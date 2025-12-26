Αγαπητές Αναγνώστριες και Αγαπητοί Αναγνώστες,

έφτασε η Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου

και να ’μαστε πάλι στο καθορισμένο εβδομαδιαίο ραντεβού μας,

με την πρωτοπόρο-καινοτόμο στήλη που γεννήθηκε ως πράξη αντίστασης.

Η Αμορφωσιά, η Προχειρότητα, η Τσαπατσουλιά, η Επιπολαιότητα

συναντιούνται επισήμως πλέον με την αριστοφανική νέμεσή τους,

τώρα πια το Χιούμορ και η Σάτιρα γίνονται όπλα

για να αντιμετωπίζουμε την καθημερινή αποδόμηση που υφίσταται η Ελληνική Γλώσσα,

το αρμόζον ακρωνύμιο «MA.LA.KI.A.» περιγράφει επακριβώς το φαινόμενο

και προειδοποιεί τούς «δράστες»

ότι «(αν τολμάτε) διαπράξτε ξανά τη “Δολοφονία τής Γλώσσας”».

Και βεβαίως, δεν (θα) εξαιρείται από τη δηκτικότητα η εφημερίδα μας,

καθώς το δικαίωμα στον Σαρκασμό και στην Κριτική

οφείλει να έχει πάντοτε ως αφετηρία τον Αυτο-Σαρκασμό και την Αυτο-Κριτική.

Η εμφάνισή μας αποφέρει ήδη εις το έπακρον τα προσδοκώμενα αποτελέσματα,

η «Πιάτσα των Βολεμένων» έχει ξεκινήσει τις συνήθεις κραυγές

που βγάζει κάθε «πιάτσα» όταν ο Ρομαντισμός πάει κόντρα στο «Σύστημα»,

οι «Τζαμπατζήδες τής Δημοσιογραφίας» συνειδητοποιούν ότι ήγγικεν η «Ώρα τής Πληρωμής».

Εν κατακλείδι,

απόλυτος σεβασμός στο «Ανθρώπινο Λάθος» μεν,

αλλά ουδεμία ανοχή προς τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη συνθήκη

ως σεσημασμένο επιχείρημα για να αθωώνουν τη λαθομανία τους.

Κατόπιν τούτων, πάμε στο σημερινό «Top-20». Απολαύστε το…

1. Ζούγκλα



Καταγγέλλω ότι το «καταγγέλλω» γράφεται «καταγγέλλω» και όχι «καταγγέλω»

(προσπαθώ να αποκαταστήσω την Ορθογραφία

χρησιμοποιώντας την επιτηδευμένη Επαναληπτικότητα),

διότι έχει ως ρίζα το ρήμα «αγγέλλω» και δεν προέρχεται από την «Αγγέλω»,

που είναι η λαϊκή υποκοριστική εκδοχή τού γυναικείου ονόματος «Αγγελική».

Σ.Σ. Με βάση τα δεινά που τραβάει το ρήμα «καταγγέλλω»,

μόλις ενεπνεύσθην μία διασκευή για το ομότιτλο τραγούδι των Κατσιμιχαίων,

η οποία περιγράφει ετούτο το σεσημασμένο γλωσσικό φαινόμενο.

Έτσι, ο στίχος «Καταγγέλλω δυο ματάκια…» έχει μετατραπεί -εν προκειμένω-

σε «Καταγγέλλω δυο “λαμδάκια”.».

2. Novasports



Ακόμη κι αν προσπεράσω τούς δημοτικομανείς και προστακτικολάγνους διασυρμούς

που υφίσταται αδιαλείπτως ο Αόριστος

(«πέρασε» αντί «επέρασε», «κραύγαζε» αντί «εκραύγαζε», «κατάφερε» αντί «κατέφερε»),

υπάρχουν κι άλλα σοβαρά θέματα στο κείμενο..:

1) «…τηΝ μπάλα» και όχι «…τη μπάλα…».

2) «…μαζεύοντάς την…» και όχι «…μαζεύοντας την…» (λείπει ο απαιτούμενος διπλός τονισμός).

