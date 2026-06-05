Αγαπητές Αναγνώστριες και Αγαπητοί Αναγνώστες,

έφτασε η Παρασκευή 5 Ιουνίου

και να ’μαστε πάλι στο καθορισμένο εβδομαδιαίο ραντεβού μας,

με την πρωτοπόρο-καινοτόμο στήλη που γεννήθηκε ως πράξη αντίστασης.

Η Αμορφωσιά, η Προχειρότητα, η Τσαπατσουλιά, η Επιπολαιότητα

συναντιούνται επισήμως πλέον με την αριστοφανική νέμεσή τους,

τώρα πια το Χιούμορ και η Σάτιρα γίνονται όπλα

για να αντιμετωπίζουμε την καθημερινή αποδόμηση που υφίσταται η Ελληνική Γλώσσα,

το αρμόζον ακρωνύμιο «MA.LA.KI.A.» περιγράφει επακριβώς το φαινόμενο

και προειδοποιεί τούς «δράστες»

ότι «(αν τολμάτε) διαπράξτε ξανά τη “Δολοφονία τής Γλώσσας”».

Και βεβαίως, δεν (θα) εξαιρείται από τη δηκτικότητα η εφημερίδα μας,

καθώς το δικαίωμα στον Σαρκασμό και στην Κριτική

οφείλει να έχει πάντοτε ως αφετηρία τον Αυτο-Σαρκασμό και την Αυτο-Κριτική.

Η εμφάνισή μας αποφέρει ήδη εις το έπακρον τα προσδοκώμενα αποτελέσματα,

η «Πιάτσα των Βολεμένων» έχει ξεκινήσει τις συνήθεις κραυγές

που βγάζει κάθε «πιάτσα» όταν ο Ρομαντισμός πάει κόντρα στο «Σύστημα»,

οι «Τζαμπατζήδες τής Δημοσιογραφίας» συνειδητοποιούν ότι ήγγικεν η «Ώρα τής Πληρωμής».

Εν κατακλείδι,

απόλυτος σεβασμός στο «Ανθρώπινο Λάθος» μεν,

αλλά ουδεμία ανοχή προς τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη συνθήκη

ως σεσημασμένο επιχείρημα για να αθωώνουν τη λαθομανία τους.

Κατόπιν τούτων, πάμε στο σημερινό «Top-20». Απολαύστε το…

…

1. Ζούγκλα



1) Η μορφή «ξεφτιλίζω» είναι λανθασμένη και αποτελεί προϊόν παρετυμολογίας,

καθώς η λέξη παράγεται από την «Ευτέλεια».

Άρα, το ουσιαστικό «ξευτίλα», το επίθετο «ξευτίλας» και το ρήμα «ξευτιλίζω»,

(επιβάλλεται αδιαπραγματεύτως να) γράφονται με «ύψιλον».

2) Ναι μεν ο Υπότιτλος είναι «συγκοινωνούν δοχείο» με τον Τίτλο,

όμως πρέπει να διαθέτει συντακτική αυτοτέλεια/ευστάθεια.

Ως εκ τούτου,

πρέπει να πούμε «Νέος γύρος σκληρής κριτικής…» και όχι «Νέο γύρο σκληρής κριτικής…».

2. Enikos



Πριν πάμε στα λάθη, θα κάνω δύο επισημάνσεις σχετικώς με τις αλλαγές στο «lay-out»:

α) Είχα γράψει εδώ και μήνες

για την απαράδεκτη/κακόγουστη/απωθητική γραμματοσειρά τής ιστοσελίδας

και επί τέλους βλέπουμε μία ευανάγνωστη γραμματοσειρά

που ευνοεί την Ανάγνωση και δεν την καθιστά μαρτύριο.

β) Η καινούργια γραφιστική προσέγγιση τής ονομασίας τής ιστοσελίδας,

θα εξωθούσε σε αυτοχειρία ακόμη και τον κυλικειάρχη τής «Silicon Valley».

Ούτε τη δεκαετία τού ’90 τέτοια θλιβερή κι ανέμπνευστη εικόνα λογότυπου.

1) Το μονοσύλλαβο/άτονο αριθμητικό «μια» εκπέμπει Υποτίμηση και Απαξίωση

(εν αντιθέσει με το δισύλλαβο/τονισμένο αριθμητικό «μία»,

που είναι μακράν προτιμότερο σε ουδέτερες ή θετικές αναφορές),

ενώ συνάμα -επειδή στην ίδια πρόταση υπάρχει και δεύτερο αριθμητικό-

θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί για να μην υπονομεύεται η πιστότητα τής είδησης.

Τόσο δύσκολο είναι να γράψετε «Η εκδήλωση για τα 50 χρόνια…».

«Πυρηνική Φυσική» είναι;

2) Το «ΠΑ.ΣΟ.Κ.» είναι αρκτικόλεξο και ονομασία κόμματος,

οπότε θέλει τελείες και εισαγωγικά.

Επίσης εισαγωγικά θέλει και η «Πλεύση Ελευθερίας».

3) Όταν το Πρόσωπο δεν έχει άμεση επαφή με την Ιδιότητα,

πρέπει να μπαίνουν εκατέρωθεν κόμματα όταν βρίσκεται εν μέσω τής πρότασης.

Εν κατακλείδι..:

«…ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης,

ο πρόεδρος τού “ΠΑ.ΣΟ.Κ.”, Νίκος Ανδρουλάκης,

και η πρόεδρος τής “Πλεύσης Ελευθερίας”, Ζωή Κωνσταντοπούλου,

βρέθηκαν να κάθονται στο ίδιο τραπέζι.».

4) Προκειμένου να μην υπάρχουν πολλά κόμματα σε μία φράση

(εννοώ τα σημεία στίξης και όχι τούς πολιτικούς σχηματισμούς),

προτείνεται να χρησιμοποιούμε και την αποσυμφορητική «Διπλή Παύλα».

5) Πέρα από την αρχαιοπρεπίζουσα γλωσσική αντίληψη

ότι «Δύο αρνήσεις ισούνται με κατάφαση.»,

η διατύπωση «…δεν αντάλλαξαν ούτε μια λέξη…» επιδιώκει την έμφαση σε βαθμό απόγνωσης.

6) Το «αντάλλαξαν» έχει τονισμό που παραπέμπει στην Προστακτική,

το «αντήλλαξαν» είναι ο κλασικός Αόριστος,

το «ανταλλάξαν/ανταλλάξανε» είναι ανεκτή δημοτικοποίηση.

3. Yupiii



1) Ο ιδανικός τρόπος για να καλωσορίσεις το Καλοκαίρι,

είναι να κάνεις βόλτες στην πρωτεύουσα με τον εκλεκτό τής καρδιάς σου

και στη συνέχεια να ποζάρεις στο «Instagram»

δείχνοντας στην απόπατη πλέμπα πώς να περνάει ιδανικά τα θερινά Σαββατοκύριακα.

Τα «Ιδανικά τής Δημοσιογραφικής Ανοησίας».

2) Το «Mega» είναι ονομασία σταθμού/εταιρείας και θέλει εισαγωγικά.

3) «Σαββατοκύριακο» ή «σαββατοκύριακο»;

Ναι μεν υπάρχει γλωσσολογική διχογνωμία,

όμως τάσσομαι αναφανδόν και ασυζητητί με την πρώτη εκδοχή.

Τα «Παρατακτικά Σύνθετα»

-ήτοι, οι σύνθετες λέξεις με ισότιμα τα μέρη τους και με υπονοούμενον τον σύνδεσμο «και»-

πρέπει να ξεκινάνε με κεφαλαίο όταν και τα δύο συνθετικά είναι κύρια ονόματα.

Όπως, λοιπόν, γράφεται με κεφαλαίο ο «Ελληνοαμερικανός»,

έτσι ακριβώς ισχύει και με το «Σαββατοκύριακο».

