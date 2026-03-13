Αγαπητές Αναγνώστριες και Αγαπητοί Αναγνώστες,

έφτασε η Παρασκευή 13 Μαρτίου

και να ’μαστε πάλι στο καθορισμένο εβδομαδιαίο ραντεβού μας,

με την πρωτοπόρο-καινοτόμο στήλη που γεννήθηκε ως πράξη αντίστασης.

Η Αμορφωσιά, η Προχειρότητα, η Τσαπατσουλιά, η Επιπολαιότητα

συναντιούνται επισήμως πλέον με την αριστοφανική νέμεσή τους,

τώρα πια το Χιούμορ και η Σάτιρα γίνονται όπλα

για να αντιμετωπίζουμε την καθημερινή αποδόμηση που υφίσταται η Ελληνική Γλώσσα,

το αρμόζον ακρωνύμιο «MA.LA.KI.A.» περιγράφει επακριβώς το φαινόμενο

και προειδοποιεί τούς «δράστες»

ότι «(αν τολμάτε) διαπράξτε ξανά τη “Δολοφονία τής Γλώσσας”».

Και βεβαίως, δεν (θα) εξαιρείται από τη δηκτικότητα η εφημερίδα μας,

καθώς το δικαίωμα στον Σαρκασμό και στην Κριτική

οφείλει να έχει πάντοτε ως αφετηρία τον Αυτο-Σαρκασμό και την Αυτο-Κριτική.

Η εμφάνισή μας αποφέρει ήδη εις το έπακρον τα προσδοκώμενα αποτελέσματα,

η «Πιάτσα των Βολεμένων» έχει ξεκινήσει τις συνήθεις κραυγές

που βγάζει κάθε «πιάτσα» όταν ο Ρομαντισμός πάει κόντρα στο «Σύστημα»,

οι «Τζαμπατζήδες τής Δημοσιογραφίας» συνειδητοποιούν ότι ήγγικεν η «Ώρα τής Πληρωμής».

Εν κατακλείδι,

απόλυτος σεβασμός στο «Ανθρώπινο Λάθος» μεν,

αλλά ουδεμία ανοχή προς τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη συνθήκη

ως σεσημασμένο επιχείρημα για να αθωώνουν τη λαθομανία τους.

Κατόπιν τούτων, πάμε στο σημερινό «Top-20». Απολαύστε το…

…

1. Ζούγκλα



«Εκ δεξιών τού Πατρός».

«Ποδαρικό με το δεξί».

«Το δεξί χέρι τού προέδρου».

«Δεξιότητες».

Η άκρως ευφημισμένη έννοια που λέγεται «Παράδοση»,

διαιωνίζει -έως και σήμερα- κάθε είδους αρχαίες δεισιδαιμονίες

και αναπαράγει γκετοποιήσεις σκοταδιστικών εποχών,

φτάνοντας να ταυτίζει το Ταλέντο, την Ικανότητα και την Τύχη με το επίρρημα/επίθετο «δεξιά».

Τι κι αν ο Αϊνστάϊν ήταν αριστερόχειρ;

Τι κι αν ο Μέσι είναι αριστερόπους;

Τι κι αν εγώ είμαι ευνοούμενος από την ισχύουσα δεξιομανή κουλτούρα;

Ο «Φασισμός τής Πλειονότητας»

εξακολουθεί να στιγματίζει τις σωματικές/πνευματικές/ψυχολογικές λειτουργίες ανθρώπων,

αντιμετωπίζοντας τη Μειονότητα ωσάν «Μειονεξία».

Εάν αναλογιστούμε δε, ότι υπάρχουν άτομα με αναπηρία σε δεξιά άκρα,

αντιλαμβανόμαστε την οδύνη που τούς προκαλείται από τέτοια στερεότυπα.

Και βεβαίως, η Ανθρωπότητα έχει βιώσει μέχρι κι «Ολοκαυτώματα»,

από την κατά φαντασίαν καλοτυχία που επέρχεται όταν τα πράγματα πηγαίνουν (ακρο)δεξιά.

2. iefimerida



Καθίσταται πασίδηλο ότι το άτομο που συνέταξε ετούτο το κείμενο

δεν είχε την παραμικρή σύνδεση με το περιγραφόμενο συμβάν

και επί τής ουσίας πρεσβεύει την ίδια οπτική με τούς παρασιτικούς παπαράτσι.