3) «…κράυγαζε…»; Σοβαρά τώρα; Σε δίφθογγο τονίζεις το πρώτο φωνήεν;

Να λέμε «Πάλι καλά.» που δεν έφτασες να βάλεις τον τόνο στο «ρο», δηλαδή…

4) «…(η διαφορά στην ανάπαυλα) οφείλονταν…»;

Μήπως πρέπει να ενημερωθείς ότι ο Ενικός και ο Πληθυντικός έχουν επίσης διαφορά;

Μήπως να πας στο Δημοτικό να σε μάθουν ότι το τρίτο πρόσωπο Ενικού είναι «οφειλόταν»;

Λέω, «Μήπως;».

3. You Weekly



Οι αδηφάγοι «Οπαδοί τής Αμορφωσιάς» διέτρεχαν το κείμενο απογοητευμένοι,

καθώς η λανθασμένη κατάληξη «-ν» («στην Λισαβόνα»),

το κόμμα που απουσιάζει μετά τη φράση «…ο οποίος έχει μετακομίσει στη Λισαβόνα…»,

αλλά και η διαδοχική διπλή χρήση τού βοηθητικού ρήματος «έχω»,

είναι πταίσματα και δεν δύνανται να ικανοποιήσουν τα μοβόρικα ένστικτα

που τρέφουν οι ημεδαποί μπουρδολόγοι προς τη Γλώσσα.

Όμως, με ένα συγκλονιστικό φινάλε που έσπασε καρδιές,

η Αμορφωσιά αποκαταστάθηκε στο έπακρο

και η Ενημέρωση κατέγραψε ακόμα μία ντροπιαστική σελίδα της

(άλλωστε, στη συγκεκριμένη περίπτωση η μοναδική πρεμούρα είναι η Σκανδαλοθηρία).

Ο Φώτης Ιωαννίδης, λοιπόν, δεν πήγε συγκεκριμένα στη Σπόρτινγκ,

παρά μόνον έχει μετακομίσει στη Λισαβόνα, παίρνοντας μεταγραφή «σε ομάδα εκεί».

Κι αν κάποιος παράλογος αναγνώστης αναρωτηθεί «Ποια είναι η ομάδα;»,

η απάντηση προκύπτει αβίαστα από τα συμφραζόμενα τής ανάρτησης:

«Μία από το χωριό. Δεν την ξέρεις.».

4. Enikos



Λοιπόν…

Η Αστυνομία έχει τη δική της «τυποποιημένη γλώσσα»,

όμως η Δημοσιογραφία δεν είναι «Εκπρόσωπος τής Αστυνομίας»,

ούτε «Αναπαραγωγός των Δελτίων Τύπου τής “ΕΛ.ΑΣ”».

Ως εκ τούτων,

αναδίνουν «ξεπατικωτούρα» οι διατυπώσεις

«…διαμοιρασμένα σε -19- μικροσυσκευασίες» και «…διαμοιρασμένα σε -2- μικροσυσκευασίες».

Ποιος ο λόγος να περικλείονται τα αριθμητικά σε διπλές παύλες;

Και επίσης, ποιος ο λόγος να μπει εδώ η λέξη «κέρδη» σε εισαγωγικά;

5. Tlife



1) «Διπλή Παύλα» και «Άνω Τελεία» αγνοούνται.

2) Αχταρμάς ο Ενικός κι ο Πληθυντικός, αχταρμάς και η Ενεργητική κι η Παθητική Φωνή

(«…αυτοί που σχολιάζουν θα τα διαβάσουν και θα στενοχωρηθούν.»,

αντί «…αυτοί που σχολιάζει, θα τα διαβάσουν και θα στενοχωρηθούν.»

ή «…αυτοί που σχολιάζονται, θα τα διαβάσουν και θα στενοχωρηθούν.»).

3) Δεν αποδελτιώνουμε άκριτα την κάθε δήλωση,

διότι αυτομάτως γινόμαστε συνεργοί στο (όποιο) γλωσσικό ολίσθημα υπέπεσε ο ομιλητής.

