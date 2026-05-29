Αγαπητές Αναγνώστριες και Αγαπητοί Αναγνώστες,

έφτασε η Παρασκευή 29 Μαΐου

και να ’μαστε πάλι στο καθορισμένο εβδομαδιαίο ραντεβού μας,

με την πρωτοπόρο-καινοτόμο στήλη που γεννήθηκε ως πράξη αντίστασης.

Η Αμορφωσιά, η Προχειρότητα, η Τσαπατσουλιά, η Επιπολαιότητα

συναντιούνται επισήμως πλέον με την αριστοφανική νέμεσή τους,

τώρα πια το Χιούμορ και η Σάτιρα γίνονται όπλα

για να αντιμετωπίζουμε την καθημερινή αποδόμηση που υφίσταται η Ελληνική Γλώσσα,

το αρμόζον ακρωνύμιο «MA.LA.KI.A.» περιγράφει επακριβώς το φαινόμενο

και προειδοποιεί τούς «δράστες»

ότι «(αν τολμάτε) διαπράξτε ξανά τη “Δολοφονία τής Γλώσσας”».

Και βεβαίως, δεν (θα) εξαιρείται από τη δηκτικότητα η εφημερίδα μας,

καθώς το δικαίωμα στον Σαρκασμό και στην Κριτική

οφείλει να έχει πάντοτε ως αφετηρία τον Αυτο-Σαρκασμό και την Αυτο-Κριτική.

Η εμφάνισή μας αποφέρει ήδη εις το έπακρον τα προσδοκώμενα αποτελέσματα,

η «Πιάτσα των Βολεμένων» έχει ξεκινήσει τις συνήθεις κραυγές

που βγάζει κάθε «πιάτσα» όταν ο Ρομαντισμός πάει κόντρα στο «Σύστημα»,

οι «Τζαμπατζήδες τής Δημοσιογραφίας» συνειδητοποιούν ότι ήγγικεν η «Ώρα τής Πληρωμής».

Εν κατακλείδι,

απόλυτος σεβασμός στο «Ανθρώπινο Λάθος» μεν,

αλλά ουδεμία ανοχή προς τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη συνθήκη

ως σεσημασμένο επιχείρημα για να αθωώνουν τη λαθομανία τους.

Κατόπιν τούτων, πάμε στο σημερινό «Top-20». Απολαύστε το…

…

1. Ζούγκλα



1) Όταν ουσιαστικό προσδιορίζει ουσιαστικό ή επίθετο προσδιορίζει επίθετο,

πρέπει οι δύο λέξεις να συνδέονται με Ενωτικό.

Το ίδιο ισχύει και με τις επαναλαμβανόμενες λέξεις.

Άρα..: «Βίντεο-ντοκουμέντο» και «καρέ-καρέ».

2) Το «Ο.Α.Κ.Α.» είναι ονομασία γηπέδου και αρκτικόλεξο,

οπότε θέλει εισαγωγικά και τελείες.

2. C.N.N. Greece



1) Ποιος ο λόγος να υπάρχει στην ημερομηνία η μορφή «21/05»;

Τι χρειάζεται το μηδενικό;

Επιτηδευμένη τυπικότητα και ρομποτικός δογματισμός.

2) Λανθασμένη χρήση των σημείων στίξης στη φράση

«…τρεις νεαροί, 18, 16 και 14 ετών που διέπραξαν ληστεία…».

Οι σωστές εκδοχές είναι «…τρεις νεαροί 18, 16 και 14 ετών, που διέπραξαν ληστεία…»

και «…τρεις νεαροί -18, 16 και 14 ετών- που διέπραξαν ληστεία…».

3) Το «πρατήριο υγρών καυσίμων» επαναλαμβάνεται σε διαδοχικές προτάσεις.

Ιδίως στην πρώτη περίπτωση

όπου υπάρχει και η κουραστική Γενική «υπαλλήλου πρατηρίου υγρών καυσίμων»,

θα έπρεπε να είχε απλοποιηθεί η διατύπωση με τη λέξη «βενζινάδικο(υ)».

4) Η αποστροφή «με την απειλή χρήσης μαχαιριού»

είναι φλύαρη μπούρδα με κίβδηλη θεσμικότητα και συνάμα αλλοιώνει την Ουσία.

Το σωστό είναι «με την απειλή μαχαιριού»,

καθώς η «απειλή χρήσης μαχαιριού» δεν προϋποθέτει απαραιτήτως την ύπαρξη μαχαιριού.

