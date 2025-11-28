Αγαπητές Αναγνώστριες και Αγαπητοί Αναγνώστες,

έφτασε η Παρασκευή 28 Νοεμβρίου

και να ’μαστε πάλι στο καθορισμένο εβδομαδιαίο ραντεβού μας,

με την πρωτοπόρο-καινοτόμο στήλη που γεννήθηκε ως πράξη αντίστασης.

Η Αμορφωσιά, η Προχειρότητα, η Τσαπατσουλιά, η Επιπολαιότητα

συναντιούνται επισήμως πλέον με την αριστοφανική νέμεσή τους,

τώρα πια το Χιούμορ και η Σάτιρα γίνονται όπλα

για να αντιμετωπίζουμε την καθημερινή αποδόμηση που υφίσταται η Ελληνική Γλώσσα,

το αρμόζον ακρωνύμιο «MA.LA.KI.A.» περιγράφει επακριβώς το φαινόμενο

και προειδοποιεί τούς «δράστες»

ότι «(αν τολμάτε) διαπράξτε ξανά τη “Δολοφονία τής Γλώσσας”».

Και βεβαίως, δεν (θα) εξαιρείται από τη δηκτικότητα η εφημερίδα μας,

καθώς το δικαίωμα στον Σαρκασμό και στην Κριτική

οφείλει να έχει πάντοτε ως αφετηρία τον Αυτο-Σαρκασμό και την Αυτο-Κριτική.

Η εμφάνισή μας αποφέρει ήδη εις το έπακρον τα προσδοκώμενα αποτελέσματα,

η «Πιάτσα των Βολεμένων» έχει ξεκινήσει τις συνήθεις κραυγές

που βγάζει κάθε «πιάτσα» όταν ο Ρομαντισμός πάει κόντρα στο «Σύστημα»,

οι «Τζαμπατζήδες τής Δημοσιογραφίας» συνειδητοποιούν ότι ήγγικεν η «Ώρατής Πληρωμής».

Εν κατακλείδι,

απόλυτος σεβασμός στο «Ανθρώπινο Λάθος» μεν,

αλλά ουδεμία ανοχή προς τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη συνθήκη

ως σεσημασμένο επιχείρημα για να αθωώνουν τη λαθομανία τους.

Κατόπιν τούτων, πάμε στο σημερινό «Top-20». Απολαύστε το…

…

1. Zougla



Επανάληψις Μήτηρ Πληροφορήσεως.

2. Instanews



Όταν περιγράφουμε δολοφονία,

οφείλουμε να έχουμε μια ρέγουλα στη Λογοτεχνικότητα,

ειδάλλως το κείμενο ξεμακραίνει παρασάγγας από την Ειδησεογραφία

και μετατρέπεται σε αστυνομικό μυθιστόρημα

(αυθαίρετες -και εν τέλει, γελοίες- διατυπώσεις

όπως η φράση «…είχε σταθερό χέρι και την σκότωνε βασανιστικά για 40 λεπτά…»,

πέρα από την πασίδηλη αντιφατικότητα εκπέμπουν και αιμοδιψία).

Επίσης, άλλο η Χρεία και άλλο το Χρίσμα, άλλο το «χρήζω» και άλλο το «χρίζω».

Γκέγκε;

3. Πρώτο Θέμα



Οι ημεδαποί δημοσιογράφοι -στη συντριπτική πλειονότητά τους-

δεν γνωρίζουν πώς/πότε να χρησιμοποιήσουν το Ενωτικό, την Απλή Παύλα και τη Διπλή Παύλα

(έχουν φτάσει μέχρι το σημείο να αντικαθιστούν με Παύλα την Άνω Τελεία).

Εν προκειμένω, λοιπόν, έχουμε μία διπλή χαρακτηριστική περίπτωση,

όπου το Ενωτικό μετετράπη σε… «διαχωριστικό»,

παράγοντας συμπληρωματικές ενότητες εκεί που δεν υπάρχουν.

Το Ενωτικό ΔΕΝ πρέπει να έχει κενά εκατέρωθεν,

η «χώρα-πρότυπο» και το δίδυμο «Μποφίλιου-Χαρούλη(ς)» είναι η ορθή γραφή.

Κλείνοντας, τονίζω ότι η ακριβής μορφή είναι «γυιος» και όχι «γιος».

