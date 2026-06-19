Αγαπητές Αναγνώστριες και Αγαπητοί Αναγνώστες,

έφτασε η Παρασκευή 19 Ιουνίου

και να ’μαστε πάλι στο καθορισμένο εβδομαδιαίο ραντεβού μας,

με την πρωτοπόρο-καινοτόμο στήλη που γεννήθηκε ως πράξη αντίστασης.

Η Αμορφωσιά, η Προχειρότητα, η Τσαπατσουλιά, η Επιπολαιότητα

συναντιούνται επισήμως πλέον με την αριστοφανική νέμεσή τους,

τώρα πια το Χιούμορ και η Σάτιρα γίνονται όπλα

για να αντιμετωπίζουμε την καθημερινή αποδόμηση που υφίσταται η Ελληνική Γλώσσα,

το αρμόζον ακρωνύμιο «MA.LA.KI.A.» περιγράφει επακριβώς το φαινόμενο

και προειδοποιεί τούς «δράστες»

ότι «(αν τολμάτε) διαπράξτε ξανά τη “Δολοφονία τής Γλώσσας”».

Και βεβαίως, δεν (θα) εξαιρείται από τη δηκτικότητα η εφημερίδα μας,

καθώς το δικαίωμα στον Σαρκασμό και στην Κριτική

οφείλει να έχει πάντοτε ως αφετηρία τον Αυτο-Σαρκασμό και την Αυτο-Κριτική.

Η εμφάνισή μας αποφέρει ήδη εις το έπακρον τα προσδοκώμενα αποτελέσματα,

η «Πιάτσα των Βολεμένων» έχει ξεκινήσει τις συνήθεις κραυγές

που βγάζει κάθε «πιάτσα» όταν ο Ρομαντισμός πάει κόντρα στο «Σύστημα»,

οι «Τζαμπατζήδες τής Δημοσιογραφίας» συνειδητοποιούν ότι ήγγικεν η «Ώρα τής Πληρωμής».

Εν κατακλείδι,

απόλυτος σεβασμός στο «Ανθρώπινο Λάθος» μεν,

αλλά ουδεμία ανοχή προς τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη συνθήκη

ως σεσημασμένο επιχείρημα για να αθωώνουν τη λαθομανία τους.

Κατόπιν τούτων, πάμε στο σημερινό «Top-20». Απολαύστε το…

…

1. Ζούγκλα



1) Η φράση «έναν πρώην πασίγνωστο ποδοσφαιριστή» είναι παντελώς λανθασμένη,

καθώς ο προσδιορισμός «πρώην» αποδίδεται στο επίθετο «πασίγνωστος»

και όχι -όπως θα έπρεπε- στο ουσιαστικό «ποδοσφαιριστής»

(«πρώην πασίγνωστος ποδοσφαιριστής»

σημαίνει ότι ο εν λόγω ποδοσφαιριστής ήταν πασίγνωστος και τώρα δεν είναι πασίγνωστος,

οπότε η σωστή μορφή είναι «πασίγνωστος πρώην ποδοσφαιριστής»,

που δηλώνει ότι πλέον έχει τερματίσει την αγωνιστική δραστηριότητά του).

2) Ο τονισμός «εξάρθρωσαν» παραπέμπει στην Προστακτική (εξάρθρωσε)

και δεν προκύπτει από την ενεστωτική μορφή «εξαρθρώνω».

Άρα, ή θα βάλουμε την «Αύξηση Αορίστου» (εξήρθρωσαν),

ή θα γράψουμε «εξαρθρώσαν/εξαρθρώσανε».

3) Η «ΕΛ.ΑΣ.» θέλει εισαγωγικά.

4) Τα τέσσερα απανωτά αριθμητικά εκπέμπουν Αοριστία

και υπονομεύουν τη Δημοσιογραφική Ακρίβεια.

5) Η πρόθεση «εν (ενεργεία)» δεν θέλει απόστροφο.

6) Με δεδομένο ότι στο κύκλωμα συμμετείχαν εν ενεργεία αστυνομικός και ειδικός φρουρός,

δεν μιλάμε για «μία μεγάλη δυσάρεστη έκπληξη»,

αλλά για «εις διπλούν μεγάλη δυσάρεστη έκπληξη» ή για «διπλή δυσάρεστη έκπληξη».

2. News Bomb



1) Ο Μητσοτάκης είπε αυτολεξεί «Ο “τζάμπα 1” ανταγωνίζεται τον “τζάμπα 2”.».

Ο «διαγκωνισμός» και το «συναγωνίζεται»

βγήκανε από την γκλάβα τού ατόμου που συνέταξε το κείμενο

και επεχείρησε γελοιωδώς να εμπλουτίσει τον τίτλο με «κατά φαντασίαν “συνώνυμα”».

Άσχετο ον,

ο «διαγκωνισμός» είναι έννοια που φέρει αρνητικό πρόσημο

και δεν συνδυάζεται με το θετικό ρήμα «συναγωνίζομαι».

2) Αλλοιωμένο το νόημα στη διατύπωση «Όποιος σας υπόσχεται παροχές…»,

αφού είναι σα να ειπώθηκε ότι «Όποιος από εσάς υπόσχεται παροχές…».

Η αντωνυμία «σάς» έχει εν προκειμένω προσωπική και όχι κτητική σημασία,

οπότε καθίσταται επιβεβλημένος ο τονισμός της.

