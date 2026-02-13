Αγαπητές Αναγνώστριες και Αγαπητοί Αναγνώστες,

έφτασε η Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου

και να ’μαστε πάλι στο καθορισμένο εβδομαδιαίο ραντεβού μας,

με την πρωτοπόρο-καινοτόμο στήλη που γεννήθηκε ως πράξη αντίστασης.

Η Αμορφωσιά, η Προχειρότητα, η Τσαπατσουλιά, η Επιπολαιότητα

συναντιούνται επισήμως πλέον με την αριστοφανική νέμεσή τους,

τώρα πια το Χιούμορ και η Σάτιρα γίνονται όπλα

για να αντιμετωπίζουμε την καθημερινή αποδόμηση που υφίσταται η Ελληνική Γλώσσα,

το αρμόζον ακρωνύμιο «MA.LA.KI.A.» περιγράφει επακριβώς το φαινόμενο

και προειδοποιεί τούς «δράστες»

ότι «(αν τολμάτε) διαπράξτε ξανά τη “Δολοφονία τής Γλώσσας”».

Και βεβαίως, δεν (θα) εξαιρείται από τη δηκτικότητα η εφημερίδα μας,

καθώς το δικαίωμα στον Σαρκασμό και στην Κριτική

οφείλει να έχει πάντοτε ως αφετηρία τον Αυτο-Σαρκασμό και την Αυτο-Κριτική.

Η εμφάνισή μας αποφέρει ήδη εις το έπακρον τα προσδοκώμενα αποτελέσματα,

η «Πιάτσα των Βολεμένων» έχει ξεκινήσει τις συνήθεις κραυγές

που βγάζει κάθε «πιάτσα» όταν ο Ρομαντισμός πάει κόντρα στο «Σύστημα»,

οι «Τζαμπατζήδες τής Δημοσιογραφίας» συνειδητοποιούν ότι ήγγικεν η «Ώρα τής Πληρωμής».

Εν κατακλείδι,

απόλυτος σεβασμός στο «Ανθρώπινο Λάθος» μεν,

αλλά ουδεμία ανοχή προς τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη συνθήκη

ως σεσημασμένο επιχείρημα για να αθωώνουν τη λαθομανία τους.

Κατόπιν τούτων, πάμε στο σημερινό «Top-20». Απολαύστε το…

…

1. Ζούγκλα



1) Το «Πώς» θέλει τόνο διότι είναι τροπικό επίρρημα

και πρέπει να διαχωρίζεται από τον αντίστοιχο σύνδεσμο.

2) Το ονοματεπώνυμο «Στιβ Μπάνον» χρειάζεται εκατέρωθεν κόμμα

(«Πώς ο πρώην σύμβουλος του Τραμπ, Στιβ Μπάνον, στήριξε…»).

3) Η «Ακροδεξιά» -όπως η Δεξιά, η Αριστερά, η Ακροαριστερά- είναι πολιτική ιδεολογία

και ως εκ τούτου γράφεται με κεφαλαίο (κι ας είναι μικροβιακή κοσμοθεωρία).

2. Skai



Σε είδηση που εμμέσως πλην σαφώς τάσσεται ενάντια στη «Ρητορική Μίσους»,

είναι αντιφατικό να χρησιμοποιείται ο σεξιστικός/φαλλοκρατικός όρος «υιοθέτηση (υλικού)».

Βεβαίως, υπάρχει και πολύ χειρότερη εκδοχή τού φαινομένου,

καθώς -σε περιπτώσεις τεκνοθεσιών- λέγεται συχνά η φράση «Υιοθέτησαν ένα κοριτσάκι.».

3. Lady Like



1) Για να αποφεύγουμε τα πολλά κόμματα στις προτάσεις,

προτείνεται -έως και επιβάλλεται- η «Διπλή Παύλα»

(«Το νέο υλικό είναι το μεγαλύτερο -και πιθανώς το τελευταίο- μέρος

των λεγόμενων αρχείων Epstein…»).

2) Η διατύπωση «3 εκατομμύρια σελίδες» είναι άχαρη και δημιουργεί οπτική ανισορροπία.

Άρα θα πούμε «τρία εκατομμύρια σελίδες» ή «3.000.000 σελίδες».

3) Το θέμα που προκύπτει από τις ιδιότητες των προσώπων που βρίσκονται στους φακέλους,

είναι ότι υπάρχουν δύο απροσεξίες που δεν ακολουθούν την καθορισμένη Ονομαστική

και διασύρουν το Συντακτικό

(«ενός πρώην πρόεδρος» και «ακαδημαϊκούς»).

