Αγαπητές Αναγνώστριες και Αγαπητοί Αναγνώστες,

έφτασε η Παρασκευή 24 Απριλίου

και να ’μαστε πάλι στο καθορισμένο εβδομαδιαίο ραντεβού μας,

με την πρωτοπόρο-καινοτόμο στήλη που γεννήθηκε ως πράξη αντίστασης.

Η Αμορφωσιά, η Προχειρότητα, η Τσαπατσουλιά, η Επιπολαιότητα

συναντιούνται επισήμως πλέον με την αριστοφανική νέμεσή τους,

τώρα πια το Χιούμορ και η Σάτιρα γίνονται όπλα

για να αντιμετωπίζουμε την καθημερινή αποδόμηση που υφίσταται η Ελληνική Γλώσσα,

το αρμόζον ακρωνύμιο «MA.LA.KI.A.» περιγράφει επακριβώς το φαινόμενο

και προειδοποιεί τούς «δράστες»

ότι «(αν τολμάτε) διαπράξτε ξανά τη “Δολοφονία τής Γλώσσας”».

Και βεβαίως, δεν (θα) εξαιρείται από τη δηκτικότητα η εφημερίδα μας,

καθώς το δικαίωμα στον Σαρκασμό και στην Κριτική

οφείλει να έχει πάντοτε ως αφετηρία τον Αυτο-Σαρκασμό και την Αυτο-Κριτική.

Η εμφάνισή μας αποφέρει ήδη εις το έπακρον τα προσδοκώμενα αποτελέσματα,

η «Πιάτσα των Βολεμένων» έχει ξεκινήσει τις συνήθεις κραυγές

που βγάζει κάθε «πιάτσα» όταν ο Ρομαντισμός πάει κόντρα στο «Σύστημα»,

οι «Τζαμπατζήδες τής Δημοσιογραφίας» συνειδητοποιούν ότι ήγγικεν η «Ώρα τής Πληρωμής».

Εν κατακλείδι,

απόλυτος σεβασμός στο «Ανθρώπινο Λάθος» μεν,

αλλά ουδεμία ανοχή προς τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη συνθήκη

ως σεσημασμένο επιχείρημα για να αθωώνουν τη λαθομανία τους.

Κατόπιν τούτων, πάμε στο σημερινό «Top-20». Απολαύστε το…

1. Ζούγκλα



Υπάρχει και δεύτερο ντεμπούτο;

2. Έθνος



«…για συμφωνήσει…» αντί «…για να συμφωνήσει…»;

«Ο αμερικανός πρόεδρο…» αντί «Ο Αμερικανός πρόεδρος…»;

Σε παραδίδω στο ξύσιμό σου…

3. Yupiii



1) Όταν ένα πρόσωπο χρησιμοποιείται ως θετικό ή αρνητικό πρότυπο συμπεριφοράς,

πρέπει να μπαίνει σε εισαγωγικά.

Άρα..: «Αν ο κάθε “Κωνσταντάρας”…».

2) Το ρήμα «ξευτιλίζω» γράφεται με «-υ-» και όχι με «-φ-»,

διότι η λέξη «Ξευτίλα» παράγεται από την Ευτέλεια.

3) Πετάει ο σεσημασμένος Λιάγκας μία απαξιωτική/μισογυνική διατύπωση («την άλλη»)

κι εσείς σπεύδετε -όχι μόνο να την αναπαραγάγετε, αλλά…- να τη βάλετε στον τίτλο

για να διατυμπανίσετε το αντίστοιχο επίπεδό σας.

4. News Beast



Θλιβερές επαναλήψεις επί επαναλήψεων,

από αστοιχείωτα όντα που δεν γνωρίζουν καν ποιος ήταν ο Στέφανος Ληναίος

και προσπαθούν με απελπισμένη σχοινοτένεια να φλεξάρουν το ανύπαρκτο λεξιλόγιό τους.

Και βεβαίως,

πού να ξέρει ο αστοιχείωτος συντάκτης

ότι στις περιπτώσεις που το Πρόσωπο δεν έχει άμεση επαφή με την Ιδιότητα

-όπως συμβαίνει εν προκειμένω στη φράση «Η κόρη του Μαργαρίτα Μυτιληναίου…»,

που παρεμβάλλεται ο αδύναμος αντωνυμικός τύπος-

πρέπει εκατέρωθεν τού προσώπου να μπαίνουν κόμματα.

Εδώ διαβάζουμε, λοιπόν,

ότι ο «Μαργαρίτας Μυτιληναίος» έχει μια κόρη που έκανε ανάρτηση στα «social media».

