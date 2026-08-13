Στον ΣΚΑΪ ανήκει πλέον και επίσημα η Μίνα Καραμήτρου. Η έμπειρη δημοσιογράφος αποχώρησε πρόσφατα από το Open και την εκπομπή «10 Παντού», την οποία παρουσίαζε μαζί με τον Νίκο Στραβελάκη.

Η γνωστή δημοσιογράφος είχε δεχθεί προτάσεις τόσο από τον ΣΚΑΪ, όσο και από το MEGA, με τον πρώτο να αποκτά εξαρχής προβάδισμα για τη δημοσιογράφο και την παρουσία της στη ζώνη του Σαββατοκύριακου. Έτσι, από το Σάββατο 29 Αυγούστου θα καλημερίζει τους τηλεθεατές από το Φάληρο, αποτελώντας το νέο τηλεοπτικό δίδυμο του Σαββατοκύριακου. Η δυναμική της παρουσία αναμένεται να προσδώσει έναν πιο ανανεωμένο χαρακτήρα στην εκπομπή.

Η Μίνα Καραμήτρου έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι διαθέτει την ικανότητα να αποσπά από τους καλεσμένους της τις απαντήσεις που αναζητά, ανεξάρτητα από το ποιοι βρίσκονται απέναντί της. Πρόκειται, επομένως, για μια σημαντική προσθήκη στο δυναμικό του ΣΚΑΪ ενόψει της νέας τηλεοπτικής σεζόν.

Στο Φάληρο φαίνεται πως επενδύουν πλέον περισσότερο στην πολυφωνία και προετοιμάζονται για μια ιδιαίτερα απαιτητική χρονιά, με το βλέμμα στραμμένο και στην επερχόμενη προεκλογική περίοδο.

Οι λόγοι της αποχώρησης από το Open