4) Τα «πέρασε, πόζαρε» είναι Προστακτική και όχι Αόριστος.

5) Ούτως ή άλλως είναι χείριστη η χρήση των σημείων στίξης στο κείμενο,

οπότε δεν δημιουργείται κατ’ ελάχιστον η προσδοκία

να υπήρχε χαριτωμένη συντακτική προσέγγιση στη διατύπωση

«…για να κάνει τις βόλτες της στην πρωτεύουσα μαζί με ποιον άλλον;».

Πώς θα μπορούσε να γραφτεί..;

«…για να κάνει τις βόλτες της στην πρωτεύουσα, μαζί με ποιον άλλον;»

ή

«…για να κάνει τις βόλτες της στην πρωτεύουσα μαζί…, …με ποιον άλλον;»

(επίσης, αντί για ερωτηματικό θα ήταν σωστή και η «Άνω Τελεία»,

ώστε να συνεχιζόταν αρμονικώς η ροή τής πρότασης).

6) Το «Instagram» είναι ονομασία πλατφόρμας, οπότε θέλει κεφαλαίο και εισαγωγικά.

7) Η επαναληπτικότητα «πέρασε, περνάμε»

σημειολογεί στους περαστικούς που κηλιδώνουν το διαρκώς εκπίπτον Λειτούργημα.

8) «από ’δώ και πέρα» και όχι «από ’δω και πέρα».

Είναι σωστή η απόστροφος στην αφαιρετική μορφή τού επιρρήματος «εδώ»,

αλλά πρέπει να διατηρηθεί ο τόνος.

4. Daily Media



1) Είναι προτιμότερη η «Διπλή Παύλα» από τα δύο απανωτά κόμματα,

διότι -στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων-

βελτιώνει το Συντακτικό και την Αισθητική.

Ενίοτε, μάλιστα, απομονώνει το δευτερεύον στοιχείο τής πρότασης,

το οποίο είναι εν προκειμένω η φλύαρη διευκρίνιση «μεταξύ άλλων».

Ως εκ τούτων..: «Η Δώρα Παντέλη μίλησε -μεταξύ άλλων- για την τοξικότητα…»

2) «στομ ανδροκρατούμενο χώρο» (άνευ σχολίου).

3) Η Φλυαρία δηλώνει για δεύτερη φορά την παρουσία της στην ίδια πρόταση

και δη στην αποστροφή

«…δυσκολίες που έχει να αντιμετωπίσει ως γυναίκα μέσα στομ ανδροκρατούμενο χώρο…».

Ποιος ο λόγος να υπάρχει το «μέσα»;

Ποιος ο λόγος να υπάρχει το «μέσα» αφού δηλώνεται από το εμπρόθετο άρθρο;

Άρα..: «…δυσκολίες που έχει να αντιμετωπίσει ως γυναίκα στον ανδροκρατούμενο χώρο…».

Η μπουρδολογική διάθεση πιστοποιείται στο έπακρο

αν σκεφτούμε ότι άπαντες λέμε «Θα πάω σήμερα στο γήπεδο…»

και ουδείς λέει «Θα πάω σήμερα μέσα στο γήπεδο…».

4) «…ανάλογα με το τι συμβαίνει με τ’ αποτελέσματα των ομάδων, με τη διάθεση των οπαδών.».

Η πανηλίθια δημοσιογραφική «μοδίτσα» είναι πάλι εδώ,

το άρθρο «το» χρησιμοποιείται για την ουσιαστικοποίηση ολόκληρης πρότασης.

5) «Γιατί είμαι κι ένας άνθρωπος…».

Άλλη μια πανηλίθια «μοδίτσα» -παννεοελληνικών διαστάσεων, κιόλας- είν’ εδώ,

το «Γιατί» έχει ανελιχθεί στη «Γλωσσική Ιεραρχία»

και εκτός από ερωτηματικό μόριο αντιμετωπίζεται κι ως βολικός αιτιολογικός σύνδεσμος,

αντικαθιστώντας κατά περίστασιν το «διότι», το «επειδή», το «αφού», το «καθώς».

Κάθε εξοικονομημένο κλάσμα δευτερολέπτου είναι πολύτιμο για το «Γραικύλικο Ξύσιμο».

6) «…ενώ δουλεύω μπροστά σε μια κάμερα, δεν είμαι ακόμα 100% άνετη μπροστά σε αυτή.».

Ανεξάρτητα από ό,τι λέει ένας άνθρωπος σε προφορικές δηλώσεις του,

η Δημοσιογραφία οφείλει να καλλωπίζει την «αποδελτίωση»

(εξαιρούνται περιπτώσεις τοποθετήσεων με ιστορική σημασία).

Εδώ θα έπρεπε να υπήρχε η διατύπωση «μπροστά της» και όχι «μπροστά σε αυτή».

7) «(έχει γίνει) τέτοιου είδους επίθεση ηβριστική…».

Το τερατούργημα «ηβριστική» είναι «Ύβρις προς την Ορθογραφία»

και η φράση «τέτοιου είδους» είναι περιττή,

αφού η διατύπωση «υβριστική επίθεση» θα έστελνε άμεσα/αμέσως το μήνυμα.

5. Skai



1) Η νήσος Σάσων ανήκε στην Ελληνική Επικράτεια από το 1864 έως το 1914,

«Σάσων» είναι η ελληνική ονομασία της και -συνεπαγωγικώς- πρέπει να κλίνεται.

Άρα..: «(σ)τη νήσο Σάσωνα» και όχι «(σ)τη νήσο Σάσων».

2) Οι «Η.Π.Α.» είναι αρκτικόλεξο και θέλει τελείες.

3) Όπως ανέφερα και παραπάνω

-και όπως αναφέρω κάθε βδομάδα,

μπας και ξεφύγει έστω ένας άνθρωπος από το θλιβερό «Μπουλούκι τής Μαζικής Αμορφωσιάς»-

όταν το Πρόσωπο δεν έχει άμεση επαφή με την Ιδιότητα,

πρέπει να μπαίνουν εκατέρωθεν κόμματα όταν βρίσκεται εν μέσω τής πρότασης

(συνήθως οι ανελλήνιστοι Νεοέλληνες

βάζουν κόμμα μόνο στα αριστερά τού ονόματος/επωνύμου/ονοματεπωνύμου,

ενώ εδώ συναντάμε την εξαίρεση να έχει μπει κόμμα μόνο στα δεξιά).

Άρα..: «Η Ιβάνκα Τραμπ, κόρη τού προέδρου των Η.Π.Α., Ντόναλντ Τραμπ, περιέγραψε…».

4) Είναι βιαστική, θολή και ασύντακτη η διατύπωση

«Το πρώην στρατιωτικό φυλάκιο ανάμεσα στο Ιόνιο και την Αδριατική

προορίζεται να μετατραπεί σε πολυτελές θέρετρο…».

Η σωστή διατύπωση είναι

«Το πρώην στρατιωτικό φυλάκιο,

το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στο Ιόνιο και (σ)την Αδριατική,

προορίζεται να μετατραπεί σε πολυτελές θέρετρο…».

6. Espresso



1) Όταν βλέπεις να ξεκινάει τίτλος με το φρικώδες «Δε πάει»

(ναι, ακόμα και η απουσία τής κατάληξης «-ν» είναι φρικώδης ενίοτε),

καταλαβαίνεις τι θα γίνεται στο κείμενο.

2) «Ο λόγος για τον Πέτρο Ιακωβίδη

που με τη μαμά του όπως θα δείτε είναι ολόιδια με την αδελφή του, Μορφούλα.».

Το άτομο που έγραψε/συνέταξε ετούτην τη φράση,

πρέπει να ανακηρυχθεί «Πρέσβης των Λειτουργικώς Αναλφάβητων».

