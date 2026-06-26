Αγαπητές Αναγνώστριες και Αγαπητοί Αναγνώστες,

έφτασε η Παρασκευή 26 Ιουνίου

και να ’μαστε πάλι στο καθορισμένο εβδομαδιαίο ραντεβού μας,

με την πρωτοπόρο-καινοτόμο στήλη που γεννήθηκε ως πράξη αντίστασης.

Η Αμορφωσιά, η Προχειρότητα, η Τσαπατσουλιά, η Επιπολαιότητα

συναντιούνται επισήμως πλέον με την αριστοφανική νέμεσή τους,

τώρα πια το Χιούμορ και η Σάτιρα γίνονται όπλα

για να αντιμετωπίζουμε την καθημερινή αποδόμηση που υφίσταται η Ελληνική Γλώσσα,

το αρμόζον ακρωνύμιο «MA.LA.KI.A.» περιγράφει επακριβώς το φαινόμενο

και προειδοποιεί τούς «δράστες»

ότι «(αν τολμάτε) διαπράξτε ξανά τη “Δολοφονία τής Γλώσσας”».

Και βεβαίως, δεν (θα) εξαιρείται από τη δηκτικότητα η εφημερίδα μας,

καθώς το δικαίωμα στον Σαρκασμό και στην Κριτική

οφείλει να έχει πάντοτε ως αφετηρία τον Αυτο-Σαρκασμό και την Αυτο-Κριτική.

Η εμφάνισή μας αποφέρει ήδη εις το έπακρον τα προσδοκώμενα αποτελέσματα,

η «Πιάτσα των Βολεμένων» έχει ξεκινήσει τις συνήθεις κραυγές

που βγάζει κάθε «πιάτσα» όταν ο Ρομαντισμός πάει κόντρα στο «Σύστημα»,

οι «Τζαμπατζήδες τής Δημοσιογραφίας» συνειδητοποιούν ότι ήγγικεν η «Ώρα τής Πληρωμής».

Εν κατακλείδι,

απόλυτος σεβασμός στο «Ανθρώπινο Λάθος» μεν,

αλλά ουδεμία ανοχή προς τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη συνθήκη

ως σεσημασμένο επιχείρημα για να αθωώνουν τη λαθομανία τους.

Κατόπιν τούτων, πάμε στο σημερινό «Top-20». Απολαύστε το…

…

1. Ζούγκλα



1) Όταν ουσιαστικό προσδιορίζει έτερο ουσιαστικό, πρέπει να συνδέονται με Ενωτικό

(το ίδιο ισχύει και με τα επίθετα, και με τις μετοχές).

Άρα..: «συναυλία-υπερπαραγωγή».

2) «της Άννα Βίσση»;

Θα ήταν τέλειο αν είχε γραφτεί «της Άννα Βίσσης».

3) Το αρκτικόλεξο «Ο.Α.Κ.Α.» θέλει τελείες και εισαγωγικά.

4) Δημιουργείται ακαλαίσθητη εικόνα όταν μπαίνουν αποσιωπητικά μετά από όνομα/επώνυμο.

2. Women Only



1) Με δεδομένο ότι οι λέξεις «pool» και «party» είναι ξενικές

-και όσο κι αν μάς είναι γνώριμη η ελληνοποιημένη γραφή «πάρτι»-

πρέπει να παραμείνουν στα Αγγλικά και να συνδεθούν με Ενωτικό

ή να υπάρξει μετάφραση τής πρώτης εξ αυτών

(απαράδεκτος ο γλωσσικός αχταρμάς «Pool πάρτι»).

Ως εκ τούτων..: «Pool-party» ή «Πισίνα-πάρτι».

2) Το μονοσύλλαβο αριθμητικό «μια» εκπέμπει Αδιαφορία/Υποτίμηση/Απαξίωση.

Όταν θέλουμε να προσδώσουμε θετικό πρόσημο, χρησιμοποιούμε τη δισύλλαβη μορφή «μία».

3) Η επεξήγηση τού είδους τής τούρτας έπρεπε να βρίσκεται σε παρένθεση,

διότι όπως είναι δοσμένη συνιστά πλατειασμό και σχοινοτένεια.

4) Πέρα από το γεγονός ότι η επισημασμένη πρόταση είναι συνονθύλευμα

(«Τα κεράκια, βέβαια, λίγο τη δυσκολέψαν που δεν στέκονταν,

αλλά έβαλε ο Αντώνης Σρόιτερ το χέρι του και τελικώς στάθηκαν.»,

είναι η σωστή σύνταξη για αυτήν την εξαμβλωματική αποστροφή),

η διατύπωση μαρτυρά -εν τω συνόλω της-

ότι το ον που έγραψε τη θλιβερή φράση πρέπει επειγόντως να επιστρέψει στο Νηπιαγωγείο.

Βλέπεις το νοητικό έκτρωμα

και φρίττεις που ετούτο το άτομο είναι ενήλικο και συστήνεται ως «δημοσιογράφος».

