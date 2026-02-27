Αγαπητές Αναγνώστριες και Αγαπητοί Αναγνώστες,

έφτασε η Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου

και να ’μαστε πάλι στο καθορισμένο εβδομαδιαίο ραντεβού μας,

με την πρωτοπόρο-καινοτόμο στήλη που γεννήθηκε ως πράξη αντίστασης.

Η Αμορφωσιά, η Προχειρότητα, η Τσαπατσουλιά, η Επιπολαιότητα

συναντιούνται επισήμως πλέον με την αριστοφανική νέμεσή τους,

τώρα πια το Χιούμορ και η Σάτιρα γίνονται όπλα

για να αντιμετωπίζουμε την καθημερινή αποδόμηση που υφίσταται η Ελληνική Γλώσσα,

το αρμόζον ακρωνύμιο «MA.LA.KI.A.» περιγράφει επακριβώς το φαινόμενο

και προειδοποιεί τούς «δράστες»

ότι «(αν τολμάτε) διαπράξτε ξανά τη “Δολοφονία τής Γλώσσας”».

Και βεβαίως, δεν (θα) εξαιρείται από τη δηκτικότητα η εφημερίδα μας,

καθώς το δικαίωμα στον Σαρκασμό και στην Κριτική

οφείλει να έχει πάντοτε ως αφετηρία τον Αυτο-Σαρκασμό και την Αυτο-Κριτική.

Η εμφάνισή μας αποφέρει ήδη εις το έπακρον τα προσδοκώμενα αποτελέσματα,

η «Πιάτσα των Βολεμένων» έχει ξεκινήσει τις συνήθεις κραυγές

που βγάζει κάθε «πιάτσα» όταν ο Ρομαντισμός πάει κόντρα στο «Σύστημα»,

οι «Τζαμπατζήδες τής Δημοσιογραφίας» συνειδητοποιούν ότι ήγγικεν η «Ώρα τής Πληρωμής».

Εν κατακλείδι,

απόλυτος σεβασμός στο «Ανθρώπινο Λάθος» μεν,

αλλά ουδεμία ανοχή προς τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη συνθήκη

ως σεσημασμένο επιχείρημα για να αθωώνουν τη λαθομανία τους.

Κατόπιν τούτων, πάμε στο σημερινό «Top-20». Απολαύστε το…

…

1. Ζούγκλα



Με δεδομένο ότι στα Νέα Ελληνικά -και δη, στην απλοποιημένη μορφή τους-

το Επίρρημα συμπίπτει σε πλείστες περιπτώσεις με τον Πληθυντικό τού Ουδετέρου Επιθέτου,

συνιστά γλωσσική καλαισθησία να χρησιμοποιούμε την κατάληξη «-ως»,

η οποία συντελεί ενίοτε και στην αποφυγή νοηματικών συγχύσεων.

Άρα, είναι προτιμότερη η διατύπωση «ιδιαιτέρως υψηλά επίπεδα».

2. Enikos



Ημείς οι ψυχαναγκαστικοί δηλώνουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας

στον ομοιοπαθή συντάκτη που υπέπεσε στην ειδησεογραφική ανακολουθία

επειδή έκανε τη σκέψη

«Αααχ…, παραλίγο να ήταν ίδια τα χρόνια με τις φορές.» (μία εξαπάτηση ανά έτος ζωής).

Μα κι αυτή η Αστυνομία,

δεν ημπορούσε να άφηνε τον ταξιτζή να έκανε άλλες τρεις εξαπατησούλες

και να τον συνελάμβανε μετά;

Ουδείς νοιάζεται για ημάς τούς ψυχαναγκαστικούς;

3. Newsit



1) Αντί να υπάρχουν πάρα πολλά κόμματα σε μία πρόταση,

μπορούμε να μειώνουμε τον αριθμό χρησιμοποιώντας τη «Διπλή Παύλα».

2) Η θλιβερή μοδίτσα που έχουν μετατρέψει σε καθεστώς οι αστοιχείωτοι συντάκτες,

είναι πάλι εδώ για να διαμελίσει το Συντακτικό.