Από πού να το πρωτοπιάσεις αυτό το γραπτό έκτρωμα;

Από πού να το πρωτοπιάσεις αυτό το έκτρωμα,

που αποτελεί παράλληλη ευθεία με το Συντακτικό

και δεν προσβάλλει απλώς τη Δημοσιογραφία αλλά συνολικώς το Ανθρώπινο Είδος.

Αν και (θα) είναι χαμένος κόπος, η σωστή μορφή τής πρότασης είναι η εξής:

«Ο λόγος, για τον Πέτρο Ιακωβίδη και για τη μαμά του,

που -όπως θα δείτε- είναι ολόιδια με την αδελφή του, Μορφούλα.»

(σημειωτέον ότι στην ανάρτηση δεν υπήρχε καν φωτογραφία τής Μορφούλας).

3) Τα «πρόσφερε, περίμενε» είναι Προστακτική και όχι Αόριστος.

4) «με περίμενε να τελειώσω»

και «με ρώταγε αν πιστεύω ότι θα μου κάνει καλό, αν του έλεγα “ναι”, ήταν εκεί.».

Ακόμη μια πανηλίθια δημοσιογραφική «μοδίτσα»,

όπου μπαίνει το πρώτο ρήμα σε παρελθοντικό χρόνο και τα επόμενα στον Ενεστώτα

(εδώ, μάλιστα, έχουμε και την ιδιότυπη «τραμπάλα» να επανέρχεται ο Παρατατικός).

Η σωστή μορφή τής πολυπτύχως ασύντακτης δεύτερης πρότασης είναι η εξής:

«με ερώταγε αν επίστευα ότι θα μού έκανε καλό και αν τού έλεγα “ναι” ήταν εκεί.».

5) «επήγαινα» και όχι «πήγαινα»

(η μορφή «πήγαινα» έχει ως τρίτο πρόσωπο το «πήγαινε»,

το οποίο είναι Προστακτική και όχι Αόριστος).

6) «…εγώ κοιμόμουν μισή ώρα, κι άλλη μισή εκείνος

και πήγαινα εγώ στο σχολείο και ο πατέρας μου στη δουλεία.».

Τα απανωτά «και» υπονομεύουν την Ανάγνωση και παραπέμπουν στο Παραλήρημα.

Επιπροσθέτως,

όταν τα «και» εισάγουν προτάσεις με διαφορετικό περιεχόμενο από την αμέσως προηγούμενη,

πρέπει να προηγείται κόμμα.

Τέλος, η παραδρομή «ο πατέρας μου (επήγαινε) στη δουλεία.»,

δεν αφήνει την παραμικρή αμφιβολία για το «πρόβλημα».

7) «Δε μου είπε ποτέ…».

Πέρα από τη διπλή άρνηση που ισούται με κατάφαση,

προτείνεται, το αρνητικό μόριο «δεν» να παίρνει πάντοτε την κατάληξη «-ν»,

ώστε να αποφεύγεται η οπτική και -κυρίως- η νοηματική σύγχυση με το αντιθετικό μόριο «δε».

Ως εκ τούτου..: «Δεν μού είπε ποτέ…».

7. Instanews



1) Ο «ΣΥ.ΡΙΖ.Α.» είναι ονομασία κόμματος και αρκτικόλεξο,

οπότε θέλει εισαγωγικά και τελείες.

2) «Όλα αυτά επί ΣΥΡΙΖΑ γιατί τώρα επί ΕΛ.Α.Σ.».

Μετά απ’ αυτό το επαναλαμβανόμενο «επί», περιμένουμε και το γινόμενο,

αν και το συνολικώς θλιβερό κείμενο θα ήταν προτιμότερο ως «μη γενόμενο».

Όσο για το «γιατί» που χρησιμοποιείται διά πάσαν ανοησίαν, τα είπαμε και παραπάνω.

3) Ευτυχώς που ευρέθη αυτό το αμάλγαμα λεκτικού πλούτου

και μάς ενημερώνει -επαναληπτικώς-

ότι ο Αλέξης Τσίπρας κι ο Κώστας Βαξεβάνης είναι… άντρες.

Σαχλή περιγραφή, που -συν τοις άλλοις- προδίδει υφέρπον σεξιστικό υπόβαθρο.

4) Δύο φορές αναφέρεται η λέξη/ονομασία «documendo»,

δύο φορές βλέπουμε το γελοιωδέστατο λάθος.

Και άντε…,

ακόμη κι αν συγχωρείται το γεγονός

ότι το δημοσιογραφοειδές δεν γνωρίζει πως η σωστή γραφή είναι «documento»,

δεν συγχωρείται ότι αναπαράγει κείμενο

από ιστοσελίδα που -θεωρητικώς- επισκέφθηκε για να αντλήσει περιεχόμενο

(βεβαίως, δεν θα εκπλαγούμε αν απλώς έκανε τυχάρπαστη «αντιγραφή-επικόλληση»,

χωρίς καν να προστρέξει στην «πηγή»).

5) Το αρκτικόλεξο «Μ.Μ.Ε.» θέλει εισαγωγικά και τελείες.

6) «…η εφημερίδα και η ιστοσελίδα του Κώστα Βαξεβάνη στεκόταν στο πλάι του.».

«στέκονταν» και όχι «στεκόταν», διότι έχουμε δύο αντικείμενα

(από δύο αντικείμενα και πάνω -όπως, ομοίως ισχύει και για τα υποκείμενα-

το εκάστοτε σχετικό ρήμα πρέπει να συντάσσεται στον Πληθυντικό).

7) «Σήμερα τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά. Αρκετά θα λέγαμε.».

Ακόμη μια πανηλίθια δημοσιογραφική «μοδίτσα»,

όπου ο κάθε ατάλαντος και φαντασμένος

νομίζει πως αν γράφει πολύ μικρές/κοφτές/έως και μονολεκτικές προτάσεις,

και αν κάνει διάλογο με την «αφεντιά» του

-μετερχόμενος, μάλιστα, αποτυχημένα τσιτάτα επιτηδευμένου καθωσπρεπισμού

(βλέπε τη χαζοβιόλικη φράση «θα λέγαμε»)-

καθίσταται εφάμιλλος με τον Καζαντζάκη, με τον Σαίξπηρ, με τον Μαρκές.

Πέρα, όμως, από την πασίδηλη λογοτεχνική αναξιότητα,

ακόμη και το συντακτικό είναι χάλια,

διότι οι σωστές μορφές είναι οι εξής:

«Σήμερα, τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά. Αρκετά, θα λέγαμε…»

και

«Σήμερα, τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά· αρκετά, θα λέγαμε…».

8) «Ο πρώην πρωθυπουργός και ιδρυτής του ΕΛ.Α.Σ».

Εδώ πια μιλάμε για το «Απόλυτο Χαμαιτυπείο»,

αφού -πέρα από την τελεία που δεν έχει μπει στο τέλος τού αρκτικόλεξου-

ο Τσίπρας προσδιορίζεται ως ιδρυτής ΤΟΥ «ΕΛ.Α.Σ»

(ο «Ε.Λ.Α.Σ.» ήταν ο «Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός»

και η «ΕΛ.Α.Σ.» είναι η «ΕΛληνική Αριστερή Συμπαράταξη»).

9) «Ο πρώην πρωθυπουργός και ιδρυτής του ΕΛ.Α.Σ

και ο γνωστός εκδότης και δημοσιογράφος

έχουν δημιουργήσει μια τεράστια απόσταση μεταξύ τους.».

Θλιβερή η σύνδεση τού ρήματος «δημιουργώ» με το ουσιαστικό «απόσταση»

(παντελώς αδόκιμη διατύπωση αν υπάρχει στοιχειώδης γλωσσική αντίληψη),

τα απανωτά «και» καθιστούν έτι περαιτέρω αφόρητη την Ανάγνωση,

τα ανύπαρκτα σημεία στίξης βάζουν τη σφραγίδα.