Ο Τζάστιν Μπίμπερ -προφανώς εκφράζοντας και τη σύντροφό του-

αντέδρασε για την παραβίαση τής ιδιωτικότητάς τους,

ο Τζάστιν Μπίμπερ -προφανώς εκφράζοντας και τη σύντροφό του-

έδειξε ευθέως και πολυπτύχως την ενόχλησή του(ς) για τις κάμερες,

αλλά το ημεδαπό ασυναίσθητο ον εθεώρησε ότι αυτή ήταν η κατάλληλη είδηση

για να μάς περιγράψει ποιες ήταν οι ενδυματολογικές επιλογές τής Χέϊλι Μπίμπερ,

παρά το γεγονός ότι υπήρχε σχετική φωτογραφία στην ανάρτηση

(ο «Τερματισμός τής Ξευτίλας» είναι η αναφορά στους ακάλυπτους ώμους,

που κινείται στις παρυφές τής σαθρής αντίληψης

«Εν τάξει, έφταιγε κι ο βιαστής, αλλά κι αυτή γιατί φορούσε μίνι;»).

Απόπατος Σεξισμός. Ντράπηκε κι η Ντροπή.

3. You Weekly



Η πιθανότητα βροχής από «μπινελίκια» αυξάνεται δραματικώς,

όταν βλέπω χωρίς τόνο το τοπικό επίρρημα «πού;» και το τροπικό επίρρημα «πώς;».

4. Sport24



1) To ρήμα «περικλύουν» προέρχεται από το ουσιαστικό «κλύσμα»;

2) Η πανηγυρική καθολικότητα που συμπυκνώνεται στη φράση «σε όλα τα αθλήματα»,

αποδεικνύεται «για τα πανηγύρια» με τον επιλεκτικό διαχωρισμό

όπου απομονώνονται τα «πέντε βασικά ομαδικά ολυμπιακά αθλήματα»

(χώρια που τα «Ολυμπιακά Αθλήματα»

-λόγω Ολυμπισμού και όχι λόγω Ολυμπιακού- πρέπει να αρχίζουν με κεφαλαίο γράμμα).

Με απλά λογάκια,

μάθετε να εκθειάζετε τα σωματεία χωρίς απροκάλυπτες τάσεις υπερβολής

και δίχως να χρησιμοποιείτε/αναπαράγετε/αναμασάτε διάτρητες «επιχειρηματολογίες»,

διότι αυτομάτως υποπίπτετε σε αυτο-γελοιοποίηση

με αντανακλαστικές συνέπειες και για τις «λιβανιζόμενες» ομάδες (σας).

3) «…την ερυθρόλευκη αυτή κυριαρχία.».

H «ερυθρόλευκη» θέλει εισαγωγικά, διότι αποτελεί μεταφορική περιγραφή.

4) «…την ερυθρόλευκη αυτή κυριαρχία.».

Η αποκρουστική και πανηλίθια δημοσιογραφική «μοδίτσα»

δηλώνει για ακόμη μια φορά την παρουσία της,

η Αντωνυμία μπαίνει ανάμεσα στο Επίθετο και στο Ουσιαστικό,

εν προκειμένω δεν θα έπρεπε καν να υπήρχε η Αντωνυμία

(ή έστω -σε επίπεδο καφενειακής έμφασης- να βρισκόταν πριν κι από το Επίθετο:

«…αυτήν την “ερυθρόλευκη” κυριαρχία.»).

5. Athletiko



Αν συνυπολογίσουμε, μάλιστα,

ότι τέσσερις από τις νίκες επί τής Μπέτις

είχαν καταγραφεί με τον Μπενίτεθ στον πάγκο τής αρκετά υποδεέστερης Βαλένθια,

μία όταν ήταν προπονητής τής αρκετά υποδεέστερης Λίβερπουλ

και μία όταν ήταν κόουτς τής αρκετά υποδεέστερης Ρεάλ Μαδρίτης,

τότε το πρόσημο γίνεται αυτομάτως ακόμα πιο θετικό (sic).

