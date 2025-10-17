Αγαπητές Αναγνώστριες και Αγαπητοί Αναγνώστες,

έφτασε η Παρασκευή 17 Οκτωβρίου

και να ’μαστε πάλι στο καθορισμένο εβδομαδιαίο ραντεβού μας,

με την πρωτοπόρο-καινοτόμο στήλη που γεννήθηκε ως πράξη αντίστασης.

Η Αμορφωσιά, η Προχειρότητα, η Τσαπατσουλιά, η Επιπολαιότητα

συναντιούνται επισήμως πλέον με την αριστοφανική νέμεσή τους,

τώρα πια το Χιούμορ και η Σάτιρα γίνονται όπλα

για να αντιμετωπίζουμε την καθημερινή αποδόμηση που υφίσταται η Ελληνική Γλώσσα,

το αρμόζον ακρωνύμιο «MA.LA.KI.A.» περιγράφει επακριβώς το φαινόμενο

και προειδοποιεί τούς «δράστες»

ότι «(αν τολμάτε) διαπράξτε ξανά τη “Δολοφονία τής Γλώσσας”».

Και βεβαίως, δεν (θα) εξαιρείται από τη δηκτικότητα η εφημερίδα μας,

καθώς το δικαίωμα στον Σαρκασμό και στην Κριτική

οφείλει να έχει πάντοτε ως αφετηρία τον Αυτο-Σαρκασμό και την Αυτο-Κριτική.

Η εμφάνισή μας αποφέρει ήδη εις το έπακρον τα προσδοκώμενα αποτελέσματα,

η «Πιάτσα των Βολεμένων» έχει ξεκινήσει τις συνήθεις κραυγές

που βγάζει κάθε «πιάτσα» όταν ο Ρομαντισμός πάει κόντρα στο «Σύστημα»,

οι «Τζαμπατζήδες τής Δημοσιογραφίας» συνειδητοποιούν ότι ήγγικεν η «Ώρα τής Πληρωμής».

Εν κατακλείδι,

απόλυτος σεβασμός στο «Ανθρώπινο Λάθος» μεν,

αλλά ουδεμία ανοχή προς τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη συνθήκη

ως σεσημασμένο επιχείρημα για να αθωώνουν τη λαθομανία τους.

Κατόπιν τούτων, πάμε στο σημερινό «Top-20». Απολαύστε το…

…

1. Ζούγκλα



Γενική-Αιτιατική 1-0

2. Instanews



Ιρανός γκέι πρόσφυγας είναι «γνωστός ως “B.”»;

Μιλάμε για «Βλακεία Βαρέων Βαρών».

3. Tlife



Διάσημοι αρχαιολόγοι κατέφθασαν στη χώρα μας από όλα τα μέρη τού πλανήτη

και έχουν περικυκλώσει το ον που συνέταξε την είδηση,

διότι η πρωτόγονη διατύπωσή του παραπέμπει στην «Εποχή των Σπηλαίων».

Κάποιοι κάνουν ήδη λόγο για τεράστια επιστημονική ανακάλυψη.

4. Zappit



Κόλλησε η βελόνα, κόλλησε η βελόνα…

5. Enikos



Αυτό δεν είναι «Δημοσιογραφία». Αυτό είναι… «Εικοσιδυογραφία».

6. The Toc



Είθισται η «άνω και κάτω τελεία» να ακολουθείται από το κατιτίς της.

Είθισται…

7. Daily Media



Μία πρόταση κόβεται στα δύο,

η συνδετική παύλα γέρνει προς τα δεξιά στην έκφραση «βήμα-βήμα»,

η «στοχοπροσήλωση» ανορθογραφείται,

η σοβαρότης αγνοείται.

8. Mono Bala



Ο πριονισμένος τίτλος

και η σεσημασμένη ροπή των -κατ’ ευφημισμόν- αθλητικογράφων

να μεταφέρουν τις ειδήσεις λες και μπουρδολογούν στο καφενείο.

Ούτε για πρέφα. Ούτε.

9. Newsit



Τα παιδάκια στο Δημοτικό μαθαίνουν τη διαφορά

ανάμεσα στον σύνδεσμο «ότι» και στην αντωνυμία «ό,τι».

Τα παιδάκια στο Δημοτικό μαθαίνουν ότι, άλλο το «ότι» και άλλο το «ό,τι».

Τα παιδάκια στο Δημοτικό μαθαίνουν ότι υπάρχει ένα σημείο στίξης

που λέγεται «Υποδιαστολή».

Και μετά, τα παιδάκια μεγαλώνουν, γίνονται ενήλικα άτομα,

ξεχύνονται στο «Κυνήγι τής Καθέδρας» και -ξεζουμισμένα από ενέργεια-

βαριούνται να βάζουν υποδιαστολή στην αντωνυμία «ό,τι».

10. iefimerida



Λέξεις που πάνε και τρίβονται πίσω από άλλες λέξεις,

κείμενο που ταλανίζεται από το «Σύνδρομο τού Εφαψία»

και μετατρέπει την Ενημέρωση σε ασφυκτικό «Μέσο Μαζικής Μεταφοράς».

11. Dnews



Στις περιπτώσεις που υπάρχει διπλό όνομα ή διπλό επώνυμο,

πρέπει να χρησιμοποιούμε το «Ενωτικό» ως δικλείδα οπτικής αισθητικής

και -κυρίως- για να αποφεύγεται το ενδεχόμενο σύγχυσης,

καθώς οφείλουμε να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν ονόματα που είναι ΚΑΙ επώνυμα

(αυταποδείκτως, πρόκειται για αμφίδρομη συνθήκη).

