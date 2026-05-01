Αγαπητές Αναγνώστριες και Αγαπητοί Αναγνώστες,

έφτασε η Παρασκευή 1 Μαΐου

και να ’μαστε πάλι στο καθορισμένο εβδομαδιαίο ραντεβού μας,

με την πρωτοπόρο-καινοτόμο στήλη που γεννήθηκε ως πράξη αντίστασης.

Η Αμορφωσιά, η Προχειρότητα, η Τσαπατσουλιά, η Επιπολαιότητα

συναντιούνται επισήμως πλέον με την αριστοφανική νέμεσή τους,

τώρα πια το Χιούμορ και η Σάτιρα γίνονται όπλα

για να αντιμετωπίζουμε την καθημερινή αποδόμηση που υφίσταται η Ελληνική Γλώσσα,

το αρμόζον ακρωνύμιο «MA.LA.KI.A.» περιγράφει επακριβώς το φαινόμενο

και προειδοποιεί τούς «δράστες»

ότι «(αν τολμάτε) διαπράξτε ξανά τη “Δολοφονία τής Γλώσσας”».

Και βεβαίως, δεν (θα) εξαιρείται από τη δηκτικότητα η εφημερίδα μας,

καθώς το δικαίωμα στον Σαρκασμό και στην Κριτική

οφείλει να έχει πάντοτε ως αφετηρία τον Αυτο-Σαρκασμό και την Αυτο-Κριτική.

Η εμφάνισή μας αποφέρει ήδη εις το έπακρον τα προσδοκώμενα αποτελέσματα,

η «Πιάτσα των Βολεμένων» έχει ξεκινήσει τις συνήθεις κραυγές

που βγάζει κάθε «πιάτσα» όταν ο Ρομαντισμός πάει κόντρα στο «Σύστημα»,

οι «Τζαμπατζήδες τής Δημοσιογραφίας» συνειδητοποιούν ότι ήγγικεν η «Ώρα τής Πληρωμής».

Εν κατακλείδι,

απόλυτος σεβασμός στο «Ανθρώπινο Λάθος» μεν,

αλλά ουδεμία ανοχή προς τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη συνθήκη

ως σεσημασμένο επιχείρημα για να αθωώνουν τη λαθομανία τους.

Κατόπιν τούτων, πάμε στο σημερινό «Top-20». Απολαύστε το…

…

1. Ζούγκλα



Χαίνουσα γλωσσική πληγή η χρήση των επιρρημάτων «άμεσα» και «αμέσως»,

καθώς υπάρχει τεράστια σύγχυση περί των εννοιών τους

(το «αμέσως» έχει χρονική σημασία, ενώ το «άμεσα» δηλώνει ευθύτητα ενέργειας).

1) Η φράση «Ειδοποιήθηκαν άμεσα οι Αρχές» είναι λανθασμένη,

η σωστή διατύπωση είναι «Ειδοποιήθηκαν αμέσως οι Αρχές».

2) Η φράση «αμέσως δίπλα» είναι μεν αποδεκτή νοηματική διαστολή

που προσδίδει τοπικότητα στο χρονικό επίρρημα,

αλλά είναι προτιμότερη η διατύπωση «ακριβώς δίπλα».

3) Η φράση «Ο δήμαρχος, αμέσως ειδοποίησε…» είναι σωστή

και συνεπαγωγικώς εκπέμπεται αντιφατικότητα/ασυνέπεια

με βάση την πρότερη φράση «Ειδοποιήθηκαν άμεσα οι Αρχές».

2. Newsit



1) Ξεχειλίζει η «Χριστιανοταλιμπανίλα»,

η οποία -ως είθισται- συνδυάζεται με Ημιμάθεια και Αναμασήματα.

Η ονομασία τής εικόνας μεταφέρεται σε λανθασμένη μορφή,

αυτό το θλιβερό «Φοβερά Προστασίας» είναι συνονθύλευμα

που ενώνει εκτρωματικώς την Ονομαστική και τη Γενική,

η Ονομαστική είναι «(η) Παναγία “Φοβερά Προστασία”»,

η Γενική είναι «(της) Παναγίας “Φοβεράς Προστασίας”».