Έτσι, αντί τής απλής φράσης «σε αυτόν τον χώρο»,

βλέπουμε το έκτρωμα «στον χώρο αυτό»,

όπου η Αντωνυμία πηγαίνει στο τέλος.

Και βεβαίως -όπως θα διαπιστώσουμε παρακάτω-

οι αστοιχείωτοι συντάκτες βάζουν την Αντωνυμία εν μέσω τής φράσης

όταν πρέπει όντως να βρίσκεται στο τέλος τής πρότασης.

3) Κι άλλη θλιβερή καθεστωτική μοδίτσα είναι πάλι εδώ για να ρυπάνει το Συντακτικό.

Αναφέρομαι στη χρήση τού άρθρου «το»,

που χρησιμοποιείται για να ουσιαστικοποιούνται ολόκληρες προτάσεις

(«για το τι ακριβώς»).

4) Οι απανωτές επαναλήψεις λέξεων («ότι», «αυτός», «είχε», «όλες», υπέδειξε»),

μαρτυρούν εκκωφαντική πενία έκφρασης.

5) Η ορθή γραφή είναι «αφτιά» και όχι «αυτιά».

6) Η διατύπωση «…δεν είχε φτάσει στα αυτιά του το θέμα της οσμής.»,

έχει μεν λογοτεχνικό ενδιαφέρον,

όμως είναι γελοιωδέστατη και δεν περιποιεί την αρμόζουσα σοβαρότητα στο τραγικό συμβάν.

4. iefimerida



Συντακτικός Αχταρμάς. Ανερμάτιστες Διατυπώσεις.

Υφέρπουσα Φλυαρία. Υφέρπων Πλατειασμός.

Η Σάχλα και η Ανακατωσούρα που χαρακτηρίζουν τούς Νεοέλληνες,

δεν περιορίζονται στην Προφορικότητα,

αλλά περνάνε -αναποφεύκτως- και στη Γραφή.

Άτομα που αδυνατούν να ακολουθήσουν βασικές γραμματικές διαδοχές,

άτομα που αδυνατούν να εφαρμόσουν ακόμη και την κλασική αλληλουχία

«Υποκείμενο —> Ρήμα —> Αντικείμενο»,

διασπείρουν τις προσωπικές θολούρες τους.

Ως εκ τούτων,

ουδεμία έκπληξη προκαλείται από το γεγονός ότι τα Εισαγωγικά δεν έκλεισαν,

ενώ η Στερεοτυπίλα κορυφώνεται με το επίρρημα «Συγκεκριμένα»

που υφίσταται βάναυση κακοποίηση διά τής καταχρήσεώς του.

Και για να μη μένουν απορίες (ώστε να κάνετε τις συγκρίσεις σας),

η σωστή σύνταξη τού υπότιτλου είναι η εξής:

Η «Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων» ενημερώνει -μέσω ανακοίνωσής της-

για περιστατικό οπλοφορίας συνηγόρου κατά τη διάρκεια δίκης.

5. You Weekly



Η χειρότερη μορφή σκανδαλοθηρίας,

είναι η σκανδαλοθηρία που προσπαθεί ανεπιτυχώς να υποδυθεί την Αξιοπιστία.

Εν προκειμένω, ο «Φερετζές τής Ξευτίλας» είναι το Ερωτηματικό,

το οποίο μετατρέπει την «Κλειδαρότρυπα» σε «win-win κατάσταση».

Σ.Σ. Γουστάρω να εκδώσουν κοινή ανακοίνωση οι δύο αναφερόμενοι στο δημοσίευμα,

υπερασπιζόμενοι την ιδιωτικότητά τους με μία διαπίστωση που θα καταλήγει σε ερωτηματικό:

«Είναι αήθεις αυτοί που βγάζουν φράγκα εμπορευόμενοι τις ζωές μας;».

