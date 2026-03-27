Αγαπητές Αναγνώστριες και Αγαπητοί Αναγνώστες,

έφτασε η Παρασκευή 27 Μαρτίου

και να ’μαστε πάλι στο καθορισμένο εβδομαδιαίο ραντεβού μας,

με την πρωτοπόρο-καινοτόμο στήλη που γεννήθηκε ως πράξη αντίστασης.

Η Αμορφωσιά, η Προχειρότητα, η Τσαπατσουλιά, η Επιπολαιότητα

συναντιούνται επισήμως πλέον με την αριστοφανική νέμεσή τους,

τώρα πια το Χιούμορ και η Σάτιρα γίνονται όπλα

για να αντιμετωπίζουμε την καθημερινή αποδόμηση που υφίσταται η Ελληνική Γλώσσα,

το αρμόζον ακρωνύμιο «MA.LA.KI.A.» περιγράφει επακριβώς το φαινόμενο

και προειδοποιεί τούς «δράστες»

ότι «(αν τολμάτε) διαπράξτε ξανά τη “Δολοφονία τής Γλώσσας”».

Και βεβαίως, δεν (θα) εξαιρείται από τη δηκτικότητα η εφημερίδα μας,

καθώς το δικαίωμα στον Σαρκασμό και στην Κριτική

οφείλει να έχει πάντοτε ως αφετηρία τον Αυτο-Σαρκασμό και την Αυτο-Κριτική.

Η εμφάνισή μας αποφέρει ήδη εις το έπακρον τα προσδοκώμενα αποτελέσματα,

η «Πιάτσα των Βολεμένων» έχει ξεκινήσει τις συνήθεις κραυγές

που βγάζει κάθε «πιάτσα» όταν ο Ρομαντισμός πάει κόντρα στο «Σύστημα»,

οι «Τζαμπατζήδες τής Δημοσιογραφίας» συνειδητοποιούν ότι ήγγικεν η «Ώρα τής Πληρωμής».

Εν κατακλείδι,

απόλυτος σεβασμός στο «Ανθρώπινο Λάθος» μεν,

αλλά ουδεμία ανοχή προς τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη συνθήκη

ως σεσημασμένο επιχείρημα για να αθωώνουν τη λαθομανία τους.

Κατόπιν τούτων, πάμε στο σημερινό «Top-20». Απολαύστε το…

…

1. Ζούγκλα



Τα προσωνύμια μπαίνουν εξ ολοκλήρου σε εισαγωγικά

και πρέπει άπασες οι λέξεις-κλειδιά να ξεκινούν ομοίως με κεφαλαίο ή με πεζό,

εκτός αν υπάρχει ονομασία ή έννοια που χρήζει έμφασης

(εν προκειμένω, η κυρίαρχη έννοια είναι ο Θάνατος,

αλλά και η λέξη «πηγάδι» δύναται να αναβαθμιστεί λόγω μεταφορικής σημασίας).

Ως εκ τούτων,

οι σωστές μορφές είναι «Πηγάδι του Θανάτου» και «πηγάδι του Θανάτου».

2. Tlife



Καλογραμμένο στρατόκαυλο κειμενάκι,

που όμως -ακριβώς επειδή στηρίζεται δομικώς σε εθνικιστικά αναμασήματα-

εγκλωβίζεται στα Στερεότυπα

και χρησιμοποιεί την παντελώς άστοχη διατύπωση «έκλεψαν τις εντυπώσεις».

Από ποιον έκλεψαν τις εντυπώσεις

τα «σύγχρονα οπλικά συστήματα» και τα «άρτια εκπαιδευμένα στρατιωτικά τμήματα»;

Ουαί υμίν, κλέφτες και… αμαρτωλοί.

Σ.Σ. Και αφού μιλάμε για Έθνος,

και αφού -υποτίθεται ότι- θέλουμε να τιμάμε κάθε τι που σχετίζεται με το Έθνος,

να τιμήσουμε την Εθνική Γλώσσα και να επισημάνουμε τα εξής λάθη:

1) Τα «φόρεσε-ξεκίνησε-συνδύαζε» είναι Προστακτική και όχι Αόριστος.

2) Το ουσιαστικοποιημένο επίθετο/μετοχή «παρών» έχει αναχθεί μεν σε ουσιαστικό,

αλλά πρεσβεύει ασυστόλως τον Σεξισμό, την Πατριαρχία, τον Μισογυνισμό, τη Φαλλοκρατία.