2) Ο υπότιτλος επαναλαμβάνεται αυτούσιος στην πρώτη παράγραφο.

3) Για να προβοκάρω τη «Χριστιανοταλιμπανίλα» θα πω ότι,

όπως είναι συντεταγμένη η αποστροφή

«Η άφιξη της εικόνας πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 19 Απριλίου

και θα παραμείνει προς προσκύνηση έως και τις 4 Μαΐου.»,

είναι σα να πρόκειται να παραμείνει προς προσκύνηση η άφιξη και όχι η εικόνα.

Η σωστή διατύπωση θα ήταν

«Η εικόνα αφίχθη(κε) το Σάββατο 19 Απριλίου

και θα παραμείνει προς προσκύνηση έως και τις 4 Μαΐου.».

4) Όταν μία εικόνα χαρακτηρίζεται ως

«…σπάνια ευκαιρία πνευματικής ενίσχυσης για την τοπική κοινωνία.»,

αντιλαμβανόμαστε ότι ο Μεσαίωνας και η Νεοελληνική Κοινωνία πάνε «ζευγάρι».

3. Daily Media



1) Γιατί «αρχικά» και όχι «αρχικώς»;

Γιατί μπερδεύετε το επίρρημα με τον πληθυντικό τού ουδετέρου επιθέτου;

Και γιατί πετάτε το επίρρημα όπου να ’ναι;

Γιατί γράφετε «Τα ρεπορτάζ αρχικά μίλαγαν για αποχώρησή της…»

και όχι «Αρχικώς, τα ρεπορτάζ έκαναν λόγο για αποχώρησή σας…»;

Διότι είστε άσχετοι και συνάμα δεν διαθέτετε καν στοιχειώδη (γλωσσική) αισθητική.

2) Απουσιάζει ο επιβεβλημένος διπλός τόνος στην «αποχώρησή της».

3) Βλέπουμε τα κεφαλαία στο «Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων»

και αναρωτιόμαστε μήπως το «Άγιο Πνεύμα» έχασε τη θέση του στην «Αγία Τριάδα».

4) «…τελευταία τα δεδομένα είχαν αλλάξει…».

Αντί να γραφτεί η δόκιμη φράση «…εσχάτως τα δεδομένα είχαν αλλάξει…»,

μπερδεύεται ξανά το επίρρημα με τον πληθυντικό τού ουδετέρου επιθέτου.

5) «…αλλά (τελευταία τα δεδομένα είχαν) αλλάξει…».

Θα είχε αποφευχθεί η ενοχλητική παρήχηση,

αν το «αλλά» είχε απλά αντικατασταθεί από το «όμως» (ή και από το «μα»).

6) «…πιστεύαμε ότι θα συνέχιζε κανονικά.».

Νομίζετε ότι έχετε έστω και ελάχιστο ειδικό βάρος,

ώστε να μάς ενδιαφέρει τι πιστεύατε/πιστεύετε;

7) «…πιστεύαμε ότι θα συνέχιζε κανονικά.».

Νομίζετε ότι έχετε έστω και ελάχιστο ειδικό βάρος,

ώστε να πληθυντικοποιείτε τη γνωμούλα σας;

8) Το «συνέχιζε» είναι Προστακτική και όχι Παρατατικός.

9) Όταν το «κανονικά» το ορίζουν οι άσχετοι, η Ακανονιστία καθίσταται μονόδρομος.

4. Women Only



Γλοιωδία. Σιελόρροια. Υποκρισία. Γελοιότητα.

Εδώ έχουμε μία περίπτωση όπου η Κολακεία διασύρει τα (ανέφταιγα) Kολακευόμενα Πρόσωπα,

αφού κάθε αντικειμενικός παρατηρητής θα αναπτύξει αντανακλαστικώς σαρκαστική διάθεση

διαβάζοντας ότι τα δύο εικονιζόμενα άτομα είναι «το πιο hot ζευγάρι».