4) Τα Αριθμητικά -όταν εκφράζουν ήσσονος σημασίας μεγέθη ή καταστάσεις-

προτιμάται να τα διατυπώνουμε ολογράφως

(μην ξεχνάμε, επιπροσθέτως,

ότι τα Νούμερα έχουν αρμονική σχέση μόνο με την Ονομαστική

και πλήττουν τη Γλωσσική Καλαισθησία όταν συνοδεύουν τις έτερες γραμματικές πτώσεις).

5) Δεν αντέχω αυτήν την άκρως διαδεδομένη θλιβερή ελληνικούρα,

σύμφωνα με την οποία χρησιμοποιείται το άρθρο «Το»

ως εισαγωγικό για να περιγραφθεί μία κατάσταση.

Αφόρητη Λεξιπενία.

6) Ο Κουδουνάρης κατέληξε εν τέλει «Κοδουνάρης».

7) Η Αμορφωσιά μάς τα έχει κάνει «κο(υ)δούνια».

8) Σάς παραθέτω το ανωτέρω κείμενο με τη σωστή σύνταξη,

ώστε να κάνετε τις δέουσες συγκρίσεις

και να αντιληφθείτε σε απόλυτο βαθμό την «Καταβαράθρωση τής Ανάγνωσης».

Σε συνέντευξή του στο «Open»,

ο Στέλιος Κουδουνάρης είχε απαντήσει για τα σχόλια και τις κριτικές

που δέχεται -κυρίως τα τελευταία χρόνια- μετά τη συμμετοχή του σε εκπομπές μόδας.

«Τα “hate comments” δεν έχουν να κάνουν με την εικόνα που βλέπει κάποιος·

έχουν να κάνουν με τον ίδιο, που σχολιάζει πίσω από ένα πληκτρολόγιο.

Δεν μπαίνει στη διαδικασία να σκεφτεί,

ότι αυτοί που σχολιάζει/σχολιάζονται θα τα διαβάσουν και θα στενοχωρηθούν.

Κακές κουβέντες έχω ακούσει για εμένα στην Τηλεόραση

από έναν-δυο ανθρώπους που δεν τούς εκτιμώ.

Έχω (επι)κριθεί ότι δεν είμαι σοβαρός σχεδιαστής, επειδή βγαίνω στην Τηλεόραση.

Όταν με κρίνουν άνθρωποι χωρίς συλλογές (εννοεί: χωρίς προσωπικές collections),

γιατί να δώσω σημασία;», είχε δηλώσει ο Στέλιος Κουδουνάρης.

Υπάρχει έστω ένας άνθρωπος που θα επέλεγε το αρχικό συνονθύλευμα;

6. Zappit



Μάθετε, εσείς οι κοντόφθαλμοι,

ότι ο μικρόκοσμός σας δεν είναι οι «Άπαντες», δεν είναι τα «Πάντα».

Μάθετε να κυριολεκτείτε όταν αναφέρεστε σε μετρήσιμα μεγέθη

και να μην είστε μίζεροι μαζάνθρωποι που βρίσκουν διέξοδο στη Φανφάρα.

7. Sport24



1) Σχετικώς με την κατάληξη «-ν» στα άρθρα,

δεν έχεις ακούσει τον κανόνα «κουπουτουξουψουμπουντουγκου»;

2) «Ζάλγκρις»; Δεν το αγοράζω.

3) «μεταμορφώντεται»; Το αγοράζω με τρέλα,

καθώς συμπυκνώνει σε ένα ρήμα τη φράση «Μεταμορφώνεται σε χρόνο dt».

8. Skai



Δεν θέλω να σάς σοκάρω,

αλλά ο τίτλος τής είδησης είναι ο «Ορισμός τής Νοηματικής Σύγχυσης»

και μοιάζει σα να λέτε ότι η «Χαμάς» παρεβίασε την εκεχειρία στη Γάζα

μετά τον τραυματισμό στρατιωτικού της από εκρηκτικό μηχανισμό

(ήτοι, από μηχανισμό που είχε τοποθετήσει το Ισραήλ).