3. Daily Media



1) Το «MEGA» είναι ονομασία εταιρείας/σταθμού και θέλει εισαγωγικά.

2) Διάλογος στο κομμωτήριο:

– Εμένα που με βλέπεις, είμαι πολυσυζητημένη.

– Εγώ είμαι πιο πολυσυζητημένη.

– Άσε μας, κουκλίτσα μου, που θα μού πεις ότι είσαι πιο πολυσυζητημένη.

Εγώ είμαι πιο πολυσυζητημένη κι απ’ τις πιο πολυσυζητημένες.

– Αυτό που λες σηκώνει πιο πολλή συζήτηση.

– …

3) Η Διπλή Παύλα πρέπει να χρησιμοποιείται

για να αποσυμφορείται μία πρόταση από τα πολλά κόμματα.

4) Eνοχλητική η παρήχηση «…όπως όλα δείχνουν, ολοκληρώνει…».

5) Άκρως ενοχλητική η συντακτική ταύτιση

που υφίσταται το Επίρρημα με το Πληθυντικό Ουδέτερο Επίθετο.

6) «Ηλιθιότητα» λέγεται η πνευματική κατάσταση,

σύμφωνα με την οποία ένα βαρετό τσιτάτο που έχει ειπωθεί αναρίθμητες φορές,

αντιμετωπίζεται ως εύρημα και ως αποδεικτικό υψηλού δείκτη νοημοσύνης,

ενώ επιφέρει τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα

και παράγει τις ακριβώς αντίθετες εγκεφαλικές αξιολογήσεις

(αναφέρομαι στο ξεζουμισμένο αναμάσημα «mega-λο κανάλι»).

Συνολικώς, η σωστή πρόταση είναι εξής:

«Ο λόγος για το αφιερωματικό μαγκαζίνο “Πάμε μια βόλτα;”

με παρουσιάστρια τη Νίκη Λυμπεράκη,

το οποίο -όπως πιστοποιούν οι υπάρχουσες ενδείξεις-

ολοκληρώνει οριστικώς την πορεία του στο πρόγραμμα τού καναλιού.».

4. You Weekly



1) «νέο της αυτοκίνητο» ο τίτλος, «νέο της αυτοκίνητο» και ο εσωτερικός τίτλος,

και «(αδυναμία στα) αυτοκίνητα», και «νέα της (επιλογή)».

Υστερική Επαναληπτικότητα. Λεξιπενία. Μπουρδολογία.

2) Ας ενημερώσει κάποιος το αμόρφωτο συντακτίδιο

ότι το «νέο» σχετίζεται κυρίως με την Ηλικία

και προτιμάται το «καινούργιο» που δεν είναι ευεπίφορο σε ερμηνείες.

2) Η πανηλίθια δημοσιογραφική «μοδίτσα» είναι ξανά εδώ,

η κτητική αντωνυμία παρεισφρέει ανάμεσα στο Επίθετο και στο Ουσιαστικό,

το «νέο αυτοκίνητό της» γίνεται «νέο της αυτοκίνητο»,

η «νέα επιλογή της» γίνεται «νέα της επιλογή».

Φρικωδώς ανελλήνιστα όντα προσπαθούν να μιλήσουν Ελληνικά,

αδυνατώντας να αντιληφθούν ότι το αναφερόμενο εμφατικό μπουρδούκλωμα

γίνεται δεκτό κατ’ εξαίρεσιν και δεν είναι για χόρταση.

3) «…δεν έχει κρύψει ποτέ…».

Δύο αρνήσεις ισούνται με κατάφαση.

4) Οι γλωσσολόγοι καταγράφουν τη σύνδεση τού διεθνούς όρου «style»

με τη λατινική λέξη «stylus» (γραφίδα, αιχμηρό αντικείμενο),

που ετυμολογικώς προέρχεται από το αρχαίο ουσιαστικό «στύλος».

Ως εκ τούτων, η σωστή γραφή είναι «στυλ» και όχι η απλοποίηση «στιλ».

5) Το «δημοσίευσε» είναι Προστακτική και όχι Αόριστος.

6) Τρεις φορές βλέπουμε το αριθμητικό «ένα» μέσα σε ελάχιστες λέξεις.

– Ποιο είν’ αυτό το «ένα»;

– Ένα από το χωριό. Δεν το ξέρεις.

5. Tlife



Τα δημοσιογραφοειδή και δημοσιολογοειδή

μαγαρίζουν ΚΑΙ τη Μητρότητα με τα αποχαυνωμένα στερεότυπά τους,

προδίδοντας την απόπατη κοσμοθεωρία τους και την ανυπόφορη μικροαστίλα τους.

Αυτά τα θλιβερά υπανθρωπίδια που παντρεύονται και κάνουν παιδιά

μόνο και μόνο για να μπορούνε να απαντούν καταφατικώς

όταν ο αδιάκριτος συγγενής ή ο αδιάκριτος γείτονας τα συναντά στον δρόμο

και τα ρωτάει «Τι κάνεις εσύ; Παντρεύτηκες; Έκανες παιδιά;»,

συκοφαντούν θανασίμως την Ιερή Μητρική Ιδιότητα.

Θλιβερά υπανθρωπίδια, η Μητρότητα δεν είναι «ρόλος».

