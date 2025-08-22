Αγαπητές Αναγνώστριες και Αγαπητοί Αναγνώστες,

έφτασε η Παρασκευή 22 Αυγούστου

και να ’μαστε πάλι στο καθορισμένο εβδομαδιαίο ραντεβού μας,

με την πρωτοπόρο-καινοτόμο στήλη που γεννήθηκε ως πράξη αντίστασης.

Η Αμορφωσιά, η Προχειρότητα, η Τσαπατσουλιά, η Επιπολαιότητα

συναντιούνται επισήμως πλέον με την αριστοφανική νέμεσή τους,

τώρα πια το Χιούμορ και η Σάτιρα γίνονται όπλα

για να αντιμετωπίζουμε την καθημερινή αποδόμηση που υφίσταται η Ελληνική Γλώσσα,

το αρμόζον ακρωνύμιο «MA.LA.KI.A.» περιγράφει επακριβώς το φαινόμενο

και προειδοποιεί τούς «δράστες»

ότι «(αν τολμάτε) διαπράξτε ξανά τη “Δολοφονία τής Γλώσσας”».

Και βεβαίως, δεν (θα) εξαιρείται από τη δηκτικότητα η εφημερίδα μας,

καθώς το δικαίωμα στον Σαρκασμό και στην Κριτική

οφείλει να έχει πάντοτε ως αφετηρία τον Αυτο-Σαρκασμό και την Αυτο-Κριτική.

Η εμφάνισή μας αποφέρει ήδη εις το έπακρον τα προσδοκώμενα αποτελέσματα,

η «Πιάτσα των Βολεμένων» έχει ξεκινήσει τις συνήθεις κραυγές

που βγάζει κάθε «πιάτσα» όταν ο Ρομαντισμός πάει κόντρα στο «Σύστημα»,

οι «Τζαμπατζήδες τής Δημοσιογραφίας» συνειδητοποιούν ότι ήγγικεν η «Ώρα τής Πληρωμής».

Εν κατακλείδι,

απόλυτος σεβασμός στο «Ανθρώπινο Λάθος» μεν,

αλλά ουδεμία ανοχή προς τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη συνθήκη

ως σεσημασμένο επιχείρημα για να αθωώνουν τη λαθομανία τους.

Κατόπιν τούτων, πάμε στο σημερινό «Top-20». Απολαύστε το…

…

1. Ζούγκλα



…στις μίες και τέταρτες…

2. Capital



Και που λες, φίλε, εκεί που είμαι έτοιμος να ολοκληρώσω τον τίτλο,

βλέπω σε όραμα τον Μαρκήσιο ντε Σαντ να μού ψιθυρίζει

«Κράτα τούς πάντες σε αγωνία. Βασάνισέ τους αλύπητα…».

3. Documento



Σύμφωνα με το «Μονοτονικό Σύστημα»,

οι μονοσύλλαβες λέξεις δεν παίρνουν τόνο·

εξαιρούνται το «πού» και το «πώς» όταν έχουν επιρρηματική-ερωτηματική μορφή,

ώστε έτσι να αποφεύγεται η νοηματική σύγχυση με την (έτερη) αναφορική σημασία τους.

4. NewsBomb



Μετά από πολύωρες και σκληρές διαπραγματεύσεις

ανάμεσα στον Θεό, στον Αλλάχ, στον Κλέαρχο Μαρουσάκη

και σε μία 3μελή συμπαντική επιτροπή που αποτελούταν από πέντ’-έξι γαλαξίες,

«κλείδωσε» ο αυγουστιάτικος καύσωνας για την Ελλάδα μας.

Κατά τα λοιπά,

το επίθετο και -εν προκειμένω- επιθετικός προσδιορισμός «αυγουστιάτικος»,

γράφεται με πεζό και όχι με κεφαλαίο

(για το τονιζόμενο «Πού», αναφέρθηκα μόλις πριν).

5. instanews



Συντάκτη, έχεις πολύν καιρό, ε..; Φαίνεται.

(όταν η Ορφανίδου στοχοποιείται από τη «χήρα με τα πέντε ορφανά»)

6. Έθνος



Σε ποιητικό επίπεδο,

ο «Απανθρακωμένος Θάνατος» θα ήταν έξοχη λυρική αισιοδοξία.