Γιατί να μη λέμε «Δίνω το Παρόν»; Γιατί να λέμε «Δίνω το Παρών»;

Γιατί να λέμε «Δίνω το Παρών» και να μη λέμε «Δίνω το Παρούσα»;

3) Η φράση «άρτια εκπαιδευμένα στρατιωτικά τμήματα» είναι μονόχνωτη,

καθώς δεν διαχωρίζεται -μέσω τής αρμόζουσας κατάληξης- το επίρρημα

από τα επίθετα/επιθετικούς προσδιορισμούς.

Εν κατακλείδι, θα ήταν γλωσσικώς άψογη και καλαίσθητη η διατύπωση

«αρτίως εκπαιδευμένα στρατιωτικά τμήματα».

4) Είναι ανεπίτρεπτο -και δη, σε αυτήν την Επέτειο-

να γράφεις με κεφαλαία τις «Ένοπλες Δυνάμεις» και τα «Σώματα Ασφαλείας»

και να γράφεις με μικρά τούς «Ήρωες», την «Ιστορία» και την «Εθνική Υπερηφάνεια».

3. Enikos



Τα έργα ήταν τριακόσια και ταυτοχρόνως περισσότερα από τριακόσια,

όλα τα έργα ήταν πλαστά αλλά υπήρχαν και επτά γνήσια.

Άκου, κύρ’-Στέφανε…

Βάλε έξι σοκολατίτσες για τα παιδιά, από δύο για το καθένα· από ’κείνες τού γάλακτος…

Και έξι κουτιά γάλα…

Και τρία μπουκάλια κρασί…

Και έξι μπουκάλια μπίρα…

Ναι, ναι, κύρ’-Στέφανε, μόλις διορίστηκα·

σε μια σπουδαία θέση…, μια πάρα πολύ σπουδαία θέση…

Ναι…, βάλε και περισσότερα από τριακόσια έργα, και βάλε ότι όλα τα έργα είναι πλαστά.

Θα το(ν) κάψουμε απόψε, κύρ’-Στέφανε… Ναι, θα το(ν) κάψουμε… (τον Τσαγκαράκη)

4. Athletiko



«βλέπει… Μουντιάλ» γράφει ο ένας, «“βλέπει” Μουντιάλ» γράφει ο άλλος

(έχουν και ποικιλία, αφού ο μεν βάζει αποσιωπητικά κι ο δε εισαγωγικά).

Κατά τα λοιπά,

ο ένας δεν ξέρει πότε μπαίνει η κατάληξη «-ν»

κι ο άλλος δεν ξέρει ότι το «πέταξε» είναι Προστακτική,

ενώ συνάμα παραλείπει το απαραίτητο άρθρο και τον απαραίτητο διπλό τονισμό

στην πρόταση «…περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της…».

Αυτά συμβαίνουν όταν νομίζεις πως δικαιούσαι να λέγεσαι «δημοσιογράφος»,

έχοντας ως «οπλοστάσιο» μερικές εκατοντάδες λεξούλες όλες κι όλες.

5. News Break



Μάς έπρηξες τα «οποία» μας.

6. Κουτί τής Πανδώρας



1) Με δεδομένο ότι η ονομασία προέρχεται από τη λατινική λέξη «castellum»

και με επίσης δεδομένο ότι οι ανά την Ελλάδα περιοχές που φέρουν τη συγκεκριμένη ονομασία

επιλέγουν -ως επί το πλείστον- τη γραφή με δύο «λάμδα» και όχι την απλοποιημένη εκδοχή,

είναι προτιμότερη η μορφή «Καστέλλι».

2) Το «κατάφερε» είναι Προστακτική», το «κατέφερε» είναι Αόριστος.

3) Να πάλι η σεσημασμένη πανηλιθιότητα «πιο συγκεκριμένα»

(σα να λέμε «Είμαι έγκυος, και τον επόμενο μήνα θα είμαι πιο έγκυος…»).

Πόση μιζέρια κρύβεται πίσω από αυτές τις τετριμμένες σοβαροφανείς παρόλες..;

Αφόρητη μιζέρια.

4) «…σύμφωνα και με το εργαζόμενος…» (άνευ σχολίου).

