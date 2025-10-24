Αγαπητές Αναγνώστριες και Αγαπητοί Αναγνώστες,

έφτασε η Παρασκευή 24 Οκτωβρίου

και να ’μαστε πάλι στο καθορισμένο εβδομαδιαίο ραντεβού μας,

με την πρωτοπόρο-καινοτόμο στήλη που γεννήθηκε ως πράξη αντίστασης.

Η Αμορφωσιά, η Προχειρότητα, η Τσαπατσουλιά, η Επιπολαιότητα

συναντιούνται επισήμως πλέον με την αριστοφανική νέμεσή τους,

τώρα πια το Χιούμορ και η Σάτιρα γίνονται όπλα

για να αντιμετωπίζουμε την καθημερινή αποδόμηση που υφίσταται η Ελληνική Γλώσσα,

το αρμόζον ακρωνύμιο «MA.LA.KI.A.» περιγράφει επακριβώς το φαινόμενο

και προειδοποιεί τούς «δράστες»

ότι «(αν τολμάτε) διαπράξτε ξανά τη “Δολοφονία τής Γλώσσας”».

Και βεβαίως, δεν (θα) εξαιρείται από τη δηκτικότητα η εφημερίδα μας,

καθώς το δικαίωμα στον Σαρκασμό και στην Κριτική

οφείλει να έχει πάντοτε ως αφετηρία τον Αυτο-Σαρκασμό και την Αυτο-Κριτική.

Η εμφάνισή μας αποφέρει ήδη εις το έπακρον τα προσδοκώμενα αποτελέσματα,

η «Πιάτσα των Βολεμένων» έχει ξεκινήσει τις συνήθεις κραυγές

που βγάζει κάθε «πιάτσα» όταν ο Ρομαντισμός πάει κόντρα στο «Σύστημα»,

οι «Τζαμπατζήδες τής Δημοσιογραφίας» συνειδητοποιούν ότι ήγγικεν η «Ώρα τής Πληρωμής».

Εν κατακλείδι,

απόλυτος σεβασμός στο «Ανθρώπινο Λάθος» μεν,

αλλά ουδεμία ανοχή προς τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη συνθήκη

ως σεσημασμένο επιχείρημα για να αθωώνουν τη λαθομανία τους.

Κατόπιν τούτων, πάμε στο σημερινό «Top-20». Απολαύστε το…

…

1. Ζούγκλα



Δεν γνωρίζω τι σημαίνει το ακρωνύμιο «ΓΑ.ΔΑ.».

Δεν γνωρίζω τι σημαίνει το ακρωνύμιο «ΓΑΔΑ».

Γνωρίζω το ακρωνύμιο «Γ.Α.Δ.Α.» που σημαίνει «Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών»,

αλλά αποκλείεται να πρόκειται για το ίδιο αρκτικόλεξο.

2. Daily Media



1) «…κωμωδίαμ…» (άνευ σχολίου).

2) «…οι άνθρωποί μου μου είπαν…».

Τα δύο πανομοιότυπα απανωτά «μου»

-ακριβώς επειδή δεν πρόκειται για τη φωνή των συμπαθέστατων αγελάδων-

εκπέμπουν άσχημη εικόνα,

ενώ συνάμα το δεύτερο εξ αυτών θέλει τόνο αφού έχει αναφορική σημασία.

Άρα, η σωστή διατύπωση είναι «…μού είπαν…».

3) «…έχω ρωτήσει εκατό φορές που θα κάθεσαι, που θα είσαι…».

Το «πού» -εν προκειμένω- είναι τοπικό επίρρημα και εκφράζει ερώτηση,

οπότε έχουμε διπλό λάθος αφού απουσιάζουν ισάριθμοι τόνοι.

4) «…δεν έχει κανείς προσδοκίας…».

Μοιάζει με Καθαρεύουσα, αλλά είναι ακόμα μία απροσεξία και προχειρότητα

(επιπροσθέτως, παραπέμπει στην ατάκα «Δεν χωρεί αμφιβολίας περί τούτου…»,

που έλεγε η «Λαμέ» στην κωμωδία «Αχ, αυτή η γυναίκα μου»).

5) «επί οικείς».