Τι γυρεύει αυτό το παντελώς άκυρο «μετά»;

Τόσο δύσκολο σάς ήταν να είχατε γράψει

«Ισραήλ: Η “Χαμάς” παρεβίασε την εκεχειρία στη Γάζα,

προκαλώντας τον τραυματισμό στρατιωτικού με εκρηκτικό μηχανισμό της»;

Τόσο δύσκολο, ε;

Ακατόρθωτο, ε;

Και βεβαίως,

σιγά μην μπείτε στον κόπο να βάζετε κόμματα εκατέρωθεν από το ονοματεπώνυμο.

Η «Χαμάς» και οι «Αχαμνάς».

9. News Break



1) Σχοινοτενείς χρονικές διευκρινίσεις που εκπέμπουν καφενειακή/κομμωτηριακή φλυαρία,

σε ένα θέμα που αναφέρεται σε αεροπορική τραγωδία

και απαιτεί Σοβαρότητα, Στιβαρότητα, Θεσμικότητα, Μετρημένες Κουβέντες, Σέβας.

2) «…καθώς και αβεβαιότητα καθώς δεν υπάρχει καμία επίσημη πληροφόρηση…».

Δύο απανωτά «καθώς»,

ώστε να μη μάς μείνει η παραμικρή αμφιβολία για την κυρίαρχη Ασχετοσύνη.

3) Το «Maria Pappa» δεν είναι όνομα, αλλά ονοματεπώνυμο.

Σε σοβαρά γεγονότα, είναι επιβεβλημένη η Κυριολεξία.

Επίσης,

συνιστά φλυαρία να αναφέρεται δύο φορές το ονοματεπώνυμο τής εκλιπούσας αεροσυνοδού

σε διάστημα ελαχίστων λέξεων.

4) Με δεδομένο ότι μιλάμε για συγκεκριμένο συμβάν και για συγκεκριμένο αεροπλάνο,

δεν θα πούμε «…εργαζόταν ως μέλος πληρώματος καμπίνας…»,

αλλά «…εργαζόταν ως μέλος τού πληρώματος καμπίνας…».

5) Πίσω από τη -φαινομενικώς «αθώα»- διατύπωση

«…υπάρχει ακόμα ανησυχία, καθώς και αβεβαιότητα…»,

διακρίνεται η κρυπτόμενη δημοσιογραφική θανατολαγνεία

(«Κάνε, Θεέ μας, να είναι Ελληνίδα το θύμα,

για να έχουμε να ασχολούμαστε τις επόμενες ημέρες

και να εξασκήσουμε έτι περαιτέρω τις δραματικές κορώνες μας…»).

Και να ξέρετε ότι οι μύχιες σκέψεις σας προδόθηκαν εν προκειμένω από την «Αβεβαιότητα»,

η οποία -αν έχεις πραγματικό ανθρώπινο ενδιαφέρον μέσα σου-

δεν υπάρχει περίπτωση να ανασυρθεί προς περιγραφήν τής τραγωδίας.

Γκέγκε;

10. Instanews



1) Συνιστώ ανεπιφυλάκτως να βάζετε πού και πού τη «Διπλή Παύλα»,

διότι μειώνει τα κόμματα και κάνει πιο ξεκούραστη την Ανάγνωση

(ατυχώς, δεν μειώνει και τα πολιτικά κόμματα).

Όμως, απ’ ό,τι βλέπω δεν γνωρίζετε τη χρήση της.

2) «Μια τέτοια περίπτωση να είναι…»

(άραγε, θέλατε να γράψετε

«Μια τέτοια περίπτωση φαίνεται να είναι…» ή «Μια τέτοια περίπτωση είναι…»;).

3) Τρεις φορές σε μία μικρή αράδα η λέξη «Ανεξαρτησία» (σε διάφορες μορφές της).

4) Σιγά μην έλειπε η Ασυνταξία και στον επίλογο.