Ούτε το μεξικανικό τσίλι είναι τόσο καυτό…

5. Yupiii



1) Το επώνυμο είναι «Παραδεισανού» και όχι «Παραδυσανού».

2) Βλέπεις τη σωστή χρήση τής κατάληξης «-ν» στη φράση «αυτήν την περίοδο»

και αναρωτιέσαι γιατί χάνεται στη φράση «αυτή(ν) τη στιγμή».

3) Το «Γιατί» είναι ερωτηματικός σύνδεσμος,

αλλά η Οκνηρία τού δίνει και αιτιολογική υπόσταση

(κι ας υπάρχουν τα «διότι», «επειδή», «αφού», «καθώς»).

4) «ποιο ξεκάθαρα»;

Αν μπερδεύεις την αντωνυμία «ποιο» με το ομόηχο επίρρημα «πιο» (και τούμπαλιν),

πρέπει αυτομάτως να παίρνεις παραπεμπτικό για το Δημοτικό.

6. Πρώτο Θέμα



1) Το «κατάφερε» είναι Προστακτική, το «κατέφερε» είναι Αόριστος.

2) Η «Μανία τής Κτητικότητας» έχει γεννήσει την πανηλίθια δημοσιογραφική «μοδίτσα»,

σύμφωνα με την οποία ο αδύναμος αντωνυμικός τύπος γίνεται συντακτικός διχοτομητής

και ταυτοχρόνως προδίδει την τάση ακατάσχετης φλυαρίας.

Έτσι, αντί να υπάρχει η απλή φράση «στην πιστωτική κάρτα του»,

βλέπουμε το σχοινοτενές εξάμβλωμα «στην προσωπική του πιστωτική κάρτα».

3) «Ένας πρώην υπάλληλος ενός εστιατορίου fast food…».

Τα απανωτά αριθμητικά «ένας/μία/ένα» εκπέμπουν Αοριστία και υπονομεύουν την Είδηση,

οπότε πρέπει να αποφεύγεται η επανάληψή τους

(εν προκειμένω, μάλιστα,

είναι πλατειασμός να αναφέρεται η λέξη «εστιατόριο» ως προσδιορισμός τού «fast food»).

Άρα..: «Ένας πρώην υπάλληλος σε fast food…» ή «Πρώην υπάλληλος ενός fast food…».

4) «…στο Ντάλας, στο Τέξας συνελήφθη…».

Ακόμα μία άστοχη σύνταξη,

καθώς -όπως είναι γραμμένη η φράση- χρειάζεται κόμμα και μετά το «Τέξας».

Μακράν προτιμότερη η διατύπωση

«Ένας πρώην υπάλληλος σε fast food στο Ντάλας τού Τέξας, συνελήφθη κατηγορούμενος…».

5) Επί τής ουσίας, δεν δικαιούμαστε να έχουμε την παραμικρή απαίτηση,

αφού το άτομο που συνέταξε το κείμενο,

αδυνατεί να γράψει σωστά την ονομασία «Mac ’n’ cheese»

(η σύμπτυξη τού συνδέσμου «and»,

δεν συνοδεύεται καν με σημείο στίξης στον τίτλο

και κατόπιν -αντί για τις δέουσες αποστρόφους- καταλήγει να μπει… εντός εισαγωγικών).

7. Skai



1) Χείριστη χρήση των σημείων στίξης στον τίτλο. Χείριστη.

2) Τα αρκτικόλεξα «ΥΠ.ΕΞ.» και «Ε.Ε.» θέλουν τελείες.

3) Οι τελείες στη λογοκριμένη λέξη πρέπει να διαθέτουν αριθμητική σημειολογία,

ειδάλλως επιλέγουμε τις τρεις τελείες που εκφράζουν τα Αποσιωπητικά.