5) Δεν υπάρχει «σπεύδει άμεσα», παρά μόνον «σπεύδει αμέσως».

Εν κατακλείδι, το «άμεσα» δηλώνει τρόπο ενέργειας,

ενώ το «αμέσως» προσδίδει την επιδιωκόμενη χρονική σημασία.

6) «…βυθίζοντας στο πένθος συναδέλφους και τοπική κοινωνία.»;

Πριν από τούς «συναδέλφους» και την «τοπική κοινωνία»,

επιβάλλεται να αναφέρεται η οικογένεια τού (εκάστοτε) θανόντος

(έπονται οι φίλοι και μετά άπαντες οι αποδέλοιποι).

7) «…αυτήν την περίοδο…» και όχι «…αυτή την περίοδο…».

7. Pro News



Βρε, δεν είναι λάθος το «κτύπημα», αλλά δεν κολλάει σε τέτοια θέματα

(εάν σκεφτούμε, μάλιστα, να μετατιτλιστεί η γνωστή ταινία σε «Κτυποκάρδια στο Θρανίο»,

καταλήγουμε ότι δεν κολλάει γενικώς).

Ναι μεν το αρχαίο ουσιαστικό ήταν «κτύπος»

και το παραγόμενο συνηρημένο ρήμα ήταν «κτυπέω (κτυπώ)»,

αλλά -επιμένω- δεν κολλάει σε τέτοια θέματα,

πόσω μάλλον που στον υπότιτλο έχουμε τρεις λέξεις να αρχίζουν από «κάππα».

Και εν τέλει, αν είσαι τόσο θεσμικό άτομο,

βάλε και τελείες στο αρκτικόλεξο «Η.Π.Α.», αλλά και το απαιτούμενο κόμμα στον τίτλο

(«Τέσσερις νεκροί σε ταχύπλοο που μετέφερε ναρκωτικά,

μετά από κτύπημα του Ναυτικού των Η.Π.Α.»).

Κι εν τέλει, αν είχες λίγο χιούμορ, ας έγραφες και… «τακύπλοο».

8. News247



1) Τα «περπάτησε-διοργάνωσε-συνόδευσε» είναι Προστακτική και όχι Αόριστος.

2) Ανακολουθίας το Ανάγνωσμα:

«…την πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ,» στην εισαγωγή

«…την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ» στο κυρίως θέμα.

Τέσσερα τα λάθη..:

Ο θεσμικός προσδιορισμός «Πρώτη Κυρία» πρέπει να γράφεται με κεφαλαία.

Ο προσδιορισμός «Πρώτη Κυρία» πρέπει να μπαίνει σε εισαγωγικά.

Οι «Η.Π.Α.» -όπως ανέφερα και στο προηγούμενο σχόλιο-

είναι αρκτικόλεξο και πρέπει να βάζουμε τελείες.

Τα ονόματα/επώνυμα/ονοματεπώνυμα θέλουν κόμμα εκατέρωθεν

(εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου έχουμε μονολεκτική ιδιότητα τού προσώπου,

οπότε συνεχίζουμε τη ροή τής πρότασης χωρίς κόμματα).

3) Το δισύλλαβο αριθμητικό «μία» διαθέτει την αρμόζουσα θεσμικότητα,

ενώ η μονολεκτική μορφή «μια» εκπέμπει Αοριστία, Υποτίμηση, Απαξίωση.

4) «…μια εκδήλωση όπου διοργάνωσε η ίδια…».

Μην μπερδεύετε το μόριο/σύνδεσμο «που» με το τοπικό επίρρημα «όπου».

5) Γράφετε με κεφαλαία την «Ανατολική Αίθουσα (του Λευκού Οίκου»)

και με μικρά την Τεχνολογία, την Τεχνητή Νοημοσύνη και -κυρίως- την Εκπαίδευση;

Σοβαρά τώρα;

6) «…από όλον τον κόσμο…» και όχι «…από όλο τον κόσμο…».

7) Η μορφή «παρευρέθηκαν» είναι ελληνικούρα,

διότι μπλέκει την Καθαρεύουσα και τη Δημοτική.

Προτιμότερες οι μορφές «παραβρέθηκαν» και «παρευρέθησαν».

8) Ανερμάτιστη/παραληρηματική/εκτρωματική η φράση

«…παρευρέθηκαν στη σύνοδο με επίκεντρο την τεχνολογία

και τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση, “Fostering the Future Together”.».