«Win-Win» λέμε…

6. Daily Media



Για νιοστή φορά αποδεικνύεται ότι η Αισθητική έχει μεγαλύτερη αξία από τη Γνώση,

καθώς η μεν Γνώση αποκτιέται και είναι επίκτητη συνθήκη,

ενώ η Αισθητική είναι έμφυτο χάρισμα.

Όταν ένα άτομο βάζει τίτλο με τις τρεις διαδοχικές λέξεις «του που του»,

όταν ένα άτομο δεν αντιλαμβάνεται την απωθητικότητα και την ασχήμια τής διατύπωσης,

δηλώνει εμμέσως πλην σαφώς ότι έχει ως κοσμοθεωρία το «μου-σου-του»,

την Πάρλα, την Μπουρδολογία, το Παραλήρημα.

Κατόπιν τούτων,

ένα τέτοιο άτομο αδυνατεί να τηρήσει το στοιχειώδες σέβας προς τον εκλιπόντα Έρικ Ντέϊν,

κάνοντας σεξιστική αναφορά στη γυναίκα τού προσφάτως αποδημήσαντος 54χρονου ηθοποιού.

Ανοησία. Ξετσιπωσιά. Φτήνια.

7. The Toc



1) Τα ονόματα/επώνυμα/ονοματεπώνυμα

απαιτούν εκατέρωθεν κόμματα όταν βρίσκονται εν μέσω προτάσεων,

ενώ -επιπροσθέτως- αν η Ιδιότητα έχει άμεση επαφή με το Πρόσωπο, δεν χρειάζεται κόμμα.

Άρα..:

«Ο πρόεδρος των Η.Π.Α., Ντόναλντ Τραμπ, πραγματοποίησε ομιλία στο Κογκρέσο…»

ή

«Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποίησε ομιλία στο Κογκρέσο…».

2) Η «Αύξηση Αορίστου» υπάρχει ήδη στο ρήμα «ήρκεσε» (αρκώ, ήρκεσα),

οπότε είναι φαιδρή «ελληνικούρα» να επεκτείνουμε τον Αόριστο και στην Παραλήγουσα.

Η σωστή γραφή, λοιπόν, είναι «διήρκεσε»

(και για να μην ξεχνιόμαστε, η διαρκώς κακοποιούμενη Προστακτική είναι «διάρκεσε»).

8. Έθνος



Απαράδεκτη δημοσιογραφική/ειδησεογραφική αντίληψη,

η οποία συμπυκνώνεται σε μία και μοναδική διατύπωση.

Στη συντριπτική πλειονότητά τους,

οι αναγνώστριες και οι αναγνώστες θα αναρωτηθούν

«Τι είναι “οι εγκαταστάσεις του Γάλλου”; Ποιος είν’ αυτός ο Γάλλος;»,

καθώς -αν εξαιρέσουμε τούς Κρητικούς λόγω εντοπιότητας, και τούς φοιτητές στο νησί-

ελάχιστοι άνθρωποι γνωρίζουν τις απαντήσεις στις εύλογες απορίες.

Ως εκ τούτων, θα έπρεπε να υπήρχαν οι σχετικές διευκρινίσεις

που θα πιστοποιούσανε τη Δημοσιογραφική Εγκυρότητα

και θα συνεισφέρανε στη Συλλογική Γνώση.

Ο Γάλλος είναι οικισμός στον νομό Ρεθύμνου,

οι εγκαταστάσεις τού Γάλλου είναι η «Πανεπιστημιούπολη» τής περιοχής.

Γκέγκε, διεκπεραιωτικέ συντάκτη;

9. Sport24



Όταν δεν μετανιώνεις που δεν ξέρεις Ελληνικά,

δεν ξέρεις και ότι τα Αγγλικά -όπως κάθε Εθνική Γλώσσα-

είναι ουσιαστικοποιημένο/ονοματοποιημένο επίθετο που γράφεται με κεφαλαίο

(με πεζό γράμμα ξεκινάνε οι επιθετικοί προσδιορισμοί

«ελληνικό λάδι», «τουρκικός καφές», «ιταλική πίτσα», «αγγλικό γήπεδο», και πάει λέγοντας…).

