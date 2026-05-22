Αγαπητές Αναγνώστριες και Αγαπητοί Αναγνώστες,

έφτασε η Παρασκευή 22 Μαΐου

και να ’μαστε πάλι στο καθορισμένο εβδομαδιαίο ραντεβού μας,

με την πρωτοπόρο-καινοτόμο στήλη που γεννήθηκε ως πράξη αντίστασης.

Η Αμορφωσιά, η Προχειρότητα, η Τσαπατσουλιά, η Επιπολαιότητα

συναντιούνται επισήμως πλέον με την αριστοφανική νέμεσή τους,

τώρα πια το Χιούμορ και η Σάτιρα γίνονται όπλα

για να αντιμετωπίζουμε την καθημερινή αποδόμηση που υφίσταται η Ελληνική Γλώσσα,

το αρμόζον ακρωνύμιο «MA.LA.KI.A.» περιγράφει επακριβώς το φαινόμενο

και προειδοποιεί τούς «δράστες»

ότι «(αν τολμάτε) διαπράξτε ξανά τη “Δολοφονία τής Γλώσσας”».

Και βεβαίως, δεν (θα) εξαιρείται από τη δηκτικότητα η εφημερίδα μας,

καθώς το δικαίωμα στον Σαρκασμό και στην Κριτική

οφείλει να έχει πάντοτε ως αφετηρία τον Αυτο-Σαρκασμό και την Αυτο-Κριτική.

Η εμφάνισή μας αποφέρει ήδη εις το έπακρον τα προσδοκώμενα αποτελέσματα,

η «Πιάτσα των Βολεμένων» έχει ξεκινήσει τις συνήθεις κραυγές

που βγάζει κάθε «πιάτσα» όταν ο Ρομαντισμός πάει κόντρα στο «Σύστημα»,

οι «Τζαμπατζήδες τής Δημοσιογραφίας» συνειδητοποιούν ότι ήγγικεν η «Ώρα τής Πληρωμής».

Εν κατακλείδι,

απόλυτος σεβασμός στο «Ανθρώπινο Λάθος» μεν,

αλλά ουδεμία ανοχή προς τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη συνθήκη

ως σεσημασμένο επιχείρημα για να αθωώνουν τη λαθομανία τους.

Κατόπιν τούτων, πάμε στο σημερινό «Top-20». Απολαύστε το…

1. Ζούγκλα



Τα αρκτικόλεξα «ΣΥ.ΡΙΖ.Α.» και «Ν.Δ.» θέλουν εισαγωγικά και τελείες,

όμως η αποζημίωση για αυτές τις μικρές παραλείψεις έρχεται μέσω τού «σκκάνδάλου»

(το διπλό «κάππα» και ο διπλός τονισμός σε διαδοχικές συλλαβές,

συνιστούν εικαστική παρέμβαση που δικαιούται να εκτίθεται σε φημισμένες γκαλερί).

2. News Break



Ούτε οι πιο αμετανόητοι χουλιγκάνοι τής Μίλαν και τής Παναχαϊκής

θα επέλεγαν το μαύρο φόντο και τα κόκκινα γράμματα στα ονοματεπώνυμα.

Αρχίζω να σκέφτομαι, μάλιστα, μήπως ο συντάκτης είναι ο Σεραφίνο.

3. S.DN.A.



Μπαίνεις να δεις το γκολ τού Ζοάο Μάριο και βλέπεις το κενό.

Μπαίνεις να δεις τούς πανηγυρισμούς των παικτών τής Άρσεναλ και βλέπεις κώδικα.

Χαμαιτυπείο.

4. Instanews



1) Ο τίτλος είναι απολύτως παραπειστικός,

καθώς εκπέμπει το μήνυμα ότι ο Τσίπρας είναι αυτός που εζήτησε συγγνώμη.

2) Μανιφέστο.

Πότε το γράφετε -εν μέσω των προτάσεων- με κεφαλαίο, πότε το γράφετε με μικρό.

Πότε το βάζετε σε εισαγωγικά, πότε δεν το βάζετε σε εισαγωγικά.

