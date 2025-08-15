Αγαπητές Αναγνώστριες και Αγαπητοί Αναγνώστες,

από τις 8 Αυγούστου, η δημοφιλέστερη ημέρα, η Παρασκευή,

δεν διαθέτει απλώς την αξία τού ετεροπροσδιορισμού της,

δεν δημιουργεί θετικά συναισθήματα μόνον ως η «Αγγέλλουσα το Σαββατοκύριακο»,

αλλά έχει αποκτήσει το δικό της δημοσιογραφικό ορόσημο·

να ’μαστε πάλι εδώ, λοιπόν, στο καθορισμένο εβδομαδιαίο ραντεβού μας,

με την πρωτοπόρο-καινοτόμο στήλη που γεννήθηκε ως πράξη αντίστασης.

Η Αμορφωσιά, η Προχειρότητα, η Τσαπατσουλιά, η Επιπολαιότητα

συναντιούνται επισήμως πλέον με την αριστοφανική νέμεσή τους,

τώρα πια το Χιούμορ και η Σάτιρα γίνονται όπλα

για να αντιμετωπίζουμε την καθημερινή αποδόμηση που υφίσταται η Ελληνική Γλώσσα,

το αρμόζον ακρωνύμιο «MA.LA.KI.A.» περιγράφει επακριβώς το φαινόμενο

και προειδοποιεί τούς «δράστες»

ότι «(αν τολμάτε) διαπράξτε ξανά τη “Δολοφονία τής Γλώσσας”».

Και βεβαίως, δεν (θα) εξαιρείται από τη δηκτικότητα η εφημερίδα μας,

καθώς το δικαίωμα στον Σαρκασμό και στην Κριτική

οφείλει να έχει πάντοτε ως αφετηρία τον Αυτο-Σαρκασμό και την Αυτο-Κριτική.

Η παρθενική εμφάνισή μας απέφερε εις το έπακρον τα προσδοκώμενα αποτελέσματα,

η «Πιάτσα των Βολεμένων» εξεκίνησε τις συνήθεις κραυγές

που βγάζει κάθε «πιάτσα» όταν ο Ρομαντισμός πάει κόντρα στο «Σύστημα»,

οι «Τζαμπατζήδες τής Δημοσιογραφίας» συνειδητοποιούν ότι ήγγικεν η «Ώρα τής Πληρωμής».

Εν κατακλείδι,

απόλυτος σεβασμός στο «Ανθρώπινο Λάθος» μεν,

αλλά ουδεμία ανοχή προς τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη συνθήκη

ως σεσημασμένο επιχείρημα για να αθωώνουν τη λαθομανία τους.

Κατόπιν τούτων, πάμε στο σημερινό «Top-20». Απολαύστε το…

…

1. Ζούγκλα



Είχαμε να βρεθούμε μπροστά σε τέτοιον σουρεαλισμό από το «Μουντιάλ» τής Γαλλίας (1998),

όταν ο θρυλικός Μανώλης Μαυρομμάτης εξεστόμισε την αξεπέραστη ατάκα

«Ο Ρόναλντ ντε Μπουρ δίνει πάσα στον δίδυμο αδελφό του, (τον) Φρανκ ντε Μπερ.».

Όμως, χαλάλι η αναμονή μας (κι ας ξεπεράσαμε μέχρι και την Πηνελόπη),

αφού μετά από 27 χρόνια ήρθε στη «Ζούγκλα» αυτό το διπλό έπος

-οποία σατανική σύμπτωση, πάλι με ολλανδικό περιεχόμενο-

και μάς παράγει αφειδώς διπολική διαταραχή.

Φίτεσε. Βιτέσε.

Βαλέρι. Βαλερίι.

Σαν τη μνημειώδη διαφήμιση τού «Σκρατς» με το δίλημμα «Δέντρο ή Καραβάκι;»

(https://www.youtube.com/watch?v=5VVffCDs4fQ&ab_channel=%CE%9F%CE%A0%CE%91%CE%A0%CE%91.%CE%95.%28OPAPS.A.%29),

εδώ έχουμε «Φίτεσε ή Βιτέσε;» και «Βαλέρι ή Βαλερίι;».

