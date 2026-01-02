Αγαπητές Αναγνώστριες και Αγαπητοί Αναγνώστες,

έφτασε η Παρασκευή 2 Ιανουαρίου

και να ’μαστε πάλι στο καθορισμένο εβδομαδιαίο ραντεβού μας,

με την πρωτοπόρο-καινοτόμο στήλη που γεννήθηκε ως πράξη αντίστασης.

Η Αμορφωσιά, η Προχειρότητα, η Τσαπατσουλιά, η Επιπολαιότητα

συναντιούνται επισήμως πλέον με την αριστοφανική νέμεσή τους,

τώρα πια το Χιούμορ και η Σάτιρα γίνονται όπλα

για να αντιμετωπίζουμε την καθημερινή αποδόμηση που υφίσταται η Ελληνική Γλώσσα,

το αρμόζον ακρωνύμιο «MA.LA.KI.A.» περιγράφει επακριβώς το φαινόμενο

και προειδοποιεί τούς «δράστες»

ότι «(αν τολμάτε) διαπράξτε ξανά τη “Δολοφονία τής Γλώσσας”».

Και βεβαίως, δεν (θα) εξαιρείται από τη δηκτικότητα η εφημερίδα μας,

καθώς το δικαίωμα στον Σαρκασμό και στην Κριτική

οφείλει να έχει πάντοτε ως αφετηρία τον Αυτο-Σαρκασμό και την Αυτο-Κριτική.

Η εμφάνισή μας αποφέρει ήδη εις το έπακρον τα προσδοκώμενα αποτελέσματα,

η «Πιάτσα των Βολεμένων» έχει ξεκινήσει τις συνήθεις κραυγές

που βγάζει κάθε «πιάτσα» όταν ο Ρομαντισμός πάει κόντρα στο «Σύστημα»,

οι «Τζαμπατζήδες τής Δημοσιογραφίας» συνειδητοποιούν ότι ήγγικεν η «Ώρα τής Πληρωμής».

Εν κατακλείδι,

απόλυτος σεβασμός στο «Ανθρώπινο Λάθος» μεν,

αλλά ουδεμία ανοχή προς τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη συνθήκη

ως σεσημασμένο επιχείρημα για να αθωώνουν τη λαθομανία τους.

Κατόπιν τούτων, πάμε στο σημερινό «Top-20». Απολαύστε το…

1. Ζούγκλα



Και δευτερευόντως, πού οφείλεται ότι δεν μπαίνει τόνος στο τοπικό επίρρημα «πού»;

2. Athletiko



Η Πρωτοχρονιά -ελέω ημερολογιακής θεσμικότητας- γράφεται με κεφαλαίο.

Και γενικώς, αν κρίνω κι απ’ την παραδρομή «…τις πρώτου δηλώσεις…»

(η οποία προφανώς είναι «συμπύκνωση» τής φράσης «…τις πρώτες του δηλώσεις…»),

εξάγεται αβίαστα το συμπέρασμα ότι ο συντάκτης απωθεί την Πρωτιά.

3. Sport24



Τα Ελληνικά -όπως και όλες οι Γλώσσες- πρέπει να γράφονται με κεφαλαίο

(είναι ουσιαστικοποιημένο/ονοματοποιημένο επίθετο

και όχι απλώς επίθετο ή επιθετικός προσδιορισμός).

Επίσης, ΚΑΙ η Γλώσσα γράφεται με κεφαλαίο,

ώστε να διαχωρίζεται από το «Όργανο τής Γεύσης» κι από το ομώνυμο ψάρι.

4. Enikos



Τυπικώς, ο Αόριστος τού ρήματος «υποδέχομαι» -όπως και τού «εκτοξεύομαι»-

είναι σωστό να γράφεται με «ταυ».