Είστε «Βαφτιστήρια τής Ανακολουθίας».

3) Τα «ζήτησε, προκάλεσε, σήκωσε, αναγνώρισε» είναι Προστακτική και όχι Αόριστος.

4) «στη νέα» και όχι «στην νέα».

5) «Αυτήν τη φορά» και όχι «Αυτή τη φορά».

6) Το «Ινστιτούτο “Αλέξης Τσίπρας”» πρέπει να γράφεται όπως το βλέπετε

(ή έστω, χωρίς να υπάρχουν εισαγωγικά και στο ονοματεπώνυμο).

Και τι βλέπουμε αντί των εισαγωγικών;

Μία άκυρη παρένθεση, που -επιπροσθέτως- κλείνει χωρίς καν να έχει ανοίξει προηγουμένως.

7) Γελοιωδώς ασύντακτη η φράση

«το να μην αναφέρουν οι συντάκτες του “μανιφέστου Τσίπρα” στο Ισραήλ με το όνομά του»

και συνάμα εμφανίζεται η πανηλίθια δημοσιογραφική «μοδίτσα»

όπου το άρθρο «το» ουσιαστικοποιεί ολόκληρες προτάσεις.

8) «τη μη αναφορά» και όχι «την μη αναφορά».

9) Γκώσαμε με την απανωτή επαναληπτικότητα στην ίδιαν παράγραφο

«[να μην αναφέρουν], [το όνομά του στις αναφορές], [τη μη αναφορά]».

5. Πρώτο Θέμα



Είσαι καθηλωμένος επί χρόνια στην ίδια εργασιακή βαθμίδα;

Είσαι ο σύγχρονος «Δημήτρης Παπαμιχαήλ»

που -όπως εκείνος στην ταινία «Αχ, αυτή η γυναίκα μου»-

εποφθαλμιάς να πάρεις την προνομιούχο θέση τού μακαρίτη τού Μιλτιάδη

(στο γραφείο και όχι στο χώμα);

Αν δαγκάσεις έναν αστυνομικό και πετάξεις και μερικές πετρούλες στα όργανα τής Τάξης,

τσουπ…, έτοιμη η προαγωγούλα σου.

6. The Toc



Δεν περιμένω να δω αύξηση Αορίστου αντί για Προστακτική στο «(ε)καθήλωσε»,

αλλά είναι ανυπόφορη η ύπαρξη τόνου στο αλφαριθμητικό «17χρονες».

Μα «17χρόνες»; Μα «δεκαεπταχρόνες»; Πάτε καλά;

7. Daily Media



Απόπατος Σεξισμός.

Λιγούρα. Απελπισία. Ξευτίλα.

Η «Σήψη τής Παλινδρόμησης» ξεκινά με απεύθυνση σε δεύτερο πρόσωπο

και κορυφώνεται με την αναδημοσίευση φωτογραφιών τής γυναίκας

που υφίσταται τη -μεταμφιεσμένη σε θαυμασμό- θλιβερή σιελόρροια.

Και βεβαίως, η «παλινδρομική θολούρα» οδηγεί σε σύγχυση,

με συνέπεια να γίνεται λόγος για «5 λήψεις» στον τίτλο

και στη συνέχεια να προαναγγέλλονται «4 φωτογραφίες»

(για την ιστορία, οι λήψεις που σταχυολογήθηκαν από το ίδιο «happening» είναι πέντε,

ενώ προστέθηκαν άλλες δύο φωτογραφίες κι ένα βίντεο από άσχετες στιγμές).

8. Yupiii



1) Συγκλονίζονται τα «χριστιανοταλιμπανίδια»

από την προστασία που προσέφεραν οι «Άγιοι» στον (συμπαθέστατο) Μάριο Φραγκούλη,

αλλά αυτοί οι «Άγιοι» τεμπελιάζουν πολλές φορές,

με αποτέλεσμα να σκοτώνονται -και εν γένει, να πεθαίνουν-

αναρίθμητα παιδιά και πιστοί ενήλικοι που δεν είχαν ανάλογη προνομιακή μεταχείριση.

