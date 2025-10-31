Αγαπητές Αναγνώστριες και Αγαπητοί Αναγνώστες,

έφτασε η Παρασκευή 31 Οκτωβρίου

και να ’μαστε πάλι στο καθορισμένο εβδομαδιαίο ραντεβού μας,

με την πρωτοπόρο-καινοτόμο στήλη που γεννήθηκε ως πράξη αντίστασης.

Η Αμορφωσιά, η Προχειρότητα, η Τσαπατσουλιά, η Επιπολαιότητα

συναντιούνται επισήμως πλέον με την αριστοφανική νέμεσή τους,

τώρα πια το Χιούμορ και η Σάτιρα γίνονται όπλα

για να αντιμετωπίζουμε την καθημερινή αποδόμηση που υφίσταται η Ελληνική Γλώσσα,

το αρμόζον ακρωνύμιο «MA.LA.KI.A.» περιγράφει επακριβώς το φαινόμενο

και προειδοποιεί τούς «δράστες»

ότι «(αν τολμάτε) διαπράξτε ξανά τη “Δολοφονία τής Γλώσσας”».

Και βεβαίως, δεν (θα) εξαιρείται από τη δηκτικότητα η εφημερίδα μας,

καθώς το δικαίωμα στον Σαρκασμό και στην Κριτική

οφείλει να έχει πάντοτε ως αφετηρία τον Αυτο-Σαρκασμό και την Αυτο-Κριτική.

Η εμφάνισή μας αποφέρει ήδη εις το έπακρον τα προσδοκώμενα αποτελέσματα,

η «Πιάτσα των Βολεμένων» έχει ξεκινήσει τις συνήθεις κραυγές

που βγάζει κάθε «πιάτσα» όταν ο Ρομαντισμός πάει κόντρα στο «Σύστημα»,

οι «Τζαμπατζήδες τής Δημοσιογραφίας» συνειδητοποιούν ότι ήγγικεν η «Ώρα τής Πληρωμής».

Εν κατακλείδι,

απόλυτος σεβασμός στο «Ανθρώπινο Λάθος» μεν,

αλλά ουδεμία ανοχή προς τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη συνθήκη

ως σεσημασμένο επιχείρημα για να αθωώνουν τη λαθομανία τους.

Κατόπιν τούτων, πάμε στο σημερινό «Top-20». Απολαύστε το…

…

1. Ζούγκλα



Η λέξη «άμεσα»

-ως επίρρημα, καθώς υπάρχει και ίδιος πληθυντικός στο ουδέτερο επίθετο-

δηλώνει ενέργεια και επαφή χωρίς μεσολάβηση.

Ως εκ τούτου, σε περιπτώσεις όπως αυτή που περιγράφεται στην είδηση,

πρέπει να χρησιμοποιούμε το επίρρημα «αμέσως» που έχει χρονική σημασία.

2. Daily Media



Αυτές τις μέρες εκδικαζόταν η υπόθεση «revenge porn» με θύμα την Έλενα Κρεμλίδου,

αλλά κάτι θλιβερά όντα που αυτοσυστήνονται ως «δημοσιογράφοι»

-ευρισκόμενα υπό το καθεστώς τής αφόρητης προσωπικής λιγούρας τους-

προέβησαν σε ετούτην την κατάπτυστη ανάρτηση που ζέχνει απόπατο σεξισμό,

αντιμετωπίζοντας την ψυχολογικώς κακοποιημένη γυναίκα σαν ένα κομμάτι κρέας.

Ούτως ή άλλως, όμως,

ακόμη κι αν δεν υπήρχε στην Επικαιρότητα η τραυματική εμπειρία τής Κρεμλίδου,

τέτοιου είδους γλοιώδη κείμενα προκαλούν αηδία,

πιστοποιώντας ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει από τη δικαιοδοσία των σεξολόγων

κι η μόνη λύση είναι το… Βουλκανιζατέρ

(και οι νοούντες νοήτωσαν).