«Τα κεράκια βέβαια λίγο τη δυσκόλεψαν που δεν στέκονταν

αλλά έβαλε ο Αντώνης Σρόιτερ το χέρι του και τελικά στάθηκαν.».

Απύθμενη Ανοησία.

Ανοησία που δημιουργεί Αμηχανία και Ετερο-Ντροπή.

3. Daily Media



1) Το αρκτικόλεξο «Ν.Δ.» θέλει τελείες και εισαγωγικά.

2) Οι απανωτές αρνήσεις «δεν ενόχλησε ποτέ κανέναν»,

παραπέμπουν στη σχετική διακωμωδητική ατάκα

«Πάρε κανένα τηλέφωνο, να πάμε πουθενά, να φάμε τίποτα.».

3) Εν γένει,

ο τίτλος είναι ένα κατακερματισμένο μόρφωμα

που χαρακτηρίζεται από εκκωφαντική απουσία μεταδοτικότητας,

αφού χρειάζεται να διαβάσεις επανειλημμένως την ανερμάτιστη μπούρδα για να βγάλεις άκρη.

4. News Bomb



1) «σε… οδοντιατρείο» και όχι «σε …οδοντιατρείο».

Τα αποσιωπητικά πρέπει να έχουν επαφή με την προηγούμενη και όχι με την επόμενη λέξη.

2) «…έστελναν τους ασθενείς τους στην Αλβανία, με σκοπό να επωφεληθούν οικονομικά.»

Η πανηλίθια δημοσιογραφική «μοδίτσα» είναι ξανά εδώ,

το πρώτο ρήμα σε παρελθόντα χρόνο (εδώ, στον Παρατατικό),

το επόμενο τίθεται στον Ενεστώτα χωρίς το δέον λογοτεχνικό υπόβαθρο.

Και έτερη πανηλίθια δημοσιογραφική «μοδίτσα» είναι ξανά εδώ,

το Επίρρημα μπλέκεται με το Πληθυντικό Ουδέτερο Επίθετο.

Η σωστή σύνταξη είναι η εξής:

«…έστελναν τους ασθενείς τους στην Αλβανία, με σκοπό να επωφελούνταν οικονομικώς.».

3) «Μια γυναίκα 27 ετών Ελληνίδα και ένας άνδρας 34 ετών Αλβανός…».

Αντί για τη δέουσα ειδησεογραφική στιβαρότητα

«Μια Ελληνίδα 27 ετών και ένας Αλβανός 34 ετών…»,

δεσπόζει η χαζοβιόλικη και παντελώς περιττή επεξηγηματικότητα.

Η φάση είναι «Σε δουλειά να βρισκόμαστε…».

4) Μόλις δύο παραγράφους χρειάστηκε ο «34 ετών», ώστε να γίνει «43χρονος»

(πώς περνάνε τόσο γρήγορα τα χρόνια…).

Για την ιστορία -και κατόπιν έρευνας- η σωστή ηλικία είναι τα 34 έτη.

5) Οι απανωτές επαναλήψεις των λέξεων «συλληφθέντες» και «συνελήφθησαν»,

υπάρχουν για να αντιληφθούμε ότι οι συλληφθέντες συνελήφθησαν

κι ότι συνελήφθησαν οι συλληφθέντες.

Ασύλληπτο.

6) Άλλη μια πανηλίθια δημοσιογραφική «μοδίτσα» είναι ξανά εδώ,

το επιρρηματοποιημένο επίθετο «φυσικά»

χρησιμοποιείται ως συνώνυμο με το «βεβαίως» και με λοιπές εμφατικές/καταφατικές λέξεις,

παρακάμπτοντας την άρρηκτη σχέση του με τη Φύση.

Αφύσικη χρήση τού «φυσικά».

7) Άλλη μια πανηλίθια δημοσιογραφική «μοδίτσα» είναι ξανά εδώ,

το «ύστερα» χρησιμοποιείται αντί τού «μετά»,

η λεπτή διαφορά ανάμεσα στα δύο (σχεδόν) συνώνυμα

είναι ότι το «ύστερα» δηλώνει συχνώς τελεσίδικες καταστάσεις

και περιγράφει γεγονότα με στοιχειώδη ή κι ιδιαίτερη βαρύτητα

(εξ ου και η γνωστή ρήση «Τα “Ύστερα” τού Κόσμου»).

8) Η Αστυνομία πρέπει -όπως άπαντα τα Πολιτειακά Σώματα- να γράφεται με κεφαλαίο.

9) Το «ζήτησε» είναι Προστακτική, το «εζήτησε» είναι Αόριστος.

10) «προκαταρτικής (έρευνας)».

Μετά από τόσα λάθη,

δεν θα εκπλαγώ αν το ον που συνέταξε το κείμενο πιστεύει όντως

ότι η λέξη είναι «προκαταρτική» (και παράγεται από το «κατάρτι»).

5. Enikos



«ΣΑ ΟΗΕ», γράφει o… «σα δημοσιογράφος».

Νομίζει ότι με την ξεπέτα «ΣΑ ΟΗΕ» επετέλεσε το δημοσιογραφικό «καθήκον» του,

αδιαφορώντας για την Εικόνα και -κυρίως- για την Ουσία.

