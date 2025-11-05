Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Τηλεοπτικό συνεργείο που βρισκόταν στην Κρήτη, με αφορμή το μακελειό στα Βορίζια, δέχτηκε επίθεση την ώρα που έκανε ρεπορτάζ.

Συγκεκριμένα, συνεργείο του MEGA ήταν έξω από το ξενοδοχείο όπου βρισκόταν ο 19χρονος, ο ένας εκ των τριών που καταζητούνταν για τη συμπλοκή και παραδόθηκαν την Τρίτη (4/11), όταν δέχτηκε επίθεση.

Το συγκεκριμένο ξενοδοχείο είναι κλειστό, αλλά μέσα μένουν δύο οικογένειες.

Η δημοσιογράφος Ελευθερία Σπυράκη, με εικονολήπτη τον Θοδωρή Ρωμανέα και ηχολήπτη τον Γιάννη Κροντηρά, πήγαν έξω από το κτήριο και τότε ένας άνδρας κυνήγησε τον εικονολήπτη και τον έριξε στο έδαφος, προσπαθώντας να του πάρει την κάμερα.

«Φέρε τη εδώ, δώσε μου την κάμερα, τι τραβάς ρε», ακούγεται να λέει ο άνδρας.

Ο εικονολήπτης κρατούσε τον εξοπλισμό μακριά, προκειμένου να τον προστατεύσει, ενώ επενέβη και ένα άτομο για να σταματήσει τη συμπλοκή.