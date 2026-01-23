Αγαπητές Αναγνώστριες και Αγαπητοί Αναγνώστες,

έφτασε η Παρασκευή 23 Ιανουαρίου

και να ’μαστε πάλι στο καθορισμένο εβδομαδιαίο ραντεβού μας,

με την πρωτοπόρο-καινοτόμο στήλη που γεννήθηκε ως πράξη αντίστασης.

Η Αμορφωσιά, η Προχειρότητα, η Τσαπατσουλιά, η Επιπολαιότητα

συναντιούνται επισήμως πλέον με την αριστοφανική νέμεσή τους,

τώρα πια το Χιούμορ και η Σάτιρα γίνονται όπλα

για να αντιμετωπίζουμε την καθημερινή αποδόμηση που υφίσταται η Ελληνική Γλώσσα,

το αρμόζον ακρωνύμιο «MA.LA.KI.A.» περιγράφει επακριβώς το φαινόμενο

και προειδοποιεί τούς «δράστες»

ότι «(αν τολμάτε) διαπράξτε ξανά τη “Δολοφονία τής Γλώσσας”».

Και βεβαίως, δεν (θα) εξαιρείται από τη δηκτικότητα η εφημερίδα μας,

καθώς το δικαίωμα στον Σαρκασμό και στην Κριτική

οφείλει να έχει πάντοτε ως αφετηρία τον Αυτο-Σαρκασμό και την Αυτο-Κριτική.

Η εμφάνισή μας αποφέρει ήδη εις το έπακρον τα προσδοκώμενα αποτελέσματα,

η «Πιάτσα των Βολεμένων» έχει ξεκινήσει τις συνήθεις κραυγές

που βγάζει κάθε «πιάτσα» όταν ο Ρομαντισμός πάει κόντρα στο «Σύστημα»,

οι «Τζαμπατζήδες τής Δημοσιογραφίας» συνειδητοποιούν ότι ήγγικεν η «Ώρα τής Πληρωμής».

Εν κατακλείδι,

απόλυτος σεβασμός στο «Ανθρώπινο Λάθος» μεν,

αλλά ουδεμία ανοχή προς τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη συνθήκη

ως σεσημασμένο επιχείρημα για να αθωώνουν τη λαθομανία τους.

Κατόπιν τούτων, πάμε στο σημερινό «Top-20». Απολαύστε το…

…

1. Ζούγκλα



Αν σε σταματήσουν για αλκοτέστ, την έβαψες…

2. Enikos



Όλοι εσείς που διαχωρίζετε με μεγάλη παύλα και με κενά

τις ομάδες που αναμετρώνται σε ένα ματς,

καλείστε να απαντήσετε στο ερώτημα γιατί δεν πράττετε το ίδιο και με το σκορ.

Γιατί στο πρότυπο τού «Ρουμανία — Ελλάδα» δεν γράφετε και «9 — 8»;

Τι; Πάθατε κοκομπλόκο; Θα σάς βοηθήσω εγώ, λοιπόν…

Η απάντηση είναι ότι αυτή η ανακολουθία οφείλεται πρωτευόντως στην ασχετοσύνη σας

και δευτερευόντως στη χαμηλόπηχη γλωσσική κι οπτική αισθητική σας.

Επιπροσθέτως δε,

καλείστε να απαντήσετε πώς γίνεται να χρησιμοποιείτε ακριβώς την ίδια στίξη

με τις διατυπώσεις που περιλαμβάνουν μία είδηση και κάποια σημαντική παράμετρό της

(επί παραδείγματι:

Η Ελλάδα προκρίθηκε στα ημιτελικά — Αντίπαλος τής Εθνικής η Κροατία).

Εν κατακλείδι,

οι ομάδες που αναμετρώνται σε ένα ματς πρέπει -όπως συμβαίνει και με το σκορ-

να συνδέονται με Ενωτικό.

Επίσης, όταν ενίοτε χρησιμοποιούμε τη «Διπλή Παύλα»,

δεν πετάμε στο κείμενο δυο «γκαούνες» δεξιά κι αριστερά, ούτε αφήνουμε εκατέρωθεν κενά.

Γκέγκε;

3. Sport24



Ο ενιαίος όμιλος «ολοκληρώνονταν».

Οι ερυθρόλευκοι «διασταυρώνονταν».

Άρα, είτε το Υποκείμενο βρίσκεται στον Ενικό, είτε βρίσκεται στον Πληθυντικό,

το Ρήμα παραμένει σταθερά στον Πληθυντικό,

ώστε να μην ξοδεύει ο συντάκτης την πενιχρή φαιά ουσία του.

