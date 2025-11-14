Αγαπητές Αναγνώστριες και Αγαπητοί Αναγνώστες,

έφτασε η Παρασκευή 14 Νοεμβρίου

και να ’μαστε πάλι στο καθορισμένο εβδομαδιαίο ραντεβού μας,

με την πρωτοπόρο-καινοτόμο στήλη που γεννήθηκε ως πράξη αντίστασης.

Η Αμορφωσιά, η Προχειρότητα, η Τσαπατσουλιά, η Επιπολαιότητα

συναντιούνται επισήμως πλέον με την αριστοφανική νέμεσή τους,

τώρα πια το Χιούμορ και η Σάτιρα γίνονται όπλα

για να αντιμετωπίζουμε την καθημερινή αποδόμηση που υφίσταται η Ελληνική Γλώσσα,

το αρμόζον ακρωνύμιο «MA.LA.KI.A.» περιγράφει επακριβώς το φαινόμενο

και προειδοποιεί τούς «δράστες»

ότι «(αν τολμάτε) διαπράξτε ξανά τη “Δολοφονία τής Γλώσσας”».

Και βεβαίως, δεν (θα) εξαιρείται από τη δηκτικότητα η εφημερίδα μας,

καθώς το δικαίωμα στον Σαρκασμό και στην Κριτική

οφείλει να έχει πάντοτε ως αφετηρία τον Αυτο-Σαρκασμό και την Αυτο-Κριτική.

Η εμφάνισή μας αποφέρει ήδη εις το έπακρον τα προσδοκώμενα αποτελέσματα,

η «Πιάτσα των Βολεμένων» έχει ξεκινήσει τις συνήθεις κραυγές

που βγάζει κάθε «πιάτσα» όταν ο Ρομαντισμός πάει κόντρα στο «Σύστημα»,

οι «Τζαμπατζήδες τής Δημοσιογραφίας» συνειδητοποιούν ότι ήγγικεν η «Ώρα τής Πληρωμής».

Εν κατακλείδι,

απόλυτος σεβασμός στο «Ανθρώπινο Λάθος» μεν,

αλλά ουδεμία ανοχή προς τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη συνθήκη

ως σεσημασμένο επιχείρημα για να αθωώνουν τη λαθομανία τους.

Κατόπιν τούτων, πάμε στο σημερινό «Top-20». Απολαύστε το…

…

1. Ζούγκλα



Όταν -κατά τη διάρκεια που γράφεις ρεπορτάζ για την Γκιλφόϊλ-

σού έρχεται ένα τεράστιο καλάθι με γλυκά και κρασιά από την πρέσβειρα.

Χαχαχα…

(ειρήσθω εν παρόδω, ούσα γεννημένη στις 9 Μαρτίου 1969,

η απαστράπτουσα Κίμπερλι έχει κλείσει τα 56 και διατρέχει τα 57 της χρόνια)

2. Dnews



Ξαναγράψε καμιά δεκαριά φορές τη συγκεκριμένη παράγραφο,

διότι μόνο με δυο φορές δεν έχουμε καταφέρει να την εμπεδώσουμε.

3. Ενικός



Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει άμεση επαφή τού Προσώπου με την Ιδιότητα,

πρέπει -όταν προηγούνται και ακολουθούν κι άλλες λέξεις- να υπάρχουν κόμματα εκατέρωθεν.

Άρα, οι σωστές διατυπώσεις είναι εν προκειμένω οι εξής:

«…ενημέρωσε το Σώμα ο προεδρεύων γ΄ αντιπρόεδρος της Βουλής, Θανάσης Μπούρας,

κατά την έναρξη του σημερινού κοινοβουλευτικού ελέγχου.»

και

«Η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άννα Ευθυμίου,

χαιρέτησε την εφαρμογή του μέτρου…».

Αντιθέτως, δεν χρειάζεται καν κόμμα όταν πούμε επί παραδείγματι

«…ο προεδρεύων Θανάσης Μπούρας…» και «…η υφυπουργός Άννα Ευθυμίου…».

Κομπρέντο;

4. Sport24



Κλαίω με το «τρανζίτιον» και θέλω -ως ανταπόδοση- να κλείσω ρεντεζβούζ μαζί σου,

για να πάμε να σε κεράσω ένα δείπνο στο ακριβότερο ρεσταουράντ.

Και βεβαίως, μετά από αυτό το ανεπανάληπτο «τρανζίτιον»,

η σύγχυση ανάμεσα στο «ΣΑΝ (ομάδα)» και στο «ΩΣ (ομάδα)»

δεν προκαλεί την παραμικρή έκπληξη.