Εσείς που αναπαράγεστε ελέω ρόλου,

βγάζετε στην Κοινωνία αμόρφωτα/απαίδευτα/ακαλλιέργητα παιδιά,

που καταλήγουν να συγκροτούν «συμμορίες ανηλίκων»,

αλλά και να επιδίδονται σε κάθε μορφής bullying,

προσπαθώντας να ξεγελάσουν τα συμπλέγματα που τούς έχετε κληροδοτήσει με τη σήψη σας.

Χείριστοι ηθοποιΐσκοι είστε, χείριστος είν’ κι ο ρόλος σας.

6. S.DN.A.



– Τοτέ, πες μας δύο λέξεις που έχουν και «ιώτα», και «ήτα», και «ύψιλον».

– Κινηυτά, Κυηρία.

7. C.N.N. Greece



1) Όταν ο Αϊνστάϊν έλεγε ότι η Βλακεία τείνει εις το Άπειρο,

είχε σίγουρα κατά νου κρούσματα σαν ετούτο εδώ,

όπου ένας αυθεντικός εκπρόσωπός της εθεώρησε χρήσιμο να κάνει τη διευκρίνιση

ότι ο Μπρους Γουίλις βρίσκεται αριστερά στη φωτογραφία

(ειδάλλως θα ήμασταν βέβαιοι ότι ο Μπρους είναι η μακρυμαλλούσα στα δεξιά).

2) Όταν το Πρόσωπο δεν έχει άμεση επαφή με την Ιδιότητα,

πρέπει να μπαίνουν κόμματα εκατέρωθεν.

Επιπροσθέτως, όταν υπάρχει διπλό όνομα ή διπλό επώνυμο,

πρέπει να συνδέονται με Ενωτικό (ενίοτε αποτρέπονται και συγχύσεις).

Άρα..: «…και η σύζυγός του, Έμμα Χέμινγκ-Γουίλις, παρευρίσκονται…».

3) Πότε η Βλακεία είχε καλή σχέση με την Αισθητική; ΠΟΤΕ΄.

Οι τρεις διαδοχικές εμπρόθετες διατυπώσεις

«στην πρεμιέρα», «στη Νέα Υόρκη», «στις 15 Ιανουαρίου 2019»,

σφραγίζουν την παταγωδώς αποτυχημένη λεζάντα.

8. Yupiii



1) Η λέξη «σεζόν» επαναλαμβάνεται τρεις φορές,

όμως η ρίμα «Είσαι ζώ(ο)ν» θα προσέβαλλε τα Ζώα.

2) «…μετέφερε η Τίνα Μεσσαροπούλου σε Happy Day…».

Άλλο το «σε», άλλο το «στο».

3) Το «Happy Day» είναι εκπομπή και θέλει εισαγωγικά

(εδώ παρατηρείται και ανακολουθία, καθώς η εκπομπή «Πρωινό» έχει εισαγωγικά).

4) «…με τη γνωστή δημοσιογράφοι α αποκαλύπτει…».

Μιλάμε για κλινική περίπτωση, που προκαλεί τη Λύπηση.

5) Ο «ΑΝΤ1» -ως ονομασία εταιρείας/σταθμού- θέλει εισαγωγικά.

6) Όταν μεταφέρουμε δήλωση, πριν από τα Εισαγωγικά βάζουμε «Άνω και Κάτω Τελεία».

Το Κόμμα επιλέγεται σε ελεύθερη μεταφορά τής δήλωσης.

7) «…για να βοηθηθεί και ίδιος…» (άνευ σχολίου).

8) «…για να βοηθηθεί και ίδιος και το πάνελ του.».

Όταν υπάρχουν δύο ή περισσότερα υποκείμενα, το ρήμα συντάσσεται στον Πληθυντικό,

ενώ -επιπροσθέτως- εδώ χρειάζονται και κόμματα λόγω των συγκοινωνουσών αυτοτελειών.

Ως εκ τούτων..: «…για να βοηθηθούν, και ο ίδιος, και το πάνελ του.».

Σ.Σ. Οι «Συγκοινωνούσες Αυτοτέλειες» είναι άρτι εμπνευσθείς όρος,

που θα ημπορούσε να αποτελεί τίτλο φιλοσοφικού δοκιμίου

και σίγουρα θα προκαλέσει «κοκομπλόκο» στα απανταχού δημοσιογραφοειδή.

9. News Beast



1) «Σπάει τη σιωπή της…». «Σπάει τη σιωπή της μέσα από το νοσοκομείο».

Η Καρικατουροποίηση τής Δημοσιογραφίας.

2) Τα «δήλωσε, ξεκίνησε, επικοινώνησε, γλίστρησε, παραχώρησε»

είναι Προστακτική και όχι Αόριστος.

3) Άλλη μια πανηλίθια δημοσιογραφική «μοδίτσα» είναι ξανά εδώ,

η φράση «Όλα όσα δήλωσε»

έχουμε δει επανειλημμένως να αναφέρεται ακόμη και σε δηλώσεις πέντε-δέκα λέξεων,

τα όντα που χρησιμοποιούν ετούτην την ανόητη και κακόγουστη διατύπωση

δεν θα έχουν τι ν’ αποκριθούν αν τα ρωτήσεις «Γιατί “όλα όσα” και όχι σκέτο “όσα”;».

Φαφλατάδες που έχουν τη Σάχλα ως «πρώτη φύση» (ούτε καν «δεύτερη»).

