Η Εαρινή Σύνοδος της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας Πρακτορείων Ειδήσεων (EANA) με θέμα: «Ο Κόσμος της Παραπληροφόρησης: Προκλήσεις και Λύσεις για τα Πρακτορεία Ειδήσεων», πραγματοποιήθηκε στη Χάγη, το διήμερο 20 – 21 Μαΐου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων 27 Πρακτορείων Ειδήσεων μελών της Συμμαχίας. Τη Σύνοδο φιλοξένησε το Ολλανδικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ANP).

Στη Σύνοδο συμμετείχαν τα Πρακτορεία Ειδήσεων AA (Τουρκία), AFP (Γαλλία), AGERPRRES (Ρουμανία), ΑΠΕ-ΜΠΕ (Ελλάδα), ANP (Ολλανδία), ANSA (Ιταλία), APA (Αυστρία), ΑΤΑ (Αλβανία), Belga (Βέλγιο), BTA (Βουλγαρία), CNA (Κύπρος), CTK (Τσεχία), dpa (Γερμανία), EFE (Ισπανία), FENA (Βοσνία – Ερζεγοβίνη), HINA (Κροατία), KEYSTONE SDA (Ελβετία), Kosova Press (Κόσοβο), LETA (Λετονία), LUSA (Πορτογαλία), PA (Ην. Βασίλειο), PAP (Πολωνία), Ritzau (Δανία), STA (Σλοβενία), STT (Φινλανδία), TASR (Σλοβακία) και Ukrinform (Ουκρανία).

Κατά την έναρξη των εργασιών, χαιρετισμούς απηύθυναν η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ολλανδικού Πρακτορείου Ειδήσεων, Martha Riemsma και ο Πρόεδρος της EANA και Διευθύνων Σύμβουλος του Ιταλικού Πρακτορείου, Stefano De Alessandri.

Κεντρικές ομιλίες πραγματοποίησαν η αναπληρώτρια εκτελεστική Διευθύντρια της ανεξάρτητης δεξαμενής σκέψης Vox Ukraine, Svitlana Slipchenko, και η επικεφαλής ερευνήτρια της πλατφόρμας Alliance4Europe, Saman Nazari,.

Η Svitlana Slipchenko, αναφέρθηκε στις σύγχρονες απειλές παραπληροφόρησης που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις επιχειρήσεις χειραγώγησης της πληροφόρησης και στις επιπτώσεις τους στις δημοκρατικές κοινωνίες. Η Saman Nazari η οποία στην έρευνά της εστιάζει στην κινεζική και ρωσική επιρροή σε θέματα πληροφόρησης, παρουσίασε την λειτουργία της πλατφόρμας Alliance4Europe και αναφέρθηκε στον ρόλο των ειδησεογραφικών πρακτορείων στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης για την προστασία της δημοκρατίας από τον αυταρχισμό.

Στις εισηγήσεις που ακολούθησαν ο Διευθυντής Τεχνολογίας του Ολλανδικού Πρακτορείου Ειδήσεων Mark Westerhoff, παρουσίασε την ανάπτυξη ενός Μεγάλου Γλωσσικού Μοντέλου (LLM) σε συνεργασία με εξωτερικό πάροχο. Για την εκπαίδευση του LLM χρησιμοποιούνται αδειοδοτημένα δεδομένα του ANP. Παράλληλα, αναπτύσσεται εφαρμογή εντοπισμού και καταγραφής χρήσης φωτογραφιών του Πρακτορείου σε έντυπες εκδόσεις.

Ο επικεφαλής του γραφείου του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων στη Χάγη, Richard Carter, και η δημοσιογράφος του AFP, Liesa Pauwels παρουσίασαν την υπηρεσία επαλήθευσης ειδήσεων του Πρακτορείου, AFP Fact Check. Τέλος, η βοηθός Γενική Διευθύντρια Ειδήσεων του Ουκρανικού Πρακτορείου Ειδήσεων και Εκπρόσωπος της Επιτροπής για την Παραπληροφόρηση της EANA, Nataliia Kostiyna, παρουσίασε τα αποτελέσματα έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε μεταξύ των μελών της EANA, σχετικά με τις επιπτώσεις και τις προκλήσεις της παραπληροφόρησης για τα ευρωπαϊκά πρακτορεία ειδήσεων.

Στο περιθώριο της Συνόδου οι αποστολές των Πρακτορείων επισκέφθηκαν το Ευρωπαϊκό Κέντρο Διαστημικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ESTEC) της European Space Agency (ESA), όπου και ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις και ενημερώθηκαν από εκπροσώπους του ESTEC για το έργο του Κέντρου και τη συμβολή των εργαστηρίων και των επιστημόνων του στα προγράμματα αποστολής δορυφόρων.

Από πλευράς ΑΠΕ-ΜΠΕ, στη Σύνοδο συμμετείχαν η Πρόεδρος του ΔΣ, Άρια Αγάτσα, η Διευθύνουσα Σύμβουλος, Χριστίνα – Δήμητρα Συναρέλλη, και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Έρευνας, Ανάπτυξης και Εμπορικής Εκμετάλλευσης, Γιάννης Γεωργίου. Στις εργασίες της Συνόδου συμμετείχε επίσης ο Αιμίλιος Περδικάρης, μέλος του Δ.Σ. της EANA, πρώην Πρόεδρος του ΑΠΕ-ΜΠΕ, δημοσιογράφος.