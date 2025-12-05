Αγαπητές Αναγνώστριες και Αγαπητοί Αναγνώστες,

έφτασε η Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου

και να ’μαστε πάλι στο καθορισμένο εβδομαδιαίο ραντεβού μας,

με την πρωτοπόρο-καινοτόμο στήλη που γεννήθηκε ως πράξη αντίστασης.

Η Αμορφωσιά, η Προχειρότητα, η Τσαπατσουλιά, η Επιπολαιότητα

συναντιούνται επισήμως πλέον με την αριστοφανική νέμεσή τους,

τώρα πια το Χιούμορ και η Σάτιρα γίνονται όπλα

για να αντιμετωπίζουμε την καθημερινή αποδόμηση που υφίσταται η Ελληνική Γλώσσα,

το αρμόζον ακρωνύμιο «MA.LA.KI.A.» περιγράφει επακριβώς το φαινόμενο

και προειδοποιεί τούς «δράστες»

ότι «(αν τολμάτε) διαπράξτε ξανά τη “Δολοφονία τής Γλώσσας”».

Και βεβαίως, δεν (θα) εξαιρείται από τη δηκτικότητα η εφημερίδα μας,

καθώς το δικαίωμα στον Σαρκασμό και στην Κριτική

οφείλει να έχει πάντοτε ως αφετηρία τον Αυτο-Σαρκασμό και την Αυτο-Κριτική.

Η εμφάνισή μας αποφέρει ήδη εις το έπακρον τα προσδοκώμενα αποτελέσματα,

η «Πιάτσα των Βολεμένων» έχει ξεκινήσει τις συνήθεις κραυγές

που βγάζει κάθε «πιάτσα» όταν ο Ρομαντισμός πάει κόντρα στο «Σύστημα»,

οι «Τζαμπατζήδες τής Δημοσιογραφίας» συνειδητοποιούν ότι ήγγικεν η «Ώρα τής Πληρωμής».

Εν κατακλείδι,

απόλυτος σεβασμός στο «Ανθρώπινο Λάθος» μεν,

αλλά ουδεμία ανοχή προς τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη συνθήκη

ως σεσημασμένο επιχείρημα για να αθωώνουν τη λαθομανία τους.

Κατόπιν τούτων, πάμε στο σημερινό «Top-20». Απολαύστε το…

…

1. Ζούγκλα



Διπλός τόνος σε Λήγουσα και Παραλήγουσα; Πρωτότυπο.

2. News Bomb



Τα τελευταία χρόνια έχει κορυφωθεί μία φάμπρικα που σχετίζεται με τούς μετεωρολόγους

και ο Καιρός -ήτοι, το καθημερινό θέμα δημοσίου ενδιαφέροντος-

έχει μεταφερθεί στο πεδίο των προσωπικών προτιμήσεων

ή και των συμφερόντων που ενδεχομένως υπηρετεί το εκάστοτε Μέσο.

Ναι, αυτό το φαινόμενο έχει και χαριτωμένες πτυχές όταν μένει στην Τηλεόραση,

όμως η εξάπλωσή του γελοιοποιεί την Επιστήμη.

3. Instanews



1) «τη σκηνή» και όχι «τηΝ σκηνή».

2) H «παλλαϊκή» γράφεται με δύο «λάμδα».

3) Είναι προτιμότερη η μορφή «θα κατεβεί» -παρά «θα κατέβει»- στον Στιγμιαίο Μέλλοντα,

ώστε να μην έχουμε τη μετάθεση τού τόνου που χαρακτηρίζει την Προστακτική (κατέβα).

4) Όταν συνολικοποιούμε υποκείμενα ή αντικείμενα,

συντάσσουμε τις προτάσεις με Ενικό και όχι με Πληθυντικό.

Ως εκ τούτου..:

«Η παρουσία, άλλωστε, των Φάμελλου και Χαρίτση, τού έδωσε (τού Τσίπρα) “λευκή επιταγή”.».

5) Η σωστή γραφή είναι «κιάλι» και όχι «κυάλι».