Τόσο δύσκολο σάς είναι να μη διαμελίζετε τα νοήματα και τις σχέσεις των λέξεων;

Τόσο δύσκολο σάς είναι να μην κατακρεουργείτε την Αλληλουχία;

Τόσο δύσκολο σάς είναι να γράψετε

«…παρευρέθησαν στη σύνοδο (με τίτλο) “Fostering the Future Together”,

η οποία είχε ως επίκεντρο την Τεχνολογία

και τη χρήση τής Τεχνητής Νοημοσύνης στην Εκπαίδευση.»;

9) Δεοντολογικώς (και επειδή δεν γνωρίζουν όλοι οι άνθρωποι Αγγλικά),

θα έπρεπε σε παρένθεση να υπήρχε και η μετάφραση τού τίτλου τής συνόδου,

που είναι «Καλλιεργώντας το Μέλλον μαζί» (ελεύθερη εκδοχή: «Καλλιεργούμε μαζί το Μέλλον»).

10) Η πνιγηρή παράγραφος ήθελε κι άλλα κόμματα,

προκειμένου να αποφευγόταν η αναγνωστική ασφυξία.

Κατά τα λοιπά, μιλάμε για τέλειο κείμενο που αξίζει το «Νομπέλ Λογοατεχνίας».

9. Yupiii



Δουλειά δεν είχε ο Άσχετος, γαμούσε τη Δοτική.

(το σχόλιο σατιρίζει τον άσχετο συντάκτη που αγνοεί την ορθή γραφή «Και ο νοών νοείτω…»).

10. News Bomb



1) «34χρονος». Και ξανά «34χρονος». Και ξανά-μανά «34χρονος». Σε λούπα…

2) Ο «χαρακτήρας» είναι αρσενικού γένους, αλλά αντιμετωπίζεται ωσάν ουδέτερο

(«…γνωστός για το ήρεμο χαρακτήρα του…).

3) «(Ο 34χρονος, γνωστός) και (για) το πάθος του για τις καταδύσεις και τις μηχανές,

είχε αφιερώσει πολλές ώρες σε αυτό το χόμπι…».

Ξάφνου, πάει το συντακτίδιο και μπλέκει στο θέμα τις μηχανές

(πληροφορία που όχι μόνο δεν προσφέρει στην Είδηση,

αλλά τουναντίον παράγει αποπροσανατολισμό μέσω τής χείριστης διατύπωσης)

και μάλιστα τις αναφέρει αμέσως πριν από τη φράση

«είχε αφιερώσει πολλές ώρες σε αυτό το χόμπι…»,

με συνέπεια να μετατοπίζεται το κέντρο βάρους από τις καταδύσεις στις μηχανές.

4) Πάμε τώρα και στο χείριστο σημείο τού απαράδεκτου κειμένου…

Τι μάς λέει το συντακτίδιο..;

Γράφει για τον άνθρωπο που έφυγε πρόωρα από τη ζωή,

τη φράση «Πρόκειται για επαγγελματία πιλότο της Πολιτικής Αεροπορίας,

που ζει στη Βούλα και εργάζεται σε ελληνοϊταλική εταιρεία.».

Το διανοείστε;

Ο άνθρωπος έχει πεθάνει και το συντακτίδιο χρησιμοποιεί Ενεστώτα.

Ο άνθρωπος έχει πεθάνει και το συντακτίδιο λέει ότι ο αποθανών ζει στη Βούλα

και εργάζεται σε ελληνοϊταλική εταιρεία.

Ντρέπεται κι η Ντροπή.

11. You Weekly



Clickbait απόπατης αισθητικής.

Κουτσομπολιό απόπατης αισθητικής.

1) Η πομπώδης και αταίριαστη λέξη «Τρόμος» δίνει το «Στίγμα τής Μπουρδολογίας».

2) Ο ρατσιστικός όρος «Επώνυμοι» αναπαράγεται ως τεκμήριο συμπλεγμάτων

και ως χαρακτηριστικό κατάλοιπο διαψευσμένων ονειρώξεων.

Τα σιελορροούντα παρακολουθήματα τής Ελίτ, ακολουθούν τον μοναδικό δρόμο που ξέρουν

(δρόμος που είναι έμπλεος ολισθηρότητας,

καθώς η Γλοιωδία, η Κολακεία και η Μεγαλοστομία αφήνουν πάντοτε τα ίχνη τους).

