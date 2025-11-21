Αγαπητές Αναγνώστριες και Αγαπητοί Αναγνώστες,

έφτασε η Παρασκευή 21 Νοεμβρίου

και να ’μαστε πάλι στο καθορισμένο εβδομαδιαίο ραντεβού μας,

με την πρωτοπόρο-καινοτόμο στήλη που γεννήθηκε ως πράξη αντίστασης.

Η Αμορφωσιά, η Προχειρότητα, η Τσαπατσουλιά, η Επιπολαιότητα

συναντιούνται επισήμως πλέον με την αριστοφανική νέμεσή τους,

τώρα πια το Χιούμορ και η Σάτιρα γίνονται όπλα

για να αντιμετωπίζουμε την καθημερινή αποδόμηση που υφίσταται η Ελληνική Γλώσσα,

το αρμόζον ακρωνύμιο «MA.LA.KI.A.» περιγράφει επακριβώς το φαινόμενο

και προειδοποιεί τούς «δράστες»

ότι «(αν τολμάτε) διαπράξτε ξανά τη “Δολοφονία τής Γλώσσας”».

Και βεβαίως, δεν (θα) εξαιρείται από τη δηκτικότητα η εφημερίδα μας,

καθώς το δικαίωμα στον Σαρκασμό και στην Κριτική

οφείλει να έχει πάντοτε ως αφετηρία τον Αυτο-Σαρκασμό και την Αυτο-Κριτική.

Η εμφάνισή μας αποφέρει ήδη εις το έπακρον τα προσδοκώμενα αποτελέσματα,

η «Πιάτσα των Βολεμένων» έχει ξεκινήσει τις συνήθεις κραυγές

που βγάζει κάθε «πιάτσα» όταν ο Ρομαντισμός πάει κόντρα στο «Σύστημα»,

οι «Τζαμπατζήδες τής Δημοσιογραφίας» συνειδητοποιούν ότι ήγγικεν η «Ώρα τής Πληρωμής».

Εν κατακλείδι,

απόλυτος σεβασμός στο «Ανθρώπινο Λάθος» μεν,

αλλά ουδεμία ανοχή προς τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη συνθήκη

ως σεσημασμένο επιχείρημα για να αθωώνουν τη λαθομανία τους.

Κατόπιν τούτων, πάμε στο σημερινό «Top-20». Απολαύστε το…

…

1. Ζούγκλα



Θα πουλήσω το ρολόγι και θα πάρω ομολόγει.

2. Espresso



«Εισβάλει» στον τίτλο, «εισβάλλει» στο κείμενο, «εισβάλλλει» στη Σαλλλόνικα

(εν προκειμένω, το ρήμα πρέπει να γραφτεί με δύο «λάμδα»).

3. Lady Like



«Και αν δεν υπάρχει η Ορθογραφία, δεν υπάρχει η Σοβαρότης.» – Ευριπίδης, «Βλάκες».

Εν κατακλείδι, εδώ έχουμε μία επιτηδευμένη «ψαγμενιά»,

καθώς η προλογική αναφορά στον αρχαίο τραγωδό

δεν συνοδεύεται από τη δέουσα γλωσσική συνέπεια·

η Οινοποιΐα μπλέκεται με τον Πληθυντικό τής λέξης «Οινοποιείο»,

η συνονθυλευματική Γενική «της γεύσεις» έρχεται να σφραγίσει την Ανεπάρκεια.

4. Tlife



1) Η παρήχηση τής αντωνυμίας είναι άκρως ενοχλητική,

πόσω μάλλον που υπάρχει στο κείμενο και το «αυτοκίνητο».

2) Η χρήση τού συνδέσμου είναι θλιβερή,

ο λεξιπένητας συντάκτης

-όχι μόνο δεν έχει τη στοιχειώδη αισθητική

να αντικαταστήσει ένα από τα δύο «ότι» με το ομόσημο «πως», αλλά και…-

βάζει υποδιαστολή μετατρέποντάς το σε αντωνυμία.

3) «…σε όλες αυτά…» (άνευ σχολίου).