Η σωστή μορφή τής πρότασης είναι η εξής:

«Ο πρώην πρωθυπουργός και ιδρυτής τής “ΕΛ.Α.Σ.”,

κι ο γνωστός εκδότης και δημοσιογράφος,

έχουν τώρα πια τεράστια απόσταση μεταξύ τους.».

10) «Και το ερώτημα είναι γιατί;».

Δύο οι σωστές μορφές τής πρότασης:

«Και το ερώτημα είναι, γιατί;», «Και το ερώτημα είναι “Γιατί;”.».

11) «Πως φθάσαμε ως εδώ οι δυο τους να μη μιλιούνται;».

Το «πώς» είναι -εν προκειμένω- τοπικό επίρρημα

και πρέπει να τονιστεί για να μη συγχέεται με τον ομογράμματο/ομόηχο ειδικό σύνδεσμο

(το «πως» χωρίς τόνο, είναι ταυτόσημο με το «ότι» χωρίς υποδιαστολή).

Έχει ενδιαφέρον, επίσης,

να σταθούμε στον αχταρμά όπου εμπλέκονται το πρώτο και το τρίτο πρόσωπα Πληθυντικού,

με τις αποστροφές «Πώς φθάσαμε ως εδώ» και «οι δυο τους να μη μιλιούνται»

(όταν είσαι ετερόφωτος και ετεροπροσδιοριζόμενος,

αισθάνεσαι ότι φτάνεις/καταντάς «ως εδώ»

όταν δεν μιλιούνται ο κάθε «Τσίπρας» και ο κάθε «Βαξεβάνης»).

12) Το «προσπάθησε» είναι Προστακτική και όχι Αόριστος.

Ο Κωνσταντίνος Καβάφης λέει στο περίφημο ποίημα «Όσο Μπορείς»:

«Κι αν δεν μπορείς να κάμεις τη ζωή σου όπως τη θέλεις,

τούτο προσπάθησε, τουλάχιστον, όσο μπορείς..:

μην την εξευτελίζεις μες στην πολλή συνάφεια του Κόσμου,

μες στες πολλές κινήσεις κι ομιλίες.».

13) «Ο Κώστας Βαξεβάνης προσπάθησε να βάλει τα πράγματα σε μια σειρά.

Να εξηγήσει μέσω της πένας του στο κοινό του στο documendo.gr τι συμβαίνει.».

Κι άλλη αδόκιμη/επιτηδευμένη φράση·

μετά το «δημιουργώ απόσταση», τώρα το «εξηγώ μέσω της πένας μου».

Το συντακτικό εξακολουθεί να είναι χείριστο,

οι προτάσεις αυτονομούνται χωρίς ουσία,

η σεσημασμένη υποτίμηση των πολιτών -όρα «Κοινό»- είναι ακόμη ένα στερεότυπο

που μετέρχεται το δημοσιογραφοειδές χωρίς να καταλαβαίνει το νόημα των λέξεων

(«ψηλά γράμματα» που εκπίπτουν σε «ψιλά γράμματα»,

αλλά δεν θα προβώ τώρα σε βαθύτερη ανάλυση και τεκμηρίωση).

Ετυμηγορία: ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΠΕΤΑΜΑ.

8. Κουτί τής Πανδώρας



Τόση κουβέντα έγινε για αυτό το θέμα μόλις πριν·

ε…, δεν θα σάς είχα κι ένα απόσπασμα από το επίμαχο «κατηγορώ» τού Βαξεβάνη;

Αφού, λοιπόν, αναφέρω -έχοντας αναγνώσει το μακροσκελέστατο κι ενδιαφέρον άρθρο-

ότι σε επίπεδο συντακτικής και ορθογραφικής προσέγγισης έχει πάνω από 100 λάθη,

παραθέτω και κρίνω μία χαρακτηριστική παράγραφό του.

1) Ο υπότιτλος έχει χονδροειδέστατο σφάλμα,

καθώς -έστω και αποκλειστικώς με επικοινωνιακούς όρους-

η χρήση τής λέξης «εαυτός» στη φράση

«Θα γράφω αυτό που πιστεύω,

θεωρώντας ότι έτσι κάνω καλό στη Δημοκρατία και στον εαυτό μου»,

εκπέμπει Οπορτουνισμό και Ιδιοτέλεια,

λειτουργώντας αποπροσανατολιστικώς και ζημιώνοντας τις (όποιες αγαθές) προθέσεις.

Άρα, η ιδανική διατύπωση/επιλογή θα ήταν,

να είχε επιλεχθεί η «Συνείδηση»

αντί για τη συχνώς προβληματική επίκληση τής έννοιας «Εαυτός».

2) Οι απανωτές επαναληπτικότητες

«διακυβέρνηση (δις), κυβερνήσεων, κυβέρνησε» και «καλύτερη (τρις)».

θα έπρεπε να αποφεύγονταν με τη χρήση συνώνυμων ή παρεμφερών λέξεων

(δεκτή η πρόθεση για επιδαψίλευση λογοτεχνικής έμφασης,

αλλά εδώ εκπέμπονται βιασύνη και βόλεμα).

3) Ο «ΣΥ.ΡΙΖ.Α.» είναι ονομασία κόμματος και αρκτικόλεξο,

οπότε θέλει εισαγωγικά και τελείες.

4) Τα «κυβέρνησε, διαμόρφωνε, καθόριζε» είναι Προστακτική και όχι Αόριστος.

5) Η διατύπωση «Ευρωπαϊκός παράγοντας» είναι λανθασμένη εις τριπλούν

(επιεικώς, εις διπλούν):

Προτείνεται να βρίσκεται εντός εισαγωγικών.

Πρέπει οι δύο λέξεις να είναι ισότιμες στην απόδοση των αρχικών γραμμάτων τους,

οπότε, είτε θα πούμε «Ευρωπαϊκός Παράγοντας» (προτείνεται),

είτε θα πούμε «ευρωπαϊκός παράγοντας».

Το βέβαιο είναι ότι εδώ έχουμε καραμπινάτο σφάλμα,

αφού η ανισόρροπη μορφή «Ευρωπαϊκός παράγοντας»

μαρτυρά άγνοια τού διαχωρισμού ανάμεσα σε ονομασίες και επιθετικούς προσδιορισμούς

(η ονομασία «Ευρωπαίος» πρέπει πάντοτε να γράφεται με κεφαλαίο,

ο επιθετικός προσδιορισμός «ευρωπαϊκός» είθισται να γράφεται με πεζό

και μόνο σε περιπτώσεις όπως η παρούσα δύναται να υπόκειται σε εξαίρεση).

6) «βάστα Σόιμπλε».

Όταν υπάρχει προσφώνηση (όπως εδώ, δηλαδή),

πρέπει η Προτροπή και το Πρόσωπο να διαχωρίζονται με κόμμα.

Άρα..: «Βάστα, Σόιμπλε.».

7) Σε άρθρα με τέτοιο περιεχόμενο,

προτείνεται να γράφεται με κεφαλαίο η «Κοινωνία».

8) Για τη διασταλτική χρήση τού «Γιατί», τα είπαμε παραπάνω.

9) Απαράδεκτη η «παρήχηση» των διαδοχικών φράσεων

«πολιτικό προσωπικό» και «πολιτική έννοια».

Το «πολιτικό προσωπικό» θα μπορούσε να είχε αντικατασταθεί από το «στελεχιακό δυναμικό».

10) «δεν ήταν ικανό…, …να αντιμετωπίσει αυτό που γινόταν…».

Να πάλι η πανηλίθια δημοσιογραφική «μοδίτσα»,

να πάλι η ιδιότυπη «τραμπάλα» με το Παρελθόν και με το Παρόν.

11) Η απανωτή επαναληπτικότητα «ένας, ενός, έναν»

είναι η… χαμένη αδερφούλα των προηγουμένων επαναληπτικοτήτων.

Συγκίνησις.

12) Το «γνώριζαν» έχει τονισμό που παραπέμπει στην Προστακτική.