Μάθε, δημοσιογραφοειδές, ότι τα αρκτικόλεξα «Σ.Α.» και «Ο.Η.Ε.» θέλουν τελείες.

Και πάνω απ’ όλα, μάθε ότι τα αυτονόητά σου δεν νοιάζουν τούς πολίτες,

οι οποίοι είναι πολύ πιθανό να μην ξέρουν ή να μην καταλάβουν

πως το «ΣΑ» σημαίνει «Συμβούλιο Ασφαλείας».

Η Είδηση δεν είναι «Τεστ Μαντείας».

6. S.DN.A.



Διαβάζεις την αποχαιρετιστήρια ανάρτηση τής «Κ.Α.Ε. Παναθηναϊκός» για τον Κένεθ Φαρίντ

και αντικρίζεις την αποχαιρετιστήρια ανάρτηση τής Φενέρμπαχτσε για τον Ντέβον Χολ.

Αυτά συμβαίνουν όταν το κάθε ασχετίδιο παρεισφρέει στη Δημοσιογραφία

και τη συμπαρασύρει στον τοξικό βάλτο τής αταλαντοσύνης του.

7. News Break



1) Όταν τα υποκείμενα τής πρότασης είναι δύο (ή και παραπάνω),

η εκάστοτε προσδιοριστική λέξη -εν προκειμένω, το ρήμα- συντάσσεται στον Πληθυντικό.

Ως εκ τούτου..: «Νεκροί Εβραίος πολίτης και αστυνομικός».

2) Επειδή πρόκειται για αιματηρή ένοπλη επίθεση,

η φράση «…αφήνοντας πίσω της τρεις νεκρούς…» έχει υπερβολική μεταφορικότητα

και κινείται στις «Παρυφές τής Γελοιότητας»

(χώρια που στους τρεις νεκρούς που έμειναν «πίσω», προσμετράται κι ο δράστης).

3) Όταν οι νεκροί είναι τρεις,

δεν χρησιμοποιούμε το επίρρημα «ανάμεσα»

στην περίπτωση που κάνουμε ξεχωριστή μνεία και στους τρεις.

Το «ανάμεσα» δηλώνει επιλεκτική αναφορά σε άτομα.

4) «Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν άμεσα…».

Το «άμεσα» δηλώνει τρόπο ενέργειας,

το «αμέσως» έχει την επιδιωκόμενη χρονική σημασία.

5) Τα «προκάλεσε, αποτέλεσε» είναι Προστακτική, τα «προεκάλεσε, απετέλεσε» είναι Αόριστος.

Επιπροσθέτως, τα «κάλεσαν, προχώρησαν» έχουν τονισμό που παραπέμπει στην Προστακτική,

οπότε οι σωστές δημοτικές μορφές είναι «καλέσαν/καλέσανε, προχωρήσαν/προχωρήσανε».

6) «Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης…».

ΚΑΙ τα Μέσα, ΚΑΙ -ακόμη περισσότερο- η Ενημέρωση,

πρέπει να γράφονται με κεφαλαίο

(όσο κι αν τα «ευρήματα» που εχθροξενώ στη στήλη, πρεσβεύουν την καθεστωτική δυστοπία).

7) Το «Radio-Canada» και οι «Times of Israel» θέλουν εισαγωγικά.

8) «…νεκρός πολίτης είναι ο Εβραίος Καναδός…».

Έχοντας ήδη γίνει αναφορά στο εν λόγω άτομο, πρέπει να προηγείται άρθρο.

Επίσης, ο εθνικός προσδιορισμός «Εβραίος Καναδός» είναι συντακτικώς ανύπαρκτος.

Εν κατακλείδι..: «…ο νεκρός πολίτης είναι ο Εβραιοκαναδός… (ή «Εβραιο-Καναδός»)».

9) «μία γυναίκα αστυνομικός».

Πλατειασμός. Φλυαρία. Υφέρπων Σεξισμός.

Η «διευκρίνιση» ότι πρόκειται για γυναίκα -ενώ ήδη υπάρχει το έμφυλο αριθμητικό-

αντιμετωπίζει τις γυναίκες ως ετερόφωτα όντα

(διόλου τυχαίως, δεν υπάρχει ανάλογη «διευκρίνιση» στη φράση «Ένας αστυνομικός»).

Επίσης, ακόμη κι αν δεχθούμε ότι είναι σωστός ο όρος, θα έπρεπε να υπήρχε Ενωτικό.

Οπότε..: «μία αστυνομικός» ή «γυναίκα-αστυνομικός».

10) «…μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για νοσηλεία.».

Εδώ έχουμε άκρως ενοχλητική παρήχηση, η οποία συνάμα επεξηγεί το Αυτονόητο

(λες και υπήρχε κίνδυνος να νομίσουμε

ότι ένας άνθρωπος μεταφέρεται σε νοσοκομείο για να παίξει μπαρμπούτι).

Επίσης, απουσιάζει η οποιαδήποτε λεπτομέρεια για την κατάσταση τής υγείας τής αστυνομικού.

