Σε αυτό το επεισόδιο της εκπομπής «Welcome to the Jungle», η Aya Burweila αναλύει τα γεγονότα μετά την επανάληψη των επιθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν, εντείνοντας μία αντιπαράθεση που κινδυνεύει να εμπλέξει περισσότερες χώρες και ένοπλες ομάδες σε μια ευρύτερη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Η Ουάσιγκτον δηλώνει ότι οι επιχειρήσεις της αποσκοπούν στην αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν, στην προστασία του αμερικανικού προσωπικού και στη διασφάλιση της εμπορικής ναυτιλίας. Η Τεχεράνη, ωστόσο, χαρακτηρίζει τις επιθέσεις ως επέκταση του πολέμου και έχει προειδοποιήσει ότι ενδέχεται να προβεί σε αντίποινα.

Ο άμεσος κίνδυνος είναι ότι η σύγκρουση δεν θα περιοριστεί σε άμεσες ανταλλαγές πυρών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Αμερικανικά στρατεύματα και στρατιωτικές εγκαταστάσεις βρίσκονται διάσπαρτα στο Ιράκ, τη Συρία, την Ιορδανία και τον Κόλπο, ενώ το Ιράν διατηρεί σχέσεις με ένοπλες ομάδες σε ολόκληρη την περιοχή. Οποιαδήποτε επίθεση εναντίον αυτών των δυνάμεων ή βάσεων θα μπορούσε να πυροδοτήσει έναν νέο κύκλο κλιμάκωσης.

Οι νέες επιθέσεις δημιουργούν επίσης ένα δύσκολο δίλημμα για τις αραβικές κυβερνήσεις του Κόλπου. Χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ και το Μπαχρέιν εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις σχέσεις ασφαλείας τους με την Ουάσιγκτον, αλλά τα τελευταία χρόνια έχουν επίσης προσπαθήσει να μειώσουν τις εντάσεις με την Τεχεράνη. Μια παρατεταμένη σύγκρουση θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλειά τους, τις υποδομές τους και τις οικονομικές τους φιλοδοξίες.

Οι παγκόσμιες αγορές ενέργειας αποτελούν ένα άλλο σημαντικό θέμα ανησυχίας. Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν μία από τις σημαντικότερες ναυτιλιακές διαδρομές στον κόσμο για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Ακόμη και χωρίς πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας, η απειλή επιθέσεων εναντίον πλοίων ή περιφερειακών υποδομών θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών του πετρελαίου, των ναύλων και των ασφαλίστρων, επιβαρύνοντας τις πληθωριστικές πιέσεις σε όλο τον κόσμο.

Από διπλωματική άποψη, κάθε νέα επίθεση καθιστά την αποκλιμάκωση πιο δύσκολη. Τόσο η Ουάσιγκτον όσο και η Τεχεράνη επιμένουν ότι οι ενέργειές τους είναι αμυντικές, ωστόσο κάθε πλευρά θεωρεί τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της άλλης ως λόγο για αντίδραση.

Το κεντρικό ερώτημα, επομένως, δεν είναι πλέον απλώς αν θα πραγματοποιηθούν περισσότερες επιθέσεις. Είναι αν κάποια από τις δύο πλευρές μπορεί να αποτρέψει την εξάπλωση της σύγκρουσης σε ολόκληρη την περιοχή και αν η διπλωματία μπορεί να ανακτήσει τη δυναμική της πριν ο κύκλος των αντιποίνων γίνει ακόμη πιο δύσκολο να σταματήσει.

Ακολουθεί το βίντεο της εκπομπής «Welcome to the Jungle»:

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