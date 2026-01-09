Αγαπητές Αναγνώστριες και Αγαπητοί Αναγνώστες,

έφτασε η Παρασκευή 9 Ιανουαρίου

και να ’μαστε πάλι στο καθορισμένο εβδομαδιαίο ραντεβού μας,

με την πρωτοπόρο-καινοτόμο στήλη που γεννήθηκε ως πράξη αντίστασης.

Η Αμορφωσιά, η Προχειρότητα, η Τσαπατσουλιά, η Επιπολαιότητα

συναντιούνται επισήμως πλέον με την αριστοφανική νέμεσή τους,

τώρα πια το Χιούμορ και η Σάτιρα γίνονται όπλα

για να αντιμετωπίζουμε την καθημερινή αποδόμηση που υφίσταται η Ελληνική Γλώσσα,

το αρμόζον ακρωνύμιο «MA.LA.KI.A.» περιγράφει επακριβώς το φαινόμενο

και προειδοποιεί τούς «δράστες»

ότι «(αν τολμάτε) διαπράξτε ξανά τη “Δολοφονία τής Γλώσσας”».

Και βεβαίως, δεν (θα) εξαιρείται από τη δηκτικότητα η εφημερίδα μας,

καθώς το δικαίωμα στον Σαρκασμό και στην Κριτική

οφείλει να έχει πάντοτε ως αφετηρία τον Αυτο-Σαρκασμό και την Αυτο-Κριτική.

Η εμφάνισή μας αποφέρει ήδη εις το έπακρον τα προσδοκώμενα αποτελέσματα,

η «Πιάτσα των Βολεμένων» έχει ξεκινήσει τις συνήθεις κραυγές

που βγάζει κάθε «πιάτσα» όταν ο Ρομαντισμός πάει κόντρα στο «Σύστημα»,

οι «Τζαμπατζήδες τής Δημοσιογραφίας» συνειδητοποιούν ότι ήγγικεν η «Ώρα τής Πληρωμής».

Εν κατακλείδι,

απόλυτος σεβασμός στο «Ανθρώπινο Λάθος» μεν,

αλλά ουδεμία ανοχή προς τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη συνθήκη

ως σεσημασμένο επιχείρημα για να αθωώνουν τη λαθομανία τους.

Κατόπιν τούτων, πάμε στο σημερινό «Top-20». Απολαύστε το…

…

1. Ζούγκλα



Περαιτέρως ανίκατε μάχαν…

2. Instanews



Θέλεις να βάλεις «Άνω Τελεία» αλλά βαριέσαι να βρίσκεις τον συνδυασμό στο πληκτρολόγιο;

«Παύλα» είναι για ’σένα. ΠΑΜ.

Θέλεις να βάλεις «Παύλα (Ενωτικό)» αλλά δεν ξέρεις να τη χρησιμοποιήσεις;

«“Παύλα” με εκατέρωθεν κενά» είναι για ’σένα. ΠΑΜ.

Θέλεις να βάλεις «Παρένθεση» αλλά την μπερδεύεις με την «Άνω Τελεία»,

που -όπως είπαμε- βαριέσαι να βρίσκεις τον συνδυασμό στο πληκτρολόγιο;

«Παύλα» είναι για ’σένα. ΠΑΜ.

Θέλεις να βάλεις «Διπλή Παύλα» αλλά δεν ξέρεις να τη χρησιμοποιήσεις;

«“Διπλή Παύλα” με εκατέρωθεν κενά» είναι για ’σένα. ΠΑΜ.

3. Sport24



Είναι φορές που η Πραγματικότητα μοιάζει με κακόγουστο photoshop.

Η εικόνα τα λέει όλα…

4. iefimerida



Εδώ έχουμε ένα εξαιρετικώς χρήσιμο παράδειγμα,

προκειμένου να καταλάβουμε πώς πρέπει να χρησιμοποιείται το Κόμμα

όταν εμπλέκονται ιδιότητες και πρόσωπα.

Στην πρώτη υπογραμμισμένη περίπτωση, λοιπόν, γίνεται σωστή χρήση,

καθώς πριν από το πρόσωπο αναφέρεται αναλυτικώς η ιδιότητά του

(και βεβαίως,

επιβάλλεται η εκατέρωθεν χρήση τού κόμματος

όταν η διατύπωση βρίσκεται εν μέσω τής πρότασης).