Άρα..: «…μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για περίθαλψη.»

(ή απλώς «μεταφέρθηκε/βρίσκεται στο νοσοκομείο.»).

8. Πρώτο Θέμα



Όταν το Πρόσωπο δεν έχει άμεση επαφή με την Ιδιότητα,

το όνομα/επώνυμο/ονοματεπώνυμο πρέπει να έχει εκατέρωθεν κόμματα.

Εν προκειμένω δε, επειδή είναι πολλά τα ονόματα,

δεν χρειαζόταν καν στον τίτλο το όνομα τής μητέρας,

το οποίο -ούτως ή άλλως- αναφέρεται στον υπότιτλο.

Τέλος, είναι κραυγαλέο λάθος η φράση «Η μητέρα της Τζίτζι και Μπέλα Χαντίντ»,

αφού υπάρχουν δύο παιδιά και η κτητική αντωνυμία θα έπρεπε να ήταν στον Πληθυντικό.

Ως εκ τούτων, οι σωστές μορφές είναι οι εξής:

«Η μητέρα των Τζίτζι και Μπέλα Χαντίντ, Γιολάντα, αρραβωνιάστηκε ξανά…»

και «Η μητέρα των Τζίτζι και Μπέλα Χαντίντ, αρραβωνιάστηκε ξανά…».

Εσείς που έχετε πάρει διαζύγιο από την Ελληνική Γλώσσα, γκέγκε;

9. You Weekly



1) «με την Ξένια» και όχι «με τη Ξένια».

2) «έκανε τους πάντες να “λιώσουν”».

H… «Παντοποίηση τού Μικρόκοσμου».

3) «έκανε τους πάντες να “λιώσουν”».

Περιττά τα εισαγωγικά στο ρήμα «λιώσουν»,

ακαλαίσθητα τα εισαγωγικά όταν δεν βρίσκονται στο α΄ πρόσωπο ή στην Ονομαστική.

4) «μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους»,

«(βρίσκεται) μέσα στην αγκαλιά της μικρής της κόρης»,

«διανύει την πιο ξεχωριστή περίοδο τής προσωπικής της ζωής»,

«δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό».

Άλλη μια πανηλίθια δημοσιογραφική «μοδίτσα» είναι ξανά εδώ,

η κτητική αντωνυμία πάει διαρκώς και χώνεται ανάμεσα στο επίθετο και στο ουσιαστικό.

Η Εμμονική Κτητικότητα τής Ανοησίας.

5) Τα «δημοσίευσε» και «άργησε» είναι Προστακτική κι όχι Αόριστος.

6) Το «Instagram» είναι ονομασία πλατφόρμας και θέλει εισαγωγικά.

7) Όπως ανέφερα και παραπάνω,

το δισύλλαβο αριθμητικό «μια» εκφράζει Αδιαφορία/Υποτίμηση/Απαξίωση

και συνεπώς δεν ταιριάζει σε μία τρυφερή φωτογραφία.

8) «κύμα συγκίνησης στους followers της»;

Προς το παρόν,

έχει εκδοθεί επείγουσα προειδοποίηση για το τσουνάμι σιελόρροιας τού δημοσιογραφοειδούς.

10. Athletiko



1) Η «Κ.Α.Ε.» είναι αρκτικόλεξο και θέλει τελείες.

2) Η «Κ.Α.Ε. Παναθηναϊκός» είναι ονομασία εταιρείας και θέλει εισαγωγικά.

3) Τα «κυκλοφόρησε, αποφάσισε» είναι Προστακτική και όχι Αόριστος.

4) «(Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός)…, …ξεσηκώκοντας τους οπαδούς της.».

Άσχετο δημοσιογραφοειδές,

οι ομάδες έχουν φιλάθλους και οπαδούς, κι όχι οι «Κ.Α.Ε.» (οι «Π.Α.Ε.», κ.λπ.).

5) «η “πράσινη” διοίκηση», «στον “πράσινο” πάγκο».

Νομίζουν τα απανταχού αμόρφωτα αθλητικογραφοειδή,

ότι εκφεύγουν από τη Λεξιπενία αν χρησιμοποιούν χρωματικά συνώνυμα

άνευ μέτρου και αξιολόγησης των περιστάσεων.

6) «…η “πράσινη” διοίκηση αποφάσισε να ακολουθήσει τον εξαιρετικό κλίμα που υπάρχει…».

Οποία αφόρητη ελληνικούρα…

Οποία αποτυχημένη προσπάθεια λογοτεχνικότητας…

Οποία καρικατούρα λογιότητας…

Η φράση «Αποφασίζω να ακολουθήσω το εξαιρετικό κλίμα…»

πρέπει να θεωρείται «Επίσημη Δήλωση Λοβοτομής».

7) «Πρόκειται για ένα limited edition T-Shirt με τη στάμπα “King Zeljko” και τον σέρβο τεχνικό».

Πολυπτύχως διάτρητη φράση, με ασυνταξίες και ασαφή περιγραφή.