4. Κουτί τής Πανδώρας



1) Δεν φτάνει που δεν βάζετε την κατάληξη «-ν» όταν ακολουθεί σύμφωνο,

τώρα το «συστηματάκι» παίρνει αμπάριζα

και τις λέξεις αρσενικού γένους που ξεκινούν από φωνήεν.

2) Η Τροχαία -όταν αναφερόμαστε στον θεσμό και όχι σε παραβάσεις ή σε τρακαρίσματα-

πρέπει να γράφεται με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα

(όπως και η Πυροσβεστική, η Αστυνομία, και πάει λέγοντας…).

3) Η Προστακτική είναι «Ανάπνεε», το «Ανέπνεε» είναι Αόριστος,

όμως η σεσημασμένη και αφόρητη αλλοίωση εμφανίζεται ξανά ενώπιόν μας.

4) Ο «Επτανήσιος» δηλώνει καταγωγή και πρέπει να ξεκινά με κεφαλαίο.

5. S.DN.A.



Πες μας ότι βαριέσαι να δουλέψεις, χωρίς να μάς πεις ότι βαριέσαι να δουλέψεις.

Πες μας ότι θέλεις να φλεξάρεις έργο, χωρίς να έχεις παραγάγει έργο.

Πήγε ο άλλος και έκανε ξεκούδουνη ανάρτηση για κινεζική διοργάνωση κολύμβησης

και μάλιστα -πέρα από την απαράδεκτη κατάσταση με τα σημεία στίξης-

είπε να τερματίσει την παπάτζα με τη φράση

«(Η 13χρονη Κινέζα κολυμβήτρια Γιου Ζίντι) μάγεψε για άλλη μια φορά…».

Χαχαχα,

ο «μύστης» παρακολουθεί την πορεία τής Γιου

από τότε που την έβαλε για πρώτη φορά η μαμά της στην μπανιέρα.

Χαχαχα…

6. Enikos



Όταν σε ένα συμβάν επέρχεται θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός

(εδώ υπάρχουν και οι δύο περιπτώσεις),

πρέπει να χρησιμοποιείται η λέξη «Δυστύχημα».

7. Espresso



Δεν πρόκειται απλώς για «αποκάλυψη»·

μιλάμε για Ανακάλυψη, μιλάμε για Εφεύρεση,

μιλάμε για μείζονα προσφορά στην Ανθρωπότητα.

Μόνο επιφωνήματα θαυμασμού έχουμε γι’ αυτήν την Πρωτιά,

που δείχνει στην Κοινωνία πώς πρέπει να είναι η Δημοσιογραφία.

8. Dnews



1) Παντελώς ακαλαίσθητη -αν και αποδεκτή γλωσσικώς- η Γενική «της πλήρης»,

μακράν προτιμότερο να λέμε «της πλήρους».

2) «…ο μηχανισμό ελέγχου…»; Πάτρικ Ογκουνσότο, εσύ;

3) Όταν μιλάμε για έναν δικαστή και όχι συνολικώς για την έννοια, δεν βάζουμε κεφαλαίο.

Αντίστοιχη δυσαρμονία συνιστά και ο όρος «ανώτατο Δικαστήριο».

4) Τα πολλά αρχικά που αναφέρονται στο κείμενο,

υπονομεύουν την Ανάγνωση και δημιουργούν απορίες.

Άντε…, ας δεχθούμε ότι άπαντες γνωρίζουμε τα ακρωνύμια «Σ.Σ.Ε.» και «Δ.Σ.»

(«Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας» και «Διοικητικό Συμβούλιο»),

όμως όταν λες και ξαναλές για τον «Ο.ΜΕ.Δ.» χωρίς να εξηγείς τη σημασία,

είναι σα να διατυμπανίζεις τον μικρόκοσμό σου και να μη νοιάζεσαι/ακροάζεσαι την Κοινωνία

(«Ο.ΜΕ.Δ.» εστί «Οργανισμός ΜΕσολάβησης και Διαιτησίας»).

5) Γιατί βάζεις τελείες μόνο στο «Δ.Σ.» και όχι σε όλα τα αρκτικόλεξα;

9. News Bomb



1) Ο τίτλος είναι φλύαρος,

η λέξη «θείος» έπρεπε να λείπει διότι τα «ανίψια» δίνουν το «Στίγμα τής Συγγένειας».