3. Gazzetta



Όσο κι αν επρόκειτο για διεκπεραιωτική διαδικασία ελαχίστων λέξεων,

το «αστροπελέκι» κατέφερε να κάνει δύο λάθη

που μαρτυρούν ΚΑΙ Απροσεξία, ΚΑΙ Ασχετοσύνη.

Οι «διαιητές» από τη μία,

ο «Ράντβιτς» -ο οποίος στην πραγματικότητα λέγεται «Ράντοβιτς»- από την άλλη,

η Ξεπέτα στο επίκεντρο.

4. News Bomb



Το επίθημα είναι «-χρονος» και όχι «-άχρονος»,

το ουσιαστικό είναι «γυιος» και όχι «γιος»,

η καημένη η Ελληνική Γλώσσα πλήττεται θανάσιμα,

όμως ευτυχώς είναι άχρονη και ουχί πεπερασμένη.

5. Dnews



Ξεχαρβαλωμένο συντακτικό, ημιτελείς και σκόρπιες πληροφορίες,

το πρόσωπο που εξεστόμισε την επίμαχη δήλωση αναφέρεται στην επόμενη παράγραφο

(και μάλιστα, χωρίς να κατονομάζεται, παρά μόνον με την ιδιότητά του).

Οι ασαφείς διατυπώσεις καπελώνουν την τραγικότητα τής είδησης,

η Ανάγνωση μετατρέπεται σε ασυναρμολόγητο παζλ

αφού η Σοβαρότητα και η Στιβαρότητα είναι χαμένες ψηφίδες.

6. Skai



Μετά τη γνωστή ρήση «Δεν ρωτάμε ποτέ μια γυναίκα την ηλικία της.»,

τώρα προκύπτει κι η διασκευή «Δεν ρωτάμε ποτέ μια ηλικία την ορθογραφία της.».

7. Πρώτο Θέμα



Το αύτωσες το θέμα.

8. The Toc



Τι κι αν είναι δύο όλες κι όλες οι μονοσύλλαβες λέξεις

που ενίοτε πρέπει -βάσει τού ισχύοντος συστήματος- να τονίζονται

ώστε να αποφεύγονται οι νοηματικές συγχύσεις,

τι κι αν αυτές οι δύο λέξεις είναι το «πού» και το «πώς» όταν έχουν επιρρηματική σημασία,

τι κι αν το «που» και το «πως» δεν πρέπει να τονίζονται όταν έχουν αναφορική σημασία,

εδώ έχουμε ενώπιόν μας έναν αχταρμά με τρεις λανθασμένες χρήσεις (και μόλις μία σωστή).

Χαρακτηριστική, μάλιστα, είναι η αποστροφή

«…να κάνεις ένα πρόγραμμα με μια στρατηγική

που θα ξέρεις πότε θα πάρεις τι και μέχρι πού θα φτάσει το πρόγραμμά σου.»,

στην οποία παρατηρείται συλλήβδην η απουσία τονισμού.

Πού να χαλάει φαιά ουσία ο Νεοέλληνας για τέτοια ανούσια θέματα, άλλωστε…

9. S.DN.A.



Αναπαράγω τον τίτλο και τον υπότιτλο, καθώς έδιναν ήδη το συνολικό στίγμα:

«Η Μιάλμπι των θαυμάτων: Το ψαροχώρι που κατέκτησε τη Σουηδία

Χωρίς προπονητή – όνομα, δίχως πλούσιο πρόεδρο,

«αποκομμένη» από την υπόλοιπη χώρα και με άσημους παίκτες.

Κι όμως η Μιάλπι έγραψε την δική της ιστορία.

Γράψει ο …».

