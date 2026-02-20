Αγαπητές Αναγνώστριες και Αγαπητοί Αναγνώστες,

έφτασε η Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου

και να ’μαστε πάλι στο καθορισμένο εβδομαδιαίο ραντεβού μας,

με την πρωτοπόρο-καινοτόμο στήλη που γεννήθηκε ως πράξη αντίστασης.

Η Αμορφωσιά, η Προχειρότητα, η Τσαπατσουλιά, η Επιπολαιότητα

συναντιούνται επισήμως πλέον με την αριστοφανική νέμεσή τους,

τώρα πια το Χιούμορ και η Σάτιρα γίνονται όπλα

για να αντιμετωπίζουμε την καθημερινή αποδόμηση που υφίσταται η Ελληνική Γλώσσα,

το αρμόζον ακρωνύμιο «MA.LA.KI.A.» περιγράφει επακριβώς το φαινόμενο

και προειδοποιεί τούς «δράστες»

ότι «(αν τολμάτε) διαπράξτε ξανά τη “Δολοφονία τής Γλώσσας”».

Και βεβαίως, δεν (θα) εξαιρείται από τη δηκτικότητα η εφημερίδα μας,

καθώς το δικαίωμα στον Σαρκασμό και στην Κριτική

οφείλει να έχει πάντοτε ως αφετηρία τον Αυτο-Σαρκασμό και την Αυτο-Κριτική.

Η εμφάνισή μας αποφέρει ήδη εις το έπακρον τα προσδοκώμενα αποτελέσματα,

η «Πιάτσα των Βολεμένων» έχει ξεκινήσει τις συνήθεις κραυγές

που βγάζει κάθε «πιάτσα» όταν ο Ρομαντισμός πάει κόντρα στο «Σύστημα»,

οι «Τζαμπατζήδες τής Δημοσιογραφίας» συνειδητοποιούν ότι ήγγικεν η «Ώρα τής Πληρωμής».

Εν κατακλείδι,

απόλυτος σεβασμός στο «Ανθρώπινο Λάθος» μεν,

αλλά ουδεμία ανοχή προς τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη συνθήκη

ως σεσημασμένο επιχείρημα για να αθωώνουν τη λαθομανία τους.

Κατόπιν τούτων, πάμε στο σημερινό «Top-20». Απολαύστε το…

…

1. Ζούγκλα



1) Προφανώς τα «παιδία» είναι παραδρομή.

2) Ο Έλληνας -όπως και ο Τούρκος, και ο Άγγλος, και ο Γάλλος, και ο Γερμανός-

είναι εθνικότητα και επιβάλλεται να ξεκινά με κεφαλαίο

(αντιθέτως, με πεζό το αρχικό γράμμα πρέπει να αρχίζουν οι επιθετικοί προσδιορισμοί,

όπως το «ελληνικό λάδι», η «ελληνική φέτα», και ούτω καθ’ εξής…).

2. Sport24



Επί τη ευκαιρία τής αναφοράς στις εθνικότητες,

οι λεξιπένητες αθλητικογράφοι προσπαθούν να κρύψουν τις γλωσσικές ελλείψεις τους

μέσα από προσδιορισμούς που έχουν εθνικιστικό υπόβαθρο απόπατης υποστάθμης

και παραπέμπουν σε καθυστερημένες κοινωνίες.

Εν προκειμένω, μάλιστα,

το γελοιωδέστατον τής υπόθεσης είναι

ότι ο Κωνσταντίνος Τζολάκης αναφέρεται ως «Έλληνας τερματοφύλακας»,

λες και είχαμε την εντύπωση ότι ήταν από την Αιθιοπία ή το Τατζικιστάν.

Γεμάτες από «Τζολάκηδες» οι αφρικανικές και οι ασιατικές χώρες.

3. Mono Bala



Να και οι «Πειραιώτες»

(επί παραδείγματι,

ο Ελ Κααμπί είναι γέννημα-θρέμμα τής Δραπετσώνας

και το πατρικό τού Ροντινέϊ βρίσκεται στα Καμίνια).