Οι σωστές μορφές είναι «γνωρίζαν/γνωρίζανε» και «εγνώριζαν».

13) Το «πλασσάρονταν» γράφεται με ένα «σίγμα»,

εκτός αν κάνεις πλασέ μετά από ελιγμούς που θυμίζουν φίδι.

14) Ούτε ο πιο βέρος Σαλλλλονικιός θα έγραφε τη λέξη «αλαλαγμός» με δύο «διπλά “λάμδα”».

Ντράπηκε κι η Χαλλλλκιδική.

Σ.Σ. Ο Αλαλαγμός προέρχεται από το αρχαίο ηχομιμητικό επιφώνημα «αλαλά/αλαλαί»,

με τη σωστή γραφή του να τεκμαίρεται κι από την πασίγνωστη φράση «κύμβαλο αλαλάζον».

9. News Beast



Τι «κάπου είκοσι κοινότητες» τσαμπουνάς;

Πού νομίζεις ότι βρίσκεσαι; Στο καφενειό; (εσκεμμένος ο παρατονισμός)

Πώς δεν έβαλες στο τέλος και κάνα «ας πούμε, να σούμε, να ’ούμε».

Εν κατακλείδι, όσο υπάρχει το «περίπου», δεν θα βάζεις σε σοβαρές ειδήσεις το «κάπου».

Άϊντε, χαβαλέ.

10. Lady Like



Τα ζευγάρια που δίνουν σημασία σε τέτοιες γελοίες και κομπογιαννίτικες lifestyle σοφιστείες,

είναι βέβαιο ότι θα χωρίσουν νωρίτερα από τα ζευγάρια

που δεν δίνουν σημασία σε τέτοιες γελοίες και κομπογιαννίτικες lifestyle σοφιστείες.

Τα ζευγάρια που δίνουν σημασία σε τέτοιες γελοίες και κομπογιαννίτικες lifestyle σοφιστείες,

πρέπει να χωρίζουν αμέσως, διότι βυθίζεται εξ αιτίας τους ο «Πήχυς τής Αναπαραγωγής»

(τώρα που το σκέφτομαι ξανά, καλύτερα να μένουν μαζί για πάντα,

καθώς θα είναι εξαιρετικώς δύσκολο για την Κοινωνία

να απορροφήσει δύο άτομα με τέτοιο βεληνεκές πανηλιθιότητας).

11. Athletiko



1) Δεν δικαιούται να (αυτο)προσδιορίζεται ως «δημοσιογράφος»,

όποιος δεν βάζει υποδιαστολή στην αντωνυμία «ό,τι»

και δεν τη διαχωρίζει από τον ομογράμματο/ομόηχο σύνδεσμο.

Επίσης, λείπει ένα κόμμα.

Κλείνοντας τις επισημάνσεις για τον… αψεγάδιαστο τίτλο,

τονίζω ότι στις περιπτώσεις

που μία δήλωση εκφράζει από αδιαφορία έως απαξία και άρνηση περαιτέρω συζήτησης,

ταιριάζει η Τελεία και όχι τα Αποσιωπητικά.

Ως εκ τούτων..:

«Αλμέιδα για την αποχώρηση του Μαρσιάλ: Ό,τι βρίσκεται πίσω μας, δεν με αφορά.»

2) Τα «ανακοίνωσε, τόνισε, πέρασε, ακούμπησε, δικαίωσε, αποτέλεσε»

είναι Προστακτική και όχι Αόριστος.

3) «μετά το αποτυχημένο του πέρασμα».

Ακόμη μια πανηλίθια δημοσιογραφική «μοδίτσα» είν’ εδώ,

αφού ο αδύναμος αντωνυμικός τύπος παρεμβάλλεται ανάμεσα στο Επίθετο και στο Ουσιαστικό,

αντί να βρίσκεται στο τέλος τής πρότασης.

Άρα..: «μετά από το αποτυχημένο πέρασμά του (από τη Σεβίλλη).».

(εξαιρούνται περιπτώσεις σημειολογικής/εμφατικής αμεσότητας,

όπως οι διατυπώσεις «το πρώτο μου γκολ», «η αγαπημένη μου ομάδα»,

αλλά και η αποστροφή «με τη νέα του ομάδα» που υπάρχει στο κείμενο).

Όσο για τη «Σεβίλλη»,

δεν ακολουθεί μεν την ισχύουσα οδηγία

περί γραπτής απλοποίησης σε ξένες γλωσσικές προελεύσεις,

όμως ενίοτε επιτρέπονται/νομιμοποιούνται παραδρομές σε ονομασίες -και εν γένει, σε λέξεις-

που έχουν παγιωθεί με την πάλαι ποτέ ορθογραφία τους

στο Συλλογικό Υποσυνείδητο και στη Λογοτεχνική Αισθητική

(εξ ου και έγραψα σε άλλο σχόλιο τον Σαίξπηρ με τη λόγια ελληνοποίηση τού επωνύμου του,

εξ ου και προτείνεται να επιλέγουμε τη μορφή «Βρυξέλλες» αντί «Βριξέλες»).

4) Η «Α.Ε.Κ.» είναι αρκτικόλεξο και πρέπει να έχει τελείες.

5) «συνέντυξη τύπου».

Δύο λέξεις, δύο λάθη έκανε το δημοσιογραφοειδές.

Η «συνέντυξη» άνευ σχολίου, ο «Τύπος» πρέπει να γράφεται με κεφαλαίο

(εκτός αν χρησιμοποιείται ως προσδιορισμός προσώπου

σε φράσεις όπως «Αυτός είναι ωραίος τύπος!»).

6) Η «Ένωση» είναι προσωνύμιο και πρέπει να μπαίνει σε εισαγωγικά.

7) «με την απάντηση του». Απουσιάζει ο επιβεβλημένος διπλός τονισμός.

8) Είναι φριχτή -και συντακτικώς, και ορθογραφικώς- η πρόταση

«Ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ παρουσιάστηκε κι επίσημα από τη νέα του ομάδα

και στη συνέντυξη Τύπου, ρωτήθηκε για τον Άντονι Μαρσιάλ,

λόγω της συνύπαρξής τους στην Ένωση,

με την απάντηση του να είναι ξεκάθαρη.».

Κόμματα σε λάθος σημεία,

κόμματα που δεν έπρεπε να υπάρχουν αλλά υπάρχουν,

κόμματα που έπρεπε να υπάρχουν και δεν υπάρχουν.

Η σωστή μορφή τής πρότασης είναι η εξής:

«Ο πρώην προπονητής τής Α.Ε.Κ. παρουσιάστηκε κι επίσημα από τη νέα του ομάδα,

και στη συνέντευξη Τύπου ρωτήθηκε για τον Άντονι Μαρσιάλ

λόγω τής συνύπαρξής τους στην “Ένωση”,

με την απάντησή του να είναι ξεκάθαρη.».

9) «Ο Μαρσιάλ ανήκει στην κατηγορία των παικτών των οποίων έληξαν τα συμβόλαια

και δεν θα είναι μέρος αυτού που θα ακολουθήσει.».

Η Γενική είναι -λογοτεχνικώς- η πιο άχαρη «Γραμματική Πτώση»,

αλλά πού να αντιληφθεί τέτοιες λεπτομέρειες το δημοσιογραφοειδές;

Το δημοσιογραφοειδές φλυαρεί με απωθητικές διατυπώσεις

(«των παικτών των οποίων», «μέρος αυτού»)

και είναι πιθανό να νομίζει ότι θα τού στείλουν το «Νομπέλ» στο σπίτι του.

Θλιβερές καταστάσεις.

10) «όλην τη σεζόν» και όχι «όλη τη σεζόν».

12. News Break



1) Τυπικώς δεν είναι λανθασμένη η διατύπωση «τέλεση ληστειών (και εν γένει, εγκλημάτων)»,

όμως εκπέμπει στείρα και φαιδρή θεσμικότητα που παράγει γελοίες εικονοπλασίες.