Με βάση τη νοηματική ροή τής παρατεταμένης πρότασης, η σωστή κατάληξη θα ήταν

«…κάνοντας λόγο για παραβιάσεις των ιδρυτικών αρχών τού “Κινήματος Δημοκρατίας”

και καταγγέλλοντας ότι αγνοούνται τα αποφασιστικά όργανα τού κόμματος.».

11. Daily Media



Και πάνω που νυστάζαμε με το βαρετό/ανούσιο/αοριστολογικό/clickbait κείμενο,

τσουπ, πετάγεται από το Πουθενά αυτή η σουρεαλιστική Δοτική,

που ενώνει το Αρσενικό και το Ουδέτερο Γένος με το Θηλυκό.

Μακάριοι οι πτωχοί τω personality (τα πιάσαμε τα λεφτά μας…).

12. Espresso



Κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει κάνει την εμφάνισή του

ένα νεόκοπο δημοσιογραφικό υβρίδιο που άρτι το εβάφτισα «Μπολντάκηδες».

Οι «Μπολντάκηδες» παίρνουν αμπάριζα τα κείμενα

και αρχίζουν να φλεξάρουν συλλήβδην ό,τι θεωρούν πως χρήζει τονισμού,

μετατρέποντας την Ανάγνωση στο «Απόλυτο Βασανιστήριο».

Οι πιο στυγνές μέθοδοι που χρησιμοποιεί η «Μεξικανική Μαφία»,

φαντάζουν χάδια μπροστά σε αυτό το ανερμάτιστο εξάμβλωμα,

ανούσιες λέξεις ανάγονται στη «Διαδικασία τής Έμφασης»,

η πλουμιστή αποστροφή «…τα νούμερα τηλεθέασης έπεσαν.»

βάζει τούς ψυχαναγκαστικούς ανθρώπους σε «Mood Αυτοκτονικού Ιδεασμού»,

η χρωματική διτονία στο «…αλλά (από τη νέα χρονιά θα έχουν)»

οδηγεί ακαριαίως στο «Απονενοημένο Διάβημα»

και μάς φέρνει στη μνήμη τη μυθική ατάκα «Αστροναύτης χωρίς επιστροφή»,

που είπε κάποτε ο αείμνηστος Μάνος Χατζιδάκις για τον αείμνηστο Γιάννη Φλωρινιώτη.

Και ναι μεν ο Μάνος είχε επινοήσει αυτόν τον ξεκαρδιστικό προσδιορισμό

ως σουρεαλιστική εκδήλωση εκτίμησης για τον «λαμέ» Γιάννη,

όμως εδώ έχουμε να κάνουμε με -αρνητικού προσήμου- διασκευή:

«Δημοσιογραφίσκοι χωρίς επιστροφή».

13. Yupiii



Ακόμη και τα Αποσιωπητικά χάνουν πια την ταυτότητά τους,

μπαίνοντας μέσα σε λέξεις σα να κρύβουν κάποια γράμματα.

Βλέπεις τη μονοκόμματη διατύπωση «τα…διαμάντια»

και νομίζεις ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μία «κρεμάλα»

(όντως, κρεμιέται η Ελληνική Γλώσσα).

14. Πρώτο Θέμα



1) Υπάρχει τεράστια πρακτική και αισθητική διαφορά

ανάμεσα στα αριθμητικά «μία» και «μια»,

καθώς η μονοσύλλαβη μορφή «μια» εκφράζει βιασύνη, υποτίμηση, απαξίωση.

Στράφι πάει το promotion.

2) Το ξέρουμε ότι η Γκιλφόϊλ είναι πρέσβης/πρέσβειρα,

οπότε μην το επαναλαμβάνετε τόσο συχνά,

διότι παραπέμπετε σε φτηνιάρικες πρωϊνές διαφημίσεις

που -διά τής πλύσης εγκεφάλου-

προσπαθούν να πουλήσουν την πραμάτεια τους σε ανεγκέφαλα όντα.

3) «Δύο πράγματα τείνουν προς το Άπειρο: Ο Θεός και Η Πρέσβης.