Αν κάποιος πει «Θα σε μαχαιρώσω»,

δεν αποτελεί θέσφατο ότι φέρει μαχαίρι,

ούτε πως το επιδεικνύει/κραδαίνει προς το (επικείμενο) θύμα του.

5) Το ρήμα «προσέγγισαν» έχει τονισμό

που παραπέμπει στην Προστακτική και όχι στον Αόριστο

(προτιμάται το «προσεγγίσαν/προσεγγίσανε»),

ενώ το ίδιο συμβαίνει και με το «αφαίρεσαν»,

που ακόμη και στη Νεοελληνική θεωρείται δόκιμη η μορφή Αορίστου «αφήρεσαν».

Επίσης, είναι ενοχλητική η επανάληψη τού φλούφλικου ρήματος «αφαιρώ»,

όταν μιλάμε για ληστεία.

6) «Βρέθηκε πάνω τους μαχαίρι 27 εκατοστών»;

Το είχαν και οι τρεις πάνω τους;

7) «το εν λόγω μαχαίρι»;

Οποία ασχετοσύνη, οποία καρικατούρα λογοτεχνικότητας,

να αναφέρεσαι στο ευρεθέν όργανο με τη φράση «το εν λόγω».

8) Οι γλωσσολόγοι εισηγούνται να κλίνεται και να γράφεται με «όμικρον» το νόμισμά μας,

ώστε να διαχωρίζονται ορθογραφικώς και νοηματικώς οι όροι

«Ευρο-Πολιτική» (η πολιτική περί τού νομίσματος)

και «Ευρω-Πολιτική» (η πολιτική περί τής Ευρώπης).

Γκέγκε;

3. Pro News



1) Ο συνδυασμός τού τίτλου με τη φωτογραφία είναι άκρως παραπλανητικός,

αφού εκπέμπεται η εντύπωση ότι η εικονιζόμενη γυναίκα είναι η δράστις

(δεν υπάρχει έστω μία λέξη στον τίτλο που να δηλώνει το φύλο τού θύματος,

οπότε η φωτογραφία υπονομεύει την Πραγματικότητα και παράγει το αντίθετο συμπέρασμα).

2) Το «σκότωσε» είναι Προστακτική, το «εσκότωσε» είναι Αόριστος.

4. Enikos



1) Οι «Αρχές» πρέπει να γράφονται με κεφαλαίο.

2) Αντί για τα ακαλαίσθητα διαδοχικά κόμματα στη φράση «…και, όπως προέκυψε, …»,

προτιμάται η Διπλή Παύλα -ήτοι, «…και -όπως προέκυψε- …»,

που είναι πιο φιλική προς τη ροή τής πρότασης.

3) Το ρήμα «ταξίδευαν» -εν αντιθέσει με το ορθώς γραμμένο «διέμεναν»-

έχει τονισμό που παραπέμπει στην Προστακτική και όχι στον Αόριστο

(προτιμάται το «ταξιδεύαν/ταξιδεύανε»).

4) Η διατύπωση «από χώρες του χώρου Σένγκεν» εκπέμπει Λεξιπενία.

Η ενοχλητική παρήχηση θα είχε αποφευχθεί με τη χρήση τής λέξης «κράτη».

5) «ελαχιστοποιώντας με τον τρόπο αυτό».

Η πανηλίθια δημοσιογραφική «μοδίτσα» είναι πάλι εδώ,

η Αντωνυμία τοποθετείται -άνευ λόγου και αιτίας- μετά από το Ουσιαστικό,

αν ρωτηθεί ο συντάκτης γιατί δεν έγραψε «ελαχιστοποιώντας με αυτόν τον τρόπο»,

θα πάθει «κοκομπλόκο».

6) «για να πραγματοποιήσουν τον εγκληματικό τους σκοπό.».

Η πανηλίθια δημοσιογραφική «μοδίτσα» είναι πάλι εδώ,

ο αδύναμος τύπος τής προσωπικής/κτητικής αντωνυμίας

μπαίνει ανάμεσα στο επίθετο και στο ουσιαστικό αντί να τοποθετηθεί στο τέλος τής πρότασης,

αν ρωτηθεί ο συντάκτης γιατί δεν έγραψε

«για να πραγματοποιήσουν τον εγκληματικό σκοπό τους.»,

θα πάθει «κοκομπλόκο».

7) «καθοδηγούσαν τα μετακινούμενη μέλη…,

…για να πραγματοποιήσουν τον εγκληματικό τους σκοπό.»