Με απλά λογάκια,

μάθετε να εκθειάζετε τα σωματεία χωρίς απροκάλυπτες τάσεις υπερβολής

και δίχως να χρησιμοποιείτε/αναπαράγετε/αναμασάτε διάτρητες «επιχειρηματολογίες»,

διότι αυτομάτως υποπίπτετε σε αυτο-γελοιοποίηση

με αντανακλαστικές συνέπειες και για τις «λιβανιζόμενες» ομάδες (σας).

6. Daily Media



Δύο λάθη σε δύο λέξεις, και δη στον τίτλο;

1) Το «είπε» έγινε «είχε».

2) Το «όχι» -αφού είναι τοποθέτηση/απάντηση- πρέπει να μπει σε εισαγωγικά

και να μην πετιέται «χύμα» στο κείμενο,

διότι πλήττονται το Συντακτικό και η Αισθητική.

Ως εκ τούτων, παραμένει το αμείλικτο ερώτημα:

Δύο λάθη σε δύο λέξεις, και δη στον τίτλο;

7. Enikos



Συγκλονισμένο το Πανηλίθιο -εεε…, το Πανελλήνιο, ήθελα να πω-

μετά από αυτήν την τραγική εξέλιξη που έχει παγώσει τη ζωή στη χώρα.

Οι εκφράσεις «Χωρισμός-σοκ» και «Αίσθηση προκαλεί…»

δεν δύνανται να χωρέσουν ετούτην τη μακάβρια κατάληξη,

η κήρυξη τριήμερου εθνικού πένθους είναι μονόδρομος,

οι σημαίες κυματίζουν ήδη μεσίστιες σε κάθε ελληνικό μπαλκόνι που σέβεται τον εαυτό του.

Χωρίσανε ο Σάσα κι η Νικόλ;

Σε τι κόσμο θα φέρουμε τα παιδιά μας, Νίκο Σασίκα..;

Πώς να αντέξει η κενωνία το δυσάρεστο μαντάτο;

Πώτς γκένεν να ετελείωσε αυτή η μακροχρόνια σχέση των τριών χρόνων;

Ευτυχώς, τουλάχιστον, που είναι έγκυρες οι πληροφορίες,

οπότε ενημερωνόμαστε τον Μάρτιο για κάτι που έχει συμβεί τον Δεκέμβριο

(σύμφωνα με τις ίδιες έγκυρες πηγές και πληροφορίες,

τον Δεκέμβριο έλαβε τέλος κι ο «Πελοποννησιακός Πόλεμος»,

ενώ όπου να ’ναι επίκειται η νίκη στον Μαραθώνα επί των Περσών).

Αυτοπαναπειεγκυρότης (μία λέξη).

8. Yupiii



67 λέξεις.

Σε μόλις μία παράγραφο, τέσσερις λέξεις επαναλαμβάνονται.

Το «αποκάλυψε» χρησιμοποιείται δύο φορές.

Το «μετά» χρησιμοποιείται δύο φορές.

Το «πλέον» χρησιμοποιείται δύο φορές.

Το «ξανά» χρησιμοποιείται τρεις φορές.

Λεξιπενία. Σχοινοτένεια. Φλυαρία. Μπουρδολογία.

Το «“Βατερλό” των Συνωνύμων».

Πού είναι το «γνωστοποιώ», το «κατόπιν», το «πια», το «πάλι»;

Και βεβαίως,

η παντελής απουσία σοβαρότητας εκπέμπεται με το βαρύγδουπο ρήμα «αποκάλυψε»,

λες και ήρθε στην επιφάνεια κάποιο πολύτιμο μυστικό

που μέχρι πρότινος φυλασσόταν στο «Φορτ Νοξ»

(χώρια που ο Αόριστος είναι «απεκάλυψε», ενώ η μορφή «αποκάλυψε» δηλώνει Προστακτική).

9. Tlife



Εδώ έχουμε ένα εκκωφαντικό παράδειγμα

για τη νοηματική σύγχυση που προκαλείται όταν το Επίρρημα μπλέκεται με το Επίθετο

(συγκεκριμένα, με τον Πληθυντικό Ουδετέρου Επιθέτου).

