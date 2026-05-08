Αγαπητές Αναγνώστριες και Αγαπητοί Αναγνώστες,

έφτασε η Παρασκευή 8 Μαΐου

και να ’μαστε πάλι στο καθορισμένο εβδομαδιαίο ραντεβού μας,

με την πρωτοπόρο-καινοτόμο στήλη που γεννήθηκε ως πράξη αντίστασης.

Η Αμορφωσιά, η Προχειρότητα, η Τσαπατσουλιά, η Επιπολαιότητα

συναντιούνται επισήμως πλέον με την αριστοφανική νέμεσή τους,

τώρα πια το Χιούμορ και η Σάτιρα γίνονται όπλα

για να αντιμετωπίζουμε την καθημερινή αποδόμηση που υφίσταται η Ελληνική Γλώσσα,

το αρμόζον ακρωνύμιο «MA.LA.KI.A.» περιγράφει επακριβώς το φαινόμενο

και προειδοποιεί τούς «δράστες»

ότι «(αν τολμάτε) διαπράξτε ξανά τη “Δολοφονία τής Γλώσσας”».

Και βεβαίως, δεν (θα) εξαιρείται από τη δηκτικότητα η εφημερίδα μας,

καθώς το δικαίωμα στον Σαρκασμό και στην Κριτική

οφείλει να έχει πάντοτε ως αφετηρία τον Αυτο-Σαρκασμό και την Αυτο-Κριτική.

Η εμφάνισή μας αποφέρει ήδη εις το έπακρον τα προσδοκώμενα αποτελέσματα,

η «Πιάτσα των Βολεμένων» έχει ξεκινήσει τις συνήθεις κραυγές

που βγάζει κάθε «πιάτσα» όταν ο Ρομαντισμός πάει κόντρα στο «Σύστημα»,

οι «Τζαμπατζήδες τής Δημοσιογραφίας» συνειδητοποιούν ότι ήγγικεν η «Ώρα τής Πληρωμής».

Εν κατακλείδι,

απόλυτος σεβασμός στο «Ανθρώπινο Λάθος» μεν,

αλλά ουδεμία ανοχή προς τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη συνθήκη

ως σεσημασμένο επιχείρημα για να αθωώνουν τη λαθομανία τους.

Κατόπιν τούτων, πάμε στο σημερινό «Top-20». Απολαύστε το…

…

1. Ζούγκλα



1) Το «ρεσάλτο» δεν είναι ονομασία όπως το… Ριάλτο, και δεν γράφεται με κεφαλαίο.

2) Οι ονομασίες και οι επωνυμίες που δεν αναφέρονται σε πρόσωπα (εν γένει, σε ζώα),

προτείνεται να μπαίνουν σε εισαγωγικά.

2. News Break



Παράγεις περισσότερο «Μίσιγκαν» απ’ όσο μπορεί να καταναλώσει η Δημοσιογραφία.

3. C.N.N. Greece



1) Όταν τα υποκείμενα είναι δύο ή περισσότερα,

η κλιτή/προσδιοριστική λέξη πρέπει να έχει πληθυντική μορφή.

Επίσης, είναι περιττό -έως και υποτιμητικό- το αριθμητικό «μία».

Άρα…: «Νεκροί 14χρονος και γυναίκα» (χώρια που απουσιάζει η ηλικία τής γυναίκας).

2) Το «στοίχισε» είναι Προστακτική, το «εστοίχισε» είναι Αόριστος.

3) Θλιβερή ελληνικούρα η φράση

«Τη ζωή σε ένα 14χρονο αγόρι και μία γυναίκα (ε)στοίχισε ένας 18χρονος…»,

διότι το συγκεκριμένο ρήμα πρέπει να τεκμηριωθεί από το γεγονός και όχι από το πρόσωπο,

αφού το γεγονός είναι που εστοίχισε/επέφερε την απώλεια τής ζωής των θυμάτων.

4) Ο αγώνας ποδοσφαίρου δεν διεξάγονταν. Ο αγώνας ποδοσφαίρου διεξαγόταν.

Ως εκ τούτου, σταματήστε αυτήν την πανηλίθια και ανελλήνιστη «μοδίτσα» σας,

σύμφωνα με την οποία βάζετε Πληθυντικό εκεί που απαιτείται Ενικός.