Στη δεύτερη υπογραμμισμένη περίπτωση,

δεν πρέπει να μπει κόμμα διότι υπάρχει άμεση επαφή τής ιδιότητας με το πρόσωπο

και δεν μεσολαβούν επεξηγήσεις οποιασδήποτε μορφής

(η συνηθέστερη επεξήγηση είναι «…ο πρωθυπουργός τής Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης…»,

όπου καθίσταται επιβεβλημένη η χρήση τού κόμματος).

5. Enikos



«…τηΝ “Δευτέρα”…» στον τίτλο (λάθος),

«…τη “Δευτέρα”…» αμέσως πιο κάτω (σωστό).

Τι να πει κανείς; Τι α πει καείς;

6. Πρώτο Θέμα



Πρεσβεύω και σέβομαι τη δημοσιογραφική φερεγγυότητα

που πιστοποιείται (και) με το «Αυτολεξεί» στη μεταφορά δηλώσεων,

όμως η συγκεκριμένη διαδικασία δεν αποτελεί αξίωμα

όταν το εκάστοτε άτομο τελεί σε σύγχυση ή όταν εκφέρει ανερμάτιστο λόγο,

αφού έτσι υπονομεύεται η Είδηση (και συνεπαγωγικώς η Ενημέρωση).

Άρα, σε περιπτώσεις που έχουμε να κάνουμε με υποτυπώδη εκφραστικά μέσα,

επιμελούμαστε το Συντακτικό (χωρίς να αλλοιώνουμε κατ’ ελάχιστον την Ουσία).

7. Mono Bala



Δεν νοείται άσχετος αθλητικογράφος

που να μη γεμίζει τα κειμενίδιά του με το αριθμητικό «ένας/μία/ένα»

(αντί αυτός εδώ να πατήσει φρένο λόγω και τής ορολογίας «ένας εναντίον ενός»,

συνεχίζει ακάθεκτος το φάλτσο τροπάρι του).

Και βεβαίως,

η σφραγίδα μπαίνει με τη διατύπωση «…(ο παίκτης) δείχνει μεγάλο δυναμικό…»,

όπου εκμηδενίζονται κι οι πιο ισχνές απαιτήσεις·

τι έχεις να περιμένεις από το «αστροπελέκι» που μπερδεύει τη Δυναμική με το Δυναμικό;

8. Skai



Άντε…,

ας δεχθούμε ότι η ερώτηση που τέθηκε στον Βαρουφάκη αποκτά γεωγραφική υπόσταση

(εξ ου και εμφανίζεται το τοπικό επίρρημα «όπου» να προαναγγέλλει την απάντησή του),

όμως δεν αντέχεται η Γενική «…δεν επιδέχεται συμβουλών…».

Ανεπίδεκτοι μαθήσεως, το ρήμα «επιδέχομαι» συντάσσεται με Αιτιατική.

Επιπροσθέτως, ο συνδυασμός των λέξεων «Επιδέχομαι» και «Συμβουλή» είναι ασυνήθης

και -κατά την άποψή μου- φτάνει μέχρι τις «Παρυφές τού Σολοικισμού»

(σαφώς προτιμότερο το ρήμα «Δέχομαι»).

Τέλος, σάς παραθέτω πώς θα έπρεπε να ήταν συνολικώς γραμμένο το κείμενο,

ώστε να μην είχαν δεινοπαθήσει τα Σημεία Στίξης..:

Ο Γιάν(ν)ης Βαρουφάκης ρωτήθηκε, επίσης,

αν θα έδινε συμβουλές -σχετικά με τη χρήση ουσιών- στην κόρη του, και απήντησε:

«Κατ’ αρχάς, η κόρη μου δεν (επι)δέχεται συμβουλές από ’μένα·

τα έχει κάνει όλα και δεν χρειάζεται να τη συμβουλεύσω.

Όταν οι γονείς λένε στα παιδιά “Μην κάνεις κάτι.”, θα το κάνουν.

Δεν με πειράζει να πειραματιστεί· με πειράζει η εξάρτηση.».

9. News Break



Γειτόνοι, τα μάθατε; Ο Σπανού ήταν η μεγάλη πρωταγωνίστρια.

