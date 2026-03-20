Αγαπητές Αναγνώστριες και Αγαπητοί Αναγνώστες,

έφτασε η Παρασκευή 20 Μαρτίου

και να ’μαστε πάλι στο καθορισμένο εβδομαδιαίο ραντεβού μας,

με την πρωτοπόρο-καινοτόμο στήλη που γεννήθηκε ως πράξη αντίστασης.

Η Αμορφωσιά, η Προχειρότητα, η Τσαπατσουλιά, η Επιπολαιότητα

συναντιούνται επισήμως πλέον με την αριστοφανική νέμεσή τους,

τώρα πια το Χιούμορ και η Σάτιρα γίνονται όπλα

για να αντιμετωπίζουμε την καθημερινή αποδόμηση που υφίσταται η Ελληνική Γλώσσα,

το αρμόζον ακρωνύμιο «MA.LA.KI.A.» περιγράφει επακριβώς το φαινόμενο

και προειδοποιεί τούς «δράστες»

ότι «(αν τολμάτε) διαπράξτε ξανά τη “Δολοφονία τής Γλώσσας”».

Και βεβαίως, δεν (θα) εξαιρείται από τη δηκτικότητα η εφημερίδα μας,

καθώς το δικαίωμα στον Σαρκασμό και στην Κριτική

οφείλει να έχει πάντοτε ως αφετηρία τον Αυτο-Σαρκασμό και την Αυτο-Κριτική.

Η εμφάνισή μας αποφέρει ήδη εις το έπακρον τα προσδοκώμενα αποτελέσματα,

η «Πιάτσα των Βολεμένων» έχει ξεκινήσει τις συνήθεις κραυγές

που βγάζει κάθε «πιάτσα» όταν ο Ρομαντισμός πάει κόντρα στο «Σύστημα»,

οι «Τζαμπατζήδες τής Δημοσιογραφίας» συνειδητοποιούν ότι ήγγικεν η «Ώρα τής Πληρωμής».

Εν κατακλείδι,

απόλυτος σεβασμός στο «Ανθρώπινο Λάθος» μεν,

αλλά ουδεμία ανοχή προς τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη συνθήκη

ως σεσημασμένο επιχείρημα για να αθωώνουν τη λαθομανία τους.

Κατόπιν τούτων, πάμε στο σημερινό «Top-20». Απολαύστε το…

…

1. Ζούγκλα



1) Όταν ένα ουσιαστικό λειτουργεί ως προσδιορισμός σε έτερο ουσιαστικό,

πρέπει να τα συνδέουμε με Ενωτικό

(το ίδιο συμβαίνει και με τα επίθετα, αλλά και με τις επαναλαμβανόμενες λέξεις).

Άρα, το σωστό είναι «Στοιχεία-σοκ»,

όπως και «Αποκάλυψη-βόμβα», «Βίντεο-ντοκουμέντο», και ούτω καθ’ εξής…

2) Τυπικώς, είναι σωστή η διατύπωση «το χρόνο»,

όμως οι γλωσσολόγοι εισηγούνται -κατά παρέκκλισιν τού κανόνα-

να χρησιμοποιείται πάντοτε η αιτιατική κατάληξη «-ν» στο Αρσενικό Γένος,

ώστε να αποφεύγεται η «Ουδετεροποίηση τού Άρρενος».

Αντιθέτως, είναι λανθασμένη η διατύπωση «στην δουλειά»,

αφού παρεκκλίνει από τον κανόνα που ορίζει ότι βάζουμε «-ν»

αν η επόμενη λέξη αρχίζει από «κ, π, τ, μπ, ντ, γκ, ξ, ψ».

3) Η συντόμευση «πηγαινέλα» υπολείπεται σε ειδησεογραφική θεσμικότητα

συγκριτικώς με τη μορφή «πήγαιν’-έλα».

4) Έτσι όπως έχουμε κολλήσει το άρθρο και το αριθμητικό στη φράση «την4η (θέση)»,

είναι σα μαθηματικός τύπος.

2. Έθνος



Επαναλαμβάνω..:

Όταν ένα ουσιαστικό λειτουργεί ως προσδιορισμός σε έτερο ουσιαστικό,

πρέπει να τα συνδέουμε με Ενωτικό

(το ίδιο συμβαίνει και με τα επίθετα, αλλά και με τις επαναλαμβανόμενες λέξεις).