και

«επιτηρούσαν τις κατοικίες-στόχους ώστε να διαπιστώσουν την απουσία των ενοίκων.».

Η πανηλίθια δημοσιογραφική «μοδίτσα» είναι πάλι εδώ,

το πρώτο ρήμα μπαίνει στον παρελθοντικό χρόνο

(άλλοτε στον Αόριστο, άλλοτε -όπως κι εδώ- στον Παρατατικό)

και τα επόμενα ρήματα μπαίνουν στον Ενεστώτα.

Οι σωστές διατυπώσεις είναι..:

«καθοδηγούσαν τα μετακινούμενα μέλη…,

…για να πραγματοποιούσαν τον εγκληματικό σκοπό τους.»

και

«επιτηρούσαν τις κατοικίες-στόχους, ώστε να διεπίστωναν την απουσία των ενοίκων.».

8) «Τα μέλη της οργάνωσης σύμφωνα με την ΕΛΑΣ…».

Η «ΕΛ.ΑΣ.» είναι αρκτικόλεξο και ονομασία δημόσιας υπηρεσίας/Σώματος,

οπότε θέλει τελείες και εισαγωγικά.

Αντί η πρόταση να ξεκινήσει με τη μορφή

«Σύμφωνα με την “ΕΛ.ΑΣ.”, τα μέλη τής οργάνωσης…»

ώστε να μη διακόπτεται η ροή τής πρότασης,

υπάρχει αυτός ο αχταρμάς που υποδηλώνει τάσεις ανερμάτιστης φλυαρίας.

9) «…με σκοπό την παράνομη αποκόμιση εισοδήματος.».

Η Δημοσιογραφία δεν είναι να ξεπατικώνεις τα δελτία Τύπου τής «ΕΛ.ΑΣ.»,

όπου ορθώς για τυπικούς λόγους αναφέρονται τα Αυτονόητα.

Προφανώς και ο σκοπός των μελών τής εγκληματικής οργάνωσης,

ήταν η «(παράνομη) αποκόμιση εισοδήματος».

10) Ανυπόφορη η επαναλαμβανόμενη χρήση τής αντωνυμίας «τα οποία».

Η Αναφορικότητα (δύναται να) πρεσβεύεται και από το μόριο «που».

5. Newsit



Αν ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο δηλώσει με θαυμασμό

«Στο Ανθρώπινο Σώμα μού αρέσει ο Κώλος»,

οι δημοσιογραφικές ιστοσελίδες θα βάλουν στη λέξη «Κώλος»

όλα τα «παπάκια», τις διέσεις, και τα «ιερογλυφικά» που υπάρχουν,

ενώ η κακόγουστη λέξη «κωλοτούμπα» γράφεται παντού άνευ λογοκρισίας.

Κι όλα αυτά,

για να μην αρχίσει να βγάζει αφρούς

ο κομπλεξικός/πουριτανός/ξευτίλας/υποκριτής/ψυχάκιας/σεξολιγούρης Νεοέλληνας

και να μην πληγωθεί η θλιβερή «Αισθητική τού… Δόλου» του.

6. Πρώτο Θέμα



1) «…οι γονείς τους, τους είχαν δέσει τα μάτια…».

Δεν είναι κακή επιλογή η χρήση τού κόμματος ανάμεσα στα δύο «τους»,

όμως -πέρα από την προαιρετική αλλά χρήσιμη επιλογή

να τονίζεται ο αδύναμος αντωνυμικός τύπος

όταν λειτουργεί ως άμεσο αντικείμενο τού ρήματος-

θα ήταν προτιμότερη η διατύπωση «…τούς είχαν δέσει τα μάτια οι γονείς τους…»,

για να μην υπήρχαν τα διαδοχικά «τους».

2) Το «δήλωσε» είναι Προστακτική, το «εδήλωσε» είναι Αόριστος.

Επίσης, και το «εντόπισε» είναι Προστακτική,

αν και ο Αόριστος «ενετόπισε» φαντάζει ξένο προς τα σύγχρονα γλωσσικά ειωθότα.

3) Η «Χωροφυλακή» και η Αστυνομία -ως δημόσιες υπηρεσίες/Σώματα-

πρέπει να γράφονται με κεφαλαίο.

4) «τη μητέρα» και όχι «την μητέρα».

5) Μπορεί ένα κόμμα ή η απουσία ενός κόμματος να αλλοιώσει απολύτως το νόημα;

Βεβαίως και μπορεί.

