Αγαπητές Αναγνώστριες και Αγαπητοί Αναγνώστες,

έφτασε η Παρασκευή 30 Ιανουαρίου

και να ’μαστε πάλι στο καθορισμένο εβδομαδιαίο ραντεβού μας,

με την πρωτοπόρο-καινοτόμο στήλη που γεννήθηκε ως πράξη αντίστασης.

Η Αμορφωσιά, η Προχειρότητα, η Τσαπατσουλιά, η Επιπολαιότητα

συναντιούνται επισήμως πλέον με την αριστοφανική νέμεσή τους,

τώρα πια το Χιούμορ και η Σάτιρα γίνονται όπλα

για να αντιμετωπίζουμε την καθημερινή αποδόμηση που υφίσταται η Ελληνική Γλώσσα,

το αρμόζον ακρωνύμιο «MA.LA.KI.A.» περιγράφει επακριβώς το φαινόμενο

και προειδοποιεί τούς «δράστες»

ότι «(αν τολμάτε) διαπράξτε ξανά τη “Δολοφονία τής Γλώσσας”».

Και βεβαίως, δεν (θα) εξαιρείται από τη δηκτικότητα η εφημερίδα μας,

καθώς το δικαίωμα στον Σαρκασμό και στην Κριτική

οφείλει να έχει πάντοτε ως αφετηρία τον Αυτο-Σαρκασμό και την Αυτο-Κριτική.

Η εμφάνισή μας αποφέρει ήδη εις το έπακρον τα προσδοκώμενα αποτελέσματα,

η «Πιάτσα των Βολεμένων» έχει ξεκινήσει τις συνήθεις κραυγές

που βγάζει κάθε «πιάτσα» όταν ο Ρομαντισμός πάει κόντρα στο «Σύστημα»,

οι «Τζαμπατζήδες τής Δημοσιογραφίας» συνειδητοποιούν ότι ήγγικεν η «Ώρα τής Πληρωμής».

Εν κατακλείδι,

απόλυτος σεβασμός στο «Ανθρώπινο Λάθος» μεν,

αλλά ουδεμία ανοχή προς τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη συνθήκη

ως σεσημασμένο επιχείρημα για να αθωώνουν τη λαθομανία τους.

Κατόπιν τούτων, πάμε στο σημερινό «Top-20». Απολαύστε το…

…

1. Ζούγκλα



Το βίντεο δεν είναι σκάνερ,

οπότε δεν σαρώνει τα «Μέσα», αλλά σαρώνει στα «Μέσα».

2. Athletiko



Πάνε κι έρχονται τα «όλα» και τα «άλλα» παντός είδους.

Η «Ευγλωττία» δεν κρύβεται…

3. Instanews



1) «Μαρία Καρυστιανού», «κυρία Καρυστιανού», «Καρυστιανού», «εκείνη», «αυτή».

Δεν χρειάζεται -είτε ονοματεπωνύμως, είτε επωνύμως, είτε αντωνυμικώς-

να προσδιορίζουμε κάθε λίγο και λιγάκι για ποιο πρόσωπο μιλάμε.

2) Είναι προτιμότερα το «μετά» και το «έπειτα» από το «ύστερα»,

το οποίο ενδείκνυται να χρησιμοποιείται σε ακραίες χρονικές καταστάσεις.

3) Οι προβληματικές προσεγγίσεις στο φλέγον θέμα των αμβλώσεων,

υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν, άρα (θα) επανέρχονται διαρκώς.

Ως εκ τούτου, η λέξη «επαναπροσέγγιση» είναι άστοχη·

η «Επαναφορά» είναι η έννοια που περιγράφει σωστά το θέμα.

4) Η εύκολη επανάληψη τού μορίου/συνδέσμου «που» έχει βαφτιστεί «Πουπουϊσμός»

και είναι σεσημασμένο φαινόμενο που καθιστά κουραστική την Ανάγνωση.

5) Μία από τις αφόρητες και παντελώς ακαλαίσθητες «δημοσιογραφικές μόδες»,

είναι να ξεκινούν οι προτάσεις με Γενική ή Αιτιατική.

Μιλάμε για «Γλωσσική Ρύπανση».