2) Η λέξη «Άγιοι» -ιδίως εν προκειμένω που υπάρχει συνολική αναφορά-

πρέπει να γραφτεί με κεφαλαίο.

3) Η διατύπωση «Η μητέρα μου μου είπε» αποπνέει χείριστη γλωσσική αισθητική

(πόσω μάλλον,

που δεν αποδίδεται με πεζά

ώστε να διαχωρίζονται το κτητικό «μου» και το προσωπικό «μού»).

Ως εκ τούτων,

θα ημπορούσε να υπήρχε κόμμα ενδιαμέσως

ή να επιλεγόταν η διατύπωση «Μού είπε η μητέρα μου…»,

ή -πολύ απλά- να ήταν δοσμένος με πεζά ο εσωτερικός τίτλος (απίστευτο;).

4) Ακόμη κι αν το «ποτέ» είναι γραμμένο με κεφαλαία,

υπάρχει η δυνατότητα να μπει πλαγίως τόνος και να αποφεύγεται η ταύτιση με το «πότε».

5) «δεν επέστρεψε ποτέ». Δύο αρνήσεις ισούνται με κατάφαση.

6) «…για το πώς έχουν διαμορφωθεί οι σχέσεις του με τον αδερφό του…».

Να πάλι η πανηλίθια δημοσιογραφική «μοδίτσα»,

όπου το άρθρο «το» ουσιαστικοποιεί ολόκληρες προτάσεις.

7) Με δεδομένο ότι ο αδελφός τού Μάριου Φραγκούλη ζει

(υπάρχει σχετική αναφορά στο τέλος τής κουτσομπολίστικης ανάρτησης),

είναι κωμικοτραγική η παρελθοντική φράση «ήταν δύο χρόνια μεγαλύτερός μου».

Όντως, θα είχε πλάκα (ή και όχι), όταν περνάει ο καιρός να αλλάζει η διαφορά ηλικίας.

9. Newsit



Το πανάσχετο δημοσιογραφοειδές κατέφερε να κάνει πέντε λάθη στον τίτλο

και ακόμη ένα στον υπότιτλο.

1-2) Ο όρος «“Σωσίας” βουβάλι» είναι εις διπλούν εσφαλμένος:

όντας γραμμένος ανάποδα,

παράγει τη σύνδεση «βουβάλι του Ντόναλντ Τραμπ»,

αντί να παράγει τη σύνδεση «“σωσίας” του Ντόναλντ Τραμπ»,

ενώ συνάμα δεν έχει το επιβεβλημένο Ενωτικό μεταξύ των δύο λέξεων.

Άρα, η σωστή μορφή είναι «Βουβάλι-“σωσίας” τού Ντόναλντ Τραμπ»

(προτείνεται το «τού» να έχει τόνο,

ώστε -ενίοτε- να αποφεύγονται νοηματικές συγχύσεις στην Ανάγνωση).

3) «Μπανγκλαντές» και όχι «Μπαγκλαντές» (γραφή στη γλώσσα Μπενγκάλι: Bangladesh).

4) «την ξανθιά» και όχι «τη ξανθιά».

5) «φράντζα» και όχι «φράτζα» (ιταλική «frangia» ή βενετική «franza» < γαλλική «frenge»).

6) «του Αμερικανού προέδρου» και όχι «του αμερικανού προέδρου».

Οι εθνικότητες επιβάλλεται να γράφονται με κεφαλαίο,

ενώ με μικρό γράφονται οι επιθετικοί προσδιορισμοί που σχετίζονται με την εκάστοτε χώρα

(αμερικανικές πόλεις, αμερικανικά προϊόντα, και ούτω καθ’ εξής…).

10. Κουτί τής Πανδώρας



1) Οι «Η.Π.Α.» είναι αρκτικόλεξο και θέλουν τελείες.

2) Δεν υπάρχει λόγος να διακόπτεται ο συγκεκριμένος τίτλος με «άνω και κάτω τελεία»

(τουναντίον, έτσι διακόπηκε βιαίως η ροή).

