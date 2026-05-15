Αγαπητές Αναγνώστριες και Αγαπητοί Αναγνώστες,

έφτασε η Παρασκευή 15 Μαΐου

και να ’μαστε πάλι στο καθορισμένο εβδομαδιαίο ραντεβού μας,

με την πρωτοπόρο-καινοτόμο στήλη που γεννήθηκε ως πράξη αντίστασης.

Η Αμορφωσιά, η Προχειρότητα, η Τσαπατσουλιά, η Επιπολαιότητα

συναντιούνται επισήμως πλέον με την αριστοφανική νέμεσή τους,

τώρα πια το Χιούμορ και η Σάτιρα γίνονται όπλα

για να αντιμετωπίζουμε την καθημερινή αποδόμηση που υφίσταται η Ελληνική Γλώσσα,

το αρμόζον ακρωνύμιο «MA.LA.KI.A.» περιγράφει επακριβώς το φαινόμενο

και προειδοποιεί τούς «δράστες»

ότι «(αν τολμάτε) διαπράξτε ξανά τη “Δολοφονία τής Γλώσσας”».

Και βεβαίως, δεν (θα) εξαιρείται από τη δηκτικότητα η εφημερίδα μας,

καθώς το δικαίωμα στον Σαρκασμό και στην Κριτική

οφείλει να έχει πάντοτε ως αφετηρία τον Αυτο-Σαρκασμό και την Αυτο-Κριτική.

Η εμφάνισή μας αποφέρει ήδη εις το έπακρον τα προσδοκώμενα αποτελέσματα,

η «Πιάτσα των Βολεμένων» έχει ξεκινήσει τις συνήθεις κραυγές

που βγάζει κάθε «πιάτσα» όταν ο Ρομαντισμός πάει κόντρα στο «Σύστημα»,

οι «Τζαμπατζήδες τής Δημοσιογραφίας» συνειδητοποιούν ότι ήγγικεν η «Ώρα τής Πληρωμής».

Εν κατακλείδι,

απόλυτος σεβασμός στο «Ανθρώπινο Λάθος» μεν,

αλλά ουδεμία ανοχή προς τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη συνθήκη

ως σεσημασμένο επιχείρημα για να αθωώνουν τη λαθομανία τους.

Κατόπιν τούτων, πάμε στο σημερινό «Top-20». Απολαύστε το…

1. Ζούγκλα



«Έρως χωρίς “στεφάνι”, βάρκα χωρίς λιμάνι.» – Θρασύβουλας

«Αρκτικόλεξο χωρίς τελείες, σινεμάς χωρίς ταινίες.» – Δάσκαλας

2. You Weekly



Μία γυναίκα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

και τα θλιβερά υπανθρωπίδια κάνουν ποταπές/σκανδαλοθηρικές αναδρομές,

ασεβώντας προς την ασθενή και προς την οικογένειά της.

ΑΠΟΠΑΤΟΣ.

3. Daily Media



1) «του Βασίλης Παπαδρόσου».

2) «με τον αξέχαστο Γιώργος Παπαδάκης».

Το ακατονόμαστο ον πάει και μπλέκει την Ονομαστική με τη Γενική και με την Αιτιατική.

4. Mens’ House



1) Το 22 είναι (σχεδόν) τριπλάσιο τού 65 και τού 57; Σοβαρά τώρα;

(«υποτριπλάσιο» και όχι «τριπλάσιο» είναι η σωστή λέξη)

2) Το «Transfermarkt» γράφεται με κεφαλαίο και θέλει εισαγωγικά.

5. Έθνος



Χείριστο και αφορήτως φλύαρο Συντακτικό

(συνδυαζόμενο με ελλιπή ενημέρωση και με λεκτική παραδρομή),

που καθιστά επιτακτική την ανάγκη να γραφτεί εξ αρχής ο πρόλογος τής είδησης,

ώστε να γίνουν οι δέουσες συγκρίσεις..:

Σε ποινή φυλάκισης 16 μηνών καταδικάστηκε μία εργαζόμενη τής «Nationwide»

στο Caernarfon τής βόρειας Ουαλίας,

καθώς εξαπατούσε πελάτες και τούς αποσπούσε μεγάλα ποσά.

6. News Break



Το παντελώς άσχετο και αστοιχείωτο δημοσιογραφοειδές

-αποδεικνύοντας ότι είναι κατώτατο των τραγικών περιστάσεων-

δεν γνωρίζει ότι ένας δήμος δεν έχει τη δικαιοδοσία να κηρύξει «εθνικό πένθος»

και μία τέτοια απόφαση λαμβάνεται από τα ανώτατα πολιτειακά/κυβερνητικά κλιμάκια

(είθισται στη χώρα μας να προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες ο εκάστοτε Πρωθυπουργός).

