Αγαπητές Αναγνώστριες και Αγαπητοί Αναγνώστες,

έφτασε η Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου

και να ’μαστε πάλι στο καθορισμένο εβδομαδιαίο ραντεβού μας,

με την πρωτοπόρο-καινοτόμο στήλη που γεννήθηκε ως πράξη αντίστασης.

Η Αμορφωσιά, η Προχειρότητα, η Τσαπατσουλιά, η Επιπολαιότητα

συναντιούνται επισήμως πλέον με την αριστοφανική νέμεσή τους,

τώρα πια το Χιούμορ και η Σάτιρα γίνονται όπλα

για να αντιμετωπίζουμε την καθημερινή αποδόμηση που υφίσταται η Ελληνική Γλώσσα,

το αρμόζον ακρωνύμιο «MA.LA.KI.A.» περιγράφει επακριβώς το φαινόμενο

και προειδοποιεί τούς «δράστες»

ότι «(αν τολμάτε) διαπράξτε ξανά τη “Δολοφονία τής Γλώσσας”».

Και βεβαίως, δεν (θα) εξαιρείται από τη δηκτικότητα η εφημερίδα μας,

καθώς το δικαίωμα στον Σαρκασμό και στην Κριτική

οφείλει να έχει πάντοτε ως αφετηρία τον Αυτο-Σαρκασμό και την Αυτο-Κριτική.

Η εμφάνισή μας αποφέρει ήδη εις το έπακρον τα προσδοκώμενα αποτελέσματα,

η «Πιάτσα των Βολεμένων» έχει ξεκινήσει τις συνήθεις κραυγές

που βγάζει κάθε «πιάτσα» όταν ο Ρομαντισμός πάει κόντρα στο «Σύστημα»,

οι «Τζαμπατζήδες τής Δημοσιογραφίας» συνειδητοποιούν ότι ήγγικεν η «Ώρα τής Πληρωμής».

Εν κατακλείδι,

απόλυτος σεβασμός στο «Ανθρώπινο Λάθος» μεν,

αλλά ουδεμία ανοχή προς τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη συνθήκη

ως σεσημασμένο επιχείρημα για να αθωώνουν τη λαθομανία τους.

Κατόπιν τούτων, πάμε στο σημερινό «Top-20». Απολαύστε το…

…

1. Ζούγκλα



Το «Πώς» είναι μία από τις δύο μονοσύλλαβες λέξεις

που με βάση το ισχύον «Μονοτονικό Σύστημα» ενίοτε πρέπει να τονίζεται.

Πότε πρέπει να τονίζεται;

Όταν είναι τροπικό επίρρημα,

ώστε να διαχωρίζεται από τον σύνδεσμο «πως» και την αναφορική σημασία του.

2. News Beast



Να και η έτερη μονοσύλλαβη λέξη -ήτοι, το «Πού»-

το οποίο με βάση το ισχύον «Μονοτονικό Σύστημα» ενίοτε πρέπει να τονίζεται.

Πότε πρέπει να τονίζεται;

Όταν είναι τοπικό επίρρημα,

ώστε να διαχωρίζεται από τον σύνδεσμο/μόριο «που» και την αναφορική σημασία τους.

(κατά τα λοιπά,

η σωστή γραφή είναι «γυιος»

και η φράση «…φέρεται να έλεγε να απείλησε…» είναι αποτέλεσμα επιπολαιότητας)

3. S.DN.A.



«Ξευτίλα» είναι επίσης να μη γνωρίζετε ότι η συγκεκριμένη λέξη γράφεται με «ύψιλον»,

καθώς παράγεται από την «Ευτέλεια».

4. Enikos



Κραυγαλέο παράδειγμα δημοσιογραφικών αναμασημάτων και καθεστωτικών σολοικισμών.

Το άτομο που συνέταξε το συγκεκριμένο κείμενο,

θα πάθει «κοκομπλόκο» αν ερωτηθεί

γιατί έγραψε με «φι» το ρήμα «ξεφτιλίζομαι» και με «ύψιλον» το ουσιαστικό «εξευτελισμός».

Ημιμάθεια γαρ…

5. Instanews



Καραμπινάτη γλωσσική κακοτεχνία και απουσία λογοτεχνικής αισθητικής.