Πέρα από το «Eνωτικό»

που δεν είναι -όπως θα έπρεπε- κολλητά με τις συνδεόμενες λέξεις,

πέρα από την κατάληξη «(τη)-ν (δική)» που δεν θα έπρεπε να υπήρχε,

πέρα από το ρήμα «Γράφει» που έγινε «Γράψει»,

βρείτε μου έναν λόγο που ο σάχλας συντάκτης έγραψε τη σουηδική ομάδα

έξι φορές ως «Μιάλμπι» και τρεις φορές ως «Μιάλπι».

10. Zappit



Γλωσσικό έκτγωμα.

11. Mens’ House



Λοιπόν, το θέμα είναι πολύ σοβαρό,

οπότε ξεκινάω με ερώτημα προς άπασες τις αναγνώστριες και άπαντες τούς αναγνώστες:

Διαβάζοντας τον τίτλο «Η ύβρις της Δήμητρας Κατσαφάδου ξεπλένεται μόνο με cancel»,

τι καταλαβαίνετε;

Καταλαβαίνετε (ναι ή όχι;),

ότι η Δήμητρα Κατσαφάδου εξεστόμισε ή διέπραξε μία ύβρι

και τής αρμόζει να υποστεί την τιμωρία τής κοινωνικής ακύρωσης;

Ε, λοιπόν, σάς ενημερώνω ότι αν κάνετε «κλικ» στη συγκεκριμένη ανάρτηση,

θα διαπιστώσετε πως πρόκειται για αναίσχυντη παραπλάνηση και αντιφατικότητα,

αφού το κείμενο μέμφεται οξύτατα τούς διαδικτυακούς χρήστες

που -έχοντας ως χαμερπές κίνητρο τον προσπορισμό αλληλεπιδράσεων

(retweets, likes, και λοιπά)-

επέκριναν την επιχειρηματία για τη δεδηλωμένη πρόθεσή της

να φτιάξει ιδίοις εξόδοις ένα νοσοκομείο για τούς πολίτες

και ανεκάλυψαν ιδιοτελή κίνητρα πίσω από την ευγενή πρόθεσή της.

Ναι,

βεβαίως και είναι αξιόμεμπτοι οι υπάνθρωποι

που επιτέθηκαν με κακεντρέχεια στη γενναιόδωρη Δήμητρα

και τής προσήψαν ότι πίσω από την επικείμενη αγαθοεργία της

κρύβονται παραδόπιστα διακυβεύματα

(όπως -επί παραδείγματι- οι συνεπαγωγικές φοροαπαλλαγές),

όμως ο τίτλος είναι ένα αναίσχυντο «clickbait»

που μαγαρίζει την Κατσαφάδου χειρότερα κι από τούς χειρότερους αμφισβητίες της.

Ο τίτλος θα ήταν σωστός και έντιμος

με την απλή προσθήκη εισαγωγικών στη λέξη-κλειδί τού τίτλου

-ήτοι: «Η “ύβρις” της Δήμητρας Κατσαφάδου ξεπλένεται μόνο με cancel»-

διότι έτσι θα εκπεμπόταν η μεταφορικότητα τής διατύπωσης,

όμως οι κήνσορες επέλεξαν να κάνουν αυτό που (δήθεν;) κατακρίνουν.

Και εν τέλει,

αν εδώ δεν επρόκειτο για εσκεμμένη-προσχηματική ηθικολογία

αλλά για ακούσια απρέπεια που παρήχθη από Ασχετοσύνη,

το μοναδικό και ανεπαρκές ελαφρυντικό

είναι η διαφορά ανάμεσα στις συνθήκες «Εκ προθέσεως» και «Εξ αμελείας»,

οπότε παραμένει εν προκειμένω το «Δημοσιογραφικό Έγκλημα».

12. Espresso



Φτου ανορθογραφομερμηγκότρυπα…

13. Tlife



1) Το «καταθέτονται» είναι αφόρητη ελληνικούρα

(το «θέτω» είναι Ενεργητική Φωνή, ενώ η Παθητική Φωνή είναι «τίθεμαι»).