4) Η ελληνικούρα «δόξα το Θεό» είναι απαράδεκτος σολοικισμός,

η σωστή μορφή είναι «δόξα τω Θεώ» διότι πρόκειται για Δοτική,

ειδάλλως θα πούμε «δόξα στον Θεό» που είναι Αιτιατική.

5) Τα Σημεία Στίξης υφίστανται κακοποίηση,

με χαρακτηριστικό παράδειγμα την ανερμάτιστη φράση

«…κατά τη δήλωσή της σε μένα και τις επόμενες μέρες…»

και με τον διπλό τόνο να απουσιάζει στη διατύπωση «αθωότητα της».

Η σωστή σύνταξη θα ήταν

«Έχει όλα τα στοιχεία -κατά τη δήλωσή της σε μένα-

και τις επόμενες ημέρες θα αποδείξουμε και την απόλυτη αθωότητά της.».

5. Κουτί τής Πανδώρας



Λατρεύω τον σουρεαλισμό

που επιδαψιλεύει στη μετεωρολογική πρόβλεψη το ρήμα «κλείδωσε».

Άραγε ο Νοστράδαμος ήταν… κλειδαράς;

6. Ενικός



Ξεπατικώνετε ξένο δημοσίευμα

και δη με επίφαση επιστημοσύνης αφού στηρίζεται σε συμπεράσματα

που (φέρεται να) εξήγαγε η «Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία»,

και δεν έχετε τη στοιχειώδη διεισδυτικότητα να αφαιρέσετε τη λέξη

που αναπαράγει-διασπείρει απαράδεκτα κοινωνικά μηνύματα.

Σε θέμα, λοιπόν, που αφορά και (σ)τα δύο φύλα,

σε θέμα που πλασάρεται ως «Μπούσουλας Σχέσεων»,

το Παιδί είναι απόν, η Κόρη είναι απούσα,

ο «Γιος («Γυιος» επί το ορθόν)» είναι το όχημα

για να εκπεμφθούν ταυτοχρόνως ο Μισογυνισμός κι ο Μισανδρισμός.

Μόνο ο Γυιος αξίζει;

Μόνο ο Γυιος χρήζει διδαχής;

Συνελόντι ειπείν, όταν καταπιανόμαστε με τέτοια σοβαρά ζητήματα,

οφείλουμε να έχουμε συνειδητοποιημένες τις (δημοσιογραφικές) ευθύνες μας.

7. You Weekly



Ακόμη ένα κρούσμα που μάς κάνει να αναρωτιόμαστε

αν άλλος συνέταξε τον τίτλο και άλλος συνέταξε το κείμενο

η αν ο συντάκτης είναι ένας και πάσχει από σύγχυση προσωπικότητας.

Εν πάση περιπτώσει, αποδεκτές είναι και οι δύο εκδοχές,

όμως προτιμότερη είναι η μορφή «ψευτοεπενδυτής»

(το πρόθεμα «ψευδο-» είναι Καθαρεύουσα και δεν αξίζει σε κακοποιούς,

ενώ -επιπροσθέτως- σημειολογεί σε ανθρώπους με πρόβλημα στην Ομιλία).

Όσο για την ασυνταξία «διατηρεί επικοινωνία μαζί τον υπαρχηγό»,

έμεινε ανολοκλήρωτη και δεν είδαμε τη γελοιότητα «μαζί με».

8. Πρώτο Θέμα



Ως δημοσιογραφικό κείμενο βαθμολογείται με «ΜΗΔΕΝ».

Ως αυτο-αγιογραφικό/αγιογραφικό/γραφικό δελτίο Τύπου βαθμολογείται με «ΑΡΙΣΤΑ ΔΕΚΑ».

9. Gazzetta



Έχεις πολλά θέματα…

10. Zappit



Κάθε μέρα συναντώ στον δρόμο ένα γαλακτομπούρεκο,

αλλά δεν μού απαντάει όταν τού λέω «Καλημέρα…».

Σκέφτομαι να το φάω για να το εκδικηθώ…

11. News247



1) «…για την εκφοβισμό…» (άνευ σχολίου).

2) «…είχα σημειωθεί…» (άνευ σχολίου).