– Πάτερ, τι μυστήρια έχεις κάνει σήμερα;

– Τέκνον μου, έχω τελέσει δυο γάμους, τρεις βαφτίσεις, μια ληστεία, τέσσερις κηδείες.

– Πάτερ μου, οι κηδείες σχετίζονταν με τη ληστεία;

– …

(προτιμάται/προτείνεται η μακράν πιο ταιριαστή λέξη «διάπραξη»)

2) Το «δραπέτευσε» είναι Προστακτική και όχι Αόριστος.

3) Ήθελα να ’ξερα τι σάς οδηγεί να γράφετε τις ημερομηνίες σα να είστε ψηφιακά ρολόγια.

Δηλαδή, αν δούμε τη μορφή «(2/6)», λέτε να μην καταλάβουμε τι είναι;

4) «ΕΛ.ΑΣ».

Τι να κάνει κι αυτός ο αυταπαρνητικός συντάκτης·

έβαλε μεν την πρώτη τελεία στο αρκτικόλεξο «ΕΛ.ΑΣ.»,

όμως έπαθε υπερκόπωση, σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, ρήξη χιαστών,

γαστρεντερίτιδα, ημικρανία, σκουληκοειδίτη, πελματιαία απονευρωσίτιδα,

και δεν ημπόρεσε να βάλει και τη δεύτερη.

Συμβαίνουν αυτά…

(πφφ…, να είσαι τόσο ακάματος και να αλλάζει η ζωή σου από τη μιαν τελεία στην άλλη)

5) «βίντεο-ντοκουμέντο» και όχι «βίντεο ντοκουμέντο».

Τα νοηματικά δίπτυχα «Ουσιαστικό-Ουσιαστικό» και «Επίθετο-Επίθετο»

-δηλαδή, όταν ουσιαστικό προσδιορίζει ουσιαστικό και επίθετο προσδιορίζει επίθετο-

πρέπει να συνδέονται με Ενωτικό

(«αποκάλυψη-βόμβα», «γνωστοί-άγνωστοι», και ούτω καθ’ εξής).

6) «προς τη Γρηγορίου Λαμπράκη» και όχι «προς την Γρηγορίου Λαμπράκη».

7) «(εκμεταλλεύτηκε) το ότι η πόρτα ήταν ανοιχτή.».

Να πάλι η πανηλίθια δημοσιογραφική «μοδίτσα»,

όπου το άρθρο «το» ουσιαστικοποιεί την ακολουθούσα πρόταση

(μάλιστα, εδώ το νόημα εισάγεται απολύτως με τον σύνδεσμο «ότι»,

όμως αν δεν βάλουμε ένα «το» μπροστά, πώς θα διατυμπανίσουμε την ασχετοσύνη μας..;).

8) «Στο κατόπι του φαίνεται με (αργές κινήσεις) ένας σωφρονιστικός υπάλληλος…».

Το πανάσχετο δημοσιογραφοειδές δεν ξέρει πώς να συντάξει μία πρόταση,

δεν ξέρει ποιες λέξεις πρέπει να βάλει στην παρένθεση,

δεν ξέρει ότι εδώ δεν χρειαζόταν καν παρένθεση,

παρά μόνον να υπήρχε σαφής περιγραφή τής καταδίωξης

(«Στο κατόπι του βρίσκεται -αν και με ανεξηγήτως αργές κινήσεις-

ένας σωφρονιστικός υπάλληλος…»).

Εν πάση περιπτώσει,

αν πρέπει να κρατήσουμε την παρένθεση, η σωστή μορφή είναι η εξής:

«Στο κατόπι του φαίνεται (με αργές κινήσεις) ένας σωφρονιστικός υπάλληλος…».

9) «Στο κατόπι του φαίνεται με (αργές κινήσεις) ένας σωφρονιστικός υπάλληλος,

ενώ ένας δεύτερος ενημερώνει για την απόδραση.».

Για να μην μπλέκονται πολλά αριθμητικά «ένας, ένας δεύτερος»,

θα ήταν προτιμότερο να έκλεινε η πρόταση με τη διατύπωση

«…ενώ συνάδελφός του ενημερώνει για την απόδραση.»

(αν θέλεις εμφασούλα, κοτσάρεις και το «έτερος»).

10) «παρ’ ότι» και όχι «παρότι».

11) Η «ΔΙ.ΑΣ.» -ήτοι, η «ΔΙκυκλη ΑΣτυνόμευση»- είναι αρκτικόλεξο και ονομασία υπηρεσίας,

οπότε θέλει τελείες και εισαγωγικά.

12) «έσπευσαν άμεσα».

Δύο λέξεις, τρία λάθη έκανε το δημοσιογραφοειδές.

Σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει και «σπεύδω έμμεσα»;

Νομίζει ο αμόρφωτος ότι το «άμεσα» είναι συνώνυμο με το «αμέσως»

και αγνοεί ότι το «άμεσα» δεν έχει χρονική σημασία αλλά δηλώνει τρόπο ενέργειας.

Όταν σπεύδεις, το «αμέσως (το κατά δημοσιογραφοειδές «άμεσα»)» δεν χρειάζεται καν,

διότι αποτελεί καταγέλαστη υπερβολή.

13) Το «κατάφεραν» έχει τονισμό που παραπέμπει στην Προστακτική.

Ως εκ τούτου, οι αποδεκτές μορφές είναι «καταφέραν/καταφέρανε» και «κατέφεραν».

13. Tlife



Η σωστή διατύπωση είναι η εξής:

«Το αυτονόητο για ’μένα είναι πως ό,τι έρχεται είναι καλύτερο από το προηγούμενο.».

Και τώρα…, θέλω να προσθέσω μία προσαρμοσμένη δική μου άποψη…

Όποιοι γράφουν «ότι πως ό,τι»

-θέλοντας ίσως να διορθώσουν ανεπιτυχώς τη φράση που είπε ο ηθοποιός

ή απλώς κάνοντας λάθος στην «απομαγνητοφώνηση»

(για την ιστορία, ο Γιώργος Γιαννόπουλος εξεστόμισε το επίσης τραγικό «ότι ό,τι»)-

είναι πανάσχετοι και ακατάλληλοι για τη Δημοσιογραφία.

Όσοι δεν συμφωνούν με αυτό, είναι ηλίθιοι, μέτριοι κι ατάλαντοι.

14. Pro News



1) «δεν θα πιάνει ποτέ λιμάνι»,

που σημαίνει «δύο αρνήσεις ισούνται με κατάφαση»,

που σημαίνει ότι θα πιάνει λιμάνι.

2) Η φράση «Οι αριθμοί που κόβουν την ανάσα»

-όπως πρέπει να συμβαίνει με κάθε εσωτερικό τίτλο- θέλει επισήμανση/τονισμό με «Bold».

3) Και τώρα…, έφτασε η στιγμή να πάμε στα «βαριά»:

Τα (σχεδόν) 1.400 μέτρα πώς αντιστοιχούν με ένα μίλι;

Από πού κι ως πού;

Το «Ναυτικό Μίλι» έχει μήκος 1.852 μέτρα,

το «Στατικό Μίλι («Μίλι Ξηράς»)» έχει μήκος 1.609 μέτρα,

ακόμη και το «Αρχαίο Ρωμαϊκό Μίλι» είχε μήκος περίπου 1.480 μέτρα.

Και βεβαίως,

μετά το κατά φαντασίαν μίλι των 1.400 μέτρων,

έρχεται κι η εξόφθαλμη ανακολουθία στον δυνητικό αριθμό φιλοξενίας,

αφού οι 80.000 άνθρωποι επιμερίζονται σε 40.000 μόνιμους κατοίκους,

30.000 καθημερινούς επισκέπτες και 20.000 ως μέλη πληρώματος,

που -με μία απλή προσθεσούλα- μάς δίνουν άθροισμα 90.000 ατομάκια.

