Αγαπητές Αναγνώστριες και Αγαπητοί Αναγνώστες,

έφτασε η Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου

και να ’μαστε πάλι στο καθορισμένο εβδομαδιαίο ραντεβού μας,

με την πρωτοπόρο-καινοτόμο στήλη που γεννήθηκε ως πράξη αντίστασης.

Η Αμορφωσιά, η Προχειρότητα, η Τσαπατσουλιά, η Επιπολαιότητα

συναντιούνται επισήμως πλέον με την αριστοφανική νέμεσή τους,

τώρα πια το Χιούμορ και η Σάτιρα γίνονται όπλα

για να αντιμετωπίζουμε την καθημερινή αποδόμηση που υφίσταται η Ελληνική Γλώσσα,

το αρμόζον ακρωνύμιο «MA.LA.KI.A.» περιγράφει επακριβώς το φαινόμενο

και προειδοποιεί τούς «δράστες»

ότι «(αν τολμάτε) διαπράξτε ξανά τη “Δολοφονία τής Γλώσσας”».

Και βεβαίως, δεν (θα) εξαιρείται από τη δηκτικότητα η εφημερίδα μας,

καθώς το δικαίωμα στον Σαρκασμό και στην Κριτική

οφείλει να έχει πάντοτε ως αφετηρία τον Αυτο-Σαρκασμό και την Αυτο-Κριτική.

Η εμφάνισή μας αποφέρει ήδη εις το έπακρον τα προσδοκώμενα αποτελέσματα,

η «Πιάτσα των Βολεμένων» έχει ξεκινήσει τις συνήθεις κραυγές

που βγάζει κάθε «πιάτσα» όταν ο Ρομαντισμός πάει κόντρα στο «Σύστημα»,

οι «Τζαμπατζήδες τής Δημοσιογραφίας» συνειδητοποιούν ότι ήγγικεν η «Ώρα τής Πληρωμής».

Εν κατακλείδι,

απόλυτος σεβασμός στο «Ανθρώπινο Λάθος» μεν,

αλλά ουδεμία ανοχή προς τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη συνθήκη

ως σεσημασμένο επιχείρημα για να αθωώνουν τη λαθομανία τους.

Κατόπιν τούτων, πάμε στο σημερινό «Top-20». Απολαύστε το…

…

1. Ζούγκλα



1) Μ’ αυτά και μ’ αυτά, γίναν’ πολλά τ’ «αυτά».

2) Η εμφατική διατύπωση «πολύ-πολύ» απαιτεί Ενωτικό

και επ’ ουδενί διαχωρισμό με κόμμα,

καθώς δημιουργούνται δύο διαφορετικές προτάσεις και διαστρεβλώνεται παντελώς το νόημα.

2. News Break



Όταν το «Bold» καταντάει ψύχωση.

(δείξε μου τα «bold» σου, να σού πω ποιος είσαι…)

3. Athletiko



1) Αν εξαιρέσουμε ότι για τον όρο «εντελώς διαφορετικό πρόσωπο»

είναι προτιμότερα τα ρήματα «έδειξαν/ενεφάνισαν/παρουσίασαν/είχαν»,

το «επέδειξαν» είναι εξαιρετική επιλογή (not).

2) Η «Πανηλίθια Μόδα τής Νεοελληνικής Δημοσιογραφίας»

δηλώνει ξανά -και μάλιστα, εις διπλούν- την αποκρουστική παρουσία της.

Κόντρα στην «Αισθητική τής Γλώσσας», λοιπόν,

κόντρα ΚΑΙ στις βασικές συντακτικές αρχές,

η Αντωνυμία -είτε στον δυνατό, είτε στον αδύνατο τύπο της-

πάει και χώνεται ανάμεσα στις διατυπώσεις,

αντανακλώντας τον εγωκεντρισμό, τη φιλαυτία και την κτητικότητα

που δεσπόζουν στην εποχή μας.