Οπότε..: «Οι Η.Π.Α. διώκουν τον Ραούλ Κάστρο για την κατάρριψη αεροπλάνων το 1996».

3) Όταν το Πρόσωπο δεν βρίσκεται σε άμεση επαφή με την Ιδιότητα,

πρέπει -ανάλογα και με τη θέση που έχει το Πρόσωπο στην πρόταση-

να διαχωρίζεται με κόμμα(τα) από την Ιδιότητα.

Άρα..: «…στον πρώην πρόεδρο τής Κούβας, Ραούλ Κάστρο.»

(δεν χρειάζεται κόμμα όταν θα γράψουμε «ο πρώην πρόεδρος Ραούλ Κάστρο.»

4) Πρέπει να υπάρχει Ενωτικό στη φράση «σχέσεις Η.Π.Α.-Κούβας».

5) Παντελώς αλογοτέχνητη η διατύπωση «…αφορούν γεγονότα τριών δεκαετιών πριν…».

6) Οι γλωσσολόγοι εισηγούνται

-κατ’ εξαίρεσιν προς τον κανόνα που διέπει την κατάληξη «-ν»,

να μπαίνει πάντοτε η συγκεκριμένη κατάληξη όταν ακολουθεί λέξη άρρενος γένους,

ώστε να αποφεύγεται η οπτική και νοηματική «Ουδετεροποίηση τού Αρσενικού»

(προκρίνεται η μορφή «τον Λευκό Οίκο» έναντι τής μορφής «το Λευκό Οίκο»).

7) Τι πάει να πει «Ομοσπονδιακή μεγάλη επιτροπή»;

Τι γελοία και μπουρδουκλωμένη διατύπωση είν’ αυτή;

«Μεγάλη»; Πόσο μεγάλη;

Και γιατί να μεσολαβεί το δευτερεύον και παντελώς αόριστο χαρακτηριστικό,

τέμνοντας την «ομοσπονδιακή επιτροπή» που είναι η βασική συνθήκη;

Μ’ αυτά και μ’ αυτά,

αν θέλεις σώνει και ντε να κάνεις μνεία στο αριθμητικό εύρος,

χρησιμοποίησε τον θεσμικό προσδιορισμό «πολυμελής»

(«Πολυμελής ομοσπονδιακή επιτροπή…»).

8) Άλλη μία περιττολογία με τη φράση «ανακοίνωση που έγινε δημόσια»,

καθώς αμέσως μετά αναφέρεται ότι η ανακοίνωση έγινε σε συνέντευξη Τύπου.

9) Οι ονομασίες οργανώσεων -όπως η/οι «Brothers to the Rescue»-

πρέπει να μπαίνουν σε εισαγωγικά.

11. Athletiko



Τυπικώς, η «Ακολουθία τού Φανατισμού» είναι «Φίλαθλος —> Φίλος —> Οπαδός».

Ουσιαστικώς, ο προσδιορισμός «Φίλος» -όταν μιλάμε για συλλόγους- είναι ξενερουά μαλακία,

αφού όταν λέμε «φίλος τού Ολυμπιακού (και οποιασδήποτε άλλης ομάδας)»,

αναφερόμαστε σε άτομο που βλέπει με συμπάθεια τη συγκεκριμένη ομάδα,

χωρίς να ανήκει στις τάξεις της,

χωρίς καν να δηλώνει προτίμηση με το ρήμα «Είμαι (Ολυμπιακός, κ.λπ.)»,

και εν τέλει χωρίς να νοιάζεται κι ιδιαιτέρως για την τύχη της.

Εδώ, μάλιστα, με βάση το αυστηρό περιεχόμενο τού μηνύματος Γιαννακόπουλου,

είναι προφανές ότι ο ιδιοκτήτης τής «Κ.Α.Ε. Παναθηναϊκός»

απευθύνεται στους οπαδούς τού Ο.Σ.Φ.Π. (και δη, σε αυτούς που έχουν χουλιγκανικές τάσεις).

