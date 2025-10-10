Αγαπητές Αναγνώστριες και Αγαπητοί Αναγνώστες,

έφτασε η Παρασκευή 10 Οκτωβρίου

και να ’μαστε πάλι στο καθορισμένο εβδομαδιαίο ραντεβού μας,

με την πρωτοπόρο-καινοτόμο στήλη που γεννήθηκε ως πράξη αντίστασης.

Η Αμορφωσιά, η Προχειρότητα, η Τσαπατσουλιά, η Επιπολαιότητα

συναντιούνται επισήμως πλέον με την αριστοφανική νέμεσή τους,

τώρα πια το Χιούμορ και η Σάτιρα γίνονται όπλα

για να αντιμετωπίζουμε την καθημερινή αποδόμηση που υφίσταται η Ελληνική Γλώσσα,

το αρμόζον ακρωνύμιο «MA.LA.KI.A.» περιγράφει επακριβώς το φαινόμενο

και προειδοποιεί τούς «δράστες»

ότι «(αν τολμάτε) διαπράξτε ξανά τη “Δολοφονία τής Γλώσσας”».

Και βεβαίως, δεν (θα) εξαιρείται από τη δηκτικότητα η εφημερίδα μας,

καθώς το δικαίωμα στον Σαρκασμό και στην Κριτική

οφείλει να έχει πάντοτε ως αφετηρία τον Αυτο-Σαρκασμό και την Αυτο-Κριτική.

Η εμφάνισή μας αποφέρει ήδη εις το έπακρον τα προσδοκώμενα αποτελέσματα,

η «Πιάτσα των Βολεμένων» έχει ξεκινήσει τις συνήθεις κραυγές

που βγάζει κάθε «πιάτσα» όταν ο Ρομαντισμός πάει κόντρα στο «Σύστημα»,

οι «Τζαμπατζήδες τής Δημοσιογραφίας» συνειδητοποιούν ότι ήγγικεν η «Ώρα τής Πληρωμής».

Εν κατακλείδι,

απόλυτος σεβασμός στο «Ανθρώπινο Λάθος» μεν,

αλλά ουδεμία ανοχή προς τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη συνθήκη

ως σεσημασμένο επιχείρημα για να αθωώνουν τη λαθομανία τους.

Κατόπιν τούτων, πάμε στο σημερινό «Top-20». Απολαύστε το…

…

1. Ζούγκλα



Είναι λεπτές αλλά όχι δυσδιάκριτες οι διαχωριστικές γραμμές

ανάμεσα στις έννοιες «Παραβίαση» και «Παράβαση»,

πόσω μάλλον αν συνυπολογίσουμε τα αντίστοιχα ρήματα «παραβιάζω-παραβαίνω»

που καθιστούν εμφανέστερες τις διαφορές και προκρίνουν εν προκειμένω την «Παράβαση».

Επίσης, παρουσιάζει γλωσσ(ολογ)ικό ενδιαφέρον η χρήση τού επιρρήματος «τουλάχιστον»,

καθώς είθισται να χρησιμοποιείται αχταρμοειδώς

επειδή -ως επί το πλείστον- βγάζουν νόημα τα Συμφραζόμενα.

Όμως, οφείλουμε να τονίσουμε ότι,

το «Τουλάχιστον» λειτουργεί ως προσδιορισμός τής εκάστοτε ακόλουθης λέξης

και δεν πρέπει να ρίπτεται ατάκτως στην πρόταση·

ως εκ τούτων,

η σωστή διατύπωση είναι «τουλάχιστον τρία (αυτοκίνητα)»

και όχι «(τρία) τουλάχιστον αυτοκίνητα».