3) «Είχαμε ένα το Μάρτιο μικρό περιστατικό ξυλοδαρμού…».

Αναρωτιέμαι γιατί κατακερματίζετε τις φράσεις και τα νοήματα·

τόσο δύσκολο σάς είναι να γράψετε

«Είχαμε τον Μάρτιο ένα μικρό περιστατικό ξυλοδαρμού…»;

4) Η σεσημασμένη γλωσσική ασυνέπεια:

από τη μία «το Μάρτιο», από την άλλη «τοΝ Σεπτέμβριο»,

κατόπιν η γλωσσικώς αίολη και κακόηχη μπούρδα «το Παναγιώτη»,

στο τέλος «έναΝ μεσίτη»

(η κατάληξη «-ν» πρέπει να προηγείται πάντοτε όταν ακολουθεί το Αρσενικό Γένος,

ώστε να αποφεύγεται η νοηματική Ουδετεροποίηση).

5) Οποία γελοιότης,

να μπαίνει εντός των εισαγωγικών μία λέξη που έπρεπε να είναι εκτός.

Άρα, η σωστή γραφή είναι..: Ακούστηκε ένα «Βοήθεια, χτυπήσανε τοΝ Παναγιώτη.».

12. Mono Bala



– Ξυσαρχιδόπουλε, έλα στο γραφείο που σε θέλω.

– Ήρθα, αφεντικό.

– Λοιπόν, η Α.Ε.Κ. έστειλε εξώδικο στην «Ε.Π.Ο.».

Ζητάει την ανάκληση/ανασκευή της ανακοίνωσης της Ομοσπονδίας για το θέμα Λανουά.

Θέλω να γράψεις ένα πλήρες ρεπορτάζ…

– Εννοείται, αφεντικό.

– Θέλω να είναι χορταστικό και άκρως ενημερωτικό το κείμενο.

Να αναφέρεις ποιο ακριβώς είναι το θέμα με τον Λανουά

και τι έλεγε στην ανακοίνωση η Ομοσπονδία.

Μην υπάρχει το παραμικρό κενό για τούς αναγνώστες.

– Παιδιά είμαστε, αφεντικό..;

– Μπράβο, Ξυσαρχιδόπουλε!

(όπως βλέπουμε,

ο Ξυσαρχιδόπουλος δεν έβαλε καν τελεία στο… «πλήρες ρεπορτάζ»,

παρά μόνον έχωσε την «πηγούλα» και εσυνέχισε να ξύνεται αρειμανίως)

13. Dnews



Πείτε δέκα φορές σερί τον γλωσσοδέτη «Αλ Τσαντρίρι Νιουζ»

και κερδίστε θέση συντάκτη σε δημοσιογραφική ιστοσελίδα.

14. News Bomb



1) Το «τακτ» είναι μονοσύλλαβη λέξη και δεν παίρνει τόνο

(οι δύο μονοσύλλαβες λέξεις -και μόνο αυτές- που παίρνουν τόνο,

είναι το «πού» και το «πώς» σε περιπτώσεις που έχουν επιρρηματική σημασία).

2) Όταν υπάρχουν απανωτά φράσεις που πρέπει να διαχωρίζονται με κόμμα,

η λύση δεν είναι να παραλείπουμε κάποιο από τα επιβεβλημένα κόμματα,

αλλά να χρησιμοποιούμε τη «Διπλή Παύλα».

Οπότε, η αρχική πρόταση θα έπρεπε να ήταν γραμμένη με τη μορφή

«Σε εγκλήσεις κατά της χώρας μας -δίχως διπλωματικό τακτ-

προχώρησε η εκπρόσωπος της ρωσικής διπλωματίας, Μαρία Ζαχάροβα,

η οποία έκανε λόγο για… (κ.λπ.)».

3) Με τόση «Αθήνα», σε λίγο θα εμφανιζόταν κι ο Κωνσταντίνος Αργυρός

(χώρια που εκπέμπεται καταχρηστικός «Αθηνοκεντρισμός» διά τής επανάληψης).

