Αγαπητές Αναγνώστριες και Αγαπητοί Αναγνώστες,

έφτασε η Παρασκευή 7 Νοεμβρίου

και να ’μαστε πάλι στο καθορισμένο εβδομαδιαίο ραντεβού μας,

με την πρωτοπόρο-καινοτόμο στήλη που γεννήθηκε ως πράξη αντίστασης.

Η Αμορφωσιά, η Προχειρότητα, η Τσαπατσουλιά, η Επιπολαιότητα

συναντιούνται επισήμως πλέον με την αριστοφανική νέμεσή τους,

τώρα πια το Χιούμορ και η Σάτιρα γίνονται όπλα

για να αντιμετωπίζουμε την καθημερινή αποδόμηση που υφίσταται η Ελληνική Γλώσσα,

το αρμόζον ακρωνύμιο «MA.LA.KI.A.» περιγράφει επακριβώς το φαινόμενο

και προειδοποιεί τούς «δράστες»

ότι «(αν τολμάτε) διαπράξτε ξανά τη “Δολοφονία τής Γλώσσας”».

Και βεβαίως, δεν (θα) εξαιρείται από τη δηκτικότητα η εφημερίδα μας,

καθώς το δικαίωμα στον Σαρκασμό και στην Κριτική

οφείλει να έχει πάντοτε ως αφετηρία τον Αυτο-Σαρκασμό και την Αυτο-Κριτική.

Η εμφάνισή μας αποφέρει ήδη εις το έπακρον τα προσδοκώμενα αποτελέσματα,

η «Πιάτσα των Βολεμένων» έχει ξεκινήσει τις συνήθεις κραυγές

που βγάζει κάθε «πιάτσα» όταν ο Ρομαντισμός πάει κόντρα στο «Σύστημα»,

οι «Τζαμπατζήδες τής Δημοσιογραφίας» συνειδητοποιούν ότι ήγγικεν η «Ώρα τής Πληρωμής».

Εν κατακλείδι,

απόλυτος σεβασμός στο «Ανθρώπινο Λάθος» μεν,

αλλά ουδεμία ανοχή προς τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη συνθήκη

ως σεσημασμένο επιχείρημα για να αθωώνουν τη λαθομανία τους.

Κατόπιν τούτων, πάμε στο σημερινό «Top-20». Απολαύστε το…

1. Ζούγκλα



Ήταν ιερό το πρατήριο τού δολοφονηθέντος μαφιόζου και το γράφουμε με κεφαλαία;

(πώς και δεν μάς εξέφυγε η ακόμη πιο κωμική θρησκευτικότητα

«…έξω από Πρατήριο υγρών καυσίμων, ιδιοκτησίας Του…»).

2. News247



Κάποιος παρακρατικός δάκτυλος μπαίνει στα κείμενα και προσθέτει «ξεκούδουνες» λέξεις.

Για λόγους ασφαλείας, ελέγχετε τα κείμενά σας πριν τη δημοσίευση…

3. S.DN.A.



Τόσο «εύκολα», που το ματς κρίθηκε στην παράταση

(κανονικός αγώνας 80-80, τελικό σκορ 88-97).

Τα σχόλια περιττεύουν.

4. Ενικός



Ποιος είναι ο λόγος που υπάρχουν αυτές οι πνιγηρές απανωτές σημάνσεις;

Και επίσης,

ουδείς αρμόδιος παρατηρεί ότι επιπροσθέτως -με τη χρήση τού «Bold»-

η συγκεκριμένη γραμματοσειρά μετατρέπεται σε αισθητικό τερατούργημα;

Όλα εγώ πχια;

5. You Weekly



– Με ποιον «χαρακτηριστικό» εννοείς;

– Μ’ αυτόν. 1-0.

– Και ποιος είναι «ο», που αν τον ενοχλήσεις θα απαντήσει;

– Αυτός. 2-0.

– Απολύεσαι.

– Ποιος το λέει αυτό;

– ΑΥΤΟΣ. 3-2.

6. iefimerida



1) Επειδή η πόλη δεν λέγεται «Νε Ουόρκη», να βάζετε διαλυτικά στη συγκεκριμένη καταγωγή.