Κατά τα λοιπά, η Υποτακτική δεν πρέπει -βάσει τονισμού- να παραπέμπει στην Προστακτική,

οπότε το σωστό είναι «να ανεβούν» και όχι «να ανέβουν».

4. Έθνος



Τα διπλά ονόματα και τα διπλά επώνυμα πρέπει να συνδέονται με Ενωτικό.

Ως εκ τούτου, η σωστή γραφή είναι «Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ».

5. Skai



Συμπέρασμα: Η προηγούμενη χρονιά δεν (συμ)περιλαμβάνεται στα «τελευταία χρόνια».

6. News Bomb



Πέντε φορές η διατύπωση «ο οποίος» μέσα σε λίγες αράδες;

Αυτό δεν είναι ειδησεογραφικό κείμενο· αυτό είναι… οποιούχα ουσία.

7. Lady Like



Ο Πανηλίθιος Τίτλος τής Εβδομάδας.

Ο Πανηλίθιος Ετεροπροσδιορισμός τής Εβδομάδας.

Η παντελής αδυναμία να ακολουθηθεί η Απλότητα.

Αντί, λοιπόν, να υπάρχει η διευκρίνιση ότι πρόκειται για την κόρη τής Γκουΐνεθ Πάλτροου,

διαβάζουμε αυτό το ασαφές «πράμα».

8. Instanews



1) «…για το πώς έπρεπε να γίνουν οι εργασίες αποκατάστασης στις σωληνώσεις…».

Για πολλοστή φορά εμφανίζεται το νεοελληνικό γλωσσικό έκτρωμα,

που ουσιαστικοποιούνται ολόκληρες προτάσεις μέσω τού άρθρου «το».

2) «Ο εξειδικευμένος μηχανικός τους είχε επισημάνει το πρόβλημα…».

Εδώ ο αδύναμος αντωνυμικός τύπος «τούς» πρέπει να πάρει τόνο,

διότι έχει αναφορική σημασία και δεν εκφράζει κτήση.

3) Όταν μαζεύονται πολλά κόμματα σε μία πρόταση,

καλό θα είναι να χρησιμοποιείται η «Διπλή Παύλα» ώστε να αποσυμφορείται το κείμενο.

Άρα..:

«Ο εξειδικευμένος μηχανικός τούς είχε επισημάνει το πρόβλημα,

ωστόσο -όπως αποδείχθηκε- δεν έγινε τίποτα.».

4) Δύο οι συντακτικές αστοχίες στη φράση

«οι υπεύθυνοι των ελέγχων, τα βρήκαν όλα καλώς καμωμένα…».

Το κόμμα είναι περιττό, τα αποσιωπητικά μπήκανε σε λάθος θέση

(αν πούμε ότι χωράνε κάπου, είναι αμέσως πριν την ειρωνεία «καλώς καμωμένα»).

5) Η Χρεία και το Χρίσμα απέχουν παρασάγγας,

όπως αντιστοίχως και τα ρήματα «χρήζω» και «χρίζω».

Ως εκ τούτου..: «…οι εγκαταστάσεις προπανίου έχρηζαν βελτίωσης…».

9. You Weekly



1) Τα άτομα που προσδιορίζουν τούς τηλεοπτικούς σταθμούς

και εν γένει τα «Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης» ως «οικογένειες»,

έχουν τεράστια ψυχ(ολογ)ικά κενά ή πάσχουν από ακατάσχετη σιελόρροια.

2) Τα αποσιωπητικά επί αποσιωπητικών στη φράση

«για να… στείλουν ένα μηνυμα στο κανάλι…»,

μαρτυρούν επιδειξιομανία και απελπισμένη ανάγκη για γριφώδεις εξυπνακισμούς.

Κλαίει η μάνα τής Σφίγγας.

3) Εις διπλούν ανεπαρκής αντιμετώπιση τής κατάληξης «-ν».