Πάει…, ήδη είναι υπέρβαρο το πλοίο, και το βλέπουμε να βουλιάζει συντόμως…

15. iefimerida



1) Το όνομα «Χρίστος»

-έστω και σε αυτήν την προσανατολισμένη/διαχωριστική/παροξύτονη μορφή-

προέρχεται από το θρησκευτικό όνομα «Χριστός»,

είναι γλωσσικώς ομόρριζα και έλκουν την ετυμολογία τους από τη λέξη «Χρίσμα».

Άρα, όσο κι αν είναι διαδεδομένη η γραφή «Χρήστος», πρόκειται για λάθος.

2) Όταν μιλάμε συνολικώς για την «Πολιτική», πρέπει να τη γράφουμε με κεφαλαίο.

3) Ο «ΣΥ.ΡΙΖ.Α.» είναι αρκτικόλεξο και ονομασία κόμματος,

οπότε θέλει τελείες και εισαγωγικά.

4) Αντί να αναφέρεται δύο απανωτές φορές το «κόμμα του Αλέξη Τσίπρα»,

βάζεις στη μία από τις δύο την ονομασία «ΕΛ.Α.Σ.» και καθαρίζεις.

5) Τι προσφέρει η διατύπωση «(δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει) κινήσεις μεμονωμένες»;

Σε τι υπερέχει συγκριτικώς με την αρμονική αλληλουχία «μεμονωμένες κινήσεις»;

6) «πιθανό να» και όχι «πιθανόν να».

7) Ο άλλος πριν, εχώριζε τη φράση εντός/εκτός παρένθεσης.

Αυτός εδώ, χωρίζει τη φράση εντός/εκτός εισαγωγικών («Τα πάντα ρει…», ρέϊ).

8) Τα «θεωρείτο, κινείτο» είναι «καρικατούρες Αορίστου και Καθαρεύουσας».

Οι σωστές μορφές είναι «θεωρούταν, κινούταν» και «εθεωρείτο, εκινείτο».

9) Είναι άκομψο να λες «μια βουλευτής» και «(ας κρατήσουμε) μία επιφύλαξη»,

διότι -όπως εξήγησα παραπάνω- το «μια» έχει σαφώς πιο αρνητικό πρόσημο.

10) Προτιμάται/προτείνεται για τις γυναίκες η μορφή «βουλεύτρια»,

έναντι τής πατριαρχικής/πατριαρχίζουσας λέξης «βουλευτής».

11) Για το «Γιατί» τα είπαμε ξανά και ξανά,

αλλά εδώ έχουμε και μία συνολικώς λανθασμένη πρόταση,

αφού τέμνεται άνευ λόγου και αιτίας.

Οι δύο τελευταίες φράσεις θα έπρεπε να ήταν ενωμένες και διατυπωμένες ως εξής:

«Θεωρούταν ότι ήταν μία βουλεύτρια που κινούταν πολύ κοντά στον Τσίπρα,

αλλά ας κρατήσουμε επιφύλαξη

διότι υπάρχουν και κάποιοι στο περιβάλλον τού πρώην πρωθυπουργού,

που δεν πετάνε τη σκούφια τους ακούγοντας το όνομά της.».

16. Έθνος



1) Το παρομοιωτικό μόριο «Σαν»

δεν εξαιρείται μεν καθολικώς από τον κανόνα που διέπει την κατάληξη «-ν»,

αλλά ενίοτε -για λόγους που σχετίζονται με τη Γλωσσική Αισθητική-

επιτρέπονται κατά περίστασιν παραδρομές.

Εν προκειμένω, λοιπόν,

είναι όντως προτιμότερη η μορφή «Σαν σεισμός» από την τυπικώς σωστή γραφή «Σα σεισμός»,

διότι μειώνεται η παρήχηση τού «σίγμα».

2) Τα «ταρακούνησε, επικράτησε, άγγιζε» είναι Προστακτική και όχι Αόριστος.

3) Το «άκουσαν» παραπέμπει στον τονισμό που έχει η Προστακτική,

οπότε πρέπει να πούμε «ακούσαν/ακούσανε» ή «ήκουσαν (αδόκιμο στην Καθομιλουμένη»).

4) Το «T.N.T.» είναι αρκτικόλεξο (Τri-Νitro-Τoluene), οπότε θέλει τελείες κι εισαγωγικά.

Οι «Η.Π.Α.» είναι αρκτικόλεξο και θέλει τελείες.

Η «N.A.S.A.» είναι αρκτικόλεξο και ονομασία οργανισμού, οπότε θέλει τελείες και εισαγωγικά.

5) Από τη μία,

γίνεται λόγος για εκκωφαντικούς θορύβους,

για πανικό και αναστάτωση, για ταρακούνημα κτιρίων,

από την άλλη,

γίνεται λόγος για ισχυρό διπλό κρότο

που απλώς έγινε αισθητός και έκανε τούς κατοίκους να θορυβηθούν

(το άτομο που συνέταξε την είδηση θεωρεί -προφανώς-

ότι ο «εκκωφαντικός θόρυβος» και το ρήμα «θορυβούμαι» έχουν την ίδια δυναμική).

6) «έναν μετεωρίτη, έναν ισχυρό κρότο».

Δεν μπορείτε να αποτινάξετε την Αοριστία και την Αοριστολογία,

δεν μπορείτε να αποτινάξετε τα αριθμητικά από τη ζωή σας

και τα κοτσάρετε ακόμη κι όταν δεν χρειάζονται κατ’ ελάχιστον.

Εν προκειμένω, ο μετεωρίτης δεν ήθελε συνοδεία,

εκτός αν νομίζετε ότι -στην περίπτωση που δεν υπήρχε το αόριστο αριθμητικό-

θα σκεφτόμασταν ότι έπεσε ο… «Μήτσος ο Μετεωρίτης» (ο γνωστός).

7) Η συντομογραφία «χλμ.» θέλει τελεία.

8) «…το ουράνιο σώμα έκανε την εμφάνισή του…».

Χαχαχα, ήμουν ψυχολογικώς έτοιμος για τη λαμπρή συνέχεια..:

«Άστραψαν τα “φλας” όταν το ουράνιο σώμα έκανε την εμφάνισή του στο “κόκκινο χαλί”,

με ένα φόρεμα που είχε την υπογραφή τού διάσημου οίκου “Klearhos Marousakis”.».

17. Πρώτο Θέμα



1) Όταν απουσιάζουν τα επιβεβλημένα εκατέρωθεν κόμματα

στις περιπτώσεις που το Πρόσωπο και η Ιδιότητα δεν έχουν άμεση επαφή,

φτάνουμε να διαβάζουμε ότι η Ντούα Λίπα παντρεύτηκε τον εκλεκτό τής καρδιάς

κάποιας γυναίκας που ονοματεπωνυμείται «Κάλουμ Τέρνερ».

2) Η αναφορά σε «βίντεο και φωτογραφίες» καλό είναι να μπαίνει σε παρένθεση,

ώστε να διαχωρίζεται οπτικώς από την εκάστοτε είδηση.

3) «Παρ’ ότι» και όχι «παρότι».

4) Είτε φροντίζεις να ξεκινάει ο προσδιορισμός/χαρακτηρισμός με Ονομαστική,

είτε αποφεύγεις τα εισαγωγικά.

Επίσης, η «Show Biz» είναι δίλεκτος όρος, οπότε είναι κακόγουστη η μονολεκτικοποίησή του.

5) Αν ακολουθήσουμε τη γραφή «Τυρρηνικό Πέλαγος»

που προέρχεται από τη λατινική ονομασία «Mar Tirreno»,

μπορούμε να γράφουμε και τη λέξη «Νονός»

με τη γλωσσολογικώς αποδεκτή μορφή «Νουννός»,

καθώς φέρει επίσης λατινική ρίζα και προέρχεται από το «nonnus»

που είχε τις σημασίες «μοναχός/σεβαστός ή ηλικιωμένος άντρας/δάσκαλος/παιδαγωγός».