3) Τα «ξέσπασε-άνοιξε» είναι Προστακτική και όχι Αόριστος.

4) «…η υπόθεση αυτή, άνοιξε τους ασκούς του Αιόλου…».

Δεν υπάρχει ο παραμικρός λόγος να βρίσκεται η αντωνυμία μετά από το ουσιαστικό,

δεν υπάρχει ο παραμικρός λόγος να υπάρχει κόμμα,

η Μυθολογία δεν μιλάει για «ασκούς του Αιόλου», ένας ήταν ο «ασκός τού Αιόλου».

5) Η επιρρηματική φράση «λίγο-πολύ» απαιτεί Ενωτικό.

6) «…για τα κοσμήματα αξίας που έχουν στην κατοχή τους αναμφιβόλου προέλευσης.».

Όταν γράφεις, γράφεις, γράφεις, και δεν ξέρεις τι γράφεις.

Όταν απλώς μπλέκεις τις λέξεις και τις ξεφορτώνεσαι άνευ συνοχής.

Ατάκτως ερριμμένες λέξεις που παράγουν αφειδώς σύγχυση

και τη συνεπαγωγική βεβαιότητα

ότι η «αμφίβολη προέλευση» αντικαταστάθηκε από την «αναμφίβολη προέλευση».

Δημοσιογραφία τού… Α(να)μφιβόλου.

7) Η φράση «Με λίγα λόγια, όλα όσα μέχρι πρόσφατα…»

έχει πάααρα πολύ «Πληθυντικό Ουδετέρου»

και καλό θα ήταν να αποσυμφορούταν ελαφρώς αυτή η εικόνα

μέσω τής επιρρηματικής κατάληξης και τής συντόμευσης

(«Με λίγα λόγια, όλα όσα μέχρι προσφάτως…»,

«Με λίγα λόγια, όσα μέχρι προσφάτως…»,

«Εν ολίγοις, όλα όσα μέχρι προσφάτως…»).

8) «…αν όντως σωστά χαίρονταν ή καμάρωναν τσάμπα…».

Τι θλιβερά Ελληνικά…

Τι φτήνια…

Τι λαϊκούρα…

Τι να πρωτοδιορθώσεις…

Πώς να κρατηθεί όρθιο ένα οικοδόμημα που έχει χτιστεί πάνω σε σαθρές βάσεις…

9) «επεδείκνυαν» και όχι «επιδείκνυαν».

10) «…επιδείκνυαν τις “μαϊμούδες” τους.».

Αχ, καημένα ζωάκια…

Αχ, καημένες μαϊμούδες…

Παγανισμός. Δεισιδαιμονία. Ρητορική Κατά των Ζώων.

Τα Ζώα χρησιμοποιούνται ωσάν να είναι «ύβρεις»,

από όντα που καθαγιάζουν την Επιδειξιομανία όταν είναι αυθεντική η Στάμπα.

Clickbait απόπατης αισθητικής.

Κουτσομπολιό απόπατης αισθητικής.

(ξέρω ότι έτσι εξεκίνησα τα σχόλιά μου, αλλά αυτός είναι κι ο αρμόζων επίλογος)

12. Skai



Είναι τόσο πολλά τα λάθη αναφορικώς με το Συντακτικό και με τα Σημεία Στίξης,

που προτιμώ να γράψω εξ αρχής την είδηση ώστε να γίνουν οι δέουσες συγκρίσεις

(ειρήσθω εν παρόδω,

κατά βάσιν συνιστά γλωσσική ακαλαισθησία να αρχίζει μία πρόταση με Αιτιατική

και εν γένει με έτερες πτώσεις εκτός Ονομαστικής):

Νέα αύξηση τού κατώτατου μισθού

-η οποία θα είναι η έκτη κατά σειρά, από το 2022-

θα εισηγηθούν στην αυριανή συνεδρίαση τού Υπουργικού Συμβουλίου,

η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως,

κι ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες,

η νέα αύξηση που αναμένεται να εφαρμοστεί από την 1η Απριλίου,

διαμορφώθηκε λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις δυνατότητες τής Ελληνικής Οικονομίας

και των επιχειρήσεων όλων των βαθμίδων,

ενώ παραμένει ως βασικός στόχος να ανέλθει ο βασικός μισθός στα 950 ευρά* το 2027.

