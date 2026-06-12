Αγαπητές Αναγνώστριες και Αγαπητοί Αναγνώστες,

έφτασε η Παρασκευή 12 Ιουνίου

και να ’μαστε πάλι στο καθορισμένο εβδομαδιαίο ραντεβού μας,

με την πρωτοπόρο-καινοτόμο στήλη που γεννήθηκε ως πράξη αντίστασης.

Η Αμορφωσιά, η Προχειρότητα, η Τσαπατσουλιά, η Επιπολαιότητα

συναντιούνται επισήμως πλέον με την αριστοφανική νέμεσή τους,

τώρα πια το Χιούμορ και η Σάτιρα γίνονται όπλα

για να αντιμετωπίζουμε την καθημερινή αποδόμηση που υφίσταται η Ελληνική Γλώσσα,

το αρμόζον ακρωνύμιο «MA.LA.KI.A.» περιγράφει επακριβώς το φαινόμενο

και προειδοποιεί τούς «δράστες»

ότι «(αν τολμάτε) διαπράξτε ξανά τη “Δολοφονία τής Γλώσσας”».

Και βεβαίως, δεν (θα) εξαιρείται από τη δηκτικότητα η εφημερίδα μας,

καθώς το δικαίωμα στον Σαρκασμό και στην Κριτική

οφείλει να έχει πάντοτε ως αφετηρία τον Αυτο-Σαρκασμό και την Αυτο-Κριτική.

Η εμφάνισή μας αποφέρει ήδη εις το έπακρον τα προσδοκώμενα αποτελέσματα,

η «Πιάτσα των Βολεμένων» έχει ξεκινήσει τις συνήθεις κραυγές

που βγάζει κάθε «πιάτσα» όταν ο Ρομαντισμός πάει κόντρα στο «Σύστημα»,

οι «Τζαμπατζήδες τής Δημοσιογραφίας» συνειδητοποιούν ότι ήγγικεν η «Ώρα τής Πληρωμής».

Εν κατακλείδι,

απόλυτος σεβασμός στο «Ανθρώπινο Λάθος» μεν,

αλλά ουδεμία ανοχή προς τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη συνθήκη

ως σεσημασμένο επιχείρημα για να αθωώνουν τη λαθομανία τους.

Κατόπιν τούτων, πάμε στο σημερινό «Top-20». Απολαύστε το…

…

1. Ζούγκλα



1) Τα ρήματα «αποκαλύπτω» και «προσθέτω»

έχουν Αόριστο που είναι δόκιμος στην καθομιλουμένη Δημοτική.

Με δεδομένο, λοιπόν, ότι οι μορφές «αποκάλυψε» και «πρόσθεσε» σημαίνουν την Προστακτική,

τα σωστά είναι «απεκάλυψε» και «προσέθεσε».

2) Η λέξη «μαϊντανός» προτείνεται να μπαίνει σε εισαγωγικά

-όχι επειδή έχει κάποια νοηματική δυσκολία χωρίς την παρουσία τους, αλλά…-

για λόγους που άπτονται τής γλωσσικής και οπτικής αισθητικής.

Το πολύ «χύμα» βλάπτει.

3) Στη φράση «Απ’ ό,τι έμαθα…»,

η λέξη «ό,τι» είναι αντωνυμία και όχι σύνδεσμος, οπότε πρέπει να έχει υποδιαστολή.

4) Ο «ΣΚΑΪ» -έστω κι όταν γράφεται με κεφαλαία- απαιτεί διαλυτικά

και επειδή είναι ονομασία εταιρείας/τηλεοπτικού σταθμού θέλει εισαγωγικά.

2. Daily Media



Τα μονοψήφια αριθμητικά πρέπει να δίδονται ολογράφως,

με εξαιρούμενες τις περιπτώσεις επιβεβλημένης έμφασης

(π.χ.: «Διώκεται επειδή χρωστάει στην εφορία… 2 euros»),

αλλά και όταν πρόκειται για ημερομηνίες, διευθύνσεις, τιμές προϊόντων,

μαθηματικούς υπολογισμούς, επιστημονικές κλίμακες (Κελσίου, Ρίχτερ, Μποφόρ).

Η διατύπωση «τα 2 κορίτσια» μαρτυρά Ασχετοσύνη και Κακογουστιά.

3. iefimerida



1) Η σύνδεση τού ρήματος «ανταλλάσσω» με την έννοια «Φιλί»,

είναι φλούφλικη σε βαθμό συκοφαντικής δυσφήμισης τού Έρωτα.

2) Τα ονοματεπώνυμα τού ζεύγους αναφέρονται σε λούπα,

η Τζένη Μπαλατσινού προηγείται τρεις φορές τού συζύγου της,

ο Βασίλης Κικίλιας προηγείται μία φορά τής συζύγου του,

εν τέλει είχαν δίκιο οι παλαιοί που ισχυρίζονταν ότι «Η Γυναίκα κρατάει το Ντεφιλέ.»