5. News Break



1) «…η σορός ενός 70χρονου βρέθηκε στο νερό…»

έχει μία λογοτεχνική αοριστία που δεν συνάδει με την Ενημέρωση.

2) Το επίρρημα «συγκεκριμένα» έρχεται να διορθώσει την αχρείαστη αοριστία,

αλλά εν τέλει επιτείνει τη Φλυαρία.

3) Από τη μία διαβάζουμε «στο θαλάσσιο χώρο»,

από την άλλη διαβάζουμε «στοΝ θαλάσσιο χώρο»,

άρα υπάρχει ήδη μία απαράδεκτη συντακτική ασυνέπεια.

Το Αρσενικό Άρθρο πρέπει πάντοτε να παίρνει την κατάληξη «-ν» στην Αιτιατική,

ώστε να μη συμπίπτει οπτικώς ή ηχητικώς με το Ουδέτερο.

4) Το «χτες» δεν παίρνει τόνο διότι έχει μία συλλαβή

(οι δύο εξαιρέσεις τού γλωσσικού κανόνα είναι τα επιρρήματα «πού» και «πώς»,

για να διαχωρίζονται από τις αντίστοιχες αναφορικές λέξεις).

5) Όχι άλλη «πύλη Ε1». Όχι άλλο κάρβουνοοοοοο…

6. iefimerida



Υποψιάζομαι ότι το «σχετικό ενημερωτικό» ήταν «σημείωμα»

και επήλθε νοηματική διαστρέβλωση λόγω παραδρομής.

Ούτως ή άλλως,

πέρα από τη δεδομένη απροσεξία,

υπάρχει κι η ενοχλητική παρήχηση που εκπέμπει λεξιπενία·

άρα το πρόβλημα θα λυνόταν αν στη θέση τού (πρώτου) ρήματος «σημειώνει»

υπήρχε το «τονίζει» ή έστω το «επισημαίνει».

Και βεβαίως,

τα ακρωνύμια -όπως σε ετούτην την περίπτωση το «ΥΠ.ΕΘ.Α.»-

απαιτούν πάντοτε τελείες που (να) διαχωρίζουν δεόντως τα αρχικά των λέξεων,

αλλά η Νεοελληνική Τεμπελιά δεν κόπτεται για τέτοιες χρονοβόρες λεπτομέρειες.

7. Κουτί τής Πανδώρας



Εσχάτως παρατηρείται μία κακόγουστη «μόδα»,

να πλασάρονται ως «αυτοτελείς προτάσεις» οι ημιτελείς φράσεις.

Εν πάση περιπτώσει, αν καταφέρει αυτή η «μόδα» να διαρκέσει «5οχρόνια»,

θα εμπίπτει στη ρήση «Το Κλασικό είναι το “Αιώνιο Μοντέρνο”.».

8. Daily Media



Όταν μία ανάρτηση ξεκινάει με λάθος στην πρώτη λέξη («Όσα» αντί «Όσο»),

τι να περιμένεις από ’κεί και πέρα;

Να περιμένεις ότι δεν θα υπάρξει η άχαρη παρήχηση «δημοσιογραφικό γραφείο»;

Να περιμένεις ότι δεν θα υπάρξει η μπούρδα «με τον ίδιο τον Σαμαρά να δέχεται νέα πυρά»

(λες και υφίστατο περίπτωση να δεχόταν τα πυρά το ολόγραμμά του);

Να περιμένεις να σού παρατεθούν -με δεδομένη τη διατύπωση «νέα πυρά»-

ποια είναι τα αμέσως προηγούμενα πυρά που είχαν ήδη δημιουργήσει κλίμα;

Όχι, δεν περιμένεις,

διότι όπως φέρεται να είπε ο πένητας Μένιππος

-όταν ο Χάρων τού εζήτησε οβολό για το πέρασμα στον Άδη-

ουκ αν λάβοις παρά τού μη έχοντος.

9. Gazzetta



1) Τα «δημοσιογραφικά» πρέπει να μπαίνουν σε εισαγωγικά,

καθώς έχουμε έναν επιθετικό προσδιορισμό που ανάγεται στην Ουσιαστικοποίηση

και εκφράζει θεσμοποιημένο χώρο (επαγγελματικής) συνάθροισης.

2) Μετά την πάλαι ποτέ τηλεοπτική σειρά «The Sopranos»,

τώρα στις οθόνες μας και το σίριαλ «στους δημοσιογράφος».

3) Στις κερκίδες των γηπέδων δεν υπάρχουν «δημοσιογραφικά γραφεία»,

παρά μόνον «δημοσιογραφικά θεωρεία».

4) Η Επαναληπτικότητα -όταν δεν εξυπηρετεί τη Λογοτεχνικότητα και την Έμφαση-

δηλοί τη Γλωσσική Ανεπάρκεια και μετατρέπει την Ανάγνωση σε καταναγκαστικό έργο.