(* το «Ευρό» πρέπει να γράφεται με «όμικρον» και να κλίνεται,

ώστε να διαχωρίζονται νοηματικώς οι όροι «Ευρο-Πολιτική» και «Ευρω-Πολιτική»,

που αναφέρονται στις πολιτικές περί τού νομίσματος και περί τής ηπείρου, αντιστοίχως)

13. Women Only



Υπέροχο. Έξοχο. Αριστουργηματικό (οριακώς).

Μετά από αυτό το δημοσιογραφικό μνημείο,

έρχονται και τα επόμενα ανέμελα/κοριτσίστικα/girly στυλιστικά μανιφέστα:

«Ποιο είναι το κατάλληλο string για την Ακολουθία τού Επιταφίου»,

«Ποια είναι η πιο απορροφητική σερβιέτα εν καιρώ πολέμου»,

«Τι να φορέσεις για να γίνεις πετυχημένη “gold-digger”».

Αδημονούμε…

14. Έθνος



Η λατρεμένη Χαρούλα υφίσταται συνεχή κακοποίηση τού ονόματός της

από τα δημοσιογραφοειδή/δημοσιολογοειδή

(εδώ έφτασε η «Δημόσια Τηλεόραση»

να επιτρέπει στο σπικάζ τής εκπομπής «100 χρόνια Ελληνική Δισκογραφία»

να ακούγεται η φράση «100 χρόνια Ελληνική Δισκογραφία: Με ξεναγό τη Χάρις Αλεξίου»

https://www.youtube.com/watch?v=5-w2HbDaios).

Ναι, σ’ αυτό το ψωραλέο/ξισπασμένο/φαντασιόπληκτο χαμαιτυπείο που λέγεται «Νεοελλάδα»,

εξαίσια ονόματα όπως η «Χάρις», η «Άλκηστις», η «Άρτεμις»,

αντιμετωπίζονται ωσάν να είναι ξένες/άκλιτες λέξεις

και υφίστανται αδιάλειπτο βιασμό από τα ανελλήνιστα «ελληναριά».

Εν προκειμένω, η κλίση είναι η εξής..:

Ονομαστική – η Χάρις

Γενική – τής Χάριτος

Δοτική – τη Χάριτι

Αιτιατική – τη Χάρι(ν)/Χάριτα

Κλητική – (ω!) Χάρι

15. The Toc



1) «Έπστιν» και όχι «Επστάιν».

2) Ο «Επσταϊν» γιατί δεν έχει τόνο; Υπάρχει έλλειψη στην αγορά;

3) Το «άρεσε» είναι Προστακτική και όχι Αόριστος,

αλλά ας όψεται η Δημοτική που κρατάει τούς εγκεφάλους καθηλωμένους στο Δημοτικό.

3) Η φράση «Του άρεσε να βλέπει τον φόβο στα μάτια μας»,

είναι άλλη μια νεοελληνική δημοσιογραφική πανηλιθιότητα,

σύμφωνα με την οποία μπαίνει το πρώτο ρήμα τής πρότασης στον Αόριστο

και όλα τα επόμενα στον Ενεστώτα.

Το σωστό είναι «Τού άρεσε/ήρεσε να έβλεπε τον φόβο στα μάτια μας».

16. Πρώτο Θέμα



Γιατί «το τηλεοπτικό της ντεμπούτο»; Γιατί όχι «το τηλεοπτικό ντεμπούτο της»;

Γιατί «των μελλοντικών της σχεδίων»; Γιατί όχι «των μελλοντικών σχεδίων της»;

Γιατί «Τα πραγματικά της ενδιαφέροντα»; Γιατί όχι «Τα πραγματικά ενδιαφέροντά της»;

Γιατί ο αδύναμος αντωνυμικός τύπος μπλέκεται ανάμεσα στο Επίθετο και στο Ουσιαστικό;

Ξέρω το «Διότι» και θα σάς το αναφέρω ευθύς αμέσως..:

Διότι στην «Εποχή τής Εγωμανίας» υπάρχει ψυχασθενική σύνδεση με την Κτητικότητα

και -ως εκ τούτου- το Υποσυνείδητο ρέπει να προκρίνει τη λέξη που δηλώνει την Κτήση.