Όπως είναι γραμμένη η φράση

«…ο πατέρας του παιδιού

που έχει χωρίσει από τη μητέρα μόλις πληροφορήθηκε για την εξαφάνιση της οικογένειας

μετέβη στην αστυνομία…»,

δηλώνει ότι η αιτία τού χωρισμού ήταν η εξαφάνιση τής οικογένειας

(εν προκειμένω, έχουμε συνολικώς χείριστη χρήση των σημείων στίξης).

Ως εκ τούτου, οι σωστές μορφές είναι οι εξής:

«…ο πατέρας τού παιδιού, που έχει χωρίσει από τη μητέρα,

μόλις πληροφορήθηκε για την εξαφάνιση τής οικογένειας μετέβη στην Αστυνομία…».

και

«…ο πατέρας τού παιδιού -ο οποίος έχει χωρίσει από τη μητέρα-

μόλις πληροφορήθηκε για την εξαφάνιση τής οικογένειας μετέβη στην Αστυνομία…».

7. You Weekly



1) Ο τίτλος τής σειράς πρέπει να μπει σε εισαγωγικά.

2) Έχετε ξεχάσει τη λέξη «μάχη» μετά το ρήμα «Έδινε», αλλά σκασίλα σας, ε;

3) Το αρκτικόλεξο «A.L.S.» θέλει τελείες και εισαγωγικά

(«Amyotrophic Lateral Sclerosis» – ελληνιστί: «Αμυοτροφική Πλευρική Σκλήρυνση»).

8. Skai



«καταθέσεις φιλάθλων»; «φιλάθλων»; Είστε σοβαροί;

Σε μία υπόθεση δολοφονίας,

σε μία υπόθεση δολοφονίας αστυνομικού,

σε μία υπόθεση με προφυλακισμένους και με δεκάδες κατηγορούμενους,

σε μία υπόθεση όπου οι διώξεις κάνουν λόγο για «Εγκληματική Οργάνωση»,

χρησιμοποιείτε τη λέξη «φίλαθλοι»;

Ναι, οι καταθέτοντες δεν είναι a priori ένοχοι,

ναι, οι εν λόγω καταθέτοντες ίσως είναι απλώς/αποκλειστικώς μάρτυρες,

όμως θα έπρεπε να προσδιορίζονται ως «οπαδοί»,

ώστε να αντανακλάται η σοβαρότητα τού συμβάντος που έχει οδηγήσει στη δίκη

και να κατατίθεται η ελάχιστη ένδειξη σεβασμού προς τη μνήμη τού δολοφονημένου Λυγγερίδη.

Όμως, αν είσαι «χοντράνθρωπος», πού να ξέρεις από Λεπτότητα..;

9. Tlife



1) Η Βικτώρια είναι κόρη τους και όχι μόνον κόρη τής εκλιπούσης.

2) Όταν το Πρόσωπο δεν έχει άμεση επαφή με την Ιδιότητα, πρέπει να προηγείται κόμμα

(πόσω μάλλον, που εδώ το «της» αποκτά κτητική σημασία).

Επίσης, όταν το Πρόσωπο βρίσκεται εν μέσω τής πρότασης και όχι στο τέλος της,

πρέπει να έχει κόμματα εκατέρωθεν.

3) Είναι που είναι δημοσιογραφικό κλισέ το «τελευταίο αντίο»,

τουλάχιστον ας είχατε γράψει το «Αντίο» με κεφαλαίο

και να το απομονώνατε μέσα σε εισαγωγικά για την αρμόζουσα έμφαση.

Ως εκ τούτων..:

«Πιασμένος χέρι-χέρι με την κόρη τους, Βικτώρια, ο Τραϊανός Δέλλας, στο τελευταίο “Αντίο”»

10. Daily Media



1) «μη στενοχωρήσει» και όχι «μην στενοχωρήσει».

2) Το «Documento» ως ονομασία εφημερίδας και το «Facebook» ως ονομασία πλατφόρμας,

πρέπει να μπαίνουν σε εισαγωγικά.

3) Τα «χρησιμοποίησε, χαρακτήρισε, ξεχώρισε, άφησε, σημείωσε»

είναι παρακμιακή ταυτοσημία ΚΑΙ για τον Αόριστο, ΚΑΙ για την Προστακτική.

