Όλοι γνωρίζουμε ότι η προπαγάνδα δεν έχει όρια, είτε προέρχεται από τους εμπλεκόμενους στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, είτε από λειτουργούς της ενημέρωσης, ακόμη και αν είναι λίγο έως πολύ κρύα από τα τεκταινόμενα στον πυρήνα της σύγκρουσης.

Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε η πρωινή ανταπόκριση του δημοσιογράφου του ΣΚΑΙ.gr στην Τουρκία, Μανώλη Κωστίδη αλλά και η αντίδραση του παρουσιαστή στο στούντιο, Δημήτρη Οικονόμου, οι οποίοι ούτε λίγο, ούτε πολύ παρουσίασαν σαν ευεργέτες των δημοσιογράφων τις τουρκικές στρατιωτικές Αρχές.

Τι είπαν, λοιπόν, ο Μανώλης Κωστίδης και ο Δημήτρης Οικονόμου, ότι ο τουρκικός στρατός τους προσέχει και τους φέρεται άψογα με ένα… πλαστικό δισκάκι, μία χούφτα πατάτες τηγανητές και μια κουταλιά… ατζέμ πιλάφ, επειδή βρίσκονται στα σύνορα Τουρκίας – Ιράν για να κάνουν την δουλειά τους.

Δείτε το βίντεο:

Αναγνώστες της «Ζούγκλας», ακούγοντας όλα αυτά, θύμισαν τις διώξεις και τις φυλακίσεις δημοσιογράφων από το καθεστώς του Ερντογάν. Μάλιστα, μας έστειλαν και σχετικά δημοσιεύματα του ΣΚΑΙ.gr και όχι μόνο με ανακοινώσεις της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων αλλά και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, οι οποίες καταδικάζουν την κλιμάκωση καταστολής των λειτουργών της ενημέρωσης το 2026 από την Άγκυρα.

«Η ελευθερία του Τύπου στην Τουρκία αντιμετωπίζει επιδεινούμενες καταστολές»

Τα σχετικά δημοσιεύματα αναφέρουν συγκεκριμένα: «Η ελευθερία του Τύπου στην Τουρκία αντιμετωπίζει επιδεινούμενες καταστολές το 2026. Δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης υπόκεινται σε αυθαίρετες συλλήψεις, αναγκαστικές κρατήσεις, δικαστική παρενόχληση και άλλες μορφές καταστολής που υπονομεύουν σοβαρά την ελευθερία του Τύπου και το δικαίωμα του κοινού στην ενημέρωση. Η Διεθνής και Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (IFJ-EFJ) καταδικάζουν έντονα αυτές τις συνεχιζόμενες επιθέσεις κατά της ελευθερίας του Τύπου και ζητούν άμεση απελευθέρωση όλων των δημοσιογράφων που κρατούνται ή φυλακίζονται».

Αλλά δεν είναι μόνο αυτό.

Ε.Κ: «Μακροχρόνιες ποινές φυλάκισης ακόμα και για αναρτήσεις στα social»

Οι αναγνώστες της «Ζούγκλας» υπενθύμισαν ακόμη ένα δημοσίευμα του ΣΚΑΙ.gr για το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εναντίον της Άγκυρας, η οποία συνεχίζει τις διώξεις, τη λογοκρισία και την παρενόχληση δημοσιογράφων και ανεξάρτητων Μέσων Ενημέρωσης.

Γράφει συγκεκριμένα το Ε.Κ: «Εκφράζουμε βαθιά ανησυχία για την ισχύουσα νομοθεσία που εμποδίζει ένα ανοιχτό και δωρεάν δίκτυο, με μακροχρόνιες ποινές φυλάκισης που επιβάλλονται για αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεκάδες αποκλεισμούς πρόσβασης και εντολές αφαίρεσης περιεχομένου, καθώς και για τη συνεχιζόμενη χρήση του Ανώτατου Συμβουλίου Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης (RTUK) για την καταστολή της κριτικής των μέσων ενημέρωσης».

Τελικά, όλοι πρέπει να καταλάβουν πως είναι άλλα τα… παιχνιδάκια με τον Ατζούν και άλλα τα εθνικά θέματα.