4. Skai



1) Ο «Σλοβάκος» είναι εθνικότητα και πρέπει να ξεκινά με κεφαλαίο.

2) Ο «Ευρωπαίος» -όπως και η Ευρώπη- επίσης πρέπει να ξεκινά με κεφαλαίο.

3) «…δήλωσε ταυτόχρονα…»; Επειγόντως «V.A.R.» και «Photo Finish».

4) Όταν η Ιδιότητα εμπεριέχει επεξηγήσεις και δεν βρίσκεται σε άμεση επαφή με το Πρόσωπο,

επιβάλλεται η χρήση κόμματος.

Ως εκ τούτου,

θα πούμε «η εκπρόσωπος Άννα Κέλι» ή «η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι».

5. You Weekly



1) Κι άλλη βλακώδης «δημοσιογραφική μοδίτσα»,

όπου το επίρρημα «συγκεκριμένα» και -δευτερευόντως- τα ομόρριζα επίθετα,

εμφανίζονται αδιαλείπτως μπροστά μας και μάς σπάνε τα νεύρα.

2) Πού την είδατε την «έντονη συγκίνηση» για το πάθημα τής Δρούτσα;

Πού την ανακαλύψατε την «έντονη συγκίνηση»;

Σε λίγο θα βάλετε το εν λόγω συμβάν στην ίδια συναισθηματική λίστα

με τις νεκρές στη «Βιολάντα» και τούς νεκρούς οπαδούς τού Π.Α.Ο.Κ..

Αιδώς, Αργείοι.

6. Mono Bala



Το «άμεσα» δηλώνει τρόπο ενέργειας,

το «αμέσως» είναι το επίρρημα που έχει την αρμόζουσα χρονική σημασία.

7. Espresso



Είναι αδήριτη η ανάγκη να ποινικοποιηθεί το δίπτυχο «πιο … από ποτέ»,

η ισόβια κάθειρξη είναι πιο επιτακτική από ποτέ.

Όμως, πέρα από το χιούμορ,

εδώ έχουμε ακόμα μία αδίστακτη επίθεση δημοσιότητας σε αυτήν τη γυναίκα,

η οποία παιδιόθεν -όπως συνέβαινε και με την προώρως θανούσα μητέρα της, τη Χριστίνα-

είχε να αντιμετωπίσει τα στυγνά/σιελορροούντα όντα που τής στερούσαν το χαμόγελό της

(η φωτογραφία διασύρει τον υπότιτλο

που περιγράφει την Αθηνά ως «πιο χαμογελαστή από ποτέ»).

Θλιβεροί κόλακες και απομυζητές.

8. iefimerida



1) Ανεπίτρεπτη η επεξήγηση «μοντέλο» στον τίτλο,

πόσω μάλλον με αυτό το τυχάρπαστο Συντακτικό.

Άρα, θα έπρεπε να αναγράφεται «Το μοντέλο Πλάτωνας Παπαγιαννόπουλος»

(σε περίπτωση που δεν είναι ευρέως γνωστή η ιδιότητά του),

ή απλώς «Ο Πλάτωνας Παπαγιαννόπουλος συνάντησε την Αθηνά Ωνάση σε επίδειξη μόδας»

(και όχι «στην επίδειξη μόδας», αφού δεν καθίσταται εξ αρχής σαφές ποια είναι η επίδειξη).

2) Τα Αγγλικά είναι Εθνική Γλώσσα και ουσιαστικοποιημένο/ονοματοποιημένο επίθετο,

οπότε πρέπει να είναι κεφαλαίο το αρχικό γράμμα.

3) Μαθαίνουμε ότι είσαι απλός άνθρωπος

αν σε μία επίδειξη μόδας συνοδεύεσαι απλώς από έναν άνθρωπο τής προσωπικής ασφάλειάς σου.

4) Το κείμενο εκπέμπει Γλοιωδία, Γελοιότητα και Απροκάλυπτο Proomotion,

η Αντιφατικότητα κορυφώνεται στις φράσεις

«Εγώ την κατάλαβα από την αρχή…»

και

«Ο ίδιος παραδέχεται πως δεν την είχε παρατηρήσει νωρίτερα μέσα στο πλήθος των καλεσμένων,

γεγονός που έκανε τη συνάντηση ακόμη πιο αυθόρμητη.».