Επιπροσθέτως δε,

το παντελώς άσχετο και αστοιχείωτο δημοσιογραφοειδές

-αναδίνοντας «αντιγραφίλα-επικολλησίλα»-

δεν μπήκε καν στον κόπο να διαβάσει τη σχετική ανακοίνωση,

όπου ο δήμος Ηλιούπολης -μέσω τού δημάρχου του-

αναφέρει ρητώς ότι κηρύσσει «(τριήμερο) δημοτικό πένθος»

(και βεβαίως,

πού να ξέρει το παντελώς άσχετο και αστοιχείωτο δημοσιογραφοειδές

ότι το «αποφάσισε» είναι Προστακτική και το «απεφάσισε» είναι Αόριστος).

7. Instanews



1) Ίσως να το έπαθε όταν είδε τι γράφεις… («τη έγραφε»)

2) Η ονομασία/αρκτικόλεξο «Ν.Δ.» θέλει εισαγωγικά και τελείες.

8. C.N.N. Greece



1) Πώς και δεν έγραψες το «υπενθυμίζει» μόνο με «ι»;

2) Η ονομασία/αρκτικόλεξο «Ε.Σ.Η.Ε.Α.» θέλει εισαγωγικά και τελείες.

3) Μάθετε να ξεχωρίζετε και να διαχωρίζετε τις έννοιες «Αιτία» και «Αφορμή»,

μάθετε να μη μειώνετε την Αιτία και να μην την προσδιορίζετε ως «αφορμή».

4) Εν γένει, έχουμε ακόμη ένα κείμενο με προβληματικό Συντακτικό,

οπότε παραθέτω τη σωστή θεσμική μορφή για να γίνουν οι δέουσες συγκρίσεις..:

Αντιδρώντας προς τις παρεκτροπές

που παρατηρούνται στην ενημερωτική κάλυψη τής τραγωδίας στην Ηλιούπολη

και καταθέτοντας τον αρμόζοντα σεβασμό στη μνήμη των δύο 17χρονων κοριτσιών

που έκαναν «βουτιά θανάτου» από ταράτσα πολυκατοικίας,

η «Ε.Σ.Η.Ε.Α.» υπενθυμίζει -μέσω ανακοίνωσής της-

την υποχρέωση για απαρέγκλιτη τήρηση των κανόνων

που ορίζονται από τη Δημοσιογραφική Δεοντολογία.

9. Lady Like



1) Τα «μικρά» αριθμητικά πρέπει να διατυπώνονται ολογράφως

(είναι έως και ανοησία να μιλάμε για «1 έτος», για «2 χρόνια», και ούτω καθ’ εξής…).

2) Η πλήρης ονομασία είναι «Aida Cruises» και θέλει εισαγωγικά

(πρόκειται για γερμανική εταιρεία που διοργανώνει κρουαζιέρες).

3) «σε όλον τον κόσμο» και όχι «σε όλο τον κόσμο».

4) Οι ρήσεις πρέπει να μπαίνουν σε εισαγωγικά

και όχι να γίνονται «σιδηρόδρομος» με το υπόλοιπο κείμενο.

5) To «Ferto» είναι τίτλος τραγουδιού και απαιτεί εισαγωγικά.

6) Η φράση «ο στίχος (του Ferto) είναι ο τέλειος στίχος» εκπέμπει Λεξιπενία.

7) Το «Ferto» απευθύνεται αποκλειστικώς στον «μέσο 26χρονο»,

οπότε όσοι ανήκετε στις κατηγορίες «μέσος 25χρονος, μέσος 27χρονος, κ.λπ.»,

δεν περιλαμβάνεστε στο ηλικιακό «target group».

8) «τη νοοτροπία» και όχι «την νοοτροπία».

9) «σε αυτήν τη χώρα» και όχι «σε αυτή τη χώρα».

10) Η παντελώς ασύντακτη αποστροφή

«Και σε άλλες φαντάζομαι με την ίδια περιρρέουσα κατήφεια.»,

δεν θα έπρεπε να αποτελεί αυτοτελή πρόταση,

αλλά να συνδεόταν -είτε τοποθετούμενη σε παρένθεση, είτε με άνω τελεία-

με την προηγούμενη φράση.

Άρα..: «…ο στίχος τού “Ferto” είναι η τέλεια έκφραση τής νοοτροπίας

που χαρακτηρίζει τον μέσο νεαρό άνθρωπο σε αυτήν τη χώρα

(και σε άλλες, φαντάζομαι, που ταλανίζονται από την ίδια περιρρέουσα κατήφεια).».