Γειτόνοι, τα μάθατε; Ο Αόριστος είναι Προστακτική.

Γειτόνοι, εδώ γίνονται Σόδομα και Γόμορρα.

10. Yupiii



Να σού λέει η γυναίκα ότι δεν είναι απόλυτα συμφιλιωμένη με την ιδέα να γίνει γιαγιά

(δηλαδή, δεν βλέπει και με τρελό ενθουσιασμό την εγγύς προοπτική για εγγονάκια),

να σού εκφράζει εμμέσως την άρνηση προς τις φθορές που επιφέρει το Γήρας

κι εσύ να τέμνεις το όνομά της με τρόπο που δίνει την παρομοίωση «σα Θεοδωρίδου».

Σα τανικό.

11. Athletiko



Πότε θα κόψετε αυτό το «πολλά περισσότερα» (αντί για «πολύ περισσότερα»);

Πότε θα κόψετε αυτήν την ανυπόφορη «ελληνικούρα»;

Πότε θα κόψετε αυτά τα -πανηλιθίως και βαυκαλιστικώς χρησιμοποιούμενα- αποσιωπητικά;

Πότε θα κόψετε τον ομφαλιολωρικό δεσμό με την Αυταπάτη;

12. News247



Εκτός από την τυπική γραμματική ορθότητα, υπάρχει και η Γλωσσική Καλαισθησία.

Με δεδομένο, λοιπόν,

ότι -εν προκειμένω- η λέξη «ιδιαίτερα» φέρει μεν επιρρηματική σημασία,

αλλά συμπίπτει με τον Πληθυντικό που έχει το ουδέτερο γένος τού επιθέτου,

γράφουμε «ιδιαιτέρως έντονα» και είμαστε ηχηρότεροι κι απ’ το «112».

13. Tlife



Κατά κύματα συρρέουν στη χώρα μας

αρχαιολόγοι, ιστορικοί, ερευνητές, γλωσσολόγοι, αποκρυφιστές,

προκειμένου να μελετήσουν -μαζί με Έλληνες συναδέλφους τους-

τη μυστηριώδη φράση «Είμαι άνω των 50, όμως η διάθεσή μου από μέσα.»,

η οποία φαινομενικώς δεν βγάζει το παραμικρό νόημα,

όμως φήμες λένε ότι κρύβει μηνύματα που θα αλλάξουν τη μοίρα τού πλανήτη μας.

14. You Weekly



Το άλλο με την Τοτού, το ξέρεις;

15. Gazzetta



Βλέπεις τον τίτλο και διαπιστώνεις ακαριαίως

ότι ο συντάκτης είναι ακόμη χειρότερος από την αναφερόμενη παίκτρια,

αφού αποδεικνύει ότι κι ο ίδιος δεν γνωρίζει τα Βασικά.

Ο όρος «αγώνας-παρωδία» απαιτεί το Ενωτικό

διότι έχουμε δύο αλληλοχαρακτηριζόμενα ουσιαστικά,

αμέσως μετά θα έπρεπε να υπήρχε κόμμα στην πρόταση,

κατόπιν πρέπει η λέξη «Βασικά» να γραφτεί με κεφαλαίο

αφού πρόκειται για ουσιαστικοποιημένο επίθετο

(αντίστοιχη περίπτωση με τα Ελληνικά, όταν μιλάμε για την Εθνική Γλώσσα),

και τέλος, η ονομασία τού τουρνουά πρέπει να μπει σε εισαγωγικά,

αλλά και να διαχωριστούν τα γράμματα που αποτελούν αρκτικόλεξο

(«I.T.F.» σημαίνει «International Tennis Federation»,

ενώ το «W35» σημαίνει πως πρόκειται για γυναικείο τουρνουά

που -εκτός από χρηματικά έπαθλα- δίνει στη νικήτρια 35 βαθμούς στην παγκόσμια κατάταξη).

Ακόμη κι αν παραβλέψουμε, όμως, όλες ετούτες τις «τεχνικές» λεπτομέρειες,

οι «χοντράδες» που υπάρχουν στο κείμενο αποδεικνύουν ότι αυτός ο διάτρητος χαβαλές

αγνοεί μία πυρηνική συνθήκη αυτοσεβασμού και αυτοσυντήρησης που ορίζει πως

«Όταν μέμφεσαι κάποιον για ένα λάθος του, φρόντισε να μην κάνεις το ίδιο λάθος.».