4. News247



1) Ο σχοινοτενής υπότιτλος κορυφώνεται στο γλωσσικό φαινόμενο «Πουπουϊσμός»,

το οποίο χαρακτηρίζεται από την επαναλαμβανόμενη χρήση τού μορίου «που»,

για να εξυπηρετείται η (παραληρηματική) αναφορικότητα.

2) Είναι περιττή η αντωνυμία στη φράση «γι’ αυτό το “συμβόλαιο θανάτου”»,

καθώς συνιστά φλυαρία και δεν διαθέτει κατ’ ελάχιστον εμφατική δυναμική.

3) Δεχόμαστε ως σωστό το κεφαλαίο τής λέξης «Ρωσόφωνη (Μαφία)»,

συνυπολογίζοντας ότι περιγράφεται μία συνθήκη που διέπεται από ειδικό χαρακτηριστικό.

Όμως,

είναι λανθασμένο το κεφαλαίο στον επιθετικό προσδιορισμό «Ρωσόφωνοι (εκτελεστές)»

και μαρτυρά τη δεσπόζουσα ημιμάθεια.

4) Ακόμα μία περιττολογία μέσω τής φράσης

«…ήρθαν από το εξωτερικό αυθημερόν για την εκτέλεση και αποχώρησαν αμέσως μετά.»,

αφού η λέξη «αυθημερόν» τα λέει όλα και το «αμέσως μετά» είναι μπουρδολογία

(λες και υπήρχε περίπτωση να φανταζόμασταν

πως το «αυθημερόν» μπορεί να σημαίνει ότι οι εκτελεστές ήρθαν από τα χαράματα,

έκαναν τα ψώνια τους και ήπιαν τις καφεδάρες τους μέχρι πριν από τη δολοφονία,

και στη συνέχεια το έριξαν στο clubbing πριν φύγουν από τη χώρα).

5. Pro News



Το ον που συνέταξε την είδηση,

δεν αρκέστηκε να παραλείψει δύο κόμματα στη διατύπωση

«Πλέον, μετά από πολύμηνη έρευνα, ο αρμόδιος εισαγγελέας…»,

αλλά είπε να αφήσει και ανολοκλήρωτη την πρόταση.

6. iefimerida



1) O «ΣΚΑΪ» είναι ονομασία/επωνυμία επιχείρησης και θέλει εισαγωγικά.

2) «στον τροχαίο» (άνευ σχολίου).

3) Τα «οδήγησε, σκότωσε, υποστήριξε» είναι Προστακτική και όχι Αόριστος.

4) Το «αρχικά» μπερδεύει το Επίρρημα με τον Πληθυντικό Ουδετέρου Επιθέτου,

οπότε προτιμάται η μορφή «αρχικώς».

5) «εμβολίσαν(ε)» και όχι «εμβόλισαν» που έχει τονισμό Προστακτικής

(σημειωτέον ότι εμβολίστηκε το όχημα και όχι ο οδηγός).

6) «γυιος» και όχι «γιος».

7) Όπως είναι γραμμένη η φράση «του 17χρονου τότε γιου του»,

σημαίνει ότι ο 17χρονος ήταν τότε γυιος τού δράστη.

Η σωστή διατύπωση είναι «τού τότε 17χρονου γυιου του»

(μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η Διπλή Παύλα για να απομονωθεί η ηλικία:

«τού -τότε 17χρονου- γυιου του»).

8) Οι φράσεις «του σημερινού δράστη» και «το σημερινό (21χρονο) θύμα»

πιστοποιούν την εκκωφαντική συντακτική ανεπάρκεια.

Εν γένει, το κείμενο είναι γεμάτο με παραληρηματικές περιγραφές,

όπου οι λέξεις είναι ατάκτως ερριμμένες

και η νοηματική ροή ταλανίζεται από ασφυκτική ανισορροπία.

9) Ο αδύναμος αντωνυμικός τύπος με την αναφορική σημασία(τού/τής/τού),

άλλοτε προτείνεται και άλλοτε επιβάλλεται να παίρνει τόνο

για να διαχωρίζεται γραμματικώς/νοηματικώς από το (εκάστοτε) αντίστοιχο άρθρο.