Όμως, ακριβώς επειδή το «θήτα» έχει πιο φιλικό άκουσμα,

είναι προτιμότερο να το χρησιμοποιούμε σε καταστάσεις που φέρουν θετικό πρόσημο,

οπότε θα ήταν πιο καλαίσθητες γλωσσικώς οι μορφές «υποδέχθηκαν, υποδέχθηκε»

(πόσω μάλλον, αν κάνουμε σύγκριση με την ελληνικούρα «υποδεχτήκαν»,

που παραπέμπει «ηχητικώς» στον δυστοπικό στίχο τού Καββαδία

«Εκτός από τη μάνα σου κανείς δεν σε θυμάται, σε τούτο το τρομαΧΤικό ταξίδι τού Χαμού.»).

Όσο για τα πυροτεχνήματα που εκτοξεύτηκαν,

εδώ είναι δεκτό το «ταυ» διότι περιγράφει καλύτερα την ένταση τής εκτόξευσης.

5. News247



Συμπέρασμα 1ο: Το μόριο «που» είναι ενίοτε και κτητική αντωνυμία,

εξ ου και απαιτείται διπλός τόνος στην προηγούμενη λέξη που τονίζεται στην Προπαραλήγουσα.

Συμπέρασμα 2ο: Το «ισραηλινό γεράκι» έχει μαλλιά.

Συμπέρασμα 3ο: Ο Τραμπ καταγγέλλει τη ζημιά που προκαλούν στη φύση οι ανεμογεννήτριες,

καταγγέλλοντας τη ζημιά που προκαλούν στη φύση οι ανεμογεννήτριες.

6. Daily Media



1) Δεν έχω την απαίτηση για καθαρευουσιάνικες πολυτέλειες (απεκάλυψε, απεκαλύφθη),

όμως είναι ενοχλητική η επανάληψη τού ρήματος σε δύο διαδοχικές προτάσεις.

2) Η (Μεγάλη) Παύλα και η Άνω Τελεία είναι διαφορετικά σημεία στίξης

(ειδάλλως, δεν θα είχαν διαφορετικά ονοματάκια).

3) Οι «παλιές καλές εποχές» μετατράπηκαν σε «παλιές, καλές αποχές»,

πιστοποιώντας ότι πρέπει να επιστρέψουμε στις «παλιές καλές εποχές τής Δημοσιογραφίας»,

όπου το κάθε ατάλαντο και σαχλό ον δεν είχε θέση στο Λειτούργημα.

4) «Όπως αποκαλύφθηκε…», «Όπως ανέφερε…», φύγε όπως είσαι.

5) «…ο ξάδερφός του…» πάνω, «…τον ξαδερφό του…» αμέσως πιο κάτω.

What da fuck?

6) Ο Νίκος Κουρής είναι «η ηθοποιός»;

Αυτά (θα) γίνονται όταν ο κάθε τυχάρπαστος συστήνεται ως «δημοσιογράφος».

7. News Bomb



Η Απόλυτη Συκοφαντική Δυσφήμιση των Σημείων Στίξης.

Η Άνω Τελεία αντικαθίσταται από μικρή και μεγάλη παύλα που είναι κολλημένες μεταξύ τους.

Η κατάληξη «-ν» δεν χρησιμοποιείται στην Αντωνυμία

(θα μού πείτε -και θα ’χετε δίκιο-

ότι έχει φτάσει σπανίως να χρησιμοποιείται σωστά στα Άρθρα).

Τα Αποσιωπητικά χρησιμοποιούνται άνευ λόγου και αιτίας,

αποπνέοντας τον υφέρποντα βαυκαλισμό ότι γράφτηκε κάποιο ευφυολόγημα

ή μία λογοτεχνική μεταφορά που δεν δύναται να συλλάβει ο «Κοινός Νους».

Τα κόμματα χρησιμοποιούνται αλλού ’ντ’ αλλού ή δεν μπαίνουν καν.

Και βεβαίως,

η «Κορύφωση τής Δημοσιογραφικής Πανηλιθιότητας» (επ)έρχεται με αυτήν τη νέα «μόδα»,

όπου ημιτελή νοήματα και ατελείς διατυπώσεις χρίζονται ως αυθύπαρκτες σύντομες προτάσεις.

8. Yupiii



1) «…με τηΝ Ντορέττα…» (μόλις πριν τα λέγαμε για την κατάληξη «-ν»).