Θεϊκό. Απλά, θεϊκό.

Τι να πει το επίθετο «επιεικής» μπροστά στο αγνώστου ταυτότητος «επί οικείς».

Τελικό Συμπέρασμα (με ποιητική διάθεση):

Κείμενο άνευ σχολίου, συντάκτης άνευ σχολείου.

3. Skai



Η αντωνυμία «αυτές» έχει τούς αδύναμους τύπους «τις» και «τες».

Ο μεν πρέπει να προηγείται τού εκάστοτε ρήματος (εδώ: «τις αναγκάζει»),

ο δε πρέπει να έπεται τού εκάστοτε ρήματος (εδώ: «αναγκάζοντάς τες»).

4. Yupiii



Μένει έγκυος μία αναγνωρίσιμη γυναίκα

και τα αργόσχολα δημοσιογραφοειδή βρίσκουν την ευκαιρία

να γκαστρώνουν το Πανελλήνιο με τα ασταμάτητα δημοσιεύματα

(το «Γκάστρωμα τού Πανελληνίου» συνεχίζεται και μετά τη γέννα,

καθώς τότε αρχίζουν τα δημοσιεύματα όπου κυριαρχεί η απόπατη μικροαστίλα

«Έγινε μανούλα η τάδε.», και πάει λέγοντας…).

5. S.DN.A.



Η Αιτιατική Ενικού και η Αιτιατική Πληθυντικού μετατρέπονται σε Γενική Ενικού;

Τι φάση;

6. Mens’ House



– Είναι καλός τώρα ο Κέιν τώρα;

– Ρε, φύγε, ρε μαλάκα, από ’δώ, ρε bro.

7. Πρώτο Θέμα



Πλεμπαίοι, δεν ξέρετε ότι η λέξη στα Αγγλικά προφέρεται «Γκενεράτιον»;

Αλλά αυτοί είστε…

8. C.N.N. Greece



Ουδέποτε θα δεχθώ και πάντοτε θα εξανίσταμαι,

πώς γίνεται οι Νεοέλληνες συντάκτες να κάνετε λάθος/λάθη

άμα τω ξεκινήματι των κειμένων σας.

Μάλλον είστε κουρασμένοι προτού καν ξεκινήσετε να γράφετε,

μάλλον είστε συνταξιοδοτημένοι και γερασμένοι

προτού καν συνταξιοδοτηθείτε και γεράσετε…

(άρτι εμπνευσθέν απόφθεγμα: Το «Μάλλον» είναι η Αστική Ευγένεια τής Βεβαιότητας.)!

9. Pronews



Η «Πίστη» με κεφαλαίο; Δεκτό.

Ο «Σταυρός» -ως προσωπικό κόσμημα- με κεφαλαίο; Αμφιλεγόμενο.

Το θρησκόπληκτο «ψέκι» εκ Σερβίας; Θλιβερό.

Το δημοσίευμα τής ημεδαπής ιστοσελίδας; Θλιβερό.

Για περαιτέρω πληροφορίες,

ρωτήστε την Τζένη Χειλουδάκη και τον/την κάθε «Χειλουδάκη»,

να σάς ενημερώσει με επώνυμα και διευθύνσεις

πόσα τέτοια «ψέκια» βρίζουν δημοσίως τα «LGBTQ+ άτομα»

και ιδιωτικώς ξεχύνονται μαζί τους σε συνουσίες δίχως αύριο.

10. Documento



Σα να σε βλέπω μπροστά μου όταν άνοιξες το απαγορευμένο μπαούλο τής προγιαγιάς σου

και ανέγνωσες με τρόμο εκείνο το κιτρινισμένο χαρτί που έγραφε την κατάρα

«Παραμονεύει ο Θάνατος όποιον βάλει τόνους σε τίτλο είδησης…».

Ευτυχώς δεν εγένετο λόγος και για το περιεχόμενο, οπότε μικρό το κακό.

11. Gazzetta



Οι «Χρόνοι των Ρημάτων» είναι Τέχνη

και κάθε «Χρόνος» έχει την ιδιότητα να εκπέμπει διαφορετικά μηνύματα.