10) Όταν τα υποκείμενα είναι δύο ή περισσότερα,

η κλιτή/προσδιοριστική λέξη πρέπει να έχει πληθυντική μορφή.

Άρα..: «…τού αφαιρέθηκαν η άδεια και ο οπλισμός…».

11) Το Παραλήρημα τεκμαίρεται αδιαμφισβητήτως στην προτελευταία πρόταση,

όπου παρελαύνουν πέντε «και».

Συνάμα δε, όταν τα «και» δεν εμπίπτουν στην ίδια «θεματική»,

πρέπει να διαχωρίζονται από την προηγούμενη λέξη με κόμμα

(επί παραδείγματι:

«…τού αφαιρέθηκαν η άδεια και ο οπλισμός, και έγιναν ασφαλιστικά μέτρα…»).

7. S.DN.A.



1) Η ονομασία «Α.Ε.Λ.» είναι αρκτικόλεξο και θέλει τελείες,

όπως επίσης και εισαγωγικά όταν αναφέρεται μαζί με τον χορηγό της.

2) Τα «συνέχισε, τόλμησε» είναι Προστακτική, τα «εσυνέχισε, ετόλμησε» είναι Αόριστος.

3) Το «Champions League» είναι ονομασία διοργάνωσης και θέλει εισαγωγικά.

4) Αναζητούνται τα διαλυτικά τού Πανσερραϊκού, που χαθήκανε κατά τη διάρκεια τού κειμένου.

5) Ναι μεν οι ομάδες είναι αντίπαλες στο εκάστοτε ματς,

αλλά πρέπει να συνδέονται με Ενωτικό και όχι να χρησιμοποιείται η (διαχωριστική) Παύλα.

6) Προτείνεται να υπάρχει πάντοτε η κατάληξη «-ν» στο αρνητικό μόριο «δε(ν)»,

ώστε να αποφεύγονται η νοηματική σύγχυση και η οπτική σύνδεση

με τον αντιθετικό σύνδεσμο/μόριο «δε».

7) «δε(ν) δόθηκε ποτέ» (συντακτικώς, δύο αρνήσεις ισούνται με κατάφαση).

8) «πέναλτι» στη μία παράγραφο, «πέναλτυ» στις δύο επόμενες παραγράφους. Βγάλ(τ)ε άκρη…

9) «αγανάκτηση του» (απουσιάζει ο απαιτούμενος διπλός τονισμός).

10) «αυτήν την» και όχι «αυτή την».

11) «πάσι θυσία»; Επιστροφή στο Νηπιαγωγείο.

12) «(θεωρώντας ότι) προσβάλλουμε (τους θεσμούς)» και όχι «προσβάλουμε».

Εν κατακλείδι -και συνυπολογίζοντας την τραγική χρήση που υφίστανται τα Σημεία Στίξης-

αυτό το κείμενο είναι ΓΙΑ ΠΕΤΑΜΑ.

8. News Bomb



Να ποιος είναι ο λόγος που απεχθάνομαι τούς «Ξυσιματίες»,

να η απόδειξη ότι το «Ξύσιμο» δεν έχει όρια και δεν γνωρίζει από περιστάσεις.

Σε θέμα τέτοιας βαρύτητας,

έρχεται ένα ξυσομανές ον και γράφει «Μέλη της οικογένεια» και «του 21χρονο».

Η Ξευτίλα τού Ξυσιματία.

9. Πρώτο Θέμα



1) Το «χλμ.» είναι συντομογραφία και θέλει τελεία.

2) Άλλη μία πανηλίθια δημοσιογραφική «μοδίτσα»,

όπου η ημερολογιακή παρενθετική διευκρίνιση διακόπτει ακαλαισθήτως τη ροή τής πρότασης

(«…χθες (6/5) βράδυ…»).

3) Οι πόλεις που συγκοινωνούν -εν προκειμένω, μέσω εθνικής οδού-

πρέπει να συνδέονται με Ενωτικό και όχι να διαχωρίζονται με Παύλα

(εθνική οδός Θεσσαλονίκης-Εδέσσης).