Δγιαλιέχτεεε…

2. Dnews



Ο Μεξικανός δημοσιογράφος έλιωνε κάτω από τον καυτό ήλιο τής Πουέμπλα,

η μεσημεριανή σιέστα ήταν μονόδρομος,

το σομπρέρο ήταν η προσωπική του πέργκολα,

όμως το διεθνές ρεπορτάζ δεν ημπορούσε να περιμένει και διέκοπτε τη Ραστώνη.

Η ανάγκη για άρον-άρον διεκπεραίωση καθίστατο πιο επιτακτική από ποτέ,

τα Αρχικά ήσαν μια κάποια λύσις,

κι αν κάποιοι αναγνώστες δεν καταλαβαίνανε γρυ από τα αρκτικόλεξα,

η κοφτή απάντηση ερχόταν να βάλει τέλος σε κάθε περαιτέρω κουβέντα:

«Σάς γράφω στ’ αρχίκια μου.».

3. DailyMedia



Μετά από τη νέα καθημερινή εκπομπή το Σαββατοκύριακο,

περιμένουμε με αγωνία και μία σαββατοκυριακάτικη εκπομπή από Δευτέρα έως Παρασκευή,

ώστε να σιγουρέψεις το «Πούλιτζερ» (και το «Νομπέλ Λογοτεχνίας» μαζί).

4. News247



Σταματήστε αυτήν την ελληνικούρα,

σταματήστε να κλίνετε ό,τι δεν πρέπει να κλίνεται (κλίνεται = γ΄ ενικό).

Συνελόντι ειπείν, το σωστό είναι «όσο περισσότερα χιλιόμετρα»,

αλλά αν έχετε κάνει τάμα να μετατρέψετε το εν λόγω επίρρημα σε αντωνυμία,

γράψτε τη φράση «όσα χιλιόμετρα» και όλα θα πάνε καλά…

5. ProNews



– Περιπτέρωφ, μήπως ξέρεις εδώ κοντά να διανυκτερεύει κανά φαγάδικο;

– Παιδιά, τέτοια ώρα υπάρχει ένα πιο πέρα από το Σλαβιάνσκ.

– Απέχει πολύ από ’δώ;

– Με αμάξι είστε;

– Με μηχανή.

– Α, ωραία…

Θα πάτε ευθεία, στη διασταύρωση δεξιά,

κι αφού περάσετε την Κονσταντίνοφκα και την Ντρουζκόφκα,

θα το βρείτε μπροστά σας στα πεντακόσα χιλιόμετρα.

– Τέλεια!

(για τούς μύστες τής Ιστορίας, η φάση είναι «Δεξιότερα, Κουροπάτκιν.»)

6. The Toc



Έρωτας «Μπαμ και Κάτι».

7. Αυγή



Εδώ κολλάει το σλόγκαν «πρΟΤΙ φορά Αριστερά».

(αν πάσχετε από αϋπνίες, προσπαθήστε να μετρήσετε τα «ότι» τής είδησης·

στα μισά τού κειμένου θα κοιμάστε ήδη σαν πουλάκια…)

8. Skai



Εδώ δεν υπάρχει ορθογραφικό ή συντακτικό λάθος,

όμως τίθεται σαφές ζήτημα που σχετίζεται με τη Γλωσσική Αισθητική

διότι αμέσως μετά από το ρήμα «άλλαξε» ακολουθεί ο σύνδεσμος «αλλά»,

με συνέπεια να παράγεται ενοχλητική παρήχηση και συνάμα να εκπέμπεται Λεξιπενία.

Άρα, το πρόβλημα δεν θα είχε γεννηθεί καν,

αν στη θέση τού «αλλά» επελέγετο το «όμως» ή το «μα»

(η διαδοχή «…καν, αν…» αποτελεί επιτηδευμένη διατύπωση,

προκειμένου να αναδειχθεί το γεγονός

ότι δεν είναι a priori εσφαλμένες άπασες οι παρηχήσεις).

9. Newsit



Δυσκολευόμαστε ιδιαιτέρως να καταλάβουμε τι λες στο πρώτο σκέλος,

όμως -παρ’ ότι τιμάς εις τριπλούν τη λέξη «Έκθεση»-

είμαστε σίγουροι ότι ήσουν σκράπας στην Έκθεση.

10. iefimerida



Αχ, Ελλάδα, σ’ αγαπώ,

μα σε γράφω με πεζό,

γιατί μ’ έμαθες και ξέρω,

να τα ξύνω όπου βρεθώ,

να τα ξύνω όσο μπορώ,

και να μη σε υποφέρω.