4) Το «Υπουργείο Εξωτερικών» έχει θεσμική υπόσταση,

οπότε πρέπει να γράφεται με κεφαλαία αρχικά γράμματα

(έστω το «Εξωτερικών», που δηλώνει το υπουργικό αντικείμενο).

5) «…συμπληρώνοντας πώς η Ρωσία θα απαντήσει κατάλληλα…».

Ο τόνος σε αυτό το «πώς» αλλάζει το νόημα

(αντί για συνώνυμο με τον σύνδεσμο «ότι»,

το «πως» μετατρέπεται σε τροπικό επίρρημα και μαρτυρά τερατουργηματική σύγχυση).

6) «…να παράγει και να χρησιμοποιήσει…».

Με βάση τη συνολική εικόνα τού κειμένου,

αμφιβάλλω σε απόλυτο βαθμό αν ο συντάκτης συνεδύασε εν γνώσει του

την εξακολουθητικότητα «να παράγει» και την προσωρινότητα «να χρησιμοποιήσει».

Όπως και να ’χει,

οι αντιστοιχίες είναι «να παράγει – να χρησιμοποιεί»

και «να παραγάγει – να χρησιμοποιήσει».

15. Daily Media



Το «λιβάνισμα» στον ατάλαντο παραγωγό-παρουσιαστή, πιο γλοιώδες από ποτέ.

16. Insider



Πρώτη προβάδισμα. Το κοπί τη πίτα. Εγκώ κεράσει αύριο.

17. Sport24



Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε στο Βελιγράδι από την ομάδα τού Βελιγραδίου;

Σατανικό.

Ο προπονητής τού Παναθηναϊκού άκουγε συνθήματα τού Ολυμπιακού

σε όλον τον αγώνα τον αγώνα;

Λυρικό.

Δεν μπαίνει κόμμα μετά τη φράση που βρίσκεται εντός εισαγωγικών;

Αφαιρετικό.

Ο Αόριστος «συνεπλήρωσε» αντικαθίσταται από την Προστακτική «συμπλήρωσε»;

Νεοελληνικό.

18. The Toc



1) «…πιστός στη θέση του τους επόμενους μήνες.».

Αυτό το παντελώς ακαλαίσθητο «…του τους…» μοιάζει με κορνάρισμα

και συνάμα είναι σα να μιλάει για κάτι που ανήκει στον ράπερ «TUS»

(«μα τον Τουτάτη»,

που έλεγαν -ως επίκληση προς το Υπέρτατο Ον- οι Γαλάτες στον «Αστερίξ»).

Πέρα από το χιούμορ, όμως,

ο αδύνατος τύπος τής αντωνυμίας πρέπει να τονίζεται,

καθώς το «τούς» προέρχεται από το «αυτούς» και δεν έχει κτητική έννοια.

2) Τα οχτώ αριθμητικά που κατακλύζουν το κείμενο,

εκπέμπουν αφόρητη αοριστία και υπονομεύουν τη Δημοσιογραφική Αξιοπιστία.

3) Ήδη αναφέρθηκε σε προηγούμενη επισήμανση,

ο λεπτός διαχωρισμός ανάμεσα στους όρους «ψευτοπατριώτης» και «ψευδοπατριώτης».

4) «…κάποιοι ξεσπαθώνουν και διαγωνίζονται

στο ποιος θα γράψει μεγαλύτερες προσβολές εναντίον του Τζόκοβιτς.».

Επειδή εδώ πρόκειται για κατάσταση με αρνητικό πρόσημο,

θα ήταν προτιμότερο να είχε χρησιμοποιηθεί το ρήμα «διαγκωνίζονται».

5) Το «λέει» -ως πρόλογος στην τοποθέτηση τού Τζόκοβιτς-

και το «είπε» -ως επίλογος- δηλώνουν γλωσσική φτώχια.

Επειδή πρόκειται για ομόρριζα ρήματα,

καλό θα ήταν -αντί τού «είπε»- να είχε προτιμηθεί το «εδήλωσε» ή το «ανέφερε».

19. Newsit



1) «Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις πίσω από το περιστατικό…».