4) «ο ο άνδρας» (άνευ σχολίου).

5) Το «Ι.Χ.» είναι αρκτικόλεξο και θέλει τελείες.

6) Οποία γελοιότης, οποία δήλωση λεξιπενίας, οποία καθολική ασυνταξία

η φράση «με ταχύτητα 162 χλμ/ώρα την ώρα που το νόμιμο όριο ήταν τα 70 χλμ ώρα».

(απουσιάζουν οι τελείες από τις συντομογραφίες,

τα όρια ταχύτητας ανά ώρα

δεν επιτρέπουν τη διατύπωση «την ώρα» για να εκφραστεί το Παρόν,

το νόμιμο όριο συνοδεύεται -λανθασμένα- από το παρελθοντικό ρήμα «ήταν»,

λες και από «χθες» μέχρι «σήμερα» έπαψε η ισχύς του,

η πλάγια κάθετος μπήκε μεν στην ταχύτητα τής παράβασης αλλά λείπει από το νόμιμο όριο).

10. News Beast



1) «Καθ’ όλην τη διάρκεια…» και όχι «Καθ’ όλη τη διάρκεια…».

2) Τα «Μέσα» -επειδή είναι θεσμικός όρος- προτείνεται να γράφονται με κεφαλαίο

(πόσω μάλλον, η Ενημέρωση).

3) Η φράση «πραγματικά σπαρακτικά αποδεικτικά στοιχεία»

είναι ένα εκκωφαντικό παράδειγμα τής ανυπολόγιστης γλωσσικής και αισθητικής ζημιάς

που έχουν προκαλέσει οι θλιβεροί απλοποιητές,

ταυτίζοντας το Επίρρημα με το Πληθυντικό Ουδετέρου Επιθέτου.

Και ναι,

είναι μεν αδόκιμη η μορφή «πραγματικώς σπαρακτικά (αποδεικτικά στοιχεία»),

όμως υπάρχουν παρεμφερείς λέξεις όπως το «κυριολεκτικώς»,

που προσδίδουν την επιζητούμενη έμφαση/ένταση στο μήνυμα.

4) Το «DN.A.» είναι αρκτικόλεξο και θέλει τελείες

(ελάχιστα άτομα γνωρίζουν πού μπαίνουν οι τελείες τού «DN.A.»

και ακόμη λιγότερα τα άτομα

που γνωρίζουν την προέλευσή του από τον όρο «Deoxyribo-Nucleic Acid»).

5) «αυτήν τη δουλειά» και όχι «αυτή τη δουλειά».

6) Όπως ανέφερα και παραπάνω,

όταν τα «και» δεν εμπίπτουν στην ίδια «θεματική»,

πρέπει να διαχωρίζονται από την προηγούμενη λέξη με κόμμα.

Άρα..: «Κάνω αυτήν τη δουλειά εδώ και 25 χρόνια, και σάς το υπόσχομαι, ετοιμαστείτε…».

7) Το «πρόσθεσε» είναι Προστακτική, το «προσέθεσε» είναι Αόριστος.

11. Κουτί τής Πανδώρας



1) Το «ζήτησε» είναι Προστακτική, το «εζήτησε» είναι Αόριστος.

2) «των Τεμπτών» (άνευ σχολίου).

3) Είναι λανθασμένη -αν και ιδιαιτέρως διαδεδομένη- η φράση «Σε μία ακόμη (χυδαία δήλωση)»,

διότι το εμφατικό «ακόμη» τοποθετείται μετά από το αριθμητικό «μία»,

αντί να προηγείται (όπως είναι η σωστή σύνταξη).

Άρα..: «Σε ακόμη μία χυδαία δήλωση προέβη ο δήμαρχος Βόλου…».

12. Espresso



Χτυπάει η Βλακεία δυνατάαα, τα, τα, τα…

Πού να σού κόψει να γράψεις «…από τη σειρά “Τα Φιλαράκια”»,

πού να σού κόψει να μη βάλεις άρθρο πριν από την ονομασία τής σειράς (από «Τα Φιλαράκια»),

πού να σού κόψει να μη βάλεις το άρθρο στην ονομασία τής σειράς (από τα «Φιλαράκια»).