Αίσχος.

9. Daily Media



1) Το επίρρημα «μόλις» προσδιορίζει τούς «λίγους» και όχι τούς «μήνες»,

οπότε το σωστό είναι «…μόλις λίγων μηνών…» και όχι «…λίγων μόλις μηνών…».

2) «…την έφερε σε μία θέση να φαίνεται ως υπεύθυνη της αποτυχίας…».

Χείριστα Ελληνικά,

τα οποία φτάνουν στο ζενίθ με το άκυρο αριθμητικό «μία»,

που προσδίδει έλλειψη σοβαρότητας, αοριστία και φλυαρία στην πρόταση.

3) «…τις κοινές τους φωτογραφίας…» (άνευ σχολίου).

4) Άσχετοι, ποιος σάς είπε ότι ο Συμβολισμός είναι ήσσονος σημασίας;

Δεν γνωρίζετε κατ’ ελάχιστον τις κομβικές έννοιες και τις ξεπετάτε με ένα «απλά».

10. C.N.N. Greece



1) Σταθμευμένα μεν, αδιευκρίνιστα δε.

2) «…στον οδηγό επιβλήθηκε ποινή σε βάρος του…»;

Γιατί; Θα μπορούσε να τού επιβαλλόταν και ποινή υπέρ του;

3) Κι αφού έχουν αναφερθεί τα «σημαντικά»,

τσουπ…, πετάγεται και η «ασήμαντη ανθυπολεπτομερειούλα»,

ότι ένας 10χρονος μαθητής τραυματίστηκε ελαφρά από την πρόσκρουση.

Αντί η είδηση να ξεκινάει με το -έστω ελαφρώς- τραυματισμένο παιδί,

τυρβάζει περί των αδιευκρίνιστων σταθμευμένων (οχημάτων)

και εν γένει προκρίνει δευτερεύουσες παραμέτρους.

11. The Toc



Μάθε τη διαφορά ανάμεσα στα ρήματα «λέγομαι» και «ελέγχομαι»,

και έλα ξανά τον Σεπτέμβριο.

12. Έθνος



1) «…είναι πολλά αυτά τα οποία…» (οποία γλωσσική κακογουστιά).

2) «…ένα άοσμο αέριο…», «…ένα ειδικό υγρό…», «…ένας απ’ το χωριό, δεν τον ξέρεις…».

3) «Η πρακτική αυτή…».

Κι άλλη βλακώδης «δημοσιογραφική μοδίτσα»,

όπου -άνευ λόγου και αιτίας- τοποθετείται η Αντωνυμία μετά το Ουσιαστικό.

4) «…το να κινητοποιεί τους πάντες…».

Και πολλοστή βλακώδης «δημοσιογραφική μοδίτσα»,

με το άρθρο «το» να ουσιαστικοποιεί ολόκληρα «κατεβατά».

Μπλιαχ.

5) Ο «Πουπουϊσμός» δηλώνει και εδώ την παρουσία του.

6) «…ότι “όταν…”». Η ενοχλητική παρήχηση επιτείνει τη Λεξιπενία.

7) Το Κόμμα μπαίνει όταν δεν πρέπει και δεν μπαίνει όταν πρέπει.

8) «…όταν περνούσαμε στο σημείο που ήταν οι σωληνώσεις μας μύριζε στον αέρα…».

Τραγικό Συντακτικό.

Η σωστή σύνταξη είναι

«…όταν περνούσαμε από το σημείο (ή, όταν βρισκόμασταν στο σημείο)

που ήταν οι σωληνώσεις,

μάς μύριζε στον αέρα…» (το «μάς» απαιτεί τόνο διότι έχει αναφορική και όχι κτητική σημασία).

9) «…μας μύριζε στον αέρα κάτι που καταλαβαίνουμε ότι είναι η διαρροή του προπανίου.».

Δεν καταλαβαίνουνε. Καταλαβαίνανε.

Δεν είναι διαρροή. Ήταν διαρροή.

10) Μη δίνεις σημασία στις διορθώσεις μου.