4. Sport24



Τα Ελληνικά -όταν μιλάμε για τη Γλώσσα- είναι ουσιαστικοποιημένο επίθετο

και πρέπει να αρχίζουν με κεφαλαίο.

Με πεζό ξεκινά η συγκεκριμένη λέξη στις περιπτώσεις που είναι επιθετικός προσδιορισμός

(ελληνικά έθιμα, ελληνικά προϊόντα, και ούτω καθ’ εξής…).

5. Espresso



1) Αναζητείται ο διπλός τόνος στη διατύπωση «Μονάκριβέ μου…».

2) Οι προσφωνήσεις/απευθύνσεις πρέπει να διαχωρίζονται με κόμμα

από τις εκάστοτε ακολουθούσες εκφράσεις

(όπως κι από τις προηγούμενες,

όταν η προσφώνηση/απεύθυνση υπάρχει στο μέσον τής πρότασης).

Άρα, η σωστή σύνταξη είναι «Μονάκριβέ μου, σ’ αγαπώ όσο δεν φτάνει ο νους σου!».

3) Αναζητείται η απόστροφος στη φράση «Όλοι σ’ αγαπάμε!».

4) Το «Instagram» γράφεται με κεφαλαίο διότι πρόκειται για ονομασία/επωνυμία.

6. Dnews



1) Το ρήμα «κατέβαλλαν» πρέπει εν προκειμένω να γραφτεί με δύο «λάμδα»,

αφού έχει εξακολουθητική σημασία και δεν αναφέρεται σε στιγμιαία διαδικασία.

2) Η Ενημέρωση/Ειδησεογραφία δεν είναι άραγμα στο καφενείο

ώστε να μάς επιτρέπεται να μιλάμε με οκνηρή αφαιρετικότητα,

οπότε οφείλουμε να μην παραλείπουμε λέξεις.

Άρα..: «Οι εισφορές που κατέβαλλαν από το 1988 έως το 1997 οι ασφαλισμένοι…».

4) Όταν γράφεις «στον ΟΓΑ» και κατόπιν γράφεις «στο ΟΓΑ»,

είναι σα να βγάζεις τη «Selfie τής Απροσεξίας».

7. S.DN.A.



Απίστευτη τροπή παίρνει η άγρια δολοφονία τής Γραμματικής από στυγνό δημοσιογραφοειδές.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες,

ο δράστης είπε στην ανάκριση ότι «Το τελικό “σίγμα” δεν είναι για χόρταση.».

8. News Beast



Οι Νεοέλληνες έχουν αναπτύξει τη γλωσσικώς ανυπόστατη τάση

να μπερδεύουν το τρίτο Ενικό με το τρίτο Πληθυντικό

(«χρειάζονταν» αντί «χρειαζόταν», «έρχονταν» αντί «ερχόταν», «βρίσκονταν» αντί «βρισκόταν»,

και πάει λέγοντας…).

Εδώ, βεβαίως, το φαινόμενο συνδυάζεται και με συντακτική διπολική διαταραχή.

9. Gazzetta



Λίγες αράδες είναι αρκετές για να αντιληφθούμε την Αταλαντοσύνη.

Το στίγμα δίνεται με τα κόμματα που λείπουν από τις φράσεις

«Μία από τις εικόνες που κέντρισε (κέντρισαν) το ενδιαφέρον στο χθεσινό παιχνίδι,

ήταν η συνάντηση…»

και «Πριν την έναρξη τού αγώνα,

οι τρεις τους σχημάτισαν ένα πηγαδάκι και τα είπαν λίγο, μετά από αρκετά χρόνια.»,

κατόπιν με τη φράση «…χάρηκε ιδιαιτέρως αυτήν τη συνάντηση…»

που μετατρέπεται σε «…χάρησε ιδιαίτερα στην συνάντηση αυτή…»,

στη συνέχεια με την απουσιάζουσα πρόθεση από τη φράση

«…έκανε μία ανάρτηση σχετικά με το αντάμωμα…»

και η Λεξιπενία κορυφώνεται

με την άκρως ενοχλητική επανάληψη τής αντωνυμίας (αυτή-αυτό-αυτό).

