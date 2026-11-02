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Παλιότερα , αν κάποιος είχε ένα μεγάλο χαρτονόμισμα και σου το άλλαζε σε πολλά μικρά 5άρικα (ταληράκια), τότε τα χρήματα «έσπαγαν» σε μικρότερες, πιο εύχρηστες μονάδες.
Κατά τον ίδιο τρόπο, όταν κάποιος «σου κάνει κάτι ταληράκια», «σπάει» μια δύσκολη, περίπλοκη ή δυσνόητη πληροφορία σε μικρά, απλά και εύπεπτα κομμάτια, ώστε να γίνει απολύτως ξεκάθαρη.
Αυτό είναι και το νόημα του νέου vidcast , με τον Γιάννη, τον Άρη και τον Άλκη.
Και εξηγούν κάθε τι που απασχολεί την κοινωνία με απλότητα, κατανοητά και αναλυτικά ώστε να το καταλάβει και ο πιο αρχάριος.