4) Συνιστά ενοχλητική αντωνυμική παρήχηση η φράση

«…δεν συνεπάγεται αυτόματα ότι το άτομο αυτό…»

(επιπροσθέτως,

η Αντωνυμία πρέπει -ως επί το πλείστον- να προηγείται τού εκάστοτε ουσιαστικού ή επιθέτου).

5) Το «φυσικά» είναι επίρρημα που καταχρηστικώς δηλώνει βεβαιότητα

και κοτσάρεται ακόμη και σε καταστάσεις που δεν εμπλέκεται η Φύση.

6) Τι γυρεύει ο διπλός τόνος στη φράση «…η εξειδίκευσή του Jeffrey Epstein…»;

4. Πρώτο Θέμα



Όταν ο τίτλος αναφέρεται σε άνθρωπο που απέθανε,

είναι γελοίο ο υπότιτλος να κάνει λόγο απλώς για «σοβαρή δηλητηρίαση».

Εν προκειμένω και βάσει τού αποτελέσματός της,

η δηλητηρίαση δεν ήταν σοβαρή αλλά θανατηφόρα.

5. Daily Media



1) Στην πρώτη παράγραφο υπάρχει πρόταση που αποτελείται από 59 λέξεις,

ενώ και στη δεύτερη παράγραφο υπάρχει πρόταση που αποτελείται από 50 λέξεις.

Όταν είσαι πνιγηρό άτομο, αυτό βγαίνει προς τα έξω.

2) «σηκνικά» (άνευ σχολίου).

3) Έτσι όπως έχει γραφτεί το «90΄», παραπέμπει στο 90ό λεπτό ενός αγώνα.

Οι συγκεκομμένες μορφές δεκαετιών θέλουν απόστροφο πριν από το αριθμητικό

(«η δεκαετία τού ’90»).

4) Η διατύπωση «Η υπόθεση του Σορίν Ματέι και της ομηρίας του…»

παράγει αποπροσανατολιστικές εντυπώσεις

και δίνει την εντύπωση ότι ο Ματέι ήταν όμηρος στο συγκεκριμένο περιστατικό.

Το νοηματικό πρόβλημα δεν θα είχε καν προκύψει,

αν ο Σορίν Ματέι προσδιοριζόταν εξ αρχής ως εγκληματίας ή κακοποιός.

5) «Γραμμένη από τον Σερίφ Φράνσις και Κατερίνα Μπέη…».

Δύο οι σωστές εκδοχές:

«Γραμμένη από τον Σερίφ Φράνσις και την Κατερίνα Μπέη…».

«Γραμμένη από τους Σερίφ Φράνσις και Κατερίνα Μπέη…».

6) «…μπορεί να έχει πολλά μέρη της καθαρά μυθοπλαστικά…».

Ακαλαίσθητο συντακτικό,

το «καθαρά» μπλέκεται ανάμεσα στην επιθετική και στην επιρρηματική σημασία του,

θα ήταν μακράν καλύτερη η φράση

«…μπορεί να είναι καθαρή μυθοπλασία σε πολλά μέρη της…».

7) «η οπία» (άνευ σχολίου).

8) «…στο τρέιλερ της ταινίας φαίνεται να δίνουν ρεσιτάλ ερμηνειών.».

Με ρέγουλο η σιελόρροια.

6. iefimerida



1) Η συντομογραφία «φωτό» δεν αρμόζει σε θεσμικά κείμενα.

2) Το «Φθινόπωρο» -ως εποχή- είναι αποδεκτό να ξεκινάει με κεφαλαίο,

αλλά όχι και το «φθινόπωρο του 2024».

3) «πρώτες φωτό», «πρώτες επαφές», «πρώτη δια ζώσης συνάντηση».

Αυτή δεν είναι πρόταση, αλλά… πρώταση.

4) Το βλέπω άτονο το «δια». Χρειάζεται βιταμίνες.

5) Ακόμη και σε σκοτεινές υποθέσεις,

καλό είναι να αποφεύγονται τα απανωτά αριθμητικά που επιτείνουν την Αοριστία

(«…μιας πολύμηνης έρευνας που ξεκίνησε από μια πληροφορία…»).

6) «πολυμνης»; Και λείπει ένα γράμμα (το «ήτα»), και λείπει ο τόνος.

Θα τα υφήρπαξε κάποιος κατάσκοπας (η κατάληξη «-ας» δίνει την απαιτούμενη έμφαση).