10. Skai



1) Γιατί βάζεις το «ύστερα» και όχι το «μετά»; Ούτε εσύ ξέρεις.

2) Γιατί βάζεις τη λέξη «ισχυρισμοί»; Γνωρίζεις τη σημασία της;

3) Είτε θα πούμε «περιελάμβαναν», είτε θα πούμε «περιλαμβάνανε»

(ο Αόριστος δεν πρέπει να έχει τονισμό που να παραπέμπει στην Προστακτική).

4) Η διατύπωση «(ο Κάνιε Γουέστ) ελέγχει την προκλητική γκαρνταρόμπα της συζύγου του.»,

είναι αποπροσανατολιστικός και απέχει από τα γεγονότα.

Ο Έλεγχος συνδυάζεται με περιορισμούς,

ενώ στην προκειμένη περίπτωση αυτό το ανδρείκελο εξωθούσε αυτό το γύναιο

σε χυδαίες εμφανίσεις και σε -έστω οπτικής διάστασης- εκπορνεύσεις.

5) Η θλιβερή μοδίτσα που έχουν μετατρέψει σε καθεστώς οι αστοιχείωτοι συντάκτες,

είναι ξανά και ξανά εδώ για να διαμελίσει το Συντακτικό.

Έτσι, αντί τής απλής φράσης «Αυτές οι συμπεριφορές…»,

βλέπουμε το έκτρωμα «Οι συμπεριφορές αυτές…»,

όπου η Αντωνυμία πηγαίνει στο τέλος.

Σε πλήρη ανακολουθία,

έρχεται κατόπιν ο αδύναμος αντωνυμικός τύπος να πετιέται στη μέση τής πρότασης

και βλέπουμε τις διατυπώσεις

«…από το κοντινό τους περιβάλλον…» και «…το μανιακό δημιουργικό του μυαλό…»

(κάποιες φορές είναι θεμιτή η εν λόγω μορφή προκειμένου να δίδεται έμφαση,

όμως παράγεται απώθηση όταν αυτή η οπτική γίνεται «σύστημα»).

11. Tlife



1) «στην Ταϊλάνδη» και όχι «στη Ταϊλάνδη».

2) «ταξίδι-δώρο» και όχι «ταξίδι – δώρο»

(«Ενωτικό» λέγεται ετούτο το σημείο στίξης, οπότε πρέπει να ενώνει και ουχί να διαχωρίζει).

3) Να πάλι ο αδύναμος αντωνυμικός τύπος στην ανυπόφορη εκδοχή τής χρήσης του

(«στους διαδικτυακούς της φίλους», αντί «στους διαδικτυακούς φίλους της»).

4) Για να αποφευγόταν η επανάληψη τής λέξης «στιγμιότυπο»,

υπάρχει και η λέξη «ενσταντανέ».

Αλλά πού..;

4) «Η Ηλιθιότητα τού Μήνα» είναι γεγονός.

Τι κι αν το πρώτο κοινό στιγμιότυπο αναρτήθηκε στο παγκοσμίως προσβάσιμο «Instagram»,

ήρθε «στο φως» από τηλεοπτική εκπομπή.

Δεν υπάρχει πυθμένας…

12. Gazzetta



1) «παιγνιδιών»; Καμία αντίρρηση, αν δεν ήταν θλιβερό το υπόλοιπο κείμενο.

2) Στη φράση «…η νίκη στο πρώτο ματς της έδωσε ένα τεράστιο αβαντάζ…»,

η αντωνυμία θέλει τόνο διότι έχει αναφορική και όχι κτητική σημασία («τής έδωσε»).

3) Για το «…συνολικά καλύτερα…»,

αναπαράγω αυτολεξεί ό,τι έγραψα στην αρχή:

Με δεδομένο ότι στα Νέα Ελληνικά -και δη, στην απλοποιημένη μορφή τους-

το Επίρρημα συμπίπτει σε πλείστες περιπτώσεις με τον Πληθυντικό τού Ουδετέρου Επιθέτου,

συνιστά γλωσσική καλαισθησία να χρησιμοποιούμε την κατάληξη «-ως»,

η οποία συντελεί ενίοτε και στην αποφυγή νοηματικών συγχύσεων.