Ως εκ τούτων,

«Αυτές οι εντυπωσιακές εμφανίσεις…» και όχι «Οι εντυπωσιακές αυτές εμφανίσεις…»,

όπως επίσης «…την ανοδική πορεία της…» και όχι «…την ανοδική της πορεία…»

(θα ήταν κατ’ εξαίρεσιν αποδεκτή η φράση «…την ανοδική της πορεία…»

ως εκπέμπουσα έμφαση για την Ανοδικότητα,

αλλά εδώ έχουμε μοτίβο που μαρτυρά τη συντακτική ανεπάρκεια).

3) Ο «Τύπος» γράφεται όντως με κεφαλαίο,

η «Συνέντευξη» θα πρέπει να γράφεται με μικρό το αρχικό γράμμα

έως ότου αγιοποιηθεί από την Εκκλησία.

4. Κουτί τής Πανδώρας



1) Το δίδαγμα που προκύπτει από τη δεύτερη παράγραφο είναι ότι,

αν μία πρόταση έχει τόσα κόμματα,

αυτομάτως στοιχειοθετούνται η Φλυαρία, η Σχοινοτένεια, ο Πλατειασμός.

2) «…ο τελευταίος τού (ε)ζήτησε…» είναι το σωστό

(ήτοι, ο αδύναμος αντωνυμικός τύπος απαιτεί τόνο),

καθώς εδώ επιδιώκεται να εκφραστεί Αναφορικότητα και όχι Κτητικότητα.

3) Το «άμεσα» δηλώνει τρόπο ενέργειας, το «αμέσως» έχει χρονική σημασία.

5. Skai



Το ρήμα είναι «αρκώ».

Ο Αόριστος -με τη δέουσα αύξησή του- είναι «ήρκεσα».

Η μορφή «(δι)ήρκησε» είναι γελοία επέκταση τής Αύξησης Αορίστου.

Γκέγκε;

Γκήγκη;

6. Yupiii



Καλά κρασά…

(όταν αναφέρεις -και δη, με τα ονοματεπώνυμά τους- τα πρόσωπα στον τίτλο,

δεν τα αναφέρεις με τον ίδιον τρόπο και στον υπότιτλο,

διότι προδίδεις ακαριαίως την απύθμενη ασχετοσύνη σου)

7. News Beast



1) Οι «Αρχές» γράφονται με κεφαλαίο το αρχικό γράμμα, διότι έχουν θεσμική σημασία.

2) Οι χρονικές περίοδοι απαιτούν Ενωτικό και όχι διαχωριστική/μεγάλη παύλα.

Η σωστή γραφή είναι «2020-2025».

3) Η διατύπωση «…αλλά και άλλων…» εκπέμπει Λεξιπενία και είναι ενοχλητική «παρήχηση».

Θα ήταν σαφώς καλύτερες οι μορφές «…όπως και άλλων…», «…μα και άλλων…».

4) «…έχουν δεσμευτεί και δυο ακίνητα.».

Άνευ τόνου, το αριθμητικό «δυο» δείχνει Υποτίμηση, Προχειρότητα, Βιασύνη.

Σε ειδήσεις που διαθέτουν ιδιαίτερη βαρύτητα,

επιβάλλεται η δισύλλαβη/τονισμένη μορφή «δύο».

5) Εν γένει, τα Σημεία Στίξης δεινοπαθούν στο συγκεκριμένο κείμενο

(το Κόμμα και η Διπλή Παύλα δεν μπαίνουν όταν χρειάζονται,

κόμματα μπαίνουν σε σημεία που δεν χρειάζονται),

όμως θα σταθώ σε μία από τις πολλές παρεκτροπές..:

Πού κολλάει να πηγαίνετε και να κολλάτε τα αποσιωπητικά στην επόμενη λέξη;

Πού κολλάει το τερατούργημα «(ακολουθήθηκε) η …διαδρομή»;

Άλλη μία -εσχάτως ενσκήψασα- πανηλίθια δημοσιογραφική μόδα.

Άλλη μία πανηλίθια μόδα,

όπου ακόμη και για τις πιο απλές διατυπώσεις

κοτσάρονται -και μάλιστα, σε λανθασμένο σημείο- τα Αποσιωπητικά,

για να δηλωθεί η Μεταφορικότητα

(χώρια που σε τέτοιες περιπτώσεις είναι προτιμότερα τα Εισαγωγικά).