«Βίντεο-ντοκουμέντο». Ενωτικόοο…

«Καρέ-καρέ». Ενωτικόοο…

3. News247



1) «του ελέγχους μας» (ουδέν σχόλιον).

2) «τα προϊόντας μας» (ουδέν σχόλιον).

3) Το «δήλωσε» είναι Προστακτική, το «εδήλωσε» είναι Αόριστος.

4) Οι «Αρχές» γράφονται με κεφαλαίο, διότι είναι πολιτειακός θεσμός.

5) Οι «Ευρωπαίοι (λιανέμποροι)» γράφονται με κεφαλαίο, καθώς πρόκειται για πρόσωπα.

Αντιθέτως, με πεζό πρέπει να ξεκινούν οι επιθετικοί προσδιορισμοί,

όπως -επί παραδείγματι-

«οι ευρωπαϊκοί σύλλογοι», «οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις», «τα ευρωπαϊκά σωματεία».

6) Είναι πασίδηλο ότι ο συντάκτης τρέφει αβυσσαλέο μίσος για το Κόμμα,

με αποτέλεσμα να έχει παραλείψει πέντε επιβεβλημένα κόμματα

και να έχει βάλει συνολικώς ένα κόμμα σε κείμενο που αποτελείται από 118 λέξεις,

ενώ δεν χρησιμοποιεί καν κόμμα σε παράγραφο που αποτελείται από 60 λέξεις.

Παραλήρημα.

4. Espresso



Συγκλονισμένο το Πανελλήνιο, εκφράζει την αγωνιώδη απορία..:

«Τελικά, ο Πέτρος Γαϊτάνος έκανε τρία ή δύο “Ου”;».

5. Πρώτο Θέμα



1) Η «ΕΛ.ΑΣ.» είναι αρκτικόλεξο και θέλει τις δέουσες τελείες.

2) «στην περιοχή» και όχι «στη περιοχή».

3) Δύο λάθη στη φράση «…πίσω από θύρα 3, του γηπέδου “Κλεάνθης Βικελίδης”»,

καθώς λείπει το άρθρο και υπάρχει ένα παράταιρο κόμμα.

Ως εκ τούτων..: «…πίσω από τη θύρα 3 τού γηπέδου “Κλεάνθης Βικελίδης”».

6. Pro News



Είναι περιττός ο προσδιορισμός «γνωστός» όταν μιλάμε για τράπερς,

αφού δεν υπάρχει τράπερ που δεν είναι γνωστός.

Ακόμη κι αν δεν σε ξέρει η μάνα σου,

αν είσαι τράπερ αυτομάτως θεωρείσαι «γνωστός τράπερ».

7. Dnews



1) Η λέξη είναι «εικοστή», οπότε παίρνει τόνο και η αριθμητική συντομογραφία της («20ή»).

2) Πιο εύηχο το «Ντόναλτ» από το «Ντόναλντ». Μήπως να το καθιερώσουμε..;

3) Η «Διπλή Παύλα» δεν πρέπει να απέχει από τις λέξεις που βρίσκονται εντός τού πλαισίου της

(… -και εν μέσω τεράστιου άλματος στις τιμές ενέργειας- …).

8. News Break



1) Όταν έχεις 900 γκολ και το αντίπαλο δέος έχει 966,

στα πόσα τέρματα θα θεωρηθεί(ς) ότι τον έχεις προλάβει;

2) Η λέξη είναι «εννιακοσιοστό», οπότε παίρνει τόνο και η αριθμητική συντομογραφία της («900ό»).

3) Από το «1.000» και άνω,

όλοι οι αριθμοί απαιτούν τελεία

προκειμένου να διαχωρίζονται οι χιλιάδες από τις εκατοντάδες/δεκάδες/μονάδες

(το ίδιο ισχύει και για τα νούμερα που εκφράζουν μυριάδες/εκατομμύρια/δισεκατομμύρια/κ.λπ.)

και μοναδική εξαίρεση αποτελούν οι χρονολογίες.

Ως εκ τούτων, θα πούμε «1.000 γκολ», αλλά «1000 μ.Χ.».