(εεε…, το Σπίτι, ήθελα να πω…).

3) «επίδειξη μόδας», και μετά «εκδήλωση μόδας»,

και μετά ξανά «εκδήλωση», και μετά ξανά «επίδειξη μόδας».

Αν συνυπολογίσουμε και την ακατάσχετη επαναληπτικότητα των ονοματεπωνύμων,

αντιλαμβανόμαστε την απελπισμένη προσπάθεια

να παραχθεί η εντύπωση ότι το κείμενο έχει πλούσιο περιεχόμενο.

4) Η απαρεμφατοποίηση τής αρσενικής μετοχής «Παρών»,

αποτελεί καραμπινάτη «Υποτίμηση τού Γυναικείου Φύλου».

Από πού κι ως πού μία γυναίκα (να) λέμε ότι δίνει το «Παρών»;

Γιατί να μη λέμε -και για τα δύο φύλα- ότι έδωσαν το «Παρόν»;

Γιατί να μη λέμε ότι η γυναίκα έδωσε το «Παρούσα»;

Γιατί να μη λέμε και για τον άνδρα ότι έδωσε το «Παρούσα»;

Δηλαδή, για τον άνδρα είναι υποτιμητικός ο όρος «Παρούσα»,

ενώ για τη γυναίκα είναι τιμητικός ο όρος «Παρών»;

Πατριαρχί(λ)α. Μισογυνισμός.

5) Όταν το Πρόσωπο δεν έχει άμεση επαφή με την Ιδιότητα

και συνάμα βρίσκεται στο μέσο τής πρότασης,

πρέπει να περιβάλλεται από (εκατέρωθεν) κόμματα.

Ως εκ τούτου..: «…ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, και η Τζένη Μπαλατσινού.»

(δεν χρειάζονται κόμματα αν πούμε «ο υπουργός Βασίλης Κικίλιας»).

6) Δεν μάς έφτανε το ευρέως χρησιμοποιούμενο υβρίδιο «(παρ)ευρέθηκε»,

εμφανίστηκε και η θλιβερή ελληνικούρα «παρεβρέθηκε»,

ήτοι, είναι ένα τερατούργημα που πολτοποιεί τη Δημοτική και την Καθαρεύουσα.

Τα σωστά είναι, «παραβρέθηκε» (Δημοτική) και «παρευρέθη» (Καθαρεύουσα).

7) To «Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο» είναι ονομασία ιδρύματος και θέλει εισαγωγικά.

8) «…συμμετέχουν Έλληνες και διεθνείς σχεδιαστές.».

Προσπαθεί το συντακτίδιο να καμουφλάρει τη λεξιπενία του και πετάει μπούρδες

(«διεθνείς» αντί απλά «ξένοι»).

Δηλαδή, οι Έλληνες δεν δύνανται να είναι (και) διεθνείς; Οποία προσβολή…

9) Τα «πόζαρε, παρακολούθησε, απαθανάτισε» είναι Προστακτική και όχι Αόριστος.

10) «Η Τζένη Μπαλατσινού και ο Βασίλης Κικίλιας πόζαρε…, και παρακολούθησε…».

Ας ενημερώσει κάποιος το συντακτίδιο,

ότι αν τα υποκείμενα σε μία πρόταση είναι από δύο και πάνω,

το ρήμα μπαίνει στον Πληθυντικό.

11) «Κάποια στιγμή, ο φακός απαθανάτισε τρυφερό τους τετ α τετ, ανταλλάσσοντας ένα φιλί.».

Η πανηλίθια δημοσιογραφική «μοδίτσα» είναι πάλι εδώ,

ο αδύναμος αντωνυμικός τύπος παρεισφρέει ανάμεσα στο Επίθετο και στο Ουσιαστικό

(επακριβώς, το «τετ-α-τετ» είναι ουσιαστικοποιημένο επίρρημα).

Επίσης, η αποστροφή «(τρυφερό) τους τετ α τετ» παράγει ενοχλητική παρήχηση,

οπότε δεν χρειαζόταν καν η κτητική αντωνυμία

και θα ήταν προτιμότερο να δινόταν ο όρος στα Γαλλικά.

Η σωστή, η πρόστυχη, η λογοτεχνική μορφή, είναι η εξής..:

«Κάποια στιγμή, ο φακός απαθανατίζει το τρυφερό tête-à-tête, όπου αντήλλαξαν ένα φιλί.».

12) Οι γλωσσολόγοι εισηγούνται να εξαιρείται το Αρσενικό Γένος

από τον κανόνα που διέπει την κατάληξη «-ν»,

ώστε να αποφεύγεται η οπτική και -κυρίως- η νοηματική ουδετεροποίησή του.

Έτσι, προτιμάται η μορφή «στον Λυκαβηττό».