«…να μη βρεθεί…» και όχι «…να μην βρεθεί…»,

«…με τον χειρότερο(ν) τρόπο…» και όχι «…με το χειρότερο τρόπο…»

(κατά παρέκκλισιν τού γλωσσικού κανόνα,

το «άρρεν» Αιτιατικό Άρθρο προτείνεται να παίρνει πάντα τη συγκεκριμένη κατάληξη,

ώστε να αποφεύγεται -αισθητικώς, αλλά ενίοτε και νοηματικώς-

η «Ουδετεροποίηση τού Αρσενικού»).

4) «…την εκπομπής…» (άνευ σχολίου).

5) «…το συμβόλαιο της…» (λείπει ο δέων τόνος στη Λήγουσα).

6) Με ρέγουλα το «λιβανιστήρι» στην Τσολάκη.

10. News Break



1) «…στι φυλακές…» (άνευ σχολίου).

2) Και τελεία, και κόμμα, στη φράση «όχι επειδή ήταν το παιδί μου.,»; Πρωτότυπο.

3) «…τα έφευγε…»; Εγκώ κεράσει αύριο.

4) «γυιος» και όχι «γιος».

5) «…κάποιος μού είπε…» και όχι «…κάποιος μου είπε…».

6) Αποφεύγουμε την αυτολεξεί μεταφορά δηλώσεων

όταν ο/η εκάστοτε ομιλητής/ομιλήτρια χρησιμοποιεί διαρκώς τις ίδιες λέξεις.

11. Enikos



Δημοσίευμα τον Φεβρουάριο τού 2026

για «μυστήριο» που προγραμματίζεται για το καλοκαίρι ή το φθινόπωρο τού 2027,

όπως ήταν επιβεβλημένο να συμβεί για ένα θέμα που καίει την Ελληνική Κοινωνία

και σκορπίζει ρίγη συγκίνησης σε κάθε πατριώτη ετούτης τής βασανισμένης χώρας.

Η Ελληνική Δημοσιογραφία αποδεικνύει για νιοστή φορά

ότι ξέρει να ακροάζεται τον «Σφυγμό τού Έθνους» και να στέκεται στο ύψος των περιστάσεων,

οπότε αναμένουμε τη θέσπιση καθημερινής στήλης

που θα μάς ενημερώνει με κάθε λεπτομέρεια για το μελλόνυμφο ζεύγος.

12. Newsit



Ποιος θα πει με τρόπο στον συντάκτη

ότι η διατύπωση «επίθεση με…» δηλώνει συμμαχία ή οπλισμό;

Ποιος θα πει με τρόπο στον συντάκτη

ότι εδώ η σωστή διατύπωση είναι «επίθεση στον…»;

Άραγε, είναι έτοιμος αυτός ο ανυποψίαστος συντάκτης να υποστεί τέτοιο σοκ;

13. Κουτί τής Πανδώρας



1) Η επαναληπτικότητα «είπε/είπα» είναι άκρως ενοχλητική «παρήχηση».

2) «τούς τιμούμε» και όχι «τους τιμούμε».

3) Είναι προφανές ότι στην τελευταία -και υπογραμμισμένη- πρόταση,

έχει ξεχαστεί ή παραλειφθεί κομβικό τμήμα τής τοποθέτησης,

οπότε η Κατανόηση επαφίεται στα Συμφραζόμενα.

14. Πρώτο Θέμα



Η Αστυνομία έφτασε αμέσως και όχι «άμεσα».

Το επίρρημα «άμεσα» δηλώνει τρόπο ενέργειας,

το επίρρημα «αμέσως» έχει την απαιτούμενη χρονική σημασία.

15. Daily Media



1) Όταν μιλάμε για τοποθεσία, προτιμάται το «όπου» από το «που».