Άρα..: «Άναψε φωτιές» δήλωση της Κάγια Κάλας –

Πολωνός ΥΠ.ΕΞ.: «Μακάρι κάποιοι να είχαν τα α…..α της» – Ειρωνική η Ζαχάροβα

4) Ο υπότιτλος ξεκινάει με εισαγωγικό και μετά υπάρχει αδικαιολόγητο κενό.

5) Όταν το Πρόσωπο δεν έχει άμεση επαφή με την Ιδιότητα,

πρέπει -ανάλογα και με τη θέση του στην πρόταση- να διαχωρίζεται με κόμμα(τα).

Επομένως..: «…αιχμηρό σχόλιο του Πολωνού υπουργού Εξωτερικών, Ράντοσλαβ Σικόρσκι»

και «η δήλωση της ύπατης εκπροσώπου εξωτερικής πολιτικής της Ε.Ε., Κάγια Κάλας, την Παρασκευή.».

6) Η φράση «Άναψε φωτιές» δεν έπρεπε να υπήρχε και στο κείμενο, διότι εκπέμπεται Λεξιπενία.

7) «ικευτεύουμε»; Ηχητικώς παραπέμπει σε ικεσία για κεφτέδες.

8) Όταν κλείνουν τα εισαγωγικά μίας δήλωσης, βάζουμε κόμμα.

9) Το «δήλωσε» είναι Προστακτική, το «εδήλωσε» είναι Αόριστος.

8. News Break



1) Τα «σκόρπισε», «άνοιξε», «ζήτησε», «προκάλεσε», «δήλωσε», «ολοκλήρωσε» και «ξέσπασε»

εκφράζουν την Προστακτική και όχι τον Αόριστο,

αλλά ας όψονται οι λαϊκιστές «Δημοτικιστές» που κατέστρεψαν την Ελληνική Γλώσσα.

2) «εισβάλλοντας» και όχι «εισβάλοντας».

3) Ο «Ε.Φ.Κ.Α.» είναι αρκτικόλεξο και θέλει τελείες.

4) Το «Ειδικότερα» -όπως και τα «Συγκεκριμένα», «Πιο συγκεκριμένα», «Πιο αναλυτικά»-

ανήκει στη λίστα με τις περιττές προλογικές λέξεις.

5) Όταν υπάρχουν διαδοχικά «και» που ανοίγουν διαφορετικές νοηματικές προτάσεις,

πρέπει να χρησιμοποιείται κόμμα

(«…με τη σύμφωνη γνώμη του ανακριτή και του εισαγγελέα, και θα οδηγηθεί στον Κορυδαλλό.»).

6) «Σημειώνεται ο συνήγορος του 89χρονου…». Λείπει ο σύνδεσμος «ότι».

7) Για να μην υπάρχουν πολλά κόμματα σε μία παράγραφο, χρησιμοποιούμε και τη Διπλή Παύλα

(«…καθώς -σύμφωνα με τον συνήγορό του- εζήτησε ο ίδιος…»).

8) Τι είν’ αυτή η μπούρδα που γράφετε στο τέλος;

Έβαλαν τα κλάματα ο εισαγγελέας και ο δικηγόρος τού κατηγορούμενου;

Από πού κι ως πού;

Ιδίως ο εισαγγελέας, γιατί να βάλει τα κλάματα;

Και εν τέλει, αν όντως συνέβη έτσι,

γιατί δεν αναφέρετε ποιος ήταν ο λόγος που επέφερε τη συγκίνηση;

9) Ώστε ο κατηγορούμενος εζήτησε να φάει «ένα πιάτο φασολάκια πράσινα»;

Πολύ χρήσιμη πληροφορία κι αυτή,

που κορυφώνεται στο ανατρεπτικό συντακτικό

(τα «φασολάκια πράσινα» είναι απείρως εντυπωσιακότερα από τα «πράσινα φασολάκια»).

9. Έθνος



1) Οι «Αρχές» πρέπει να γράφονται με κεφαλαίο διότι πρεσβεύουν Θεσμικότητα.