Συγκεκριμένα,

το πρόβλημα εντοπίζεται στη διατύπωση «ιδιαίτερα ενδιαφέροντα πολιτικά νέα»,

όπου έχουμε τρία απανωτά επίθετα, τρεις απανωτούς επιθετικούς προσδιορισμούς,

ενώ -και επί τής ουσίας, και οπτικώς-

θα έπρεπε η πρώτη από αυτές τις λέξεις να διαχωριζόταν από τις υπόλοιπες

και να εξέπεμπε διά τής αρμόζουσας καταλήξεως την επιρρηματική σημασία της.

Άρα, η σωστή μορφή είναι «ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα πολιτικά νέα».

6. Yupiii



Εν προκειμένω δεν μιλάμε για εξακολουθητική διαδικασία

και ως εκ τούτου το ρήμα «επέβαλε» γράφεται με ένα «λάμδα».

7. Gazzetta



Η ανεπαρκής και άστοχη χρήση των σημείων στίξης

ωχριά μπροστά στην τραγική Αιτιατική «με την Ελλάς Σύρου».

Προφανώς, ο ανελλήνιστος συντάκτης αγνοεί ότι κλίνεται το όνομα «Ελλάς».

8. News Bomb



«Φραπέ», εσύ;

9. Daily Media



1) Στη φράση «1,5 περίπου μήνα…» ξεδιπλώνεται η Νεοελληνική Σύγχυση,

καθώς το επίρρημα «περίπου» μπαίνει σε λανθασμένη θέση,

με αποτέλεσμα να προσδιορίζει το ουσιαστικό αντί για το αριθμητικό.

Η σωστή μορφή είναι «Περίπου 1,5 μήνα…»,

ενώ επιπροσθέτως να σημειώσουμε

ότι τα αριθμητικά που δεν προσφέρουν στην ισχυροποίηση τού εκάστοτε κειμένου,

είναι προτιμότερο να διατυπώνονται ολογράφως («περίπου ενάμιση μήνα»).

2) Η Τούνη απαντά/εναντιώνεται και στους ισχυρισμούς τού δικηγόρου της;

3) «ο δικηγόρων» συνδυάζει Ονομαστική Ενικού και Γενική Πληθυντικού;

4) Τα Εισαγωγικά έχουν μπει σε μονόδρομο ή έχουν μαλώσει μεταξύ τους;

10. iefimerida



Ο Βέλγος είναι «Υπουργός», ο Έλληνας είναι «υπουργός»,

ο συντάκτης είναι ασυνεπής προς τα ίδια τα γραφόμενά του.

11. Tlife



Πάνε οι γονείς και δίνουν χρήματα για φροντιστήρια,

ενώ τα παιδάκια μπορούν να μάθουν άπταιστα Αγγλικά μέσα σε λίγα λεπτά.

Βεβαίως, αν αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο χωρίς πλάκα και στο βάθος του,

εδώ βλέπουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ακατάσχετης ξενομανίας,

κάτω από την οποία -για να το πω με λογοτεχνική αντιφατικότητα- υφέρπει η «Επιφάνεια».

Ναι, η Αγγλική Γλώσσα είναι διεθνής, είναι σέξι, είναι εύηχη,

ναι, θέλουμε οι γυναίκες να φροντίζουν τον εαυτό τους,

όμως εδώ εκπέμπεται η «Φαντασιόπληκτη Κοκεταρία»

(χώρια που δεν βγάζεις άκρη αν σκεφτείς ποιο είναι το κριτήριο

που για κάποιες οικείες αγγλικές λέξεις επιλέγεται η ημετέρα γραφή

και για άλλες η ξενική γραφή).

Επίσης, δεν γίνεται να μην προβώ σε δίκη προθέσεων

(καθώς η κοινωνική εμπειρία πιστοποιεί τής Σπέκουλας το Αληθές)

και να μην πιθανολογήσω σε βαθμό βεβαιότητας

ότι το άτομο που συνέταξε το συγκεκριμένο κείμενο

δεν γνωρίζει ποιες είναι η Ελένη Σκούρα, η Αμαλία Φλέμινγκ, η Μαρία Πολυδούρη.