Ήδη ψιθυρίζω απειλητικά τη φράση «Δεν μού δείξατε σεβασμό…» (όποιος ξέρει, ξέρει…).

6) Η ονομασία «Villa Igiea» θέλει εισαγωγικά.

7) Κλείνω με θεϊκή ατάκα που θα έβαζα σε αυτήν την κοσμική είδηση:

«Πέφτει η Λίπα στο Παλέρμο…»!

18. News Bomb



Ακόμα κι η αρκούδα θα έκανε καλύτερη χρήση τής κατάληξης «-ν»

(«στην πλατεία» και όχι «στη πλατεία», «τη βόλτα» και όχι «την βόλτα»).

19. Newsit



1) «Κιμ Γιονγκ Ουν», λοιπόν…

Ποιος ξέρει ότι το «Κιμ» είναι το επώνυμο; Ελάχιστοι.

Ποιος ξέρει ότι το «Γιονγκ-Ουν» είναι το (διπλό) όνομα; Ελάχιστοι.

Ποιος ξέρει -συνεπαγωγικώς- ότι το «Γιονγκ-Ουν» θέλει Ενωτικό; Ελάχιστοι.

Μέχρι προ ολίγου τα ήξεραν ελάχιστοι, τώρα τα ξεύρετε κι εσείς.

50 euros.

2) Πάει κι έρχεται η «Βόρεια Κορέα»,

που αναφέρεται ποικιλοτρόπως στον τίτλο, στον υπότιτλο και στις τρεις παραγράφους.

3) Πάει κι έρχεται και η «γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου»,

όπως κι η πανηλίθια διευκρίνιση περί κατάκτησης τού γυναικείου «“Champions League” Ασίας»,

λες και θα εικάζαμε ότι γυναικεία ομάδα κατέκτησε ανδρική διοργάνωση.

4) Τα «σπάραξαν, ξεκίνησαν, απόλαυσαν» έχουν τονισμό που παραπέμπει στην Προστακτική.

Οι σωστές μορφές είναι

«σπαράξαν/σπαράξανε, ξεκινήσαν/ξεκινήσανε, «απολαύσαν/απολαύσανε»

και «εσπάραξαν, εξεκίνησαν, απήλαυσαν».

5) Λέει και ξαναλέει το δημοσιογραφοειδές ότι υπήρξε συγκρατημένη απόλαυση.

Σε άλλα νέα,

υπάρχουν και «συγκρατημένη εκσπερμάτιση», «συγκρατημένος πανζουρλισμός»,

«συγκρατημένο αμόκ», «συγκρατημένο παραλήρημα»,

όπως υπάρχει -σε αντιδιαστολή- ασυγκράτητη αμορφωσιά και ασυγκράτητη ηλιθιότητα.

6) «ξεκίνησαν να χοροπηδούν και να χορεύουν ξέφρενα».

Να πάλι η πανηλίθια δημοσιογραφική «μοδίτσα»,

όπου το πρώτο ρήμα μπαίνει σε παρελθόντα χρόνο και τα επόμενα στον Ενεστώτα

(«Υποτακτική Ενεστώτος» αν ενδιαφέρεστε).

7) Μετά από την απύθμενη και ξεχειλίζουσα βλακεία που εκπέμπουν ο τίτλος κι ο υπότιτλος,

έρχεται το κυρίως κείμενο

όπου το δημοσιογραφοειδές αρχίζει με τη ρατσιστική φράση «Κάπως απροσάρμοστη»,

ως χαρακτηρισμό για την αντίδραση των παικτριών.

8) «γυναίκειας ομάδας» (άνευ σχολίου).

9) Το «Champions League» είναι ονομασία διοργάνωσης και θέλει εισαγωγικά.

10) «τους λύγισε».

Δύο λέξεις, δύο λάθη έκανε το δημοσιογραφοειδές.

Αναφέρεται σε γυναίκες με τη φράση «τους λύγισε» αντί «τις λύγισε»,

χρησιμοποιεί την Προστακτική «λύγισε» αντί για τον Αόριστο «ελύγισε».

11) Το «κέρδισε» είναι Προστακτική, το «εκέρδισε» είναι Αόριστος,

όμως το σημαντικότερο είναι

ότι τα ανελλήνιστα δημοσιογραφοειδή μπερδεύουν τη Νίκη με το Κέρδος.

Πού να ξέρουν τα άσχετα όντα ότι για «κέρδος» μιλάμε στα «τυχερά παιχνίδια»

και όχι σε τομείς όπου κατατίθενται το Ταλέντο, η Καύλα, ο Άθλος.

Πού να ξέρουν τα άσχετα όντα;

12) «κέρδισε επί της ιαπωνικής ομάδας». «κέρδισε επί».

Το βλέπεις και δεν το πιστεύεις.

Εδώ πια μιλάμε για καραμπινάτο βιασμό που υφίσταται η Ελληνική Γλώσσα.

Αηδία.

13) Το «C.N.N.» είναι αρκτικόλεξο και ονομασία Μέσου, οπότε θέλει τελείες και εισαγωγικά.

14) «τη νίκη τους» και όχι «την νίκη τους», «στη συνέχεια» και όχι «στην συνέχεια».

15) «στην συνέχεια τον περικυκλώνουν και χορεύουν ή χοροπηδούν.».

Αφόρητη η Κατάντια.

Ανυπόφορη η Κατάντια.

Η διευκρινιστική διάζευξη «χορεύουν ή χοροπηδούν» είναι η «Κορύφωση τής Ανοησίας».

Ισόβιος αποκλεισμός από τη Δημοσιογραφία. Επιστροφή στο Νηπιαγωγείο.

20. You Weekly



Η Δημοφιλής Υπερ-Μαλακιάρα.

«Η Ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός.».

– Παππού, ξύπνα, ντύσου κι έλα…

– Τι θες, παιδί μου, και χτυπάς στις 3 τη νύχτα..; Τι συμβαίνει;

– Σήκω…, θα πάμε για clubbing, θα πηδήξουμε γκόμενες

και «στο καπάκι» θα συμμετάσχουμε στον πρωϊνό μαραθώνιο τής Αθήνας.

– Παιδί μου, τρελάθηκες;

Είμαι 90 χρονών, με τόσα προβλήματα υγείας,

κι εσύ χτυπάς νυχτιάτικω το κουδούνι για να κάνεις πλάκα;

– Μη μασάς, ρε παππού. Η Ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός.

Σ.Σ. Όποιο άτομο λέει ότι «Η Ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός.»,

είναι ένα θλιβερό σούργελο που ζει σε ψευδαισθήσεις

και χάνει κάθε ψήγμα αξιοπρέπειας επιδιδόμενο σε τραγικούς παλιμπαιδισμούς.

Κλείνω με αμείλικτη ερώτηση προς όλα αυτά τα σούργελα..:

Αφού η Ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός,

γιατί μισείτε τον αριθμό που αντιπροσωπεύει την ηλικία σας;

Επιμύθιο:

Παίδες, αυτά για σήμερα..!

Ξέρω ότι θα σάς λείψει η στήλη

(δεν θα λείψει σε αυτούς που καταλαβαίνουν ότι δεν πρόκειται να τούς γλείψει)

και ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη Παρασκευή.

Αν θέλετε να αναπτύξουμε τις προσωπικές μας συνωμοσίες

ενάντια στην (καθεστωτική) Αμορφωσιά,

μπορείτε να μού στέλνετε τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας

-όπως επίσης,

τα βίντεο και τις φωτογραφίες που θα απαθανατίζουν τα κάθε λογής μιντιακά «μαργαριτάρια»-

στις ακόλουθες διευθύνσεις..:

Twitter (νυν «Χ»): https://x.com/TopDaskalos

Gmail: TopDaskalos@gmail.com

Ο Δάσκαλος