Όταν δεν κόβει το μυαλό, γεννιούνται τέτοια εκτρώματα… (εκτρώματααα, τα, τα, τα…).

13. You Weekly



«Ποια Φλυτζάνι;»; Σοβαρά τώρα;

Ποιο σούργελο έβαλε αυτόν τον τίτλο ουδετεροποιώντας τη Λένα Φλυτζάνη;

Ποια θα είναι η επόμενη τεράστια μαλακία που θα γράψετε;

14. Lady Like



Αν από μία ολόκληρη συνέντευξη,

είναι αυτός ο πιο πιασ(ι)άρικος/εμπορικός/μαγνητικός τίτλος,

μοιάζει σα να σού λένε οι ιθύνοντες άνοες (ιθύνων νους δεν υπάρχει εν προκειμένω):

«Μην κάνεις τον κόπο να μάς δώσεις “κλικ”,

διότι ετούτη η συνέντευξη είναι μία τεράστια “πατάτα”.».

Εν κατακλείδι,

δεν αντιλαμβάνεστε -μεταξύ άλλων-

ότι με αυτόν τον τίτλο προσβάλλετε τον άνθρωπο που σάς έδωσε συνέντευξη..;

ΚΑΙ άσχετοι, ΚΑΙ αγενείς.

15. Tlife



1) Η «Eurovision» και το «Instagram» θέλουν εισαγωγικά.

2) Τα «σημείωσε, απάντησε» είναι Προστακτική, τα «εσημείωσε, απήντησε» είναι Αόριστος.

3) Ο μοναδικός λόγος που μία πρόταση χωρίστηκε σε δύο ημιτέλειες,

είναι επειδή το ον που συνέταξε το κείμενο έχει ανοιχτόν πόλεμο με την Αρμονία.

Επιπροσθέτως, πρέπει να μπαίνουν και εισαγωγικά εντός μίας δηλώσεως,

όταν ο δηλών αναφέρει συμπληρωματικώς ορισμένα λεγόμενά του ή γραφόμενά του.

Συνάμα, όπως ανέφερα και παραπάνω,

προτείνεται να υπάρχει πάντοτε η κατάληξη «-ν» στο αρνητικό μόριο «δε(ν)»,

ώστε να αποφεύγονται η νοηματική σύγχυση και η οπτική σύνδεση

με τον αντιθετικό σύνδεσμο/μόριο «δε»,

όπως προτείνεται επίσης

και ο συλλήβδην τονισμός τού αδύναμου αντωνυμικού τύπου με την αναφορική σημασία,

ώστε να αποφεύγονται η νοηματική σύγχυση και η οπτική σύνδεση

με το οριστικό άρθρο και με τον αδύναμο αντωνυμικό τύπο που έχει κτητική σημασία.

Άρα..:

«Εγώ έχω πει “Θα κερδίσει εδώ.”,

όταν άκουσα/ήκουσα το τραγούδι πριν προκριθεί στον εγχώριο τελικό.»

και

«Τού έχω γράψει “Καλή Επιτυχία” και δε(ν) μού έχει απαντήσει.».

4) «…στον τον εγχώριο τελικό.» (άνευ σχολίου).

5) «Δεν έχω σκοπό να αποδεχτώ κάτι. Δε θα είχα προετοιμάσει το πολιτικό μου γραφείο.».

Ανισορροπία. Καμία ευστάθεια. Δύο φράσεις που έρχονται σε ευθεία αντίθεση/αντίφαση.

Μόνο εικασίες δυνάμεθα να κάνουμε για αυτήν την αλλοπρόσαλλη «αποδελτίωση»

(οι πιθανότητες κλίνουν προς την άστοχη στίξη).

16. Yupiii



1) Η σεσημασμένη δημοσιογραφική λοβοτομή

όπου ο τίτλος επαναλαμβάνεται (σχεδόν) πανομοιοτύπως ως υπότιτλος,

ανασύρει στη μνήμη την έξοχη γερμανική παροιμία

«Αυτός που γίνεται δάσκαλος τού εαυτού του, επιλέγει έναν ηλίθιο για μαθητή.».