2) Το «F.B.I.» είναι αρκτικόλεξο και ονομασία υπηρεσίας, οπότε θέλει τελείες και εισαγωγικά.

3) Το αριθμητικό «μία/μια» υπάρχει τρεις φορές. Too much…

4) «…ανάρτηση που έκανε το Κόμι…»; Το Αρσενικό έγινε Ουδέτερο.

5) Όταν το Πρόσωπο δεν έχει άμεση επαφή με την Ιδιότητα,

πρέπει -ανάλογα και με τη θέση του στην πρόταση- να διαχωρίζεται με κόμμα(τα).

Εν προκειμένω..: «…ο πρώην διευθυντής του “F.B.I.”, Τζέιμς Κόμι, …».

6) Ακαλαίσθητη η φράση «…μία ημέρα αφού του ασκήθηκε δίωξη…».

Προτιμώνται οι διατυπώσεις

«…μία ημέρα αφ’ ότου ασκήθηκε δίωξη εις βάρος του…».

«…μία ημέρα μετά την άσκηση δίωξης εις βάρος του…».

Επίσης, θα έπρεπε να είναι τονισμένο το «τού (ασκήθηκε δίωξη)»,

καθώς έχει αναφορική και όχι κτητική σημασία.

7) Κόμμα που δεν υπάρχει εκεί που θα έπρεπε να υπάρχει,

κόμματα που θα έπρεπε να είχαν αντικατασταθεί από τη Διπλή Παύλα

(«…μία ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης,

που -σύμφωνα με τους εισαγγελείς- ήταν «απειλητική»…»).

10. S.DN.A.



Δείτε τι γράφει το θλιβερό δημοσιογραφοειδές…

Δείτε φριχτό κείμενο…

1) Αδιανόητο. Άνω και Κάτω Τελεία.

Μετά…, κενό, μετά…, ένα ξεκούδουνο κόμμα, μετά…, κι άλλο κενό, και μετά ξεκινάει η φράση.

2) Το «μείωσε» είναι Προστακτική, το «εμείωσε» είναι Αόριστος.

3) «Μείωσε σε 5-4 η Μπάγερν Μονάχου την Παρί Σεν Ζερμέν».

Πρώτη φορά βλέπω αυτήν την τεράστια μαλακία,

όπου μία ομάδα δεν μειώνει στο σκορ, αλλά μειώνει την αντίπαλό της.

4) Για να μην υπάρχει αριθμητικός «σιδηρόδρομος»,

είναι προτιμότερη η διατύπωση «δεύτερο 45λεπτο».

5) «τη δύναμη» και όχι «την δύναμη».

6) Παντελώς άκυρο το «και»

στη φράση «…βρήκε την δύναμη να μειώσει και με συνοπτικές διαδικασίες.».

7) Η «Σφραγίδα τής Πανηλιθιότητας» μπαίνει στα (ανύπαρκτα) βίντεο με τα δύο γκολ.

11. Pro News



1) Η φράση-συνονθύλευμα «…αυτό έχει ως αποτέλεσμα στην εκτόξευση των εσόδων…»,

είναι ασύντακτη και παράγει νοηματική σύγχυση λόγω τού άστοχου εμπρόθετου άρθρου.

Άρα..: «…αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εκτόξευση των εσόδων…».

2) Το «space» πατήθηκε λίγο παραπάνω μετά τη λέξη «εσόδων».

3) Το αρκτικόλεξο «Φ.Π.Α.» θέλει εισαγωγικά και τελείες.

4) Το επίρρημα «Μάλιστα» πρέπει σε αυτήν την περίπτωση να συνοδευθεί με κόμμα.

5) Η αντωνυμία «ό,τι» απαιτεί Υποδιαστολή.

6) Προτιμότερη η μορφή «…σε ό,τι αφορά στα καύσιμα…»

από τη μορφή «…σε ότι αφορά τα καύσιμα…»,

διότι εδώ πρόκειται για επί μέρους αναφορά στο θέμα «Ακρίβεια»

(συνολική διατύπωση: «Μάλιστα, σε ό,τι αφορά στα καύσιμα…»).