Κλείνοντας, να τονίσω προς τούς ατάλαντους αθλητικογραφίσκους,

ότι οι λέξεις «φίλος», «φίλαθλος» και οπαδός» δεν είναι συνώνυμες,

και συνιστά γλωσσική παρωδία να χρησιμοποιούνται εναλλάξ σε κείμενο

προκειμένου να φλεξάρει ο κάθε άσχετος συντάκτης το (ανύπαρκτο) λεξιλόγιό του.

Γκέγκε;

12. News Beast



1) Η Νεοελληνική Δημοσιογραφική Κατάντια

συμπυκνώνεται στην τερατουργηματική μονολεκτικότητα «Εντωμεταξύ».

Βαριούνται οι ραγιάδες να γράψουν «Εν τω μεταξύ»,

διότι πρέπει να εξοικονομούν χρόνο για να ξύνονται αρειμανίως.

2) «…χθες Τετάρτη το βράδυ…».

Διαβάζεις τη φράση και νομίζεις ότι είσαι σε καφενείο, σε κομμωτήριο, σε χαρτοπαικτική λέσχη.

3) Η πρώτη παράγραφος είναι ο «Ορισμός τής Σχοινοτένειας»,

οι διατυπώσεις προσομοιάζουν με παραλήρημα,

διευκρινίσεις επί διευκρινίσεων που μπαίνουν σε «μπλέντερ»

και εμφανίζονται με πολτοποιημένη αλληλουχία,

τα έξι κόμματα και η άκυρη παύλα σφραγίζουν τη μετατροπή τής ανάγνωσης σε βασανιστήριο.

4) Αν έχετε την προσδοκία να υπάρχει στα ρήματα «Αύξηση (τού) Αορίστου»,

ουκ αν λάβετε παρά τού μη έχοντος γνώσιν.

5) «αυτήν τη στιγμή» και όχι «αυτή τη στιγμή».

6) Όπως ανέφερα και παραπάνω,

όταν το Πρόσωπο δεν βρίσκεται σε άμεση επαφή με την Ιδιότητα,

πρέπει -ανάλογα και με τη θέση που έχει το Πρόσωπο στην πρόταση-

να διαχωρίζεται με κόμμα(τα) από την Ιδιότητα.

Άρα..: «…(είπε) ο εκπρόσωπος τού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ,

επισημαίνοντας ταυτόχρονα…».

7) «Ουάσινγκτον» και όχι «Ουάσιγκτον» (Washington).

13. News Bomb



Χαχαχα, δεν πίν’ς νιρό, πίν’ς βιλούδου κι ιπηστ’μουνική φαντασία.

«Τα δύο σενάρια» γράφει ο τίτλος,

«τα τέσσερα διαφορετικά σενάρια» γράφει η μία «σχετική είδηση»,

«Τα τρία σενάρια» γράφει η άλλη «σχετική είδηση».

Όταν η Δημοσιογραφία γίνεται ταυτόσημη με τη Σεναριογραφία.

14. Enikos



Τρανό παράδειγμα για τη χρεία τού τονισμού,

ώστε να διαχωρίζονται η αντωνυμία που λειτουργεί ως «έμμεσο αντικείμενο»

και η αντωνυμία που έχει κτητική σημασία.

Απέχουν παρασάγγας οι φράσεις

«Όσα πρέπει να γνωρίζετε όταν η “Τεχνητή Νοημοσύνη σας” κόβει κλήσεις»

και

«Όσα πρέπει να γνωρίζετε όταν η “Τεχνητή Νοημοσύνη” σάς κόβει κλήσεις».

15. iefimerida



1) «των δεκάδων χιλιάδων λάτρες» (άνευ σχολίου).

2) Η ονομασία «Metallica» θέλει εισαγωγικά.

3) «Το θρυλικό συγκρότημα πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους…».

Ξεχάστηκε ένα «στο» (’στώ).

Επίσης, ξεχάστηκε κι ένα κόμμα ή μία διπλή παύλα.