Πας καρφί για «Πούλιτζερ» και για «Νομπέλ Λογοτεχνίας» ταυτοχρόνως.

13. Yupiii



1) Έχω κάθε καλή διάθεση να δεχθώ αυτό το «ιερογλυφικό» αντί τού «και»,

ως μία αισθητική παρέμβαση που επιδαψιλεύει Επισημότητα,

όμως δεν μού το επιτρέπει η συνέχεια.

2) «…τον Νικόλαου…»; Σε ολόκληρον «Ντε Γκρες» διαστρεβλώνετε το όνομα;

3) Αναφέρετε τούς δύο γονείς τής Χρυσής Βαρδινογιάννη,

αλλά μόνον τον πατέρα τού συζύγου της.

Ασέβεια, ΚΑΙ προς τον σύζυγο τής Χρυσής Βαρδινογιάννη, ΚΑΙ -κυρίως- προς τη μητέρα του.

4) Με βάση το παραπάνω σχόλιο,

σάς διδάσκω συνάμα ότι σε περιπτώσεις επαναληπτικότητας τού συνδέσμου «και»,

αν υπάρχουν διαφορετικές νοηματικές ενότητες χρειάζεται κόμμα.

5) «γυιος» και όχι «γιος».

6) Με βάση το Δημοψήφισμα τού 1974 και την Κατάργηση τής Μοναρχίας,

μόνο οι «νοσταλγοί» και τα «σταγονίδια» γράφουν τον «βασιλιά» με κεφαλαίο.

Εν κατακλείδι, σε μόλις μία πρόταση τρία λάθη,

οπότε καταθέτω τη σωστή μορφή της..:

«…Η κόρη του Γιώργου Βαρδινογιάννη και της Αγάπης Πολίτη,

και ο γυιος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου.»

14. News247



Έτσι όπως έχετε συντάξει την υπογραμμισμένη φράση,

εξάγεται το συμπέρασμα ότι -όπως οι Η.Π.Α.-

έτσι και η Ιορδανία, η Σαουδική Αραβία (κ.λπ.),

διατηρούν βάσεις και σε άλλες χώρες.

Άρα, η διατύπωση «σε άλλες χώρες» απαιτεί την Αιτιατική στα αναφερόμενα κράτη

(«…διατηρούν βάσεις και σε άλλες χώρες, όπως στην Ιορδανία, στη Σαουδική Αραβία…», κ.λπ.).

15. Sport24



«…τριακοστό-τρίτο…»; Με παύλα ενδιαμέσως; Σοβαρά τώρα;

Χώρια από το γεγονός ότι -από το «13» και μετά-

τα «Τακτικά Αριθμητικά» γράφονται με χωριστές λέξεις,

εδώ θα έπρεπε να έχει χρησιμοποιηθεί το νούμερο για να δοθεί η προσδοκώμενη έμφαση

(ήτοι: «Στο 33ο επεισόδιο…»).

16. News Beast



1) Το τροπικό επίρρημα «Πώς» και το τοπικό επίρρημα «Πού»

είναι οι δύο μονοσύλλαβες λέξεις που πρέπει να τονίζονται

βάσει τού ισχύοντος γλωσσικού συστήματος,

ώστε να αποφεύγεται η νοηματική σύγχυση και η ταύτιση

με τις αντίστοιχες αναφορικές λέξεις.

2) Παντελώς ασύντακτη, ασαφής και υποβαθμιστική η αποστροφή

«…μετά τους πυροβολισμούς δύο πολιτών…»,

όσο κι αν κατόπιν γίνεται αναφορά στα γεγονότα.

Άρα, ακόμη κι αν δεν μιλήσουμε για «δολοφονίες» (διότι, δολοφονίες ήταν),

θα έπρεπε να υπάρχει ο όρος «εκτελέσεις» ή έστω ο ουδέτερος όρος «φόνοι».

3) Η δολοφονία τού Άλεξ Πρέτι ήταν όντως συγκλονιστική,

αλλά τη γελοιοποιείτε με την επόμενη φράση

«Το ίδιο (συγκλονιστική ήταν) και η άμεση αντίδραση της κυβέρνησης να τον δυσφημίσει.».

