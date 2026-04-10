Αγαπητές Αναγνώστριες και Αγαπητοί Αναγνώστες,

έφτασε η Παρασκευή 10 Απριλίου

και να ’μαστε πάλι στο καθορισμένο εβδομαδιαίο ραντεβού μας,

με την πρωτοπόρο-καινοτόμο στήλη που γεννήθηκε ως πράξη αντίστασης.

Η Αμορφωσιά, η Προχειρότητα, η Τσαπατσουλιά, η Επιπολαιότητα

συναντιούνται επισήμως πλέον με την αριστοφανική νέμεσή τους,

τώρα πια το Χιούμορ και η Σάτιρα γίνονται όπλα

για να αντιμετωπίζουμε την καθημερινή αποδόμηση που υφίσταται η Ελληνική Γλώσσα,

το αρμόζον ακρωνύμιο «MA.LA.KI.A.» περιγράφει επακριβώς το φαινόμενο

και προειδοποιεί τούς «δράστες»

ότι «(αν τολμάτε) διαπράξτε ξανά τη “Δολοφονία τής Γλώσσας”».

Και βεβαίως, δεν (θα) εξαιρείται από τη δηκτικότητα η εφημερίδα μας,

καθώς το δικαίωμα στον Σαρκασμό και στην Κριτική

οφείλει να έχει πάντοτε ως αφετηρία τον Αυτο-Σαρκασμό και την Αυτο-Κριτική.

Η εμφάνισή μας αποφέρει ήδη εις το έπακρον τα προσδοκώμενα αποτελέσματα,

η «Πιάτσα των Βολεμένων» έχει ξεκινήσει τις συνήθεις κραυγές

που βγάζει κάθε «πιάτσα» όταν ο Ρομαντισμός πάει κόντρα στο «Σύστημα»,

οι «Τζαμπατζήδες τής Δημοσιογραφίας» συνειδητοποιούν ότι ήγγικεν η «Ώρα τής Πληρωμής».

Εν κατακλείδι,

απόλυτος σεβασμός στο «Ανθρώπινο Λάθος» μεν,

αλλά ουδεμία ανοχή προς τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη συνθήκη

ως σεσημασμένο επιχείρημα για να αθωώνουν τη λαθομανία τους.

Κατόπιν τούτων, πάμε στο σημερινό «Top-20». Απολαύστε το…

…

1. Ζούγκλα



1) Το Δημοψήφισμα τού 1974 κατήργησε τη Βασιλεία (ευτυχώς),

όμως δεν υπάρχει αντίστοιχο «δημοψήφισμα»

που να έχει καταργήσει την Ορθογραφία (ευτυχώς).

Ως εκ τούτου, η λέξη «βασίλισσα» εξακολουθεί να θέλει δύο «σίγμα».

2) Είτε μιλάμε για αθλητικές αναμετρήσεις, είτε για δίπολα κάθε είδους,

χρησιμοποιούμε το Ενωτικό (χωρίς κενά εκατέρωθεν).

Άρα..: «Αναρτήσεις Δούκα-Μπακογιάννη».

2. iefimerida



Τι άλλο θα διαβάσουμε..;

Τι άλλο..;

Αντί τής διατύπωσης «Η λίστα των κατηγορουμένων περιλαμβάνει…»,

αντί τής διατύπωσης «Στη λίστα των κατηγορουμένων περιλαμβάνονται…»,

αντικρίζουμε το νοη(μα)τικό τερατούργημα

«Άλλοι κατηγορούμενοι στην υπόθεση περιλαμβάνουν γιατρούς… (κ.λπ.)».

Σα να λέμε,

ότι αναφέρεται ένας γιατρός στην επαγγελματική δραστηριότητά του

και αυτοπροσδιορίζεται με τη φράση «Περιλαμβάνω γιατρό.».

Χαχαχα, είναι τόσο γελοίος ετούτος ο σολοικισμός,

που φτάνει εν τέλει να γίνεται «σουρεαλισμός»

και μάς ανοίγει νέους πνευματικούς κι εκφραστικούς ορίζοντες.