Εν κατακλείδι, άλλη μία πανηλίθια μόδα,

όπου τα αξιοσέβαστα και -ενίοτε ποιητικά- Αποσιωπητικά

εκπίπτουν σε «Όργανα τού Εξυπνακισμού».

8. iefimerida



Το «Ανθρωποκτονιών» πρέπει να γράφεται με κεφαλαίο,

καθώς αποτελεί συντομευμένη μορφή επίσημου όρου («Τμήμα Ανθρωποκτονιών»),

οπότε δεν επιδέχεται περαιτέρω παρεμβάσεις απλοποίησης.

Εν γένει, η Απλοποίηση δηλώνει Τεμπελιά.

9. Tlife



Δεν είχα την απαίτηση να δω τον Αόριστο «προεκάλεσε»

αντί για την Προστακτική «προκάλεσε»,

όμως εμπίπτει στις στοιχειώδεις γλωσσικές γνώσεις

ο διαχωρισμός ανάμεσα στα «Ερωτήματα» και στα «Ερωτηματικά».

Το βέβαιο είναι πως όταν διαβάζουμε τέτοιες μπούρδες,

δεν μάς προκαλούνται… θαυμαστικά.

10. Enikos



Ούτε ένα κόμμα σε αυτές τις -ενίοτε εκτενέστατες- προτάσεις;

Ούτε ένα κόμμα -οποία ειρωνεία- σε θέμα κομματικής διένεξης;

Ούτε ένα;

Πλάκα με κάνεις;

11. Sport24



1) Η σεσημασμένη ακαλαίσθητη διατύπωση «Αναλυτικά όσα…» είναι και πάλι εδώ,

καθώς απουσιάζει η Γλωσσική Παιδεία.

Τι κι αν το «αναλυτικά» συμπίπτει με το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο τού επιθέτου;

Τι κι αν το «αναλυτικώς» θα έδινε την αρμόζουσα επιρρηματική εικόνα;

Ψιλά γράμματα.

2) «…τον χαμό…» και όχι «…το χαμό…».

Ναι, υπάρχει μεν ο σχετικός κανόνας για την κατάληξη «-ν»,

όμως -ορθώς οι γλωσσολόγοι εισηγούνται-

να μπαίνει πάντοτε η συγκεκριμένη κατάληξη πριν από τις «άρρενες» λέξεις,

ώστε να αποφεύγεται η «Ουδετεροποίηση τού Αρσενικού».

3) «Στο μυαλό μου ήταν πολύ σημαντικό αυτό που συνέβη,

ξαφνικά με αυτό που συνέβη, μου μειώθηκε αυτόματα.».

Αν μεταφέρεις αυτολεξεί τις ασυνταξίες

που διέπουν τον προφορικό λόγο τού εκάστοτε ομιλητή,

γελοιοποιείσαι εσύ, γελοιοποιείς τον ομιλητή και απωθείς τούς αναγνώστες.

4) «…,όταν δηλαδή μία μάζα κόσμου, ο όχλος σε βρίζει,…».

Ό,τι είπαμε στο «3».

5) «…και να είναι κάτι τύποι

και επί δύο ώρες να με βρίζουν σε προσωπικό επίπεδο αλλά και στο τέλος του παιχνιδιού…».

Χείριστο συντακτικό και εκκωφαντική απουσία βασικών γραμματικών γνώσεων.

Η σωστή/συντεταγμένη διατύπωση είναι η εξής:

«…και να είναι κάτι τύποι,

και επί δύο ώρες -αλλά και στο τέλος τού παιχνιδιού- να με βρίζουν σε προσωπικό επίπεδο…».

6) «πηαίνω»; Κρητικός είναι;

12. S.DN.A.



1) Το σεσημασμένο ιμιτασιόν επίρρημα «Αναλυτικά»

εμφανίζεται στη γελοιωδέστατη διασταλτικότητά του,

καθώς χρησιμοποιείται ακόμη και σε περιπτώσεις που οι διατυπώσεις κι οι δηλώσεις

είναι μόλις μια-δυο αράδες.