Διαβάζεις ότι το ίδρυμα στηρίζει «οικονομικά νοσοκομεία»,

προς στιγμήν απορείς ποια νοσοκομεία είναι «οικονομικά»

και αμέσως μετά αναρωτιέσαι γιατί οι ανελλήνιστοι συντάκτες δεν βάζουν την κατάληξη «-ώς»

(ήτοι: «…στηρίζει οικονομικώς νοσοκομεία…»),

προκειμένου να διευκολύνουν την Ανάγνωση και να προ(αγ)άγουν τη Γλωσσική Ομορφιά.

Δεν ζητάς πολλά· αυτοί είναι «λίγοι».

10. Κουτί τής Πανδώρας



1) Δεν προφέρεται/γράφεται «Έπσταϊν», αλλά «Έπστιν».

2) Το «F.B.I.» θέλει εισαγωγικά και τελείες διότι είναι επωνυμία κι αρκτικόλεξο,

Το «Reuters» θέλει εισαγωγικά διότι είναι επωνυμία.

Οι «Η.Π.Α.» θέλουν τελείες διότι είναι αρκτικόλεξο.

3) Η αποκρουστική και πανηλίθια δημοσιογραφική «μοδίτσα»

δηλώνει για ακόμη μια φορά την παρουσία της,

η Αντωνυμία μπαίνει μετά από το Ουσιαστικό,

εν προκειμένω δεν θα έπρεπε καν να υπήρχε η Αντωνυμία.

4) «…του Υπουργείο…» (άνευ σχολίου).

5) Το «εξέτασε» είναι Προστακτική, το «εξήτασε» είναι Αόριστος.

6) ΚΑΙ ο τίτλος, ΚΑΙ ο υπότιτλος, χαρακτηρίζονται από χείριστο Συντακτικό,

υπονομεύοντας την Είδηση και υποδαυλίζοντας την Ασάφεια.

Ως εκ τούτων, πάμε να δούμε τη σωστή σύνταξη,

ώστε να γίνουν οι σχετικές συγκρίσεις και να εξαχθούν τα ανάλογα συμπεράσματα..:

Τίτλος

Reuters: Ξένος χάκερ απέκτησε πρόσβαση -το 2023-

σε αρχεία τής έρευνας τού «F.B.I.» για τον Τζέφρι Έπστιν

Υπότιτλος

Η πληροφορία επιβεβαιώνεται από πηγή με γνώση τής υπόθεσης

και από έγγραφα τού Υπουργείου Δικαιοσύνης των Η.Π.Α. που εξήτασε το «Reuters».

11. Πρώτο Θέμα



1) Η φράση «Το Ιράκ “δείχνει” το Ιράν» αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα

για τη «Συντακτική Αμφισημία τού Ουδετέρου»,

όταν σε μία πρόταση έχουμε το Υποκείμενο και το Αντικείμενο σε Ουδέτερο Γένος

(το φαινόμενο προκύπτει από το γεγονός

ότι το Ουδέτερο έχει την ίδια μορφή στην Ονομαστική, στην Αιτιατική, αλλά και στην Κλητική).

Άρα, όπως αναφέρω με δριμύτητα στο αμέσως προηγούμενο σχόλιο,

είναι ιδιαιτέρως χρήσιμο να εφαρμόζουμε τούς βασικούς συντακτικούς κανόνες,

ώστε ο λόγος μας, προφορικός τε και γραπτός, να διαθέτει σαφήνεια.

Εδώ, λοιπόν, το Ιράκ είναι το Υποκείμενο και το Ιράν είναι το Αντικείμενο.

2) Φυσικό κι επόμενο ο (εκάστοτε) νεκρός να είναι… άτονος,

όμως δεν γίνεται συντακτικώς αποδεκτή η Ατονία.

3) Οι ονομασίες «Zefyros» και «Safesea Vishnu» θέλουν εισαγωγικά.

4) Όταν σε μία φράση υπάρχουν δύο «και» που ανήκουν σε διαφορετικές νοηματικές ενότητες,

βάζουμε κόμμα πριν από το δεύτερο «και».

Σημειωτέον δε,

ότι σε αυτό το κείμενο υπάρχει επαναλαμβανομένως λανθασμένη χρήση των κομμάτων,

αφού υπάρχουν δύο που θα μπορούσαν να λείπουν

και δεν υπάρχουν δύο που θα έπρεπε να μη λείπουν..:

Το «Zefyros» με σημαία Μάλτας και ιδιοκτησία εταιρείας με έδρα την Ελλάδα,

και το «Safesea Vishnu» με σημαία Νήσων Μάρσαλ,

χτυπήθηκαν… (κ.λπ.)».