4) Όταν είναι σχοινοτενής μία περιγραφή,

πρέπει να βάζουμε κόμμα πριν από την αναφορική/αντωνυμική διατύπωση

(«…βάζει πλώρη για τα 1.000, τα οποία προσπαθεί να φθάσει και ο Κριστιάνο Ρονάλντο…»).

5) «τη Μαϊάμι» και όχι «την Μαϊάμι».

6) Ούτε σε οργασμική κορύφωση έχουμε ακούσει τόσες φορές το ρήμα «φτάνω».

Τουναντίον, εδώ πρόκειται για εκφραστική ανοργασμικότητα.

9. Daily Media



1) Αναρωτιέμαι αν το κείμενο γράφτηκε από τον Κύκλωπα Πολύφημο,

αφού πρωταγωνιστεί στον τίτλο και στον υπότιτλο ο «(Οδυσσέας) Κανείς».

Στον τίτλο «δεν μπορεί κανείς να το αρνηθεί»

(ειρήσθω εν παρόδω, η «Διπλή Άρνηση» ισούται με Κατάφαση),

στον υπότιτλο η εμμονική διατύπωση

«…κατάλαβε ότι η εκπομπή πράγματι δεν προοριζόταν για το βράδυ.».

Ποιος; Ο «Κανείς».

2) Το «κατάλαβε» είναι Προστακτική, το «κατέλαβε» είναι Αόριστος.

3) Το «Open» είναι επωνυμία εταιρείας και θέλει εισαγωγικά.

4) Από πού προκύπτει ότι «…τις τελευταίες μέρες, το “OPEN” πρωταγωνιστεί.»;

Με ρέγουλο η Σιελόρροια.

5) Τρεις φορές χρησιμοποιείται το χρονικό επίρρημα «πλέον»

και μάλιστα τη μία εξ αυτών σε πρόταση που υπάρχει και το παρόμοιο επίρρημα «ήδη».

6) Απουσιάζει ο απαιτούμενος διπλός τονισμός

στις φράσεις «της διάρκειάς του» και «στις παρουσιάστριές του».

7) «(έχει κάνει) επίσημα τώρα πρεμιέρα».

Γλωσσικός αχταρμάς, λέξεις ατάκτως ερριμμένες, απουσία καλαισθησίας.

Προφανώς η διατύπωση «έχει κάνει τώρα επισήμως πρεμιέρα»

εκφεύγει από τις δυνατότητες τού όντος που συνέταξε το κείμενο.

8) Όταν κάποιος λέει «…έχουμε πλέον μία άποψη…»,

καταλαβαίνεις τη σοβαρότητα τής (μίας) άποψής του.

9) «…για το αν η μετακίνηση αυτή ήταν καλή ιδέα.».

Σε μία αράδα εμφανίζονται και οι δύο νεοελληνικές δημοσιογραφικές μοδίτσες που μισώ..:

το άρθρο «το» χρησιμοποιείται για την ουσιαστικοποίηση ολόκληρης πρότασης

και η Αντωνυμία μπαίνει πριν από το Ουσιαστικό.

10) «από τη στιγμή» και όχι «από την στιγμή».

11) «Ας το πάρουμε αρχικά πρακτικά.».

Οι λέξεις «αρχικά» και «πρακτικά» είναι Πληθυντικός Ουδετέρου Επιθέτου,

αλλά ενίοτε -λόγω τής Δημοτικής- μετατρέπονται και σε επιρρήματα.

Εν προκειμένω, λοιπόν, θα έπρεπε να υπήρχε η επιρρηματική κατάληξη «(αρχικ)ώς»,

ώστε να εξαλειφόταν το ενδεχόμενο νοηματικής σύγχυσης

και να προήγετο η Γλωσσική Καλαισθησία.

Ουτοπία.

12) Ο όρος «Κοινό» εκπέμπει Υποτίμηση και είναι προσβλητική για τούς/τις πολίτες/πολίτισσες.

13) «Αν σε αυτό το τοπίο μέσα…».

Τι γυρεύει το επίρρημα «μέσα»;

Δεν ήταν αρκετή η διατύπωση «Αν σε αυτό το τοπίο…» και χρειαζόταν να προστεθεί το «μέσα»;

Τι καφενειακές παπαριές διαβάζουμε…

14) «εκείνην την ώρα» και όχι «εκείνη την ώρα».