2) «…περίπτωηση…» (άνευ σχολίου).

3) «…επεισόδειο…» (άνευ σχολίου).

4) «…η ψυχραιμότεροι…» (άνευ σχολίου).

5) Πώς αντέχουν οι άνθρωποι να δραστηριοποιούνται σε τομείς

που δεν έχουν -έστω ελάχιστο- ταλέντο;

Θλιβερό σύγχρονο φαινόμενο επιδημικών διαστάσεων.

13. Έθνος



Όταν καλύπτεται το Πρόσωπο,

η εμφατική φράση «Αυτή είναι…» αποκτά διαστάσεις φάρσας.

– Ρε φίλε, ποια είναι η δασκάλα τής γιόγκα που ανετίναζε οχήματα φίλων και συγγενών;

– ΑΥΤΗ. 1-0.

14. Instanews



Εντάξει, όντως κάνουμε αγώνα για να μπαίνει τόνος στο τοπικό επίρρημα «πού»

(ώστε να υπάρχει εννοιολογικός διαχωρισμός από το αναφορικό «που»),

αλλά εδώ υπάρχει αντιστροφή τού φαινομένου/προβλήματος.

15. Lady Like



1) Ο υποτακτικός/αιτιολογικός σύνδεσμος «μιας»

δεν ενδείκνυται να χρησιμοποιείται σε δημοσιογραφικά κείμενα

(άρα -για να γίνω δηκτικός- σε αυτό το κείμενο ταιριάζει απολύτως).

2) «…ο έρωτάς τους δεν κρύβεται μιας που και οι 2 δεν διστάζουν να μοιραστούν δημόσια.».

Το Συντακτικό έχει ανεβεί στην ταράτσα ενός από τούς Πύργους Πετρόνας

και απειλεί να αυτοκτονήσει.

3) Τα μικρά αριθμητικά -πόσω μάλλον, όταν δεν υπάρχει εξαιρετικός λόγος-

πρέπει να αναφέρονται ολογράφως.

Ως εκ τούτων, «οι δύο (άνθρωποι)», «τρία διαζύγια», «έξι χρόνια σχέσης».

4) Το χρονικό επίρρημα «ύστερα» είναι άστοχο να εμπλέκεται σε απλές καταστάσεις

και σε συνεχιζόμενη ροή των πραγμάτων

(διόλου τυχαίως λέμε «Τα Ύστερα τού Κόσμου»).

Άρα, για την καθημερινή χρήση ενδείκνυνται το «μετά», το «έπειτα»,

αλλά και το «κατόπιν» σε έτερες νοηματικές ενότητες.

5) «απήντησε» και όχι «απάντησε».

6) «…απάντησε τον λόγο…»;

Οι αλλοδαποί που έχουν μια βδομάδα στη χώρα μας, μιλάνε καλύτερα Ελληνικά.

16. Gazzetta



1) «Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με story στο instagram στάθηκε σε μεταγραφές».

Βλακώδες Συντακτικό. Παντελώς ανέμπνευστος και αντι-εμπορικός τίτλος.

2) Ο όρος «ματς-θρίλερ» απαιτεί Ενωτικό

(όπως και η «αποκάλυψη-βόμβα», το «έγγραφο-ντοκουμέντο», η «είδηση-σοκ», κ.ο.κ.).

3) Όταν τα ονόματα βρίσκονται εν μέσω προτάσεων, πρέπει να έχουν κόμμα εκατέρωθεν.

4) Η τσεκουρεμένη προσωπική αντωνυμία «εσύ» στη χειρότερη εκδοχή της.

Σιγά μην καθίσει ο κάθε τεμπελχανάς και άσχετος συντάκτης να γράψει «’σύ»

ώστε να υπάρχει παραπομπή στην αρχική μορφή τής λέξης.

Ας πούμε να σούμε να ’ούμε, είναι η φάση.

5) Ο «κώλος» κρύβεται πίσω από «χαζοσύμβολα»,

όμως -άνευ λόγου και αιτίας- γράφεται με κεφαλαίο.

Κεφαλαίο τού Κώλου.