4. Espresso



Υποκρισία. Μεγαλοστομία. Κολακεία.

Ο τίτλος τής παράστασης γράφεται στον τίτλο χωρίς τόνο,

στην πρώτη παράγραφο μπαίνει ο αρμόζων τόνος,

στη δεύτερη παράγραφο διαστρεβλώνεται η μορφή τής λέξης,

ενώ συνάμα δεν υπάρχει η παραμικρή (επ)εξήγηση για το φυτό με την ιδιότροπη ορθογραφία.

Αν διαθέτεις στοιχειώδη διεισδυτικότητα,

ρωτάς τον συνεντευξιαζόμενο γιατί υπάρχει απόστροφος εν μέσω τής ονομασίας

ή -έστω- κάνεις μία έρευνα στο Διαδίκτυο

και βρίσκεις ότι το «Ροδάφ’νον» είναι το συγκεκομμένο «Ροδόδαφνον»

(παρά την εκτενή αναζήτηση, δεν βρήκα απάντηση/αιτιολόγηση για τη θέση τής αποστρόφου).

5. News Break



Ούτε γραφείο τελετών θα επέλεγε το μαύρο χρώμα ως φόντο σε αναρτήσεις του.

Ποιος ανόητος έκανε αυτήν την εισήγηση

και ποιοι ανόητοι έκαναν αποδεκτή αυτήν την εισήγηση;

Δεν βλέπετε ότι το μαύρο φόντο δεν βλέπεται;

6. Skai



Εδώ έχουμε μία χαρακτηριστική περίπτωση

όπου το Κόμμα -ως σημείο στίξης- παρεισφρέει στα πολιτικά κόμματα και παράγει ασυνταξίες.

Όταν η Ιδιότητα έχει άμεση επαφή με το Πρόσωπο,

δεν πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός με κόμμα,

ενώ όταν η Ιδιότητα συνοδεύεται από επιπλέον λεπτομέρειες,

πρέπει το Πρόσωπο να έχει κόμματα εκατέρωθεν

(η σεσημασμένη μπούρδα -όπως συμβαίνει κι εδώ-

είναι να παραλείπεται το κόμμα στα δεξιά τού εκάστοτε προσώπου).

Άρα, οι σωστές διατυπώσεις είναι οι εξής:

«…με το “κόμμα” του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα να ακολουθεί…»

και

«…με το “κόμμα” του πρώην πρωθυπουργού της Ελλάδας, Αλέξη Τσίπρα, να ακολουθεί…».

Εύκολο δεν είναι;

7. Πρώτο Θέμα



Μετά το τρίτο κόμμα, το σκορ πέφτει σε κώμα…

8. Yupiii



Ο Διασυρμός τού Γραπτού Λόγου.

Ο Διασυρμός τής Παρήχησης.

Ο Διασυρμός τού Δημοσιογραφικού Συρμού.

Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί οι πολίτες -στη συντριπτική πλειονότητά τους-

γράφουν την «(κατ’ ευφημισμόν) Δημοσιογραφία» στα «αυτά» τους.

Το «Άλφα» στα αρχικά «Α.Ρ.Δ.» σημαίνει «Αυτουνάκηδες».

9. S.DN.A.



Πού να ξέρει το άσχετο ον ότι το ρήμα «διπλασιάζω» απέχει παρασάγγας από το «διπλαρώνω»;

(είναι εκ των ων ουκ άνευ βέβαιο,

ότι βρέθηκε σε δίλημμα αν θα έβαζε το «διπλαρώνοντας» ή το «διπλώνοντας»

και εν τέλει επεκράτησε η μεγαλύτερη παπαριά)

10. Newsit



Δυνατός αναγραμματισμός ο «14χορνος»,

όμως οι απαιτήσεις είναι πια αυξημένες και θα ήταν καλύτερη η παραδρομή «14χορδος»

που θα εξέπεμπε μουσικές ανησυχίες,

ανεβάζοντας κατακόρυφα τις εγγραφές μαθητών στα ωδεία

προκειμένου να μάθουν να παίζουν Θεόρβη και Αρχιλα(γ)ούτο.