Σε ειδησεογραφικό και γραμματικό επίπεδο,

ο «Απανθρακωμένος Θάνατος» -και δη, με τρεις ανθρώπους νεκρούς- είναι τεράστια αστοχία.

7. S.DN.A.



«Οι Διαβαθμίσεις τού Ξυσίματος»:

1) Στιγμιαίο ξύσιμο, που δεν αφήνει ίχνη.

2) Σύντομο ξύσιμο, που αφήνει ελαφρά ερυθρότητα στο δέρμα.

3) Επίμονο ξύσιμο, που προκαλεί αμυχές.

4) Άγριο ξύσιμο, που επιφέρει αιμάτωμα.

5) Υστερικό ξύσιμο, που οδηγεί σε αιμορραγία.

6) Ξύσιμο με γκασμά, που αυτοσυστήνεται ως «Δημοσιογραφία».

Όπως διαπιστώνουμε διαβάζοντας το ιδιαιτέρως… προσεγμένο κείμενο,

έρχεται κοσμογονία στο Παγκόσμιο Ποδόσφαιρο,

καθώς τώρα πια δεν θα σημειώνουμε γκολάκια ούτε θα ετοιμάζουμε γκολάκια με τις ασίστ μας,

αλλά θα σημειώνουμε και θα ετοιμάζουμε παίκτες

(δηλαδή, θα γράφουμε μηνύματα πάνω τους και θα τούς βοηθάμε να ντυθούν).

Και βεβαίως,

η θλιβερή γελοιότητα κορυφώνεται διά τής αποστροφής «στον Ατλέτικο Μαδρίτη»,

όπου σε τρεις λέξεις υπάρχουν δύο απαράδεκτες αβλεψίες

(ΚΑΙ λάθος γένος στο άρθρο, ΚΑΙ σε λάθος πτώση η ισπανική πρωτεύουσα).

Πού να ’ξερε ο Ατλέτικος ο Μαδρίτης τι πιένες θα ζούσε, να ’ούμε …

8. DailyMedia



Εδώ βλέπουμε την απέλπιδα προσπάθεια που κάνει ένας δημοσιοσχεσύλος*

να μάς πείσει πως «ο Χρόνος είναι απλώς ένας αριθμός»,

ενώ ο ίδιος ο συντάκτης αποδεικνύει ότι έχει εμμονή με τούς αριθμούς

και εμφανίζει σιελόρροια άμα τη διαπιστώσει

πως ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο έχει «χιλιάδες likes» και «αμέτρητα σχόλια θαυμασμού»

(* ο «Δημοσιοσχεσύλος» είναι άρτι εμπνευσθείς νεολογισμός,

όμως το ήδη υπάρχον γλωσσικό επίθημα είναι αρκούντως παραστατικό

ώστε να καταλάβουν το νόημα κι οι πλέον αδαείς).

9. Espresso



(στίχος τού προφυλακισμένου, πρώην αστυνομικού)

Αριάδνη, Αριάδνη,

έλα να σνιφάρεις κόκα,

σ’ αγαπάει ο Θεός

και σού έδωσε μυτόγκα.

10. News247



Λήψη —> Λήξη —> Λήθη

11. Gazzetta



Ο Άντερς Κέλσιους ήταν Σουηδός αστρονόμος

και μία κλίμακα που μετράει τη Θερμοκρασία φέρει το επώνυμό του.

Ο Τσαρλς Ρίχτερ ήταν Αμερικανός φυσικός

και η κλίμακα που μετράει τον Σεισμό φέρει το επώνυμό του.

Ο Φράνσις Μποφόρ ήταν Ιρλανδός υδρογράφος

και η κλίμακα που μετράει τον Άνεμο φέρει το επώνυμό του.

Ως εκ τούτων,

οι (βαθμοί) Κελσίου, τα Ρίχτερ, τα Μποφόρ, γράφονται πάντοτε με Κεφαλαίο.

12. Newsit



«Καρέτα-Καρέτα».

«Μονάχους-Μονάχους».

«Ζελένσκι-Ζελένσκι».