11. S.DN.A.



Ωστόσο, η μεταγραφή δεν θα ολοκληρωθεί.

Ωστόσο, ίσως και να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Ωστόσο, ο «γύρος» έχει Αιτιατική.

Ωστόσο, το «γύρω» δεν έχει Αιτιατική.

Ωστόσο, ο «γύρος» και το «γύρω» γίνονται ένα στην Αιτιατική.

Ωστόσο, εγκατάλειψε αμέσως τη Δημοσιογραφία.

Ωστόσο, επίστρεψε αμέσως στο Δημοτικό.

12. Το Κουτί της Πανδώρας



Έχεις τρεις επιλογές:

1η) «Σημειώνεται πως ένας εξ αυτών έχει ομολογήσει.».

2η) «…διακρίνονται οι τρεις συλληφθέντες, ένας εκ των οποίων έχει ομολογήσει.».

3η) Προσέρχεσαι αυτοβούλως στο πλησιέστερο «Γλωσσολογικό Τμήμα» και παραδίνεσαι.

13. Tlife



Πέραν τής λεπτομέρειας ότι η σωστή γραφή είναι «γυιος» και όχι «γιος»,

αναγιγνώσκοντας αυτό το έξοχο κείμενο με την απαράμιλλη γλαφυρότητα

αρχίζω να υποψιάζομαι -χωρίς να είμαι και σίγουρος-

ότι η Χρύσα Μιχαλοπούλου έχει έναν γυιο.

Yo, maaan…

14. MensHouse



Όντως υπάρχει εδώ μια θλιβερή καρικατούρα· και δεν είναι η Πάμελα Άντερσον.

15. Gazzetta



Όταν άλλα γράφεις και άλλα νομίζεις ότι έγραψες…

Δες τι έχεις γράψει, δες πώς διαβάζεται αυτό που έχεις γράψει,

δες τις επεκτάσεις που συνάγονται από τις λεκτικές αλληλουχίες σου,

από τις άστοχες διατυπώσεις σου κι από τις παραλείψεις σου,

μπας και αλλάξεις κάποτε ρότα..:

«Σύμφωνα με δημοσίευμα του Φώτη Ιωαννίδη,

ο Έλληνας στράικερ του Παναθηναϊκού αρέσει στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού.».

Δες τώρα πώς θα ήταν άψογη η επίμαχη παράγραφος:

«Στη λίστα της Λιντς -όσον αφορά την ενίσχυση στην επιθετική γραμμή-

φέρεται να βρίσκεται ο Φώτης Ιωαννίδης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα τού … (αναφορά στο «Μέσο»),

ο Έλληνας στράικερ του Παναθηναϊκού αρέσει στους ανθρώπους του αγγλικού συλλόγου,

που παρακολουθούν την περίπτωσή του.».

Είναι τόσο εύκολο και το μετέτρεψες σε «τόσο δύσκολο».

16. Enikos



Είναι προφανές ότι ετούτη η πρόταση συντάχθηκε εξ ημισείας

από τον Κωνσταντίνο Κατακουζηνό κι από την Ελένη Βλαχάκη.

17. NewsBeast



Εκτός από τη διάγνωση «Τεμπελιά σε βαθμό κατατονίας»,

αναρωτιέμαι αν υπάρχει κάποιος λιγότερο αναξιοσέβαστος λόγος

που οι Νεοέλληνες δημοσιογράφοι παραλείπετε -εν μέρει ή και εξ ολοκλήρου-

τις τελείες στα ακρωνύμια.

Όσο για τούς τρεις συλληφθέντες αναδρούς, μπουκαλά να πάθουν.

18. C.N.N. Greece



Όταν τα Ονόματα, οι Ιδιότητες και τα Σημεία Στίξεως γίνονται Αχταρμάς.

Όταν τα Ονόματα, οι Ιδιότητες και τα Σημεία Στίξεως γίνονται Συνονθύλευμα.

Είναι τόσα πολλά τα λάθη εν προκειμένω,

που θα περιοριστώ να σάς παραθέσω πώς θα έπρεπε να ήταν το κείμενο

και μπορείτε κατόπιν να εξαγάγετε -μέσω συγκρίσεων- τα δέοντα συμπεράσματα..:

Η «Πρώτη Κυρία» των Η.Π.Α., Μελάνια Τραμπ,

απειλεί να μηνύσει τον γυιο του τέως Αμερικανού προέδρου, τον Χάντερ Μπάιντεν,

για περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο δολάρια.