5. Enikos



1) Ο «Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.» είναι αρκτικόλεξο οργανισμού, οπότε θέλει εισαγωγικά και τελείες

(«Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας»).

2) «…γιατί υπήρχε κίνδυνος για φωτιά στο σπίτι…».

Το «Γιατί» έχει ερωτηματική σημασία,

αλλά έχει γίνει και αιτιολογικός σύνδεσμος από τούς Νεοέλληνες,

οι οποίοι βαριούνται θανάσιμα να χρησιμοποιήσουν το «διότι», το «επειδή»,

αλλά και τα -παραπλήσια- «αφού» και «καθώς».

«Γιατί» λέει η Ερώτηση, «Γιατί» και η Απάντηση.

Γελοιότητες-Γιατιότητες.

3) «…ακόμη μία περίπτωση…» και όχι «…μία ακόμη περίπτωση…».

Το «ακόμη» έχει άμεση σχέση με το Αριθμητικό και έμμεση συσχέτιση με το Ουσιαστικό,

εξ ου και -αν απομονώσουμε ως αυτοτελείς τις εκφράσεις-

το «ακόμη μία» βγάζει νόημα, ενώ το «ακόμη περίπτωση» δεν βγάζει το ελάχιστο νόημα.

4) «…αυτήν τη φορά…» και όχι «…αυτή τη φορά…».

5) Άφησα έσχατη την άκρως διασκεδαστική διατύπωση

«…(ο 14χρονος) να βάλει σε μία σακούλα τα κοσμήματα και το πορτοφόλι της μητέρας του,

και να τη βγάλει στην αυλή…»,

όπου είναι σα να ζητήσανε οι απατεώνες από το παιδί να βγάλει τη μητέρα του στην αυλή

(ειρήσθω εν παρόδω,

όταν τα «και» σε μία πρόταση αναφέρονται σε διαφορετικές παραμέτρους,

πρέπει να βάζουμε κόμμα πριν από το «και» που αλλάζει τη θεματολογία,

όπως στην αποστροφή

«…(να βάλει σε μία σακούλα) τα κοσμήματα και το πορτοφόλι της μητέρας του,

και να τη βγάλει στην αυλή…».

6. Tlife



Αυτή είναι μία από τις περιπτώσεις που κουνάς το κεφάλι σου σαν τον Θανάση Βέγγο

κι ακούγονται ήχοι που (αν)ισορροπούν ανάμεσα σε ταμειακή μηχανή, «φρουτάκια»

και ξεχαρβαλωμένο διαστημόπλοιο.

«η χαρακτήρας»; «η»; Σοβαρά τώρα;

7. Daily Media



1). Η «Ε.Ρ.Τ.» ως αρκτικόλεξο και ονομασία δημόσιου οργανισμού- θέλει εισαγωγικά και τελείες.

2) Άπαντες οι Νεοέλληνες γράφουν τοιουτοτρόπως τη φράση «ήρθαν τα πάνω κάτω»,

χωρίς να διαχωρίζουν τα δύο τοπικά επιρρήματα

(πόσω μάλλον, που το πρώτο επίρρημα λειτουργεί ως ουσιαστικό/επίθετο).

Πώς θα γίνει αυτός ο διαχωρισμός..;

Απλά, θα πρέπει να βάζουμε το «πάνω» σε εισαγωγικά και να λέμε «ήρθαν τα “πάνω” κάτω».

3) «η έλευσή τους» και όχι «η έλευση τους» (λείπει ο επιβεβλημένος διπλός τόνος).

4) «κένη θέση» (άνευ σχολίου).

5) Η «Δημόσια Τηλεόραση» είναι θεσμική ορολογία και όχι μία συσκευή προς κοινή χρήση,

οπότε πρέπει να γράφεται με κεφαλαία.

6) «το ποιος θα την καλύψει (τη θέση)».

Η πανηλίθια νεοελληνική δημοσιογραφική «μοδίτσα» είναι πάλι εδώ

(για την ακρίβεια, μία από τις πολλές πανηλίθιες νεοελληνικές δημοσιογραφικές «μοδίτσες»),

το Ουδέτερο Άρθρο χρησιμοποιείται για να ουσιαστικοποιεί ολόκληρη πρόταση,

η Λεξιπενία είναι το «Γλωσσικό Καθεστώς τού Νεοέλληνα».

7) «…τελικά όλα (δείχνουν)…».