4) «τον νέο Αλέξη Τσίπρα»;

Το επίθετο «(τον) νέο» πρέπει να μπει σε εισαγωγικά

(όχι επειδή δεν καταλαβαίνουμε το νόημα, αλλά διότι είναι εύκολη διατυπωσούλα),

ενώ θα ήταν μακράν προτιμότερος ένας θεσμικός προσδιορισμός.

5) «…ξεχώρισε την καλύτερή του υποκριτική στιγμή…»

και «…έχοντας για προεκλογικό του σύνθημα…».

Η πανηλίθια δημοσιογραφική «μοδίτσα» είναι πάλι εδώ,

ο αδύναμος αντωνυμικός/κτητικός τύπος παρεισφρέει στη μέση των διατυπώσεων

αντί να βρίσκεται στο τέλος τους

(«…εξεχώρισε την καλύτερη υποκριτική στιγμή του…»

και «…έχοντας για προεκλογικό σύνθημά του…»).

6) Όπως έγραψα και μόλις παραπάνω,

όταν το Πρόσωπο δεν έχει άμεση επαφή με την Ιδιότητα, πρέπει να προηγείται κόμμα.

Επίσης, όταν το Πρόσωπο βρίσκεται εν μέσω τής πρότασης και όχι στο τέλος της,

πρέπει να έχει κόμματα εκατέρωθεν.

Άρα..: «ο σύμβουλός του, Νίκος Μαραντζίδης, είναι κατά των ηγετών τής Εθνικής Αντίστασης…».

7) «(με τον Περίανδρο) Πόπωπα».

Δύο αστοχίες διέπραξε ο δημοσιογραφίσκος στο επώνυμο «Πώποτας».

8) Αντί «υποδύθηκε», το συντακτίδιο γράφει «υποδήθηκε».

9) «έχοντας για προεκλογικό του σύνθημα, στη σειρά, τη φράση “Εμπρός πίσω”.».

Η διευκρίνιση «στη σειρά» μαρτυρά

ότι το δημοσιογραφοειδές νομίζει πως απευθύνεται σε μονοψήφια «I.Q.».

Όσο για τη φράση «Εμπρός πίσω»,

θα πρέπει να γραφτούν -είτε με κεφαλαίο, είτε με μικρό- και τα δύο τοπικά επιρρήματα,

και θα πρέπει επίσης να συνδεθούν με Ενωτικό

ή να τούς προσδίδεται αυτοτέλεια ως ξεχωριστές μονολεκτικές προτάσεις.

Άρα..: «Εμπρός-Πίσω», ή «εμπρός-πίσω», ή «Εμπρός… Πίσω…».

10) Φριχτή η παρήχηση, φριχτό και το συντακτικό στη φράση

«…σημείωσε ότι το νέο σήμα του κόμματος του Τσίπρα θυμίζει σήμα βενζινάδικου.».

Θλιβερή επανάληψη τής λέξης «σήμα» και τού συγγενούς ρήματος «σημειώνω»,

συνάμα ο προσδιορισμός «νέο» έχει τοποθετηθεί πριν από το «σήμα»

αντί να τοποθετηθεί πριν από την κυρίαρχη έννοια «κόμμα»,

ενώ είναι αντιθεσμική/μεροληπτική -έως κι «εχθρική»-

η αναφορά τού επωνύμου χωρίς να συνοδεύεται από το όνομα.

Εν κατακλείδι, η σωστή μορφή είναι η εξής:

«…ετόνισε ότι το έμβλημα τού νέου κόμματος τού Αλέξη Τσίπρα, θυμίζει σήμα βενζινάδικου.».

11. S.DN.A.



1) F4 = Αν το πατήσετε μαζί με το «Alt», κλείνει το ενεργό «παράθυρο» ή πρόγραμμα,

ενώ αν το πατήσετε μαζί με το «Ctrl», κλείνει το τρέχον έγγραφο ή την τρέχουσα καρτέλα.

Το ασχετίδιο πήρε το «Final-Four» και το κατήντησε κουμπί στο πληκτρολόγιο

(τουλάχιστον, αν η διοργάνωση ήταν «Final-Five»,

η γελοία συντομογραφία θα παρέπεμπε σε μαχητικό αεροσκάφος).

2) Πού να ξέρει το ασχετίδιο

ότι η σωστή μορφή τής λέξης είναι «συγγνώμη» και όχι «συγνώμη»

(όπως αντιστοίχως, λέμε «συγγενής» και όχι «συγενής»).