Διαβάστε τη σωστή διατύπωση, ώστε να κάνετε τις συγκρίσεις σας..:

«Πρόκειται για ένα limited edition T-Shirt με τη στάμπα “King Zeljko”

και με τον Σέρβο τεχνικό να απεικονίζεται στον γνωστό εγκάρδιο χαιρετισμό του».

8) Οι «πιο χρυσές σελίδες» ανοίγουν τον δρόμο για ανάλογες φανφάρες και μεγαλοστομίες,

όπως «είμαι πιο έγκυος», «είσαι πιο πανύβλαξ», «είναι πιο νεκρός».

9) «για τους όλους φιλάθλους» (άνευ σχολίου).

10) «(για όλους τους φιλάθλους) του “τριφυλλιού”».

Εκτός από την ακαλαισθησία που εκπέμπει η Γενική όταν βρίσκεται εντός εισαγωγικών,

το «Τριφύλλι» -επειδή είναι Έμβλημα κι όχι απλώς χορταρικό- πρέπει να γράφεται με κεφαλαίο.

11. The Toc



1) Δεν αντιλαμβάνεστε ότι τα «εισαγωγικά-“τσουγκράνες”» ασχημαίνουν την εικόνα;

2) Δεν έχετε ακούσει ότι υπάρχει σημείο στίξης που λέγεται «Ενωτικό»;

«Εταιρείες-φαντάσματα» και όχι «εταιρείες φαντάσματα»,

«κτίρια-μεγαθήρια» και όχι «κτίρια μεγαθήρια».

3) Ετυμολογικώς προκρίνεται η μορφή «κτήριο» έναντι τής επικρατούσας γραφής «κτίριο».

4) Σε σύνθετους ξενικούς όρους, προτείνεται το Ενωτικό για λόγους κομψότητας

(off-shore, super-market, play-offs, και ούτω καθ’ εξής…).

5) Το «φύτρωσαν» έχει τονισμό που παραπέμπει στην Προστακτική.

Τα σωστά είναι «φυτρώσαν/φυτρώσανε» και «εφύτρωσαν».

6) Το αρκτικόλεξο «Ν.Ο.Κ.» θέλει τελείες, εισαγωγικά,

και -επίσης- επεξηγηματική αναφορά διότι δεν περιλαμβάνεται στη Συλλογική Γνώση

(«Νέος Οικοδομικός Κανονισμός»).

7) «Ευριπίδης» και όχι «Ευρυπίδης».

8) «στην Ευριπίδου 25 στην Κηφισιά» και όχι «στην Ευριπίδου 25 την Κηφισιά».

9) Πέντε αριθμητικά σε δύο παραγράφους είναι πάρα πολλά και υπονομεύουν την Αξιοπιστία.

10) Η «Διπλή Παύλα» πρέπει να έχει άμεση επαφή με τα άκρα των εμπερικλειόμενων φράσεων

και δεν δικαιούται να την τοποθετεί καθείς κατά το δοκούν του.

11) Τα «Pandora Papers» είναι παγκόσμια δημοσιογραφική έρευνα

και ως εκ τούτου δεν μιλάμε για απλά χαρτιά που γράφονται με πεζό.

12) Η «Polestina Investments Ltd» είναι ονομασία εταιρείας και θέλει εισαγωγικά.

13) «ο κύκλος εργασιών της περιορίζεται στα 1.374 ευρώ».

Επ’ ευκαιρία αυτής τής είδησης που έχει οικονομικές διαστάσεις,

οι γλωσσολόγοι εισηγούνται να γράφουμε το «ευρό» με «όμικρον» και να κλίνεται,

ώστε -μεταξύ άλλων- να διαχωρίζονται νοηματικώς οι όροι

«Ευρο-Πολιτική/Ευροπολιτική» (η πολιτική περί τού κυρίαρχου νομίσματος τής ηπείρου μας)

και «Ευρω-Πολιτική/Ευρωπολιτική» (η πολιτική περί τής Ευρώπης).

14) «τη σχέση» και όχι «την σχέση».

12. iefimerida



Άλλη μια πανηλίθια δημοσιογραφική «μοδίτσα» είναι ξανά εδώ,

οι ενδείξεις «φωτογραφίες, εικόνες, βίντεο, ηχητικό ντοκουμέντο, κ.λπ.»

-αντί να μπαίνουν στη δέουσα παρένθεση,

που απομονώνει το επιπλέον στοιχείο και ταυτοχρόνως τού δίνει έμφαση-

μπλέκουν μέσα στο κείμενο,

καταστρέφοντας την εικόνα του και την ομαλή ροή του.

Απόπατη Νεοελληνική Αισθητική.

13. Yupiii



1) Έχω μια υποψία ότι η Ναταλία Δραγούμη -ούσα πολλά χρόνια στον χώρο-

ένιωσε μεγάλη αδικία και είναι στενοχωρημένη

για την πρόωρη ολοκλήρωση τής σειράς «Αρχελάου 5»,

όμως αν δεν τα δω γραμμένα όλα ετούτα καμιά εκατοστή φορές, δεν πιστεύω το παραμικρό.