10. Newsit



Αντιγραφούλα-Επικολλησούλα.

Το ίδιο λάθος πάνω, το ίδιο λάθος κάτω (χιλιιόμετρα).

Η ίδια καφενειακή αναφορά πάνω, η ίδια καφενειακή αναφορά κάτω,

λες και το «Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο» είναι κολλητάρι μας,

λες και άπαντες γνωρίζουμε τον πλήρη τίτλο του,

οπότε το αναφέρουμε πλέον με το… μικρό του όνομα,

διότι μάς συνδέει μαζί του πολυετής οικειότητα.

Έλα, ρε Ευρωμεσογειακό, τι έγινε; Πώς πάν’ τα κόζα;

11. Πρώτο Θέμα



Έχει ξεχαστεί το άρθρο πριν από τον αριθμό

και θα μπορούσε ένας ενημερωμένος πολίτης να σκεφτεί δηκτικώς

ότι ο Σαμαράς ανέτρεψε 1993 φορές τον Μητσοτάκη

(μία φορά το έπραξε, αλλά εκείνη η «μία» ήταν ισοδύναμη με χιλιάδες).

Όσο για την αβλεψία «εκτελέσου»,

παραπέμπει -σε επίπεδο κατάληξης- στον ακροδεξιό Μπολσονάρου

και ταιριάζει με το ιδεολογικό πλαίσιο που κυριαρχεί στην ανάρτηση.

12. S.DN.A.



Ένα παντελώς αμόρφωτο δημοσιογραφοειδές διέπραξε την εγκληματική ασυνταξία

«…δεν έχει δει την ομάδα του πλήρης…»

και μάλιστα σε τίτλο πρωτοσέλιδης είδησης

(η είδηση παρέμεινε σε αυτό το θλιβερό χάλι για πάνω από μισή ώρα).

Αφού, λοιπόν,

σημειώσω ότι στην εν λόγω τοποθέτηση

-που έκανε στον προσωπικό διαδικτυακό λογαριασμό του

ο αναφερόμενος μπασκετικός παράγοντας-

το συγκεκριμένο απόσπασμα ήταν γραμμένο σωστά και υπέστη διαστρέβλωση,

να τονίσω πως -βάσει τής δομικής δημοσιογραφικής υποχρέωσης-

οφείλουμε ούτως ή άλλως να περιχαρακώνουμε τις αναδημοσιεύσεις μας

και να μην αναπαράγουμε τα (όποια) λάθη εμπεριέχονται στο εκάστοτε αρχικό κείμενο.

13. Reader



Όταν κάνουμε απομαγνητοφώνηση/αποδελτίωση/μεταφορά μαρτυρίας,

-πόσω μάλλον,

όταν η μαρτυρία είναι ήσσονος σημασίας

και δεν συνεισφέρει κατ’ ελάχιστον στην Ενημέρωση-

δεν μεταφέρουμε αυτολεξεί τις σχοινοτενείς φράσεις, τούς πλατειασμούς,

τις ασυνταξίες, τα φληναφήματα, τα παραληρήματα

(εκτός αν θέλουμε να γελοιοποιήσουμε τούς «Τραμπάκουλες»

και συνεπαγωγικώς-αντανακλαστικώς να γελοιοποιηθούμε μαζί τους).

14. News247



Ο Ορισμός τής Φαιδρότητας.

Η Καρικατούρα τής Δεοντολογικής Αοριστίας.

Οι «Τρεις Πηγές».

Κυρίες και Κύριοι, οι «πηγές» ήταν τρεις· ούτε τέσσερις, ούτε δύο, ούτε πέντε, ούτε μία.

Κυρίες και Κύριοι, πιστέψτε μας, οι «πηγές» ήταν μετρημένες τρεις.

Κυρίες και Κύριοι, αυτές οι «τρεις πηγές» είπαν λογάκια όλες μαζί για το συμβάν,

όμως υπήρξαν και πληροφορίες που διέρρευσαν μόνο από τη μία «πηγή».

Κυρίες και Κύριοι, θαυμάστε τις «Π(λ)ηγές τής Δημοσιογραφίας».

15. Tlife



1) Όταν μιλάμε για θεσμό και όχι για κτήριο,

η «Ορθόδοξη Εκκλησία» πρέπει να γράφεται με κεφαλαία τα αρχικά των λέξεων.

2) Για το Αρσενικό Άρθρο και για την κατάληξη «-ν» τα είπαμε και νωρίτερα.