2) Το «κλείδωσε» είναι Προστακτική, το «εκλείδωσε» είναι Αόριστος.

3) Το «G.N.T.M.» είναι τίτλος εκπομπής και αρκτικόλεξο, οπότε θέλει εισαγωγικά και τελείες.

4) Το «Star» είναι ονομασία επιχείρησης και θέλει εισαγωγικά.

5) Ο κεντρικός τίτλος κάνει λόγο για οριστική συμφωνία,

ο εσωτερικός τίτλος είναι «Εν Αναμονή» και συνοδεύεται από τη φράση

«…αναμένεται να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη των διαπραγματεύσεων…».

Με μία λέξη..: ΗΛΙΘΙΟΤΗΣ.

6) «την Μπέττυ» και όχι «τη Μπέττυ», «την guest» και όχι «τη guest».

7) Και βεβαίως,

αυτό το… «Μνημείο Φερεγγυότητας» κλείνει με απόλυτη συνέπεια προς την ασυνέπειά του,

αφού προλογίζεται εικονοποίηση με «παλαιότερο στιγμιότυπο»,

αλλά η φωτογραφία λάμπει διά τής απουσίας της.

17. Newsit



Διαβάζεις το εκτενέστατο -κατ’ ευφημισμόν- ρεπορτάζ,

έχουν ξοδευτεί εκατοντάδες λέξεις για το οδοιπορικό στην τραυματική ιστορία,

και ξάφνου η ανάρτηση κλείνει με την παντελώς άκυρη αναφορά

σε παλαιότερη συνέντευξη τού Γιώργου Γιαννιά,

όπου εγένετο μνεία στα μακαρόνια με κέτσαπ

που έτρωγαν -όντες άφραγκοι τότε- αυτός κι ο Νίνο.

Έχει χαζέψει ο κόσμος…

Έχει χαζέψει ντιπ…

Ντιπ-καταντίπ…

18. Women Only



Το ρήμα «γλυτώνω» πρέπει να γράφεται με «ύψιλον»,

διότι προέρχεται από το μεσαιωνικό «εκλυτώνω»

που εσήμαινε «(απ)ελευθερώνω, απαλλάσσω, χαλαρώνω (τα δεσμά)».

19. Skai



Ξεκολλήστε το άρθρο από το επώνυμο

και -κυρίως- ξεκολλήστε από τη λανθασμένη προφορά/γραφή «Έπσταϊν».

Αν είχατε ακούσει έστω και μία φορά τα ρεπορτάζ τού «C.N.N.»,

θα εγνωρίζατε ότι η σωστή μορφή είναι «Έπστιν».

20. The Toc



Εδώ τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα…

1) Για τον Έπστιν, τα είπαμε ήδη.

2) Μάθετε να βάζετε τα σωστά εισαγωγικά και όχι αυτά που βολεύουν την οκνηρία σας,

καθώς ετούτα εδώ είναι σα βούρτσα για να ξύνεις αλιγάτορα στην πλάτη.

3) Μάθετε ότι οι λέξεις «υποτιθέμενο» και «φερόμενο» έχουν μεγάλη σημασιολογική διαφορά.

4) Μάθετε -εν τέλει- ότι δεν γίνεται να συνυπάρχουν το «υποτιθέμενο» και το «φερόμενο»,

αφού υπονομεύεται και τίθεται εν αμφιβόλω η «Δημοσιογραφική Αξιοπιστία» (η ποια;).

Επιμύθιο:

Παίδες, αυτά για σήμερα..!

Ξέρω ότι θα σάς λείψει η στήλη

(δεν θα λείψει σε αυτούς που καταλαβαίνουν ότι δεν πρόκειται να τούς γλείψει)

και ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη Παρασκευή.

Αν θέλετε να αναπτύξουμε τις προσωπικές μας συνωμοσίες

ενάντια στην (καθεστωτική) Αμορφωσιά,

μπορείτε να μού στέλνετε τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας

-όπως επίσης,

τα βίντεο και τις φωτογραφίες που θα απαθανατίζουν τα κάθε λογής μιντιακά «μαργαριτάρια»-

στις ακόλουθες διευθύνσεις..:

Ο Δάσκαλος