12. iefimerida



1) Οι σεσημασμένες εισαγωγικές συγκριτικές παρόλες

«Ειδικότερα», «Αναλυτικότερα», «Πιο συγκεκριμένα»,

είναι αποκρουστικά δημοσιογραφικά τσιτάτα.

2) Δεν υπάρχει λόγος να αναφέρεται σε δύο διαδοχικές προτάσεις η λέξη «ιδιοκτήτης»,

καθώς -με δεδομένη την αρχική αναφορά στους πυροβολισμούς που δέχθηκε στα πόδια-

μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ο προσδιορισμός «θύμα».

3) «Στη συνέχεια, ο δράστης επιβιβάστηκε σε αυτοκίνητο, όπου ήταν άλλα τρία άτομα,

και έφυγε από την περιοχή.».

Έφυγε μόνο(ς) ο δράστης από την περιοχή (sic);

Τα έτερα τρία άτομα που βρίσκονταν ήδη στο αυτοκίνητο, έμειναν στην περιοχή (sic);

Επίσης,

είναι καφενειακό το ρήμα «ήταν» στη φράση «(στο αυτοκίνητο) ήταν άλλα τρία άτομα…»,

διότι αποδυναμώνεται το «Μήνυμα τής Συνέργειας».

Προτείνεται η διατύπωση «…τον περιμένανε τρία άτομα…».

Όσο για τα τρία κόμματα που υπάρχουν στην πρόταση,

η εικόνα θα ήταν σαφώς καλύτερη αν δεν υπήρχαν καν τα δύο εξ αυτών

ή αν χρησιμοποιούταν η Διπλή Παύλα.

Ως εκ τούτων, οι δύο σωστές μορφές είναι η εξής:

«Στη συνέχεια,

ο δράστης επιβιβάστηκε σε αυτοκίνητο όπου τον περιμένανε τρία άτομα

και έφυγαν από την περιοχή.»

και

«Στη συνέχεια,

ο δράστης επιβιβάστηκε σε αυτοκίνητο -όπου τον περιμένανε τρία άτομα-

και έφυγαν από την περιοχή.»

4) Η «Λεωφόρος» γράφεται με κεφαλαίο

(ότ)αν μιλάμε για το ιστορικό γήπεδο τού Παναθηναϊκού

και με πεζό όταν πρόκειται για δρόμους.

5) Ο εσωτερικός τίτλος κάνει λόγο για «δύο συλλήψεις»,

αλλά στην τελευταία παράγραφο αναφέρεται πως

«Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τρεις από τους επιβαίνοντες».

Απ’ ό,τι φαίνεται,

οι αστυνομικοί αξιοποιήσανε τον μεσολαβήσαντα χρόνο

από τον τίτλο μέχρι τον επίλογο τού κειμένου

και εκάμανε ακόμα μία συλληψούλα.

6) «κατεδίωξαν/καταδιώξανε» και όχι «καταδίωξαν».

7) Η διατύπωση «προσέκρουσε σε 3-4 οχήματα» είναι δημοσιογραφικός κομπογιαννιτισμός.

Αφού ο αριθμός των οχημάτων δεν είναι μεγάλος

(ώστε να δικαιολογούταν η σχετικότητα στην προσέγγιση/εκτίμηση),

αν δεν γνωρίζουμε πόσα ακριβώς ήταν τα τρακαρισμένα αυτοκίνητα,

θα πρέπει να πούμε «προσέκρουσε σε αρκετά οχήματα»

ή -ακόμη καλύτερα- «προσέκρουσε σε αδιευκρίνιστο αριθμό οχημάτων».

8) «επί τους οδού» (άνευ σχολίου).

9) Το «κατάφερε» είναι Προστακτική, το «κατέφερε» είναι Αόριστος.

13. News Bomb



Οι «βαθμοί Κελσίου» δεν είναι βιταμίνη, ούτε χημικό στοιχείο (άνθρακας).

Επίσης, ο εκάστοτε αριθμός που αναφέρεται στη Θερμοκρασία,

δεν είναι εφαψίας σε «Μέσα Μαζικής Μεταφοράς»

για να πηγαίνει να κολλάει στο σύμβολο τής κλίμακας Κελσίου.

Οι «βαθμοί Κελσίου» συμβολίζονται με «°C».

14. Espresso



1) Είτε τα ζεύγη, είτε τα δίπολα, πρέπει να συνδέονται με Ενωτικό.