2) Κάνετε που κάνετε «αντιγραφή-επικόλληση»,

δεν έχετε καν τη στοιχειώδη γλωσσική ευθιξία

να μην αναπαράγετε τα λάθη που διαπράττει ο εκάστοτε συγγραφέας τής εκάστοτε ανάρτησης.

Εδώ, το «ό,τι» είναι αντωνυμία και απαιτεί την Υποδιαστολή.

3) Για ποια κατάληξη «-ν» και για ποια υποδιαστολή στο «ό,τι» σάς λέω κι εγώ..;

Καταβαραθρώνετε τη Λεπτολογία σε «Μπουρδολογία»,

καθώς το μόνο που σάς κόπτει

είναι ότι η Ντορέττα έβαλε κάτω από την ανάρτηση «μια σειρά από αστεράκια».

4) Δεν θέλετε να ξέρετε τι σκέφτονται για εσάς

ο (κάθε) Γεροντιδάκης και η (κάθε) Παπαδημητρίου.

9. The Toc



Την ώρα που προσπαθούμε ως Κοινωνία

να απομακρυνθούμε από τα σεξιστικά/πατριαρχικά πρότυπα

που απεικονίζονταν με τον άντρα πάνω στο γαϊδουράκι

και τη γυναίκα να αναγκαζόταν σε πεζοπορία δίπλα στον εφέντη,

την ώρα που προσπαθούμε ως Κοινωνία

να απομακρυνθούμε από τα σεξιστικά/πατριαρχικά πρότυπα

που περιγράφονται από την πάλαι ποτέ ωδική φαλλοχαριτωμενιά

«Κυρα-Γιώργαινα, ο Γιώργος σου πού πάει;»,

να ο τίτλος που επωνυμεί τη Γυναίκα ως «Συνοδευτικό τού Αντρός»

(ούτε καν τόνος στην «κυρα-Γιώργαινα», διότι πρέπει να χορτάσει τονισμό ο «επιβήτωρ»).

Εν προκειμένω, μάλιστα,

δεν έχουμε καν την περίπτωση μίας γυναίκας

που έχει επιλέξει να συστήνεται με το επώνυμο τού άντρα της,

καθώς οι γυναικάρες σαν την Αμάλ Αλαμουντίν

δεν χρειάζονται ετεροπροσδιορισμούς για να σταθούν ως προσωπικότητες.

Και βεβαίως, δεν είναι κι ο Τζορτζ Κλούνεϊ ένα μειονεκτικό ανδρείκελο,

ώστε να θέλει να σχετίζεται με κάποιο ετεροπροσδιοριζόμενο γύναιο.

Γκέγκε;

10. Newsit



Πανευρωπαϊκή συγκίνησης που το ορφανούλι, το Ευρουλάκι,

εγκαταλείπει το ίδρυμα όπου φιλοξενούταν από τη γέννησή του

και υιοθετείται από μία φιλεύσπαχνη οικογένεια στη Βουλγαρία.

Μέχρι πρότινος,

ακούγαμε-διαβάζαμε την υπέρτατη πατριαρχική μπούρδα «Υιοθετήθηκε κορίτσι.»,

αλλά τώρα επεκτάθηκε η στρεβλότητα μέχρι και στα νομίσματα.

Πάτερ, άφες αυτοίς· ου γαρ οίδασι τι… πεούσι.

11. Έθνος



1) «…ασκεί ολοένα μεγαλύτερη στη Βενεζουέλα…»; Σα να ξεχάσατε τη λέξη «πίεση».

2) Οποία ασυνταξία, οποία γλωσσική ακαλαισθησία,

καθώς -όπως είναι γραμμένη η φράση- υπάρχει διπλό λάθος και νοηματική αλλοίωση:

α. Τα ονόματα/επώνυμα/ονοματεπώνυμα -όταν βρίσκονται στο μέσο τής πρότασης-

πρέπει να έχουν κόμματα εκατέρωθεν

(εκτός από τις περιπτώσεις που η προηγούμενη λέξη είναι άμεσος προσδιορισμός,

όπως -επί παραδείγματι- «ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο»).