10. The Toc



Επειδή το ρήμα «αναδεικνύω» έχει -κατά βάσιν- θετικό πρόσημο,

συνιστάται να αποφεύγεται σε τέτοιες ειδήσεις και να χρησιμοποιούνται πιο ταιριαστά ρήματα

(αποδεικνύω, καταδεικνύω, αποκαλύπτω).

11. Yupiii



1) «…πάρα πολλοί άνθρωποι…» και όχι «…πάρα πολύ άνθρωποι…».

2) «…για τον απέναντί του…» και όχι «…για τον απέναντι του…».

3) Η λέξη «Ξευτίλα» γράφεται με «ύψιλον» και όχι με «φι»,

διότι παράγεται ετυμολογικώς από την Ευτέλεια.

12. C.N.N. Greece



Από πού να την πρωτοπιάσεις αυτήν την μπούρδα;

Σε σεισμό μεγέθους 6 Ρίχτερ, διαβάζουμε τη γελοία διατύπωση

«Με βάση τα πρώτα στοιχεία,

ο σεισμός έγινε αισθητός από πολλούς ανθρώπους στην περιοχή του επίκεντρου.»,

λες και χρειάζονται τα «πρώτα στοιχεία» για να καταλάβουμε

ότι μία τέτοια ισχυρή δόνηση θα έχει γίνει αισθητή σε πολλούς ανθρώπους

(πόσω μάλλον, σε άτομα που βρίσκονταν στην περιοχή τού επίκεντρου).

Και βεβαίως, η σοβαροφάνεια τερματίζεται στην επίκληση τής ξένης ιστοσελίδας,

ώστε να υπάρχει απόσειση τής ευθύνης για την αναπαραγωγή τής πληροφορίας

ότι οι μοναδικές ζημιές ήταν κάτι αντικείμενα που έπεσαν από ράφια.

Εν κατακλείδι, το άτομο που συνέταξε την είδηση,

μάς λέει ότι βαριέται τη ζωή του, χωρίς να μάς πει ότι βαριέται τη ζωή του.

13. Enikos



1) «Θέλω να διώξω τη(ν) διώξω…»;

«Διώξω» τη λένε την αρκούδα;

2) «Θέλω να διώξω τη(ν) διώξω για τα Χριστούγεννα…»;

Δηλαδή, θέλει να διώξει την αρκούδα αποκλειστικώς για τα Χριστούγεννα;

Δηλαδή, θα τής ξαναδώσει κατάλυμα από το νέον έτος;

3) Με ρέγουλα την «Google Translate», διότι παράγονται οικτρά αποτελέσματα.

14. Tlife



Συμπέρασμα (sic): Οι μητέρες δεν είναι γυναίκες.

15. iefimerida



1) Η σωστή γραφή είναι «γυιος» και όχι «γιος».

2) «…ανέμενε…» και όχι «…αναμένε…» (δύο λάθη σε μία λέξη).

3) «…καταγγέλλεται…» και όχι «…καταγγέλεται…».

4) «…έβγαλαν από τη 16χρονη τα ρούχα…» και όχι «…έβγαλαν στη 16χρονη τα ρούχα…».

5) «…ανήλικη…» και όχι «…ανήλική…».

6) «…κατέφερε…» και όχι «…κατάφερε…» (είναι Αόριστος και όχι Προστακτική).

7) Μάθετε πού πρέπει να βάζετε κόμματα,

μάθετε να χρησιμοποιείτε και τη «Διπλή Παύλα»

προκειμένου να αποσυμφορείτε τις προτάσεις από τα πολλά κόμματα.

16. Κουτί τής Πανδώρας



«Νιου Υόρκ» λέει το σαχλό ον. ΚΛΑΙΩ!

17. Newsit



Ελλάς: Η χώρα που ορίζει ως «μεσημέρι» την 14η ώρα (και την 15η, και την 16η).

