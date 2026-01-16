Αγαπητές Αναγνώστριες και Αγαπητοί Αναγνώστες,

έφτασε η Παρασκευή 16 Ιανουαρίου

και να ’μαστε πάλι στο καθορισμένο εβδομαδιαίο ραντεβού μας,

με την πρωτοπόρο-καινοτόμο στήλη που γεννήθηκε ως πράξη αντίστασης.

Η Αμορφωσιά, η Προχειρότητα, η Τσαπατσουλιά, η Επιπολαιότητα

συναντιούνται επισήμως πλέον με την αριστοφανική νέμεσή τους,

τώρα πια το Χιούμορ και η Σάτιρα γίνονται όπλα

για να αντιμετωπίζουμε την καθημερινή αποδόμηση που υφίσταται η Ελληνική Γλώσσα,

το αρμόζον ακρωνύμιο «MA.LA.KI.A.» περιγράφει επακριβώς το φαινόμενο

και προειδοποιεί τούς «δράστες»

ότι «(αν τολμάτε) διαπράξτε ξανά τη “Δολοφονία τής Γλώσσας”».

Και βεβαίως, δεν (θα) εξαιρείται από τη δηκτικότητα η εφημερίδα μας,

καθώς το δικαίωμα στον Σαρκασμό και στην Κριτική

οφείλει να έχει πάντοτε ως αφετηρία τον Αυτο-Σαρκασμό και την Αυτο-Κριτική.

Η εμφάνισή μας αποφέρει ήδη εις το έπακρον τα προσδοκώμενα αποτελέσματα,

η «Πιάτσα των Βολεμένων» έχει ξεκινήσει τις συνήθεις κραυγές

που βγάζει κάθε «πιάτσα» όταν ο Ρομαντισμός πάει κόντρα στο «Σύστημα»,

οι «Τζαμπατζήδες τής Δημοσιογραφίας» συνειδητοποιούν ότι ήγγικεν η «Ώρα τής Πληρωμής».

Εν κατακλείδι,

απόλυτος σεβασμός στο «Ανθρώπινο Λάθος» μεν,

αλλά ουδεμία ανοχή προς τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη συνθήκη

ως σεσημασμένο επιχείρημα για να αθωώνουν τη λαθομανία τους.

Κατόπιν τούτων, πάμε στο σημερινό «Top-20». Απολαύστε το…

…

1. Ζούγκλα



Πατριώτη, βγήκαμε πρώτοι στο «ότι» (εκατό χιλιάδαι δίσκοι).

Υπάρχει και το ομόσημο «πως» ώστε να αποφεύγεται η επαναληπτικότητα,

πόσω μάλλον που η παράγραφος ξεκινά με τη λέξη «όταν» που επιτείνει την Παρήχηση.

2. C.N.N. Greece



Μπαίνεις να αναγνώσεις την είδηση και βλέπεις μόνο αυτήν τη φωτογραφία.

Μένεις σύξυλος, μονολογείς «Δεν γίνεται· κάτι μού διαφεύγει…»,

διατρέχεις προς τα κάτω τη σελίδα και διαπιστώνεις ότι δεν υπάρχει κείμενο.

Απίστευτο κι όμως «Νεοελληνικό Δημοσιογραφικό».

3. Lady Like



ΣΟΚ: Βρετανίδα συνελήφθη με μεγάλη ποσότητα Ελληνικών.

4. Πρώτο Θέμα



Όταν το Συντακτικό αποτελεί τη λεκτική εκδοχή τής «Guernica».

5. S.DN.A.



Βάλε ταμπλέτα ή «φιδάκι» γιατί σε έχουν φάει τα κουνούπια,

εκτός αν ο κώνωψ έφυγε πριν γράψεις τη λέξη «ζητούμενο».

Σ.Σ. Η σχέση σου με τη Δημοσιογραφία

συμπυκνώνεται στην «επαρχιώτικη» λέξη που αρχίζει από «ζήτα» και τελειώνει σε «μι».