11) «Γιατί είναι το Ferto είναι…» (άνευ σχολίου).

10. Κουτί τής Πανδώρας



1) Τα αρκτικόλεξα/επωνυμίες «C.I.A.» και «C.N.N.» θέλουν εισαγωγικά και τελείες,

το αρκτικόλεξο/ονομασία «Η.Π.Α.» θέλει τελείες.

2) Ο Αόριστος δεν πρέπει να έχει τονισμό που παραπέμπει στην Προστακτική,

οπότε οι ορθές επιλογές είναι «εδήλωσαν» (Καθαρεύουσα) και «δηλώσαν(ε)» (Δημοτική).

3) Το «διεισδύω» δεν έχει Παθητική Φωνή,

το «έχουν διεισδυθεί» είναι φαιδρή ελληνικούρα,

τα ρήματα που θα μπορούσαν να εξυπηρετούν νοηματικώς το κείμενο είναι πολλά

(«έχουν διαβρωθεί», «έχουν καταλυθεί», «έχουν αλωθεί»).

11. Skai



1) Όταν το Πρόσωπο δεν έχει άμεση επαφή με την Ιδιότητα,

πρέπει να συνοδεύεται εκατέρωθεν από κόμματα

(αυτονοήτως, αν το Πρόσωπο βρίσκεται στο τέλος τής πρότασης,

χρειάζεται κόμμα μόνο εξ αριστερών του).

Ως εκ τούτου,

είτε θα πούμε «ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στο Πεκίνο»,

είτε θα πούμε «ο πρόεδρος των Η.Π.Α., Ντόναλντ Τραμπ, έφτασε στο Πεκίνο»

(ο συντάκτης είναι ανακόλουθος προς τον εαυτό του,

αφού στη συνέχεια εφαρμόζει τη σωστή γραφή εις διπλούν).

2) Πού κολλάει η παρενθετική/διευκρινιστική αγγλική γραφή τού ονοματεπωνύμου;

Κατά την ίδια (άκυρη) οπτική, και κατά την ίδια (άκυρη) λογική,

θα έπρεπε ομοίως τα ονοματεπώνυμα Σι Τζινπίνγκ και Χαν Ζενγκ

να υπήρχαν και σε παρενθέσεις γραμμένα στα Κινεζικά.

3) Η μονοσύλλαβη μορφή «μια» αποπνέει Αοριστία, Υποτίμηση, Απαξίωση.

Η μονοσύλλαβη μορφή «μία» είναι μακράν προτιμότερη

όταν μιλάμε για πρόσωπο ή για κατάσταση με θετικό πρόσημο.

12. News Bomb



Επίστρεψε στο Δημοτικό,

μπας και μάθεις ότι η Περιοχή γράφεται με κεφαλαίο και δεν πρέπει να τη μετατρέπεις σε πτηνό

(πόσω μάλλον, που γελοιοποιείς την ιδιαιτέρως σοβαρή είδηση).

13. Yupiii



Όταν γράφετε, σταματήστε να το(ν) πάιζετε.

14. Newsit



1) Μετράω και ξαναμετράω την 11άδα τής Ρίτας, αλλά μού βγαίνει συνεχώς «10άδα»

(για την Ιστορία, λείπει ο Καρολάϊν,

οπότε υποψιαζόμαστε -εμείς που ξέρουμε από «Τόλμη και Γοητεία»-

ότι ο συντάκτης ήταν θαυμαστής τής Μπρουκ).

2) Ιδίως στις περιπτώσεις αθλητικών αναφορών,

προτιμώνται τα «αλφαριθμητικά» («11άδα», «12άδα», και ούτω καθ’ εξής…).

3) Το αρκτικόλεξο/ονομασία «Α.Ε.Κ.» θέλει τελείες.

4) Ψάχνω να βρω έναν λόγο

που ο τελευταίος αναφερόμενος παίκτης τής Α.Ε.Κ. προλογίζεται με τον σύνδεσμο «και»,

ενώ δεν συμβαίνει τον ίδιο με τον τελευταίο αναφερόμενο παίκτη τής Ρίτας.

Προφανώς, το άτομο που έγραψε το κείμενο δεν ξέρει τι εστί(ν) «Σημειολογία».

15. Espresso



1) Όταν μιλάμε για ζεύγος προσώπων (αλλά και ομάδων, κρατών, κ.λπ.),

πρέπει να συνδέονται με Ενωτικό κι όχι να διαχωρίζονται με κενά και με (μεγάλη) Παύλα.