7) Καλό θα ήταν στη φράση «…η οποία τους έδωσε το στίγμα…» να υπήρχε τόνος στο «τούς»,

καθώς σε ετούτην την περίπτωση η λέξη δεν έχει κτητική σημασία.

8) Τι κι αν η εκτενής είδηση αναφέρεται ρητώς και επαναληπτικώς στον σμήναρχο,

έρχεται κι η διευκρίνιση «στον εν λόγω σμήναρχο»,

λες και θα τον μπερδεύαμε με κάποιον άλλον ομόβαθμό του.

9) «…που ήταν, διοικητής της Σμηναρχίας…».

Από τα πιο άκυρα κόμματα όλων των εποχών.

7. Pronews



1) Παντελώς χάλια γραμματοσειρά, μετατρέπει την Ανάγνωση σε βασανιστήριο.

2) Θα ήταν προτιμότερο να αναφέρεται πλήρως το όνομα «Χέϊλι (Μπίμπερ)»

και να παραλειπόταν το μόριο «που».

3) «βλέμμετα» (άνευ σχολίου).

4) Βλέπετε πού οδηγούν οι απλοποιήσεις;

Η «Φωτογραφία» γίνεται «φωτό» και κατόπιν γίνεται «φωτο».

Πού να βρεθεί χρόνος για τόνους στην εποχή μας..;

8. Έθνος



Ανερμάτιστο Συντακτικό. Μπερδεμένες Εκφράσεις. Μπερδεμένες Φράσεις.

Σχοινοτένεια. Νοηματικές Παλινδρομήσεις. Υφέρπουσα Φλυαρία.

Δείτε πώς θα ήταν σωστή η πρόταση και προβείτε σε συγκρίσεις..:

«Η Προεδρία τής Κυβέρνησης έδωσε στη δημοσιότητα τον πλήρη κατάλογο των δώρων,

που δέχθηκαν το 2025 -σε επίσημες συναντήσεις τους- ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

και υπουργοί τής Κυβέρνησης.».

9. Instanews



1) Γιατί απόστροφος στο «Α»; Είναι το απομεινάρι κομμένης λέξης; («Α΄» λέμε…).

2) Όταν ένα ουσιαστικό προσδιορίζει έτερο ουσιαστικό

ή ένα επίθετο προσδιορίζει έτερο επίθετο,

πρέπει να συνδέονται με Ενωτικό και όχι με «Μεγάλη Παύλα»

(και βεβαίως, να μην υπάρχουν εκατέρωθεν κενά).

Άρα, η σωστή γραφή είναι «όνομα-έκπληξη».

3) Τυπικώς και μόνο, δεκτή η διατύπωση «το Δήμο»

(οι γλωσσολόγοι διατείνονται ότι -κατά παρέκκλισιν τού γλωσσικού κανόνα-

η κατάληξη «-ν» είναι καλό να μπαίνει πάντοτε πριν από «άρρενες» λέξεις,

ώστε να αποφεύγεται η «Ουδετεροποίηση τού Αρσενικού»).

Επίσης, δεκτός και ο «Δήμος» με κεφαλαίο το αρχικό γράμμα,

αν και εκπέμπεται υπερβολή από τα πολλά κεφαλαία που έχει ο τίτλος).

4) Ένα κόμμα δύναται να διευκολύνει την Ανάγνωση,

οπότε θα ήταν πιο γάργαρη η φράση

«Το όνομα-έκπληξη για το(ν) Δήμο Αθηναίων, που ετοιμάζει η “Ν.Δ.”».

10. News Break



1) «Μια υπόθεση», «ένα κύμα σφοδρών αντιδράσεων», «μια επιστολή-καταπέλτη»,

«μια απλή νομική ένσταση», «μια δημόσια παρέμβαση», «μια εμβληματική περίπτωση».

Μια Αοριστία και μισή.

2) Σε περιπτώσεις που επιθυμούμε να εξάρουμε πρόσωπα ή καταστάσεις,

είναι σωστό να χρησιμοποιούμε τη δισύλλαβη μορφή «μία» κι όχι τη μονοσύλλαβη μορφή «μια»,

επειδή -συγκριτικώς- η μεν εκπέμπει θετική αύρα κι η δε βιασύνη/υποτίμηση/απαξίωση.

3) Τα διπλά ονόματα πρέπει να συνδέονται με Ενωτικό («Γιάννης-Βασίλης Γιαϊλαλί»).