Προφανώς, δεν επικοινωνείς με τον αφαλό σου,

αφού οι αποκαλύψεις δεν βρίσκονται πίσω από το περιστατικό,

αλλά φανερώνουν ό,τι υπάρχει πίσω από το περιστατικό.

Ως εκ τούτου, η σωστή φράση είναι «Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις για το περιστατικό…».

2) «…του Νέο Κόσμου.» (άνευ σχολίου).

3) «…είχε εισβάλλει…».

Η προσωρινότητα τού συμβάντος απαιτεί τη γραφή «…είχε εισβάλει…».

4) «Για άγνωστο λόγο στις, στις 16 Ιουνίου…».

Πιες νεράκι να μην κομπιάζεις…

5) «…με κρατώντας το όπλο…».

Σα να λέμε «Φτιάξε ένα σουβλάκι με χωρίς κρεμμύδι…».

6) «…οι αρχές έκαναν έρευνες στο σπίτι του…».

Άλλη μία περίπτωση που υπάρχει θεσμική υπόσταση

και άρα οι «Αρχές» πρέπει να ξεκινούν με κεφαλαίο.

7) «…προκαλούσε επιθέσεις σε πολίτες…».

Ούτε που καταλαβαίνεις τι γράφεις,

καθώς απέχουν παρασάγγας τα ρήματα «επιδίδομαι/προβαίνω» και «προκαλώ».

8) «…προκαλούσε επιθέσεις σε πολίτες, χωρίς σοβαρούς λόγους.».

Άρα, αν είναι «σοβαρός» ο λόγος, νομιμοποιείται ο καθένας να επιτίθεται σε πολίτες;

9) «…μέσα λίγους μήνες…» (άνευ σχολίου).

10) «…αφού όλα τα αδικήματά του, είχε κριθεί ως πλημμελήματα…».

Το Ουσιαστικό στον Πληθυντικό, το Ρήμα στον Ενικό, το Κόμμα στο Ξεκούδουνο.

Αυτά τα… ολίγα.

20. S.DN.A.



1) «μετέβη» και όχι «μετέβει».

2) «αμέσως» και όχι «άμεσα».

3) «ρήξη αχιλλείο» (άνευ σχολίου).

4) Απουσιάζει το επιβεβλημένο κόμμα μετά τη διατύπωση «Όπως γίνεται κατανοητό…».

5) «…για περίπου δέκα μήνες…» και όχι «…για 10 περίπου μήνες…».

6) «…με τον ατυχία…» (άνευ σχολίου).

7) Απουσιάζουν τα Διαλυτικά στη λέξη «πλεϊμέικερ».

Συμπέρασμα: Αυτό το κείμενο είναι «Μαγάρισμα τής Δημοσιογραφίας».

Σε μία παράγραφο ΕΦΤΑ ΛΑΘΗ.

Σε μόλις μία παράγραφο, ο δημοσιογραφίσκος έκανε ΕΦΤΑ ΛΑΘΗ.

Ανάθεμα στους θλιβερούς δασκάλους που βγάζουν τέτοιους μαθητές,

ανάθεμα στις παραδόπιστες «σχολές» που μοιράζουν τα πτυχία ωσάν «κουρελόχαρτα».

Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΞΕΥΤΙΛΑ.

Επιμύθιο:

Παίδες, αυτά για σήμερα..!

Ξέρω ότι θα σάς λείψει η στήλη

(δεν θα λείψει σε αυτούς που καταλαβαίνουν ότι δεν πρόκειται να τούς γλείψει)

και ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη Παρασκευή.

Αν θέλετε να αναπτύξουμε τις προσωπικές μας συνωμοσίες

ενάντια στην (καθεστωτική) Αμορφωσιά,

μπορείτε να μού στέλνετε τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας

-όπως επίσης,

τα βίντεο και τις φωτογραφίες που θα απαθανατίζουν τα κάθε λογής μιντιακά «μαργαριτάρια»-

στις ακόλουθες διευθύνσεις..:

Twitter (νυν «Χ»): https://x.com/TopDaskalos

Gmail: TopDaskalos@gmail.com

Ο Δάσκαλος