Άρα, είναι προτιμότερη η διατύπωση «…συνολικώς καλύτερα…».

4) «…στο ματς που έχασε…» και «…στο ματς που κέρδισε…».

Ακόμα μία καθεστωτική δημοσιογραφική μπούρδα,

σύμφωνα με την οποία -ενώ μιλάμε για Αθλητισμό και όχι για Τζόγο-

το ρήμα «νικώ» αντικαθίσταται από το ρήμα «κερδίζω»

και το ρήμα «ηττώμαι» αντικαθίσταται από το ρήμα «χάνω».

5) Η Τεμπελιά αντικαθιστά την Άνω Τελεία με ένα απλό «ενωτικό».

6) Η Τεμπελιά αντικαθιστά τα «Διότι», «Επειδή», «Αφού», με το «Γιατί».

«Γιατί» στην Ερώτηση, «Γιατί» και στην Απάντηση.

7) Η Τεμπελιά παραλείπει τις απαιτούμενες τελείες στη συντομογραφία «π.χ.»

και έτσι η φράση «παραδείγματος χάριν» καταντάει ήχος ρόγχου.

8) «…η πιθανότητα να μην μπει γκολ ήταν μεγάλη…».

Όταν αναφερόμαστε στο παρελθόν,

οφείλουμε να θέτουμε άπαντα τα σχετικά ρήματα σε ανάλογους γραμματικούς χρόνους

(«…η πιθανότητα να μην έμπαινε γκολ ήταν μεγάλη…»).

9) «…στο πως δεν θα αφήσει την Λεβερκούζεν…».

Τρία λάθη σε επτά λέξεις ο αρθρογράφος,

ο οποίος ουσιαστικοποιεί ολόκληρη πρόταση με το άρθρο «(σ)το»,

αμέσως μετά δεν βάζει τόνο στο τροπικό επίρρημα «πώς»

και κατόπιν βάζει τη λανθασμένη κατάληξη «-ν» στο επόμενο άρθρο

(ίδια νοοτροπία επικρατεί και στην επόμενη διατύπωση «…στο πως δεν θα μπλέξει…»,

ενώ το ακαταμάχητο λεξιλόγιο κορυφώνεται στη φράση «…την οδήγησε στο να κάνει…»).

Κατά τα λοιπά, ό,τι δηλώσεις… αρθρογραφείσαι.

13. Espresso



Ο αντιπρόεδρος τού Εδεσσαϊκού και η Μαρία Σολωμού είναι το ίδιο πρόσωπο;

Πάντως, εγώ δεν έχω δει στον ίδιο χώρο τον αντιπρόεδρο και τη Μαρία,

οπότε αρχίζω να υποψιάζομαι πολλά πράματα…

(ειρήσθω εν παρόδω, αμφιβάλλω απολύτως για την πιστότητα τής αποδελτίωσης)

14. News Break



1) Μην το παρακάνετε με τα links,

διότι στερείτε την ελληνική υπηκοότητα από τούς ανυποψίαστους πολίτες.

2) Αρχίζω να αναρωτιέμαι μήπως ο συντάκτης είναι αλλοδαπός,

που προσπαθεί φιλοτίμως να μάθει Ελληνικά και Δημοσιογραφία συνάμα.

Η φράση «…ο γάμος είναι το επόμενο βήμα για το ζευγάρι, που ζει ήδη σαν παντρεμένοι.»,

είναι για επιστροφή στο Δημοτικό.

Οι σωστές εκδοχές είναι δύο:

«Ο γάμος είναι το επόμενο βήμα για το ζευγάρι, που ζει ήδη σαν παντρεμένο».

«Ο γάμος είναι το επόμενο βήμα για το ζευγάρι, που ζουν ήδη σαν παντρεμένοι.»