Άλλο είναι -επί παραδείγματι- να ομολογείς ότι «Είμαι μαλάκας.»

και άλλο να πετάς την ψαγμένη ατάκα «Περιλαμβάνω μαλάκα…»

(φαντάζομαι, προσέξατε τη ρίμα «ψαγμένη ατάκα, περιλαμβάνω μαλάκα»).

Εκατό χιλιάδαι δίσκοι…

3. Yupiii



1) Το αριθμητικό «30ών» θέλει τόνο (τριακοστών).

2) Ο όρος «Ολυμπιονίκης» πρέπει να γράφεται με κεφαλαίο

(η συντακτική ανακολουθία το αναφέρει με πεζό αρχικώς, με κεφαλαίο στη συνέχεια).

3) Το σεσημασμένο «πιο…, …από ποτέ.» είναι ξανά εδώ

και μάς θυμίζει ότι οι Νεοέλληνες -κατ’ ευφημισμόν- δημοσιογράφοι

είναι πιο _ _ _ _ _ _ _ από ποτέ.

4) Να και το «ειδικότερα»,

το οποίο ανήκει στην ίδια «Συνομοταξία Πανηλιθιότητας»

με τα «συγκεκριμένα», «πιο συγκεκριμένα», «αναλυτικά», «πιο αναλυτικά», «αναλυτικότερα».

5) Και πάνω που απετελούσε άλυτο μυστήριο ποια είναι η εθνικότητα τής Άννας Κορακάκη,

επέρχεται ο Διαφωτισμός με τον προσδιορισμό «η Ελληνίδα Ολυμπιονίκης».

Ρε τι μαθαίνουμε…

6) Το «σημείωσε» είναι Προστακτική, το «εσημείωσε» είναι Αόριστος.

7) Αντί να υπάρχει πριν από την «Άνω και Κάτω Τελεία» το «μάλιστα»

(καθώς είναι απολύτως άχαρη η εικόνα),

η λύση είναι απλούστατη και η εύπεπτη δομή είναι η εξής:

«Μάλιστα, η Άννα Κορακάκη εσημείωσε..:».

8) Κατόρθωμα να κάνεις δύο λάθη στο «3πμ», αφού η σωστή διατύπωση είναι «3 π.μ.».

9) Τα Αποσιωπητικά δεν πρέπει να κολλάνε και με τις δύο εκατέρωθεν λέξεις,

παρά μόνο με εκείνην που βρίσκεται εξ ευωνύμων τους.

4. Έθνος



Πέρα από το γεγονός ότι τα Μαθηματικά πρέπει να γράφονται με κεφαλαίο

(όπως κάθε Μάθημα και κάθε Επιστήμη),

αναρωτιέμαι ποιο είναι το εσωτερικό φαινόμενο που οδηγεί ένα άτομο

να γράψει δύο φορές σερί την ίδια φράση-δήλωση.

Νεοελληναριά, τι τρέχει μέσα στις κεφάλες σας;

Πώς καταφέρνετε να γελοιοποιείτε ακόμη και τις πιο σοβαρές ειδήσεις;

Ακόμη και οι καταλήξεις που υπάρχουν μετά την επαναληφθείσα δήλωση,

χαρακτηρίζονται από ανακολουθία

(η φράση «…, λέει ο πατέρας του.» έχει κόμμα, η φράση «… λέει» είναι άνευ κόμματος).

Επίσης, όταν το πρώτο ρήμα βρίσκεται στον Αόριστο,

πρέπει και τα υπόλοιπα ρήματα τής ίδιας πρότασης να τοποθετούνται στον ίδιο χρόνο

(«…έκλεισε τον εαυτό του στον ψηφιακό κόσμο, χωρίς να αντιλαμβανόταν τον κίνδυνο…»).

Τέλος, το «παραμόνευε» είναι Προστακτική και όχι Αόριστος.

