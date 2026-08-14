Το «Welcome to the Jungle» ολοκληρώνεται με μια κριτική ματιά στο δημοκρατικό μέλλον της Συρίας.

Το τελευταίο επεισόδιο του «Welcome to the Jungle» εξετάζει ένα από τα καθοριστικά γεωπολιτικά ζητήματα της μετα-Άσαντ εποχής: Μήπως η πολυαναμενόμενη μετάβαση της Συρίας κατέληξε σε μια ακόμη ιστορία συγκέντρωσης εξουσίας;

Η Aya Burweila αναλύει τις πρόσφατες κινήσεις του Συριακού Προέδρου Ahmed al-Sharaa, παλαιότερα γνωστού ως Abu Mohammed al-Jolani, με στόχο την περαιτέρω εδραίωση του ελέγχου επί των θεσμών ασφάλειας και πληροφοριών της χώρας. Το επεισόδιο διερευνά τι σημαίνουν αυτές οι εξελίξεις για τη δημοκρατική διακυβέρνηση, τη λογοδοσία και το μέλλον μιας χώρας που πέρασε πάνω από μια δεκαετία πολεμώντας την αυταρχική διακυβέρνηση.

Ανατρέχοντας σε πολλαπλές έγκυρες πηγές, το επεισόδιο εξετάζει την ένταση μεταξύ των διεθνών προσπαθειών για τη σταθεροποίηση της Συρίας και των απαιτήσεων πολλών Συρίων για δικαιοσύνη και αντιπροσωπευτική κυβέρνηση.

Το πρόγραμμα εξετάζει επίσης τη διαμάχη γύρω από την πολιτική μεταμόρφωση του αλ-Σαράα: από ηγέτη του παρακλαδιού της Αλ Κάιντα, του Μετώπου αλ-Νούσρα, σε διεθνώς αναγνωρισμένο πρόεδρο της Συρίας, και διερωτάται αν η λογοδοσία για φερόμενες παραβιάσεις του παρελθόντος έχει επισκιάσει την επιδίωξη της σταθερότητας από τη διεθνή κοινότητα.

Καθώς οι πρόσφατοι διορισμοί σε θέσεις ασφαλείας αναθέτουν μεγαλύτερη εξουσία σε έμπιστους συμμάχους και αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών, το επεισόδιο θέτει ένα κεντρικό ερώτημα: Μπορεί μια δημοκρατική μετάβαση να επιτύχει όταν η πολιτική εξουσία γίνεται όλο και πιο συγκεντρωτική;

Το φινάλε της σειράς ολοκληρώνεται με μια ανασκόπηση του ευρύτερου διδάγματος της συριακής επανάστασης: ότι η αντικατάσταση ενός ηγέτη δεν ισοδυναμεί με τη μεταμόρφωση ενός πολιτικού συστήματος. Οι δημοκρατικοί θεσμοί οικοδομούνται μέσω ανεξάρτητων δικαστηρίων, ελεύθερων εκλογών, λογοδοσίας και ειρηνικής μεταβίβασης της εξουσίας, και όχι απλώς με την αλλαγή του προσώπου που καταλαμβάνει το προεδρικό μέγαρο.

Αυτό σηματοδοτεί το τέλος του «Welcome to the Jungle», μιας σειράς αφιερωμένης στην εξέταση των πολύπλοκων πολιτικών πραγματικοτήτων που διαμορφώνουν τη Μέση Ανατολή και τον ευρύτερο κόσμο.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, το πρόγραμμα αμφισβήτησε τις συμβατικές αφηγήσεις και εξερεύνησε τη διασταύρωση της εξουσίας, των συγκρούσεων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με αυστηρή ανάλυση και παγκόσμια προοπτική.

Παρακολουθήστε το φινάλε της σειράς και λάβετε μέρος στη συζήτηση, καθώς το Welcome to the Jungle κλείνει το κεφάλαιό του θέτοντας ένα από τα πιο κρίσιμα ερωτήματα της εποχής μας: Τι συμβαίνει όταν μια επανάσταση ανατρέπει έναν δικτάτορα, αλλά η δημοκρατία εξακολουθεί να μην εγκαθιδρύεται;

Καθώς το «Welcome to the Jungle» φτάνει στο τέλος του, ευχαριστούμε την Aya Burweila που οδήγησε τους θεατές μας σε ένα στοχαστικό και ατρόμητο ταξίδι μέσα από μερικές από τις πιο περίπλοκες ιστορίες του κόσμου, και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία στις μελλοντικές της προσπάθειες.

Ακολουθεί το βίντεο της εκπομπής «Welcome to the Jungle»:

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