12. Espresso



1) Η διατύπωση «άνδρας-υπάλληλος» απαιτεί Ενωτικό και όχι τη μεγάλη/διαχωριστική παύλα.

2) Η Προσφώνηση πρέπει να ακολουθείται πάντοτε από κόμμα

όταν βρίσκεται στην αρχή τής πρότασης

και να έχει εκατέρωθεν κόμματα

όταν βρίσκεται εν μέσω τής πρότασης

(τοιουτοτρόπως αποφεύγονται ενίοτε κι οι νοηματικές ασάφειες/συγχύσεις,

όπως εδώ που φαίνεται να δηλώνεται ότι η αναφερόμενη ηθοποιός δεν παντρεύεται αγόρια).

Οι σωστές διατυπώσεις είναι οι εξής:

«Η Έλλη Τρίγγου δεν παντρεύεται, αγόρια, οπότε μην τής κάνετε προτάσεις γάμου.»,

«Η Έλλη Τρίγγου δεν παντρεύεται, αγόρια· μην τής κάνετε προτάσεις γάμου.».

3) Συνεχίζεται ακάθεκτη κι αφόρητη η Ασυνταξία,

καθώς -εκτός από την τυπική Τελεία- απουσιάζουν πολλά σημεία στίξης.

Οι σωστές διατυπώσεις είναι η εξής:

«Η ηθοποιός, καλεσμένη τής εκπομπής “Με τον Ρένο”, αναφέρθηκε στο κεφάλαιο “Γάμος”.»,

«Η ηθοποιός, ούσα καλεσμένη τής εκπομπής “Με τον Ρένο”, αναφέρθηκε στο κεφάλαιο “Γάμος”.»,

«Η ηθοποιός -ούσα καλεσμένη τής εκπομπής “Με τον Ρένο”- αναφέρθηκε στο κεφάλαιο “Γάμος”.».

13. Skai



Ο άνθρωπος που δικαιούται να (αυτο)προσδιορίζεται ως «δημοσιογράφος»,

αποδεικνύει την αξία του ακόμη και σε διεκπεραιώσεις όπως είναι το Εορτολόγιο,

εν αντιθέσει με αυτόν που βαριέται τη ζωή του

και διαπράττει κραυγαλέα λάθη μέσα σε ελάχιστες λέξεις,

ξεχνώντας μέχρι και να βάλει τελεία στην πρόταση.

Με δεδομένη τη φράση «τιμάται η μνήμη των…»,

θα ήταν προτιμότερο το «και» από το κόμμα

(αφού αναφέρονται -όλα κι όλα- δύο πρόσωπα),

αλλά ετούτη η λεπτομέρεια είναι ήσσονος σημασίας

συγκριτικώς με τη δισυπόστατη τεράστια «χοντράδα»

που προκύπτει από το ακατάληπτο «Δίκαιος Φινεές».

Πόσοι γνωρίζουν ποιος ήταν ο «Δίκαιος Φινεές»;

Ελάχιστοι.

Πόσοι θα αναρωτηθούν ακαριαίως «Ποιος είν’ αυτός;».

Αναρίθμητοι.

Πόσοι θα μπερδευτούν έτι περαιτέρω, εξ αιτίας τού χείριστου Συντακτικού;

Αναρίθμητοι.

Τι ορίζει το Δημοσιογραφικό Καθήκον σε τέτοιες περιπτώσεις;

Ψάχνεις και βρίσκεις ποιος είν’ αυτός ο «Δίκαιος Φινεές»

και κάνεις -συντόμως και παρενθετικώς- τη σχετική διευκρίνιση.

Ο Φινεές αναφέρεται στην «Παλαιά Διαθήκη» ως Εβραίος ιερέας (το όνομα είναι άκλιτο),

που τού αποδόθηκε ο χαρακτηρισμός «δίκαιος»

μετά από σχετική εύφημη μνεία που τού έκανε ο Ιησούς απευθυνόμενος προς τον Μωϋσή.