2) Η μετοχή είναι «αναμειγνύοντας»,

όμως η απλοποιημένη γραφή θα γινόταν δεκτή

αν δεν υπήρχε ήδη το φρικώδες «καταθέτονται».

3) Η αντωνυμία «μάς (καλούν)» πρέπει να πάρει τόνο

διότι έχει προσωπική και όχι κτητική σημασία.

4) «…τοΝ δικό του τόνο…» ώστε να μην επέρχεται η «Ουδετεροποίηση τού Αρσενικού».

5) Όταν υπάρχουν φράσεις με διαδοχικά «και»,

πρέπει να μπαίνει κόμμα όταν αυτά τα «και» συνιστούν διαφορετικές νοηματικές ενότητες

(«…δίνοντας τον δικό του τόνο και ρυθμό, και βάζοντας στο κάδρο τη δική του οπτική.»).

6) Μην αναπαράγετε «non papers» διότι εκτίθεστε με τα λάθη των αλλοτρίων.

7) Μην αναπαράγετε «δελτία Τύπου» (ίδιος λόγος με το νούμερο 6).

8) Μη δημοσιογραφείτε αν δεν γνωρίζετε Ελληνικά

(οι κρεμάμενες σημαιούλες στα μπαλκονάκια δεν αποτελούν «Πτυχίο Δημοσιογραφίας»).

14. News247



Οι τέσσερις Ευαγγελιστές ήταν τρεις. Οι εξής δύο: Ο Ιωάννης.

15. Mono Bala



1) Αφού προέβης στην καθαρευουσιάνικη διατύπωση «Κύπελλο Ελλάδος»,

καλό θα ήταν -για λόγους συνέπειας- να έγραφες και «των ερυθρολεύκων».

2) Η φράση «πετυχαίνοντας δύο τέρατα» θα ήταν μακράν καλύτερη παραδρομή

(το «τέμρατα» είναι άχαρος γλωσσοδέτης).

3) Στην Αιτιατική τού Αρσενικού Άρθρου

δεν βάζετε την κατάληξη «-ν» ακόμη κι όταν πρέπει,

στην Αιτιατική τού Θηλυκού Άρθρου

βάζετε την κατάληξη «-ν» ακόμη κι όταν δεν πρέπει.

4) Άλλο(ς) ο «Χώρος» και άλλο(ς) ο Χορός.

5) Ούτε η «Μάνα τής Γενικής» θα έβαζε τρεις Γενικές «στο καπάκι»

(οποία ακαλαισθησία η φράση «…των γκολ των φορ του Ολυμπιακού…»).

6) Μάθε να χρησιμοποιείς τα Σημεία Στίξης,

μάθε να βάζεις κόμματα όπου επιβάλλεται,

μάθε ότι -εκτός από την Τελεία κι από το Κόμμα-

υπάρχουν και η Άνω Τελεία, η Διπλή Παύλα, τα Αποσιωπητικά, το Θαυμαστικό

(και πολλά παιζάκια ακόμη, που θέλουν κι αυτά να παίζουν).

Μέχρι να τα μάθεις όλα αυτά, λοιπόν,

σού στέλνω την περίφημη «Υπογεγραμμένη» τού Μέγα Ντίνου Χριστιανόπουλου!

16. Newsit



Αν καταφέρετε να βγάλετε άκρη με ετούτο το ανερμάτιστο κειμενίδιο

όπου μπλέκονται οι γονείς θυτών και θύματος,

κερδίζετε μία μαχαιριά από «συμμορία ανηλίκων» τής επιλογής σας.

17. Sport24



Πιο αξιοπρεπής θα ήταν μία ανάρτηση με τίτλο

«Σάς παρακαλούμε, σάς εκλιπαρούμε, σάς ικετεύουμε, πέφτουμε στα γόνατα,

δώστε μας κάνα “χτύπημα” παραπάνω…»,

παρά αυτές οι τρεις διαφορετικές αναρτήσεις για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις.