15) «είναι αρκετά σκορπιό»; Μήπως ξέρεις κι ωροσκόπο;

16) «ιδιαίτερα ψηλά νούμερα».

Οι λέξεις «ιδιαίτερα» και «ψηλά» είναι Πληθυντικός Ουδετέρου Επιθέτου,

αλλά εδώ θα έπρεπε να υπήρχε η επιρρηματική κατάληξη «(ιδιαιτέρ)ως»,

ώστε να εξαλειφόταν το ενδεχόμενο νοηματικής σύγχυσης

και να προήγετο η Γλωσσική Καλαισθησία.

Ουτοπία.

17) Φριχτό κείμενο.

Κείμενο που προτιμάς να το γράψεις από την αρχή, παρά να το διορθώσεις.

Κείμενο που κακοποιεί τη Γλώσσα, τα Σημεία Στίξης, την Αισθητική, τη Νόηση.

Το Ζενίθ τής Αταλαντοσύνης.

10. Enikos



Η πιο ηλίθια και διεκπεραιωτική δημοσιογραφική ανακοίνωση θανάτου.

Αντί «Πέθανε η ηθοποιός Σοφία Λάππου» ή «Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Σοφία Λάππου»,

βλέπουμε αυτό το τερατούργημα.

«Ονοματεπώνυμο, άνω και κάτω τελεία, ρήμα και επάγγελμα.», και πάει γι’ άλλα ο συντάκτης.

11. You Weekly



1) Ζηλέψανε τα «προάστια» που δεν έχουν «-ει-» όπως τα «βόρεια»

και είπανε να τιμήσουν την Ομοιομορφία;

2) Τα «Βόρεια Προάστια» γράφονται με κεφαλαία μόνο σε κοινωνι(ολογ)ικές προσεγγίσεις

και όχι σε περιπτώσεις που αφορούν πρόσωπα.

3) Τα ονόματα/επώνυμα/ονοματεπώνυμα πρέπει να έχουν κόμμα εκατέρωθεν

όταν μεσολαβεί οποιαδήποτε λέξη ή σύνθετη ιδιότητα

που δύναται να δημιουργήσει νοηματική σύγχυση αλλά και άσχημη εικόνα.

Εν κατακλείδι, είναι λανθασμένη η διατύπωση

«μαζί με την κόρη της Πάρις που γέννησε στις 6 Φεβρουαρίου 2023»,

διότι αυτή η φράση λέει ότι η κόρη κάποιας Πάρις γέννησε στην αναφερόμενη ημερομηνία

(συνάμα, το «γέννησε» είναι Αόριστος, ενώ το «εγέννησε» είναι Προστακτική).

Η σωστή διατύπωση είναι

«μαζί με την κόρη της, Πάρις, την οποία εγέννησε στις 6 Φεβρουαρίου 2023»

4) Η αντωνυμία είναι «εμένα», η μορφή «’μένα» θέλει απόστροφο για να σημαίνεται η Έκθλιψη.

5) «δηλώνει χαζό μαμά»; Δημοσιογραφία τού Κορέκτορα.

6) «Η σχέση της με τον πατέρα του παιδιού της δεν κράτησε πολύ…,

…μετά τον χωρισμό τους παραμένουν άριστες αλλά τυπικές για το παιδί.».

«Η σχέση παραμένουν άριστες»;

Είναι πασιφανές ότι το άτομο που συνέταξε την μπούρδα δεν επικοινωνεί με τον αφαλό του.

«παραμένουν άριστες αλλά τυπικές για το παιδί»;

Εδώ κι αν δεν επικοινωνεί με τον αφαλό του,

καθώς δεν βγάζουμε άκρη με αυτήν τη διατύπωση.

7) «την τραγουδίστρια Άρτεμις Αλεξανδράτου».

Πού να ξέρει το αμόρφωτο ον ότι το όνομα «Άρτεμις» κλίνεται

και η Αιτιατική είναι «την Άρτεμη/Αρτέμιδα»;

Το Κουτσομπολιό είναι ευθέως ανάλογο με την Αμορφωσιά.

12. iefimerida



1) Το «αντελήφθηκε» είναι γελοία ελληνικούρα,

αφού ενώνει εις ρήμα ένα τη Δημοτική και την Καθαρεύουσα.

