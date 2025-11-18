Οι αλλοδαποί που επισκέπτονται τη χώρα μας,

όταν ερωτώνται ποια είναι η πρώτη λέξη που έχουν μάθει στα Ελληνικά,

δίνουν -στην πλειονότητά τους- την απάντηση «Μαλάκας».

Γιατί συμβαίνει αυτό;

Διότι η Συχνότητα/Επαναληπτικότητα παράγει Εντύπωση.

Το ουσιαστικοποιημένο επίθετο «Μαλάκας» έχει αρχαία προέλευση

και χρησιμοποιούταν από τούς μακρινούς προγόνους μας

για να δηλωνόταν η Νωθρότητα, η Πλαδαρότητα, η Ανοησία,

όμως η νοηματική σύνδεση με την Αυτο-Ικανοποίηση

αποδείχθηκε αρκετή ώστε να επέλθει η σύγχρονη δισημία του·

έτσι, εκτός από τη δεδομένη υποτιμητική-προσβλητική-υβριστική διάστασή του,

απέκτησε μέσω των γλωσσικών ζυμώσεων που παράγει η Καθημερινότητα

την καθαγιασμένη απενοχοποίηση και νομιμοποίηση που επιφέρει η Οικειότητα,

οπότε η έκφραση «Ρε μαλάκα…» έχει αναχθεί πλέον σε «Εθνική Προσφώνηση».

Όμως, υπάρχει ένα τεράστιο «Όμως».

…

Πάντοτε όταν διατρέχω το λεξικό τού Γεωργίου Μπαμπινιώτη

και συναντώ έννοιες που φέρουν αποκλειστικώς ή μερικώς αρνητικό πρόσημο,

χαμογελώ με τη χαριτωμένη και εύγλωττη διευκρίνιση

«Αποφεύγεται σε τυπικές μορφές επικοινωνίας»,

καθώς στη φαντασία μου αναπτύσσονται σχετικές εικονοπλασίες.

Εν προκειμένω, λοιπόν,

ο τρόπος που απευθυνόμαστε στους κολλητούς μας,

δεν είναι ο ταιριαστός τρόπος για να απευθυνόμαστε σε αγνώστους

ή να συνοδεύει την πρώτη μας χειραψία με ένα άτομο.

Συνελόντι ειπείν, δεν πρέπει να μπερδεύουμε την Οικειότητα με τη Θεσμικότητα.

…

«Verba Volant, Scripta Manent.», διδάσκει η πασίγνωστη λατινική παροιμία,

τα Λόγια πετούν, τα Γραπτά μένουν,

ο «Προφορικός Λόγος» και ο «Γραπτός Λόγος» είναι μεν συγκοινωνούντα δοχεία

αλλά διαφέρουν σε ειδικό βάρος,

το τηλεπαιχνίδι «Τροχός τής Τύχης» έχει μεγαλύτερες απαιτήσεις στην Προφορικότητα,

ο Πέτρος Πολυχρονίδης είναι εξαιρετικός

και -συν τοις άλλοις- ανήκει στους ελάχιστους παρουσιαστές

που εκφέρουν την Προστακτική «Επίλεξε…»,

όμως παρατηρείται πρόβλημα με το συντακτικό σκέλος τής παραγωγής·

συχνά οι γρίφοι είναι προχειρογραμμένοι

και εκπέμπουν Ανακολουθία, Αμορφωσιά, Ημιμάθεια, Χείριστη Αισθητική.

Η Ανακολουθία τεκμαίρεται από λεπτομέρειες που σχετίζονται με τα Σημεία Στίξης

(παύλες και κόμματα που ενίοτε προκαλούν σύγχυση αντί για διευκόλυνση),

το σεσημασμένο διχαστικό ζήτημα με την κατάληξη «-ν» δηλώνει κι εδώ την παρουσία του,

οι ξενικές ονομασίες έχουν άλλοτε την παλαιά και άλλοτε την απλοποιημένη γραφή

(απέχει παρασάγγας να ψάχνεις τις «Βρυξέλλες» ή τις «Βριξέλες»,

απέχει αρκετά να ψάχνεις τη «Λυών» ή τη «Λιόν»).

Όσο για την Αμορφωσιά, την Ημιμάθεια και τη Χείριστη Αισθητική,

αρκεί να δούμε αυτήν την απαράδεκτη εικόνα

που καταδεικνύει αδιαμφισβητήτως το «Χαρακτηριστικό τού Νεοέλληνα».



Εδώ έχουμε ένα τρικατάληκτο επίθετο (ήτοι: μαλακός, μαλακή, μαλακό),

που είναι μεν τυπικώς αποδεκτή στο θηλυκό γένος κι η μορφή «μαλακιά»,

όμως -πέρα από το γεγονός ότι αυτή η λαϊκούρα εκφεύγει τής Θεσμικότητας

(καθώς περιμένεις να την ακούσεις στο χωριό ή στο καφενείο)

και επίσης, πέρα από τη διαφορά στον αριθμό των γραμμάτων-

υπάρχει η κομβική λεπτομέρεια ότι ο γρίφος εμφανίζεται με κεφαλαία

και δημιουργούνται γλωσσικοί-αναγνωστικοί συνειρμοί

που καταβαραθρώνουν το τηλεπαιχνίδι σε επίπεδο κύρους.

Εν κατακλείδι, αντί να επιλεχθεί η δέουσα διατύπωση «μαλακή»,

προτιμήθηκε η version που υπονομεύει τη Σοβαρότητα

και επιπροσθέτως -όταν γράφεται με κεφαλαία και διαβάζεται αυθυπάρκτως-

επιδέχεται τρεις διαφορετικούς τονισμούς και εκφράζει διαφορετικές έννοιες:

Μαλάκια. Μαλακία. Μαλακιά.

Κατόπιν τούτων,

και αφού σημειώσω ότι το συγκεκριμένο επεισόδιο που προβλήθηκε το Σάββατο 15/11,

είναι το μοναδικό που δεν βρίσκεται αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα τού «Star»

(άραγε πρόκειται περί συμπτώσεως ή υπάρχουν και παρατηρητικά στελέχη στο κανάλι;),

κλείνω το παρόν πόνημα με το αρμόζον επιμύθιο:

Νεοέλληνα (Αρχι)Συντάκτη, σε παραδίδω στη ΜΑΛΑΚΙΑ σου.

Ο Δάσκαλος

Twitter (νυν «Χ»): https://x.com/TopDaskalos

Gmail: TopDaskalos@gmail.com