2) Η λέξη «αέρας» θα έπρεπε να βρίσκεται εντός εισαγωγικών,

αλλά αφού χρησιμοποιούνται ήδη δύο φορές,

καλό θα ήταν να μην υπήρχε καν ή να μην αναφερόταν ο τίτλος τής εκπομπής.

3) «στον “αέρα”» και όχι «στο “αέρα”».

Άρα..: «“Καρφιά” Ζαμπέτογλου-Αναγνωστόπουλου από τον/στον “αέρα” τής εκπομπής τους»

15. Athletiko



Εδώ έχουμε ένα λάθος με εξαιρετικό γλωσσικό ενδιαφέρον.

Το μόριο «μην» ακολουθεί τον γνωστό κανόνα που διέπει την κατάληξη «-ν»

μόνο στις περιπτώσεις που προηγείται ρήματος,

ενώ γράφεται με τη μορφή «μη» όταν μπαίνει πριν από ουσιαστικά/επίθετα/μετοχές

(εξ ου και οι πασίγνωστες φράσεις

«Ουκ αν λάβοις παρά τού μη έχοντος», «Ο μη εργαζόμενος μηδέ εσθιέτω»,

«Χώρος για μη καπνίζοντες», και ούτω καθ’ εξής).

16. Κουτί τής Πανδώρας



1) Ναι, το «και» είναι ο πιο απαραίτητος και συνηθέστερος σύνδεσμος,

αρκεί να μην εκπέμπεται εθισμός στη χρήση του.

2) Οι ονομασίες «RealPolls», «Protagon», «Πλεύση Ελευθερίας», «ΜέΡΑ25»

πρέπει -όπως συνέβη και με την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία»- να μπαίνουν σε εισαγωγικά.

3) Τα αρκτικόλεξα/ονομασίες «Ν.Δ.», «ΕΛ.Α.Σ.», «ΠΑ.ΣΟ.Κ.», «ΣΥ.ΡΙΖ.Α.»

πρέπει να έχουν τελείες και να μπαίνουν σε εισαγωγικά.

4) «…αυξημένο ποσοστό σε σχέση με την έρευνα του Απριλίου…».

Αυτό το ασόβαρο «σε σχέση» παραπέμπει στην κλασική φράση «είναι περίπλοκο».

Η δέουσα θεσμικότητα θα εκπεμπόταν (θα πω και «εξεπέμπετο» για να καούν εγκέφαλοι),

αν επιλεγόταν η διατύπωση «σε σύγκριση/συγκριτικώς/εν συγκρίσει».

Όλα εγώ πχια;

5) Ο σύνδεσμος «ενώ» δεν είναι για χόρταση,

πόσω μάλλον που δημιουργεί και λεξιπενίζουσα παρήχηση με το ρήμα «είναι».

6) Οι ημεδαποί δημοσιογραφίσκοι φλεξάρουν ακόμη και στα πιο ακατάλληλα σημεία

το -ούτως ή άλλως- πενιχρό λεξιλόγιό τους,

προσπαθώντας έμπλεοι απελπισίας να δείξουν ότι ξέρουν από συνωνυμίες.

Έτσι, διαβάζουμε εδώ ότι το «ΠΑ.ΣΟ.Κ.» υποχωρεί στην «τέταρτη σειρά».

Μιλάμε για «“Ελληνικά” Νηπιαγωγείου».

7) Στη φράση «μεγάλη είναι η πτώση καταγράφεται»,

πού είναι το αναφορικό μόριο «που»;

8) Η επισφράγιση των επισημάνσεων και διαπιστώσεών μας,

έρχεται με την αποκρουστική/σεσημασμένη συγκριτική εισαγωγή «Πιο συγκεκριμένα».

Μία κατ’ ευφημισμόν δημοσιογραφία, η οποία μειονεκτεί σε κάθε θετικό «πιο».

17. News Break



Απύθμενη η Νεοελληνική Δημοσιογραφική Βλακεία. Α-ΠΥΘ-ΜΕ-ΝΗ.

Αυταποδείκτως το περιγραφόμενο συμβάν έχει τεράστια σοβαρότητα,

αλλά ο φαιδρός συντακτίσκος επιφέρει την απόλυτη γελοιοποίηση στην Είδηση,

καθώς -βάσει τού τίτλου και τού υπότιτλου-

παράγει την αίσθηση ότι το επεισόδιο ενδο-οικογενειακής βίας προεκάλεσε ναυάγιο.