2. Tlife



Οποία γελοιότης ετούτη η ενική απεύθυνση…

(αναμένουμε μελλοντικώς τη δέουσα εξέλιξη τής εκκεντρικής οικειότητας,

με την Ειδησεογραφία να συνοδεύεται από φράσεις τού τύπου

«Ρε μαλάκες, τα μάθατε; Ο Αλέξης Τσίπρας παραιτήθηκε από βουλευτής τού “ΣΥ.ΡΙΖ.Α.”.»,

«Αγαπημένες μας γκαυλιάρες, αυτή είναι η τελευταία τάση στις Τρέσες.»,

και άλλες αντίστοιχες προσφωνήσεις που θα δίνουν ασυναγώνιστη ζωντάνια στα κείμενα)

3. Enikos



Ο σώζων εαυτόν σωθήτω…

4. Instanews



Μία απροσεξία ισούται με «καμία».

Δύο απροσεξίες ισούνται με «διπλή προχειρότητα».

Και βεβαίως,

μετά από το «ππροκάλεσε»

κι από την ανερμάτιστη φράση «για παιδιά κάτω των από 15-16 ετών»

που μετατρέπει την Ανάγνωση σε «extreme game»,

δεν υπάρχει η ελάχιστη απαίτηση να αποφεύγεται το σεξιστικό-πατριαρχικό ρήμα «υιοθετώ»,

το οποίο -συν τοις άλλοις-

χρησιμοποιείται παντελώς άστοχα στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων

(πόσες και πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει το τερατούργημα «Υιοθέτησαν ένα κοριτσάκι.»).

5. The Toc



Απίθανη γκάφα από τούς καταδεικνύοντες την γκάφα:

Μπέρδεψαν το ρήμα «μετονομάζομαι» με το ρήμα «μετεπωνυμούμαι».

6.Mono Bala



Η Γενική έγινε παροξύτονη-παράτονη Αιτιατική.

Η Τελεία αναζητείται.

Αν χτιστεί με τέτοια «σπουδή» το καινούργιο γήπεδο τού Παναθηναϊκού,

θα καταρρεύσει με τις πρώτες φθινοπωρινές ψιχάλες.

7. Newsit



«Φοικινούντα Μεννησίας» είναι το… σωστό.

Αφαιρώντας, όμως, τη Σάτιρα,

διακρίνουμε σε μόλις μία πρόταση έξι γλωσσικά-λογοτεχνικά λάθη,

εκ των οποίων το ένα αναφέρθηκε ήδη και τα άλλα πέντε είναι τα εξής:

1) Το άρθρο «στη» δεν θέλει κατάληξη «-ν» (Γραμματική Δημοτικού).

2) Το επίθετο «ακουμπισμένα» δείχνει προχειρότητα και δεν ταιριάζει με την περίσταση

(μακράν προτιμότερη η λέξη «αφημένα»).

3) Η Παύλα αντικαθιστά την Άνω Τελεία.

4) Το αριθμητικό «δυο» -μονοσύλλαβο γαρ- εκπέμπει ξεπέτα κι απαξίωση

(ακριβώς επειδή γίνεται αναφορά σε «θύματα τραγωδίας»,

θα έπρεπε να είχε επιλεχθεί η δισύλλαβη μορφή «δύο»).

5) Η φράση που επεξηγεί γιατί υπήρξαν τα «ακουμπισμένα λευκά λουλούδια»,

είναι συντεταγμένη σε λανθασμένη πτώση (Αιτιατική αντί τής αρμόζουσας Ονομαστικής)

και συνάμα υπάρχει μεγάλη απόσταση ανάμεσα στις συγκεκριμένες διατυπώσεις

(με συνέπεια να δημιουργείται νοηματική χασμωδία).

Κατά τα λοιπά, πρόκειται για ένα αψεγάδιαστο κείμενο,

που ανταγωνίζεται με τον Τραμπ για το… «Νομπέλ Ειρήνης».

8. Espresso



Αααχ…, παραλίγο…

9. Zappit



O Λιονέλ Μέσι έμεινε χωρίς άρθρο,

η Μετεγγραφή χρησιμοποιείται για μαθητές-φοιτητές-σπουδαστές,

η Μεταγραφή χρησιμοποιείται για αθλητές.