13) «γυιος» και όχι «γιος».

4. Men’s House



1) Η πανηλίθια δημοσιογραφική «μοδίτσα» είναι πάλι εδώ,

με το άρθρο «Το» να χρησιμοποιείται για να ουσιαστικοποιεί ολόκληρες προτάσεις.

2) Τυπικώς, ο «Φουσέκης» -ως ψευδώνυμο- θέλει εισαγωγικά.

3) Τα «αποκάλυψε, κατάφερε» είναι Προστακτική, τα «απεκάλυψε, κατέφερε» είναι Αόριστος.

4) Κι άλλη πανηλίθια δημοσιογραφική «μοδίτσα» είναι ξανά εδώ,

με το «Γιατί» να αντικαθιστά τούς αμιγώς αιτιολογικούς συνδέσμους «Διότι», «Επειδή».

5) Προκειμένου να μην υπάρχει απανωτή επανάληψη τού επιρρήματος «πια»,

υπάρχει και το «πλέον» που -ενίοτε- έχει συνώνυμη/χρονική σημασία.

6) «οι φάρσες του επικότερου φαρσέρ».

Με δεδομένη τη γενικότερη επανάληψη τής λέξης «φάρσα»,

θα ήταν προτιμότερη μία διατύπωση α λα «τα κατορθώματα τού επικότερου φαρσέρ».

7) Ακόμη κι αν υπάρχει στοιχειώδες λογοτεχνικό ταλέντο,

η ανάγκη για εξιδανίκευση οδηγεί σε επιτηδευμένες αμνημοσύνες

που αποδυναμώνουν την Ποιότητα και τη Φερεγγυότητα.

Τι μάς τσαμπουνάει εδώ ο ενθουσιώδης «αγιογράφος»;

«Κατάφερε…», λέει για τον Φουσέκη,

«…να είναι αστείος χωρίς να καταφύγει στην εύκολη λύση του βρισίματος.».

Ναι, όντως ο Φουσέκης δεν στηριζόταν στις ύβρεις,

όμως όταν η πιο ξεκαρδιστική φάρσα του -η επονομαζόμενη/επιτιτλιζόμενη ως «Μαρία»-

είναι τίγκα στη σεξιστική βωμολοχία και στη χυδαιότητα,

ε…, δεν πετάς μία τέτοια ωραιοποιητική παρόλα,

διότι θα ακουστεί ομοβροντηδόν η αφύπνιση «Μάς βλέπουνε…».

5. Pro News



1) Μάθετε να ξεχωρίζετε την ειδοποιό/δομική/πυρηνική διαφορά

ανάμεσα στις έννοιες «Αιτία» και «Αφορμή»,

διότι θα υποπίπτετε -όπως εν προκειμένω- σε αποδυνάμωση τού μηνύματος

και θα μειώνετε τις αγαθές προθέσεις ανθρώπων

(έστω κι αν ανάμεσα στους διαμαρτυρόμενους κατοίκους

προφανώς θα υπάρχουν και κάποιοι με ρατσιστικές αντιλήψεις).

Εν κατακλείδι, η παρενόχληση παιδιών είναι «Αιτία Οργής» και όχι «Αφορμή Οργής».

2) «στη δημιουργία» και όχι «στην δημιουργία».

3) Το αρκτικόλεξο «Κ.Τ.Ε.Ο.» θέλει εισαγωγικά και τελείες.

6. Newsit



1) Βάζεις την «κόλαση» σε εισαγωγικά για να καταλάβουμε ότι είναι μεταφορά;

Μάθε, λοιπόν, ότι γενικώς ετούτος ο θρησκευτικός μπαμπούλας έχει μεταφορική σημασία.

Απίστευτο;

2) Έχετε μάθει να συνεννοείστε με Στερεότυπα (φύλο, καταγωγή, κ.λπ.),

και αυτό βγαίνει στα κείμενά σας.

Βαρέθηκα να βλέπω ξανά και ξανά τούς προσδιορισμούς «άντρας» και «Σουδανός»

(ιδίως η λέξη «άντρας» περιγράφει ΚΑΙ το θύμα, ΚΑΙ τον δράστη, ΚΑΙ τον σωτήρα).

3) Τα «αφόπλισε, προκάλεσε, προσπάθησε, αποκάλυψε, χτύπησε»

είναι Προστακτική και όχι Αόριστος.

Επίσης, το «στοχοποίησαν» παραπέμπει στον τονισμό τής Προστακτικής (στοχοποίησε),

οπότε η σωστή μορφή είναι «στοχοποιήσαν/στοχοποιήσανε».

4) Στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων,

πριν από την έναρθρη αναφορική αντωνυμία «ο οποίος» πρέπει να μπαίνει κόμμα

(κάλλιστα, μπορούμε συνήθως να περικλείουμε την επεξήγησή μας σε «Διπλή Παύλα»).