Έτσι, αναγνώσαμε την αναποδογυρισμένη φράση «…δεν είχε την ελάχιστη καν σχέση…»

(σωστές μορφές:

«…δεν είχε καν σχέση…»,

«…δεν είχε καν την ελάχιστη σχέση…», «…δεν είχε την ελάχιστη σχέση καν…»),

μετά ήρθε ο παροξυτονισμός «…την Αιγύπτο…»,

στη συνέχεια -προφανώς από ασχετοσύνη- προκρίθηκε στην αναφορά

η «επιστροφή (υποδοχή)» και όχι το πρωτεύον στοιχείο τού αθλήματος, το «Σερβίς»,

και στην εκπνοή ήρθε διπλό λάθος στη φράση «…της αντιπάλους του…»

(αντί «…της αντιπάλου της…»).

16. S.DN.A.



1) Οι «ερυθρόλευκοι», «καπάκι» η «“Ερυθρόλευκη” άμυνα» (και μάλιστα, με άκυρο κεφαλαίο)

και ως «επιδόρπιο» το «“ερυθρόλευκο” σερί».

Γελοία -έως και βλακώδης- επαναληπτικότητα,

που αποπνέει Ανετίλα, Επιτήδευση και -ανεπιτυχώς κρυπτόμενη- Λεξιπενία.

2) «…έναν και μοναδικό παίκτη…» και όχι «…έναν και μόνο παίκτη…».

3) Η αντωνυμία «ό,τι» απαιτεί την Υποδιαστολή.

4) Μάς έσπασες τα «αυτά» με την επανάληψη τής συγκεκριμένης αντωνυμίας.

5) «Παηγυρισμοί» (άνευ σχολίου).

6) «…ένας Πρόεδρος…» μεν, αλλά με κεφαλαίο δε (γελάει ο Κόσμος).

7) «…την Ευρωλίγκας…» (άνευ σχολίου).

8) «…ένα προπονητής…» (άνευ σχολίου).

9) «…με τη νίκη του…» και όχι «…με την νίκη του…».

10) «…με αυτήν τη νίκη του…» και όχι «…με την νίκη του αυτή…».

Πάψτε, άσχετοι, να βάζετε διαρκώς τις αντωνυμίες στο τέλος των διατυπώσεων.

Η Αντωνυμία -ως επί το πλείστον- πρέπει να προηγείται τού Ουσιαστικού ή τού Επιθέτου.

11) «Ο Ολυμπιακός το το μόνο που κατάφερε…» (δύο φορές το άρθρο «το»).

12) «Ο Ολυμπιακός το το μόνο που κατάφερε…»

(Προστακτική «κατάφερε» αντί για τον Αόριστο «κατέφερε»).

13) «…το μόνο που κατάφερε χθες (και είναι πολύ σημαντικό) είναι να…».

Όσο κι αν πρόκειται για «βοηθητικό ρήμα»,

δύο «είναι» με απόσταση δύο λέξεων εισίν γλωσσική κακοτεχνία.

Ο προηγούμενος είναι συντάκτης, αυτός είναι αρθρογράφος,

η Νεοελλάδα είναι η Χώρα τού Ατάλαντου Δηλωσία.

17. Newsit



Δεν έκανες σαρδάμ στο «βενεζουελάνικου» και έκανες σαρδάμ στο «μπλοκάρουν»;

Χαχαχα…

18. Κουτί τής Πανδώρας



«…απάντησε πως αντιμετώπισε τις απειλές…,

…αλλά και πως τις αντιμετώπισε ο ίδιος.».

Πέρα από την εικασία (σε βαθμό βεβαιότητας), ότι δεν γνωρίζεις τη δισημία του «πως/πώς»,

το σημαντικό είναι να καταναλώνεις -ό,τι καταναλώνεις- με ρέγουλα,

αφού ήδη παρατηρούνται ελλείψεις στην αγορά και ανεβαίνουν εξ αιτίας σου οι τιμές.

19. Daily Media



Χωράνε δύο τεράστιες μαλακίες σε τρεις λέξεις;

Ε…, όσο κι αν φαντάζει απίθανο, εδώ σάς έχω την απόδειξη ότι χωράνε με άνεση.