7) Το αρκτικόλεξο «Ε.Φ.Κ.» θέλει εισαγωγικά και τελείες.

12. Κουτί τής Πανδώρας



1) Ναι μεν είναι χαρακτηριστικό το όνομα τού εν λόγω προσώπου,

αλλά όταν ένα άτομο έχει -ως περσόνα- αρνητικό πρόσημο,

το αναφέρουμε με το επώνυμό του ή με το ονοματεπώνυμό του.

2) «πέντε 24ωρα» και όχι «5 24ωρα» (για λόγους οπτικής αισθητικής).

3) «Γιατί» στις ερωτήσεις, «Γιατί» στις απαντήσεις, «Γιατί» στις αιτιολογήσεις/επεξηγήσεις,

«Γιατί» στο γραφείο, στη βόλτα, στο πικ-νικ.

4) Ο όρος «αγροτικό» πρέπει να μπαίνει σε εισαγωγικά,

διότι πρόκειται για στάδιο επιστημονικής δραστηριότητας και όχι για όχημα ή για προϊόν.

5) Το αρκτικόλεξο «Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.» θέλει εισαγωγικά και τελείες

(«Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας»).

13. Lady Like



– Ποια είναι η «σεξοθεραπεύτρια και ψυχολόγος»; Ποια είναι η «ίδια ειδικός»;

– Μία από το χωριό· δεν την ξέρεις.

(ναι μεν έχετε σύνδεσμο που παραπέμπει στην ιστοσελίδα τής ειδικού,

αλλά συνιστά οξεία οκνηρία και δημοσιογραφική ανεπάρκεια

να μην αναφέρετε ονοματεπωνύμως τη δόκτορα Ρέϊτσελ Νιντλ,

που -όσο κι αν δεν είναι ευρέως γνωστή- εσείς την επικαλείστε στο θέμα σας)

14. Enikos



Ενίοτε, η Ημιμάθεια είναι χειρότερη τής Αμάθειας.

Εν προκειμένω,

υπάρχει μία δόση (στατιστικής) αλήθειας

στην αναλογία «7 προς 1» που συνδέει τα «Σκυλίσια Χρόνια» με τα «Ανθρώπινα Χρόνια»,

όμως η ηλικιακή-βιολογική ανάπτυξη των σκύλων έχει κατιούσα κλιμάκωση,

ήτοι, ξεκινώντας με μεγαλύτερη αναλογία και καταλήγοντας σε μικρότερη αναλογία.

Άρα, το «7 προς 1» είναι «μέσος όρος» που δεν επιδέχεται τέτοιες ανυπόστατες αναγωγές.

15. News Bomb



Το κείμενο κάνει «μπαμ» ότι έχει προκύψει από πρακτορείο ειδήσεων

κι από ’κεί και πέρα η έκταση τού «Copy-Paste»

έγκειται στον εκάστοτε συντάκτη και στην εκάστοτε αίθουσα σύνταξης.

Εδώ, λοιπόν, έχουμε καραμπινάτη «Αντιγραφή-Επικόλληση»

(αν δεν πρόκειται για «Copy-Paste», είναι ακόμη πιο άσχημα τα πράγματα).

1) Η «φωτιά» είναι όντως λέξη-κλειδί, όμως επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά.

2) Η χρήση τής λέξης «συναγερμός» ζέχνει Ρουτίνα.

3) Ναι μεν είναι επίσης λέξεις-κλειδιά οι «Πυροσβεστική/πυροσβέστες»,

όμως επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά.

4) «Πυροσεβστικής» (άνευ σχολίου).

5) Το «σήμανε» είναι Προστακτική, το «εσήμανε» είναι Αόριστος.

6) Το «απόγευμα» είναι ακόμα μία λέξη που επαναλαμβάνεται,

επειδή ο συντάκτης κάνει απέλπιδες προσπάθειες να φλεξάρει ότι έγραψε πλούσιο κείμενο.