2) Οι λέξεις «ουσιαστικά», «φυσικά», «θεωρητικά», «βέβαια»,

είναι άλλοτε επίθετα και άλλοτε επιρρήματα,

οπότε θα ήταν καλό να τονίζεται η επιρρηματική σημασία με την κατάληξη «-ως/-ώς»

(δεκτό ότι ξενίζει η μορφή «φυσικώς»,

όμως οι έτερες τρεις περιπτώσεις

-ήτοι, το «ουσιαστικώς», το «θεωρητικώς» και το «βεβαίως»-

είναι μακράν καλύτερες και αναβαθμίζουν την εικόνα τού κειμένου μας).

3) Αποφεύγουμε να εκφράζουμε με νούμερα τα μικρά αριθμητικά·

ούτε «4 μεγάλες απουσίες», ούτε «οι 4 πρωτοκλασάτοι παρουσιαστές»,

ούτε -ακόμη περισσότερο- η γελοιότητα «μόλις 1 μέρα πριν»

(τα Νούμερα έχουν το μειονέκτημα ότι αφαιρούν δυναμική από το Γένος).

4) Το ον που εντάσσει την Τσολάκη στους πρωτοκλασάτους παρουσιαστές,

πρέπει επειγόντως να εξοριστεί από τον πλανήτη Γη.

5) «…του Θάνο Κιούση…» (άνευ σχολίου).

6) «Ο παρουσιαστής φέτος δεν έχει ακόμα υπογράψει τη συμφωνία του με τον σταθμό…».

Συντακτικό-Αχταρμάς. Ατάκτως ερριμμένες λέξεις.

7) «…ο ίδιος, βέβαια, έχει δηλώσει…» και όχι «…ο ίδιος βέβαια έχει δηλώσει…».

8) Εις τριπλούν θλιβερή η φράση

«…το πιο κανάλι θα έχει την τύχη να φιλοξενήσει την εκπομπή επενδύσεων.».

Έχουμε διαδοχικώς τη χρήση τού άρθρου «το» για ουσιαστικοποίηση τής πρότασης,

έχουμε την αντωνυμία «ποιο» να παίρνει τη μορφή τού ομόηχου επιρρήματος

κι έχουμε και την ξεχειλίζουσα γλοιωδία

που προμοτάρει απροκαλύπτως την κατ’ ευφημισμόν «εκπομπή επενδύσεων».

16. Espresso



Γράφετε τη λέξη «πατέρας» με κεφαλαίο,

ενώ ο συγκεκριμένος ρασοφόρος ήταν κατηγορούμενος -και τώρα πια, καταδικασμένος-

για κακοποιήσεις παιδιών;

Απαράδεκτη ανακολουθία προς τα γεγονότα.

Σ.Σ. Παρεμπιπτόντως,

όταν γίνεται λόγος για ιερέα και όχι για γονέα, χρειάζεται να βάζουμε Ενωτικό

(πατέρας/πατήρ-Ενωτικό-όνομα ιερέως).

17. Tlife



1) Το ζευγάρι θέλει Ενωτικό και όχι μεγάλη παύλα με κενά εκατέρωθέν της.

Επίσης, μπαίνει Ενωτικό σε φράσεις που αποτελούνται από επαναλαμβανόμενη λέξη

(χέρι-χέρι, μάνι-μάνι, τσάκα-τσάκα, άρον-άρον, πίτσι-πίτσι, και ούτω καθ’ εξής…).

2) Τα Αριθμητικά -όταν χρησιμοποιούνται μανιωδώς-

πέρα από το γεγονός ότι καθιστούν ενοχλητική την Ανάγνωση,

προσδίδουν και Αοριστία/Αναξιοπιστία στην Είδηση.

3) Όταν βλέπεις τις λέξεις «Συγκεκριμένα», «Αναλυτικά», «Ειδικότερα»,

ξέρεις ότι από πίσω κρύβεται ένας ατάλαντος και φλύαρος συντάκτης.

4) Η σεξιστική και μισογυνική ακλισία τού ουσιαστικού/επιθέτου/μετοχής «Παρών»

βρίσκει εδώ την απόλυτη κορύφωσή της,

μέσω τής διατύπωσης «ο Πάνος Μουζουράκης και η Μαριλού Κόζαρη έδωσαν το “παρών”.».