5) Αρκεί η στιβαρή διατύπωση «στη μέση του δρόμου».

Αυτό το «μέσα στη μέση του δρόμου» είναι για τα καφενεία και για τα κομμωτήρια.

6) Ζηλεύετε τα ρομπότς και γράφετε τις ημερομηνίες ωσάν να είστε ψηφιακά ρολόγια;

7) «Η πόλη του Μπέλφαστ στην κυριολεξία πήρε φωτιά

καθώς εξαγριωμένοι πολίτες, για την επίθεση του Σουδανού με το μαχαίρι,

στοχοποίησαν όλους τους μετανάστες…».

Χείριστο συντακτικό. Νοηματικές παλινδρομήσεις. Ανακατωσούρα. Απαράδεκτη ροή.

Να πώς είναι η σωστή πρόταση..:

«Κυριολεκτικώς, η πόλη τού Μπέλφαστ πήρε φωτιά,

καθώς πολίτες που ήταν εξαγριωμένοι λόγω τής αποτρόπαιης επίθεσης τού Σουδανού,

στοχοποιήσανε συλλήβδην τούς μετανάστες τής πόλης…».

8) «Η μανία τους ήταν τόση

που ειδικά σε ένα κτίριο έβαλαν φωτιά στους κάδους απορριμμάτων…».

Πέρα από τη γενικότερη προβληματική χρήση των σημείων στίξης

(εδώ θα έπρεπε να υπήρχε κόμμα μετά την αντωνυμία «τόση»,

ώστε να μην εκπέμπεται απνευστί σχοινοτένεια),

η φράση είναι παντελώς βλακώδης.

Δηλαδή, αν κάποιος βάλει φωτιά σε κάδους απορριμμάτων,

τεκμαίρεται «τόση μανία» κατά ενός κτιρίου/κτηρίου;

Μπουρδολογίας το Ανάγνωσμα.

9) «Ματ Μάγκ Τιερνάν».

Το πρόθεμα πατρωνυμικού «Μαγκ» είναι μονοσύλλαβο και ως εκ τούτου δεν τονίζεται.

10) Στην τελευταία παράγραφο αναφέρεται τρεις φορές το αριθμητικό «ένα(ς)»,

υπονομεύοντας τη Δημοσιογραφική Πιστότητα.

Μόνο στη διατύπωση «πατέρας ενός παιδιού» είναι απαραίτητο το αριθμητικό,

ενώ είναι ντιπ χαζοβιόλικη η χρήση του στη φράση

«(φοβούμενος ότι επρόκειτο να γίνει) μάρτυρας ενός αποκεφαλισμού.».

11) «…φοβούμενος ότι επρόκειτο να γίνει μάρτυρας ενός αποκεφαλισμού.».

Ακόμη μια πανηλίθια δημοσιογραφική «μοδίτσα»,

σύμφωνα με την οποία το πρώτο ρήμα μπαίνει σε παρελθόντα χρόνο

και τα υπόλοιπα τής ίδιας πρότασης έχουν ενεστωτική μορφή.

Συνεπώς..: «…φοβούμενος ότι επρόκειτο να γινόταν μάρτυρας αποκεφαλισμού.».

12) «(μπαστούνι) του χέρλινγκ του γιου του».

Πολλή Γενική. Πολύ «ου». Εδώ ο Γεώργιος Ράλλης θα έλεγε «Δεν θέλω “ουουου”».

13) «γυιος» και όχι «γιος».

Άρα..: «με μπαστούνι τού χέρλινγκ που ανήκει στον γυιο του».

7. Dnews



1) Όπως ανέφερα και παραπάνω,

όταν το Πρόσωπο δεν έχει άμεση επαφή με την Ιδιότητα,

πρέπει να μπαίνουν κόμματα εκατέρωθεν.

Ήτοι..: «Η σύζυγος τού Γιώργου Σουφλιά, Μαριάννα, δεν έχει κρύψει…».

2) Με βάση την αριστερή οικογενειακή παράδοση τής Μαριάννας Κόρακα-Σουφλιά,

δεν μιλάμε για «φιλο-αριστερά», αλλά για «αριστερά “πιστεύω”».

3) Το ουσιαστικοποιημένο ρήμα «πιστεύω», θέλει εισαγωγικά ώστε να ξεχωρίζει από το ρήμα.

4) Σε θεσμικά κείμενα προτιμάται η μορφή «ξάδελφος».

Η γραφή με «ρο» είναι για να μπαίνει σε ξύλινη μαρκίζα ταβέρνας («Τα εφτά ξαδέρφια», κ.ο.κ.).

5) «ξάδερφός της βλέπετε ήταν γνωστό στέλεχος του ΚΚΕ».

Θλιβερή δημοσιογραφία, απανωτά τα λάθη.