Για την αισθητική τού κειμένου,

για να μην υπάρχει η ίδια κατάληξη σε δύο διαδοχικές λέξεις

που ανήκουν σε διαφορετική γραμματική κατηγορία,

και -κυρίως- για να δηλώνεται η άκλιτη ιδιότητα που χαρακτηρίζει το Επίρρημα,

πρέπει η μορφή να είναι «τελικώς όλα (δείχνουν)».

8) «…οι ιθύνοντες…, …θα φέρουν κάποιο πρόσωπο εκτός του προγράμματός της.».

Το νόημα το καταλαβαίνουμε, η διατύπωση είναι παντελώς άτεχνη

(υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να προκαλέσει και νοηματική σύγχυση).

Προτείνεται η φράση: «…οι ιθύνοντες φαίνεται να καταλήγουν σε πρόσωπο

που δεν βρίσκεται τώρα στο πρόγραμμά της.».

9) Τα Σημεία Στίξης δεινοπαθούν, η χρήση τους είναι απαράδεκτη.

10) Μετά από όλα τούτα, επίκειται ως δέον επιστέγασμα το «Βραβείο Πούλιτζερ».

8. Πρώτο Θέμα



Το «’ξωκκλήσι/ξωκκλήσι» προέρχεται από το «εξωκκλήσιον»

και -όπως κι η «εκκλησία»- γράφεται με δύο «κάππα».

Επίσης, θα έπρεπε να υπάρχει κόμμα ανάμεσα στις δύο νοηματικές ενότητες τής είδησης.

9. News Break



Πέρα από την οφθαλμοφανή απουσία τού τόνου στη δισύλλαβη πρόθεση «διά»,

προφανώς το άτομο που έγραψε τον τίτλο δεν γνωρίζει τι σημαίνει «διά βίου»

και στο κείμενο κάνει λόγο για απαγόρευση μέχρι τα 18 έτη.

Επιπροσθέτως, έξι φορές αναφέρει τον όρο «vaping» και άλλη μία τον όρο «vapes»,

χωρίς έστω μία φορά να χρησιμοποιήσει τούς ελληνικούς όρους «άτμιση/άτμισμα»

που θα παρείχαν -συνάμα- και επεξήγηση/διευκρίνιση στους μη γνωρίζοντες.

10. S.DN.A.



1) «…το μεσημέρι το απόγευμα της Πέμπτης…» (άνευ σχολίου).

2) «…με την γνωστή δικηγόρο…»

(ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος προσδιορίζεται ως «γνωστή δικηγόρο(ς)»).

3) «…με την γνωστή δικηγόρο…» (λανθασμένη η κατάληξη «-ν» στο άρθρο).

4) «…με την γνωστή δικηγόρο ρίχνει “βόμβες”…» (απουσιάζει το μόριο «να» πριν από το ρήμα).

5) «πρόπονητή»; Πρώτη φορά βλέπω λέξη να τονίζεται (και) στην Προ-προπαραλήγουσα.

6) Όπως επισημάνθηκε και νωρίτερα,

όταν το Πρόσωπο δεν έχει άμεση επαφή με την ιδιότητά του,

πρέπει να μπαίνουν κόμματα εκατέρωθεν.

Άρα..: «…με τον προπονητή της ομάδας του Αμαρουσίου, Ηλία Παπαθεοδώρου, …».

7) Η αντωνυμία «ό,τι» απαιτεί Υποδιαστολή.

8) Όπως επισημάνθηκε και νωρίτερα,

τα «και» που αναφέρονται σε διαφορετικές νοηματικές ενότητες,

πρέπει να διαχωρίζονται με κόμμα.

Ως εκ τούτου..: «Ό,τι έχω σε αυτόν τον κόσμο είναι οι… μπάλες μου και ο λόγος μου,

και δεν (θα) τα παρατάω για κανέναν.»

(ειρήσθω εν παρόδω,

ο «κανένας» και το «δεν» παράγουν «διπλή άρνηση», που ισούται με έμμεση κατάφαση).

Συμπέρασμα: Κείμενο ΓΙΑ ΠΕΤΑΜΑ.

Το δημοσιογραφοειδές χρειάζεται απέλαση από το Λειτούργημα και επιστροφή στο Δημοτικό.

11. Espresso



Κλειδαροτρυπιδίτσες, αφήστε τούς ανθρώπους να γεράσουν,

χωρίς να τούς επιβαρύνετε με τα λιγούρικα φροϊδικά συμπλέγματά σας.

Ο άνθρωπος είναι 74 ετών, χρησιμοποιεί μπαστούνι για το περπάτημα,

δείχνει εμφανώς καταπτοημένος στις αδιάκριτες παπαρ(ατσ)ιές σας,

κι εσείς έχετε το μυαλό σας σε γοητείες και κουραφέξαλα.