Κατά τα λοιπά,

το Συντακτικό και τα Σημεία Στίξης είναι αλλού ’ντ’ αλλού στον υπότιτλο

(δείτε και συγκρίνετε:

«Ο πατέρας του ανήλικου κρατείται

και θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου,

ενώ ο ανήλικος -κατόπιν εντολής του Εισαγγελέα- αφέθηκε ελεύθερος»)

και το επαναλαμβανόμενο «υπ’ αρίθμ.» είναι άκυρος γραπτός τονισμός

καθώς η φράση «υπ’ αριθμόν» έχει την Οξεία στη Λήγουσα.

11. iefimerida



Αν ο θύτης είχε διαπράξει με φειδώ τη δολοφονία,

δεν θα ήταν τόσο τραγική η κατάληξη.

Όμως, πήγε κι αυτός και διέπραξε μπόλικη δολοφονία,

οπότε είναι λογικό να υπάρχει τόση τραγικότητα.

12. Κουτί τής Πανδώρας



«Ευρωβουλευτής» με κεφαλαίο το αρχικό γράμμα.

Κατόπιν, «ευρωβουλευτής» με πεζό το αρχικό γράμμα.

Τέλος, «Ευρωβουλευτής» ξανά με κεφαλαίο το αρχικό γράμμα.

Άρα, πληρώνονται όσοι είχαν στοιχηματίσει στο παρολί «άσος, over 2,5 και γκολ-γκολ».

Καλοφάγωτα…

13. Tlife



Έγραψε η Κορινθίου μία γελοιότητα

και έσπευσαν οι σαχλοί «αντιγραφείς-επικολλητές» να την αναπαραγάγουν ακαριαίως.

Αν η Δοτική είχε πλούσιο μπούστο και γκόμενο, θα ξέραν’ και τη Δοτική.

14. News247



Η «Νεοελληνική Δημοσιογραφία» κάνει φιλότιμες προσπάθειες να ξεπεράσει τον εαυτό της,

τα τέσσερα λάθη τού τίτλου είναι μία εξαιρετική επίδοση,

όμως πάντα υπάρχει περιθώριο για να τρυπηθεί ο «Πάτος τής Κατάντιας».

1) Τα εισαγωγικά άνοιξαν μεν, μα ουδέποτε έκλεισαν.

2) Δύο τα υποκείμενα (Τσικνοπέμπτη και Καθαρά Δευτέρα),

οπότε το ρήμα θα έπρεπε να ήταν στον Πληθυντικό (πέφτουν).

3) Όταν υπάρχουν διαδοχικά «και» που δεν εμπίπτουν στην ίδια νοηματική ενότητα,

πρέπει να διαχωρίζονται οι φράσεις με κόμμα

(Πότε πέφτουν η Τσικνοπέμπτη και η Καθαρά Δευτέρα,

και ποιες είναι οι υπόλοιπες αργίες για το 2026.)

4) Η αντωνυμία «ποιες» δεν παίρνει τόνο,

διότι δεν υπάρχει περίπτωση νοηματικής σύγχυσης

(όπως -επί παραδείγματι- συμβαίνει με τα επιρρήματα «πού» και «πώς»,

τα οποία τονίζονται για να μην ταυτίζονται

με το μόριο/σύνδεσμο «που» και με τον σύνδεσμο «πως»).

15. Daily Media



Μία από τις πλέον διαδεδομένες ακυρίλες που έχουν επιβάλει οι άσχετοι Νεοέλληνες,

είναι η παντελώς ανυπόστατη και ετυμολογικώς διάτρητη γραφή «Ελεονώρα»

(η σωστή μορφή είναι «Ελεονόρα»).

Και αφού κατόπιν περάσουμε από το οπτικό βασανιστήριο «η μέρες»,

καταλήγουμε στο «Επιδόρπιο Βλακείας»,

όπου μαθαίνουμε πως συνεχίζεται κανονικά μία συζήτηση με προφανές αρνητικό πρόσημο.

Ηλί, Ηλί, λακαμά σαβαχθανί;

16. Mono Bala



Να βλέπεις να μην μπαίνει η κατάληξη «-ν» στην Μπέτις

και να μπαίνει η κατάληξη «-ν» στη Ρεάλ Μπέτις.

Έλα «νι» στον τόπο σου…

17. Instanews



Δεν ζητώ τόση πολιτική ορθότητα ώστε ο τίτλος να έκανε λόγο

για «ευτραφές διπλωματικό επεισόδιο» ή για «παχύσαρκο διπλωματικό επεισόδιο»,

όμως το «χοντρό διπλωματικό επεισόδιο» συνιστά… χοντροκοπιά.