7) Και η «κατάσβεση» επαναλαμβάνεται (υπάρχει κι η παραδρομή «κατάβεσης»).

8) Το αρκτικόλεξο «Ο.Τ.Α.» θέλει εισαγωγικά και τελείες («Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης»).

9) Λείπει ο τόνος στο «ενώ».

10) Τα Σημεία Στίξης χαρακτηρίζονται από προβληματική χρήση.

Εν γένει, έχουμε να κάνουμε με ξεπατικωτούρα χαμηλής ποιότητας.

16. C.N.N. Greece



Τα βλέπετε..;

Τι σάς έλεγα..;

Η Δημοσιογραφία τού «Copy-Paste».

Η «Αντιγραφή-Επικόλληση» αυτοσυστήνεται ως «Δημοσιογραφία».

Οποία σύμπτωσις (not),

συντάκτες από διαφορετικά Μέσα γράφουν (σχεδόν) τον ίδιον τίτλο,

όπου δεσπόζει η βλακώδης διατύπωση «Συναγερμός στην Πυροσβεστική»

(εδώ, μάλιστα, το «εκκοκκιστήριο» υπόκειται σε ανορθογραφία),

ενώ ανάλογη είναι η «ξεπατικωτούρα» και στο υπόλοιπο κείμενο.

Εν κατακλείδι,

το Δημοσιογραφικό Λειτούργημα εκπίπτει σε θλιβερή «φάμπρικα ειδήσεων»

και οι -κατ’ ευφημισμόν «λειτουργοί»- αποδεικνύονται βολεμένοι «μεροκαματιάρηδες».

17. iefimerida



Πάνω που είχαμε κατεβάσει από τα πάνω ράφια τής βιβλιοθήκης μας

τα συγγράμματα τού Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή,

πάνω που προσπαθούσαμε -χρησιμοποιώντας τούς πιο σύνθετους μαθηματικούς τύπους-

να βρούμε ποια είναι η επόμενη μέρα από την 1η Μαΐου,

έρχεται η λυτρωτική διευκρίνιση ότι η επόμενη μέρα από την 1η Μαΐου, είναι η «2(η) Μαΐου».

Μιλάμε για συγκλονιστική αποκάλυψη,

αν και δεν αποσαφηνίζεται τι μέρα είναι η «2(η) Μαΐου»

(με δεδομένο ότι η «1η Μαΐου» είναι Παρασκευή,

εικάζουμε ότι η «2(η) Μαΐου» είναι Σάββατο,

αν και ποτέ δεν ξέρεις όταν πρόκειται για μυστικιστικά θέματα τέτοιας περιωπής).

Και βεβαίως,

ευτυχώς που υπάρχει το επίρρημα «αμέσως» στη φράση «την αμέσως επόμενη μέρα»,

διότι με τη σκέτη «επόμενη μέρα» δεν θα καταλαβαίναμε ποια (θα) ήταν η «επόμενη μέρα».

Σ.Σ. Η «MENSA» ψάχνει το ευφυές άτομο που συνέταξε την είδηση,

προκειμένου να το χρίσει επίτιμο μέλος της.

Τα υψηλά «I.Q.» οφείλουμε να τα τιμούμε ως κενωνία, να ’ούμε…

18. Tlife



1) Να και πάλι τα άχαρα επιρρήματα που συμπίπτουν με τα πληθυντικά ουδέτερα επίθετα

(και ναι μεν το «τελευταία» και το «αρχικά» αναφέρονται μία φορά,

όμως είναι ανυπόφορο να βλέπουμε τέσσερις φορές το «πραγματικά»).

2) Το «πρόσθεσε» είναι Προστακτική, το «προσέθεσε» είναι Αόριστος.

3) «αυτήν τη στιγμή» και όχι «αυτή τη στιγμή».

4) Για να αποφεύγεται η παραληρηματική επανάληψη τού συνδέσμου «ότι»,

μπορούμε να χρησιμοποιούμε και το ομοσήμαντο «πως».