Άϊντε, κλειδαροτρυπιδίτσες.

12. Instanews



1) Το «(περι)λάμβαναν» είναι ελληνικούρα.

Οι σωστές γλωσσικές μορφές είναι «(περι)ελάμβαναν» και «(περι)λαμβάναν(ε)».

2) Όταν μιλάμε για τη Δημοσιογραφία και όχι απλώς για έναν ιδιαίτερο άνθρωπο,

ο «Τύπος» επιβάλλεται να γράφεται με κεφαλαίο.

3) Μόνο «τιφόζι» τής Μίλαν θα έγραφε την Ίντερ με πεζό το πρώτο γράμμα.

4) Ο «άσος» είναι προτιμότερο να γράφεται με ένα «σίγμα»,

καθώς στις περισσότερες «αλλοδαπές» λέξεις

-με εξαιρούμενες χαρακτηριστικές περιπτώσεις όπως ο «Σαίξπηρ», οι «Βρυξέλλες», κ.λπ.-

επιλέγεται η απλοποιημένη ελληνική μορφή.

5) Ο όρος/αρκτικόλεξο «V.I.P.» θέλει εισαγωγικά και τελείες.

6) «τα κορίτσια ωθούνταν (σε σεξουαλικές επαφές επ’ αμοιβή)»;

Πού να ξέρεις τη διαφορά ανάμεσα στο «ωθώ» και στο «εξωθώ»,

πού να ξέρεις ότι σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να πούμε ότι «τα κορίτσια εξωθούνταν».

Πού να τις ξέρεις αυτές τις λεπτομέρειες…

7) Το πρωτόφαντο «τέρας» που έχεις βάλει ως τόνο στη φράση «επ’ αμοιβή», πού το βρήκες;

Υπάρχουν κι άλλα τέτοια στο εμπόριο;

8) «τη μισή» και όχι «την μισή».

9) Η ποδοσφαιρική κατηγορία «Serie A» προτείνεται να μπαίνει σε εισαγωγικά

(είναι πιο κομψή η εικόνα, καθώς δεν δείχνει κι «αδέσποτο» το Άλφα).

10) «στη Μύκονο» και όχι «στην Μύκονο».

11) Οι Αρχές -ακριβώς επειδή πρεσβεύουν θεσμικές διαδικασίες-

πρέπει να γράφονται με κεφαλαίο.

12) «στις οποιες» (απουσιάζει ο τόνος στην αντωνυμία).

13) Τα Αποσιωπητικά δεν πρέπει να κολλάνε με τις δύο εκατέρωθεν λέξεις,

παρά μόνον με αυτήν που βρίσκεται εξ αριστερών τους

(ούτως ή άλλως είναι απωθητική η εικόνα στην αποστροφή

«δεν εντοπίζονται σε ελέγχους ντόπινγκ…Σύμφωνα με την απόφαση της δικαστού»).

14) «ιδιοκττήτης» (άνευ σχολίου).

15) Ο κατακερματισμός που υπάρχει στον εγκέφαλό σας, είναι διάχυτος και στα κείμενά σας.

Η φράση «Τα ονόματα των πελατών μέχρι στιγμής δεν έχουν αποκαλυφθεί.»

είναι συντεταγμένη με τρόπο που εκπέμπει Φλυαρία και Παλινωδία,

και -αν μη τι άλλο- θα έπρεπε έστω να υπήρχε ένα αποσυμφορητικό κόμμα

(«Τα ονόματα των πελατών, μέχρι στιγμής δεν έχουν αποκαλυφθεί.»),

οι προτιμότερες μορφές είναι

«Τα ονόματα των πελατών δεν έχουν αποκαλυφθεί μέχρι στιγμής.»

και «Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αποκαλυφθεί τα ονόματα των πελατών.».

Προσέξτε τις λεπτομέρειες σε αυτές τις δύο εκδοχές

και θα αντιληφθείτε γιατί απορρίπτεται η αρχική πρόταση.

16) Τα Σημεία Στίξης διασύρονται, η χρήση τους είναι πενιχρή και άστοχη.

Μετά απ’ όλ’ αυτά,

είναι σαφές ότι υπάρχει τεράστιος εγχώριος ανταγωνισμός για το φετινό «Βραβείο Πούλιτζερ»,

ενώ… κινδυνεύει και το «Νομπέλ Λογοτεχνίας».