2) Το «αποκάλυψε» είναι Προστακτική και όχι Αόριστος.

3) Ξάφνου, από το Πουθενά, εμφανίζεται στον υπότιτλο ο 40χρονος,

ο οποίος αντιμετωπίζεται σα να είναι συγκεκριμένο πρόσωπο

χωρίς να υπάρχει κάποια σχετική πληροφορία νωρίτερα.

4) Το γνωστό θέμα με την κατάληξη «-ν» δηλώνει κι εδώ την παρουσία του.

4) Προβληματική η σύνταξη εν τω συνόλω της.

Ως εκ τούτων, το κείμενο θα έπρεπε να είχε ως εξής:

«Φρίκη στην Αθήνα: 20χρονος ασελγούσε στα ανίψια του, ηλικίας 2 και 4 ετών

Το 4χρονο αγοράκι απεκάλυψε στη μητέρα του,

τα όσα νοσηρά ζούσε από τον 20χρονο θείο του κι από έναν 40χρονο.».

10. Mono Bala



1) Εν προκειμένω, το «ό,τι» είναι αντωνυμία και πρέπει να έχει υποδιαστολή.

2) Όταν σε διπλό φωνήεν βάζεις τόνο στο πρώτο εξ αυτών,

χρειάζεσαι επιστροφή στο Δημοτικό.

3) Κολλημένες λέξεις, κολλημένος εγκέφαλος.

11. Daily Media



1) Ο τίτλος τής εκπομπής είναι εξ ολοκλήρου με κεφαλαία.

2) Οι Κτητικές Αντωνυμίες -εκτός ολίγων περιπτώσεων-

προτιμάται να μπαίνουν στο τέλος τής φράσης.

Η διατύπωση «του μουσικού του σόου» είναι παντελώς ακαλαίσθητη

(πόσω μάλλον, που όλες οι λέξεις καταλήγουν σε «ου»),

ενώ συνάμα μοιάζει σα να αναφέρεται στον μουσικό τού show.

3) «Το μεγάλο “ναι”» αποτελεί δημοσιοσχεσίτικη «σιελόρροια» (ακόμα μία).

4) Διασκεδαστικός ο αναγραμματισμός τού τηλεπαιχνιδιού «Ο πιο αδύναμος κρίκος».

5) Η Διπλή Παύλα είναι πάντα βοηθητική (έως και απαραίτητη),

όταν υπάρχουν διευκρινίσεις/επεξηγήσεις/πλατειασμοί σε μία πρόταση.

12. iefimerida



Βάσει των γραφομένων, ο Τραμπ καταλογίζει ευθύνη στην κυβέρνηση τού Τραμπ.

Αυτά γίνονται όταν ο συντάκτης παραμένει καψούρης με τον/την «πρώην»

και στη σκέψη του εξακολουθεί να είναι «νυν».

13. C.N.N. Greece



Η Μία είναι πολλές;

Πότε θα σταματήσετε αυτήν την ανυπόφορη ελληνικούρα;

Πότε;

14. Έθνος



Εν συνεχεία τής προηγούμενης μπούρδας,

εδώ έχουμε κι άλλη περίπτωση που το Αριθμητικό χρησιμοποιείται λανθασμένα,

καθώς οι μορφές «μία» και «μια» κομίζουν διαφορετική αίσθηση·

πέρα από την κομβική λεπτομέρεια πως ο τόνος προσθέτει συλλαβή,

η μεν «μία» ενδείκνυται για κείμενα με θεσμικό και θετικό πρόσημο,

ενώ η «μια» εκπέμπει απαξίωση-υποτίμηση-ασημαντότητα.

15. News247



Τι γυρεύει η ξεκάρφωτη προσφώνηση «έξυπνε»;

Διαβάζεις μία είδηση και δεν ξέρεις από πού θα σού ’ρθει το «τούβλο»

(αυτά συμβαίνουν όταν κάνεις μετάφραση διαλόγου

και ξεχνάς να αναφέρεις με ποιο πρόσωπο γινόταν η συνομιλία).

«…συμμετέχει στη διαδικασία, έξυπνε…».

ΚΛΑΜΑ.

