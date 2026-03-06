Αγαπητές Αναγνώστριες και Αγαπητοί Αναγνώστες,

έφτασε η Παρασκευή 6 Μαρτίου

και να ’μαστε πάλι στο καθορισμένο εβδομαδιαίο ραντεβού μας,

με την πρωτοπόρο-καινοτόμο στήλη που γεννήθηκε ως πράξη αντίστασης.

Η Αμορφωσιά, η Προχειρότητα, η Τσαπατσουλιά, η Επιπολαιότητα

συναντιούνται επισήμως πλέον με την αριστοφανική νέμεσή τους,

τώρα πια το Χιούμορ και η Σάτιρα γίνονται όπλα

για να αντιμετωπίζουμε την καθημερινή αποδόμηση που υφίσταται η Ελληνική Γλώσσα,

το αρμόζον ακρωνύμιο «MA.LA.KI.A.» περιγράφει επακριβώς το φαινόμενο

και προειδοποιεί τούς «δράστες»

ότι «(αν τολμάτε) διαπράξτε ξανά τη “Δολοφονία τής Γλώσσας”».

Και βεβαίως, δεν (θα) εξαιρείται από τη δηκτικότητα η εφημερίδα μας,

καθώς το δικαίωμα στον Σαρκασμό και στην Κριτική

οφείλει να έχει πάντοτε ως αφετηρία τον Αυτο-Σαρκασμό και την Αυτο-Κριτική.

Η εμφάνισή μας αποφέρει ήδη εις το έπακρον τα προσδοκώμενα αποτελέσματα,

η «Πιάτσα των Βολεμένων» έχει ξεκινήσει τις συνήθεις κραυγές

που βγάζει κάθε «πιάτσα» όταν ο Ρομαντισμός πάει κόντρα στο «Σύστημα»,

οι «Τζαμπατζήδες τής Δημοσιογραφίας» συνειδητοποιούν ότι ήγγικεν η «Ώρα τής Πληρωμής».

Εν κατακλείδι,

απόλυτος σεβασμός στο «Ανθρώπινο Λάθος» μεν,

αλλά ουδεμία ανοχή προς τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη συνθήκη

ως σεσημασμένο επιχείρημα για να αθωώνουν τη λαθομανία τους.

Κατόπιν τούτων, πάμε στο σημερινό «Top-20». Απολαύστε το…

…

1. Ζούγκλα



Συνηθέστατο λάθος που συναντάμε παντού,

είναι η παντελώς αναιτιολόγητη -και χειρίστως θεσμοθετημένη- αντικατάσταση

που υφίσταται το «Τρίτο Ενικό Πρόσωπο» από το «Τρίτο Πληθυντικό Πρόσωπο»,

με κορυφαίο παράδειγμα το «ερχόταν» που μετατρέπεται σε «έρχονταν».

Εν προκειμένω, η σωστή γραφή είναι «αγνοούταν».

2. Instanews



1) «ίδιες», «ίδιου», «ίδιο». Τα ίδια και τα ίδια, δηλαδή.

2) Να πάλι το κακοποιούμενο «Τρίτο Ενικό Πρόσωπο»,

με τη φράση «η σύσκεψη θα πραγματοποιούνταν».

Ο Παρατατικός διαμαρτύρεται εντόνως, η σωστή γραφή είναι «πραγματοποιούταν».

3) Η πιο αποκρουστική Νεοελληνική Ασυνταξία δηλώνει ξανά την αηδιαστική παρουσία της,

η Αντωνυμία μπαίνει πριν από το Ουσιαστικό,

αντί να διαβάζουμε «Αυτή η συγκέντρωση…», διαβάζουμε «Η συγκέντρωση αυτή…».

4) Το «αύξανε» δεν είναι Αόριστος αλλά Προστακτική.

Προστακτική είναι το «ηύξανε»,

αλλά το έγκλημα που λέγεται «Δημοτική»

έχει καταστρέψει σε μεγάλο βαθμό την Ελληνική Γλώσσα.

5) «Ο Χαμενεΐ έπρεπε να παγιτευτεί…»; Ο… «Γιτευτής των Παραλόγων».