4) Σε κείμενο με τέτοιο περιεχόμενο,

αρμόζουν κεφαλαία στους όρους «Ελληνική Πολιτεία» και «Ποντιακός Ελληνισμός»

(ιδίως αν συνυπολογίσουμε ότι αναγράφεται με κεφαλαίο η λέξη «Καθηγητής»).

5) «κατέφερε» και όχι «κατάφερε».

Έχει βαρεθεί ο Αόριστος να αντιμετωπίζεται ωσάν Προστακτική.

11. Sport24



1) Στην Αθλέτικ. Στους Βάσκους. Και ξανά στην Αθλέτικ. Και ξανά στους Βάσκους.

Και ξανά-μανά στην Αθλέτικ.

Όσο για τη γνωστότερη ονομασία τής ομάδας, η «Μπιλμπάο» απούσα.

2) Καλή φασούλα ο «εφησυχαμός».

Αβανταδόρικο λάθος. Θα γίνει εφησυχαμούλης. Εφησιχαίνομαι.

3) Εσείς παρουσιάζεστε καθησυχαστικοί ή είστε τίποτις πλεμπαίοι παρουσιαστές;

4) «…και ότι δεν θα υπάρξει κάποιο εμπόδιο.»;

Μα ήδη υπάρχει εμπόδιο με την -έστω προσωρινή- επιβολή απαγόρευσης μεταγραφών.

Άρα, η δέουσα φράση είναι «…θα ξεπεραστεί το εμπόδιο.».

5) «…η ποινή έχει να κάνει με μια διαφωνία αναφορικά με τα δικαίωματα ενός παίκτη.».

Τόση συγκεκριμενοποίηση είχαμε να απολαύσουμε

από τότε που έκανε δηλώσεις ο αντιπρόεδρος τού Εδεσσαϊκού.

6) Με την παρατονία «δικαίωματα», δίνεις δικαιώματα (γεμάτο το κείμενο με «δικαιώματα»).

12. Espresso



1) Εν προκειμένω, η αντωνυμία «μάς» φέρει προσωπική και όχι κτητική σημασία,

οπότε πρέπει να έχει τόνο.

2) Μετά την Προσφώνηση -αλλά και πριν, όταν βρίσκεται εν μέσω τής πρότασης-

πρέπει να μπαίνει κόμμα.

3) Το άτομο που συνέταξε τον τίτλο είναι «Εχθρός τής Αντωνυμίας»

και το αποδεικνύει ξανά αφού δεν έχει βάλει υποδιαστολή στο «ό,τι».

Άρα..:

«Γνωστός πολιτικός μάς “συστήνει” την κούκλα κόρη του

“Ψυχή μου, είσαι ό,τι πολυτιμότερο στη ζωή μου”»

13. News Beast



1) «Ντε Γκρες» και όχι «Ντε Γκρε».

2) «τη Μαρί» και όχι «την Μαρί», «τη στρατιωτική» και όχι «την στρατιωτική».

3) «Μαρί-Σαντάλ» είναι διπλό όνομα και θέλει Ενωτικό.

4) Με δεδομένο ότι στον τίτλο αναφέρεται και η μητέρα τού παιδιού,

πρέπει να χρησιμοποιηθεί η πληθυντική φράση «Ο γυιος τους, Κωνσταντίνος».

Αντιθέτως, ο υπότιτλος είναι σωστός, αφού γίνεται μνεία σε δήλωση τού πατέρα.

5) Η σωστή γραφή είναι «γυιος» και όχι η συνήθης μορφή «γιος».

14. Yupiii



Ψάχνετε, ψάχνετε, και δεν βρίσκετε το λάθος, ε;

Ψάχνετε για έστω μία κόκκινη σήμανση και δεν βλέπετε, ε;

Πέρα από το οφθαλμοφανέστατο γεγονός

ότι σε αυτήν την παράγραφο υπάρχει τέσσερις φορές η ονομασία «Ρουκ-Ζουκ»,

υπάρχει ένα εκπληκτικό σφάλμα, μία γελοία αβλεψία,

που δεν δύνασθε να γνωρίζετε και σάς αποκαλύπτω ευθύς αμέσως.

Πώς ξεκινάει η παράγραφος;

Αρχίζει με τη φράση «Επιπλέον, ο γνωστός δημοσιογράφος ανέφερε πως…».