4) Είναι αδόκιμη η λέξη «αντιθέσεις»

για τις δηλώσεις που σχετίζονται με την κατάσταση τής υγείας τής Μάρως Κοντού,

πόσω μάλλον που ενεπλάκη και η ίδια.

Ως εκ τούτου,

μπορούμε να μιλήσουμε για «αντικρουόμενες δηλώσεις»,

για «αλληλοσυγκρουόμενες δηλώσεις»,

για «διευκρίνιση τής Μάρως Κοντού που αναιρεί τις δηλώσεις των συνδικαλιστών Yγείας».

5) Όταν πρόκειται για θεσμικές προσεγγίσεις και όχι για προσωπικά θέματα,

η «Υγεία» πρέπει να γράφεται με κεφαλαίο και όχι -όπως συμβαίνει στο κείμενο- με πεζό.

6) Το «Mega» -ως ονομασία εταιρείας/σταθμού- θέλει εισαγωγικά.

7) Η μονολεκτικοποίηση τού επιρρήματος «απ’ ευθείας»

είναι ακόμη ένα αποκύημα που έχει γεννήσει η Νεοελληνική Οκνηρία

(χώρια που εδώ ήταν προτιμότερο να αναφερόταν ότι,

η νοσηλευόμενη ηθοποιός «επέλεξε να πάρει θέση και να ενημερώσει προσωπικώς/άμεσα»).

8) «για το τι ακριβώς συνέβη».

Άλλη μια πανηλίθια δημοσιογραφική «μοδίτσα» είναι ξανά εδώ,

το άρθρο «το» χρησιμοποιείται για να ουσιαστικοποιεί μέχρι και ολόκληρες προτάσεις.

9) «…ήθελε να διευκρινίσει κάποια πράγματα γιατί υπάρχουν κάποιες ανακρίβειες…».

Μετά από τόσο… συγκεκριμένες διατυπώσεις,

κολλάει κι ένα «ας πούμε, να σούμε, να ’ούμε» στο τέλος,

για να φτάσουν στο ζενίθ η Αξιοπιστία και η Φερεγγυότητα.

10) «…ήθελε να διευκρινίσει κάποια πράγματα γιατί υπάρχουν κάποιες ανακρίβειες…».

Άλλη μια πανηλίθια δημοσιογραφική «μοδίτσα» είναι ξανά εδώ,

ο ερωτηματικός σύνδεσμος «γιατί»

αντικαθιστά τούς επεξηγηματικούς συνδέσμους «διότι, επειδή»,

όπως και τα ενίοτε συνώνυμα «καθώς, αφού».

11) «Η γυναίκα έπεσε και γλίστρησε…».

Δεν γνωρίζω ποιο Μέσο έγραψε πρώτο αυτήν την τεράστια μαλακία,

όμως έφτασε να ακουστεί μέχρι και σε τηλεοπτική εκπομπή.

Βολεμένοι αναμασητές ξεπατικώνουν ακρίτως την κάθε μπούρδα,

χωρίς να μπούνε στη διαδικασία να σκεφτούν

ότι προηγείται το Γλίστρημα και έπεται το Πέσιμο (η Πτώση).

Γελοίοι δημοσιογραφίσκοι και δημοσιολογίσκοι,

εσείς πρώτα πέφτετε και μετά γλιστράτε;

12) Το «Αττικόν» πρέπει να έχει εισαγωγικά

ακόμη κι όταν η φράση που το εμπεριέχει βρίσκεται εντός εισαγωγικών

(το ίδιο ισχύει με κάθε αντίστοιχη λέξη/όνομα).

13) Τι «Παράλληλα» τσαμπουνάτε; Ξέρετε τι σημαίνει «Παράλληλα»;

Πέρα από την άκρως ενοχλητική συντακτική ταύτιση

που υφίσταται το Επίρρημα με το Πληθυντικό Ουδέτερο Επίθετο,

εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με παράλληλη δραστηριότητα,

αλλά με απολύτως τεμνόμενα και συνδεόμενα γεγονότα.

14) «…προσθέτοντας τη δήλωση: “επικοινωνεί κανονικά με το περιβάλλον.”.

Τι απαράδεκτα Ελληνικά είν’ αυτά που μιλάνε οι ιθαγενείς Νεοέλληνες;

Τι πάει να πει «προσθέτοντας τη δήλωση»;

Πρωτευόντως,

εδώ η φράση «Επικοινωνεί κανονικά με το περιβάλλον.»

είναι ενημέρωση, είναι διευκρίνιση, είναι αποσαφήνιση, όμως ΔΕΝ είναι δήλωση.

Δευτερευόντως, όμως,

ακόμη κι αν είναι δήλωση,

προκύπτει το αντανακλαστικό ερώτημα «Ποιος έκανε αυτήν τη δήλωση;».

15) Η «Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.»

-ήτοι, η «Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων ΔΗμοσίων Νοσοκομείων»-

είναι αρκτικόλεξο, οπότε θέλει τελείες και εισαγωγικά.

10. Κουτί τής Πανδώρας



1) Ο υπότιτλος «Με αναδρομική εφαρμογή δυσμενέστερου μεταγενέστερου της πράξης νόμου»,

είναι «Μνημείο Ασυνταξίας, Ασάφειας και Γλωσσικής Ακαλαισθησίας»,

που επιβάλλεται -ως μίνιμουμ- να έχει «Διπλή Παύλα» για να βγάζει νόημα

(οι πέντε διαδοχικές λέξεις που βρίσκονται στη Γενική, επιτείνουν τη Σύγχυση).