6. Dnews



Εδώ έχουμε το «Στοίχημα τού Ενός Εκατομμυρίου»:

Αν καταλάβεις -με βάση τον τίτλο και την ανάλυση τού θέματος-

πώς κάθονται οι αεροσυνοδοί κατά την απογείωση και την προσγείωση,

όχι, δεν θα πάρεις ένα εκατομμύριο, αλλά θα επικηρυχθείς με ένα εκατομμύριο,

διότι μόνο ένας επικίνδυνος βλαξ δύναται να βγάλει άκρη με αυτήν την περιγραφή,

που είναι βγαλμένη από τα πιο υγρά όνειρα τής θεάς Κάλι.

Προσωπικώς δε,

επεχείρησα να εφαρμόσω τη συγκεκριμένη στάση

και τώρα προσπαθούν σωστικά συνεργεία να με ξεμπλέξουν από τον εαυτό μου.

7. News247



Ιδίως στις περιπτώσεις που αναφερόμαστε σε σοβαρά θέματα,

οφείλουμε απόλυτη προσήλωση και να μη γράφουμε μπούρδες.

1) «…δικάστηκε, καταδικάστηκε και καταδικάστηκε…» (άνευ σχολίου).

2) «…καταδικάστηκε μετά τη σύλληψή του…» κι όχι «…καταδικάστηκε από τη σύλληψή του…».

3) Η φράση «…την Πέμπτη της περασμένης εβδομάδας.» είναι γλωσσικό έκτρωμα,

που -οποία αξιοσημείωτη αντιφατικότητα- ενώνει τη Φλυαρία με τη Λεξιπενία.

Η σωστή διατύπωση είναι «…την περασμένη/προηγούμενη Πέμπτη.».

4) «…τις απαγχονισμούς…» (άνευ σχολίου).

8. Daily Media



Αυτοσεβασμός: ΑΠΩΝ

Αυτοπροστασία: ΑΠΟΥΣΑ

Όταν μπαίνεις στη διαδικασία να κρίνεις άλλους (και σωστά τούς κρίνεις),

συνιστά αυτοκαταστροφική ανοησία να είσαι διάτρητος στη δική σου εργασία

και να κάνουν παρέλαση τα λάθη σου.

1) «…ειδικά στον τομέα της ενημέρωσης και ειδικά σε ένα διεθνές θέμα…».

Οποία γελοιότης, μετά το «ειδικά» να υπάρχει και δεύτερο «ειδικά» («Ειδικά Επ’ Άπειρον»).

2) «…επεισόδιο που έγιναν…» (ο λεγόμενος «ενικοπληθυντικός»).

3) «…σε ελληνική πολύ…». Ο πολύς «Κορέκτορας» τυφλώνει. Βγες έξω. Γνώρισε ανθρώπους.

4) «…φαντάζει αδιανότητο…». Εσύ να δεις πώς φαντάζεις…

9. Gazzetta



Ο Γιασικεβίτσιους είναι ένα άτομο, το «φαντάζονταν» είναι Πληθυντικός,

ο απαιτούμενος Ενικός είναι «φανταζόταν»,

ο «Μάϊός» είναι διασκεδαστική τονική παραδρομή διότι επιδαψιλεύει τιμή σε όλα τα φωνήεντα

(άντε…, την επόμενη φορά να βάλεις τόνο και στα σύμφωνα).

10. You Weekly



Φήμες λένε ότι αν τολμήσεις να γράψεις τον Αόριστο «προέβαλλε»

αντί για την Προστακτική «πρόβαλλε»,

θα εμφανίζεται στον ύπνο σου ο «Πρωτόπαπας τής Δημοτικής», ο Γιάννης Ψυχάρης,

και θα κρατάει ένα δρεπάνι απειλώντας να σού πάρει το κεφάλι

αν εξακολουθήσεις την απεχθή Καθαρεύουσα

(εγώ γι’ αυτό επέλεξα τον προσδιορισμό «Πρωτόπαπας» και όχι «Πρωθιερεύς»,

ώστε να μην έχω προβλήματα και να κοιμάμαι σαν πουλάκι).