16. Sport24



1) Το γκολ μπήκε στο 8ο λεπτό και όχι στο 60.

2) Είτε θα πούμε «Ο Ποντένσε και ο Ελ Κααμπί…»,

είτε θα πούμε «Οι Ποντένσε και Ελ Κααμπί…».

3) «…εκτός περιοχή…» (άνευ σχολίου).

4) Δεν αναφέρεται ο χρόνος τής επίτευξης τού γκολ.

17. Newsit



Το κόμμα που δεν μπήκε κι ο διπλός τόνος που μπήκε κατά το ήμισυ,

ωχριούν μπροστά στη φράση «πολυτελή super cars».

Δηλαδή, υπάρχουν και «super cars» που δεν είναι πολυτελή;

Δηλαδή, υπάρχουν και «super cars» για μισθοσυντήρητους;

Δηλαδή, υπάρχουν και «super cars» που είναι προσιτά στον απλό λαό;

Συγκίνησις.

18. Skai



Η Ασχετοσύνη φτάνει να παράγει μέχρι και ζητήματα εθνικής κυριαρχίας·

η «βόρεια» -όταν μιλάμε απλώς για μία περιοχή τής χώρας-

δεν γράφεται με κεφαλαίο, άσχετοι.

Με κεφαλαίο γράφεται όταν πρόκειται για προσδιορισμό χώρας,

όπως συμβαίνει, δηλαδή, με τη Βόρεια Κορέα,

αλλά και με συμπαθή γείτονα χώρα

που προσπαθεί διαχρονικώς να κλέψει λίγη λάμψη από την Αρχαία Ελληνική Ιστορία.

Η «Βόρεια Κέρκυρα» αποτελεί συντακτική γελοιότητα.

19. You Weekly



Σε μια εποχή που υπάρχουν κακοποιήσεις -έως και δολοφονίες- βρεφών,

σε μια εποχή που ανθρωποειδή χτίζουν καριέρες πάνω σε νεκρά παιδιά,

έρχεται ακόμη ένα σούργελο να συνεισφέρει στη Δυστοπία

με αυτήν την κατάπτυστη φράση που κατατίθεται στον βωμό τού Σπόϊλερ.

Νεκρωμένη ενσυναίσθηση, νεκρωμένες συνειδήσεις,

που δεν καταλαβαίνουν τη βαρύτητα των γεγονότων και των λέξεων.

20. Yupiii



Η Κατάντια τής Ελληνικής Δημοσιογραφίας.

Η Αμορφωσιά είναι Ύψιστη Βία.

Το θλιβερό ον που συνέταξε ετούτο το κείμενο με τα δεκάδες λάθη,

πετάει στα μούτρα των πολιτών την εκκωφαντική ανεπάρκειά του.

Φριχτό κείμενο.

Κείμενο-Βιασμός.

Ο Αναγνώστης, η Αναγνώστρια, η Ανάγνωση υφίστανται βιασμό.

Πώς γίνεται να δημοσιεύεται αυτό το έκτρωμα;

Για το θλιβερό ον δεν με νοιάζει καν,

όμως αναρωτιέμαι τι ακριβώς βλέπουν και τι ακριβώς κάνουν σε τέτοιες περιπτώσεις

οι εκδότες, οι αρχισυντάκτες και οι διορθωτές

(εκτός αν εκδότης-αρχισυντάκτης-διορθωτής-συντάκτης είναι εδώ το ίδιο πρόσωπο).

ΝΤΡΑΠΗΚΕ ΚΙ Η ΝΤΡΟΠΗ.

Επιμύθιο:

Παίδες, αυτά για σήμερα..!

Ξέρω ότι θα σάς λείψει η στήλη

(δεν θα λείψει σε αυτούς που καταλαβαίνουν ότι δεν πρόκειται να τούς γλείψει)

και ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη Παρασκευή.

Αν θέλετε να αναπτύξουμε τις προσωπικές μας συνωμοσίες

ενάντια στην (καθεστωτική) Αμορφωσιά,

μπορείτε να μού στέλνετε τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας

-όπως επίσης,

τα βίντεο και τις φωτογραφίες που θα απαθανατίζουν τα κάθε λογής μιντιακά «μαργαριτάρια»-

στις ακόλουθες διευθύνσεις..:

Ο Δάσκαλος