Τέλος, να τονίσω ότι το ρήμα «υιοθετεί»

-εκτός τής περίπτωσης που μία οικογένεια σώζει από την Ορφάνια ένα αγοράκι-

είναι καλό να αποφεύγεται διότι πρεσβεύει απαράδεκτα πατριαρχικά/σεξιστικά στερεότυπα.

Είναι γελοίο να χρησιμοποιείται η «υιοθεσία» σε ανάρτηση για καλλυντικά και κοσμετολογία,

είναι επικίνδυνο -και το ακούμε συχνά- το γλωσσικό τερατούργημα «υιοθέτησαν ένα κοριτσάκι».

12. Mono Bala



Πώς αντέχετε να είστε τόοοοσο «άμπαλοι»;

Πώς καταδέχεστε να είστε τόοοσο «άμπαλοι»;

Γράφετε «στις 1 (στις μία)» και θέλετε να θεωρείστε «δημοσιογράφοι»;

13. Dnews



Εδώ δεν υπάρχει κάποιο λάθος,

παρά μόνον η χρήσιμη αφορμή για να κατατεθεί στη Συλλογική Γνώση

μία ενδιαφέρουσα εισήγηση των γλωσσολόγων για το νόμισμά μας.

Το «Ευρό» θα ήταν προτιμότερο να γράφεται με «όμικρον» (και να κλίνεται),

ώστε να διαχωρίζονται -βάσει Ορθογραφίας-

οι όροι «Ευροπολιτική» (ήτοι, η πολιτική που αφορά [σ]το Νόμισμα)

και «Ευρωπολιτική» (ήτοι, η πολιτική που αφορά [σ]την Ευρώπη).

14. News247



– Εσύ τίνος είσαι;

– Εεε…, τού Αυτουνάτση.

(με ρέγουλα τη συγκεκριμένη Αντωνυμία, για να μην… απαυτώνεται η είδηση)

15. Sport24



Χρήση των Σημείων Στίξης: Χείριστη.

Και βεβαίως,

η παρήχηση «Ο διεθνής με την Εθνική» σφραγίζει τη Σάχλα και τη Λεξιπενία,

αφού -αν δεχθούμε πως υπάρχει η πρόθεση

να διευκρινιστεί με ποια ομάδα είναι διεθνής ο Αμερικανός γκαρντ-

θα ήταν σαφώς πιο χαριτωμένες σε συντακτικό/αναγνωστικό επίπεδο οι διατυπώσεις

«Ο διεθνής με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα/με τη χώρα μας/με την Ελλάδα».

16. Πρώτο Θέμα



Χαχαχα, έχουμε τη βασική υποψηφιότητα για το βραβείο «Η Ακυρίλα τής Χρονιάς».

Από τη μία, το φίδι ζούσε επί δύο εβδομάδες στην τουαλέτα σπιτιού,

από την άλλη, ουδείς είχε αντιληφθεί την παρουσία του σε αυτό το διάστημα,

ενώ ταυτοχρόνως οι ιδιοκτήτες δεν μπορούσαν να χρησιμοποιούσαν την τουαλέτα.

Σε απλά Ελληνικά,

οι κάτοικοι τού σπιτιού δεν ήξεραν ότι υπήρχε το φίδι στην τουαλέτα τους επί δύο εβδομάδες

αλλά ήξεραν ότι υπήρχε το φίδι στην τουαλέτα τους επί δύο εβδομάδες

και συνάμα δεν χρησιμοποιούσαν την τουαλέτα τους επί δύο εβδομάδες

επειδή ήξεραν ότι υπήρχε το φίδι στην τουαλέτα τους επί δύο εβδομάδες.

ΓΟΕΡΟ ΚΛΑΜΑ!

17. Espresso



Η μαγική Ελληνική Γλώσσα έχει λύσει προ πολλού τα νοηματικά ζητήματα

που προκύπτουν με την κατάληξη «-ουργος» και τούς δέοντες τονισμούς της.

Έτσι, όταν μιλάμε για έννοιες με θετικό πρόσημο

-ήτοι, στιχουργός, χειρουργός, και ούτω καθ’ εξής-

οι λέξεις πρέπει να τονίζονται στη Λήγουσα,

ενώ όταν αναφερόμαστε σε έννοιες με αρνητικό πρόσημο

-ήτοι, κακούργος, ραδιούργος, και ούτω καθ’ εξής-

οι λέξεις πρέπει να τονίζονται στην Παραλήγουσα.