Οπότε επιλέγουμε, είτε το «αντελήφθη», είτε το «αντιλήφθηκε».

2) Η «Πλεύση Ελευθερίας» είναι ονομασία κόμματος και θα έπρεπε να είναι σε εισαγωγικά.

3) «…ζητούσε επιμόνως να έρθει…».

Παντελώς αλογοτέχνητη η νεοελληνική συνήθεια

να μπαίνει το πρώτο ρήμα σε παρελθοντικό χρόνο και τα ακολουθούντα ρήματα στον Ενεστώτα.

Η σωστή σύνταξη είναι «…ζητούσε επιμόνως να ερχόταν…».

4) Οι μορφές «χαρακτήρισε» και «σημείωσε» είναι ακόμα δύο παραδείγματα

τής θριαμβευτικής επικράτησης τής Προστακτικής εις βάρος τού Αορίστου.

5) Ούτε ο Βίντα τής Α.Ε.Κ. θα έγραφε «βιντοσκοπούνται».

6) Γιατί έχετε αντικαταστήσει το «Διότι», το «Επειδή» και το «Αφού» με το «Γιατί»;

Ξέρω…, ξέρω…, γιατί έτσι…

13 Tlife



Εξοργίζομαι…

Εξοργίζομαι στο μη περαιτέρω με τα δημοσιογραφοειδή,

που κάνουν λάθη στους τίτλους (και στους υπότιτλους, και -αναποφεύκτως- στα κείμενα).

Εξοργίζομαι στο μη περαιτέρω με τα δημοσιογραφοειδή,

που -διά των λαθών τους- γελοιοποιούν σοβαρές ειδήσεις.

Σε όλα αυτά τα δημοσιογραφοειδή απευθύνω την απολύτως ταιριαστή προτροπή

«Πάρτε τον “(Κωστο)πούλο” από τη Δημοσιογραφία.».

14. Athletiko



Να μία κραυγαλέα περίπτωση

όπου ο αδύναμος τύπος τής προσωπικής αντωνυμίας πρέπει να έχει τόνο («μάς φώναζαν»)

διότι αλλιώς -όπως συμβαίνει κι εδώ- αποκτά κτητική σημασία («στο Βελιγράδι μας»)

και αλλοιώνεται απολύτως το νόημα.

15. Κουτί τής Πανδώρας



1) «γλύτωσε», «σημάδεψε», «πυροβόλησε», «πρόλαβε».

Η Προστακτική συνεχίζει να επελαύνει, ο Αόριστος συνεχίζει να υποχωρεί…

2) Άλλη μία αφόρητη νεοελληνική δημοσιογραφική παπαριά,

αυτό το πανηλίθιο το «Πιο συγκεκριμένα».

Περιμένουμε πλέον τις εξελιγμένες εκδοχές «Ακόμη πιο συγκεκριμένα»,

«Ακόμη περισσότερο πιο συγκεκριμένα», «Υπερσυγκεκριμένα»,

«Καιπολυσυγκεκριμεναναούμε» (μία λέξη).

3) Αν ζητήσεις από τούς δημοσιογραφίσκους

που -αντί τού «μετά», χρησιμοποιούν το «έπειτα» και το «ύστερα»-

να σού αναφέρουν ποιες είναι οι ετυμολογίες τού «έπειτα» και τού «ύστερα»

(και επιπροσθέτως,

ποιες είναι οι -άλλοτε λεπτές και άλλοτε σημαντικές- διαφορές από το «μετά»),

θα πάθουν «κοκομπλόκο».

4) Και «αδελφός», και «αδερφός»; Αποφάσισε…

5) «λόγω προσωπικών διάφορων».

Η Εκδίκηση τής Γλώσσας.

«Θέλεις αυτόματες ορθογραφικές διορθώσεις;

Θέλεις ο “αυτόματος έλεγχος” να κοκκινίζει τις ανύπαρκτες λέξεις

επειδή βαριέσαι να ελέγχεις αυτά που γράφεις;

Πάρε τώρα ένα μπέρδεμα ανάμεσα στις υπαρκτές λέξεις “διαφορές” και “διάφορες”,

μπας και σού γίνει μάθημα…».