Αν και για τον Θεό έχω κάποιες αμφιβολίες.», είπε με στομφώδη ηδονή ο συντάκτης,

επιστρέφοντας κατόπιν δριμύτερος στις τραμπ(α)κουλικές φαντασιώσεις του.

15. Gazzetta



Φριχτό κείμενο, γεμάτο με επαναλήψεις και με ασυνταξίες.

Επειδή -αν αρχίσω να απαριθμώ τα λάθη- θα αναπτυχθεί «σεντόνι»,

πάμε να γράψουμε ξανά την είδηση μπας και ξεστραβωθεί κάνα ασχετίδιο..:

«Μία μικρή φίλη τής Ζάλγκιρις ύψωσε πανό ζητώντας τη φανέλα τού Ναν

και η “Κ.Α.Ε. Παναθηναϊκός” ψάχνει το κορίτσι για να εκπληρώσει την επιθυμία του.

Οι “Πράσινοι” συνεχίζουν την εντυπωσιακή πορεία τους στη “Euroleague”,

καθώς -μετά τις νίκες με Φενέρμπαχτσε και Χάποελ Τελ Αβίβ-

κατέφεραν να φύγουν με σπουδαίο “διπλό” κι από το Κάουνας.

Κατά τη διάρκεια τής αναμέτρησης,

ο σκηνοθέτης στάθηκε για μερικά δευτερόλεπτα στην κερκίδα,

όπου κάποια πιτσιρίκα απηύθυνε στον Αμερικανό σούπερ-σταρ το ταπεινό αίτημά της,

κρατώντας ένα χαρτόνι με το… lithuglish ανορθόγραφο μήνυμα

“Hi, Kendrick Nunn. You My Favourit Player. Can I Get Your Jersey

(Γεια σου, Κέντρικ Ναν. Είσαι ο αγαπημένος μου παίκτης. Μπορώ να έχω τη φανέλα σου;)”.

Και ναι μεν δεν ευοδώθηκε αμέσως η επιθυμία της,

αφού οι “Πράσινοι” είχαν επιδοθεί σε ξέφρενα πανηγύρια

και δεν υπέπεσε το περιστατικό στην αντίληψή τους,

όμως -άμα τη επιστροφή τής ομάδας στην Ελλάδα-

η “Κ.Α.Ε.” προέβη σε διαδικτυακή ανάρτηση

ζητώντας από τον κόσμο τού λιθουανικού συλλόγου να βοηθήσει για να βρεθεί η μικρούλα

και να τής δοθεί το σπέσιαλ δώρο από τον Κέντρικ..:

Η φανέλα του.».

16. iefimerida



Αντί για τη μεγάλη παύλα που έχει διαχωριστικό ρόλο

και πρέπει να χρησιμοποιείται σε αυθύπαρκτες/σχετιζόμενες διατυπώσεις,

εμφανίζεται το «Ενωτικό» και μάλιστα με «Σύνδρομο τού Πύργου τής Πίζας».

Και σα να μην έφτανε αυτό,

βλέπουμε πιο κάτω μία extra large παύλα,

η οποία αντικαθιστά την «Άνω Τελεία».

Επιπολαιότητα -συνδυασμένη με Τεμπελιά- ακόμη και στα πιο απλά πράγματα.

17. Lady Like



1) Να θέλεις να δώσεις έμφαση στα χρόνια που πέρασαν

και να διαπράττεις αυτήν την οπτική γελοιότητα.

Δεν υπάρχουν λόγια.

2) Εδώ έχουμε την απόδειξη (με βάση το μοναδικό κόμμα),

ότι ένα σημείο στίξης -ευρισκόμενο σε λανθασμένη θέση-

δύναται να αλλοιώσει πλήρως το νόημα τής πρότασης.

3) Αποκάλυψη-Σοκ: Οι Πρωταγωνιστές δεν είναι Συντελεστές (sic).

