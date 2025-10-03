Καθοριστικές αποφάσεις πήρε ο ΣΚΑΪ για την εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου, «Power Talk», με το τέλος να είναι πια οριστικό. Το τελευταίο διάστημα είχαν ακουστεί και γραφτεί πολλά για το τι μέλλει γενέσθαι με την εν λόγω εκπομπή. Τελικά σήμερα αποφασίστηκε το οριστικό τέλος και ενημερώθηκε το προσωπικό.

Τα νούμερα τηλεθέασης ήδη από την πρεμιέρα ήταν ιδιαιτέρως απογοητευτικά και όσο περνούσε ο καιρός, και παρά την πίστωση χρόνου που δόθηκε, η τηλεθέαση παρέμεινε χαμηλή. Μάλιστα, ο μέσος όρος της εκπομπής κυμαινόταν στο 2-3%, με τις προηγούμενες ημέρες να φτάνει μέχρι και το 1%.

Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

«Ο ΣΚΑΪ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την δημοσιογράφο και παρουσιάστρια της εκπομπής POWER TALK, Τατιάνα Στεφανίδου. Η κα Στεφανίδου υπηρέτησε την εκπομπή με υποδειγματικό επαγγελματισμό, ευγένεια και σεβασμό στους τηλεθεατές, προσφέροντας άμεση και ουσιαστική ενημέρωση. Ο ΣΚΑΪ την ευχαριστεί θερμά και της εύχεται κάθε επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά της βήματα, με την ελπίδα ότι οι δρόμοι μας σύντομα θα συναντηθούν ξανά στο μέλλον».