6) «…και τον κ τον πυροβόλησε.»; Αυτό πά’ να πει «Προσήλωσις».

7) Η φράση «διώκεται για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας»

εμπίπτει στις εξαιρετικώς λεπτές πτυχές που χαρακτηρίζουν την Ελληνική Γλώσσα.

Η Δίωξη έχει ως αφετηρία την Πράξη και όχι τη Συνέπεια,

η Πράξη είναι η «Απόπειρα Ανθρωποκτονίας»,

η Συνέπεια είναι η «Κατηγορία για Απόπειρα Ανθρωποκτονίας»,

οπότε δύο είναι οι σωστές διατυπώσεις:

«διώκεται με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας»

και «διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας».

Γκέγκε;

16. News Beast



1) Ο όρος «γυναίκες-ηρωίδες» θέλει Ενωτικό (ειδάλλως, θα αναφερόταν μόνον η λέξη «ηρωίδες»).

2) Όταν θέλουμε να εξάρουμε την περιγραφόμενη ενέργεια,

χρησιμοποιούμε τη μορφή «μία» και ότι την αόριστη/υποτιμητική/απαξιωτική μορφή «μια».

Επίσης, αποφεύγουμε τα απανωτά αριθμητικά,

ώστε να μην αποδυναμώνονται η στιβαρότητα και η σοβαρότητα τού κειμένου μας.

3) Όπως δεν λέμε «τες προτρέπω», έτσι δεν πρέπει να λέμε και «προτρέποντάς τις».

Η αντωνυμία «τις» προηγείται των ρημάτων,

ενώ ο αδύναμος τύπος «τες» έπεται τοις ρήμασιν («προτρέποντάς τες»).

4) Τι λέγαμε γι’ αυτήν την αποκρουστική ηλιθιότητα;

Να πάλι το «Πιο συγκεκριμένα».

5) Το «πολύ-πολύ» είναι εμφατική διατύπωση και θέλει Ενωτικό

(κι ουχί να διαχωρίζεται με κόμμα, όπως είθισται να συμβαίνει).

17. Women Only



Σάς συνιστώ να δοκιμάσετε τη «στάση “Λυσσιατρείο”». Άλλο level πάθους!

18. Newsit



Δεν είναι δυνατόν…

Δεν είναι δυνατόν να λέγεται αυτή η φράση…

Δεν είναι δυνατόν να γράφεται η φράση «Πύραυλ0ς προσγειώνεται…».

Δεν είναι δυνατόν -ιδίως σε καιρό πολέμου-

να χρησιμοποιείται για πύραυλο το ρήμα «προσγειώνεται».

Ας αμυνθούμε και επιτεθούμε ταυτοχρόνως μέσω τού Χιούμορ…

Δείτε εδώ πώς αντέδρασε o δειλός ρεπόρτερ σε μία αθώα προσγειωσούλα…

Δείτε εδώ πώς εσηκώθη κουρνιαχτός

από τα ένθερμα χειροκροτήματα των επιβατών τού πυραύλου,

όταν οι ρόδες του ακούμπησαν στο έδαφος

και ο πιλότος (τού πυραύλου) ανεκοίνωσε από τα μεγάφωνα (τού πυραύλου)

ότι η υπέροχη πτήση είχε φτάσει στο τέλος της…

Μιλάμε για μία αλησμόνητη εμπειρία, μιλάμε για την τέλεια προσγείωση…



19. S.DN.A.



Αν καταλαβαίνατε τι μαλακία γράψατε, δεν θα την είχατε γράψει.

Απόπατος Σεξισμός.

20. Lady Like



Πρεσβεύω και (υπο)στηρίζω το ιερό κίνημα τού «MeToo».

Θεωρώ ντροπή για το Ανθρώπινο Είδος τη διαχρονική Βία που υφίσταται το Γυναικείο Φύλο.

Θεωρώ ντροπή για το Ανθρώπινο Είδος ότι οι γυναίκες αγωνίζονται για τα Αυτονόητα.

Προσυπογράφω/(υπο)στηρίζω και θα προσυπογράφω/(υπο)στηρίζω εσαεί

οποιανδήποτε πράξη (θα) επιφέρει την Έμφυλη/Άφυλη Δικαιοσύνη.