β. Όταν απουσιάζει ο αρμόζων διπλός τονισμός,

έχουμε περιπτώσεις σαν ετούτη εδώ,

όπου -βάσει των γραφομένων- αναγιγνώσκουμε

ότι ο Τραμπ επιδιώκει να αναγκάσει κάποιον που είναι ομόλογος με τον Νικολάς Μαδούρο

να εγκαταλείψει την εξουσία.

γ. Η σωστή/συντεταγμένη διατύπωση θα ήταν

«Ο Ντόναλντ Τραμπ

ασκεί ολοένα (και) μεγαλύτερη πίεση στη Βενεζουέλα τούς τελευταίους μήνες,

επιδιώκοντας να αναγκάσει τον ομόλογό του, Νικολάς Μαδούρο, να εγκαταλείψει την εξουσία,

αφού η Ουάσινγκτον τον κατηγορεί

πως είναι επικεφαλής κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών.».

3) Γιατί να υπάρχει η άχαρη επεξήγηση «(Η νομιμότητα) αυτής της τελευταίας»,

για την «αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία»;

Τόσο δύσκολο σάς είναι να μην (περι)γράφετε

λες και μεταφέρετε τον αλήστου μνήμης καβγά Χατζηστεφάνου-Μπόκοτα;

Τόσο δύσκολη είναι η απλοποιημένη και σαφώς πιο θεσμική έκφραση

«Η νομιμότητα τής επιχείρησης…»;

12. Gazzetta



Το ρήμα «παραδέχομαι» είναι αμφίσημο και είθισται να έχει αρνητικό φορτίο

(υπάρχουν και θετικές εξαιρέσεις, όπως η φράση «Σε παραδέχομαι…»).

Όμως, εν προκειμένω -όπως είναι γραμμένο το κείμενο-

εκπέμπεται η αίσθηση ότι ο Λεσόρ προέβη -χωρίς τη θέλησή του- στη συγκεκριμένη αποδοχή,

οπότε θα ήταν μακράν προτιμότερα τα ρήματα «τονίζει/αναγνωρίζει/διατρανώνει».

13. Tlife



Δεν φτάνει που βάζετε αριθμητικά επί αριθμητικών,

δεν αντιλαμβάνεστε καν ότι οι μονοσύλλαβες μορφές «μια» και «δυο»

αποπνέουν Βιασύνη/Απαξίωση/Υποτίμηση

και μειονεκτούν παρασάγγας συγκριτικώς με τις δισύλλαβες μορφές «μία» και «δύο».

Επίσης, δεν αντιλαμβάνεστε ότι είναι ενοχλητική η παρήχηση «…αλλά και άλλα τραγούδια…»,

η οποία θα είχε αποφευχθεί αν χρησιμοποιούταν ένα συνώνυμο τού συνδέσμου

ή κάποια παρεμφερής -νοηματικώς- λέξη

(«…μα και άλλα τραγούδια…», «…όπως και άλλα τραγούδια…», κ.λπ.).

Όσο για τη φράση «…συναυλία των Κωστής Μαραβέγιας και Ρένα Μόρφη.»,

είναι ο «Απόλυτος Βιασμός τής Γενικής».

14. Instanews



Μιλώντας… (ευ)γενικά,

η «Ευρωπαϊκή Εισαγγελία» είναι από το εξωτερικό και δεν κλίνεται, ε;

15. Skai



Τι άκυρη διευκρίνιση είν’ αυτή;

Και άντε…, ακόμη κι αν ξεπεράσουμε την ξεκούδουνη περιγραφή

(η οποία -ειρήσθω εν παρόδω- έχει ρατσιστικά χαρακτηριστικά,

διότι αναφέρεται με ελαφρότητα σε ενδεχόμενο σωματικό πρόβλημα),

αμφιβάλλω αν ο συντάκτης γνωρίζει τη διαφορά των επιθέτων «σκυμμένος» και «σκυφτός».