Μπορείς και χειρότερα…

10. Skai



Υπάρχουν διάφορες θεωρίες για την προέλευση τής περίφημης ρήσης

«Ήξεις αφήξεις ουκ εν τω πολέμω θνήξεις.»

(σύμφωνα με την πιο δημοφιλή αφήγηση αποδίδεται στην «Πυθία»,

ήτοι στην πρωθιέρεια που προέβλεπε τα μελλούμενα στους στρατιώτες,

όταν προσέτρεχαν στο «Μαντείο των Δελφών»

για να μαθαίνανε ποια επρόκειτο να ήταν η μοίρα τους στη μάχη),

ενώ ο μύθος τροφοδοτείται έτι περαιτέρω από την «Αμφισημία τού Προφορικού Λόγου».

Μπορεί ένα σημείο στίξης -εν προκειμένω, ένα κόμμα- να αλλάξει εντελώς το νόημα;

Βεβαίως και μπορεί.

«Ήξεις, αφήξεις, ουκ εν τω πολέμω θνήξεις.», ήταν η ευοίωνη εκδοχή,

καθώς η φράση εσήμαινε «Θα πας, θα γυρίσεις, δεν θα πεθάνεις στον πόλεμο.»,

όμως με μία απλή μεταφορά τού δεύτερου κόμματος προέκυπτε η δυσοίωνη εκδοχή

«Ήξεις, αφήξεις ουκ, εν τω πολέμω θνήξεις.»

που εσήμαινε «Θα πας, δεν θα γυρίσεις, θα πεθάνεις στον πόλεμο.».

Ε…, ακριβώς το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και στη συγκεκριμένη είδηση,

αφού ένα κόμμα σε εσφαλμένη θέση παράγει γελοία εικονοπλασία.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι

«Το ασθενοφόρο βρισκόταν στο φανάρι

και μόλις άναψε πράσινο και ξεκίνησε το φορείο με την ηλικιωμένη γυναίκα,

βρέθηκε στο οδόστρωμα.»,

ενημερώνοντάς μας -μέσω τής σύνταξής του-

ότι μόλις άναψε το πράσινο φανάρι, ξεκίνησε το φορείο,

με αποτέλεσμα να βρεθεί το ασθενοφόρο στο οδόστρωμα.

Άρα, λοιπόν, για να μην προέκυπτε αυτό το φαιδρό νόημα,

το κόμμα θα έπρεπε να είχε τοποθετηθεί αμέσως μετά από το ρήμα «ξεκίνησε»

και να αναγιγνώσκαμε την πρόταση

«Το ασθενοφόρο βρισκόταν στο φανάρι και μόλις άναψε πράσινο και ξεκίνησε,

το φορείο με την ηλικιωμένη γυναίκα βρέθηκε στο οδόστρωμα.».

Γκέγκε;

11. Mens’ House



Οποία ασχετοσύνη,

ο συνηθέστερος επιφωνηματικός χαιρετισμός να μετατρέπεται σε πρόθεση.

Οποία ασχετοσύνη, επίσης,

να μη γνωρίζει ο συντάκτης

ότι η Προσφώνηση πρέπει να διαχωρίζεται με κόμμα από την υπόλοιπη πρόταση.

Και έτσι, φτάνουμε στην απαράδεκτη συνθήκη να υπάρχουν δύο λάθη σε τρεις λέξεις,

αφού η -φαινομενικώς απλή- φράση «Γεια σου, πρόεδρε…»

αποδείχθηκε εν τέλει ένας ανυπέρβλητος γλωσσικός «Γολγοθάς».

12. Yupiii



Σε ενημερώνω ότι -με βάση τα γραφόμενά σου-

εσύ πραγματοποίησες την ανάρτηση των «Vegas»,

ενώ συνάμα σε προτρέπω να εξασκηθείς στη χρήση των σημείων στίξης,

διότι είναι εμφανής η αδυναμία σου να κάνεις ευχάριστη την Ανάγνωση.