3. Daily Media



1) Ο αδύναμος αντωνυμικός τύπος έχει προσωπική και όχι κτητική σημασία

στη φράση «…μάς έχει συνηθίσει…»,

οπότε χρειάζεται τόνο.

2) «…μας έχει συνηθίσει σε μία σταθερότητα.»;

Μετά από τόσα χρόνια καριέρας, η «μία σταθερότητα» είναι κάπως πτωχική.

3) Και βεβαίως,

σιγά μην έλειπε το συντακτικό έκτρωμα με πρωταγωνίστρια την Αντωνυμία,

η οποία πάει και χώνεται ανάμεσα στο Επίθετο και στο Ουσιαστικό,

ενώ δεν υπάρχει καν λόγος ύπαρξής της στη φράση

«…“σπάει” την επαγγελματική σταθερότητά του.».

4. Yupiii



Εδώ ο αδύναμος αντωνυμικός τύπος δίνει τα ρέστα του:

«Ακυρώνει την αυριανή του εμφάνιση…»

αντί «Ακυρώνει την αυριανή εμφάνισή του…»,

«Όσα ανέφερε για την ακύρωση της αυριανής του εμφάνισης…»

αντί «Όσα ανέφερε για την ακύρωση τής αυριανής εμφάνισής του…»,

«…αναφέρει μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό…»

αντί «…αναφέρει μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό του…»,

«…ζήτημα υγείας θα τον κρατήσει μακριά από την προγραμματισμένη του εμφάνιση…»

αντί «…ζήτημα υγείας θα τον κρατήσει μακριά από την προγραμματισμένη εμφάνισή του…».

Ναι,

υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις

που -σε οποιανδήποτε μορφή της- η Αντωνυμία είναι σωστό να μπαίνει εν μέσω τής φράσης

(επί παραδείγματι, για να αποφεύγεται η άμεση επαφή της με κάποιο άρθρο),

όμως εδώ έχουμε ένα αφόρητο γλωσσικό μοτίβο

που εκφράζει -επί τής ουσίας- την «Εμμονική Κτητικότητα τού Νεοέλληνα».

Τροφή και Ποτό για Σκέψη.

5. Tlife



1) Η «μαντάμ» στην ταινία «Η Βίλα των Οργίων»

θα έλεγε βλέποντας τη διατύπωση «…σε όλη την Ελλάδα…»:

«Αχ…, να χαρείτε, βάλτε κατάληξη “-ν” και στο επίθετο “όλην”. Είμαι κόρη Ναυάρχου.».

2) Η λέξη «δουλειά» σχετίζεται με τη Δουλεία,

οπότε είναι μακράν προτιμότερη η λέξη «Εργασία».

Επίσης,

η «δουλειά» θα ημπορούσε να είχε αντικατασταθεί στη συγκεκριμένη περίπτωση

από το «Ταλέντο», από την «Τέχνη», από τις «Ικανότητες»,

που θα έδιναν ασυγκρίτως μεγαλύτερη έμφαση/δυναμική στο μήνυμα.

3) Η καθιερωμένη λέξη «κοινό» εκπέμπει Αλαζονεία, Ξιπασιά, Ασέβεια, Υποτίμηση.

Αυτός ο όρος είναι κατάπτυστος στον πυρήνα τής ιδεολογίας του.

4) Συνιστά ντροπιαστική αντιφατικότητα και φαλλοκρατικό σεξισμό πρώτου μεγέθους,

να αυτοπροσδιορίζεσαι ως «το μεγαλύτερο και δημοφιλέστερο site για γυναίκες στην Ελλάδα»,

έχοντας έναν άντρα στη φωτογραφία τής ανάρτησης

και αναφέροντας πρώτα τον άντρα στην αγγελία σου.

«Το μεγαλύτερο και δημοφιλέστερο site για γυναίκες στην Ελλάδα,

αναζητά σεφ (άνδρα ή γυναίκα)»,

με άντρα να εικονογραφεί την αγγελία

και με τον άντρα να προηγείται τής γυναίκας στη γραπτή αναφορά.

Μέγιστη «Ρομπιά».

6. Enikos



1) Τρεις απανωτές φορές χρησιμοποιείται ο προσδιορισμός «15χρονος».