Ειδάλλως, ξεκινήστε να κάνετε ξεχωριστές αναρτήσεις για όλα τα ματς τού πλανήτη

(εννοείται, για όλα τα αθλήματα),

ώστε να δείξετε τουλάχιστον ότι έχετε χιούμορ.

18. Instanews



Το 99,9% των Ελλήνων γράφει λανθασμένα το επώνυμο «Καννέλη»

(περιλαμβάνεται και η ίδια η Καννέλη στο συντριπτικό ποσοστό).

Γιατί όμως με δύο «νι» και όχι με δύο «λάμδα»;

Διότι -εξ αρχαίας ετυμολογίας- προέρχεται από την Κάννη (ήτοι, από το Καλάμι),

που παραπέμπει στον κυλινδρικό φλοιό τού μπαχαρικού «Καννέλα».

19. Yupiii



Η Δημοσιογραφία τού Κορέκτορα.

Η Δημοσιογραφία τής Αμορφωσιάς.

Η Δημοσιογραφία τού Ξυσαρχιδισμού.

Η Δημοσιογραφία τής Κατάντιας.

Δημοσιογραφία σε Κώμα.

20. Ενικός



Ο «Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου»

ορθώς έβγαλε ανακοίνωση για τον θλιβερό μητροπολίτη

που επετίμησε δάσκαλο επειδή εκείνος διέπραξε την «αμαρτία»

να απευθύνει λόγο για την «28η Οκτωβρίου» έχοντας το πουκάμισό του έξω από το παντελόνι,

όμως η εύλογη διαμαρτυρία εμπεριέχει τρία σημεία που επιδέχονται ενστάσεις

(και όχι, σε δασκάλους δεν επιτρέπεται έστω ένα λάθος,

πόσω μάλλον όταν έχουμε να κάνουμε με επίσημη πράξη).

Και άντε…, ας δεχθούμε ότι η σωστή μορφή

«Η δημόσια επίπληξη

-(και) μάλιστα, μέσα σε χώρο λατρείας και μπροστά σε κοινό- δεν συνάδει…»,

δεν απέχει ιδιαιτέρως από τη σχετική αποστροφή τής ανακοίνωσης.

Και άντε…, ας δεχθούμε τη λαϊκούρα «από τα έσω» αντί για τη μορφή «εκ των έσω».

Όμως, δεν γίνεται να δεχθούμε,

ότι κοτζαμάν δασκάλοι χρησιμοποιούν τη διατύπωση «σαν παιδαγωγός»,

μπερδεύοντας την Ιδιότητα με την Παρομοίωση

(προφανώς, ο προσδιορισμός «κοτζαμάν δασκάλοι» είναι επιτηδευμένη καυστικότητα).

Συνελόντι ειπείν, όταν είσαι παιδαγωγός δεν αυτο-παρομοιάζεσαι με παιδαγωγό,

καθώς αποτελεί προσβολή -ιδίως για το συγκεκριμένο Λειτούργημα-

να αντικαθίσταται το μόριο «Ως» από το σαφώς υποδεέστερο μόριο «Σαν».

Γκέγκε;

Επιμύθιο:

Παίδες, αυτά για σήμερα..!

Ξέρω ότι θα σάς λείψει η στήλη

(δεν θα λείψει σε αυτούς που καταλαβαίνουν ότι δεν πρόκειται να τούς γλείψει)

και ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη Παρασκευή.

Αν θέλετε να αναπτύξουμε τις προσωπικές μας συνωμοσίες

ενάντια στην (καθεστωτική) Αμορφωσιά,

μπορείτε να μού στέλνετε τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας

-όπως επίσης,

τα βίντεο και τις φωτογραφίες που θα απαθανατίζουν τα κάθε λογής μιντιακά «μαργαριτάρια»-

στις ακόλουθες διευθύνσεις..:

Twitter (νυν «Χ»): https://x.com/TopDaskalos

Gmail: TopDaskalos@gmail.com

Ο Δάσκαλος