(κατά τη συντακτική λογική που ορίζεται από το «“Κατά το Νοούμενο” Σχήμα»

και εμφανίζεται -ως χαρακτηριστικό παράδειγμα- στο δημώδες άσμα

«Στου Παπαλάμπρου την αυλή»,

όπου υπάρχει ο στίχος «Κόσμος είναι μαζεμένοι…»).

15. Yupiii



Αυτό το «στου μουσικό show» είναι απολύτως ταιριαστό με το αξάν τής Έφης Θώδη.

Επικροτώ…

16. Pro News



1) Είναι πασίδηλο ότι ο συντάκτης τρέφει αβυσσαλέο μίσος προς τα Σημεία Στίξης

και τα διασύρει ποικιλοτρόπως, είτε διά τής χρήσης, είτε διά τής αχρησ(τ)ίας.

2) «προσέθεσε» (Αόριστος) και όχι «πρόσθεσε» (Προστακτική).

3) Για να αποφεύγουμε τα πολλά «πως», χρησιμοποιούμε και το «ότι» (και τούμπαλιν).

4) Μέσα σε επτά λέξεις είχαμε την παρηχητική σειρά «κάθε, καθώς, κάθε».

Μόνο το «κατακάθε» έλειπε.

5) Άνευ λόγου και αιτίας υπάρχουν αποσιωπητικά στη φράση

«πρόστιμα της τάξεως των… χιλίων ευρώ»

(λες και πρόκειται για Μεταφορά ή για Ευφυολόγημα).

6) Το «Ευρό» πρέπει να γράφεται με «όμικρον» και να κλίνεται,

ώστε να διαχωρίζονται όροι όπως η «Ευρο-Πολιτική» (η πολιτική περί τού νομίσματος)

και η «Ευρω-Πολιτική» (η πολιτική περί τής ηπείρου).

7) «στη λεωφόρο, στη δουλειά» και όχι «στην λεωφόρο, στην δουλειά».

8) Αρχίζει το προσωπικό αφήγημα/μελόδραμα τού παραβατικού συντάκτη

με την ακραίως γελοία φράση

«…όλοι, κάθε στιγμή και χωρίς να το καταλαβαίνουν διαπράττουν δεκάδες παραβάσεις.».

«Μαμάαα…, μαμάαα…, σήμερα χωρίς να το καταλάβω πάτησα καμιά εκατοστή πεζούς.».

«Αρνητής Ευθύνης» ο συντάκτης.

9) «Αν αυτές (οι δεκάδες παραβάσεις) τιμωρούνται με πρόστιμα της τάξεως των… χιλίων ευρώ,

η κυβέρνηση δεν πρόκειται να δει ψήφο ποτέ ξανά.».

Να και ο πολιτικός εκβιασμούλης από τον παραβατικό συντακτούλη.

10) «…κάποιοι άσχετοι κάποτε έβαλε…».

Σε εμφανή ψυχική τρικυμία ο ταραγμένος παραβατικός συντακτούλης.

11) «(με τόσο χαμηλό όριο ταχύτητας) ο οδηγός έχει την αίσθηση ότι είναι κυριολεκτικά ακίνητος.».

Πάνω απ’ όλα η Κυριολεξία.

12) «Στην δουλειά του θα φτάσει αύριο.».

Να και η «Υπερβολή τής Λογοτεχνικότητας» (κυριολεκτικώς, πάντα).

13) «Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνει “ραλίστας”.».

Έμπλεξε στο θέμα και τη Φύση. Είναι πολύ σοβαρά τα πράματα…

14) Θα γράψω σωστά την τελευταία φράση του,

διότι δεν αντέχω τόσην ασυνταξία..:

«…αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνει “ραλίστας”,

αλλά τα περισσότερα όρια ταχύτητας -αν όχι όλα- στη χώρα, είναι εκτός πραγματικότητας.».

Έχει και τα δίκια του ο «μουστάκιας»

(όπως έλεγε κι ο Νίκος Σταυρίδης στην ταινία «Τα Κίτρινα Γάντια»).