Δεν είναι απλώς «(παρα)δημοσιογραφικό φαινόμενο»· είναι κοινωνική παθογένεια.

17. Espresso



Χαχαχα, χωριανοί, ξυπνάτε…,

το «Αμερικανικό Όνειρο» λέει ότι

«Μπορείς να τα καταφέρεις αν απομακρύνεις τον εαυτό σου από τα Μαλλιά.».

Όξω απ’ το χωριό μας οι μαλλιαροί, ζήτω οι καραφλοί.

Είναι τυχαίο ότι για τούς μαλλιαρούς δεν έχει υπάρξει γηπεδικό σύνθημα

(παρά μόνον κάτι περιπαικτικά σχόλια για τον «λασπωτήρα» τού Νίκου Τσιαντάκη

και για τη χαίτη τού Νίκου Βαμβακούλα);

Είναι τυχαίο ότι ολάκερες κερκίδες άδουν εν χορώ «Είναι τρελός, είναι τρελός ο καραφλός»;

Σ.Σ. Βεβαίως,

αυτή η απίστευτη φράση ήταν η απόλυτη πυροδότηση για τη δημοσιογραφική διαστροφή μου

(ή…, όπως θα έλεγαν οι εγωμανείς δημοσιογραφίσκοι..: «τη δημοσιογραφική μου διαστροφή»)

και έψαξα να βρω «Τ.Σ.Π.» είπε ο «Jay-Z»

(βρείτε μόνοι σας -μέσω των συμφραζομένων- τι σημαίνει η ακροστοιχίδα «Τ.Σ.Π.»).

Και ψάχνοντας, έγινα «Αρχιμήδης».

Και ψάχνοντας, εύρηκα…

Ο «Jay-Z» είπε στη συνέντευξη τη φράση

«The only thing I heard coming up was the “American Dream”.

You could make it, if you pull yourself up by the bootstraps.».

Δεν γνωρίζω υπό ποίαν επήρεια προέκυψε η παραδρομή «μαλλιά»,

όμως είναι μία ωραία ευκαιρία να εμπλουτίσουμε το γνωσιακό πεδίο μας

(ή…, όπως θα έλεγαν οι εγωμανείς δημοσιογραφίσκοι..: «το γνωσιακό μας πεδίο»):

Σύμφωνα με την «Τεχνητή Νοημοσύνη» τής «Google»,

ο όρος «bootstraps» -όντας, Πληθυντικός τού «bootstrap»-

σημαίνει κυριολεκτικώς τις θηλιές που έχουν οι αμερικανικές μπότες στο πίσω μέρος τους

και μεταφορικώς αναφέρεται στην αυτόνομη προσπάθεια

και στην επίτευξη των στόχων ιδίαις δυνάμεσιν, χωρίς εξωτερική βοήθεια

(το «ιδίαις δυνάμεσιν» είναι δικό μου, αφού είμαι ανώτερος από την «Τεχνητή Νοημοσύνη»).

Κύριες σημασίες στα Ελληνικά

Μεταφορικώς (Αυτο-Δημιουργία):

«Ορθώνομαι με τις δικές μου δυνάμεις.», «Κάνω κάτι χωρίς βοήθεια.»,

«(ως προτροπή) Σήκω με τις δικές σου δυνάμεις…».

Επιχειρηματικότητα (Bootstrapping):

Χρηματοδότηση που γίνεται από ίδια κεφάλαια

και όχι από δάνεια ή από εξωτερικούς επενδυτές.

Πληροφορική (Boot):

Η διαδικασία εκκίνησης ενός υπολογιστή

ή η φόρτωση ενός προγράμματος με ελάχιστες βασικές εντολές.

Τεχνολογία (Bootstrap):

Δημοφιλές πλαίσιο εργασίας (framework) ανοιχτού κώδικα, για τη δημιουργία ιστoσελίδων.

18. Newsit



Τα Ρίχτερ δεν είναι ριχτάρια,

τα Ρίχτερ οφείλουν την ονομασία τους στον Αμερικανό επιστήμονα Τσαρλς Ρίχτερ

που επενόησε τη συγκεκριμένη λογαριθμική/σεισμ(ολογ)ική κλίμακα

και ως εκ τούτου πρέπει να γράφονται με κεφαλαίο

(όπως συμβαίνει αντιστοίχως και με τα Μποφόρ,

που οφείλουν την ονομασία τους στον ναύαρχο και υδρογράφο Φράνσις Μποφόρ).