Τέλος, μάθε ότι,

ή θα πούμε «…με τους Μελίνα Μακρή και Zeraw…»,

ή θα πούμε «…με τη Μελίνα Μακρή και τον Zeraw…»

(έτσι όπως το έγραψες, η «Μελίνα Μακρή» είναι… δύο πρόσωπα).

13. Documento



Κατά παρέκκλισιν τού σχετικού κανόνα,

οι γλωσσολόγοι εισηγούνται να υπάρχει πάντοτε στα άρθρα η κατάληξη «-ν»

όταν ακολουθεί λέξη με άρρεν νόημα,

ώστε να αποφεύγεται η ακαλαίσθητη «Ουδετεροποίηση τού Αρσενικού Γένους».

Σε άλλα νέα,

η ορθογραφική έλλειψη στη λέξη «έλλειψη» αποτελεί εντυπωσιακή σημειολογία,

η απροσεξία κορυφώνεται στη διατύπωση «Έναν αγώνας…»

και η καθεστωτική αντικατάσταση τού Αορίστου από την Προστακτική

έρχεται να δηλώσει για νιοστή φορά τη «Νεοελληνική Αμορφωσιά».

14. News Bomb



Το ρήμα «επιδέχομαι» -κόντρα στον σεσημασμένο δημοσιογραφικό σολοικισμό-

συντάσσεται με Αιτιατική και όχι με Γενική.

Και ναι, αυτό που λέω δεν επιδέχεται ερμηνείες.

15. Sport24



Ο «αντιπρόεδρος τού Εδεσσαϊκού» βρήκε επί τέλους τον άξιο διάδοχό του…

16. Daily Media



Πολύ ωραίος τίτλος για να ξεκινήσει μάθημα Ελληνικών μία φυλή τού Αμαζονίου,

πολύ ωραία και η συνολική εικόνα τής παραγράφου

(ιδίως όταν οι λέξεις ξεκινούν με πεζό γράμμα μετά από τα ερωτηματικά,

καθίσταται εύκολη η εκμάθηση τής ένδοξης Γλώσσας μας

από τούς απανταχού ακατέργαστους ιθαγενείς τού πλανήτη μας).

17. News247



Πέρα από τα υπόλοιπα επισημασμένα λάθη,

η ασταμάτητη γραπτή παρήχηση τής αντωνυμίας «αυτό»

δύναται να οδηγήσει τούς αναγνώστες σε… αυτοχειρία.

Αυτά.

18. Dnews



1) Η φράση «…ψήφισε την υπέρ του εμπάργκο όπλων κατά του Ισραήλ…»

-ανεξάρτητα από το αδέσποτο άρθρο που μαρτυρά ότι,

είτε μπήκε στο «ξεκούδουνο», είτε ξεχάστηκε στη συνέχεια κάποιο ουσιαστικό

(εισήγηση, διάταξη, κ.ο.κ.)-

αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα γλωσσικής κακοτεχνίας

διότι μπλέκει άκομψα τις προθέσεις «υπέρ» και «κατά».

Άραγε είναι τόσο δύσκολο να υπάρξει η απλή και περιεκτική διατύπωση

«Το Ισπανικό Κοινοβούλιο εψήφισε το εμπάργκο όπλων κατά του Ισραήλ.»;

Άραγε είναι τόσο δύσκολο να εξαλείφεται το ενδεχόμενο νοηματικής σύγχυσης;

Απ’ ό,τι φαίνεται, δεν είναι απλώς δύσκολο αλλά ακατόρθωτο.

2) Η φράση «Η ψηφοφορία για το είχε προγραμματιστεί…»

επιβεβαιώνει τις υποψίες ότι το άτομο που συνέταξε την είδηση

έξυνε αρειμανίως το στεατοπυγικό υποσύστημά του.