5. News247



1) Γιατί να κοπεί η πρώτη πρόταση σε δύο αυτοτελείς προτάσεις

και να βλέπουμε τη δεύτερη να ξεκινάει με την αδόκιμη εισαγωγή «Αλλά»;

Ούτε εσύ ξέρεις…

2) Οι «Η.Π.Α.» είναι αρκτικόλεξο και πρέπει να μπαίνουν τελείες.

3) Γιατί «Αρχικά» και όχι «Αρχικώς»;

Σάς χαλάει να διαχωρίζετε/διαχωρίζεται το Επίρρημα από το Πληθυντικό Ουδετέρου Επιθέτου;

4) Τα ρήματα «απείλησε» και «συμφώνησε» είναι Προστακτική κι όχι Αόριστος.

5) Είναι ακαλαίσθητη η φράση «το οικονομικά ζωτικής σημασίας στενό του Ορμούζ»,

οπότε προτείνεται η διατύπωση «το ζωτικής οικονομικής σημασίας στενό τού Ορμούζ».

Απλό δεν είναι;

6) Η Παύλα δεν πρέπει να αντικαθιστά την Άνω Τελεία. (Άνω) Τελεία και Παύλα.

7) «…ανέλυσε την ιδέα αυτή…».

Η πανηλίθια, η πιο αφόρητη, η πιο αποκρουστική νεοελληνική δημοσιογραφική «μόδα»

βρίσκεται και πάλι στις επάλξεις,

η Αντωνυμία μπαίνει μετά από το Ουσιαστικό και διαλύει τα Νεύρα, την Αισθητική, τη Γλώσσα.

Προφανώς σάς είναι ακατόρθωτο να αντιληφθείτε ότι είναι μακράν αρμονικότερη η μορφή

«…ανέλυσε αυτήν την ιδέα…».

8) Ξέρω ότι θα ξαφνιαστείς,

αλλά όπως έχεις γράψει τη φράση

«…στον τότε επικείμενο αρχηγό του προσωπικού “Λευκού Οίκου”…»

(ήτοι, μη βάζοντας τον δέοντα αναφορικό τόνο στο άρθρο,

στην αποστροφή «…τού “Λευκού Οίκου”…»),

είναι σα να μιλάμε για άτομο που είχε ως προσωπική ιδιοκτησία τον «Λευκό Οίκο».

Μαγικό;

9) Ο «Guardian» είναι εμπορική ονομασία και θέλει εισαγωγικά.

10) Το «fast forward» δεν ξεκινά συλλήβδην με κεφαλαία.

11) «…για αυτήΝ την υποχώρηση…» και όχι «…για αυτή την υποχώρηση…».

12) Όταν έχουμε να κάνουμε με μονοψήφια νούμερα (πέντε δεκαετίες, δύο εβδομάδες),

είναι σαφώς προτιμότερη -σε οπτικό/αισθητικό επίπεδο- η ολόγραφη εκδοχή

(ακόμη και στην αναφορά περί των «2 εκατομμυρίων δολαρίων»,

είτε θα διατυπώσουμε κι εδώ ολογράφως το ψηφίο,

είτε θα γράψουμε ολόκληρο το νούμερο στην αριθμητική μορφή του:

«δύο εκατομμύρια δολάρια» ή «2.000.000 δολάρια»).

6. Athletiko



1) «Έγκριτα Μέσα όπως η “Gazzetta Dello Sport”…» και όχι «σαν».

2) «…τηΝ “Gazzetta Dello Sport”…» και όχι «…τη “Gazzetta Dello Sport”…».

3) «…βάσει των αρχικών σχεδιασμών…» και όχι «…βάσει αρχικών σχεδιασμών…».

4) «…θα λάβει χώρα…», λέει το άσχετο συντακτίδιο.

Κι αν ρωτήσεις ποια (θα) είναι η χώρα,

το άσχετο συντακτίδιο θα πάθει «κοκομπλόκο» διότι έχει μάθει να αναμασά στερεότυπα,

χωρίς να αντιλαμβάνεται πότε ταιριάζουν με τις περιστάσεις.