Το πάει «σχοινί-κορδόνι» ο βαριεστημένος συντάκτης.

2) Η φράση «Έπεσε από ύψος» είναι θλιβερή δημοσιογραφική ασάφεια

και γελοιοποιεί σε απόλυτο βαθμό την τραγική είδηση,

δημιουργώντας ρητορικές ειρωνείες για την αόριστη διατύπωση.

3) Ουδεμία έκπληξη για το γεγονός

ότι ετούτος ο συντάκτης δεν γνωρίζει την τεράστια διαφορά

που χωρίζει το «άμεσα» και το «αμέσως».

Το «άμεσα» δηλώνει τον τρόπο ενέργειας, το «αμέσως» έχει χρονική σημασία,

οπότε εδώ θα έπρεπε να υπήρχε η διατύπωση «…έφτασε αμέσως ασθενοφόρο…».

7. Έθνος



Κι εκεί που λες ότι «Δεν έχει πιο κάτω.», έχει και πιο κάτω.

Ο προηγούμενος συντάκτης έλεγε ότι το παιδί «έπεσε από ύψος»,

αυτός εδώ διασύρει τη Δημοσιογραφία και την Ειδησεογραφία

λέγοντας ότι το παιδί «έπεσε από μεγάλο υψόμετρο».

Κατόπιν, αυτός εδώ ο πανάσχετος πετάει και τον αταίριαστο χρονικό σύνδεσμο «αφ’ ότου»,

που σημαίνει «από τότε που…»

και είθισται να χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις με ιστορικό και χρονικό εύρος

(και όχι σε πτώσεις που διαρκούν δευτερόλεπτα).

Και κλείνει ο πανάσχετος με τη φράση «στα πλαίσια εκδρομής»,

αγνοώντας ότι -εκτός γεωμετρικών σχεδίων- είναι ένα το πλαίσιο

και λανθασμένη η πληθυντικοποίησή του.

8. Κουτί τής Πανδώρας



1) «Ισχυρίζεται πλήγμα»;

Έτσι στεγνά, χωρίς άλλη λέξη ενδιαμέσως;

Μήπως είσαι ξάδελφος με τον «Το κοπί τη πίτα»;

2) Δεν θέλω να ταραχτείτε,

όμως οι «Φρουροί της Επανάστασης» πρέπει να μπαίνουν σε εισαγωγικά,

διότι δεν είναι κύριο όνομα αλλά προσωνύμιο.

3) Η θέση «υπουργός» γράφεται ΚΑΙ με πεζό, ΚΑΙ με Κεφαλαίο,

μα το αντικείμενο πρέπει να γράφεται με Κεφαλαίο.

Άρα..: «Υπουργός/υπουργός Εξωτερικών».

9. Athletiko



1) «…εξαιρετικά αμφιβολο είναι και ο Μόντε Μόρις.» (άνευ σχολίου).

2) «…ο Μόντε Μόρις είναι εξαιρετικά αμφιβολός…» (άνευ σχολίου)

3) Όταν κλείνεις το κείμενο λέγοντας ότι αυτά είπε ο προπονητής

«…για τους τραυματίες του Ολυμπιακού.»,

ενώ η τελευταία φράση αναφέρεται στους διαθέσιμους παίκτες

και στην επαρκή ικανότητά τους να κερδίσουν το ματς,

απλά σφραγίζεις την εκκωφαντική απουσία τής σοβαρότητάς σου.

10. iefimerida



1) Ξεχάσατε στον τίτλο να βάλετε το «να» και να κλείσετε τα εισαγωγικά.

2) Καλή φασούλα να ξεστρατίζει το κόμμα και να πηγαίνει να κολλάει στην επόμενη λέξη.

3) Τα ονόματα/επώνυμα/ονοματεπώνυμα

-όταν βρίσκονται εν μέσω προτάσεων

και δεν βρίσκονται σε άμεση επαφή με την ιδιότητα τού προσώπου-

πρέπει να έχουν κόμμα εκατέρωθεν.

4) «γυιο(ς)» και όχι «γιο(ς)».

5) Αποτελεί μυστήριο, πώς η «Διπλή Παύλα» αντικαταστάθηκε από δύο… σιαμαία «ενωτικά».