4) Ο γραμματικός αριθμός στον οποίο βρίσκεται το Υποκείμενο,

ορίζει τον αριθμό στον οποίο (θα) πρέπει να βρίσκεται και η Αντωνυμία.

Άρα..: «Το θρυλικό συγκρότημα, στο πλαίσιο τής παγκόσμιας περιοδείας του…».

5) «Το θρυλικό συγκρότημα (στο) πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους Μ72,

επέστρεψε στην Ελλάδα…».

Η κωδική ονομασία «Μ72» πρέπει να μπει σε εισαγωγικά και να έχει κόμματα εκατέρωθεν.

Συγκεντρωτικώς..:

«Το θρυλικό συγκρότημα, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του, “Μ72”,

επέστρεψε στην Ελλάδα…»

ή καλύτερα

«Το θρυλικό συγκρότημα -στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας του, “Μ72”-

επέστρεψε στην Ελλάδα…»

6) «…οι οδηγοί στη Σπύρου Λούη, την Κύμης και κυρίως στην Κηφισίας,

σχηματίστηκαν ουρές χιλιομέτρων…»;

«…οι οδηγοί σχηματίστηκαν ουρές χιλιομέτρων»; Σοβαρά τώρα;

Επίσης, γιατί η Κύμης δεν έχει εμπρόθετο άρθρο όπως η Σπύρου Λούη και η Κηφισίας;

7) Το «President» είναι ονομασία ξενοδοχείου και θέλει εισαγωγικά

(εξαιρείται η μαρκίζα τής επιχείρησης).

16. Espresso



«Το Κορίτσι τής Σελίδας 3» (κλεμμένη ιδέα από τη βρετανική φυλλάδα «The Sun»).

Γυναίκες που παίζουν το «Παιχνίδι τής Πατριαρχίας»

και ένα ποταπό «Σύστημα» που εκμεταλλεύεται την ενδοτική ματαιοδοξία ψωνισμένων ψώνιων.

Και βεβαίως, αν ο Σεξισμός δεν συνοδεύεται από Αμορφωσιά κι από Υποκρισία,

δεν αντιπροσωπεύει επαξίως την ακαλλιέργητη και κομπλεξική Νεοελληνική Κοινωνία.

1) Αυτά που ξέρετε -ότι το «π» και το «σ» δίνουν «ψ»- να τα ξεχάσετε.

Το επώνυμο που φέρει η «πεισματάρα Κρητικιά» είναι «Καπσοριτάκη».

2) «Πορνό» δεν είναι μία φωτογραφία γυναικείων οπισθίων.

«Πορνό» είναι να τα ψευτοκαλύπτει η ιστοσελίδα στην κεντρική φωτογραφία

βάζοντας ένα υποτυπώδες «ψηφιδωτό»

και αμέσως μετά να βάζει την ίδια φωτογραφία χωρίς «ψηφιδωτό».

Το «YouPorn» και το «PornHub» έχουν μακράν πιο ειλικρινείς προθέσεις.

17. Pro News



– Κολλητέ, θα πάμε απόψε στο χλιδάτο κινηματογραφικό φεστιβάλ τής γειτονιάς μας;

– Πού γίνεται, ρε μαλάκα..;

– Δίπλα μας, ρε. Στην οδό Καννών.

– Α…, για το φεστιβάλ τής Καννών λες; Μέσα, ρε φίλε. Τι ώρα να περάσω;

18. Lady Like



Ο διάσημος Τυνήσιος σχεδιαστής Αζεντίν Αλαϊά προέβη το 1984 σε αλλαγή τού επωνύμου του,

χρησιμοποιώντας το διεθνές διαιρετικό σημείο στίξης που εμείς ονομάζουμε «Διαλυτικά»

(οι ξενικοί όροι είναι οι ελληνογενείς λέξεις «diaeresis» και «tréma»).

Σε άλλα νέα, οι -ταλανιζόμενοι από θανάσιμη οκνηρία- ημεδαποί συχνά τα παραλείπουν,

υποπίπτοντας ενίοτε σε εκτρωματικές φαιδρότητες

(με κορυφαία τη θλιβερή/γελοιωδέστατη/φιγουρατζίδικη φράση

«Είμαι σε ταβέρνα στη Βάρη και τρώω παιδάκια.»).

