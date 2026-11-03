Σε άμεσες κυρώσεις προχώρησε η διοίκηση της ΕΡΤ, στον απόηχο των έντονων αντιδράσεων που προκάλεσε η τηλεοπτική παρουσία του καταδικασμένου πρώην στελέχους και βουλευτή της Χρυσής Αυγής, Παναγιώτη Ηλιόπουλου, που εμφανίστηκε ως θύμα της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» του Κωνσταντίνου Φιρινίδη.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (2 Νοεμβρίου), όταν κατά τη διάρκεια ρεπορτάζ για τη δράση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», ο Παναγιώτης Ηλιόπουλος φιλοξενήθηκε σε τηλεοπτικό παράθυρο για να καταθέσει τη δική του μαρτυρία. Στο σχετικό γραφικό (σούπερ) που προβλήθηκε στους δέκτες αναγραφόταν αποκλειστικά η ιδιότητα: «Ιδρυτής λέσχης, θύμα ΜΚΟ», χωρίς να υπάρχει καμία αναφορά στην πολιτική του ταυτότητα ή στην καταδίκη του για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Η επιλογή αυτή προκάλεσε άμεσα σφοδρές επικρίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στον δημόσιο διάλογο.

Αποτέλεσμα ήταν να τεθεί σε υποχρεωτική δεκαήμερη αργία χωρίς αποδοχές ο αρχισυντάκτης ενώ υπήρξαν διοικητικές κυρώσεις και για ρεπόρτερ της εκπομπής.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΡΤ

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η δημόσια ραδιοτηλεόραση χαρακτήρισε το συμβάν «απαράδεκτη αβλεψία» στη δημοσιογραφική διαχείριση και εξέφρασε τη λύπη της, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν υπήρχε δόλος ή σκοπιμότητα από τους εργαζόμενους και αναφέρει:

«Με αφορμή την απαράδεκτη αβλεψία στη χθεσινή ζωντανή εκπομπή «Newsroom» του ΕΡΤnews (02.11.2026), η ΕΡΤ ξεκαθαρίζει τα ακόλουθα:

Η δημόσια ραδιοτηλεόραση δεν μπορεί και δεν πρέπει να δίνει χώρο, μέσα από αστοχίες στη δημοσιογραφική διαχείριση, στην προβολή προσώπων και αντιλήψεων που συνδέονται με ιδεολογίες οι οποίες στρέφονται κατά της Δημοκρατίας.

Η ΕΡΤ εκφράζει τη λύπη της για το περιστατικό και, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι προφανώς δεν υπήρχε δόλος ή οποιαδήποτε σκοπιμότητα από τη δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής, ενημερώνει ότι προχώρησε άμεσα στις δέουσες ενέργειες, καθώς και στην επιβολή κυρώσεων σε όσους ευθύνονται.

Η υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και θα συνεχίσει να περιφρουρείται με κάθε τρόπο».