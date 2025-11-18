Οι αλλοδαποί που επισκέπτονται τη χώρα μας,
όταν ερωτώνται ποια είναι η πρώτη λέξη που έχουν μάθει στα Ελληνικά,
δίνουν -στην πλειονότητά τους- την απάντηση «Μαλάκας».
Γιατί συμβαίνει αυτό;
Διότι η Συχνότητα/Επαναληπτικότητα παράγει Εντύπωση.
Το ουσιαστικοποιημένο επίθετο «Μαλάκας» έχει αρχαία προέλευση
και χρησιμοποιούταν από τούς μακρινούς προγόνους μας
για να δηλωνόταν η Νωθρότητα, η Πλαδαρότητα, η Ανοησία,
όμως η νοηματική σύνδεση με την Αυτο-Ικανοποίηση
αποδείχθηκε αρκετή ώστε να επέλθει η σύγχρονη δισημία του·
έτσι, εκτός από τη δεδομένη υποτιμητική-προσβλητική-υβριστική διάστασή του,
απέκτησε μέσω των γλωσσικών ζυμώσεων που παράγει η Καθημερινότητα
την καθαγιασμένη απενοχοποίηση και νομιμοποίηση που επιφέρει η Οικειότητα,
οπότε η έκφραση «Ρε μαλάκα…» έχει αναχθεί πλέον σε «Εθνική Προσφώνηση».
Όμως, υπάρχει ένα τεράστιο «Όμως».
…
Πάντοτε όταν διατρέχω το λεξικό τού Γεωργίου Μπαμπινιώτη
και συναντώ έννοιες που φέρουν αποκλειστικώς ή μερικώς αρνητικό πρόσημο,
χαμογελώ με τη χαριτωμένη και εύγλωττη διευκρίνιση
«Αποφεύγεται σε τυπικές μορφές επικοινωνίας»,
καθώς στη φαντασία μου αναπτύσσονται σχετικές εικονοπλασίες.
Εν προκειμένω, λοιπόν,
ο τρόπος που απευθυνόμαστε στους κολλητούς μας,
δεν είναι ο ταιριαστός τρόπος για να απευθυνόμαστε σε αγνώστους
ή να συνοδεύει την πρώτη μας χειραψία με ένα άτομο.
Συνελόντι ειπείν, δεν πρέπει να μπερδεύουμε την Οικειότητα με τη Θεσμικότητα.
…
«Verba Volant, Scripta Manent.», διδάσκει η πασίγνωστη λατινική παροιμία,
τα Λόγια πετούν, τα Γραπτά μένουν,
ο «Προφορικός Λόγος» και ο «Γραπτός Λόγος» είναι μεν συγκοινωνούντα δοχεία
αλλά διαφέρουν σε ειδικό βάρος,
το τηλεπαιχνίδι «Τροχός τής Τύχης» έχει μεγαλύτερες απαιτήσεις στην Προφορικότητα,
ο Πέτρος Πολυχρονίδης είναι εξαιρετικός
και -συν τοις άλλοις- ανήκει στους ελάχιστους παρουσιαστές
που εκφέρουν την Προστακτική «Επίλεξε…»,
όμως παρατηρείται πρόβλημα με το συντακτικό σκέλος τής παραγωγής·
συχνά οι γρίφοι είναι προχειρογραμμένοι
και εκπέμπουν Ανακολουθία, Αμορφωσιά, Ημιμάθεια, Χείριστη Αισθητική.
Η Ανακολουθία τεκμαίρεται από λεπτομέρειες που σχετίζονται με τα Σημεία Στίξης
(παύλες και κόμματα που ενίοτε προκαλούν σύγχυση αντί για διευκόλυνση),
το σεσημασμένο διχαστικό ζήτημα με την κατάληξη «-ν» δηλώνει κι εδώ την παρουσία του,
οι ξενικές ονομασίες έχουν άλλοτε την παλαιά και άλλοτε την απλοποιημένη γραφή
(απέχει παρασάγγας να ψάχνεις τις «Βρυξέλλες» ή τις «Βριξέλες»,
απέχει αρκετά να ψάχνεις τη «Λυών» ή τη «Λιόν»).
Όσο για την Αμορφωσιά, την Ημιμάθεια και τη Χείριστη Αισθητική,
αρκεί να δούμε αυτήν την απαράδεκτη εικόνα
που καταδεικνύει αδιαμφισβητήτως το «Χαρακτηριστικό τού Νεοέλληνα».
Εδώ έχουμε ένα τρικατάληκτο επίθετο (ήτοι: μαλακός, μαλακή, μαλακό),
που είναι μεν τυπικώς αποδεκτή στο θηλυκό γένος κι η μορφή «μαλακιά»,
όμως -πέρα από το γεγονός ότι αυτή η λαϊκούρα εκφεύγει τής Θεσμικότητας
(καθώς περιμένεις να την ακούσεις στο χωριό ή στο καφενείο)
και επίσης, πέρα από τη διαφορά στον αριθμό των γραμμάτων-
υπάρχει η κομβική λεπτομέρεια ότι ο γρίφος εμφανίζεται με κεφαλαία
και δημιουργούνται γλωσσικοί-αναγνωστικοί συνειρμοί
που καταβαραθρώνουν το τηλεπαιχνίδι σε επίπεδο κύρους.
Εν κατακλείδι, αντί να επιλεχθεί η δέουσα διατύπωση «μαλακή»,
προτιμήθηκε η version που υπονομεύει τη Σοβαρότητα
και επιπροσθέτως -όταν γράφεται με κεφαλαία και διαβάζεται αυθυπάρκτως-
επιδέχεται τρεις διαφορετικούς τονισμούς και εκφράζει διαφορετικές έννοιες:
Μαλάκια. Μαλακία. Μαλακιά.
Κατόπιν τούτων,
και αφού σημειώσω ότι το συγκεκριμένο επεισόδιο που προβλήθηκε το Σάββατο 15/11,
είναι το μοναδικό που δεν βρίσκεται αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα τού «Star»
(άραγε πρόκειται περί συμπτώσεως ή υπάρχουν και παρατηρητικά στελέχη στο κανάλι;),
κλείνω το παρόν πόνημα με το αρμόζον επιμύθιο:
Νεοέλληνα (Αρχι)Συντάκτη, σε παραδίδω στη ΜΑΛΑΚΙΑ σου.
Ο Δάσκαλος
Twitter (νυν «Χ»): https://x.com/TopDaskalos
Gmail: TopDaskalos@gmail.com