Ως εκ τούτων, εν προκειμένω η σωστή γραφή είναι «Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη».

12. Yupiii



Προχειρότητα. Αμορφωσιά.

Ανερμάτιστες περιγραφές, πνιγηρή φλυαρία, κουτσομπολιό χαμηλής νοημοσύνης.

13. News247



Γιατί δεν έβαλες τόνο και στο «ήτα»; Έχεις ψυχολογία νικητή, ε;

14. Documento



Αυτά κάνει η σεξιστική-φαλλοκρατική απαρεμφατοποίηση,

η οποία έχει προέλθει από τη διαδικασία των βουλευτικών ψηφοφοριών·

ήτοι, από τούς άρρενες βουλευτές που αναφωνούν «Παρών».

Εδώ, λοιπόν, η σωστή διατύπωση είναι «προς το παρόν»,

αφού πρόκειται για την ουσιαστικοποίηση τής συγκεκριμένης μετοχής

(όπως αντιστοίχως συμβαίνει, δηλαδή, και με τις λέξεις «παρελθόν» και «μέλλον»).

15. Sport24



«Ακαταλόγιστα παιχνίδια»;

Όσο κι αν προσπαθώ να βγάλω άκρη,

όσο κι αν προσπαθώ να ανακαλύψω λογοτεχνική αξία,

καταλήγω εν τέλει ότι,

είτε ο συντάκτης δεν γνωρίζει τι σημαίνει η λέξη,

είτε ήθελε να έγραφε άλλη λέξη,

είτε έχει το Ακαταλόγιστο.

16. Skai



Ακόμη κι αν δεχθούμε ότι το «σταγανόμετρο» είναι μία απλή παραδρομή,

έρχεται αμέσως μετά το ρήμα «ανταλλάσσουν» -γραμμένο κιόλας λανθασμένα-

να πιστοποιήσει ότι η είδηση συντάχθηκε «στο περίπου»,

καθώς στη συγκεκριμένη περίπτωση έγινε μονομερής παράδοση σορών

(από τη «Χαμάς» στο Ισραήλ).

Επιπροσθέτως δε, αυτό το «κατεβατό» είναι άκρως κουραστικό στην ανάγνωσή του,

διότι τα κόμματα που προσφέρουν αποσυμφόρηση είναι ελάχιστα

(συνολικώς θα έπρεπε -βάσει ροής κειμένου- να υπήρχαν έξι, αλλά υπάρχουν μόλις δύο·

μάλιστα, το δεύτερο που βρίσκεται προς το τέλος, έχει μπει σε λανθασμένη θέση).

17. News Bomb



Ο λεγόμενος «ενικοπληθυντικός».

18. News Beast



Κλαίω με την πρεμούρα για «γαλαζοαίματες δημόσιες σχεσούλες»

και ιδίως με τη μνημειώδη αντιφατικότητα που εκπέμπει η φράση

«…μακριά από τα βασιλικά πρωτόκολλα και τα αδιάκριτα βλέμματα.».

Πλεμπαίοι,

η αντίληψη «Μακριά από τα Αδιάκριτα Βλέμματα»

είναι ο «Ορισμός τού Βασιλικού Πρωτοκόλλου» (και ουδόλως μακριά του),

οπότε μην τσαμπουνάτε παπάτζες για να γίνε(σ)τε αρεστοί στην απανταχού Μοναρχία.

19. Espresso



Η μαγική Ελληνική Γλώσσα έχει πάντοτε εξαιρετικούς τρόπους

ώστε να παράγει τα επιθυμητά νοήματα και τις ανάλογες εντυπώσεις,

όπως συμβαίνει, δηλαδή, με τα επιθήματα «-ουργός» και «-ούργος»,

που -βάσει τονισμού- το μεν προσδίδει θετική έννοια και το δε έχει αρνητικό πρόσημο.

Έτσι, εν αγνοία του ο συντάκτης, έκανε ένα λάθος που περιγράφει σωστά το γεγονός.

20. S.DN.A.



Αποσπάσματα από άρθρο.

Αποσπάσματα από ένα φριχτό άρθρο,

όπου κακοποιείται βάναυσα ο Γραπτός Λόγος

και παραβιάζονται ποικιλοτρόπως οι Γραμματικοί Κανόνες.

Τι να πρωτοδιορθώσεις από αυτό το έκτρωμα;

Τις ανορθογραφίες; Τις ασυνταξίες; Τις απροσεξίες; Τι;

Αρθρογράφοι δίχως αυτοσεβασμό, άρθρα για τα σκουπίδια.

ΚΑΤΑΝΤΙΑ.

Επιμύθιο:

Παίδες, αυτά για σήμερα..!

Ξέρω ότι θα σάς λείψει η στήλη

(δεν θα λείψει σε αυτούς που καταλαβαίνουν ότι δεν πρόκειται να τούς γλείψει)

και ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη Παρασκευή.

Αν θέλετε να αναπτύξουμε τις προσωπικές μας συνωμοσίες

ενάντια στην (καθεστωτική) Αμορφωσιά,

μπορείτε να μού στέλνετε τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας

-όπως επίσης,

τα βίντεο και τις φωτογραφίες που θα απαθανατίζουν τα κάθε λογής μιντιακά «μαργαριτάρια»-

στις ακόλουθες διευθύνσεις..:

Twitter (νυν «Χ»): https://x.com/TopDaskalos

Gmail: TopDaskalos@gmail.com

Ο Δάσκαλος