Ξέρετε ποιος είναι αυτός ο «γνωστός δημοσιογράφος»;

Πού να το ξέρετε;

Όμως, ούτ’ εγώ που ανέγνωσα την είδηση ξέρω ποιος είναι,

αφού δεν υπάρχει οπουδήποτε στο προηγούμενο εκτενές κείμενο

και ξάφνου πετάγεται από το Πουθενά.

Καμία αναφορά σε κάποιον δημοσιογράφο,

παρά μόνον ο τυπικός πρόλογος για την επερχόμενη πρεμιέρα τής καινούργιας εκπομπής

που πρόκειται να παρουσιάζει η Ζέτα Μακρυπούλια

και κατόπιν η μακροσκελής ανακοίνωση τού τηλεοπτικού σταθμού για το θέμα.

Κατά τ’ άλλα, «γνωστός δημοσιογράφος».

15. You Weekly



1) Ξεχάσατε να κλείσετε τα εισαγωγικά στη φράση που αναπαράγει ο τίτλος σας.

2) Πέρα από το συγχυσμένο συντακτικό

(το έχουμε τονίσει επανειλημμένως ότι δεν μεταφέρουμε αυτολεξεί την Προφορικότητα,

παρά μόνον σε περιπτώσεις ιστορικής σημασίας και αποφθεγματικής αξίας),

οι φράσεις «είναι μη σχέση» και «να κάνουν ην οικογένειά τους»

έρχονται να σφραγίσουν την Ξεπέτα.

16. Newsit



1) «τη στιγμή» και όχι «την στιγμή».

2) Ακόμη και μία σύντομη φράση γίνεται ανερμάτιστη με τις ατάκτως ερριμμένες λέξεις.

Η πρόταση

«Στο αεροδρόμιο,

τον Έλληνα πρωθυπουργό αρχικά υποδέχτηκαν συνεργάτες του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν»,

θα έπρεπε να έλεγε

«Αρχικώς,

τον Έλληνα πρωθυπουργό υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο οι συνεργάτες τού Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.».

Δεν θα αναλύσω καν τις διαφορές,

παρά μόνον επαφίεμαι στην παρατηρητικότητα των (ανα)γνωστών.

3) Χαώδης η αναφορά στην ελληνική αποστολή. Χαώδης.

Αλλού μπαίνουν σωστά τα κόμματα μετά τις ιδιότητες, αλλού όχι.

Μία τεράστια παράγραφος-συνονθύλευμα,

γεμάτη με ονοματεπώνυμα και θεσμικές ιδιότητες που μπερδεύονται μεταξύ τους.

Το θέμα θα λυνόταν κατά μεγάλο ποσοστό,

αν το υπουργείο που κατέχει κάθε πρόσωπο έμπαινε σε παρένθεση

και ως εκ τούτου θα υπήρχε η εξής μορφή..:

«Στην ελληνική αποστολή μετείχαν (και όχι «ήταν»)

οι υπουργοί Γιώργος Γεραπετρίτης (Εξωτερικών),

Κυριάκος Πιερρακάκης (Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών)»,

και πάει λέγοντας…

4) Όσο κι αν οι δύο λαοί δεν είναι ενωμένοι,

στη φράση «συνάντηση Ερντογάν-Μητσοτάκη»

τα δύο πρόσωπα πρέπει να συνδεθούν με Ενωτικό.

5) Ενεστώτας: (δι)αρκώ – Αόριστος: (δι)ήρκεσα

Η Αύξηση Αορίστου δεν παρατείνεται επ’ άπειρον,

το «διήρκησε» είναι φαιδρός σολοικισμός.

6) Αυτή η αηδιαστική νεοελληνική συνήθεια, αυτή η έσχατη μόδα,

αυτή η ανυπόφορη ηλιθιότητα

που μετατρέπει διαρκώς την Κτητική Αντωνυμία σε ενοχλητική παρεμβολή,

είναι και πάλι εδώ μέσω τής διατύπωσης «…σε παλαιότερες τους συναντήσεις.».

Πέρα από το γεγονός ότι απουσιάζει ο απαιτούμενος διπλός τόνος,

δεν υπάρχει ο παραμικρός λόγος να βλέπουμε ετούτο το γλωσσικό έκτρωμα.

Η Κτητική Αντωνυμία -ήτοι, ο αδύνατος τύπος «τους»- έπρεπε να υπήρχε στο τέλος τής φράσης.

17. Κουτί τής Πανδώρας



1) «Έπστιν» και όχι «Επστάιν»

(στο «C.N.N.» το ακούμε ως «Έπστιν», στο «B.B.C.» το έχουμε ακούσει και ως «Επστίν»).