Κατόπιν τούτων, ένας άνθρωπος που αξίζει να (αυτο)προσδιορίζεται ως «δημοσιογράφος»,

θα είχε βρει την ευκαιρία να εμπλουτίσει την ευρυμάθειά του

και συνεπαγωγικώς να προσφέρει/συνεισφέρει στη Συλλογική Γνώση..:

«Σήμερα Πέμπτη, 12 Μαρτίου,

σύμφωνα με το Ορθόδοξο εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Οσίου Θεοφάνους ομολογητού

και Δικαίου Φινεές (Εβραίου βιβλικού ιερέα)».

14. News Break



1) Έχει μία ποιητικότητα η παραδρομή «συμφέρονται»,

καθώς σχηματίζει ρίμα με το ρήμα «απεύχονται».

2) Όταν χρησιμοποιούμε τα Αποσιωπητικά,

δεν χρησιμοποιούμε -για το ίδιο θέμα- και τα Εισαγωγικά (και αντιστρόφως).

Τα Αποσιωπητικά και τα Εισαγωγικά μαζί,

προδίδουν υφέρπουσα τάση για εξυπνακισμούς

και ροπή στη Φλυαρία, στη Φανφάρα, στην Επιδειξιομανία.

15. Women Only



1) Δηλαδή, αν κρατάς σανίδα ναυαγοσώστη μπροστά από πισίνα, ποζάρεις α λα «Baywatch»;

Γι’ αυτό η Γερονικολού είναι «φτυστή» ο Ντέϊβιντ Χάσελχοφ;

(δεν λέω ότι είναι «φτυστή» η Πάμελα Άντερσον, για να μην την προσβάλω).

2) Το «Baywatch» είναι τίτλος τηλεοπτικής σειράς και θέλει εισαγωγικά.

3) «απεκάλυψε» και όχι «αποκάλυψε», «παρηκολούθησε» και όχι «παρακολούθησε».

Αόριστος και Προστακτική δεν είναι «ένα» και ουδέποτε θα γίνουν «ένα».

4) Η βαριεστημένη και εκφραστικώς προβληματική «γενιά τού “Instagram”»

συνηθίζει να ενώνει λέξεις και να αφαιρεί ομορφιά από την Ελληνική Γλώσσα.

Ουδεμία σύγκριση μεταξύ τού «εφ’ όσον» και τού μονοκόμματου «εφόσον».

5) Η Αισθητική είναι Χάρισμα. Η Αισθητική δεν αγοράζεται.

Η Ακαλαισθησία οδηγεί ένα άτομο να γράψει τη διαδοχή «της της το»,

χωρίς να ενοχλείται η όρασή του

(και βεβαίως,

η Αμάθεια/Ημιμάθεια δεν επιτρέπει καν τον διαχωρισμό -μέσω τονισμού-

ανάμεσα στην Προσωπική και στην Κτητική Αντωνυμία).

Άρα..: «…εφ’ όσον τής το επέτρεψαν οι υποχρεώσεις της…».

16. Έθνος



Γράφεις λανθασμένα τον όρο «Phishing» στον τίτλο και σωστά στο υπόλοιπο κείμενο;

Σε παραδίδω στον εαυτό σου…

17. The Toc



– Σουβλατζή, φτιάξε ένα με χωρίς ντομάτα.

– Επειδή δεν έχω ντομάτα, να σού φτιάξω με χωρίς κρεμμύδι;

– Ναι, μωρέ, με ό,τι έχεις…

– Ωχ, μόλις μού τέλειωσε και το κρεμμύδι. Να σού φτιάξω με χωρίς γραπτώς;

– Δεν γαμιέται..; Ό,τι είναι τώρα…

18. News247



Να θυμίζει…

19. Instanews



Ξεκινώντας, θα εκφέρω μία γενικόλογη κρίση…

Η Δημοσιογραφική Εμπειρία έχει διδάξει μυριάδες φορές,

ότι οι παρασκηνιακές στήλες -είτε πολιτικές, είτε αθλητικές-

είναι στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων απέλπιδες προσπάθειες

που κάνουν οι απανταχού παπατζήδες, ξυπνητζήδες, συνωμοσιολόγοι, «ψέκες»,

προκειμένου να αποκτήσουν μία θεσούλα στο «Σύστημα»

(υπάρχουν, βεβαίως, και οι θετικές εξαιρέσεις).