Ατυχώς, εδώ έχουμε ένα κείμενο που καταφεύγει σε εθελότυφλες φεμινιστικές κορώνες

(λόγω μεγάλης έκτασής του, αναπαράγω μόνον τον πρόλογό του),

όπου η Αγιοποίηση και η Εξιδανίκευση τής Shere Hite αποκτούν διαστάσεις «Άρλεκιν»,

υποβαθμίζοντας στο μη περαιτέρω ένα θεμελιώδες στοιχείο τής ζωής της,

το οποίο ζέχνει Πατριαρχία, Μισογυνισμό και Φαλλοκρατία.

Αρνούμαι να αναγνωρίσω ως «Ηγερία τού Φεμινισμού»

μία γυναίκα που -με τη σεσημασμένη θλιβερή επίκληση τής επιβίωσης-

είχε ποζάρει για το «Playboy» τού νταβατζή πολυτελείας, Χέφνερ.

Οι ανιστόρητες παρόλες είναι καταστροφικές όταν μιλάμε για κοινωνικές διεκδικήσεις,

καθώς μετατρέπονται σε «Κερκόπορτες»

που μάς προτρέπουν να καταπίνουμε τον Χέφνερ και να διϋλίζουμε την Κλειτορίδα.

Εσείς που γράφετε τέτοια διάτρητα φεμινιστικά μανιφέστα

-είτε είστε γυναίκες, είτε είστε άντρες-

δεν προσφέρετε καλές υπηρεσίες στο Γυναικείο Φύλο,

πόσω μάλλον που η -«περίφημη» αλλά επί τής ουσίας περιβόητη- έπαυλη τού Χέφνερ

ήταν το επίσημο πορνείο, ήταν το επίσημο σωματεμπορείο,

ήταν το «Άντρο τού Τοξικού Ανδρισμού» και το «Ορμητήριο τού Γυναικείου Ευτελισμού».

Εσείς που γράφετε τέτοια διάτρητα φεμινιστικά μανιφέστα,

δεν ακούσατε τις αηδιαστικές αποκαλύψεις που έκαναν τα έμμισθα γύναια τού Χέφνερ,

τα κατ’ ευφημισμόν «κουνελάκια»,

αφ’ ότου εξεμέτρησε το ζην ο δισεκατομμυριούχος μαστροπός τους;

Εσείς που γράφετε τέτοια διάτρητα φεμινιστικά μανιφέστα

παίζοντας παιχνίδια εύκολης δημοφιλίας και εξασφαλισμένης μαζικής επικρότησης,

δεν ακούσατε ότι τα έμμισθα γύναια τού Χέφνερ συμμετείχαν μέχρι και σε κτηνοβασίες

επειδή -τάχα μου, τάχα μου- δεν μπορούσανε να έλεγαν «Όχι»;

Και έρχεστε τώρα να μπουρδολογείτε μιλώντας για την «Επανάσταση τής Κλειτορίδας»,

ανάγοντας σε «Ζαν ντ’ Αρκ» μία γυναίκα που έκανε τεμενάδες στον Χέφνερ;

Κορίτσια (ενήλικα κορίτσια όλων των ηλικιών),

η αληθινή «Επανάσταση τής Κλειτορίδας» θα επέλθει

όταν το Γυναικείο Φύλο θα απογαλακτιστεί από το «Ανδρικό Πορτοφόλι».

Ειδάλλως, πάντοτε θα υπάρχουν άλλοθι που θα ξευτιλίζουν την Επανάσταση.

Συνεννοηθήκαμε;

Επιμύθιο:

Παίδες, αυτά για σήμερα..!

Ξέρω ότι θα σάς λείψει η στήλη

(δεν θα λείψει σε αυτούς που καταλαβαίνουν ότι δεν πρόκειται να τούς γλείψει)

και ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη Παρασκευή.

Αν θέλετε να αναπτύξουμε τις προσωπικές μας συνωμοσίες

ενάντια στην (καθεστωτική) Αμορφωσιά,

μπορείτε να μού στέλνετε τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας

-όπως επίσης,

τα βίντεο και τις φωτογραφίες που θα απαθανατίζουν τα κάθε λογής μιντιακά «μαργαριτάρια»-

στις ακόλουθες διευθύνσεις..:

Ο Δάσκαλος