Το ρήμα «βλέπετε» διαθέτει αφηγηματική δυναμική,

όμως θα πρέπει να έχει κόμματα εκατέρωθεν.

Ο ξάδελφος ποιος είναι; Ποιο είναι το «γνωστό στέλεχος»; Δεν έχει ονοματεπώνυμο;

Αφού ετούτος ’δώ ο αρλούμπας δεν προβαίνει στην επιβεβλημένη συγκεκριμενοποίηση,

να τονίσω -καθώς το ανέφερα ήδη-

ότι η σύντροφος τού εκλιπόντος Γιώργου Σουφλιά έχει το πατρωνυμικό «Κόρακα»

και η οικογένειά της είχε αριστερές πεποιθήσεις,

αλλά το παρελθοντικό ρήμα δημιουργεί σύγχυση

διότι δεν αποσαφηνίζεται αν πρόκειται για άτομο που βρίσκεται εν ζωή

(εν πάση περιπτώσει,

πιθανώς ο εν λόγω ξάδελφός της είναι ο πάλαι ποτέ βουλευτής τού «Κ.Κ.Ε.»

-κι όχι απλώς στέλεχος- Στρατής Κόρακας).

Επιπροσθέτως, το αρκτικόλεξο «Κ.Κ.Ε.» θέλει τελείες και εισαγωγικά.

Ανακεφαλαιώνοντας..:

«ξάδελφός της, βλέπετε, είναι ο πάλαι ποτέ βουλευτής τού “Κ.Κ.Ε.”, Στρατής Κόρακας, …).

6) Οι απανωτές επαναλήψεις τού «ενώ», τού «μάλλον» και των «παρόντες, παρόντα»,

χειροτερεύουν έτι περαιτέρω αυτό το μίζερο και αφορήτως βασανιστικό κείμενο.

7) Τα «περίμενε, άκουσε» είναι Προστακτική και όχι Αόριστος.

Επίσης, το «άκουσαν» έχει τονισμό Προστακτικής,

οπότε οι σωστές μορφές είναι «ακούσαν/ακούσανε».

8) «Μάλλον, όμως, δεν επερίμενε ο πρωθυπουργός…»

και όχι «Μάλλον όμως δεν περίμενε ο πρωθυπουργός…».

9) Η πρώτη λέξη τής φράσης-δήλωσης

δεν πρέπει να κολλάει με την παύλα που δηλοί την Προφορικότητα («- Είμαι» και όχι «-Είμαι»).

10) Το φαινόμενο που ονομάζεται «Πουπουϊσμός» κάνει κι αυτό την εμφάνισή του,

αφού έχουμε τέσσερα «που» σε μόλις μία παράγραφο.

11) «χαιρετήσω» (με ήτα) και αμέσως μετά «χαιρετίσω» (με ιώτα). Βγάλε άκρη…

(πού να ξέρει ο άσχετος μπουρδολόγος

ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα ρήματα «χαιρετώ» και «χαιρετίζω»,

που να ξέρει ο άσχετος μπουρδολόγος

ότι το «χαιρετίζω» είναι λόγια/επίσημη διατύπωση

και δεν χρησιμοποιείται για να περιγράψει χειραψίες).

12) «εκείνην τη στιγμή» και όχι «εκείνη τη στιγμή».

Επίσης, όπως εξήγησα παραπάνω για τη σύμπτωση στο Αρσενικό και στο Ουδέτερο,

προτείνεται να λέμε «τον διάλογο» και όχι «το διάλογο».

13) Ακόμη μια πανηλίθια δημοσιογραφική «μοδίτσα» είναι εδώ,

με την κουτσουρεμένη κι ετερόφωτη πρόταση «Και που μας μετέφεραν το διάλογο…»,

η οποία θα έπρεπε να ήταν ενσωματωμένη στην αμέσως προηγούμενη φράση.

Ετυμηγορία: Κείμενο ΓΙΑ ΠΕΤΑΜΑ.

8. News Bomb



Η Γενιά τού Κορέκτορα. Η Γενιά τής Παπαριάς.

Ουδέποτε θα συμβιβαστώ και θα συμφιλιωθώ με τα θλιβερά δημοσιογραφοειδή,

που καταδέχονται να κάνουν λάθη -και δη, κραυγαλέα- σε τίτλους ειδήσεων.

Έχεις να γράψεις μία φράση πέντε-δέκα λέξεων και κάνεις λάθος/λάθη;

Δεν κάνεις για δημοσιογράφος.

Κι αν νομίζετε ότι είμαι αυστηρός,

πάμε στο επόμενο τερατούργημα για να αναθεωρήσετε άρδην…

9. S.DN.A.



ΚΑΤΑΝΤΙΑ.

Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ.