Πάμε τώρα και στη «νέα παρασκηνιακή στήλη» που ήρθε να κάνει τη διαφορά…

1) Η γραφή «αυτιά» είναι παρετυμολογία και το σωστό είναι «αφτιά».

2) Ο «Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.» είναι αρκτικόλεξο, οπότε θέλει εισαγωγικά και τελείες

(«Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου

Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων»).

3) Το «Μαξίμου» θέλει εισαγωγικά.

4) Η Προσωπική Αντωνυμία απαιτεί τόνο ώστε να μην καταλήγει με κτητική σημασία.

Άρα..: «Η πηγή μου στο “Μαξίμου” μού λέει ότι…».

5) Όταν χρησιμοποιούμε Παρένθεση ή Διπλή Παύλα,

βάζουμε εντός τα αποσπάσματα που λειτουργούν εμφατικώς στη ροή τής πρότασης

και δεν διαρρηγνύουν τη νοηματική αυτοτέλειά της.

Άρα..: «…οι οποίες (εκτιμούν ότι) θα περάσουν στα ψιλά.».

6) «αφ’ ενός» και όχι «αφενός».

7) Η διατύπωση «δοκιμασμένο σύστημα» προδιαθέτει για θετική συνέχεια,

όμως ακολουθείται από τη φράση «…δεν θα μετριαστούν οι συνέπειες…».

Ως εκ τούτου, η λέξη «δοκιμασμένο» δεν θα έπρεπε να υπήρχε εδώ

(καθώς παράγει στρεβλές εντυπώσεις και αντιφατικότητα)

και θα ήταν μακράν προτιμότερη η ξερή αναφορά σε «σύστημα»

ή ένας επιθετικός προσδιορισμός με αρνητικό πρόσημο

-όπως επί παραδείγματι, το «σεσημασμένο (σύστημα)»-

που θα εξυπηρετούσε πλήρως το μετέπειτα περιεχόμενο.

20. S.DN.A.



Χαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχα…

Ήδη οι ψυχαναγκαστικοί έχουν μετρήσει τα «χα» μου,

και ναι, είναι όντως 23, όσες και οι αποβολές στο ματς Κρουζέϊρο-Ατλέτικο Μινέϊρο

(12 για τούς γηπεδούχους και 11 για τούς -κατ’ ευφημισμόν- φιλοξενούμενους).

Οι δύο κόκκινες κάρτες δόθηκαν εντός χρόνου τής αναμέτρησης

αλλά δεν έγιναν αντιληπτές ένεκα των εκτεταμένων συμπλοκών στην εκπνοή,

ενώ οι έτερες είκοσι μία κόκκινες κάρτες επικυρώθηκαν μετά από την τυπική λήξη τού ματς,

λόγω τού χάους που υπήρχε για κάμποσα λεπτά εντός τού αγωνιστικού χώρου.

Το βασικό πρόβλημα, λοιπόν,

δεν είναι η -ούτως ή άλλως- ανυπόστατη αρχική πληροφορία,

μα η απουσία ενημερωτικής ανατροφοδότησης/ανασύνταξης τής είδησης.

23 αποβολές, και όμως παρέμεινε η πληροφορία ότι «δεν υπήρξε καμία αποβολή».

Να σάς χαίρονται οι θλιβεροί δάσκαλοί σας, δημοσιογραφίσκοι.

Επιμύθιο:

Παίδες, αυτά για σήμερα..!

Ξέρω ότι θα σάς λείψει η στήλη

(δεν θα λείψει σε αυτούς που καταλαβαίνουν ότι δεν πρόκειται να τούς γλείψει)

και ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη Παρασκευή.

Αν θέλετε να αναπτύξουμε τις προσωπικές μας συνωμοσίες

ενάντια στην (καθεστωτική) Αμορφωσιά,

μπορείτε να μού στέλνετε τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας

-όπως επίσης,

τα βίντεο και τις φωτογραφίες που θα απαθανατίζουν τα κάθε λογής μιντιακά «μαργαριτάρια»-

στις ακόλουθες διευθύνσεις..:

Ο Δάσκαλος