(οι ψυχαναγκαστικοί θα προσθέσουν ότι δεν έβαλες καν τόνο στον πρώτο «Ζελένσκι»,

αλλά εγώ δεν είμαι ψυχαναγκαστικός,

όπως δεν ήταν κι ο Ράφα Ναδάλ, βεβαίως,

που όταν έπαιζε τένις έκανε ολόκληρο τελετουργικό πριν από κάθε σερβίς του)

13. iefimerida



Γίνεται ύποπτη κλήρωση στη Ρουμανία και ξεσπάει σκάνδαλο στη Ρουμανία.

Τι τοπικισμός είν’ αυτός;

Απίστευτα πράματα.

14. C.N.N. Greece



Έτσι…, ποικιλιούλα για να μην πλήττεις στο γραφείο. Τι ’α κάν’ς…

15. NewsBeast



Το «Ήτα» έγινε «Ιώτα».

Τα «Σημεία Στίξης» -εκτός από το κόμμα στην αρχή- έγιναν… αόρατα.

Η φράση «αυτήν τη στιγμή» έγινε «αυτή την στιγμή».

Εσύ τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις;

(προτείνω να απαντήσεις «δημοσιογράφος» και όχι «αστροναύτης»,

ώστε να γίνεις αστροναύτης και όχι δημοσιογράφος)

16. Sport24



1) Ημιτελής φράση που δεν βγάζει νόημα («…και του…»).

2) Παράτονο το πρώτο μέρος στο πρώτο «σιγά-σιγά».

3) Απουσία τής δέουσας παύλας στην επαναλαμβανόμενη λέξη «σιγά-σιγά»

(ομοίως: μάνι-μάνι, άρον-άρον, τσίμα-τσίμα, αγάλι-αγάλι, τσάκα-τσάκα, κ.λπ.).

4) Διπλή χρήση -και μάλιστα, σε ελάχιστο διάστημα- τής επαναλαμβανόμενης λέξης,

εμφανής λεξιπενία, παντελής απουσία λογοτεχνικότητας

(το δεύτερο «σιγά-σιγά» έπρεπε να είχε αντικατασταθεί από ομόσημες φράσεις

όπως «με αργά βήματα», «χωρίς σπασμωδικές κινήσεις», «δίχως βιασύνη», κ.ο.κ.).

Εν γένει, πρόκειται για χείριστο κειμενίδιο,

που καθιστά επιτακτική την επιστροφή στο Δημοτικό.

17. Skai



– «…και άλλα…»; Τι «άλλα» εννοείς;

– Και άλλα.

– Ναι, τι «άλλα» δηλαδή;

– Σιγά μη σού δώσω λογαριασμό. Άντε μη σε σπάσω κι εσένα στο ξύλο.

– Τι λες, παιδάκι μου..; Είσαι μεθυσμένος;

– Δεν είμαι μεθυσμένος, απλά είμαι νταής.

(ο σουρεαλιστικός επίλογος προορίζεται μόνο για μύστες)

18. Tlife



«…ο Ατζούν Ιλίτζαλι παντρεύτηκαν…».

«…η πρώτη κοινή του φωτογραφία τους…».

Μην ανησυχείς·

με κάτι τέτοια ακατάληπτα είχε ξεκινήσει κι ο Σαλβαντόρ Νταλί,

αλλά έτσι κατέληξε και στο αριστούργημα «Ο Πειρασμός τού Αγίου Αντωνίου».

Βεβαίως,

μέχρι να φτάσει η στιγμή που η Ανθρωπότητα θα είναι έτοιμη να σε χωρέσει,

καλό θα είναι -κάθε φορά που πρόκειται να αναρτήσεις κείμενο-

να έρχεσαι σε συνεννόηση με το «112» ώστε να μάς στέλνει μήνυμα

και να εκκενώνουμε εγκαίρως τούς υπολογιστές μας

(τα lap-tops και τα κινητά ξαναφτιάχνονται· οι άνθρωποι, όχι).

19. Dnews



Πιο άχρωμος-άοσμος-άγευστος τίτλος δεν γινόταν να υπάρξει.

Πιο αλογοτέχνητος τίτλος δεν γινόταν να υπάρξει.

