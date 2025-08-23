Πρεμιέρα στο ΕΡΤNEWS κάνει τη Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025, στις 10 το πρωί, η εκπομπή «NEWSROOM» με τον Γιώργο Σιαδήμα.

Η καθημερινή εκπομπή του ΕΡΤNEWS θα μεταφέρει τον παλμό της επικαιρότητας και τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Με την παρουσία των ρεπόρτερ και των ανταποκριτών του ΕΡΤNEWS, καθώς και μέσα από συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των εξελίξεων, η εκπομπή «NEWSROOM» με τον Γιώργο Σιαδήμα θα καλύπτει όλα τα γεγονότα, τη στιγμή που συμβαίνουν.

«NEWSROOM» με τον Γιώργο Σιαδήμα

Στο ΕΡΤNEWS, καθημερινά, στις 10:00