Με άστοχες διατυπώσεις αδικείτε τις -προφανώς- καλές προθέσεις σας.

17. Πρώτο Θέμα



1) Η προτροπή «δείτε βίντεο» πρέπει να αποφεύγεται σε τίτλους θεμάτων

ή έστω να μπαίνει σε παρένθεση,

διότι αλλιώς εκπέμπεται Επαιτεία.

Επίσης, το ρήμα «δείτε» διαθέτει μεν αμεσότητα,

όμως αναδίνει την οσμή αγοραίας εμπορευσιμότητας.

Άρα..: «Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στο OPEN (βίντεο)».

2) Όπως αναφέρεται και παραπάνω,

εδώ δεν χρειάζεται κόμμα αφού η Ιδιότητα έχει άμεση επαφή με το Πρόσωπο.

Άρα..: «…με τον παρουσιαστή Κωνσταντίνο Μπογδάνο…».

18. Tlife



Εδώ βλέπουμε πόσο χαμογελαστή και ευδιάθετη είναι η Έλλη Στάη,

και με πόση αηδία… -εεε…, με πόση αγάπη, ήθελα να πω-

κοιτάζει τον στοκερά παπαρα(τσο) που την τραβάει φωτογραφίες.

Συντάσσομαι με τα μάτια τής Έλλης (και ιδίως με το βλέμμα).

19. Newsit



1) Δεινοπαθούν τα Σημεία Στίξης, είτε εν τη παρουσία τους, είτε εν τη απουσία τους.

2) «…στη βιομηχανίας “Βιολάντα”…» (άνευ σχολίου).

3) Δεινοπαθεί και η κατάληξη «-ν» στη διατύπωση «…τη πλήρη δικογραφία…».

4) «…τότε πάρει τις επόμενες αποφάσεις.» (άνευ σχολίου).

20. S.DN.A.



1) Αντικατάστησε τον γρύλλο με το επίρρημα «σύμφωνα»

και θα έχεις την απάντηση των αναγνωστών.

2) Η δήθεν διευκρίνιση «(δύο) επιβατικά (αυτοκίνητα)» είναι φλυαρία.

3) Η φράση «…το βαν κατευθυνόταν από την Ελλάδα με προορισμό τη Γαλλία.»

είναι καφενειακή ελληνικούρα.

Το σωστό είναι «…το βαν κατευθυνόταν από την Ελλάδα (προς) (σ)τη Γαλλία.»

ή «…το βαν είχε αναχωρήσει από την Ελλάδα με προορισμό τη Γαλλία.».

4) Άφησα για το τέλος,

το διπλό «Μνημείο Πανηλιθιότητας»,

όπου το ατάλαντο κι αμόρφωτο δημοσιογραφοειδές μαγαρίζει το τραγικό συμβάν.

«…σοβαρό τροχαίο δυστύχημα…», γράφει το δημοσιογραφοειδές,

λες και υπάρχουν κι ασόβαρα δυστυχήματα.

«…τρεις τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση,

με την υγεία του ενός να χαρακτηρίζεται ως σοβαρή.», γράφει το δημοσιογραφοειδές,

λες και η «σοβαρή κατάσταση» είναι χειρότερη από την «κρίσιμη κατάσταση».

Η ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΤΗΣ (ΝΕΟ)ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ.

Επιμύθιο:

Παίδες, αυτά για σήμερα..!

Ξέρω ότι θα σάς λείψει η στήλη

(δεν θα λείψει σε αυτούς που καταλαβαίνουν ότι δεν πρόκειται να τούς γλείψει)

και ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη Παρασκευή.

Αν θέλετε να αναπτύξουμε τις προσωπικές μας συνωμοσίες

ενάντια στην (καθεστωτική) Αμορφωσιά,

μπορείτε να μού στέλνετε τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας

-όπως επίσης,

τα βίντεο και τις φωτογραφίες που θα απαθανατίζουν τα κάθε λογής μιντιακά «μαργαριτάρια»-

στις ακόλουθες διευθύνσεις..:

Twitter (νυν «Χ»): https://x.com/TopDaskalos

Gmail: TopDaskalos@gmail.com

Ο Δάσκαλος