2) Όταν η οποιαδήποτε λέξη ή ονομασία χρειάζεται εισαγωγικά,

τα εισαγωγικά της δεν απαλείφονται εξ αιτίας ευρύτερων εισαγωγικών.

Ήτοι..: «Ένιωσα μεγάλη αδικία για την “Αρχελάου 5”».

3) Το «μίλησε (όπως και η λαϊκούρα «μίλα»)» είναι Προστακτική, το «εμίλησε» είναι Αόριστος.

4) Το αρκτικόλεξο «Ε.Ρ.Τ.» θέλει τελείες και εισαγωγικά.

5) «Ένιωσα μια αδικία…, … ένιωσα μία επίθεση…».

Σωστό το μονοσύλλαβο αριθμητικό, λανθασμένο το δισύλλαβο αριθμητικό

(μάλλον, το άσχετο ον έβαλε και τις δύο μορφές για ποικιλία,

καθώς είναι πασίδηλο ότι δεν σκαμπάζει από Ελληνικά).

6) Άλλη μια πανηλίθια δημοσιογραφική «μοδίτσα» είναι ξανά εδώ,

ο ερωτηματικός σύνδεσμος «γιατί» αποκτά και επεξηγηματική διάσταση,

αντικαθιστώντας το «διότι», το «επειδή» και -ενίοτε- το «καθώς» και το «αφού».

7) «γι’ αυτήν τη σειρά» και όχι «γι’ αυτή τη σειρά».

8) Ανακεφαλαιώνοντας…

Τα δημοσιογραφοειδή δεν αντιλαμβάνονται ότι

-στην πρεμούρα τους να δείξουν πως (δήθεν) παράγουν πλούσια κείμενα-

κουράζουν με τις ασταμάτητες επαναλήψεις και ανακυκλώσεις,

ενώ υποπίπτουν και στο καταστροφικό ολίσθημα

να αναπαράγουν αυτολεξεί βαρετές φράσεις και σολοικισμούς,

χωρίς να καταλαβαίνουν ότι έτσι εκτίθενται ανεπανορθώτως.

14. Κουτί τής Πανδώρας



1) Όσο κι αν μοιάσει αστείο, το «Πέθανε» είναι Προστακτική και όχι Αόριστος.

2) Τα δύο ονόματα ή επώνυμα πρέπει να συνδέονται με Ενωτικό,

πόσω μάλλον που υπάρχουν ονόματα που είναι και επώνυμα,

ενώ συνάμα πρέπει να συνυπολογίζεται το στοιχείο

ότι υπάρχουν Γλώσσες με τις οποίες δεν έχουμε ελάχιστη εξοικείωση,

με συνέπεια να μη δυνάμεθα καν να εικάζουμε ποιο είναι το όνομα και ποιο το επώνυμο.

Άρα..: «Ραμίρο Βαλντές-Μενέντες».

3) Όταν αλλάζει η θεματική των ιδιοτήτων, βάζουμε κόμμα πριν από το «και».

Εν προκειμένω, προτείνεται η διατύπωση

«Επαναστάτης, υπουργός,

και εκείνος που ανέλαβε να φέρει πίσω στην Κούβα τη σορό τού Γκεβάρα»,

ώστε να δοθεί έμφαση στην ξεχωριστή ενέργειά του.

15. Newsit



1) Το ρήμα «ξεκίνησαν» έχει τονισμό που παραπέμπει στην Προστακτική,

οι σωστές μορφές είναι «ξεκινήσαν/ξεκινήσανε» και «εξεκίνησαν».

Επίσης, τα «ξέσπασε, ανακοίνωσε» είναι Προστακτική,

τα «εξέσπασε, ανεκοίνωσε» είναι Αόριστος.

2) Άλλη μια πανηλίθια δημοσιογραφική «μοδίτσα» είναι ξανά εδώ,

το τρίτο ενικό πρόσωπο μετατρέπεται σε τρίτο πληθυντικό,

το «θεωρούταν» μετατρέπεται σε «θεωρούνταν».

3) Η θηλυκή μορφή τού ουσιαστικού «ηγέτης» είναι «ηγέτις, ηγέτιδα».

4) Για τα αριθμητικά «μία» και «μια» αναφέρθηκα σε προηγούμενα σχόλια.

5) «Ουάσινγκτον» και όχι «Ουάσιγκτον» («Washington» είναι η ονομασία).

6) Άλλη μια πανηλίθια δημοσιογραφική «μοδίτσα» είναι ξανά εδώ,

η αντωνυμία μπαίνει μετά από το ουσιαστικό,

η ομαλή φράση «αυτή η εικόνα» γίνεται «η εικόνα αυτή».

7) «…ανάμεσα στους Ντόναλντ Τραμπ και τη Τζόρτζια Μελόνι…».

Εσύ που έγραψες αυτήν τη βλακεία, πες μας πόσοι είναι οι Ντόναλντ Τραμπ.

Αμόρφωτο ον, δύο είναι οι σωστές εκδοχές:

είτε θα πούμε «…ανάμεσα στους Ντόναλντ Τραμπ και Τζόρτζια Μελόνι…»,

είτε θα πούμε «…ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και την Τζόρτζια Μελόνι…».