5) Το τραγικό συντακτικό φτάνει στο ζενίθ

μέσω τής αδικαιολογήτως αυτονομημένης/ξεκάρφωτης/ανερμάτιστης φράσης

«Ενώ, ο τέταρτος μήνας του 2026 αναμένεται να είναι… καυτός για τις εξελίξεις.»

(εν προκειμένω, ο σύνδεσμος «ενώ» εκπέμπει αντιθετική σημασία).

Εν γένει, προσέξτε την απεγνωσμένη προσπάθεια που κάνει το φλύαρο συντακτίδιο,

να δείξει ότι παράγει πλούσιο κείμενο κι ευρηματικό κείμενο,

πετώντας πανηλίθιους εξυπνακισμούς που συνοδεύονται από εμφατικά αποσιωπητικά

και πλατειάζοντας με παντελώς αχρείαστες περιγραφές κι επεξηγήσεις

(ιδίως εκεί που το συντακτίδιο εκτοξεύει -αναφερόμενο στον Απρίλιο-

την προσδιοριστική φράση «ο τέταρτος μήνας του 2026»,

άπαντα τα μέλη τής «MENSA» παρέδωσαν πνεύμα,

ενώ όταν απεκάλυψε πως επίκεινται άλλες τρεις συναντήσεις σε βάθος 21 ημερών,

παρέδωσαν και σώμα μπροστά σε αυτήν την ακαταπολέμητη ανοησία).

7. The Toc



1) Με ρέγουλα το «πιο…, …από ποτέ.»

(μην ξεχνάμε ότι το «ποτέ» χρησιμοποιείται συχνά καταχρηστικώς,

με συνέπεια να παράγει -ενίοτε- καταφάσεις μέσω τής διπλής άρνησης,

όπως στη φράση «Μπορεί…, …να μη φανταζόταν ποτέ…»).

2) Το Διάστημα πρέπει εν προκειμένω να γράφεται με κεφαλαίο

και παρατηρείται η συντακτική ανακολουθία

να υπάρχει η λέξη με πεζό στην εισαγωγή και με κεφαλαίο κατά την εξέλιξη τού κειμένου,

επιτείνοντας τη γλωσσική σύγχυση.

3) «…σε όλοΝ τον πλανήτη.» και όχι «…σε όλο τον πλανήτη.».

4) Η «Nutella» είναι εμπορική ονομασία και θέλει εισαγωγικά.

5) Προτείνεται η διατύπωση «Μόλις λίγα λεπτά πριν…» αντί τού «Λίγα μόλις λεπτά πριν…»,

καθώς το επίρρημα «μόλις» προσδιορίζει τα «λίγα» και όχι τα «λεπτά».

Άλλωστε, η αφαιρετική εκδοχή τής πρότασης είναι «μόλις πριν»

(if you know what Ι mean…).

6) «αιωρούνταν και περιστρεφόταν».

Το «αιωρούνταν» είναι Πληθυντικός, το «αιωρούταν» είναι Ενικός

(όπως είναι Ενικός και το «περιστρεφόταν»).

7) Τα ρήματα «δημιούργησε» και «τελειοποίησε» είναι Προστακτική και όχι Αόριστος.

8) Η αποκρουστική νεοελληνική «μόδα»

όπου το Άρθρο χρησιμοποιείται για να ουσιαστικοποιεί ολόκληρες προτάσεις,

δηλώνει ξανά την παρουσία της μέσω τής φράσης

«Δίνοντας λύση στο πώς να διατηρήσει την εμπειρία της κατανάλωσης

και της απόλαυσης της σοκολάτας…».

9) «…από ό,τι είχε φράσει ποτέ άνθρωπος…» (ουδέν σχόλιον).

8. Newsit



1) Το «Α.Π.Θ.» είναι επωνυμία ιδρύματος και αρκτικόλεξο, οπότε θέλει εισαγωγικά και τελείες.

2) Απουσιάζουν δύο άρθρα και ο διπλός τόνος στη διατύπωση

«(τη) Μεγάλη Πέμπτη (η) προσπάθεια αποσωλήνωσής του».