Άλλωστε, όσο «δοτικός» κι αν είσαι σ’ ένα πάρτι, για πόση ώρα να μείνεις σκυμμένος;

16. Κουτί τής Πανδώρας



1) «…την εμφάνισή του…» (απουσιάζει ο διπλός τονισμός).

2) «…το τι περνάει…» (να το σεσημασμένο αχρείαστο άρθρο ως «Εισαγωγικό τής Πάρλας»).

3) «…νοσκομείο.» (άνευ σχολίου).

4) «Φυσικά, τουαλέτα στο σημείο δεν υπάρχει…».

Πιάνετε και πετάτε το επίρρημα «Φυσικά» στις πιο άσχετες περιστάσεις,

ανακατεύοντας τη Φύση σε θέματα που δεν έχουν την παραμικρή σχέση μαζί της.

5) «στο…“μπάνιο”»; ΚΑΙ Αποσιωπητικά, ΚΑΙ Εισαγωγικά;

Μαζί; Και κολλημένα μεταξύ τους; Σοβαρά τώρα;

6) «…σε μόνο λίγα λεπτά…» και όχι «…σε λίγα μόνο λεπτά…»

(αντιλαβού «Δημοσιογραφία τού Μονόλεπτου»;).

7) Η λέξη είναι «Ξευτίλα» και όχι «Ξεφτίλα», διότι παράγεται από την Ευτέλεια.

8) «…στα νοσοκομεία συμβαίνουν αυτά.».

Δεν κλείνουμε ενημερωτικά κείμενα σα να μιλάμε στο καφενείο ή στο κομμωτήριο,

αποφεύγουμε -εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων-

να κλείνουμε ενημερωτικά κείμενα με αντωνυμίες (ισχυρός κλιτικός τύπος) και με άρθρα,

με γενικές και με αιτιατικές ουσιαστικών/επιθέτων/ονομάτων/επωνύμων/ονοματεπωνύμων,

όπως και με ρήματα (ιδίως όταν δεν βρίσκονται σε πρώτο πρόσωπο Ενεστώτα).

Προτιμάμε, εν κατακλείδι,

να ολοκληρώνουμε τα ενημερωτικά κείμενα

με τα «Μέρη τού Λόγου» που αποπνέουν τη δέουσα στιβαρότητα·

ιδανική περίπτωση αποτελούν τα Ουσιαστικά

οι Αντωνυμίες (αδύναμος κλιτικός τύπος), τα Επίθετα, τα Επιρρήματα και τα Απαρέμφατα.

17. You Weekly



Αποκωδικοποιώντας τα «Πιο … από ποτέ» τής «Show-Biz»:

* «Πιο ερωτευμένοι από ποτέ…»

Το ζευγάρι θα χωρίσει σε έξι μήνες.

* «Πιο αγαπημένοι από ποτέ…»

Το ζευγάρι θα χωρίσει σε τρεις μήνες.

* «Πιο ήρεμοι και χαλαροί από ποτέ…».

Το ζευγάρι έχει ήδη χωρίσει και δεν το ξέρει.

(η Σάτιρα στοχεύει τούς «Κλειδαροτρυπάκηδες» και όχι τα ζευγάρια)

18. Espresso



Το πιο απωθητικό χαρακτηριστικό που φέρει η Σκανδαλοθηρία, είναι η Υποκρισία.

Η Σκανδαλοθηρία ψάχνει πάντοτε μία αφορμή για να εκδηλώσει τη χαμέρπειά της

και για να στοχεύσει -κακογούστως συγκεκαλυμμένα- στο Ορμέμφυτο.

«Κατερίνα Λιόλιου: Αυτό είναι το σπίτι της με την εντυπωσιακή θέα»

λέει ο (διφορούμενος) τίτλος

και η συνοδευτική φωτογραφία

μάς δείχνει το σπίτι τής Κατερίνας Λιόλιου με την εντυπωσιακή θέα (sic).