6) Τα «τόνισε» και «υποστήριξε» δηλώνουν Προστακτική.

Ο Αόριστος είναι «ετόνισε» και «υπεστήριξε».

7) Δηλαδή, η «κάποια “συμφωνία”» σφύζει από συγκεκριμενοποίηση,

αλλά ο Τραμπ αρνήθηκε να γίνει «ΠΙΟ συγκεκριμένος»;

11. Newsit



1) Μού τη δίνει στα νεύρα

να βλέπω το «γιατί» να αντικαθιστά συνεχώς το «διότι» και το «επειδή».

2) Οι «Η.Π.Α.» είναι ακρωνύμιο/αρκτικόλεξο και θέλουν τελείες για να είναι τέλειες.

3) 22 λέξεις ο τίτλος, 30 ο υπότιτλος, κανένα κόμμα

(συνολικώς έπρεπε να υπήρχαν τρία, ένα στον τίτλο και δύο στον υπότιτλο,

τα οποία σάς αφήνω να ανακαλύψετε πού είναι η θέση τους).

Επίσης, και στο υπόλοιπο κείμενο λείπουν αρκετά κόμματα.

4) «οι τιμές της βενζίνης του φυσικού αερίου αυξάνονται» διαβάζουμε στον υπότιτλο,

«οι τιμές της βενζίνης του φυσικού αερίου αυξάνονται» διαβάζουμε και στη συνέχεια.

«Βρε, μπας και υπάρχει τέτοιο είδος βενζίνης;

Βρε, μπας και υπάρχει μπιτζίνα που όταν τη ρωτάς “Τίνους είσ’ ισύ, πιδάκι μ’..;”,

απαντάει “Ιγώ ίμι τ’ φυσικού αερίου.»,

εσκέφθην όντας αδαής περί των καυσίμων,

οπότε έφτασα να ρωτήξω μέχρι και την «Τεχνητή Νοημοσύνη»,

που κι εκείνη δεν ήξευρε τίποτις για το θέμα.

Απλά, ο συντάκτης ξυνόταν όταν έγραφε την είδηση και παρέλειψε ένα «και».

5) «Οι πρώτες ημέρες του πολέμου στο Ιράν είναι γεγονός…».

Μού αρέσει η λογοτεχνική διατύπωση, όσο κι αν κινείται στο «Μεταίχμιο τής Ελληνικούρας».

6) «…στοΝ Περσικό Κόλπο…» και όχι «…στο Περσικό Κόλπο…».

7) Οι «N.Y.T.» θέλουν εισαγωγικά και τελείες,

ή -ακόμη καλύτερα- ολόγραφη αναφορά ώστε να καταλαβαίνουν κι οι αναγνώστες

που δεν ξέρουν/αντιλαμβάνονται πως πρόκειται για τούς «New York Times».

8) Λέτε ότι οι πρώτες 100 ώρες τής στρατιωτικής εκστρατείας

εκτιμάται ότι είχαν κόστος 3,7 δισεκατομμύρια δολάρια,

ήτοι, περισσότερα από 890 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα,

αλλά δεν βγαίνουν τα «κουκιά».

Κάθε ώρα είχε κόστος 37 εκατομμύρια,

αν πολλαπλασιάσουμε με τις 24 ώρες προκύπτει γινόμενο 888 εκατομμύρια,

οπότε είναι… κάπως δύσκολο τα «888» να θεωρηθούν περισσότερα από τα «890».

12. You Weekly



«Κοσμικογραφία» λέγεται στη σύγχρονη χαλεπή εποχή η παρασιτική συνθήκη,

που βρίσκει ως αφορμή την εγκυμοσύνη μίας γυναίκας

για να «γκαστρώνει» ολάκερη την Κοινωνία.

Μετά, λοιπόν, από την αναφορά στο χαρμόσυνο μαντάτο,

αρχίζουν -μαζί με τις σχετικές οχλήσεις για δηλώσεις- τα δημοσιεύματα

«Διανύει τον πρώτο μήνα τής εγκυμοσύνης (τον δεύτερο, τον τρίτο, και ούτω καθ’ εξής)»,

«Φούσκωσε η κοιλίτσα…»,

«Η φωτογραφία με τη φουσκωμένη κοιλίτσα στο “Instagram”»,

«Ποιο είναι το φύλο του μωρού»,

«Το ζευγάρι ετοιμάζει το δωμάτιο του μωρού»,

«Γέννησε η (τάδε)»,

«Έγιναν γονείς οι (τάδε)»,

«Η συγκινητική φωτογραφία από το μαιευτήριο»,

και τείνει στο διηνεκές ο Παρασιτισμός.