9. Espresso



1) «τη γέννηση» και όχι «την γέννηση».

2) Όταν είναι δύο τα πρόσωπα, το άρθρο πρέπει να βρίσκεται στον Πληθυντικό

(με βάση τη γελοία διατύπωση

«της κόρης της Κατερίνας Καινούργιου-Παναγιώτη Κουτσούμπη»,

είναι σα να έχει η Κατερίνα Καινούργιου και δεύτερο ονοματεπώνυμο).

Συνάμα, υπάρχει παρατονισμός στο επώνυμο τού συντρόφου τής παρουσιάστριας,

αφού το επώνυμό του είναι «Κουτσουμπής».

Άρα..: «των Κατερίνας Καινούργιου-Παναγιώτη Κουτσουμπή».

3) Αναζητείται ο διπλός τόνος στα «πρόσωπά τους».

4) «…τους δικούς του ανθρώπους.» (ουδέν σχόλιον).

5) Τι έγραψε αυτό το όν;

«Σε low προφίλ κινούνταν…», λέει.

6) Τι έγραψε αυτό το όν;

«…κινούνταν…», λέει, «…μέχρι το εξιτήριο του μαιευτηρίου.».

Αυτή η «ελληνικούρα» είναι αιτία απέλασης

(και όχι μόνο από τη χώρα μας, αλλά κι από τον πλανήτη Γη).

7) Όταν μιλάμε για έξοδο από μαιευτήριο,

το χρονικό επίρρημα «ύστερα» δεν κολλάει με την περίσταση

διότι χρησιμοποιείται σε μεταιχμιακές καταστάσεις με αρνητικό πρόσημο

(εξ ου και η φράση «Τα Ύστερα τού Κόσμου»).

Ως εκ τούτου, εδώ ήταν ενδεδειγμένο το απλό και ταπεινό «μετά»,

ενώ συνάμα δεν χρειαζόταν να επαναληφθεί η πρόθεση «από»

(«…μετά, λοιπόν, την έξοδό της από το μαιευτήριο…»).

8) Το «αποφάσισε» είναι Προστακτική, το «απεφάσισε» είναι Αόριστος.

9) Η διατύπωση «ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ανάρτηση»

είναι παντελώς άχαρη, ακαλαίσθητη, ανελλήνιστη,

και αποτελεί αποκύημα αταλαντοσύνης

όπου συνονθυλεύονται το Επίρρημα με το Πληθυντικό Ουδετέρου Επιθέτου.

Προτείνεται η εξής διατύπωση..:

«…απεφάσισε να μοιραστεί δημοσίως τη χαρά της,

προβαίνοντας σε ανάρτηση που αποπνέει ιδιαιτέρως συναισθηματική φόρτιση.».

10) Σε ετούτο το θλιβερό κείμενο, τα Σημεία Στίξης κατακρεουργούνται,

το «άλλα ’ντ’ άλλων» χαρακτηρίζει την τραγική χρήση τους,

διπλά κενά αφήνονται ανάμεσα σε λέξεις και εν γένει μιλάμε για τεράστια ξευτίλα.

Αυτή είναι η ακριβής λέξη για το κείμενο-σαβούρα: ΞΕΥΤΙΛΑ.

10. Daily Media



1) Ο «ΣΥ.ΡΙΖ.Α.» είναι επωνυμία και αρκτικόλεξο, οπότε θέλει εισαγωγικά και τελείες.

2) Υπάρχει γλωσσολογική διχογνωμία για την ορθογραφία τής λέξης «κτήριο/κτίριο»,

είναι αποδεκτές και οι δύο εκδοχές της,

όμως δεν είναι αποδεκτό να βλέπουμε και τις δύο μορφές στο ίδιο κείμενο.

3) Το «College of Southeastern Europe» είναι επωνυμία και θέλει εισαγωγικά.

4) Σύσσωμη η «Επιστημονική Κοινότητα» αναζητά τον λόγο που ένας συντάκτης

φτάνει να γράψει την παντελώς ασύντακτη φράση «Αντί για campus όμως κολεγίου…»,

αντί να γράψει πολύ απλά «Όμως, αντί για campus κολεγίου…».