Οποία χυδαία προσβολή για το Γυναικείο Φύλο

(φανταστείτε τις ακραίες αντιδράσεις που θα υπήρχαν από την Πατριαρχία,

αν γινόταν η ίδια ζύμωση με το αντίστοιχο θηλυκό επίθετο

και εμφανιζόταν η φράση «έδωσαν το “παρούσα”»).

5) «…προτίμησαν να περάσουν απαρατήρητοι πίσω από τα τηλεοπτικά συνεργεία.».

Όποιος βγάζει νόημα με αυτήν την ανερμάτιστη μπούρδα, πρέπει ν’ αρχίσει ν’ ανησυχεί.

6) «Το “TLIFE” τούς κατέγραψε» και όχι «τους κατέγραψε».

18. iefimerida



Παντού η ίδια διατύπωση που -εμμέσως πλην σαφώς- αποτελεί ρητορική κατά των ζώων

και χρησιμοποιεί τη Μαϊμού ως ύβρι, ως προσβολή,

ως «Σύμβολο Αντιγραφής», ως «Δήλωση Απάτης»

(χώρια που εδώ απουσιάζουν τα επιβεβλημένα εισαγωγικά και το Ενωτικό).

Εν κατακλείδι, σεβασμός στους προγόνους μας και τα παράπονά σας στον Δαρβίνο.

19. S.DN.A.



Πάνω που ο παίκτης είναι έτοιμος να φύγει από την Παρτιζάν για να πάει στην Παρτιζάν,

εμφανίζεται η Παρτιζάν και κάνει καλύτερη προσφορά από την Παρτιζάν στην Παρτιζάν,

με αποτέλεσμα -εκεί που όλοι είχανε πιστέψει ότι ο παίκτης θα κατέληγε στην Παρτιζάν-

εκείνος επέλεξε να φύγει από την Παρτιζάν και να πάει στην Παρτιζάν,

αντί να πάει στην Παρτιζάν και να αρνηθεί να πάει στην Παρτιζάν.

Αυτό ακριβώς. Τίποτ’ άλλο.

20. Pronews



Η αφόρητη μαλακία που έχουν καθιερώσει οι ημεδαποί δημοσιογραφίσκοι,

είναι να βάζουν την Αντωνυμία -εν προκειμένω, τον αδύναμο τύπο της- πριν από το Ουσιαστικό.

Επιπροσθέτως δε, σε αυτήν την περίπτωση δεν χρειάζεται καν η κτητική αντωνυμία,

καθώς πρόκειται για απύθμενη ηλιθιότητα να αναφέρεται το Τροχαίο ως «Ιδιοκτησία».

Εσύ που συνέταξες τη φράση «το θανατηφόρο του τροχαίο»,

φύγε αμέσως από το Δημοσιογραφικό Λειτούργημα και επίστρεψε επειγόντως στο Δημοτικό.

Ντράπηκε κι η Ντροπή.

Επιμύθιο:

Παίδες, αυτά για σήμερα..!

Ξέρω ότι θα σάς λείψει η στήλη

(δεν θα λείψει σε αυτούς που καταλαβαίνουν ότι δεν πρόκειται να τούς γλείψει)

και ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη Παρασκευή.

Αν θέλετε να αναπτύξουμε τις προσωπικές μας συνωμοσίες

ενάντια στην (καθεστωτική) Αμορφωσιά,

μπορείτε να μού στέλνετε τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας

-όπως επίσης,

τα βίντεο και τις φωτογραφίες που θα απαθανατίζουν τα κάθε λογής μιντιακά «μαργαριτάρια»-

στις ακόλουθες διευθύνσεις..:

Twitter (νυν «Χ»): https://x.com/TopDaskalos

Gmail: TopDaskalos@gmail.com

Ο Δάσκαλος