Κατά τα λοιπά,

εσείς εκεί δεν έχετε τη στοιχειώδη αισθητική

ώστε να αντιληφθείτε ότι είναι αποκρουστικό να υπάρχουν τόσοι σύνδεσμοι/παραπομπές;

Δεν καταλαβαίνετε πως -συν τοις άλλοις- αυτή η μέθοδος εκπέμπει απόπατη ζητιανιά;

11. News Beast



Δεν είχε αδερφό. Έχει αδερφό.

Σοβαρευτείτε, διότι το τραγικό συντακτικό σας σκορπάει τον Θάνατο.

12. Sport24



Θα πάει μακριά η βαλίτσα;

13. iefimerida



Ποιος ο λόγος να χωρίζεται αυτή η πρόταση-τίτλος σε δύο ενότητες;

Ο διαχωρισμός τής βασικής είδησης από επιμέρους πληροφορίες,

είναι μεν συνήθης πρακτική, όμως δεν αποτελεί πανάκεια και αξίωμα.

Όσο για την Παύλα, είναι εμφανές ότι ταλανίζεται από το «Σύνδρομο τής Πίζας».

14. Κουτί τής Πανδώρας



Μπορώ να παρακάμψω το κόμμα που έχει πάει κι έχει κολλήσει στο «αλλά».

Μπορώ να παρακάμψω τη λανθασμένη κατάληξη «-ν».

Μπορώ να παρακάμψω την αβλεψία «στ δικαστήρια».

Μπορώ να παρακάμψω την απουσία απαραίτητου κόμματος.

Δεν μπορώ να παρακάμψω ότι η Μητρική Ιδιότητα καταποντίζεται σε «Παρομοίωση».

Εν κατακλείδι,

ακόμη κι αν η ίδια η μητέρα υποπίπτει στο γλωσσικό ολίσθημα

(αυτοπροσδιοριζόμενη «σαν μάνα», αντί για τη σωστή έκφραση «ως μάνα»),

οφείλουμε να κάνουμε τη δέουσα δημοσιογραφική παρέμβαση

και να μη διαδίδουμε σολοικισμούς που έχουν εκμαυλιστικές επιπτώσεις στην Κοινωνία.

Ιδιότητα και Παρομοίωση απέχουν παρασάγγας.

15. Mono Bala



Τι ηλίθιος πρόλογος…

Τι βλακώδης πρόλογος…

Στις κορυφαίες θέσεις τής Ευρώπης -σε επίπεδο αμυντικής λειτουργίας-

βρίσκονται φέτος αρκετοί μεγάλοι σύλλογοι,

λες και υπήρχε περίπτωση σε τέτοιου είδους λίστα να μην υπήρχαν «αρκετοί μεγάλοι σύλλογοι».

Και βεβαίως, αντιστοίχως ηλίθια, αντιστοίχως βλακώδης, είναι κι η συνέχεια.

Ο Ολυμπιακός καταλαμβάνει «μία ιδιαίτερα υψηλή θέση»

και ο Π.Α.Ο.Κ. «είναι στο(ν) ίδιο “αριθμό” με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ»

(ενημερωτικώς,

ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην 4η θέση και ο Π.Α.Ο.Κ. μοιράζεται την 5η θέση).

Αντί να αναφέρεται ρητώς η κατάταξη των δύο ελληνικών ομάδων,

επιλέγεται η παντελώς αντιδημιουργική ασάφεια,

σε μία στρεβλή αντίληψη ότι ακολουθεί η αναπαραγωγή τής εν λόγω λίστας.

Οι «Δημοσιογραφικές Αρχές» δοκιμάζονται βάναυσα,

η «Αδυναμία Πραγμάτωσης τού Αυτονόητου» δηλώνει την εκκωφαντική παρουσία της.