5) «είμαι πραγματικά θυμωμένη με…», και μετά σιωπή, και μετά το τέλος, και κανείς κανενός.

6) Η εκθλίβουσα αντωνυμική μορφή «’μένα» απαιτεί απόστροφο.

7) Γελάω με την «τηλεπερασόνα»

(είναι η «τηλεπερσόνα» που έχουν περάσει τα χρόνια της).

19. You Weekly



1) Πέρα από το γεγονός ότι το «ξανάνοιξε» είναι Προστακτική,

διέπεται κι από γλωσσική ακαλαισθησία.

Ως εκ τούτου, προτιμώνται οι διατυπώσεις «άνοιξε ξανά» και «άνοιξε πάλι».

2) «τη φωτογραφία» και όχι «την φωτογραφία».

3) Τρεις φορές αναφέρεται σε μια παράγραφο η λέξη «φωτογραφία».

4) Θέλει άνω τελεία και όχι κόμμα η φράση που έπεται τού «ανέμελα».

5) «κατακλύσει» και όχι «κατακλείσει».

6) Τα «Μέσα» θέλουν κεφαλαίο.

7) «Αυτή, λοιπόν, η φωτογραφία, τραβήχτηκε…» ή «Αυτή η φωτογραφία, λοιπόν, τραβήχτηκε…»

(και όχι η άστικτη φράση «Αυτή λοιπόν η φωτογραφία τραβήχτηκε…»).

8) Άφησα τελευταίο το σημαντικότερο λάθος αυτού τού φριχτού κειμένου.

Θλιβερά σούργελα,

λέτε για την περιβόητη φωτογραφία ότι

«…το κορίτσι παρουσιάζεται όμορφα βαμμένο να κοιτάει ανέμελα…»,

ενώ πρόκειται για ένα απαίσιο στιγμιότυπο

όπου το -νεκρό πια- 19χρονο κορίτσι έδειχνε σαν 39χρονη ταλαιπωρημένη καμπαρετζού

(κάνω όσο πιο διακριτική περιγραφή γίνεται, σεβόμενος τη μνήμη τής θανούσας).

Θλιβερά σούργελα, πάψτε να υποδαυλίζετε και να διασπείρετε την «Κουλτούρα τής Σήψης».

20. Espresso



Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με περιστασιακή προσέγγιση, αλλά με αισχρό μοτίβο·

αναρίθμητα τα αντίστοιχα δημοσιεύματα,

όπου το αναγνωρίσιμο πρόσωπο καλύπτεται με «ψηφιδωτό»

και ο τίτλος -έστω διά τής άρνησης- εκπέμπει ποταπά σεξουαλικά μηνύματα,

σημειολογώντας στην Παιδοφιλία και στην Αιμομιξία.

Εν προκειμένω,

μία γυναίκα βγαίνει με τον μπαμπά της

και οι ξεδιάντροπες «Κλειδαροτρυπιδίτσες» εμπλέκουν την «Υπόνοια τού Σεξ»

μέσω τής ψευδεπίγραφης διευκρίνισης «Δεν είναι σύντροφός της».

Χείριστη Σκανδαλoθηρία. Δημοσιογραφικός Απόπατος.

Επιμύθιο:

Παίδες, αυτά για σήμερα..!

Ξέρω ότι θα σάς λείψει η στήλη

(δεν θα λείψει σε αυτούς που καταλαβαίνουν ότι δεν πρόκειται να τούς γλείψει)

και ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη Παρασκευή.

Αν θέλετε να αναπτύξουμε τις προσωπικές μας συνωμοσίες

ενάντια στην (καθεστωτική) Αμορφωσιά,

μπορείτε να μού στέλνετε τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας

-όπως επίσης,

τα βίντεο και τις φωτογραφίες που θα απαθανατίζουν τα κάθε λογής μιντιακά «μαργαριτάρια»-

στις ακόλουθες διευθύνσεις..:

Ο Δάσκαλος