2) Το Κόμμα δεν αποτελεί «Πανάκεια Στίξης»

(επί παραδείγματι,

η «Διπλή Παύλα» κάνει πιο ομαλή την Ανάγνωση

όταν υπάρχουν σχοινοτενείς εκφράσεις και επεξηγηματικοί πλατειασμοί,

που δημιουργούν τερατώδεις παραγράφους με 91 λέξεις χωρίς έστω μία τελεία).

3) Η κατάληξη «-ν» δεν πρέπει να μπαίνει συλλήβδην στα άρθρα

(εξαιρείται το Αρσενικό Άρθρο, προς αποφυγήν τής νοηματικής ουδετεροποίησής του).

4) Οι μονοσύλλαβες λέξεις δεν παίρνουν τόνο

(εξαιρούνται τα επιρρήματα «πού» και «πώς»,

αλλά το όνομα «Τσακ» δεν έχει φτάσει να θεωρείται επίρρημα).

5) Δεν έχετε ακούσει για τον διπλό τονισμό σε Προπαραλήγουσα και Λήγουσα

όταν μία λέξη ακολουθείται από κτητική αντωνυμία;

6) Ο Εξακολουθητικός Μέλλοντας τού ρήματος «συμπυκνώνω» είναι «θα συνεπύκνωνα»

(ήτοι, ο συνδυασμός τού «Θα» με τον Παρατατικό),

η μορφή «συμπύκνωνε» είναι Εξακολουθητική Προστακτική,

η διατύπωση «θα συμπύκνωνε» είναι ακόμη ένα γλωσσικό υβρίδιο,

όμως μετά από τα προηγούμενα λάθη οι απαιτήσεις μου ήταν ήδη μηδενικές.

Άρτι εμπνευσθέν απόφθεγμα:

Η αμορφωσιά σας, δυναμώνει την ολιγάρκειά μου!

7. Sport24



Σε όλο τον αγώνα τον αγώνα,

η κάμερα μάς έδειχνε μόνο τη Μαριγκόνα.

Εκατό χιλιάδαι δίσκοι.

8. Daily Media



Όταν μιλάς για θέματα που έχουν σημασία,

μην επαναλαμβάνεσαι από απροσεξία,

διότι δεν αντέχεται η τόση… (δικό σου)

9. Yupiii



Κολοκύθια στο πάτερο.

Σ.Σ. Όποιος Χριστιανός λέει «(σ)τον πάτερ»,

θα πρέπει να μπαίνει στο ίδιο ερώτημα με τον Βαραββά

και να σώζουμε ομοφώνως τον Βαραββά.

10. Newsit



Ιδίως όταν πρόκειται για τόσο σοβαρά γεγονότα,

η Ορθογραφία καθίσταται αδιαπραγμάτευτη δημοσιογραφική υποχρέωση.

Πέρα, λοιπόν, από την υπογραμμισμένη στιγμή απροσεξίας,

να αναφέρουμε ότι το «γλιτώνω» είναι νεοελληνική απλοποίηση

που δεν διαθέτει καν στοιχειώδες ετυμολογικό υπόβαθρο.

Εν κατακλείδι, η σωστή μορφή είναι «γλυτώνω»,

καθώς το ρήμα προέρχεται από το αρχαίο «(εκ)λυτώνω».

11. Mono Bala



Συγκλονισμένο το Πανηλίθιο· εεε…, το Πανελλήνιο, ήθελα να πω.

Όταν ο Ανόητος είναι συγκλονισμένος,

νομίζει ότι όλος ο κόσμος είναι συγκλονισμένος.

12. News Beast



Μέχρι τώρα είχαμε ακούσει για άβολα έπιπλα, για άβολα παπούτσια,

για άβολη συνθήκη, για άβολη θέση, για άβολη κατάσταση.

Τώρα μαθαίνουμε ότι υπάρχουν και άβολες διαγωνιζόμενες καλλιστείων.

13. Espresso



Ακόμα μία σεσημασμένη ελληνικούρα που προκαλεί οπτικό-ακουστική ρύπανση

(πόσω μάλλον που ο λανθασμένος τονισμός σημειολογεί στην ομόηχη λέξη «έτερος»,

η οποία απέχει εννοιολογικούς παρασάγγας από τη λέξη «εταίρος»).