1) Τι κι αν η Ειλικρίνεια είναι «Προϋπόθεση τής Αλήθειας»,

ξάφνου μαθαίνουμε ότι περί άλλων τυρβάζαμε.

2) Ακόμη κι αν κάνουμε αποδεκτή τη σπέκουλα-σοφιστεία

«Υπάρχει και ανειλικρίνεια σε πολλές αλήθειες.»,

έρχεται το ποσοτικό/συγκριτικό επίρρημα «πιο»

να μην αφήσει ψήγμα αμφιβολίας για την πανηλιθιότητα τής φράσης «Πιο Ειλικρινής Αλήθεια».

– Εγώ είμαι αληθινός.

– Εγώ είμαι πιο αληθινός.

– Εγώ είμαι ειλικρινής.

– Εγώ είμαι πιο ειλικρινής.

– Εγώ είμαι μαλάκας.

– Εγώ είμαι πιο μαλάκας.

20. Espresso



Συγκλονιστική Αποκάλυψη.

Συνταρακτική Αποκάλυψη.

Σοκαριστική Αποκάλυψη.

Δημοσιογραφική Κοσμογονία.

Κλίνω με σέβας το γόνυ μπροστά σε αυτήν την ανεπανάληπτη ξεφανέρωση.

Πόσες αποκαλύψεις χωράει μία αποκάλυψη;

Πώς να αντέξουμε ετούτην τη γενναιοδωρία;

Αλλά ακόμη κι αν την αντέξουμε, εν τέλει την αξίζουμε;

1η Αποκάλυψη

Ο αποκαλύπτων είναι άνθρωπος από το στενό περιβάλλον τού τραγουδιστή.

2η Αποκάλυψη

Ο Αντώνης είναι πολύ ευτυχής που έχει καταφέρει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή.

3η Αποκάλυψη

Ο Αντώνης είναι πολύ ευτυχής που έχει καταφέρει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, ενεργός.

4η Αποκάλυψη

Ο Αντώνης είναι πολύ ευτυχής που έχει καταφέρει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή,

ενεργός, εδώ και 30 χρόνια.

5η Αποκάλυψη

Ο Αντώνης συμπληρώνει τρεις δεκαετίες στο τραγούδι

(μην ξεγελιέστε· είναι ανεξάρτητη από την «4η Αποκάλυψη»).

6η Αποκάλυψη

Ο Αντώνης συμπληρώνει τρεις δεκαετίες στο τραγούδι

και ετοιμάζει πολλές εκπλήξεις για τούς φίλους του.

7η Αποκάλυψη

Ο Αντώνης δεν μπορεί ακόμη να ανακοινώσει

ποιες θα είναι οι πολλές εκπλήξεις που ετοιμάζει για τούς φίλους του.

8η Αποκάλυψη

Ο Αντώνης δεν μπορεί ακόμη να ανακοινώσει

ποιες θα είναι οι πολλές εκπλήξεις που ετοιμάζει για τούς φίλους του,

αλλά αυτές οι πολλές εκπλήξεις θα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Μετά από αυτήν την «Οχταπλόκαμη Αποκάλυψη»,

αισθάνομαι την ηδονική υποχρέωση να βροντοφωνάξω το κατανυκτικό σύνθημα

«ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΗΣΤΕ ΝΑ ΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΜΕ»!

Επιμύθιο:

Παίδες, αυτά για σήμερα..!

Ξέρω ότι θα σάς λείψει η στήλη

(δεν θα λείψει σε αυτούς που καταλαβαίνουν ότι δεν πρόκειται να τούς γλείψει)

και ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη Παρασκευή.

Αν θέλετε να αναπτύξουμε τις προσωπικές μας συνωμοσίες

ενάντια στην (καθεστωτική) Αμορφωσιά,

μπορείτε να μού στέλνετε τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας

-όπως επίσης,

τα βίντεο και τις φωτογραφίες που θα απαθανατίζουν τα κάθε λογής μιντιακά «μαργαριτάρια»-

στις ακόλουθες διευθύνσεις..:

Twitter (νυν «Χ»): https://x.com/TopDaskalos

Gmail: TopDaskalos@gmail.com

Ο Δάσκαλος