Πήγε το θλιβερό δημοσιογραφοειδές στην άλλη ιστοσελίδα, έκανε «Copy-Paste»,

ανήρτησε αυτούσια τη μαλακία που είχε αναρτήσει το έτερο θλιβερό δημοσιογραφοειδές

και εθεώρησε ότι βάζοντας στο τέλος τής είδησης την «πηγή», (θα) εκάλυπτε το τομάρι του.

Έκανε ετούτο το θλιβερό δημοσιογραφοειδές την ξεκούραστη «αντιγραφούλα-επικολλησούλα»

και αυταπατάται ότι έτσι απεκδύεται τις ευθύνες του,

καθώς αδυνατεί να αντιληφθεί ότι

«Ο Αναπαραγωγός τής Ηλιθιότητας είναι “Εις Διπλούν Ηλίθιος”.».

Όλοι δαύτοι, ούτε απ’ έξω θα έπρεπε να περνάνε από Δημοσιογραφικά Μέσα. Ούτε απ’ έξω.

10. News247



Κατάντιας συνέχεια…

Εδώ, το δημοσιογραφοειδές κάνει «Copy-Paste» (σ)τον εαυτό του,

αναμασώντας ξανά και ξανά τα ίδια και τα ίδια.

Επιπροσθέτως..:

1) «με ανάρτησή του» και όχι «με ανάρτηση του» (λείπει ο διπλός τόνος).

2) Τα Αγγλικά -όπως και κάθε Εθνική Γλώσσα-

είναι ουσιαστικοποιημένο/ονοματοποιημένο επίθετο και πρέπει να γράφονται με κεφαλαίο.

3) Η ονομασία «Χ» θέλει εισαγωγικά.

4) «…με ανάρτησή του, στα αγγλικά, στην πλατφόρμα Χ, συνεχάρη…».

Όταν υπάρχουν δύο απανωτές διευκρινίσεις (και μάλιστα, ελαχίστων λέξεων έκαστη),

όταν τρία κόμματα υπάρχουν σε απόσταση πέντε λέξεων,

σημαίνει ότι ο Γραπτός Λόγος βρίσκεται σε κωματώδη κατάσταση.

11. Lady Like



1) Τα «μίλησε, αποφάσισε, πλήγωσε, τόνισε» είναι Προστακτική και όχι Αόριστος.

2) «έχησε» αντί «έζησε» (άνευ σχολίου).

3) Η πανηλίθια δημοσιογραφική «μοδίτσα» είναι ξανά εδώ,

το «Γιατί» αντικαθιστά τούς αμιγώς αιτιολογικούς συνδέσμους «Διότι», «Επειδή».

4) «παρόμια» αντί «παρόμοια» (άνευ σχολίου).

5) «βαδιά» αντί «βαριά» (άνευ σχολίου).

6) Τελικό συμπέρασμα:

Μία γυναίκα υπέστη βιασμό

κι έχουμε και τούς «Βιαστές τής Ελληνικής Γλώσσας» να ασεβούν στην Είδηση.

12. Κουτί τής Πανδώρας



1) Προφανώς και η Ηλικία είναι προσωπικό χαρακτηριστικό,

όμως υπάρχουν κι άλλα χαρακτηριστικά για να περιγράφουμε πρόσωπα

(εν προκειμένω, η δολοφονημένη γυναίκα ήταν και μητέρα).

2) «γυιος» και όχι «γιος».

3) Αντί να επαναλαμβάνεται η λέξη «τραύματα»,

θα μπορούσε να υπήρχε η φράση

«…ο νεαρός είχε βληθεί και με αεροβόλο όπλο στο κεφάλι,

πριν δεχθεί τα θανατηφόρα χτυπήματα…».

4) «αεροβόλο όλο» (άνευ σχολίου).

5) Άλλη μια πανηλίθια δημοσιογραφική «μοδίτσα» είναι εδώ,

σύμφωνα με την οποία χρησιμοποιούνται ως εισαγωγικές λέξεις προτάσεων

-ακόμη κι όταν δεν υπάρχει ο παραμικρός λόγος-

τα κίβδηλα επιρρήματα

«Συγκεκριμένα/Πιο Συγκεκριμένα», «Αναλυτικά/Πιο Αναλυτικά/Αναλυτικότερα», «Ειδικότερα»,

και λοιπές επιτηδευμένες/περισπούδαστες μπούρδες μηδενικής γλωσσικής αισθητικής.

6) To «πάλεψε» είναι Προστακτική, το «επάλεψε» είναι Αόριστος.

13. News Break



Αν τα παράσιτα των «Μ.Μ.Ε.» διέθεταν υποτυπώδη αξιοπρέπεια,

θα σέβονταν τη φράση αγανάκτησης «Αφήστε μας να ζήσουμε…»

και δεν θα είχαν -τηρουμένων των αναλογιών- την ασφυκτική στάση των ένστολων δολοφόνων

που οδήγησαν τον Τζορτζ Φλόϊντ στην τραγική προειδοποίηση/ψέλλισμα «I can’t breathe»

και εν τέλει στον βασανιστικό θάνατό του.