8) «…με αφορμή τον πόλεμο με το Ιράν…».

Αμόρφωτο ον, μάθε να ξεχωρίζεις τις έννοιες «Αφορμή» και «Αιτία»,

διότι αλλιώς θα ψάχνεις πάντα για μια αφορμούλα.

9) Το αρκτικόλεξο «Η.Π.Α.» θέλει τελείες.

10) Όταν το Πρόσωπο δεν έχει άμεση επαφή με την Ιδιότητα

-και συνάμα, βρίσκεται εν μέσω τής πρότασης- πρέπει να έχει κόμματα εκατέρωθεν.

Ως εκ τούτου..: «…ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, ανεκοίνωσε…».

16. C.N.N. Greece



1) «18χρονος» τρεις φορές, «διακινητής» τρεις φορές, «νεαρός» δυο φορές.

Να ’σαν τα νιάτα δυο φορές, που λέει και το δημώδες άσμα.

2) Τα «πέταξε (πού πήγε το μυαλό σας, έχει κι άλλα…), προχώρησε, επιχείρησε, πλησίασε»

είναι Προστακτική και όχι Αόριστος.

3) Όσο κι αν δεν είθισται να ξεκινάνε οι ονομασίες μαγαζιών με εμπρόθετο άρθρο,

αν είχε χιούμορ ένας βαρόνος ναρκωτικών

θα έφτιαχνε χλιδάτο κλαμπ με τίτλο «Στη θέα των αστυνομικών»

(ιδίως στο Πανόραμα τής Αθήνας ή τής Θεσσαλονίκης θα ήταν το απόλυτο inception).

4) «βάζοντάς το» και όχι «βάζοντας το».

5) «επιχείρησε να διαφύγει βάζοντας το στα πόδια», «έπεσε στα χέρια των αστυνομικών».

Αυτή δεν είναι αστυνομική είδηση, αλλά παραμύθι με τίτλο «Μαθαίνω το σώμα μου»

(κυκλοφορεί και ειδική version για αστυνομικούς, με τίτλο «Μαθαίνω το Σώμα μου»).

6) Άλλη μια πανηλίθια δημοσιογραφική «μοδίτσα» είναι ξανά εδώ,

τα αποκρουστικά ψευτο-επιρρήματα «Αναλυτικά/Αναλυτικότερα»,

«Ειδικότερα», «Συγκεκριμένα/Πιο Συγκεκριμένα»,

έρχονται να τεκμηριώνουν τη Λεξιπενία

και να διατυμπανίζουν την «Ανοργασμικότητα τού Γραπτού Λόγου».

7) «(συνελήφθη) για παραβάσεις των νομοθεσιών περί ναρκωτικών και όπλων».

Θλιβερά ελληνοειδή, τι ελληνικούρες διασπείρετε με την ασχετοσύνη σας;

Η Νομοθεσία είναι ενιαίο θεσμικό πλαίσιο,

η Νομοθεσία -όταν μιλάμε για το ίδιο κράτος- συντάσσεται αποκλειστικώς στον Ενικό,

ανεξαρτήτως αντικειμένου που πραγματεύεται ο εκάστοτε νόμος.

8) «από ότι φαίνεται».

Αυτό δα έλειπε, να ήξερε το δημοσιογραφοειδές πως η αντωνυμία «ό,τι» απαιτεί υποδιαστολή.

17. Pro News



1) Το «Τελικά» είναι πληθυντικό ουδετέρου επιθέτου,

είναι κίβδηλο επίρρημα, είναι επιρρηματοποιημένο επίθετο,

το «Τελικώς» είναι αυθεντικό επίρρημα.

2) Εν προκειμένω, μετά το επίρρημα χρειάζεται κόμμα.

3) Το αρκτικόλεξο «Ν.Δ.» θέλει τελείες και εισαγωγικά.

4) Σε αυτήν τη γωνιά όπου -υποτίθεται ότι- δημοσιεύονται άρτι εμπνευσθέντα ευφυολογήματα,

συνιστά έκπτωση να χρησιμοποιείται ετούτη η πασίγνωστη και διαρκώς αναπαραγόμενη ατάκα.

Αντιγράφετε που αντιγράφετε,

τουλάχιστον αντιγράψτε τον Θρασύβουλα από την αξέχαστη κωμωδία «Ο Ατσίδας»,

που εδήλωνε την πνευματική ακαταδεξία του με τη φράση «Λέω μόνο τα δικά μου εγώ.».

18. Lady Like



1) «Η Meryl Streep – της οποίας το όνομα συγκεκριμένα είναι Mary Louise Streep –

γεννήθηκε στο Summit του New Jersey.».

Αρχικώς, αναρωτιέμαι γιατί τόση «αγγλικούρα» στις ονομασίες (ελληνική γραφή δεν υπάρχει;).

Κατόπιν, αμέσως μετά την αναφορά στο πρόσωπο, έρχεται η ακαλαίσθητη Γενική.