Άρα..: «Με αναδρομική εφαρμογή δυσμενέστερου -μεταγενέστερου τής πράξης- νόμου»

και ακόμη καλύτερα

«Με αναδρομική εφαρμογή δυσμενέστερου νόμου, που είναι μεταγενέστερος τής πράξης».

2) Δύο διαδοχικές παράγραφοι ξεκινούν με το επίρρημα «Μετά».

Μετανοείτε.

3) Τα «διανυκτέρευσε, πρόλαβε, διαπίστωσε, λάμβανε» είναι Προστακτική και όχι Αόριστος.

4) «στην ΓΑΔΑ».

Πέρα από το γεγονός ότι εδώ δεν πρέπει να υπάρχει η κατάληξη «-ν»,

το αρκτικόλεξο «Γ.Α.Δ.Α.» θέλει τελείες και εισαγωγικά.

5) «Μετά από πάνω από 24 χρόνια κράτησης…».

Συντακτικώς ανεπίτρεπτη και παντελώς άχαρη η ύπαρξη των δύο απανωτών «από».

6) «Η εξέταση του πώς μπορεί να επιτευχθεί μια αναίρεση της απόφασης…».

Η πανηλίθια δημοσιογραφική «μοδίτσα» είναι ξανά εδώ,

το άρθρο «το(υ)» χρησιμοποιείται για να ουσιαστικοποιεί μέχρι και ολόκληρες προτάσεις.

7) «Κωννταντίνου» (άνευ σχολίου).

8) «Ωστόσο, για να καταστεί κάτι τέτοιο δυνατό…».

Ο φλύαρος/ανερμάτιστος/παραληρηματικός λόγος τού Νεοέλληνα

χαρακτηρίζεται από νοηματικές παλινδρομήσεις και συντακτικούς αχταρμάδες·

έτσι, το ρήμα «καταστεί» δεν έχει άμεση επαφή με το επίθετο-κλειδί «δυνατό»,

ακολουθούμενο από την κομπογιαννίτικη παρεμβολή «κάτι τέτοιο»,

που υπονομεύει τη θεσμικότητα και τη σοβαρότητα τού κειμένου.

Ως εκ τούτων,

ανεκτή θα ήταν η φράση «Ωστόσο, για να καταστεί δυνατό κάτι τέτοιο…»

και ιδανική η διατύπωση «Ωστόσο, για να καταστεί δυνατή η επιδιωκόμενη εξέλιξη…».

9) «πολυϊσοβίτες» αρχικώς, και κατόπιν δύο φορές «πολυισοβίτες».

Επ’ ευκαιρία τής δεδομένης ανακολουθίας,

να ξεκαθαρίσουμε ότι η σωστή μορφή είναι «πολυϊσοβίτες»,

αφού εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με δίφθογγο που θα απηγόρευε τα Διαλυτικά.

10) «η εκπαιδευτική του δραστηριότητα».

Η πανηλίθια δημοσιογραφική «μοδίτσα» είναι ξανά εδώ,

η κτητική αντωνυμία παρεισφρέει ανάμεσα στο Επίθετο και στο Ουσιαστικό

αντί να βρίσκεται στο τέλος τής φράσης («η εκπαιδευτική δραστηριότητά του»).

11) «του χρονικού αυτού ορίου».

Και ξανά-μανά η πανηλίθια δημοσιογραφική «μοδίτσα» είναι εδώ,

η δεικτική αντωνυμία παρεισφρέει ανάμεσα στο Επίθετο και στο Ουσιαστικό,

αντί να βρίσκεται στην αρχή τής φράσης («αυτού τού χρονικού ορίου»).

12) «η εξέλιξη αυτή».

Και ξανά-ξανά-μανά η πανηλίθια δημοσιογραφική «μοδίτσα» είναι εδώ,

η δεικτική αντωνυμία μπαίνει μετά από το Ουσιαστικό αντί να προηγείται («αυτή η εξέλιξη»).

13) «επηρεάζει όχι μόνο την υπόθεση Γιωτόπουλου,

αλλά και το σύνολο των υποθέσεων πολυισοβιτών.».

Το κείμενο βρίθει ασυνταξιών και χείριστης χρήσης των σημείων στίξης,

με άκρως αντιπροσωπευτική την ανωτέρω φράση

όπου καθίσταται απαραίτητη η Διπλή Παύλα

(όπως ήταν επιβεβλημένη και σε πολλά σημεία ακόμη,

αφού υπήρχαν σωρείες κομμάτων και χρειαζόταν ποικιλία λογοτεχνικών μέσων).

Η σωστή μορφή είναι η εξής:

«επηρεάζει -όχι μόνο την υπόθεση Γιωτόπουλου, αλλά και…-

το σύνολο των υποθέσεων πολυϊσοβιτών.».

11. Enikos



1) Η «Ν.Δ.» είναι αρκτικόλεξο κόμματος, οπότε θέλει τελείες και εισαγωγικά.

2) Τα «άσκησε, τόνισε» είναι Προστακτική, τα «ήσκησε, ετόνισε» είναι Αόριστος.

3) «άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη».

Εδώ έχουμε μία περίπτωση όπου πρέπει να διατηρηθεί το εμπρόθετο άρθρο,

διότι τα δύο αναφερόμενα πρόσωπα δεν έχουν άμεση σχέση μεταξύ τους.