Άβυσσος ο Εγκέφαλος τού Ανεγκέφαλου.

5) «…εκεί κάποτε υπήρχαν γραφεία του γραφεία…».

Τα λέει μόνος του ο άνθρωπας…

6) Η διατύπωση «…του εγκαταλελειμμένου πια εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών…»

θα ήταν ωραιότερη αισθητικώς με τη «Διπλή Παύλα»,

η οποία θα έδινε συνάμα την αρμόζουσα έμφαση στο κομβικό στοιχείο.

Άρα..: «…τού -εγκαταλελειμμένου πια- εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών…».

7) Το «ανάρτησε» είναι Προστακτική, το «ανήρτησε» είναι Αόριστος.

8) Ο «Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.» είναι οργανισμός και αρκτικόλεξο, οπότε θέλει εισαγωγικά και τελείες.

9) Το «σπούδασε» είναι Προστακτική, το «εσπούδασε» είναι Αόριστος.

10) Τα Ελληνικά -ως Εθνική Γλώσσα- είναι ουσιαστικοποιημένο επίθετο

και πρέπει απαρεγκλίτως κι αδιαπραγματεύτως να αρχίζουν με κεφαλαίο γράμμα.

11. News Break



Και κάπου από το βάθος τού ρουκετοπόλεμου,

ανασύρεται η ταινία «Ορατότης Μηδέν»

κι ακούγεται η φωνή τού Νίκου Κούρκουλου να διασκευάζει το περίφημο ουρλιαχτό του:

«Όχι άλλο Booold…».

12. Tlife



1) Το Αριθμητικό (4η) -ιδίως στην προκειμένη περίπτωση-

δεν πρέπει να δίδεται στην ολόγραφη μορφή του (πόσω μάλλον, να ξεκινάει με κεφαλαίο).

2) «…μοιράστηκε μια νέα ανάρτηση…»;

Γιατί…, υπάρχουν κι αμοίραστες αναρτήσεις;

3) Το «περιλάμβανε» είναι Προστακτική, το «περιελάμβανε» είναι Αόριστος.

4) Όταν δεν επικοινωνείτε με τον αφαλό σας,

είναι αναμενόμενο να κάνετε λόγο για «μια φωτογραφία του 54χρονου Trudeau»,

ενώ πρόκειται για φωτογραφία όπου απεικονίζονται μαζί

(χώρια που βάζετε το αόριστο αριθμητικό «μια» δύο φορές διαδοχικώς,

με συνέπεια να υποβαθμίζετε/υποβαθμίζεται έτι περαιτέρω το κείμενο).

Άρα, η σωστή διατύπωση είναι

«…ανάρτηση στο Instagram, η οποία περιελάμβανε μία κοινή φωτογραφία τους…».

5) Το Κάρμα πρέπει να ξεκινάει με κεφαλαίο.

6) Και σκάει σαν κεραμίδα στα κεφάλια μας η συνταρακτική αποκάλυψη

ότι μία αναφορά στο Κάρμα δίνει «έναν πιο παιχνιδιάρικο τόνο» στις αναρτήσεις.

Χαχαχα, δεν μπορεί να υπάρχει τόση βλακεία στον Κόσμο

(κι όμως, μπορεί, κι όμως, υπάρχει, κι είναι ανεξάντλητα τα αποθέματά της).

7) «αυτήΝ την περίοδο» και όχι «αυτή την περίοδο».

13. Enikos



Ο συντάκτης είναι στο ζώδιο «Άσχετος» με ωροσκόπο «Μπούρδα».

Έτσι, κατέφερε να κάνει δύο απανωτά λάθη,

χρησιμοποιώντας την Προστακτική «συναντήστε» αντί τού «συναντήσετε»

και τη (διαχωριστική) Παύλα αντί για το Ενωτικό στην «αδελφή-ψυχή».

Κατά τα λοιπά, έχει το θράσος να δίνει και συμβουλές ζωής.

