Η Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας, στο πλαίσιο του κύκλου «Θερινές Προβολές», σας προσκαλεί την Πέμπτη 23 Ιουλίου, στις 20:30, σε μια βραδιά για τη μαρτυρία του πολέμου από το πεδίο.

Καλεσμένη της εκδήλωσης είναι η Κάτια Αντωνιάδη, η πρώτη Ελληνίδα απεσταλμένη στο Ιράν κατά τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς. Βρέθηκε στην Ταμπρίζ, την Τεχεράνη, το Ισφαχάν και τα Στενά του Ορμούζ, αλλά το ρεπορτάζ που σφράγισε την αποστολή της ήταν το οδοιπορικό στη Μινάμπ, όπου στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη μέρα του πολέμου, δύο διαδοχικά πλήγματα ισοπέδωσαν το δημοτικό σχολείο — από τους τουλάχιστον 155 νεκρούς, οι 120 ήταν παιδιά.

Η συζήτηση στήνει τη γέφυρα προς την προβολή που ακολουθεί: την ταινία του Ari Folman «Waltz with Bashir», το βραβευμένο animated ντοκιμαντέρ για τον πόλεμο του 1982 στον Λίβανο και τη σφαγή στη Σάμπρα και τη Σατίλα — μια ταινία ολόκληρη χτισμένη πάνω στο ερώτημα : τι θυμόμαστε, τι σβήνεται, και τι ευθύνη έχει αυτός που στέκεται πίσω από τον φακό όταν σκοτώνονται παιδιά.

Πρόγραμμα

Συζήτηση με την Κάτια Αντωνιάδη

Προβολή «Waltz with Bashir»

Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026, 20:30

Συγγρού 80–88, 7ος όροφος (είσοδος και από Φαλήρου 61–73)

Γραφεία Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής — με το αριστερό ασανσέρ

Είσοδος ελεύθερη