Άρα..: «ήσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα και στον Νίκο Ανδρουλάκη».

Πότε επιτρέπεται να απουσιάσει το αρχικό εμπρόθετο άρθρο;

Όταν -επί παραδείγματι- πρόκειται να επισκεφτείς ένα ζευγάρι, τον Κώστα και την Ελένη,

εκεί ευσταθεί η φράση «Θα πάω στον Κώστα και την Ελένη.».

Γκέγκε;

4) «χαρακτηρίζοντας τις υποσχέσεις τους ως “τζάμπα”».

Τελειωμένη ελληνικούρα.

Χαζοβιολιά περιωπής.

Όταν η Φαιδρότητα ενδύεται τη Λογιότητα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην πείτε αυτήν την επιτηδευμένη παπάτζα σε ψαγμένη παρέα,

διότι θα κινδυνεύσετε με λιντσάρισμα.

5) Δεν αντέχονται τα συντακτίδια που ξεπατικώνουν τις φράσεις τού τίτλου

και τις μεταφέρουν στον υπότιτλο ή στην πρώτη παράγραφο.

Προσπαθούν τα άμοιρα να φλεξάρουν ότι γράφουν πολλές λεξούλες,

αλλά το μόνο που καταφέρνουν είναι η (αυτο)γελοιοποίησή τους.

12. The Toc



1) «Τι να πρέπει να κάνετε…».

Όταν υπάρχει λάθος σε τίτλο

-πόσω μάλλον, όταν το λάθος υπάρχει στο ξεκίνημα τού τίτλου-

αντιλαμβάνεσαι με τι δημοσιογραφοειδές έχεις να κάνεις…

2) Ο τίτλος κάνει λόγο για «δάγκωμα»,

ο εσωτερικός τίτλος κάνει λόγο για «τσίμπημα»,

οι οδηγίες που δίνει ο «Ερυθρός Σταυρός» κάνουν λόγο για «δάγκωμα»

κι εμείς δαγκωνόμαστε και τσιμπιόμαστε με αυτά που διαπράττει το δημοσιογραφοειδές.

3) Εκεί που ο τίτλος μάς βάζει στη διαδικασία να σκεφτόμαστε

ότι σε όποια θάλασσα βρεθούμε θα μάς καταδιώκει ο απειλητικός λαγοκέφαλος,

τσουπ…, χωρίς την ελάχιστη συντακτική/νοηματική «γέφυρα»,

ο υπότιτλος πηδάει σε άλλο θέμα

και αντιμετωπίζει το περιβόητο ψάρι με γαστριμαργική προσέγγιση.

4) Πέρα από την απουσία τόνου στη λέξη «Αμεσο (καθαρισμό του τραύματος)»,

εμφανίζεται και η καθεστωτική σύγχυση που προσδίδει χρονική σημασία

στα επίθετα «άμεσος/άμεση/άμεσο» και στο επίρρημα «άμεσα».

Τι πάει να πει «Άμεσος καθαρισμός»; Δηλαδή, υπάρχει και «έμμεσος»;

Και επίσης, τι πάει να πει «να καλέσουν άμεσα το 166»; Δηλαδή, υπάρχει και «έμμεση κλήση»;

Εν κατακλείδι,

οι σωστές διατυπώσεις είναι «Ακαριαίος καθαρισμός» και «να καλέσουν αμέσως».

5) «κι ράμματα» (άνευ σχολίου).

6) Το αρκτικόλεξο «Ε.Κ.Α.Β.» θέλει τελείες και εισαγωγικά.

13. Lady Like



1) «πολύ πολύ διάσημος».

Οι επαναλαμβανόμενες λέξεις πρέπει να συνδέονται με Ενωτικό

(«πολύ-πολύ», «σιγά-σιγά», «μάνι-μάνι», «λάου-λάου», και ούτω καθ’ εξής…).

2) «γυιος» και όχι «γιος».

3) «σχεδιάατριας» (άνευ σχολίου και άνευ -ά…α…ψού- φταρνίσματος).

4) «πρώην pop star, Victoria Beckham».

Δεν χρειάζεται κόμμα, διότι η Ιδιότητα (star) έχει άμεση επαφή με το Πρόσωπο.

5) «μέσες άκρες».

Όταν δύο λέξεις -οι οποίες ανήκουν στο ίδιο μέρος τού Λόγου-

ενώνονται στο ίδιο νόημα και περιγράφουν από κοινού μία κατάσταση,

πρέπει να συνδέονται με Ενωτικό.

Άρα..: «μέσες-άκρες», όπως επίσης και «πάνω-κάτω»

(η διατύπωση «πάνω-κάτω» φέρει τη σημασία τού «περίπου»

και δεν έχει την παραμικρή σχέση με τη φράση «ήρθαν τα “πάνω” κάτω»,

όπου τα «πάνω» -ήτοι, η παρελθούσα/αποκαθηλωμένη συνθήκη-

πρέπει να μπαίνουν σε εισαγωγικά).

6) «Εν είδη (αστείου)».

Ντράπηκε κι η Ντροπή. Ντράπηκε κι η Δοτική.

«Εν είδει αστείου» είναι το σωστό, πανάσχετο ον.

7) «έχει δηλώσει ότι δεν έχει καμία πρόθεση».

Δύο απανωτά «έχει» και μια διπλή άρνηση που ισούται με κατάφαση.