Αν διαβάσουν αυτόν τον τίτλο στην «Ακαδημία Αθηνών»,

θα προχωρήσουν ομαδικώς στο απονενοημένο διάβημα.

Άντε…, να παραβλέψουμε ότι απουσιάζει το ποσό (28.800.000 €).

Άντε…, να παραβλέψουμε ότι απουσιάζουν και οι υπερτυχεροί (δύο).

Μα είναι δυνατόν να έχεις ως τελευταία λέξη το κατατονικό ρήμα «δόθηκε»;

Κλείνεις πρόταση -πόσω μάλλον, τίτλο πανηγυρικού θέματος- με Αόριστο;

Καμία αισθητική. Καμία.

Καμία γλωσσική παιδεία.

Αταλαντοσύνη κι Αγγαρεία.

20. The Toc



Διακρίνω σε ετούτο το αναλυτικό κοσμικό ρεπορτάζ

μία νοσταλγία που αντιπάλλεται το «Δημοψήφισμα» τού 1974,

αλλά οι ξέχειλες ονειρώξεις δεν δύνανται να αναθεωρήσουν την Τελεσιδικία.

Διακρίνω, επίσης, ότι οι μοναρχικές οικογένειες συνηθίζουν τα διπλά ονόματα,

αποδεικνύοντας ότι ο Γάμος είναι πολύπτυχη σύμβαση

(μία αναδρομή στην Ιστορία, πιστοποιεί τού λόγου μου το Αληθές).

Αφού, λοιπόν, επισημάνω ότι «βόσκει» ένας διπλός τόνος στη λέξη «απόκτηση»,

πάμε τώρα να αναφερθούμε στο συνηθέστατο λάθος

που διαπράττουν οι Νεοέλληνες δημοσιογράφοι

και μόλις ξεδιπλώθηκε σε υπερθετικό βαθμό ενώπιόν μας.

Απαρεγκλίτως,

τα «διπλά ονόματα» πρέπει να χωρίζονται -και συνάμα, να ενώνονται- με παύλα,

όχι μόνο επειδή παράγεται σαφώς καλύτερο οπτικό αποτέλεσμα,

αλλά κυρίως για να αποφεύγονται νοηματικές συγχύσεις

σε περιπτώσεις σύμπτωσης των δεύτερων ονομάτων που εκφέρονται στην Καθαρεύουσα,

με επώνυμα που βρίσκονται εξ αρχής στη Γενική

(Αντωνίου, Βασιλείου, Ιωάννου, Κωνσταντίνου, κ.ο.κ.).

Επιπροσθέτως, μάλιστα,

ένας λόγος που αφορά και (σ)τα δύο φύλα

είναι η αποφυγή λανθασμένης ανάγνωσης όταν ενίοτε έχουμε διπλό επώνυμο·

ο διαχωρισμός είθισται να είναι εύκολος στα ελληνικά ονοματεπώνυμα,

όμως δεν ισχύει το ίδιο στα αλλόγλωσσα ονοματεπώνυμα όπου υπάρχουν αμφισημίες,

μηδέ σε περιπτώσεις ονοματεπωνύμων που προέρχονται από λιγότερο διαδεδομένες γλώσσες.

Ντριιιιιιν… (κουδούνι, διάλειμμα, επιμύθιο)

Επιμύθιο:

Παίδες, αυτά για σήμερα..!

Ξέρω ότι θα σάς λείψει η στήλη

(δεν θα λείψει σε αυτούς που καταλαβαίνουν ότι δεν πρόκειται να τούς γλείψει)

και ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη Παρασκευή.

Αν θέλετε να αναπτύξουμε τις προσωπικές μας συνωμοσίες

ενάντια στην (καθεστωτική) Αμορφωσιά,

μπορείτε να μού στέλνετε τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας

-όπως επίσης,

τα βίντεο και τις φωτογραφίες που θα απαθανατίζουν τα κάθε λογής μιντιακά «μαργαριτάρια»-

στις ακόλουθες διευθύνσεις..:

Twitter (νυν «Χ»): https://x.com/TopDaskalos

Gmail: TopDaskalos@gmail.com

Ο Δάσκαλος