2) Επειδή περιγράφεται φαινόμενο, επειδή περιγράφεται είδος ανθρώπων

(και όχι οικογενειακό επώνυμο),

οι «Επστάιν» πρέπει να είναι σε εισαγωγικά.

3) «Επσταϊν» χωρίς τόνο, αλλά με διαλυτικά. Απροκάλυπτη δήλωση βαριεστημάρας.

18. Tlife



Είτε θα γραφτεί με κεφαλαίο και η «Ομορφιά»,

είτε θα γραφτεί με πεζό (και) η «μεσογειακή».

Με δεδομένο το ύφος τού τίτλου, προκρίνεται η γραφή «Μεσογειακή Ομορφιά»,

καθώς πρόκειται για έννοια και όχι για περιστασιακή/ατομική συνθήκη.

19. S.DN.A.



1) Απουσιάζει -και μάλιστα, εις τριπλούν (σε τίτλο και κείμενο)-

ο διπλός τόνος που θα έπρεπε να υπάρχει στη φράση «η κατάστασή του».

2) Απουσιάζει ο τόνος στη λέξη «τραυματισμων».

3) Τα εισαγωγικά στο ρήμα «χτύπησε»,

δηλούν ότι ο ανόητος συντάκτης νομίζει πως έγραψε μια ασύλληπτη μεταφορά.

4) «Η ατυχία των τραυματισμων “χτύπησε” στον Ολυμπιακό.».

Αν μιλούσαμε για λογοτέχνη,

θα ήταν δεκτή η διατύπωση «“χτύπησε” στον Ολυμπιακό.»

αντί τής άμεσης φράσης «“χτύπησε” τον Ολυμπιακό.»,

όμως εδώ έχουμε να κάνουμε με άτομο που εμφανώς δεν γνωρίζει τι γράφει.

5) «Η ατυχία των τραυματισμών» είναι χωρίς αποσιωπητικά στο εισαγωγικό κείμενο,

αλλά με αποσιωπητικά στην αμέσως επόμενη παράγραφο.

6) Αντί η «Διπλή Παύλα» να υπάρχει κολλητά στις λέξεις («…-κυρίως στους γκαρντ-…),

έχει κενά εκατέρωθεν.

7) «τη φετινή σεζόν» και όχι «την φετινή σεζόν».

8) Τυπικώς σωστή η φράση «στο δικέφαλο»,

αλλά εξηγήθηκε σε προηγούμενο σχόλιο

γιατί προτείνεται η χρήση τής κατάληξης «-ν» στις λέξεις αρσενικού γένους.

9) «…όπως γίνεται κατανοητό, θα απουσιάσει…».

Είναι πασίδηλο ότι χρειάζεται κατανόηση η κατάσταση,

είναι προφανές ότι το αρμόζον επίθετο «αντιληπτό»

εκφεύγει από την αντιληπτική ικανότητα τού συντάκτη.

10) Σε τρεις διαδοχικές παραγράφους, τρεις φράσεις περί τής απουσίας τού παίκτη.

11) «γνωστο» (άνευ τόνου).

12) «πόσον καιρό» και όχι «πόσο καιρό».

13) «…προκειμένου να γίνει γνωστο το πόσο καιρό θα απουσιάσει.».

Η πανηλίθια μόδα που ακολουθούν οι λεξιπένητες δημοσιογραφίσκοι,

είναι να χρησιμοποιούν το άρθρο «το» για να επιδίδονται σε «Ουσιαστικοποίηση Προτάσεων».

Ούτε να σκεφτούν ότι υπάρχει η διατύπωση

«…προκειμένου να γίνει γνωστή η διάρκεια τής απουσίας του.».

20. Enikos



Οι «ανθρώποι»; Ντραπήκε κι η Ντρόπη.

Επιμύθιο:

Παίδες, αυτά για σήμερα..!

Ξέρω ότι θα σάς λείψει η στήλη

(δεν θα λείψει σε αυτούς που καταλαβαίνουν ότι δεν πρόκειται να τούς γλείψει)

και ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη Παρασκευή.

Αν θέλετε να αναπτύξουμε τις προσωπικές μας συνωμοσίες

ενάντια στην (καθεστωτική) Αμορφωσιά,

μπορείτε να μού στέλνετε τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας

-όπως επίσης,

τα βίντεο και τις φωτογραφίες που θα απαθανατίζουν τα κάθε λογής μιντιακά «μαργαριτάρια»-

στις ακόλουθες διευθύνσεις..:

Ο Δάσκαλος