14. Κουτί τής Πανδώρας



1) Τα «Μποφόρ» -όπως και οι βαθμοί Κελσίου- πρέπει να γράφονται με κεφαλαίο

(πρόκειται για κλίμακες που οφείλουν τις ονομασίες τους στα επώνυμα των δημιουργών τους).

2) Το εθνικό οδικό δίκτυο «Αθηνών-Κορίνθου» ενώνει την Αθήνα με την Κόρινθο,

οπότε είναι γλωσσική ειρωνεία και αυτο-αναίρεση

να χρησιμοποιείται η (διαχωριστική) Παύλα αντί για το Ενωτικό.

3) Η διατύπωση ότι η θερμοκρασία θα κυμανθεί «κοντά στους 20 με 21 βαθμούς»

είναι καφενειακού επιπέδου αφού ήδη υπάρχει το όριο «20-21».

Άρα, ή θα πούμε «η θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 20 βαθμούς»,

ή θα πούμε «η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 20 με 21 βαθμούς».

Γκέγκε;

15. Skai



1) Συνιστά λεξιπενία η διπλή χρήση τού όρου «social media» στην ίδιαν πρόταση

και άρα θα ημπορούσε στη μία εκ των περιπτώσεων

να υπήρχε η ελληνική αντιστοιχία «Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης».

2) Το «δήλωσε» είναι Προστακτική, το «εδήλωσε» είναι Αόριστος.

3) Διπλό σφάλμα στη διατύπωση «ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης»,

καθώς δεν χρειάζεται καν κόμμα αφού η Ιδιότητα έχει άμεση επαφή με το Πρόσωπο,

αλλά ακόμη κι αν δεχθούμε αυτήν τη λανθασμένη συντακτική αντίληψη

θα έπρεπε να υπήρχε κόμμα και αμέσως μετά από το ονοματεπώνυμο.

4) Αναζητείται το «θα» στη φράση «…και τεθεί σε εφαρμογή…».

5) Το «πρόσθεσε» είναι Προστακτική, το «προσέθεσε» είναι Αόριστος.

16. News Bomb



1) Χαχαχα, η κομβική παράλειψη/απουσία τής πρόθεσης «με»,

παράγει την εικονοπλασία ότι το αμάξι πήρε την πρωτοβουλία

να πατήσει τον συγγενή με τον οποίο είχε διαφορές ο ιδιοκτήτης του.

Έτσι πρέπει να είναι όλα τα αυτοκίνητα: υποστηρικτικά.

2) Το «πάτησε» είναι Προστακτική (όπως και η λαϊκούρα «πάτα»),

το «επάτησε» είναι Αόριστος.

3) «τη λογομαχία» και όχι «την λογομαχία».

4) Οι δύο λέξεις τού «παρ’ ολίγον» γιατί κολλάνε μεταξύ τους; Σεξ κάνουν;

17. Πρώτο Θέμα



1) Εδώ έχουμε μία πρώτης τάξεως ευκαιρία

να αναδείξουμε τη σωστή και τη λανθασμένη χρήση τού επιρρήματος «άμεσα».

Ναι, οι επιθέσεις πλήττουν άμεσα τον άμαχο πληθυσμό,

όμως οι εκτοπισμοί πληθυσμών θα πρέπει να τερματιστούν αμέσως

(το «άμεσα» πρεσβεύει την Τροπικότητα, ενώ το «αμέσως» τη Χρονικότητα).

2) Ο «Ερυθρός Σταυρός» και οι «Γιατροί Χωρίς Σύνορα» είναι οργανώσεις

και πρέπει να μπαίνουν σε εισαγωγικά.

3) Το «υπογράμμισε» είναι Προστακτική, το «υπεγράμμισε» είναι Αόριστος.

18. Women Only



1) Τα ονόματα/επώνυμα/ονοματεπώνυμα

-όταν βρίσκονται εν μέσω πρότασης και δεν έχουν άμεση επαφή με την ιδιότητα τού προσώπου-

πρέπει να διαχωρίζονται από την υπόλοιπη φράση με εκατέρωθεν κόμματα.