18. Κουτί τής Πανδώρας



1) Έχεις μαλώσει με το «Πού» και δεν τού βάζεις τόνο όπως έκανες με το «Πώς»;

2) Η τονισμένη φράση «Αναλυτικά τα σημεία» εκπέμπει γλωσσική ακαλαισθησία,

διότι το Επίρρημα συμπίπτει με τον Πληθυντικό τού Επιθέτου (αναλυτικά)

και διαβάζεται κι ως επιθετικός προσδιορισμός τού ουσιαστικού (σημεία).

Ως εκ τούτου, θα ήταν μακράν προτιμότερη η διατύπωση «Αναλυτικώς τα σημεία».

19. News Beast



Σε μόλις μία πρόταση -ήτοι, στον υπότιτλο- τρία λάθη.

1) Οι επαναλαμβανόμενες λέξεις χρειάζονται το Ενωτικό.

Άρα, το σωστό είναι «ίσα-ίσα» (όσο-όσο, μάνι-μάνι, άρον-άρον, και πάει λέγοντας…).

2) Το «μας» πρέπει να πάρει τόνο και στις δύο περιπτώσεις,

διότι πρόκειται για αδύναμο τύπο τής προσωπικής και όχι τής κτητικής αντωνυμίας.

3) Η ελληνικούρα «πολλά περισσότερα» -αντί για «πολύ περισσότερα»-

είναι ξανά κοντά μας για… πολλαστή/περισσοτεραστή φορά.

20. S.DN.A.



Η Πανηλιθιότητα τής Αθλητικογραφίας.

Η Πανηλιθιότητα τής Αθλητικολογίας.

Το Πανηλίθιο Πρωθύστερο Σχήμα.

Το Πιο Ηλίθιο Πρωθύστερο Σχήμα στην Ιστορία τού Ανθρωπίνου Είδους.

Αυτή η τεράστια μαλακία γράφεται/ξεστομίζεται από δημοσιογραφίσκους/δημοσιολογίσκους

(αλλά κι από προπονητές και ποδοσφαιριστές αντίστοιχης πνευματικής λειτουργίας),

αυτό το «Παράδοξο τής Πανηλιθιότητας» αποτελεί πια νοητικό καθεστώς.

Προσέξτε τι μάς λέει ο πρωτογονόμυαλος συντακτίσκος..:

Αν δεν είχε μετρήσει το γκολ τής προηγηθείσας ομάδας,

ο αγώνας θα είχε εξελιχθεί ακριβώς όπως εξελίχθηκε μετά την κατακύρωση τού γκολ,

αν δεν είχε μετρήσει το γκολ τής προηγηθείσας ομάδας,

η ψυχολογία των δύο ομάδων θα ήταν ακριβώς ίδια με την ψυχολογία

που ανέπτυξαν οι δύο ομάδες μετά την κατακύρωση τού γκολ.

Ποια «Κβαντική Θεωρία» και άλλες συναφείς χαζομαρίτσες;

Ποια «Θεωρία των Κουάρκ» και κουραφέξαλα;

Ο «Νεοέλληνας Αθλητικογράφος» είναι ο «Ψυγειοκαταψύκτης τού Χρόνου».

Θα ήταν Τραγικό αν δεν ήταν Κωμικό, θα ήταν Κωμικό αν δεν ήταν Τραγικό.

ΚΑΤΑΝΤΙΑ.

Επιμύθιο:

Παίδες, αυτά για σήμερα..!

Ξέρω ότι θα σάς λείψει η στήλη

(δεν θα λείψει σε αυτούς που καταλαβαίνουν ότι δεν πρόκειται να τούς γλείψει)

και ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη Παρασκευή.

Αν θέλετε να αναπτύξουμε τις προσωπικές μας συνωμοσίες

ενάντια στην (καθεστωτική) Αμορφωσιά,

μπορείτε να μού στέλνετε τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας

-όπως επίσης,

τα βίντεο και τις φωτογραφίες που θα απαθανατίζουν τα κάθε λογής μιντιακά «μαργαριτάρια»-

στις ακόλουθες διευθύνσεις..:

Ο Δάσκαλος