Η «Διπλή Παύλα» -και δη, τα δύο άκρα της- πρέπει να έχει επαφή με τις εκατέρωθεν λέξεις.

Το «συγκεκριμένα» -αν και δεν χρειαζόταν καν να υπήρχε στην πρόταση-

επιβάλλεται βάσει τού κειμένου να έχει εκατέρωθεν κόμματα.

Το διπλό όνομα πρέπει να συνδέεται με Ενωτικό.

Η σωστή διατύπωση είναι η εξής:

«Η Mary Streep γεννήθηκε στο Summit του New Jersey

και το πλήρες όνομά της είναι Mary-Louise Streep.».

2) «Η μητέρα της, Mary Wolf Wilkinson-Streep ήταν Γερμανοαγγλίδα…».

Οποία αναγνωστική κούρασις, να ξεκινάς με τόσα ονόματα κι ονομασίες,

φτάνοντας να αναφέρεις μέχρι και το μητρωνυμικό τής μητέρας τής Μέριλ Στριπ

(προτιμώ να διαβάσω την… Υδρόγειο).

Επίσης, χρειάζεται κόμμα και δεξιά από το ονοματεπώνυμο.

3) «Ο πατέρας της, Harry William Streep Jr, …».

Να κι ο μπαμπάς τής Μέριλ,

και αδημονούμε για αναλυτική ονοματεπώνυμη αναφορά σε όλα τα σόγια,

αλλά και στους γείτονες, τούς συνεργάτες, τούς fans, τούς πάντες.

Και βεβαίως,

ουδεμία έκπληξη που απουσιάζει το Ενωτικό κι από τον Harry-William Streep,

όπως και η αρμόζουσα τελεία από τη συντομογραφία «Jr.» τής λέξης «Junior».

4) «εταιρεία(ς)» και όχι «εταιρία(ς)».

5) «Μετά το Λύκειο» και όχι «Μετά το λύκειο»,

διότι εδώ ο όρος χρησιμοποιείται ως εκπαιδευτική βαθμίδα.

6) Τα «σπούδασε, δούλεψε» είναι Προστακτική, τα «εσπούδασε, εδούλεψε» είναι Αόριστος.

7) «…δούλεψε…, …για να πληρώνει τα δίδακτρα.».

Η πανηλίθια δημοσιογραφική μοδίτσα είναι ξανά «εδώ»,

το πρώτο ρήμα σε παρελθόντα χρόνο (εδώ, στον Αόριστο),

το δεύτερο ρήμα στον Ενεστώτα (και δη, στην Υποτακτική).

Η σωστή μορφή είναι «…δούλεψε…, …για να επλήρωνε τα δίδακτρα.».

8) «(σπούδασε) δραματική τέχνη».

Εδώ έχουμε να κάνουμε με γνωστικό αντικείμενο και όχι με αποσπασματική συνθήκη,

οπότε πρέπει να γραφτεί με κεφαλαία η «Δραματική Τέχνη».

19. Tlife



Η Δημοσιογραφία δεν είναι «Αναπαραγωγή Δελτίων Τύπου».

Συνεννοηθήκαμε.

20. News Beast



Εδώ η έκπτωση τού λειτουργήματος φτάνει στη χείριστη μορφή της,

εδώ βλέπουμε μόλις το 1/3 από το δημοσιευθέν δελτίο Τύπου,

η Δημοσιογραφία καταντά θλιβερή ξεπατικωτούρα και απροκάλυπτη «Αντιγραφή-Επικόλληση»,

και μετά οι απανταχού δημοσιογραφίσκοι τού «Copy-Paste»

θα κλαψουρίζουν όταν θα τούς οδηγήσει στην ισόβια ανεργία η «Τεχνητή Νοημοσύνη».

Γενικώς μιλώντας,

θα πω ότι συγκριτικώς με το κάθε αμόρφωτο κι υποτακτικό ον, προτιμώ ένα ρομπότ,

διότι -με τις τρέχουσες τεχνολογίες, τουλάχιστον-

τα ρομπότς δεν προσπαθούν να επικαλύψουν την αταλαντοσύνη τους

με τις σεσημασμένες μεθοδεύσεις που μετέρχονται τα απανταχού δημοσιογραφοειδή.

Και οι νοούντες νοήτωσαν…

Επιμύθιο:

Παίδες, αυτά για σήμερα..!

Ξέρω ότι θα σάς λείψει η στήλη

(δεν θα λείψει σε αυτούς που καταλαβαίνουν ότι δεν πρόκειται να τούς γλείψει)

και ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη Παρασκευή.

Αν θέλετε να αναπτύξουμε τις προσωπικές μας συνωμοσίες

ενάντια στην (καθεστωτική) Αμορφωσιά,

μπορείτε να μού στέλνετε τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας

-όπως επίσης,

τα βίντεο και τις φωτογραφίες που θα απαθανατίζουν τα κάθε λογής μιντιακά «μαργαριτάρια»-

στις ακόλουθες διευθύνσεις..:

Twitter (νυν «Χ»): https://x.com/TopDaskalos

Gmail: TopDaskalos@gmail.com

Ο Δάσκαλος