Εδώ, λοιπόν, παρατηρούμε παντελώς αδύναμη γνώση και χρήση τού ρήματος,

αφού ο Παρατατικός «προέβλεπε» παραπέμπει στο απώτερο παρελθόν

και προσδίδει εξακολουθητική σημασία.

Άρα, έχοντας ως δεδομένο ότι η επερχόμενη κακοκαιρία και το ματς απείχαν ελάχιστες ώρες,

σαφώς και θα ήταν προτιμότερος ο Ενεστώτας

διότι θα ισχυροποιούσε την αμεσότητα τού μηνύματος

(«Ριπές ανέμων έως και 120 χλμ./ώρα προβλέπει το μετεωρολογικό δελτίο…»).

12. Newsit



Να άλλη μία ενδιαφέρουσα περίπτωση χρήσης ρήματος,

που -τυπικώς- δεν αποτελεί λάθος,

όμως αποτυγχάνει να ακολουθήσει το «Πνεύμα τής Είδησης».

Το ρήμα «προβαίνω» δηλώνει μεν ενέργεια,

όμως είναι γλωσσικώς άστοχο να συσχετίζεται με την «Κατανάλωση Αλκοόλ»

(πόσω μάλλον, που ήταν υπό διερεύνηση ως πιθανή αιτία θανάτου),

οπότε υπάρχουν δύο σωστές διατυπώσεις..:

1) «…είχαν καταναλώσει αλκοόλ…».

2) «…είχαν επιδοθεί σε κατανάλωση αλκοόλ…».

13. iefimerida



«…υπαλλήλ’ς σι ξινουδουχείου…» θες να πεις.

(τίνους είσ’ ισύ, πιδάκι μ’..;)

14. Enikos



Οι δημοσιογράφοι Καρλ Μπερνστάϊν και Μπομπ Γούντγουορντ τής «Washington Post»,

βραβεύονται το 1973 με «Πούλιτζερ» επειδή αποκαλύπτουν το «Σκάνδαλο Watergate»

(οδηγώντας σε πτώση την κυβέρνηση Νίξον).

Όμως, αυτά τα δύο «γατάκια», ο Καρλ και ο Μπομπ,

θα είχαν δει πλατούλα και θα είχαν αναπνεύσει σκονίτσα,

αν βρίσκονταν αντίπαλοι με τον δικό μας ανυπέρβλητο ερευνητή,

ο οποίος αφήνει σύξυλη την Υφήλιο με τη σοκαριστική αποκάλυψη

ότι υπάρχει «μελετητικό γραφείο» που κάνει… μελέτες.

Δεν το χωράει ανθρώπου νους.

15. The Toc



Κόμμα μπαίνει εκεί που δεν πρέπει,

κόμματα δεν μπαίνουν εκεί που πρέπει

(ιδίως στην αποστροφή

«…το συμβάν έγινε με καθυστέρηση, με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος…»,

η παρουσία τού κόμματος καθίσταται επιτακτική

διότι είναι διαφορετικές οι σημασίες τής πρόθεσης «με»),

η ελληνικούρα «για το ποιος/για το ποια/για το ποιο»

εκπέμπει λεξιπενία, γλωσσική δυσκαμψία και ανυπαρξία λογοτεχνικότητας,

η κατάληξη «-ν» πρέπει συλλήβδην να μπαίνει πριν από τις λέξεις άρρενος γένους

ώστε να αποφεύγεται η «Ουδετεροποίηση τού Αρσενικού».

16. Mono Bala



Πρώτος σκόρερ του Άρη τηΝ τελευταία διετία.

Πρώτος σκόρερ του Άρη ΚΑΙ τη τελευταία διετία.

Ο παίκτης οργώνει (την τελευταία διετία, για να μην ξεχνιόμαστε).

17. Dnews



Όταν το πλήγμα που υπέστη ο Παγκόσμιος Πολιτισμός

αντιμετωπίζεται με κινηματογραφικούς όρους και με καφενειακή-κομμωτηριακή διάθεση,

προκύπτουν οι… χαριτωμένες διατυπώσεις «τολμηρή κλοπή» και «θεαματική έξοδος».

Το «Λούβρο» και το «Ούφο».