19. Women Only



Το φιδάκι τού Δημήτρη Αλεξάνδρου φοράει κίτρινο μίνι ντε πιες; Χαχαχα…

(νιώθω έτοιμος να δω φίδι με λαχανί στράπλες

ή με κόκκινο ψηλοτάκουνο και λευκό δαντελωτό σοσόνι)

20. Tlife



Πρωτευόντως, να χαίρεστε το παιδί σας και να βιώσει ευτυχισμένη ζωή μέχρι βαθέος γήρατος.

Επίσης, θέλω να τονίσω ότι ετούτο το ιδιαίτερο οδοιπορικό προκαλεί συγκίνηση,

εκπέμποντας τη Γονική Αγάπη

που -όπως αποδεικνύεται στην εποχή μας επί (σχεδόν) καθημερινής βάσεως-

κάθε άλλο παρά αυτονόητη είναι

(εξ ου και οι αναρίθμητες περιπτώσεις ενδο-οικογενειακής βίας με θύματα ΚΑΙ παιδιά).

Όμως, αυτή η εκτενής παρέκκλιση από το συναίσθημα και από το πνεύμα τού κειμένου,

είναι μία παταγώδης αστοχία

και μάς συνδέει με την αμφιλεγόμενη και αξιόμεμπτη τηλεοπτική πορεία τού ζεύγους.

Οι γονείς ενός παιδιού επιλέγουν/συνηγορούν να σπουδάσει στο Εξωτερικό; Καλά κάνουν.

Γιατί σε ένα γραπτό απαύγασμα αγάπης να παρεισφρέουν φτηνές δικαιολογίες;

Τι γυρεύουν στο απαύγασμα αγάπης οι λαϊκίστικες δικαιολογίες κι οι διάτρητες αιτιάσεις;

Η εξήγηση είναι απλή και συνάμα τόσο σύνθετη,

καθώς πίσω από αυτές τις απρόκλητες εξηγήσεις κρύβεται η ενοχή

για τις δημόσιες κοινωνικές-πολιτικές τοποθετήσεις τού εν λόγω ζεύγους,

κρύβονται οι αφ’ υψηλού δημαγωγίες και οι φιλόπατρεις κορώνες

που καλούν τον λαουτζίκο να μη στέλνει τα παιδιά του στα «ξένα»,

που προτρέπονται τα παιδιά να μένουν εδώ και να παλεύουν υπό άκρως αντίξοες συνθήκες,

που το «λιβάνισμα» στην παρούσα κυβέρνηση προκαλεί μαζικό μαστούρωμα,

που για τις παθογένειες ευθύνονται αποκλειστικώς οι «προηγούμενοι»

(κι ας ήταν και οι περισσότεροι «προηγούμενοι»

στην ίδια παράταξη με τούς ανέφταιγους τούς νυν).

Έστω κι έτσι, όμως,

εκπέμπεται το ανεκτιμήτως θετικό μήνυμα

ότι οι αναφορές στο Παιδί ανασταίνουν τη Συνείδηση που συχνά νεκρώνει η Τηλεόραση.

Και οι νοούντες νοήτωσαν…

Επιμύθιο:

Παίδες, αυτά για σήμερα..!

Ξέρω ότι θα σάς λείψει η στήλη

(δεν θα λείψει σε αυτούς που καταλαβαίνουν ότι δεν πρόκειται να τούς γλείψει)

και ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη Παρασκευή.

Αν θέλετε να αναπτύξουμε τις προσωπικές μας συνωμοσίες

ενάντια στην (καθεστωτική) Αμορφωσιά,

μπορείτε να μού στέλνετε τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας

-όπως επίσης,

τα βίντεο και τις φωτογραφίες που θα απαθανατίζουν τα κάθε λογής μιντιακά «μαργαριτάρια»-

στις ακόλουθες διευθύνσεις..:

Ο Δάσκαλος