2) Η πανηλίθια «μόδα» όπου ο αδύναμος αντωνυμικός τύπος μπαίνει πριν από το Ουσιαστικό,

δηλώνει ξανά την αφόρητη παρουσία της.

3) Τόσες «Γενικές» έχει ο τίτλος, ε…, χάθηκε και μία στον δρόμο.

4) Απουσιάζει η διευκρίνιση για το είδος τής έκθεσης

και δίνεται η αίσθηση ότι πρόκειται για εκδήλωση που αφορά στη Ζωγραφική,

αφού -ως επί το πλείστον- ο όρος «Έκθεση» χρησιμοποιείται για την εν λόγω Εικαστική Τέχνη.

Αναθεώρηση:

«Νίκος Αλιάγας: Σπάνια εμφάνιση της συζύγου του, Τίνας Γρηγορίου,

στα εγκαίνια της νέας φωτογραφικής έκθεσής του στο Παρίσι».

19. S.DN.A.



Γίνεται να κάνεις 4 λάθη σε 7 λέξεις (και δη, σε τίτλο);

Αν είσαι δημοσιογραφοειδές, βεβαίως και γίνεται…

1) Η αντωνυμία είναι «εμένα», οπότε η εκθλίβουσα μορφή «’μένα» θέλει απόστροφο.

2) Η Απόστροφος δεν πρέπει να αντικαθίσταται από την Οξεία,

επειδή κάποιος βαριέται τη ζωή του.

3) Η επεξήγηση «γι’ αυτό» αποτελείται από δύο λέξεις,

που δεν πρέπει να ενώνονται επειδή κάποιος βαριέται τη ζωή του.

4) Το «κατέρρευα» αντί τού «κατέρρευσα» είναι ο ιδανικός επίλογος για το δημοσιογραφοειδές.

20. You Weekly



Θλιβερό κείμενο που ζέχνει Πατριαρχίλα, Στερεοτυπίλα, «Γκολντ-Ντιγκερίλα»

και αντιμετωπίζει το Γυναικείο Φύλο ωσάν να είναι «Οικούρημα».

1) Άμεση ποινικοποίηση τής πανηλίθιας φράσης «Θα ανεβεί τα σκαλιά της εκκλησίας»

(χώρια που υπάρχουν και εκκλησίες που κατεβαίνεις σκαλιά για να εισέλθεις).

2) Άμεση ποινικοποίηση τής πανηλίθιας φράσης «μεγάλη ημέρα»

ως ευφημιστικού προσδιορισμού τής έννοιας «Γάμος».

3) «Η ίδια κρατά χαμηλό προφίλ…», «…έχει κρατήσει τον αριθμό των καλεσμένων χαμηλό…»,

το συντακτικό «I.Q.» είναι επίσης χαμηλό.

4) Το «Buongiorno» και το «Χαμογέλα και Πάλι» είναι τίτλοι εκπομπών,

οπότε πρέπει να μπαίνουν σε εισαγωγικά.

5) Και σιγά μην έλειπε το επίρρημα «Συγκεκριμένα».

6) Η κορύφωση έρχεται με τη Ζαρίφη να μετατρέπεται σε «Σερίφη».

Απολύτως ταιριαστή η Αυλαία με το Περιεχόμενο.

Επιμύθιο:

Παίδες, αυτά για σήμερα..!

Ξέρω ότι θα σάς λείψει η στήλη

(δεν θα λείψει σε αυτούς που καταλαβαίνουν ότι δεν πρόκειται να τούς γλείψει)

και ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη Παρασκευή.

Αν θέλετε να αναπτύξουμε τις προσωπικές μας συνωμοσίες

ενάντια στην (καθεστωτική) Αμορφωσιά,

μπορείτε να μού στέλνετε τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας

-όπως επίσης,

τα βίντεο και τις φωτογραφίες που θα απαθανατίζουν τα κάθε λογής μιντιακά «μαργαριτάρια»-

στις ακόλουθες διευθύνσεις..:

Ο Δάσκαλος