17. News Beast



Ονομαστική: η Τζιβάνα

Γενική: της Νιρβάνας

Αιτιατική: ούτε λόγος για τον λογοτέχνη Παύλο Νιρβάνα (επιτηδευμένη η παρήχηση)

Κλητική: Νιρβάνες, στα κρεβάτια σας…

18. Women Only



Από τη μία έχουμε το ιερό κίνημα τού «MeToo»

κι από την άλλη έχουμε κάτι θλιβερά κείμενα που μειώνουν βάναυσα το Γυναικείο Φύλο,

ανάγοντας σε πανάκεια τη σύμβαση που ευφημιστικώς καλείται ως «Γάμος»

και αντιμετωπίζουν τη Γυναίκα ως «οικούρημα», ως ετερόφωτο ον,

ως μία απελπισμένη ύπαρξη που (πρέπει να) έχει πρεμούρα να ζήσει τη «μεγάλη μέρα»,

να βάλει στεφάνι, να καταφέρει να… κουκουλώσει τον άντρα,

και συνεπαγωγικώς να ξαμολήσει ανευθύνως και μερικά κουτσούβελα

προκειμένου να δικαιούται να απαντάει καταφατικώς

όταν η αδιάκριτη-κουτσομπόλα συγγενής ή γειτόνισσα ρωτάει «Παντρεύτηκες; Έκανες παιδιά;».

Ο Γάμος είναι η Μεγάλη Μέρα τής Ανθρώπινης Κατάντιας.

(κι αν διαφωνείτε,

ανατρέξτε στην καλπάζουσα Ενδο-Οικογενειακή Βία και στις τραγικές καταλήξεις της)

19. S.DN.A.



Είναι αντιπαθέστατος -για κάθε δημοκράτη- ο Γεωργιάδης; Είναι.

Είναι απεχθής -για τη συντριπτική πλειονότητα/πλειοψηφία- των δημοκρατών; Είναι.

Όμως, αυτή η ατακούλα -πέρα από το γεγονός ότι κινείται στις «Παρυφές τής Μηνυσιμότητας»

(καθώς αποτελεί εμμέσως πλην σαφώς «Διέγερση και Υποκίνηση σε Βία»)-

πρεσβεύει μία φτήνια που φτάνει να συνιστά έως και Ενδοτικότητα.

Όταν αναφερόμαστε σε πρόσωπο που μάς κινητοποιεί την Αντιπάθεια και την Απέχθεια,

δεν το προσδιορίζουμε με το μικρό όνομά του,

αφού έτσι δείχνουμε ότι θέλουμε να εισχωρήσουμε στο ίδιο «παιχνίδι»

και χρησιμοποιούμε την Αντιπαλότητα ωσάν «Κερκόπορτα».

Συνελόντι ειπείν,

η Ιστορία έχει (απο)δείξει αναρίθμητες φορές,

ότι οι «Δούρειοι Ρύποι» φορτώνουν τούς «Γεωργιάδηδες» στην Κοινωνία.

20. Instanews



Είστε σοβαροί;

Χρησιμοποιείτε ποδοσφαιρικό όρο για πολύνεκρο δυστύχημα;

Ποδοσφαιροποιείτε την «Τραγωδία των Τεμπών»;

Είστε σοβαροί;

Επιμύθιο:

Παίδες, αυτά για σήμερα..!

Ξέρω ότι θα σάς λείψει η στήλη

(δεν θα λείψει σε αυτούς που καταλαβαίνουν ότι δεν πρόκειται να τούς γλείψει)

και ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη Παρασκευή.

Αν θέλετε να αναπτύξουμε τις προσωπικές μας συνωμοσίες

ενάντια στην (καθεστωτική) Αμορφωσιά,

μπορείτε να μού στέλνετε τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας

-όπως επίσης,

τα βίντεο και τις φωτογραφίες που θα απαθανατίζουν τα κάθε λογής μιντιακά «μαργαριτάρια»-

στις ακόλουθες διευθύνσεις..:

Ο Δάσκαλος