2) Με ήδη δημοσιευμένη/δεδoμένη την αναγγελία τού γάμου

και με προφανές ότι εδώ υπήρξε απλώς αναπαράσταση τής πρότερης πρότασης γάμου

(εξ ου και η φράση «ξανά πρόταση γάμου»),

συνιστά γελοιότητα η διατύπωση «Η ηθοποιός φάνηκε ιδιαίτερα συγκινημένη».

Στις πόσες επαναλήψεις τής πρότασης γάμου θα πάψει να φαίνεται συγκινημένη η ηθοποιός;

3) Τα «γονάτισε, πρόσφερε» είναι Προστακτική, τα «εγονάτισε, προσέφερε» είναι Αόριστος.

16. Πρώτο Θέμα



«νακρωτικών»;

Χαχαχα, όταν ο συντάκτης αυθυποβάλλεται και μαστουρώνει από το θέμα τής είδησης…

17. Tlife



Δεν χρειάζεται να διαθέτεις οξεία νοημοσύνη

για να καταλάβεις ότι οι λεζάντες σε μία σειρά στιγμιοτύπων

θα πρέπει να βρίσκονται πιο κοντά στη φωτογραφία που αναφέρονται

και όχι στο κατοπινό ενσταντανέ

(είθισται δε,

να προηγείται η περιγραφή και να έπεται η μνεία στο ειδησεογραφικό πρακτορείο).

Όμως, όταν δεν διαθέτεις καν στοιχειώδη νοημοσύνη

(ή έστω, στοιχειώδη τοπογραφική αισθητική),

παράγεις αυτό το συνονθύλευμα

που -ιδίως στους μη γνωρίζοντες τα πρόσωπα- υποδαυλίζει τη σύγχυση των ταυτοτήτων,

ενώ συνάμα αναποδογυρίζεις τον τίτλο

και γράφεις «Ας δούμε τα πιο εντυπωσιακά στιγμιότυπα από το κόκκινο χαλί της βραδιάς»,

αντί να γράφεις «Ας δούμε τα πιο εντυπωσιακά στιγμιότυπα τής βραδιάς, από το κόκκινο χαλί».

18. Pro News



Είναι απίστευτη η ικανότητα που έχουν οι ανίκανοι Νεοέλληνες δημοσιογραφίσκοι

να κάνουν τόσα λάθη μαζεμένα (και μάλιστα, σε τόσο λίγες λέξεις).

1) Το «εκλόνισε» μετετράπη σε «αλώνισε».

2) Το «προκάλεσε» είναι Προστακτική, το «προεκάλεσε» είναι Αόριστος.

3) Η φράση «προ(ε)κάλεσε το χαστούκι του Εμανουέλ»

υπονομεύει την Είδηση και διαστρεβλώνει την Πραγματικότητα,

καθώς παράγει την εντύπωση/αίσθηση ότι ο Μακρόν ήταν αυτός που έδωσε το χαστούκι.

Η σωστή διατύπωση είναι «προεκάλεσε το χαστούκι στον Εμανουέλ».

19. iefimerida



Ο υπότιτλος δεν πρέπει να επαναλαμβάνεται -πόσω μάλλον, αυτολεξεί- στο μετέπειτα κείμενο,

διότι αποδομείται η (όποια) συντακτική σοβαρότητα.

20. S.DN.A.



Εδώ το φαινόμενο τής σαχλής επαναληπτικότητας φτάνει στη χείριστη κατάντια,

καθώς το δημοσιογραφοειδές που μέμφεται άλλους για Ασχετοσύνη,

επαναλαμβάνει διαδοχικώς την ίδια παράγραφο

και υποπίπτει στην απόλυτη Αυτο-Γελοιοποίηση.

Επιμύθιο:

Παίδες, αυτά για σήμερα..!

Ξέρω ότι θα σάς λείψει η στήλη

(δεν θα λείψει σε αυτούς που καταλαβαίνουν ότι δεν πρόκειται να τούς γλείψει)

και ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη Παρασκευή.

Αν θέλετε να αναπτύξουμε τις προσωπικές μας συνωμοσίες

ενάντια στην (καθεστωτική) Αμορφωσιά,

μπορείτε να μού στέλνετε τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας

-όπως επίσης,

τα βίντεο και τις φωτογραφίες που θα απαθανατίζουν τα κάθε λογής μιντιακά «μαργαριτάρια»-

στις ακόλουθες διευθύνσεις..:

Twitter (νυν «Χ»): https://x.com/TopDaskalos

Gmail: TopDaskalos@gmail.com

Ο Δάσκαλος