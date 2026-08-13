Στον ΣΚΑΪ ανήκει πλέον και επίσημα η Μίνα Καραμήτρου. Η έμπειρη δημοσιογράφος αποχώρησε πρόσφατα από το Open και την εκπομπή «10 Παντού», την οποία παρουσίαζε μαζί με τον Νίκο Στραβελάκη.
Η γνωστή δημοσιογράφος είχε δεχθεί προτάσεις τόσο από τον ΣΚΑΪ, όσο και από το MEGA, με τον πρώτο να αποκτά εξαρχής προβάδισμα για τη δημοσιογράφο και την παρουσία της στη ζώνη του Σαββατοκύριακου. Έτσι, από το Σάββατο 29 Αυγούστου θα καλημερίζει τους τηλεθεατές από το Φάληρο, αποτελώντας το νέο τηλεοπτικό δίδυμο του Σαββατοκύριακου. Η δυναμική της παρουσία αναμένεται να προσδώσει έναν πιο ανανεωμένο χαρακτήρα στην εκπομπή.
Η Μίνα Καραμήτρου έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι διαθέτει την ικανότητα να αποσπά από τους καλεσμένους της τις απαντήσεις που αναζητά, ανεξάρτητα από το ποιοι βρίσκονται απέναντί της. Πρόκειται, επομένως, για μια σημαντική προσθήκη στο δυναμικό του ΣΚΑΪ ενόψει της νέας τηλεοπτικής σεζόν.
Στο Φάληρο φαίνεται πως επενδύουν πλέον περισσότερο στην πολυφωνία και προετοιμάζονται για μια ιδιαίτερα απαιτητική χρονιά, με το βλέμμα στραμμένο και στην επερχόμενη προεκλογική περίοδο.
Οι λόγοι της αποχώρησης από το Open
Η έμπειρη δημοσιογράφος φέρεται να είχε εκφράσει κατά το προηγούμενο διάστημα προβληματισμούς και παράπονα προς τη διοίκηση του σταθμού. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε ζητήσει να μην παραμείνει στην εκπομπή «10 Παντού» τη νέα τηλεοπτική σεζόν, αλλά να αξιοποιηθεί σε διαφορετικό ρόλο.
Καθώς, τελικά, δεν προέκυψε η εξέλιξη που επιθυμούσε, η Μίνα Καραμήτρου αποφάσισε να αποχωρήσει από το Open, βάζοντας τέλος σε μια πολυετή συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό του Ιβάν Σαββίδη.
Η αποχώρησή της αναμένεται να οδηγήσει σε αλλαγές στο ενημερωτικό τμήμα του σταθμού και στο τηλεοπτικό του πρόγραμμα ενόψει της νέας σεζόν.