16. Espresso



Α…, δεν ήταν σε μαγνητοσκόπηση;

17. Newsit



Ο τέως «φερόμενος ως συνεργός», πλέον είναι «φερόμενος ως εκτελεστής».

Δεν φτάνει που σάς διορθώνω τα γλωσσικά λάθη,

τώρα θα σάς γλυτώνω κι από τα εξώδικα και τις μηνύσεις;

Όλα εγώ πχια;

18. Tlife



Παίρνεις μία τετριμμένη τοποθέτηση, προσθέτεις το ρήμα «εξομολογήθηκε»,

και τσουπ…, έτοιμη η «Δημοσιογραφική Γελοιότητα».

Η Μαεστρία τής (Αυτο)Γελοιοποίησης.

19. Enikos



1) Νέα πανηλίθια μόδα έχει ενσκήψει στην -κατ’ ευφημισμόν- Ενημέρωση,

με τη λέξη «Συγκεκριμένα» να χρησιμοποιείται ως εύκολη εισαγωγική λύση

(κι ας έχουν αναφερθεί νωρίτερα… συγκεκριμένες λεπτομέρειες).

2) «…τζάμι παραθύρου πολυκατάστημα…» (άνευ σχολίου).

3) Δεν έπεσε απλώς ένα τζάμι, αλλά τμήμα τής οροφής.

4) Είναι άστοχο και περιττό το κόμμα στην τελευταία φράση.

5) Όταν ένα γεγονός είναι πρόσφατο και έχει στιγμιαία διάρκεια,

προτιμάται η διατύπωση «δεν υπήρξαν τραυματίες» και όχι «δεν υπήρχαν τραυματίες».

6) Κατ’ επιλογήν άφησα τελευταία τη σεσημασμένη διατύπωση «από θαύμα»,

διότι πρόκειται για παγανιστική/χριστιανοταλιμπανική στερεοτυπίλα

που αποτελεί επικίνδυνη μεγαλοστομία και παράγει σαθρά πρότυπα.

Σημειωτέον δε,

πως στο εν λόγω συμβάν το «(δήθεν) θαύμα» πήγε στα σκουπίδια,

αφού υπήρξε γυναίκα-τραυματίας

που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά χτυπήματα στο κεφάλι και στον αυχένα.

20. Yupiii



Σκέφτομαι ότι θα επρόκειτο για την απόλυτη ματαιότητα εκ μέρους μου,

αν έκανα αναλυτική μνεία στα πάμπολλα λάθη τού φριχτού παραληρήματος,

καθώς αυτό το θλιβερό συνονθύλευμα λέξεων

είναι «Ο Απόλυτος Βιασμός τής Ελληνικής Γλώσσας».

Είναι τρομακτικό το γεγονός,

ότι ένα ον που -βάσει τού ανωτέρω κειμένου-

θα βαθμολογούταν με «Α» στις πρώτες τάξεις τού Δημοτικού

αποκλειστικώς «για παιδαγωγικούς λόγους»,

συστήνεται ως «δημοσιογράφος».

Τού απευθύνομαι, λοιπόν, και τού λέω μία και μοναδική φράση:

«Αυτοί που σού δίνουν “βήμα”, σού κάνουν κακό.».

Επιμύθιο:

Παίδες, αυτά για σήμερα..!

Ξέρω ότι θα σάς λείψει η στήλη

(δεν θα λείψει σε αυτούς που καταλαβαίνουν ότι δεν πρόκειται να τούς γλείψει)

και ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη Παρασκευή.

Αν θέλετε να αναπτύξουμε τις προσωπικές μας συνωμοσίες

ενάντια στην (καθεστωτική) Αμορφωσιά,

μπορείτε να μού στέλνετε τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας

-όπως επίσης,

τα βίντεο και τις φωτογραφίες που θα απαθανατίζουν τα κάθε λογής μιντιακά «μαργαριτάρια»-

στις ακόλουθες διευθύνσεις..:

Twitter (νυν «Χ»): https://x.com/TopDaskalos

Gmail: TopDaskalos@gmail.com

Ο Δάσκαλος