19. Sport24



Εδώ η «θεία απ’ το Σικάγο» προσπαθεί να συνδυάσει τα «Ελληνικά» με τα «Εγγλέζικα».

Μιλάμε για βέρι γουέλ δημοσιογραφία και για μπίζνες αζ γιούζουαλ να ’ούμε…

20. NewsBomb



Ο Ορισμός τού Φριχτού Συντακτικού.

Ο Ορισμός τής Ξεπέτας.

Ο Ορισμός τής Ασχετοσύνης.

Ο Ορισμός τής Γλωσσικής Κακοποίησης.

1ο λάθος: «…της σχεδιάστρια…» (άρθρο και ουσιαστικό σε διαφορετική πτώση).

2ο λάθος (αν και τυπικώς σωστό): «…για το θάνατο…»

(οι γλωσσολόγοι επισημαίνουν εδώ και χρόνια

ότι το Αρσενικό Άρθρο πρέπει να εξαιρείται από τον γραμματικό κανόνα

που σχετίζεται με την κατάληξη «-ν» τής Αιτιατικής,

ώστε έτσι να αποφεύγεται η προβληματική -νοηματικώς και αισθητικώς- σύμπτωση

με την Ονομαστική και με την Αιτιατική τού Ουδετέρου·

ήτοι, η συγκεκριμένη εξαίρεση αποτρέπει την «Ουδετεροποίηση τού Αρσενικού Γένους»).

3ο λάθος: «Η έρευνα παίρνουν μία νέα τροπή…»

(ουσιαστικό και ρήμα σε διαφορετικό αριθμό).

4ο λάθος: «Η έρευνα παίρνουν μία νέα τροπή…»

(παντελώς αχρείαστο το αριθμητικό «μία» ως συνοδευτικό στη λέξη-κλειδί «τροπή»,

καθώς έτσι εκπορεύεται καφενειακή-κομμωτηριακή φλυαρία).

5ο λάθος: «…βρέθηκε αναίσθητη μέσα σε ένα γιοτ…»

(να πάλι το φλύαρο αριθμητικό,

λες και η αποθανούσα θα ημπορούσε να είχε βρεθεί αναίσθητη

σε δυο-τρία σκάφη ταυτοχρόνως).

6ο λάθος: «…γιοτ που ήταν αγκυροβολημένο

στο Montauk Yacht Club στο Hamptons στο Long Island…»

(βλέπεις αυτά τα απανωτά «στο»

και αναφωνείς ένα μεγαλοπρεπές «Ε…, ά’ στο διάλο…»).

7ο λάθος: «…κηρύχθηκε νεκροί…»

(ρήμα και ουσιαστικό ξανά σε διαφορετικό αριθμό).

8ο λάθος: «…η λευκή σκόνη που βρέθηκε στα καθίσματα του σκάφους,

εξετάζεται ως πιθανή υπερβολική δόση ναρκωτικών.»

(εδώ έχουμε την «Κορωνίδα τής Ακατάσχετης Παπαριάς»,

εδώ γελάει η Υφήλιος με το αστοιχείωτο ον που συνέταξε ετούτο το παραλήρημα·

δηλαδή, αν είχε βρεθεί ένας τόνος ναρκωτικών στα αμπάρια τού σκάφους,

θα εξεταζόταν ως «πιθανή υπερβολική δόση»;).

Συμπέρασμα: Οι ανίκανοι δάσκαλοι παράγουν ανίκανους μαθητές.

Ντρέπεται κι η Ντροπή.

Επιμύθιο:

Παίδες, αυτά για σήμερα..!

Ξέρω ότι θα σάς λείψει η στήλη

(σε εσάς που δεν θα λείψει, είναι επειδή καταλαβαίνετε ότι δεν πρόκειται να σάς γλείψει),

όμως ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη Παρασκευή.

Αν θέλετε να αναπτύξουμε τις προσωπικές μας συνωμοσίες ενάντια στην καθεστωτική Αμορφωσιά,

μπορείτε να μού στέλνετε τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας

-όπως επίσης,

τα βίντεο και τις φωτογραφίες που θα απαθανατίζουν τα κάθε λογής μιντιακά «μαργαριτάρια»-

στις ακόλουθες διευθύνσεις..:

Τα λέμε…

Ο Δάσκαλος