13. Lady Like



1) Δεν θέλω καν να φανταστώ

ότι η Γενική «του Βερολίνο» είναι συνειδητή επιλογή και όχι παραδρομή.

2) Το «στυλ» προέρχεται από ξενική παρετυμολογία τής ελληνικής λέξης «στύλος»,

οπότε καλό είναι να διατηρείται η γραφή με «ύψιλον» και να αποφεύγεται η απλοποίηση.

3) Το «G.N.T.M.» θέλει εισαγωγικά και τελείες, όπως εισαγωγικά θέλει και το «First Dates»,

διότι πρόκειται για τίτλους εκπομπών.

4) Τι να πούμε για το «Γιατί; γιατί…»; Τι να πρωτοπούμε; Ας σιωπήσουμε καλύτερα…

14. News Break



1) Το εμπεδώσαμε το «συνελήφθη» σε βαθμό… λοχείας.

2) Χαχαχα, «Η γνωστή τραγουδίστρια» λέει το σαχλό άτομο,

σα να μιλάει για κάποιαν άσημη που εμφανίζεται σε παράδρομο τής Αθηνών-Λαμίας.

3) Ούτε η μεθυσμένη Μπρίτνεϊ θα έγραφε «προσχήχθη».

Όμως, αφού γράφεις που γράφεις μπούρδες,

ας πέταγες τουλάχιστον ένα «προσΧΙΚθη»

που θα ήταν θεϊκό διότι θα εταίριαζε με τη Μέθη.

15. News Beast



Ο Σεξισμός/Φαλλοκρατισμός/Μισογυνισμός τής Νεοελλάδας,

εσωτερικευμένος, παγιωμένος, μονίμως υφέρπων/ακροβολισμένος/κρυπτόμενος,

προδίδεται ακόμη και σε πολιτικές ειδήσεις,

καθώς απαγορεύεται η Εξουσία να μην ανήκει σε «οντότητα» με αρσενικό άρθρο.

Έτσι, η Ρωσία δεν είναι «η μεγάλη κερδισμένη» αλλά «ο μεγάλος κερδισμένος».

Καταλάβαμε…

16. Skai



1) Ποιος σάς είπε ότι οφείλει κάθε αναγνώστης να μιλάει τη συνθηματική γλώσσα σας;

«ΥΠΑΜ» στον τίτλο, «ΥΠΑΜ» και στον υπότιτλο, τελείες πουθενά, «Υπουργός Άμυνας» πουθενά.

2) Θα υποβάλλει αίτηση

κάθε δευτερόλεπτο, κάθε ώρα, κάθε μέρα, κάθε βδομάδα, κάθε μήνα, κάθε χρόνο;

Θα υποβάλλει ασταματήτως την ίδια αίτηση;

Μήπως να μάθετε ότι τα δύο «λάμδα» δηλώνουν εξακολουθητικότητα ενέργειας;

Μήπως να μάθετε ότι εδώ η σωστή χρονική γραφή είναι «θα υποβάλει»;

Μήπως..;

3) Η σεσημασμένη χρήση των άρθρων για ουσιαστικοποίηση φράσεων/προτάσεων,

εμφανίζεται τώρα εις διπλούν («με τα όσα λέγονται», «περί του τι συμβαίνει»).

Λεξιπενίας το Ανάγνωσμα.

4) Το «απόλυτα» είναι ΚΑΙ πληθυντικό ουδετέρου επιθέτου,

οπότε είναι προτιμότερη η -αμιγώς επιρρηματική- μορφή «απολύτως».