Επίσης, σε αυτό το κείμενο που προάγει την Αμορφωσιά και το Απόπατο Κουτσομπολιό,

ξεχωρίζει και η πανηλίθια διατύπωση «ακούει στο όνομα, Ιωάννα Βασιλάκη»

που μάς διαλύει το νευρικό σύστημα,

καθώς -πέρα από τη θλιβερή γλωσσική αισθητική-

εδώ δεν έχουμε απλώς όνομα αλλά ονοματεπώνυμο,

ενώ επίσης πετιέται κι ένα κόμμα στη μέση τής φράσης που παράγει προσφώνηση.

Άρα, η λιγότερο ηλίθια διατύπωση θα ήταν «ακούει στο ονοματεπώνυμο Ιωάννα Βασιλάκη»

ή «ακούει στο ονοματεπώνυμο “Ιωάννα Βασιλάκη”».

Όπως και να ’χει, όμως,

καθίσταται πασίδηλο ότι η Ηλιθιότητα είναι πια καθεστώς.

18. News Break



Το ντέρμπι «Σεβασμιώτατος-Σεβασμιότατος» έληξε με σκορ 2-1,

οπότε αυτοί που είχαν παίξει «άσος και over 2,5 γκολ» πάνε «ταμείο».

19. Newsit



Ποιος Κώστας Βαρώτσος και ποιος «Δρομέας»;

Ποιος Γιώργος Ζογγολόπουλος και ποιες «Ομπρέλες»;

Μία ανώνυμη λιχούδω γάτα έχει επισκιάσει την Παγκόσμια Γλυπτική.

Τιμή στη Γλύπτρια Γάτα!

Ατιμία στα άτομα που το Σύστημα προωθεί επειδή είναι γλείφτες.

20. One Man



Καλογραμμένο κείμενο μεν

(δύο τα λάθη σε ολόκληρο «κατεβατό»: «όλως τυχαίος» και «η Diddy»),

όμως είναι μία πυρηνικώς/δομικώς απαράδεκτη ανάρτηση -και μάλιστα, από γυναίκα-

που αποπνέει «Μαφιολαγνεία» και προμοτάρει το «Οργανωμένο Έγκλημα»,

διασπείροντας άκρως επικίνδυνα μηνύματα προς την Κοινωνία

αφού με γλαφυρό ύφος και με λογοτεχνική ικανότητα,

επέρχονται -έστω ακουσίως- η αγιοποίηση κι η εξιδανίκευση προσώπων και καταστάσεων.

Εν κατακλείδι,

θα αξιοποιήσω τον αυτοπροσδιορισμό «ψύχωση» που αναφέρει στον πρόλογο η συντάκτρια

και θα απευθύνω αποφθεγματικές προτροπές:

Μη μετουσιώνετε τις ψυχώσεις σας σε αφιερώματα.

Μη μετατρέπετε τις ψυχώσεις σας σε «μόδα».

Μη βαφτίζετε τις «ψυχώσεις» σας ως «Δημοσιογραφία».

Κρατήστε τις ψυχώσεις σας για τον εαυτό σας και μην τις ανάγετε σε «Κοινοκτημοσύνη».

Γκέγκε;

Επιμύθιο:

Παίδες, αυτά για σήμερα..!

Ξέρω ότι θα σάς λείψει η στήλη

(δεν θα λείψει σε αυτούς που καταλαβαίνουν ότι δεν πρόκειται να τούς γλείψει)

και ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη Παρασκευή.

Αν θέλετε να αναπτύξουμε τις προσωπικές μας συνωμοσίες

ενάντια στην (καθεστωτική) Αμορφωσιά,

μπορείτε να μού στέλνετε τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας

-όπως επίσης,

τα βίντεο και τις φωτογραφίες που θα απαθανατίζουν τα κάθε λογής μιντιακά «μαργαριτάρια»-

στις ακόλουθες διευθύνσεις..:

Twitter (νυν «Χ»): https://x.com/TopDaskalos

Gmail: TopDaskalos@gmail.com

Ο Δάσκαλος