19. S.DN.A.



1) Το «Πού» είναι τοπικό επίρρημα και πρέπει να τονίζεται,

ώστε να διαχωρίζεται από τα μη τονιζόμενα μόριο/σύνδεσμο/αντωνυμία.

2) «τον Φλοίσβος»;

3) «τον προπονητής»;

4) Απουσιάζει το κόμμα μετά το επώνυμο τού προπονητή τού Παναθηναϊκού.

5) «στη Θύρα 13» και όχι «στην Θύρα 13».

6) Όταν ένα ον γράφει δίχως να ξέρει τι εστί τοπικό επίρρημα

και δεν γνωρίζει ότι -όλες κι όλες- δύο είναι οι μονοσύλλαβες λέξεις

που τονίζονται με το ισχύον γλωσσικό σύστημα

(το «πού» ως τοπικό επίρρημα και το «πώς» ως τροπικό επίρρημα),

όταν ένα ον γράφει «τον Φλοίσβος» και «τον προπονητής»,

πού να καταλάβει ότι είναι ακαλαίσθητο να βάζουμε σε εισαγωγικά

λέξεις που δεν βρίσκονται στην Ονομαστική

και -κυρίως- πού να καταλάβει ότι το «Τριφύλλι» είναι Έμβλημα

κι όχι απλώς ένα «χορταρικό» που γράφεται με πεζό το πρώτο γράμμα.

Αυτό το θλιβερό κι ατάλαντο ον

ανέλαβε να καταγράψει μία ιστορική στιγμή και μία ιστορική δήλωση,

και τις εμαγάρισε με την αταλαντοσύνη του, με την ανευθυνότητά του, με την ανεπάρκειά του.

Η Κατάντια τής Νεοελληνικής Δημοσιογραφίας.

20. Daily Media



Βρέθηκε η «Γελοιότητα τής Χρονιάς».

Όντως η γκάφα ήταν η απόλυτη αβάντα,

όντως ο Λιάγκας και η Μαριγκόνα είναι clickbait πρόσωπα και παράγουν επισκεψιμότητα,

αλλά πρέπει να είσαι ντιπ ανόητος

για να μετατρέψεις αυτήν την τεράστια αβάντα σε εκκωφαντικό μπούμερανγκ.

Τι έγραψαν στο «super» τής εκπομπής;

«Μαριγκόνα: Ο Μεντιλίμπαρ πρέπει να παραμείνει στον Παναθηναϊκό».

Τι έγραψε το ον;

Τι έγραψε χασκογελώντας ειρωνικά/περιπαικτικά/σαδιστικά με την γκάφα τής εκπομπής

και επισημαίνοντας εμφατικώς την επίμαχη παραδρομή με bold και με κεφαλαία;

Το βλέπεις και δεν το πιστεύεις..:

“Στην οθόνη μας λοιπόν είδαμε το σουπεράκι, κάτω από τη Μαριγκόνα να γράφει

«Ο ΜΕΝΤΙΛΙΜΠΑΡ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ».”.

Να φτιάχνεις ολόκληρη ανάρτηση (με τραγικό Συντακτικό και γενικώς με πολλά λάθη),

να μιλάς για «επική γκάφα» και για «γκάφα ολκής»,

και στην κορύφωση τής περιγραφής να ξευτιλίζεσαι χωρίς επιστροφή.

– Πόσο γελοίος είσαι;

– Ναι.

Επιμύθιο:

Παίδες, αυτά για σήμερα..!

Ξέρω ότι θα σάς λείψει η στήλη

(δεν θα λείψει σε αυτούς που καταλαβαίνουν ότι δεν πρόκειται να τούς γλείψει)

και ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη Παρασκευή.

Αν θέλετε να αναπτύξουμε τις προσωπικές μας συνωμοσίες

ενάντια στην (καθεστωτική) Αμορφωσιά,

μπορείτε να μού στέλνετε τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας

-όπως επίσης,

τα βίντεο και τις φωτογραφίες που θα απαθανατίζουν τα κάθε λογής μιντιακά «μαργαριτάρια»-

στις ακόλουθες διευθύνσεις..:

Twitter (νυν «Χ»): https://x.com/TopDaskalos

Gmail: TopDaskalos@gmail.com

Ο Δάσκαλος