13. iefimerida



Τι πάει να πει «Ποιος είναι ο εφοπλιστής»; Ο Γιώργος Γιουρούκος είναι…

(χαχαχα, σάς προβοκάρω, βρε κουτά…)

14. Skai



Ferto(n)!

15. News Bomb



Όταν βλέπεις να υπάρχουν αυτός ο τίτλος και αυτός ο υπότιτλος,

αντιλαμβάνεσαι αμέσως ότι δεν υπάρχει Ταλέντο.

16. Lady Like



Να γράψει μία μεσήλικη γυναίκα αυτήν την παρωχημένη «ξεβλαχιά»

που παραπέμπει στην απελευθερωμένη νεοελληνική σιελόρροια των «80’s»,

άντε…, να το δεχθούμε διότι θα μιλάει (και) βιωματικώς.

Όμως, διαπιστώνοντας πως πρόκειται για νεαρή συντάκτρια,

αυτομάτως τεκμαίρεται ότι έχεις να κάνεις με ένωση τού «Click-Bait» και τού «Copy-Paste»,

οπότε -ακριβώς επειδή σέβεσαι ουσιωδώς το Γυναικείο Φύλο (και όχι κατ’ επίφασιν)-

μονολογείς με δικαιολογημένη απαξίωση το διαδικτυακό τσιτάτο «Άσε μας, κουκλίτσα μου.».

17. Κουτί τής Πανδώρας



Εν τέλει, το ζώο ονομάζεται «μακάκας» ή «μακάκος»;

Μήπως εξαρτάται από το χέρι που χρησιμοποιείς για (να γράψεις) τη μακακία;

18. Newsit



Καλή κι η πάνα «Dior»,

αλλά ακόμη καλύτερη και σαφώς πιο ταιριαστή η πάνα… «Caca Chanel»!

19. Pro News



Αν από αυτόν τον τίτλο αφαιρεθεί ο Ρατσισμός

(καθώς η ατάκα σημειολογεί στη δεκαετία τού ’90,

όπου κυκλοφορούσε ευρέως το χωρατό

« – Ποιο είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο; – Αλβανός τουρίστας. »),

πρόκειται για πετυχημένο και αρμόζον εύρημα

που με ειρωνεία/δηκτικότητα/καυστικότητα/χιούμορ

μέμφεται την ανάρμοστη εμφάνιση τού Έντι Ράμα.

Όμως, όσο κι αν έχω τη διάθεση να σταθώ στο Χιούμορ, με εμποδίζει ο Ρατσισμός (του).

20. Women Only



Η Ανθρώπινη Ελαφρότητα είναι Μέγιστη Μαγνητική Βαρύτητα.

Έτσι, όταν βλέπεις ένα τέτοιο θέμα,

γνωρίζεις εκ προοιμίου ότι πρόκειται για μαλακία,

όμως θέλεις να διαπιστώσεις ιδίοις όμμασιν την έκτασή της.

Ψεκάζεσαι, λοιπόν, με «αντιμαλακικό» και μπαίνεις φουριόζος στο αρθρίδιο-αφιερωματίδιο

(μεταξύ μας, φλέγεσαι να δεις και τι λέει στο ζώδιό σου).

Φευ· παρά το γεγονός ότι είσαι προετοιμασμένος και συναινών,

καταλήγεις να κράζεις θαυμάζοντας και να θαυμάζεις κράζοντας

διά τής ανάλαφρης οιμωγής «Δεν μπορεί να είναι τόοοσο μαλακία…».

Κι όμως μπορεί…

Συμπληρωματική Σημείωση:

Σάς παρέθεσα μόνο τούς χαιρετισμούς των ζωδίων

(υπάρχουν άλλες τέσσερις χαρακτηριστικές προσεγγίσεις τους),

καθώς -όπως διατείνονται οι εμπειρικοί επιστήμονες- η πολλή Αστρολογία κουφαίνει.

Με τας υγείας σας…

Επιμύθιο:

Παίδες, αυτά για σήμερα..!

Ξέρω ότι θα σάς λείψει η στήλη

(δεν θα λείψει σε αυτούς που καταλαβαίνουν ότι δεν πρόκειται να τούς γλείψει)

και ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη Παρασκευή.

Αν θέλετε να αναπτύξουμε τις προσωπικές μας συνωμοσίες

ενάντια στην (καθεστωτική) Αμορφωσιά,

μπορείτε να μού στέλνετε τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας

-όπως επίσης,

τα βίντεο και τις φωτογραφίες που θα απαθανατίζουν τα κάθε λογής μιντιακά «μαργαριτάρια»-

στις ακόλουθες διευθύνσεις..:

Ο Δάσκαλος