Θα ήταν σαφώς προτιμότερη και πιο θεσμική η διατύπωση «Σοβαρό διπλωματικό επεισόδιο»,

ώστε να μην αποπνέεται κλίμα χασαποταβέρνας.

18. Athletiko



Έχεις ακουστά τις λέξεις «ποτιστήρι», «σκαλιστήρι», «λιβανιστήρι»;

Παρατηρείς ένα κοινό στοιχείο σε αυτές τις λέξεις;

19. You Weekly



Πάει ο κάθε «Τανιμανίδης» και κάνει παρωπιδικές αυτο-αναφορικές αναρτήσεις

ενώ υπάρχουν νεκροί από την κακοκαιρία,

πάει και το κάθε σούργελο να μετατρέψει σε «είδηση» την κάθε άκαιρη χαζομάρα.

Καθείς εφ’ ω ετάχθη.

20. News Bomb



1. «…με 10 ανθρώπους μέχρι στιγμής ανθρώπους…» (ουδέν σχόλιο).

2. «…στο ένα από τα τρένα που εκτροχιάστηκε…»

(σωστό: «…στο ένα από τα τρένα που εκτροχιάστηκαν…»).

3. «…αφηγήθηκε πώς κάτι που έμοιαζε με “σεισμό” ταρακούνησε το βαγόνι.»

(σωστό: «…αφηγήθηκε πως κάτι που έμοιαζε με σεισμό ταρακούνησε το βαγόνι.»).

4. «…άρχισαν να φεύγουν από τη συνοδεία.» (μυρίζει μετάφραση από το «Google Translate»).

5. «…ώρες “πολλής αβεβαιότητας”…»

(σωστό: «…ώρες μεγάλης αβεβαιότητας…»).

6. «…περιμένουν να μάθουν πώς θα μεταγραφούν στα πούλμαν…» (βγάλε άκρη).

7. «…έφτασε στον τόπο του ατυχήματος…»

(δεκάδες οι νεκροί και ο συντάκτης μιλάει για «ατύχημα»).

8. «…έφτασε στον τόπο του ατυχήματος μαζί με την τοπική αστυνομία…»

και «Βίντεο από τον τόπο…»

(άτοπη παρήχηση).

9. Τα απανωτά αριθμητικά «ένας/μία/ένα» εκπέμπουν Αοριστία

και πρέπει -κατά το δυνατόν- να αποφεύγονται στην Ειδησεογραφία.

10. «Βίντεο από τον τόπο της τραγωδία…» (ουδέν σχόλιο).

11. «…βλέπουν το φως της δημοσιότητας δείχνουν πλάνα…» (ασυνταξία και επιπολαιότητα).

12. «Τον ίδιο, βαρύτερο απολογισμό…»

(για πολλοστή φορά λανθασμένη χρήση των σημείων στίξης στο κείμενο).

13. «…έκαναν λόγο για τουλάχιστον 10 νεκρούς και 100 τραυματίες, 25 σοβαρά…»

(σωστό: «…οι 25 σοβαρά…» ή «…εκ των οποίων, οι 25 σοβαρά…»).

14. «…το ενώ τρένο…» (ουδέν σχόλιο).

Μ’ αυτά και μ’ αυτά,

επιχειρείς να ενημερωθείς για αυτό το εξαιρετικώς σημαντικό θέμα

και καταλήγεις να εκτίθεσαι στη συντακτική βιασύνη κι υστερία.

Σε ειδήσεις που δεν επιτρέπεται να υπάρχει έστω κι ένα λάθος

(ως δημοσιογραφική ευσέβεια προς το τραγικό συμβάν),

τα λάθη κάνουν παρέλαση και εν τέλει μιαίνουν την Ουσία.

Επιμύθιο:

Παίδες, αυτά για σήμερα..!

Ξέρω ότι θα σάς λείψει η στήλη

(δεν θα λείψει σε αυτούς που καταλαβαίνουν ότι δεν πρόκειται να τούς γλείψει)

και ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη Παρασκευή.

Αν θέλετε να αναπτύξουμε τις προσωπικές μας συνωμοσίες

ενάντια στην (καθεστωτική) Αμορφωσιά,

μπορείτε να μού στέλνετε τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας

-όπως επίσης,

τα βίντεο και τις φωτογραφίες που θα απαθανατίζουν τα κάθε λογής μιντιακά «μαργαριτάρια»-

στις ακόλουθες διευθύνσεις..:

Twitter (νυν «Χ»): https://x.com/TopDaskalos

Gmail: TopDaskalos@gmail.com

Ο Δάσκαλος