Συνελόντι ειπείν, το ουσιαστικό αρσενικού γένους είναι «συνεταίρος»,

όπως αντιστοίχως το θηλυκό είναι «συνεταίρα» και ουχί «συνέταιρα».

14. Zappit



Έβαλα επί τούτου να παρακολουθήσω το σχετικό απόσπασμα

αφού δεν εγνώριζα αν επρόκειτο για λάθος τής Μαλέσκου ή τού συντάκτη

και προέκυψαν δύο διαπιστώσεις:

1) Η συνολική απομαγνητοφώνηση τής ανάρτησης είναι «για τα κρητικά πανηγύρια».

2) Όντως, η γνωστή παρουσιάστρια -παρά τη γλωσσική κατάρτισή της-

διέπραξε το σφάλμα να μπλέξει τρις την Ιδιότητα (Ως) με την Παρομοίωση (Σαν).

(παντελώς ανεπίτρεπτο ολίσθημα να εκφέρεται από δασκάλα η φράση «δίδαξα σαν δασκάλα»).

15. Κουτί τής Πανδώρας



1) «μιλόυσε» αντί «μιλούσε».

2) «την ώρα που ανέλυσε τις θέσεις» αντί «την ώρα που ανέλυε τις θέσεις».

3) «στο Καμπούλ» αντί «στην Καμπούλ».

4) Το «κόκκαλο» -σύμφωνα με την ισχυρότερη γλωσσολογική προσέγγιση-

πρέπει να γράφεται με δύο «κάππα»,

αλλά εγώ θα σταθώ κυρίως στη λανθασμένη χρήση των εισαγωγικών,

καθώς στη συγκεκριμένη περίπτωση ο «αέρας» έχει μακράν πιο μεταφορική σημασία.

5) «από που προέρχεται» αντί «από πού προέρχεται».

Άρτι εμπνευσθέν απόφθεγμα:

Η Αμορφωσιά είναι Βία.

Η Μόρφωση είναι Επανάσταση!

16. Skai



Και πάνω που είχαμε πιστέψει ότι τα στοιχεία για τη χθεσινή μέρα

αναφέρονται στην προχθεσινή μέρα,

έρχεται ετούτο το απίστευτο δημοσίευμα να φέρει την απόλυτη ανατροπή.

Το «Πούλιτζερ» μοιάζει λίγο για να χωρέσει αυτήν τη συνταρακτική αποκάλυψη.

17. Dnews



Όταν γίνεται λόγος για Παιδεία, για Σχολεία, για Πανεπιστήμια,

όταν ενώνουν τις δυνάμεις τους οι μαθητές, οι φοιτητές, οι εκπαιδευτικοί,

δεν έχουν θέση το ουσιαστικό «συστράτευση» και τα παράγωγά του

(εκτός αν ξεχνάτε τι συνέβη στις 17 Νοέμβρη 1973).

Και οι νοούντες νοήτωσαν…

18. Instanews



Οι γυναίκες δικαιούνται τις δικές τους καταλήξεις

και όχι τούς ετεροπροσδιορισμούς που διαχρονικώς επιβάλλει η Πατριαρχία.

Η Καλλιτέχνις/Καλλιτέχνιδα, λοιπόν…

19. Tlife



1) Η μορφή «γιος» είναι μεν σωστή φωνητικώς

λόγω τής συνίζησης που υπέστη ο αρχαίος τύπος «υἱός»,

όμως δεν υπάρχει ετυμολογική βάση που να δικαιολογεί αυτήν την απλοποίηση.

Ως εκ τούτου, όπως από τη λέξη «ύαλος» προέκυψε το «γυαλί» (και ουχί «γιαλί»),

έτσι κι εδώ η σωστή γραφή είναι «γυιος».

2) Όποιος δεν κλίνει το όνομα «Λέων»

-αλλά και κάθε λέξη που το εμπεριέχει ως καταληκτικό συνθετικό της-

πρέπει να τιμωρείται ακαριαίως με αφαίρεση τής ελληνικής ιθαγένειας

(η Ατιμωρησία επιτείνει τη χαίνουσα παθογένεια

και έτσι φτάνουμε να ακούμε επίσης «την Άλκηστις», «την Άρτεμις», «τη Χάρις», κ.ο.κ.).

