Παλιότερα , αν κάποιος είχε ένα μεγάλο χαρτονόμισμα και σου το άλλαζε σε πολλά μικρά 5άρικα (ταληράκια), τότε τα χρήματα «έσπαγαν» σε μικρότερες, πιο εύχρηστες μονάδες.

​Κατά τον ίδιο τρόπο, όταν κάποιος «σου κάνει κάτι ταληράκια», «σπάει» μια δύσκολη, περίπλοκη ή δυσνόητη πληροφορία σε μικρά, απλά και εύπεπτα κομμάτια, ώστε να γίνει απολύτως ξεκάθαρη.

Αυτό είναι και το νόημα του νέου vidcast , με τον Γιάννη, τον Άρη και τον Άλκη.

Και εξηγούν κάθε τι που απασχολεί την κοινωνία με απλότητα, κατανοητά και αναλυτικά ώστε να το καταλάβει και ο πιο αρχάριος.