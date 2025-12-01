Η Ιωάννα Μαλέσκου υπήρξε προ ετών δασκάλα σε δημοτικό σχολείο,

όμως το «εφ ω ετάχθη» κάθε ανθρώπου διαφοροποιείται ενίοτε από τα πτυχία,

καθώς ετούτο το -κατά Καββαδίαν- τρομαχτικό ταξίδι τού Χαμού

είναι γεμάτο με προκλήσεις, με ξελογιάσματα, με ανατροπές.

Έτσι, η Ωραιοπάθεια υπέστειλε το Λειτούργημα,

η απόφοιτος τής Παιδαγωγικής Σχολής εγκατέλειψε σύντομα την Έδρα

υποκύπτοντας στη «Σειρήνα» που λέγεται «Τηλεόραση»

και έκτοτε περιφέρεται ανά τα κανάλια ψάχνοντας να βρει τη δική της «Ιθάκη».

Η εν λόγω «ωραία, νέα κι ατυχής (περσόνα)» δεν αρκείται στο δημόσιο βήμα

που τής προσφέρει η συμπαρουσίαση εκπομπής στο «Open»

και εμφανίστηκε στο μεταμεσονύχτιο ξεχείλωμα επιτηδευμένης σάτιρας

που προβάλλει ο «Σκάϊ» με τίτλο «Στην αγκαλιά του Φάνη».

Εκεί, λοιπόν, ήταν πρωταγωνίστρια σε ένα παντελώς σαχλό σκετσάκι,

όπου εκλήθη να θυμηθεί την πάλαι ποτέ ιδιότητά της

και να ξεδιαλύνει μερικά συνήθη γλωσσικά μπερδέματα,

εν μέσω κακόγουστου χαβαλέ που παρέπεμπε σε βιντεοκασέτα των 80’s.

Όμως, οποία ειρωνεία και αυτο-αποδόμηση,

στη διάρκεια τής συνέντευξης που είχε δώσει μόλις πριν,

υπέπιπτε επανειλημμένως κι η ίδια σε σεσημασμένη ελληνικούρα,

μπλέκοντας τα μόρια «ως» και «σαν».

Τι κι αν το «ως» δηλώνει Ιδιότητα,

τι κι αν το «σαν» δηλώνει Παρομοίωση,

η Μαλέσκου είπε ότι πριν βρεθεί στο «γυαλί» ήταν στην Κρήτη «σα(ν) δασκάλα»,

λες και υποδυόταν τη δασκάλα, λες και καμωνόταν τη δασκάλα,

λες και στην πραγματικότητα δεν είναι δασκάλα

(και βεβαίως, συμπληρώνει πως τής αρέσουν ο Λιανός κι ο Σρόϊτερ σαν παρουσιαστές).

Εδώ δεν μιλάμε για απλό λάθος,

αλλά για απαράδεκτο ολίσθημα

που πλήττει το «Διδασκαλικό Λειτούργημα» στον πυρήνα του.

Έχουμε βαρεθεί να ακούμε επί καθημερινής βάσεως

γονείς να απευθύνονται στα παιδιά τους με τις φράσεις

«Σού μιλάω σαν πατέρας…» (ενώ είναι ο πατέρας τού παιδιού),

«Σού μιλάω σα(ν) μητέρα…» (ενώ είναι η μητέρα τού παιδιού),

έχουμε βαρεθεί να ακούμε τον κάθε Γιάννη να ξαμολάει «Σού μιλάω σαν Γιάννης…»

και την κάθε Ιωάννα να ξαμολάει «Σού μιλάω σαν Ιωάννα…»,

όμως δεν αντέχεται να ακούμε ΚΑΙ τούς/τις εκπαιδευτικούς

να αυτοπροσδιορίζονται με τις ανελλήνιστες φράσεις

«Εγώ, σαν δάσκαλος…» κι «Εγώ, σα(ν) δασκάλα…».

…

«Αρχή Σοφίας, Ονομάτων Επίσκεψις.», έλεγε ο αρχαίος ημών πρόγονος Αντισθένης,

που σημαίνει ότι οφείλουμε να γνωρίζουμε τη σημασία των λέξεων που ξεστομίζουμε,

ώστε να πλησιάζουμε στη Σοφία και να απομακρυνόμαστε από την Ανοησία.

Όσο για την παραμυθιασμένη Ιωάννα Μαλέσκου

-η οποία έπεσε θύμα ενός αδηφάγου συστήματος

που τής εφούσκωσε τα μυαλά με το απαλλοτριωτικό προσωνύμιο «νέα Μενεγάκη»-

ίσως η διατύπωση «σα(ν) δασκάλα»

να εμπίπτει εν τέλει στη ρήση «Γλώσσα λανθάνουσα τ’ αληθή λέγει.».

Σα(ν) δασκάλα. Σα(ν) Μενεγάκη.

Ποια θα είναι η επόμενη ιμιτασιόν επιτυχία της;

Ποιο θα είναι το επόμενο «Σαν» τής Μαλέσκου;

Ο Δάσκαλος

Twitter (νυν «Χ»): https://x.com/TopDaskalos

Gmail: TopDaskalos@gmail.com