Μία γυναίκα κραυγάζει «Δεν μπορώ να αναπνεύσω…»

και τα αδίστακτα μικροαστικά παράσιτα υψώνουν πατριαρχικά μαρκούτσια μπροστά της,

παριστάνοντας ότι κόπτονται αν θα ντυθεί «νυφούλα»,

ενώ επί τής ουσίας κάνουν προβολή των προσωπικών ονειρώξεών τους σε άλλους ανθρώπους.

Ξεπουλημένα σκουπίδια που είναι έτοιμα να σε κανιβαλίσουν αρκεί να «πουλάς».

Τελειωμένα γλειφτρόνια που η ποταπή ζωή τους εξαντλείται σε αφαιμάξεις ξένων ευτυχιών.

Μια ζωή θα κυνηγάτε και ουδέποτε θα φτάνετε, εμέσματα.

14. Enikos



Ο Αόριστος θα ήταν «διένυσα/διένυσες/διένυσε» αν υπήρχε λέξη «νύω».

Όμως, επειδή το ρήμα προέρχεται ετυμολογικώς από την πρόθεση «διά» και το αρχαίο «ανύω»

(«ανύω» εσήμαινε «πραγματώνω/κατορθώνω/ολοκληρώνω»),

οι σωστές παρελθοντικές μορφές είναι «διήνυσα» (Αόριστος) και «διήνυα» (Παρατατικός).

Κατά τα λοιπά, κόντρα στα μισόζωα παραμύθια, είμαστε κι εμείς που αγαπάμε τούς λύκους

(πρωτίστως τα ανεξίκακα πρόβατα, αλλά και τούς αθώους ενόχους, τούς λυρικούς λύκους)!

15. Πρώτο Θέμα



1) Έχω αρχίσει να υποψιάζομαι ότι στην ιστορία υπάρχουν ένας 37χρονος κι ένας εκπαιδευτής,

αλλά αν δεν τούς γράψεις καμιά εικοσαριά φορές δεν θα είμαι σίγουρος.

2) Η «Χαμάς» και η «Μοσάντ» έχουν ένα κοινό σημείο: θέλουν εισαγωγικά.

3) «διαύλος»; Πω πω, διαύλος, πω πω, δια-ααύλος, τώρα ο τρομοκράτης είναι τάβλος.

4) Οι «Αρχές» είναι πολιτειακός θεσμός και πρέπει να γράφονται με κεφαλαίο.

5) «Νοτιοανατολική Ασί»; Βάλε μου ένα κιλό να δοκιμάσω…

6) Η πανηλίθια δημοσιογραφική «μοδίτσα»

όπου οι αντωνυμίες χρησιμοποιούνται με παντελώς ακαλαίσθητους συντακτικούς τρόπους,

βρίσκεται εδώ εν απολύτω εξάρσει..:

«ο εκπαιδευτής αυτός» αντί «αυτός ο εκπαιδευτής»,

«την ακριβή του ταυτότητα» αντί «την ακριβή ταυτότητά του»,

«Η πληροφορία αυτή» αντί «Αυτή η πληροφορία».

Εάν συνυπολογίσουμε, μάλιστα,

ότι η επαναλαμβανόμενη αντωνυμία εμπεριέχεται και στις λέξεις «ταυτοποιηθεί, ταυτότητα»,

υπάρχει μια άκρως ενοχλητική παρήχηση.

Τέλος, να ενημερώσω ότι δεν υπάρχει λόγος να βάζουμε πάντοτε αντωνυμία στις προτάσεις.

Μαγικό;

16. Espresso



Εσύ που συνέταξες το κείμενο, κάνε αυτοΰπνωση,

και όταν ξυπνήσεις θα διαπιστώσεις πως θα γράφεις πια

«από το τούνελ» και όχι «από του τούνελ»,

«αφτί» και όχι «αυτί»,

«χρησιμοποίησέ την» και όχι «χρησιμοποιήσε την»,

ενώ συνάμα θα δώσεις κι απάντηση στη μεταφυσική διάζευξη

αν είσαι εξυπνότερος όταν είσαι ξύπνιος ή όταν κοιμάσαι.

17. Skai



Η είδηση είναι σοβαρή και τα λαθάκια κάμποσα,

όμως τα υπερβαίνει η φαιδρή πρεμούρα τού συντάκτη να παρακολουθήσουμε το οπτικό υλικό.

Θεμιτή η προτροπή «Δείτε βίντεο»,

θεϊκή η παρενθετική επεξήγηση «(το βίντεο αριστερά μέσα στο κείμενο)»,

που μάς αντιμετωπίζει σα να βρισκόμαστε στη ζούγκλα τού Αμαζονίου

ή στον λαβύρινθο παρέα με τον Μινώταυρο,

κι υπάρχει άμεσος κίνδυνος να χάσουμε τον προσανατολισμό μας

(έτοιμο ήταν το άτομο να έβαζε γεωγραφικές συντεταγμένες για περαιτέρω διευκόλυνσή μας).