Είναι προφανές ότι οι συλλήψεις αφορούν σε δύο ξεχωριστά γεγονότα

που δεν έχουν την παραμικρή σύνδεση μεταξύ τους,

όμως -εφ’ όσον αποφασίζεις να υπονοήσεις στον τίτλο πως υπήρξε και έτερο περιστατικό

(σύλληψη ημεδαπού κυβερνήτη τουριστικού σκάφους για πρόσκρουση σε ύφαλο)-

υποχρεούσαι να κάνεις σχετική μνεία και στον υπότιτλο.

Κατόπιν τούτων,

ουδεμία απαίτηση έχουμε από αυτό το άτομο

να γνωρίζει ότι το «άσκησε» είναι Προστακτική και το «ήσκησε» είναι Αόριστος.

18. Women Only



1) Παλαιότερα υπήρχε ένα «αφαιρετικό» ανέκδοτο που έλεγε ότι

«Οι τέσσερ(ε)ις Ευαγγελιστές ήταν τρεις. Οι εξής δύο: ο Ιωάννης.».

Εδώ έχουμε μία διασκευή α λα «roller-coaster»,

καθώς -όπως προκύπτει από το κείμενο-

οι γάμοι τής Μαριάντας Πιερίδη ήταν τέσσερ(ε)ις (βάσει τού αυτοσαρκασμού της),

οι εξής τρεις (βάσει τού τίτλου),

οι Νέστορας Φωτιάδης και Δημήτρης Κατριβέσης (βάσει τού κειμένου).

2) «Νέστωρ» στην Καθαρεύουσα, «Νέστορας» στη Δημοτική.

Η μορφή «Νέστωρας» είναι καραμπινάτη ημιμάθεια

(το επιβεβαιώνει κι ο αγαπημένος κάστωρ, ο «Μπομπ, ο κάστορας»).

3) «πρώην σύζυγοί της είναι» και όχι «πρώην σύζυγοί της υπήρξαν»

(η λέξη «πρώην» εκφράζει ήδη το Παρελθόν,

το αχρείαστο παρελθοντικό ρήμα «υπήρξαν» εκπέμπει άσχημο μήνυμα).

Επίσης, η διαδοχική χρήση των «υπήρξαν, υπήρξε» συνιστά Λεξιπενία

(δεν είχαμε την παραμικρή αμφιβολία, άλλωστε).

4) «γυιος» και όχι «γιος».

19. Yupiii



Η κεντρική σελίδα ενός site.

Εμπόριο επί τού τελευταίου «Αντίο».

«Clickbait» σε βαθμό παραληρήματος, επί τού τελευταίου «Αντίο».

Πώς δεν μπερδεύτηκαν να γράψουν για τελευταίο «Αντίο»

και στην ανάρτηση με την κοσμική εκδήλωση τού «Top Gear Greece».

Θλιβερή κατάσταση.

20. News Beast



Η «Συντριβή τής Μάνας», Το «Πένθος τής Μάνας», ο «Οδυρμός τής Μάνας»,

μετατρέπονται -μέσω τής ποταπής υπόδειξης- σε απάνθρωπο θέαμα.

Ό,τι πιο σάπιο να παραπέμπεις τούς πολίτες/αναγνώστες στο σημείο τού βίντεο

όπου η Μάνα εκφράζει το ξερίζωμα τής ψυχής της.

«Μη χάνετε χρόνο· πηγαίν’τε κατ’ ευθείαν στο 1:25 να απολαύσετε μητρικό θρήνο.».

Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΝΕΚΡΟΚΑΠΗΛΙΑ.

Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΕΝΘΟΚΑΠΗΛΙΑ.

Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΧΥΔΑΙΟΤΗΤΑ.

Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΝΑΙΣΧΥΝΗ.

Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΞΕΥΤΙΛΑ.

Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΑΤΑΝΤΙΑ.



Επιμύθιο:

Παίδες, αυτά για σήμερα..!

Ξέρω ότι θα σάς λείψει η στήλη

(δεν θα λείψει σε αυτούς που καταλαβαίνουν ότι δεν πρόκειται να τούς γλείψει)

και ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη Παρασκευή.

Αν θέλετε να αναπτύξουμε τις προσωπικές μας συνωμοσίες

ενάντια στην (καθεστωτική) Αμορφωσιά,

μπορείτε να μού στέλνετε τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας

-όπως επίσης,

τα βίντεο και τις φωτογραφίες που θα απαθανατίζουν τα κάθε λογής μιντιακά «μαργαριτάρια»-

στις ακόλουθες διευθύνσεις..:

Ο Δάσκαλος