18. News247



Το θεατρικό έργο «Χάσαμε τη θεία, στοπ!» γράφτηκε από τον Γιώργο Διαλεγμένο το 1975

και έκτοτε έχει υπάρξει ως σύνθημα σε τοίχους και αυτονοήτως ως αναβίωση σε παραστάσεις,

συνοδευόμενο πάντοτε, όμως, από συντακτικές απλοποιήσεις που αλλοιώνουν το νόημα

(επί χαρακτηριστικώ παραδείγματι,

η μονοκόμματη -ήτοι, με κεφαλαία και χωρίς σημεία στίξης- εκδοχή «ΧΑΣΑΜΕ ΤΗ ΘΕΙΑ ΣΤΟΠ»,

σημαίνει ότι χάθηκε μια θεία που είχε το όνομα/επώνυμο/παρατσούκλι «Στοπ»).

Ε…, τώρα αναζητείται και το τελευταίο γράμμα τού τίτλου,

αλλά σιγά το πράμα και το γράμμα, να ’ούμε…

19. Espresso



Κάθε ανάγνωσμα χαμηλής αισθητικής και χαμερπών ενστίκτων,

μετέρχεται τις τοπικιστικές αναφορές για εγγυημένα αποτελέσματα.

Εδώ, λοιπόν, αρχικώς η καταγωγή «Μανιάτης» ενώνεται με το ονοματεπώνυμο

(αντί να απουσιάζει ή έστω να διαχωρίζεται με κόμμα)

και επαναλαμβάνεται «στο καπάκι» για να υποδαυλιστεί η ξενοφοβία

μέσω τής αντιδιαστολής με την εθνικότητα «Βούλγαρος»

(τέτοιες δημοσιογραφικές «δόξες» είχαν να γνωρίσουν οι «Μανιάτες»

από τότε που οι κοτζαμπάσηδες Μαυρομιχαλαίοι δολοφονήσανε τον Ιωάννη Καποδίστρια).

20. Tlife



Βλέπω την Προστακτική «Εφάρμοσε…»,

μονολογώ χαρούμενος «Επί τέλους, μία σωστή Προστακτική.»,

αλλά, τσουπ,

αμέσως μετά η Προστακτική «Επίμεινε» αλώνεται από τη σεσημασμένη «Αύξηση Αορίστου».

Εν πάση περιπτώσει, ας συμμετάσχω κι εγώ σε αυτήν την girly ανάρτηση,

δίνοντας τα δικά μου tips στις φίλες αναγνώστριες..:

Κορίτσια,

να φροντίζετε το πρόσωπό σας, το σώμα σας και εν γένει την εμφάνισή σας,

όμως συνάμα να μορφώνεστε, να (εκ)παιδεύεστε και να μην καταντάτε ωραιοπαθή «τούβλα»

που ονειρεύονται γάμο κι απογόνους με αντίστοιχα αρσενικά «τούβλα».

Επίσης, πάψτε να βάζετε αυτά τα απαίσια-φτηνιάρικα-θλιβερά-μυτερά νύχια,

τα οποία προσβάλλουν βαναύσως τα πτηνά που χρησιμοποιούνται στις σχετικές παρομοιώσεις.

Τέλος, πάψτε να κάνετε «πλαστικές» και μπότοξ,

διότι μετατρέπεστε σε φρικώδεις ενσαρκώσεις τού μουσείου «Μαντάμ Τισό».

Τα σέβη μου…

Επιμύθιο:

Παίδες, αυτά για σήμερα..!

Ξέρω ότι θα σάς λείψει η στήλη

(δεν θα λείψει σε αυτούς που καταλαβαίνουν ότι δεν πρόκειται να τούς γλείψει)

και ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη Παρασκευή.

Αν θέλετε να αναπτύξουμε τις προσωπικές μας συνωμοσίες

ενάντια στην (καθεστωτική) Αμορφωσιά,

μπορείτε να μού στέλνετε τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας

-όπως επίσης,

τα βίντεο και τις φωτογραφίες που θα απαθανατίζουν τα κάθε λογής μιντιακά «μαργαριτάρια»-

στις ακόλουθες διευθύνσεις..:

Twitter (νυν «Χ»): https://x.com/TopDaskalos

Gmail: TopDaskalos@gmail.com

Ο Δάσκαλος