3) Όποιος χρησιμοποιεί τη φράση «Το ζευγάρι δείχνει/είναι πιο ερωτευμένο από ποτέ.»

-και εν γένει κάθε διατύπωση που περιέχει την ευφημιστική σύγκριση «πιο…/…από ποτέ.»-

πρέπει να τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη

και με αντίστοιχη στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων του.

Λέμε «ΟΧΙ» στους «Πιοαποποτέδες».

20. Gazzetta



Ένας 20χρονος φίλαθλος τής Α.Ε.Κ. δολοφονείται στη Χαλκίδα το βράδυ τής Δευτέρας,

από μαχαιροφόρα ούγκανα που χρησιμοποιούν τον Ολυμπιακό ως ορμητήριο

προκειμένου να διασπείρουν την εγκληματική ηλιθιότητά τους.

Παρά την ιδιάζουσα κοινωνική βαρύτητα τού συμβάντος,

την επόμενη μέρα καθίσταται πασίδηλο με μία περιήγηση στο Διαδίκτυο

ότι -εξαιρώντας τη «Ζούγκλα»

που ανέδειξε με την αρμόζουσα προσοχή και έκταση το σοβαρότατο περιστατικό

(και κάποιες ελάχιστες ιστοσελίδες ακόμη)-

τα δημοσιογραφικά sites τής χώρας εκπέμπουν την αίσθηση

πως υπάρχει μία ενορχηστρωμένη-συστημική διάθεση να περάσει η είδηση «στα ψιλά».

Οι ώρες κυλούν, φτάνει το βράδυ τής Τρίτης,

ο Ολυμπιακός δίνει κρίσιμο ματς με την Αϊντχόφεν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»,

η διαφαινόμενη πολύτιμη νίκη μετατρέπεται εν τέλει σε ισοπαλία

καθώς η ολλανδική ομάδα πετυχαίνει γκολ στις καθυστερήσεις.

Εκεί, λοιπόν,

μία αθλητική ιστοσελίδα υψηλής επισκεψιμότητας

αποφασίζει να εκφράσει το πένθος της για τούς χαμένους βαθμούς,

με αυτές τις απροκάλυπτες-προκλητικές-αναίσχυντες-κατάπτυστες αναρτήσεις

που συνιστούν μέγιστη ασέβεια προς τη μνήμη τού δολοφονημένου φιλάθλου,

φτάνοντας συνεπαγωγικώς να αποτελούν χυδαία ειρωνεία προς την πενθούσα οικογένειά του.

Έχει δολοφονηθεί ένας άνθρωπος με μαχαιριές,

έχει δολοφονηθεί ένας μετέφηβος σε περιστατικό που εμπίπτει (και) στα «Αθλητικά»,

κι όμως η Υπανθρωπιά χρησιμοποιεί επιδεικτικώς τη λέξη «μαχαιριά»

απλώς για να περιγράψει ένα αρνητικό ποδοσφαιρικό αποτέλεσμα.

Μιλάμε για «Μαχαιριά στην Ενημέρωση»,

μιλάμε για «Μαχαιριά στη Δημοσιογραφία»,

μιλάμε για «Μαχαιριά στην Ανθρωπιά».

ΝΤΡΑΠΗΚΕ ΚΙ Η ΝΤΡΟΠΗ.

Επιμύθιο:

Παίδες, αυτά για σήμερα..!

Ξέρω ότι θα σάς λείψει η στήλη

(δεν θα λείψει σε αυτούς που καταλαβαίνουν ότι δεν πρόκειται να τούς γλείψει)

και ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη Παρασκευή.

Αν θέλετε να αναπτύξουμε τις προσωπικές μας συνωμοσίες

ενάντια στην (καθεστωτική) Αμορφωσιά,

μπορείτε να μού στέλνετε τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας

-όπως επίσης,

τα βίντεο και τις φωτογραφίες που θα απαθανατίζουν τα κάθε λογής μιντιακά «μαργαριτάρια»-

στις ακόλουθες διευθύνσεις..:

Ο Δάσκαλος