17. Πρώτο Θέμα



1) Για τούς μη γνωρίζοντες (ψυχή έχουν κι αυτοί):

«ΕΛ.ΑΣ.» (Ελληνική Αστυνομία)

«Υ.Α.Τ.» (Υποδιεύθυνση Αποκατάστασης Τάξης)

«Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.» (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας)

2) Πού κολλάει το κεφαλαίο στις λέξεις «Drone», «Διμοιρία», «Διαμεσολαβητής»;

Μάλιστα, το κεφαλαίο παρέμεινε και εντός κειμένου για την τελευταία εξ αυτών,

οπότε φτάνω να σκέφτομαι μήπως υπήρξε κάποια αγιοποίησις

(τόσοι και τόσοι έχουν κηρυχθεί άγιοι, γιατί όχι κι ένας διαμεσολαβητής…).

18. Women Only



Προσπαθείτε να κάνετε χιούμορ και γράφετε τραγικές ηλιθιότητες.

Το χαριτωμένο στιγμιότυπο με τον γατούλη,

είναι ανεπίτρεπτο να σχετίζεται με μηνύματα προώθησης της απουσίας ενσυναίσθησης

και να χρεώνονται τα Ζώα την αναλγησία που διέπει το Ανθρώπινο Είδος,

πόσω μάλλον που στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

υπήρξε ήδη βομβαρδισμός σχολείου θηλέων στο Ιράν,

με περίπου 180 νεκρά κοριτσάκια (άγνωστος ο ακριβής αριθμός των θυμάτων).

Εν κατακλείδι, απουσία ενσυναίσθησης είναι και τα ηλίθια «χιουμοράκια».

19. Pro News



Άντε…,

ας δεχθούμε ότι ο σταυρός που κάνει ο κάθε -αμφιβόλου ηθικής- πιστός,

αξίζει να γραφτεί με κεφαλαίο.

Άντε…,

να δεχθούμε ότι η σύντμηση «απ’» πήγε κι εκόλλησε με την αντωνυμία «ό,τι».

Άντε…,

να δεχθούμε ότι δεν μπήκε υποδιαστολή στην αντωνυμία «ό,τι»,

σα να είναι σύνδεσμος.

Άντε…,

να δεχθούμε τη λαϊκούρα «πέρσι» αντί τού σαφώς πιο καλαίσθητου «πέρυσι».

Ο Σταυρός κι ο Τουρισμός πώς σχετίζονται μεταξύ τους;

Άραγε, αυτή η σχέση είναι μέρος τού τρίπτυχου «Ψεκασμός – Σταυρός – Τουρισμός»;

Προφανώς…

20. S.DN.A.



1) Για την απαράδεκτη φωτογραφία τι να πούμε; Τα λέει όλα η εικόνα.

2) «…ωστόσο όλοι αγώνες…».

Μετά από την απαράδεκτη φωτογραφία, απουσιάζει και ένα άρθρο στον τίτλο.

3) «…έπειτα την κλιμάκωση…».

Μετά από την απαράδεκτη φωτογραφία και το απουσιάζον άρθρο,

απουσιάζει και η πρόθεση «από».

4) Οποία απύθμενη ανοησία, οποία κενότητα, οποία σήψη,

να γίνεται πόλεμος, να δέχεται επίθεση βρετανική βάση σε κυπριακό έδαφος,

και να αναφέρεται η Κύπρος με τον -άκυρο για την περίσταση- όρο «νησί της Αφροδίτης».

Πόλεμος είναι, ανόητοι. Δεν είναι καλλιστεία.

Επιμύθιο:

Παίδες, αυτά για σήμερα..!

Ξέρω ότι θα σάς λείψει η στήλη

(δεν θα λείψει σε αυτούς που καταλαβαίνουν ότι δεν πρόκειται να τούς γλείψει)

και ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη Παρασκευή.

Αν θέλετε να αναπτύξουμε τις προσωπικές μας συνωμοσίες

ενάντια στην (καθεστωτική) Αμορφωσιά,

μπορείτε να μού στέλνετε τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας

-όπως επίσης,

τα βίντεο και τις φωτογραφίες που θα απαθανατίζουν τα κάθε λογής μιντιακά «μαργαριτάρια»-

στις ακόλουθες διευθύνσεις..:

Twitter (νυν «Χ»): https://x.com/TopDaskalos

Gmail: TopDaskalos@gmail.com

Ο Δάσκαλος