Ελλάς: Η χώρα όπου -άμα λάχει- τρως «δεκατιανό» κατά το απογευματάκι.

Ελλάς: Η χώρα όπου φτιάχνονται τριμελείς επιτροπές από πέντ’-έξι άτομα.

18. Πρώτο Θέμα



Παντελώς περιττές οι διευκρινίσεις «07:45 το πρωί» και «08:30 το πρωί»,

καθώς τα μηδενικά στη θέση τής ώρας αποκλείουν τη σύγχυση

(το απόγευμα και το βράδυ εκφράζονται με τις μορφές «19:45» και «20:30»).

Η διευκρίνιση θα ήταν απαιτούμενη αν έλειπαν τα μηδενικά

(«7:45 το πρωί» και «8:45 το πρωί»).

19. News Break



Ένα ηλικιωμένο σκουπίδι προβαίνει σε σεξουαλική παρενόχληση έφηβης,

ο συντάκτης καλείται να εικονοποιήσει την είδηση με την αρμόζουσα διακριτικότητα

και -βάζοντας τη φαιδρή αποσαφήνιση στον επίλογο-

κοτσάρει άκυρη φωτογραφία αρχείου με ένα περιπολικό,

το οποίο είναι σταθμευμένο μπροστά από τη χαρακτηριστική απαγορευτική ταινία

που ως επί το πλείστον βάζει η Αστυνομία σε περιπτώσεις δολοφονιών

(και βεβαίως,

η χρήση τού τροπικού επιρρήματος «άμεσα» αντί τού χρονικού επιρρήματος «αμέσως»,

έρχεται να σφραγίσει τη μηχανική διεκπεραίωση).

«Φωτογραφία Αρχείου» και βγήκε η υποχρέωση.

20. Mono Bala



Παίρνει το κάθε αμόρφωτο-απαίδευτο-ακαλλιέργητο ον ένα πληκτρολόγιο

και αρχίζει να αναμασάει θλιβερά στερεότυπα,

έχοντας χριστεί «δημοσιογράφος» από το σαθρό Σύστημα.

Εν προκειμένω,

ένας ανόητος που δεν αντιλαμβάνεται καν το περιεχόμενο των γραφομένων του,

ξερνάει τον σεξιστικό-φαλλοκρατικό-μισογυνικό-πατριαρχικό προσδιορισμό «ισχυρός άνδρας»,

έχοντας ως μοναδικό κριτήριο το Χρήμα.

Δεν πά’ να είσαι μαφιόζος, πρεζέμπορας, βιαστής

και εν γένει να εμπλέκεσαι σε κάθε μορφής εγκληματικές δραστηριότητες,

δεν πά’ να είσαι αρχηγός σε κάθε είδους εγκληματικά κυκλώματα,

αρκεί να είσαι φραγκάτος για να σε εξωραΐζουν τα λιγούρικα σούργελα

με τη σεσημασμένη απόκληση/απόκλιση «ισχυρός άνδρας».

Συνελόντι ειπείν, οι «Ισχυροί Άνδρες» είναι πρότυπα για τα «Ανίσχυρα Ανδρείκελα».

Επιμύθιο:

Παίδες, αυτά για σήμερα..!

Ξέρω ότι θα σάς λείψει η στήλη

(δεν θα λείψει σε αυτούς που καταλαβαίνουν ότι δεν πρόκειται να τούς γλείψει)

και ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη Παρασκευή.

Αν θέλετε να αναπτύξουμε τις προσωπικές μας συνωμοσίες

ενάντια στην (καθεστωτική) Αμορφωσιά,

μπορείτε να μού στέλνετε τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας

-όπως επίσης,

τα βίντεο και τις φωτογραφίες που θα απαθανατίζουν τα κάθε λογής μιντιακά «μαργαριτάρια»-

στις ακόλουθες διευθύνσεις..:

Twitter (νυν «Χ»): https://x.com/TopDaskalos

Gmail: TopDaskalos@gmail.com

Ο Δάσκαλος