18. Women Only



Χαχαχα, εδώ έχουμε να κάνουμε με τη «Γελοιότητα τής Εβδομάδας».

Αρχικώς, ενημερωνόμαστε -μετά πάσης επισημότητος μέσω τού τίτλου-

ότι στο Παλέρμο αναγκάσανε τη νεόνυμφη Ντούα Λίπα να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη.

Πάνω, λοιπόν,

που αρχίζουμε να ψυλλιαζόμαστε ότι η Ντούα θα έδωσε κάποια εκατομμυριάκια

για την αναστάτωση που προεκάλεσε ο γάμος της στη φιλήσυχη μαφιόζικη περιοχή,

έρχεται ο εσωτερικός τίτλος να επιβεβαιώσει την αίσθησή μας

με την πειστική διατύπωση «Πόσα έσκασε;» που είναι βγαλμένη από μπαρμπουτιέρα στη Φυλής.

Όμως, εκεί που είχαμε αρχίσει να επεχαίραμε με ζηλοφθονία…,

εκεί που είχαμε αρχίσει να φανταζόμαστε τη χρεωκοπημένη Ντούα να μάς χτυπάει την πόρτα

και να μάς παρακαλάει για λίγο φαγάκι (Ντούα μου, εγώ θα σού δώκω μέχρι και νεράκι «Evian»),

τσουπ…, ήρθε η ανατροπή και γκρεμιστήκανε όλα μας τα ονείρατα (κι η αντωνυμία μέσα).

Η Ντούα κατέβαλε μία συμβολική αποζημιωσούλα,

οι 5.000 λίρες είναι ποσό που δίνει ως πουρμπουάρ στον περιπτερά όταν αγοράζει τσίχλες,

και το μοναδικό ερώτημα που (απο)μένει πια να απαντηθεί είναι το εξής:

«Ο συντάκτης είναι παπατζής και τσίπης, ή τσίπης και παπατζής;».

19. News Beast



Είναι σωστό να γράψεις «Βρέθηκε μαχαιρωμένος στο σπίτι του» (ή, στην οικία του).

Είναι δεκτό να γράψεις «Βρέθηκε μαχαιρωμένος στη βίλα του».

Είναι ποταπό να γράφεις στον τίτλο την αξία που έχει το σπίτι τού θύματος

και καθίστασαι αυτομάτως ένα «λιαγκοειδές»,

που αντιγράφεις τις μεσιτικές αναλύσεις τού αναίσχυντου παρουσιαστή

στην αλήστου μνήμης ξευτίλα που διέπραξε όταν είχε φύγει από τη ζωή ο Τζορτζ Μπάλντοκ.

20. You Weekly



Δείτε εδώ…

Δείτε εδώ πρωτοσέλιδο από ιστοσελίδα που απευθύνεται σε γυναίκες

και έχει ως σλόγκαν τη φράση «Το No1 site για γυναίκες με δύναμη, όραμα και στυλ».

Σε μία χρονική περίοδο που υπάρχει (ξανά) κατακόρυφη αύξηση στις κακοποιήσεις γυναικών

και οι διαρκώς ανατροφοδοτούμενες γυναικοκτονίες συνιστούν κοινωνική δυστοπία,

έρχεται ετούτο το εγκληματικό δημοσίευμα να γίνει «“Πλυντήριο” των Γυναικοκτόνων».

Στερεύουν οι λέξεις με αυτό το έκτρωμα,

που -είτε εκουσίως, είτε ακουσίως- διασπείρει θανατηφόρα μηνύματα κατά των γυναικών

και μοιάζει σα να λέει ότι «Οι Γυναικοκτονίες είναι η Νόμιμη Άμυνα τού Ανδρικού Φύλου.».

ΑΠΟΠΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ. ΑΠΟΠΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

Επιμύθιο:

Παίδες, αυτά για σήμερα..!

Ξέρω ότι θα σάς λείψει η στήλη

(δεν θα λείψει σε αυτούς που καταλαβαίνουν ότι δεν πρόκειται να τούς γλείψει)

και ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη Παρασκευή.

Αν θέλετε να αναπτύξουμε τις προσωπικές μας συνωμοσίες

ενάντια στην (καθεστωτική) Αμορφωσιά,

μπορείτε να μού στέλνετε τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας

-όπως επίσης,

τα βίντεο και τις φωτογραφίες που θα απαθανατίζουν τα κάθε λογής μιντιακά «μαργαριτάρια»-

στις ακόλουθες διευθύνσεις..:

Twitter (νυν «Χ»): https://x.com/TopDaskalos

Gmail: TopDaskalos@gmail.com

Ο Δάσκαλος