Συμπέρασμα: Επιστροφή στο Δημοτικό.

14. Espresso



1) Το μονοσύλλαβο αριθμητικό «μια»

εκπέμπει Αδιαφορία, Υποτίμηση, Απαξίωση, έως και Αποστροφή.

Ως εκ τούτου, όταν γίνεται αναφορά σε θετική ενέργεια,

προτιμάται αναφανδόν η δισύλλαβη -και μακράν πιο φιλική- μορφή «μία».

2) Η έννοια «Εξομολόγηση» προϋποθέτει Ειλικρίνεια.

Η «ειλικρινής εξομολόγηση» είναι αποκύημα ηλιθιότητας.

3) Τα «προχώρησε, αποκάλυψε» είναι Προστακτική και όχι Αόριστος,

όπως και το «άλλαζαν» έχει παραπομπή στην Προστακτική λόγω τού τονισμού του

(το αρχικό ρήμα είναι «αλλάζω»,

οπότε ο Παρατατικός είναι η παντελώς αδόκιμη και «ξένη» λέξη «ήλλαζαν»

ή το δημοτικοποιημένο και προσιτό «αλλάζαν/αλλάζανε»).

4) «…που, όπως παραδέχεται σήμερα, ίσως…».

Για να μην υπάρχουν πολλά κόμματα σε μία πρόταση, υπάρχει και η Διπλή Παύλα.

Άρα..: «…που -όπως παραδέχεται σήμερα- ίσως…».

5) «…κατά καιρούς δέχθηκε αρκετές τηλεοπτικές προτάσεις,

κάποιες από τις οποίες αρνήθηκε, μόνο και μόνο για να το μετανιώσει αργότερα.».

Η Ηλιθιότητα έχει ενίοτε -εξ αντανακλάσεως- σχέση με τον Σουρεαλισμό,

αυτό το «μόνο και μόνο για να το μετανιώσει αργότερα.» ανατινάζει εγκεφάλους

και σε οδηγεί να κάνεις τη σατιρική σκέψη

ότι ο Νίκος Παπαδάκης ήταν ένας ακραίος μαζόχας

που απέρριπτε προτάσεις ηδονιζόμενος με τη σκέψη

«Αχ…, αδημονώ να έρθει η μέρα που θα μετανιώσω, για να φτάσω σε οργασμό…».

15. Pro News



1) Ο Π.Α.Ο.Κ. είναι αρκτικόλεξο και πρέπει να έχει τελείες.

2) «υπάρχουν ενδείξεις ότι πιθανόν»; Σφύζεις από σιγουριά.

3) «από την ομάδας»; Τίνος είσ’ ισύ, πιδάκι μ’..;

16. Πρώτο Θέμα



1) Εδώ δεν έχουμε απλώς «Αριθμολαγνεία»,

αλλά σύνδρομο με σαφείς κοινωνιολογικές διαστάσεις.

Ακόμη κι αν δεχθούμε ότι εν προκειμένω η Ηλικία βοηθά

ώστε να συγκεκριμενοποιούνται -έστω υποτυπωδώς- τα πρόσωπα,

η επανάληψη τού προσδιορισμού «44χρονος» (αντί να επιλεχθεί η λέξη «θύμα»),

μαρτυρά εμμονική προσκόλληση στα «Στερεότυπα τής Πρωτόγονης Επικοινωνίας».

2) «τον Οκτώβριου»;

Υποψιάζομαι ότι είσαι ο ίδιος που έγραψε στην άλλη ιστοσελίδα τη φράση «από την ομάδας».

Καρφώθηκες από την «ντοπιολαλιά».

17. News Break



Εδώ βλέπουμε πώς ένα ελληνικό Μέσο προπαγανδίζει υπέρ τού φασίστα Μασκ,

ο οποίος -αναρμόστως σε θέμα που σχετίζεται με τη Δημοκρατία-

προσδιορίζεται σιελορροϊκώς ως «Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο»

και εμμέσως πλην σαφώς εκθειάζεται μέσω τής φράσης

«δεν φαίνεται διατεθειμένος

να επιτρέψει την προπαγάνδα των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης»

(διόλου τυχαίως, οι οπαδοί τού Μασκ ανά την Υφήλιο,

έχουν ως αποκλειστικό σημείο αναφοράς τα πλούτη του και όχι την ευφυΐα του).

Ο καημενούλης ο πλουσιότερος ανθρωπάκος τού κόσμου και τού ντουνιά, που λέτε,

αυτός ο διωκόμενος και κατατρεγμένος ζαμπλουτούλης, ο Μασκ,

κλαίει και ψάχνει μια ζεστή αγκαλίτσα για να ξεπεράσει ότι τον κακολογούν οι αθρώποι,

ενώ ο ίδιος μόνο κάτι ναζιστικούς χαιρετισμούληδες κάνει

κι ουδόλως προπαγανδίζει με τούς αλγόριθμους τής πλατφόρμας του,

μηδέ επιδίδεται σε πλύσεις δισεκατομμυρίων εγκεφάλων με τις καμπάνιες του.

Και βεβαίως,

όταν ένα «Μέσο Ενημέρωσης» γράφει με μικρά τον όρο «μέσα ενημέρωσης»

και επιτίθεται στα «παραδοσιακά Μέσα» ενώ η «Παράδοση» αποτελεί παντιέρα τού Μασκ,

εξάγονται αβιάστως τα αμείλικτα συμπεράσματα

για το απροκάλυπτο «Gashlighting» και για τη μετερχόμενη «Προβολή».