3) Οι άσχετοι Νεοέλληνες έχετε την τάση

να αντικαθιστάτε το τρίτο ενικό πρόσωπο των ρημάτων

με το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο («βρίσκονταν» αντί «βρισκόταν», «έρχονταν» αντί «ερχόταν»).

Μόνη λύση -κι αυτή με αμφίβολα αποτελέσματα- η επιστροφή στο Δημοτικό.

16. Mono Bala



Παντελώς ατάλαντα όντα παριστάνουν τούς αρθρογράφους,

συντάσσοντας φριχτά κείμενα που βασίζονται στην κατατονική ανακύκλωση εννοιών

και γαρνίρονται με παντός είδους ανορθογραφίες

(«τις τελευταίας στιγμής», «Κότσιρας» αντί -εν προκειμένω- για «Κώτσιρας», «εόναι»,

ενώ συνάμα τα Σημεία Στίξης υφίστανται τραγική διαχείριση και υπόκεινται σε άκυρες χρήσεις).

«Αυτοπεποίθηση». «Σεβασμός».

Και ξανά-μανά «Αυτοπεποίθηση» και «Σεβασμός».

Και ξανά-μανά.

Η απέλπιδα και παταγωδώς αποτυχημένη προσπάθεια

για να πείσεις ότι είσαι αυτό που δεν είσαι και δηλώνεις ότι είσαι.

Καμία Αυτο-Πεποίθηση. Καμία Αυτο-Εκτίμηση. Καμία Αυτο-Γνωσία. Κανένας Αυτο-Σεβασμός.

17. Espresso



Αν δεν έχουν ψαχτεί τα σκουπίδια των απανταχού σταρς,

αν δεν έχουν βρεθεί χρησιμοποιημένες σερβιέτες και προφυλακτικά,

πάντα κάτι θα λείπει από το «Κοσμικό Ρεπορτάζ».

Το απλό οδοιπορικούλι στους γκόμενους τής Ραταϊκόφσκι δεν είναι αρκετό,

οπότε ψάξτε στα σκουπίδια της μπας και κατακτήσετε την κορυφή σας…

18. Instanews



Κράζεις; Θαυμάζεις.

Βράζεις; Θυμάζεις.

19. You Weekly



Η Κοινωνία θα έχει γίνει καλύτερη

όταν το Διαζύγιο δεν θα προσδιορίζεται ως «δυσάρεστη είδηση»,

όταν οι τοξικές -και ενίοτε θανατηφόρες- σχέσεις δεν θα ωραιοποιούνται

υπό το «Πρίσμα τής Κοινωνικοποίησης»,

όταν το Βόλεμα και η Δειλία δεν θα κανακεύονται ως «προσπάθειες για να σωθεί η σχέση»,

όταν τα «Παράσιτα τής Δημοσιογραφίας και τής Δημοσιολογίας»

θα πάψουν να ξερνοβολάνε την ποταπή-μικροαστική-γλοιώδη αυθαιρεσία

«Το ζευγάρι είναι πιο ερωτευμένο από ποτέ…».

Το Διαζύγιο -εφ’ όσον αποτελεί συναινετική επιλογή-

είναι εξέλιξη που προασπίζει την Ψυχο-Σωματική Υγεία

και πρέπει να αντιμετωπίζεται ως Γιορτή, ως Πανηγύρι, ως Ευτυχές Γεγονός.

20. The Toc



Αυτή η φωτογραφία δεν συγκλονίζει το Διαδίκτυο,

αυτή η δημοσίευση είναι προσηλυτιστικό όνειδος,

αυτή η αποτρόπαιη φωτογραφία συγκλονίζει μόνο τούς «Χριστιανοταλιμπάν»,

που μετατρέπουν ένα αδικοχαμένο παιδάκι σε όργανο τής ψυχωσικής προπαγάνδας τους.

Η Θρησκοληψία-Θρησκοπληξία είναι Μαγάρισμα τής Μνήμης.

Επιμύθιο:

Παίδες, αυτά για σήμερα..!

Ξέρω ότι θα σάς λείψει η στήλη

(δεν θα λείψει σε αυτούς που καταλαβαίνουν ότι δεν πρόκειται να τούς γλείψει)

και ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη Παρασκευή.

Αν θέλετε να αναπτύξουμε τις προσωπικές μας συνωμοσίες

ενάντια στην (καθεστωτική) Αμορφωσιά,

μπορείτε να μού στέλνετε τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας

-όπως επίσης,

τα βίντεο και τις φωτογραφίες που θα απαθανατίζουν τα κάθε λογής μιντιακά «μαργαριτάρια»-

στις ακόλουθες διευθύνσεις..:

Twitter (νυν «Χ»): https://x.com/TopDaskalos

Gmail: TopDaskalos@gmail.com

Ο Δάσκαλος