6) «…των πράσινων.». Ούτε εισαγωγικά, ούτε καν ο τόνος στην Παραλήγουσα.

Μπλιαχ.

17. Newsit



1) Πένθος. Οδύνη. Τραγωδία.

Πώς ν’ αντέξει ο γονιός αυτό το συντριπτικό πλήγμα;

Κάλλιο το παιδί να γινόταν κουμουνιστής, παρά ετούτη η ανείπωτη συμφορά.

Μόνο αποκλήρωση για τον κανακάρη που έσβησε το tatoo-αφιέρωση στον πατέρα.

2) «γυιος» και όχι «γιος».

3) Το «παραστούκλι» μ’ αρέσει και το κρατάω

(μην πω ότι είναι και πιο εντυπωσιακό από το «παρατσούκλι»).

18. Espresso



1) «Παντέλη» και όχι «Παντελή».

2) «…μετά τη γέννηση τους γιου της…»; Ο «TUS» είναι ο γυιος της;

3) Όπως έγραψα και στην προηγούμενη ανάρτηση, «γυιος» είναι το σωστό.

4) Χαχαχα, γαμάτο το «μπασκετομπολίστρια»

(από τούδε και στο εξής, να λέμε και το άθλημα «μπασκετομπόλ»).

5) «Η αθλητικογράφος και πρώην μπασκετομπολίστρια

που είναι παντρεμένη με τον Τζον Μεραμβελιωτάκη

διανύουν την ομορφότερη περίοδο της κοινής τους ζωής.».

Όπως θα έλεγε εν προκειμένω ο Οδυσσέας Ελύτης:

«Αχ, Θεέ μου, πόση ασυνταξία ξοδεύεις για να μη σε βλέπουμε;».

6) «…πριν από μόλις έξι μήνες.» και όχι «…πριν από έξι μόλις μήνες.».

19. Weekly



Γνωριμία στο μπαρ:

– Με τι ασχολείσαι;

– Είμαι δημοσιογράφος.

– Ααα…, τι ωραία. Δείξε μου το πιο πρόσφατο κείμενό σου.

– Να…, δες…, είναι από τα καλύτερά μου…

– (το διαβάζει) Εεε…, ναι, χμμ…, ξέρεις, η μαμά μου μού έχει πει να γυρίσω νωρίς απόψε.

Πρέπει να φύγω αμέσως.

(όταν η -κατ’ ευφημισμόν- δημοσιογραφία είναι σαν ακαθάριστος απόπατος κομμωτηρίου)

20. Πρώτο Θέμα



Σε μία χώρα όπου οι μισοί αποκαλούν τούς άλλους μισούς ως «ξευτίλες» (και τούμπαλιν),

σχεδόν άπαντες κάνουν το ίδιο λάθος.

Η «Ξευτίλα» έχει ως ετυμολογική αφετηρία την Ευτέλεια,

οπότε -και η συγκεκριμένη λέξη, και τα κάθε είδους παράγωγά της-

γράφονται με «ύψιλον» και όχι με «φι».

Εδώ, μάλιστα, είναι εκκωφαντικές η αντιφατικότητα και η ανακολουθία,

αφού μετά τη φράση «εξευτελιστικούς χαρακτηρισμούς» ακολουθεί η φράση «τι ξεφτιλίκια».

Εξευτελιστική Αυτο-Αναίρεση.

Επιμύθιο:

Παίδες, αυτά για σήμερα..!

Ξέρω ότι θα σάς λείψει η στήλη

(δεν θα λείψει σε αυτούς που καταλαβαίνουν ότι δεν πρόκειται να τούς γλείψει)

και ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη Παρασκευή.

Αν θέλετε να αναπτύξουμε τις προσωπικές μας συνωμοσίες

ενάντια στην (καθεστωτική) Αμορφωσιά,

μπορείτε να μού στέλνετε τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας

-όπως επίσης,

τα βίντεο και τις φωτογραφίες που θα απαθανατίζουν τα κάθε λογής μιντιακά «μαργαριτάρια»-

στις ακόλουθες διευθύνσεις..:

Ο Δάσκαλος