Ο Μασκ και η Μασκαράτα (του).

18. Women Only



Είναι τόσο ανόητος και ασήμαντος ο τίτλος, που εν τέλει καταντάει… αβανταδόρικος

(άλλωστε, όπως έχει αποδειχθεί διαχρονικώς,

οι πιο έξυπνες απαντήσεις προκύπτουν από τις πιο ηλίθιες ερωτήσεις,

λες και υπάρχει μία «Αόρατη Δύναμη Εξισορρόπησης»

που -άλλοτε ανθιστάμενη στη Βλακεία και άλλοτε αντιστεκόμενη στην Ευφυΐα-

εντέλλεται να επαναφέρει το «Πνευματικό Μεσοσταθμικό»).

Λοιπόν, η απάντησή μου στην ερώτηση

«Μαντεύεις τι δεν έχει αποφασίσει ακόμη η Φαίη Σκορδά για τον γάμο της;»,

δεν είναι το νυφικό και η κόμμωση που αναφέρονται στο δημοσίευμα.

Η Φαίη δεν έχει αποφασίσει ακόμα, πότε θα χωρίσει.

Σ.Σ.1 Η αιχμηρότητα τής απάντησης είναι εξισορρόπηση τής ηλίθιας ερώτησης

και συνάμα σημειολογεί στα τεράστια ποσοστά αποτυχίας

που τώρα πια χαρακτηρίζουν τη θλιβερή σύμβαση «Γάμος».

Σ.Σ.2 Αν χρειάζεσαι τον Γάμο για να είσαι καλός σύντροφος, τότε είσαι κακός σύντροφος.

Τα ακόλουθα δύο σταχυολογήματα μαρτυρούν τις σκληρές και δύσπεπτες αλήθειες,

που δεν αντέχουν οι συμβιβασμένοι μαζάνθρωποι.

19. Newsit



Λίγα λόγια θα πω εδώ, τα πολλά θα τα πω στο επόμενο σχόλιο.

Τα δεκάδες διάτρητα σημεία συνιστούν δημοσιογραφικό όνειδος,

αυτό το θλιβερό κείμενο είναι ΓΙΑ ΠΕΤΑΜΑ.

20. Skai



Γυναικοκτονία στη Δράμα.

Μία γυναίκα…, ακόμη μία γυναίκα…, δολοφονείται από ετερόφωτο σιχαμερό ανδρείκελο.

Και μετά…, όταν αυτή η γυναίκα έχει μετατραπεί -διά τής απώλειας τής ζωής της- σε «είδηση»,

διαπιστώνουμε -σχηματικώς- να δολοφονούνται η Είδηση, η Δημοσιογραφία, η Γλώσσα.

Απαξιώ να διορθώσω αυτό το έκτρωμα (όπως και το προηγούμενο),

δεν έχω την παραμικρή διάθεση να διδάσκω Ελληνικά κάτω από τέτοιαν τραγική είδηση,

όντας απολύτως αηδιασμένος με τα παντελώς ατάλαντα δημοσιογραφοειδή

που (θα) αποδεικνύονται εσαεί κατώτατα των περιστάσεων.

Τα αναρίθμητα λάθη κάθε είδους,

απαιτούν τεράστιο χώρο για να επισημανθούν και για να αναλυθούν,

οι ασυνταξίες, οι ανορθογραφίες, οι παλινωδίες, οι πομφόλυγες,

έρχονται εδώ να σχηματίσουν έναν δυστοπικό πολτό με τις αυθαίρετες προσεγγίσεις,

με τις ανυπόστατες πληροφορίες, με τις σχοινοτενείς αναφορές

και με τις μελοδραματικές περιγραφές όπου φτάνει να ωραιοποιείται μέχρι κι ο γυναικοκτόνος.

Κάθε υπογραμμισμένη λέξη, κάθε υπογραμμισμένη φράση, κάθε υπογράμμιση,

άπασες έχουν λόγο που υπάρχουν και σάς βεβαιώ ότι κατέθεσα πολλή ώρα

-και κυρίως, ενέργεια και ψυχή- για αυτά τα «κοκκινίσματα».

Πρόκειται για φριχτό κείμενο, πρόκειται για βεβήλωση τής μνήμης τής θανούσης,

πρόκειται για την καταβαράθρωση των γυναικοκτονιών σε «Δημόσιο Αποχωρητήριο».

ΙΣΟΒΙΑ ΑΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ.

Επιμύθιο:

Παίδες, αυτά για σήμερα..!

Ξέρω ότι θα σάς λείψει η στήλη

(δεν θα λείψει σε αυτούς που καταλαβαίνουν ότι δεν πρόκειται να τούς γλείψει)

και ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη Παρασκευή.

Αν θέλετε να αναπτύξουμε τις προσωπικές μας συνωμοσίες

ενάντια στην (καθεστωτική) Αμορφωσιά,

μπορείτε να μού στέλνετε τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας

-όπως επίσης,

τα βίντεο και τις φωτογραφίες που θα απαθανατίζουν τα κάθε λογής μιντιακά «μαργαριτάρια»-

στις ακόλουθες διευθύνσεις..:

Twitter (νυν «Χ»): https://x.com/TopDaskalos

Gmail: TopDaskalos@gmail.com

Ο Δάσκαλος