Θέλετε και τη συνέχεια;

Συνολικώς 22 αναδημοσιευόμενες φωτογραφίες

(προφανώς, «copy-paste» από τα «social media»),

που συνοδεύονται από λιγοστές αράδες για την τωρινή σχέση τής Λιόλιου

και για τις δυσκολίες που είχε αντιμετωπίσει στο ξεκίνημα τής καριέρας της,

ενώ σε τρία ενσταντανέ υπάρχει και μία γατούλα

ώστε η Φιλοζωΐα να γίνεται «Μπούρκα τού Οφθαλμόλουτρου».

Και βεβαίως, η Σκανδαλοθηρία υποπίπτει σε ακραία αυτο-γελοιοποίηση,

καθώς η μοναδική γραπτή αναφορά στο σπίτι τής τραγουδίστριας

είναι η παντελώς ασύντακτη φράση που θα την αναπαραγάγω συντεταγμένη

για να διασώσω από αιμορραγία την όρασή σας..:

«Η Κατερίνα Λιόλιου απολαμβάνει να περνάει χρόνο στο σπίτι της,

που -όπως θα δείτε- είναι μεγάλο, ευάερο και ευήλιο,

ενώ η θέα του είναι υπέροχη (καθώς είναι ψηλά),

αλλά δεν γνωρίζουμε σε ποια περιοχή μένει.».

Χαχαχα, κλαίω με τη δακρύβρεχτη κρίση ειλικρίνειας

«…δεν γνωρίζουμε σε ποια περιοχή μένει.».

Χαχαχα, κλαίω με τούς «Κλειδαροτρυπάκηδες».

19. S.DN.A.



Βλέπω το ρήμα «εξυφαίνονται»,

μονολογώ «Ωπ…, μήπως εν τέλει έχουν σωτηρία οι “Νεοέλληνες Δημοσιογραφίσκοι”;»,

αλλά στο «καπάκι» έρχονται ομοβροντηδόν οι διαψεύσεις…

1) «…κάνουν λόγω…» (επιστροφή στο Δημοτικό).

2) «…πρόωση απόσυρση…» (επιστροφή στο Νηπιαγωγείο).

3) «…για τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκό…» (επιστροφή στον Βρεφονηπιακό Σταθμό).

4) Λείπουν κόμματα, κατάληξη «-ν», διπλή παύλα, διπλός τονισμός (επιστροφή στο Μαιευτήριο).

20. iefimerida



Ανιστορησία; Αμέλεια; Ανοησία;

Εδώ μιλάμε για απαράδεκτη γενικότητα, εδώ έχουμε να κάνουμε με μια εξοργιστική μπούρδα.

Οι άνθρωποι που γνωρίζετε ποιο είναι το ιστορικό στιγμιότυπο

(στιγμιότυπο που αποτελεί «Ορόσημο τού 20ού Αιώνα»),

καταλαβαίνετε ήδη και -είμαι βέβαιος ότι- έχετε τα ίδια συναισθήματα με τα δικά μου,

οι άνθρωποι που δεν γνωρίζετε ποιο είναι το ιστορικό στιγμιότυπο,

δείτε τη φωτογραφία και προβείτε στην ετυμηγορία αν είναι εύστοχη ή πανηλίθια η περιγραφή

«…ένας άνδρας στάθηκε μπροστά σε έναν οπλισμένο στρατό…».



Επιμύθιο:

Παίδες, αυτά για σήμερα..!

Ξέρω ότι θα σάς λείψει η στήλη

(δεν θα λείψει σε αυτούς που καταλαβαίνουν ότι δεν πρόκειται να τούς γλείψει)

και ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη Παρασκευή.

Αν θέλετε να αναπτύξουμε τις προσωπικές μας συνωμοσίες

ενάντια στην (καθεστωτική) Αμορφωσιά,

μπορείτε να μού στέλνετε τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας

-όπως επίσης,

τα βίντεο και τις φωτογραφίες που θα απαθανατίζουν τα κάθε λογής μιντιακά «μαργαριτάρια»-

στις ακόλουθες διευθύνσεις..:

Twitter (νυν «Χ»): https://x.com/TopDaskalos

Gmail: TopDaskalos@gmail.com

Ο Δάσκαλος