3) Η φράση «…για να μην πέσει με την διετή επέτειο της επίθεσης της Χαμάς.»

έρχεται να σφραγίσει τη φρικώδη αισθητική τού κειμένου,

αφού το αρμόζον ρήμα «συμπέσει» δίνει τη θέση του στη «Λαϊκούρα τής Ημιμάθειας».

19. C.N.N. Greece



Αφού διευκρινίσουμε ότι απέχουν παρασάγγας η Εγχείρηση και η Εγχείριση

(η μεν είναι -εν προκειμένω- ιατρική επέμβαση,

η δε σημαίνει την απόθεση αντικειμένου στο χέρι έτερου ατόμου),

πάμε να αξιοποιήσουμε την ιδανική ευκαιρία που μάς δίνεται

ώστε να αναδείξουμε τη «Χρησιμότητα τής Υποδιαστολής».

Η Υποδιαστολή πρέπει να μπαίνει απαρεγκλίτως στο «ό,τι»,

κάθε φορά που η συγκεκριμένη λέξη είναι αντωνυμία και όχι σύνδεσμος.

Εδώ, λοιπόν,

(θα έπρεπε να) έχουμε τη φράση «…οι γιατροί έκαναν ό,τι μπορούσαν.»,

η οποία -άνευ τού επιβεβλημένου σημείου στίξης- αποκτά διαφορετική σημασία

και δηλώνει πως οι γιατροί καμώθηκαν-υποδύθηκαν-υποκρίθηκαν ότι μπορούσαν.

Όπως γίνεται αντιληπτό, μιλάμε για απόλυτη νοηματική διαστρέβλωση,

η οποία αδικεί βάναυσα το πλέον σημαντικό Λειτούργημα.

20. S.DN.A.



Ο Ορισμός τής Δημοσιογραφικής Κατάντιας.

Ο Ορισμός τής Δημοσιογραφικής Παπαριάς.

Ο Ορισμός τής Δημοσιογραφικής Κωμικοτραγικότητας.

Αν χρησιμοποιήσουμε την ασπίδα που λέγεται «Χιούμορ»,

εξάγουμε το συμπέρασμα

-βάσει τού τίτλου τής είδησης και τής συνοδευτικής φωτογραφίας-

ότι έπεσε νεκρός ο Άδωνις Γεωργιάδης,

ο οποίος ήταν αρχηγός συμμορίας οργανωμένου εγκλήματος στο Κεμπέκ,

και η Ζωή Κωνσταντοπούλου ήταν η δολοφόνος που εξετέλεσε το μαφιόζικο χτύπημα.

Αν απομακρυνθούμε από την ασπίδα που λέγεται «Χιούμορ»,

εξάγουμε το συμπέρασμα

-βάσει τού τίτλου τής είδησης και τής συνοδευτικής φωτογραφίας-

ότι η Ηλιθιότητα, η Αταλαντοσύνη κι η Τσαπατσουλιά δεν έχουν όρια,

και προσλαμβάνουν πια τις διαστάσεις οργανωμένου εγκλήματος.

Ντρέπεται κι η Ντροπή.

Επιμύθιο:

Παίδες, αυτά για σήμερα..!

Ξέρω ότι θα σάς λείψει η στήλη

(δεν θα λείψει σε αυτούς που καταλαβαίνουν ότι δεν πρόκειται να τούς γλείψει)

και ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη Παρασκευή.

Αν θέλετε να αναπτύξουμε τις προσωπικές μας συνωμοσίες

ενάντια στην (καθεστωτική) Αμορφωσιά,

μπορείτε να μού στέλνετε τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας

-όπως επίσης,

τα βίντεο και τις φωτογραφίες που θα απαθανατίζουν τα κάθε λογής μιντιακά «μαργαριτάρια»-

στις ακόλουθες διευθύνσεις..:

